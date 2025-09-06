2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Чисті позиції CFTC EUR NC єврозони знизилися до €119,6 тис. з попередніх €123 тис.

Пост "Чисті позиції CFTC EUR NC єврозони знизилися до €119,6 тис. з попередніх €123 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:25
Гра BlockDAG з ROI 76,815% у вересні 2025, ведмежий сигнал Tron, азартна гра Dogecoin з ETF

Пост BlockDAG's 76,815% ROI Play In September 2025, Tron's Bearish Signal, Dogecoin's ETF Gamble з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Відмова від відповідальності: Стаття нижче є спонсорованою, і погляди в ній не представляють погляди ZyCrypto. Читачам слід провести незалежне дослідження перед вчиненням будь-яких дій, пов'язаних із проєктом, згаданим у цій статті. Цю статтю не слід розглядати як інвестиційну пораду. Криптовалютний ринок у 2025 році представляє три абсолютно різні історії. Tron (TRX), незважаючи на сильне впровадження, подає ведмежий сигнал на рівні $0,34, оскільки трейдери тестують рівні підтримки, які можуть опустити його ближче до $0,30. Dogecoin (DOGE), колись король мемів, впав на 57% від свого липневого максимуму, а аналіз цін показує вразливість до $0,10, якщо схвалення ETF не викличе відновлення попиту. Але в той час як TRX і DOGE долають невизначеність, BlockDAG (BDAG) виконує розраховану стратегію. Ціна передпродажу на Deployment Event у $0,0013 поєднується зі структурованою дорожньою картою ROI: віха лістингу $0,05, цільовий збір $600 млн і довгострокова проєкція $1. На відміну від конкурентів, BlockDAG вже забезпечив вимірювані прибутки, залучивши 3 млн майнерів і 312 тис. власників. На ринку, керованому спекуляцією, інженерні результати BDAG позиціонують його як найкращу криптовалюту для платежів і майбутнього зростання. TRON тримається на рівні $0,34, чи може прорив нижче означати великі проблеми? TRON (TRX) наразі стабільно тримається на рівні $0,34, цінової точки, яка стала ключовим полем битви для трейдерів. Ринок рухався бічно, демонструючи вагання, оскільки покупці та продавці зважують наступний крок. Технічні індикатори свідчать про змішаний імпульс: індекс відносної сили (RSI) залишається нейтральним, не вказуючи ні на перекупленість, ні на перепроданість, тоді як MACD починає подавати ведмежі сигнали, що свідчить про можливу втрату сили попереду. Ключовою зоною для спостереження є зона підтримки $0,33–$0,34. Якщо TRX впаде нижче цього рівня, трейдери попереджають, що може послідувати падіння до $0,30. З іншого боку, сильний відскок може підштовхнути...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:20
Історичний зсув: складність Bitcoin зростає, оскільки хешрейт відступає від діапазону зеттахеш

Пост Історичний зсув: складність Bitcoin зростає, оскільки хешрейт відступає від діапазону зеттахеш з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після подолання порогу в 1 зеттахеш на секунду (ZH/s), складність майнінгу Bitcoin зросла на 4,89%, досягнувши історичного максимуму в 136,04 трильйона. Це коригування, у поєднанні зі зниженням цін на bitcoin, посилило тиск на учасників майнінгу. Майнінг став ще складнішим: Bitcoin підвищує складність до історичного піку. Згідно з простою ковзною середньою за сім днів (SMA) [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/historic-shift-bitcoin-difficulty-spikes-as-hashrate-retreats-from-zettahash-range/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:17
Пік циклу Bitcoin може продовжитися до 2026 року, показує модель затухання

Допис Bitcoin Cycle Peak May Extend Into 2026, Decay Model Shows з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на Bitcoin впали більш ніж на 10% після встановлення нового історичного максимуму (ATH) у $124,457 14 серпня. Як і всі попередні відкати після нового ATH, ця нещодавня корекція викликала багато спекуляцій щодо пікової ціни на ринку. Bitcoin Decay Channel, модель прогнозування ринку, надала уявлення про потенційні зони максимальних цін для поточного циклу. Bitcoin Decay Channel натякає на максимум $200K–$290K, прогнозує продовження циклу до 2026 року У дописі в X 5 вересня дослідник Bitcoin з ім'ям користувача X Sminston With поділився важливими даними з Bitcoin Decay Channel щодо потенційної пікової ціни для поточного ринкового циклу. Для контексту, Bitcoin Decay Channel - це довгострокова модель логарифмічної регресії, яка намагається відобразити цінові цикли Bitcoin, зокрема його історичні піки та мінімуми, в межах статистично визначених кордонів. Ця модель ціноутворення показує, що хоча Bitcoin слідує моделям буму та спаду, швидкість його зростання з часом зменшується, оскільки кожен цикл дає менший відсоток прибутку, ніж попередній. Зокрема, дані з графіка Bitcoin Decay channel показують, що провідна криптовалюта стабільно піднімається в межах лінії підтримки 0,05 квантиля та верхньої межі опору, з коливаннями, які позначають історичні перегріті зони. Вбудований осциллятор свідчить, що BTC ще не досяг ейфоричного піку, залишаючи простір для подальшого зростання перед формуванням довгострокового максимуму. На основі додаткових даних, Sminston With пояснює, що нинішній ринковий цикл Bitcoin може досягти цінового піку між кінцем 2025 і кінцем 2026 року. Якщо Bitcoin досягне піку в грудні 2025 року, ціновий діапазон буде між $205,000 і $230,000. Однак, якщо цикл продовжиться до 2026 року, прогнози зростають поступово, тобто $208,000-$235,000 до січня 2026 року, $219,000–$250,000 до квітня 2026 року, $230,000-$265,000 до липня 2026 року, $243,000-$282,000 до жовтня 2026 року, і до $250,000–$292,000 до кінця 2026 року. Незалежно від того, який сценарій пікової ціни, Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:05
Tapzi перевершує Bitcoin Hyper, Maxi Doge та PEPENODE

Пост Tapzi перевершує Bitcoin Hyper, Maxi Doge та PEPENODE з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Дізнайтеся про найкращі криптовалютні передпродажі для купівлі, включаючи Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge та PEPENODE Знайти найкращі криптовалютні передпродажі для купівлі не так просто, як здається. Ринок щодня заповнюється новими токенами, і багато інвесторів стикалися з онлайн шахрайством, фальшивим хайпом і проєктами, які зникають за одну ніч. За такої невизначеності виявлення справжнього проєкту, який пропонує як безпеку, так і потенціал зростання, є викликом. Проте серед цього переповненого поля кілька назв створюють хвилі, і Tapzi явно лідирує. Наразі за ціною $0,0035, Tapzi вже привертає величезну увагу, оскільки його підтверджена ціна лістингу становитиме $0,01. Це понад 186% гарантованого підвищення ціни при запуску, статистика, яка природно викликає емоції FOMO серед ранніх інвесторів. Окрім цифр, Tapzi позиціонує себе як утиліті токен з інноваційними функціями, що дає йому перевагу перед іншими. Конкуренція також не слабка. Bitcoin Hyper рекламує себе як такий, що пропонує швидкість транзакцій наступного покоління. У той же час Maxi Doge привносить енергію мемкоїна, підтриману яскравою спільнотою, а PEPENODE обіцяє створити децентралізовану мережу, що підтримує довгострокове масштабування. Кожен має свої переваги, але при прямому порівнянні Tapzi стоїть вище завдяки своїй чіткій дорожній карті, токеноміці та перевагам лістингу. Разом Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge та PEPENODE мають спільні сильні сторони: вони прагнуть до сильних спільнот, потенціалу довгострокового зростання та обіцянки бути більш легітимними, ніж безліч короткострокових токенів. Однак для тих, хто шукає ранній вхід з високим потенціалом зростання, Tapzi залишається найбільш привабливим вибором серед найкращих криптовалютних передпродажів для купівлі прямо зараз. Tapzi: інвестуйте для підвищення ціни на 186% з потенціалом $100 тис. Знайти проєкт передпродажу, який поєднує легітимність, інновації та потенціал зростання, рідкість, але Tapzi відповідає всім критеріям. За поточною ціною передпродажу $0,0035, Tapzi вже виділяється, оскільки підтверджена...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:46
BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – де ROI зустрічається з інновацією

Пост BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – де ROI зустрічається з інноваціями з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Дізнайтеся, чому BullZilla, Shiba Inu та Polkadot входять до найкращих криптовалют для купівлі сьогодні. Дізнайтеся про ROI передпродажу, технології та потенціал зростання. У світі цифрових активів, що постійно змінюється, час часто визначає, хто отримує прибуток, а хто спостерігає збоку. Кожен цикл створює ікони, від ранніх власників Bitcoin до роздрібного сплеску за Shiba Inu. Тепер, з появою нових претендентів, інвестори знову ставлять те саме запитання: яка найкраща криптовалюта для купівлі сьогодні? Bull Zilla, Shiba Inu та Polkadot пропонують дуже різні відповіді, але кожен втілює основну тенденцію, що формує ринок. Один процвітає на наративі та інноваціях у передпродажах. Інший їде на хвилі стійкої сили мем-культури. Останній будує інфраструктуру, яка забезпечує основу для Web3.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:37
Законодавці сперечаються щодо цифрового долара, поки стейблкоїни набирають популярності

Пост "Законодавці сперечаються щодо цифрового долара, тоді як стейблкоїни набирають обертів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fintech Повернення Конгресу знову розпалило одне з найбільш поляризуючих питань у криптополітиці США: чи повинна Америка створити цифрову валюту центрального банку? Залежно від того, кого ви запитаєте, ідея цифрового долара є або необхідним кроком, щоб не відставати від Китаю та Європи, або небезпечною загрозою громадянським свободам. Страх спостереження Скептики, такі як представник Том Еммер, попереджають, що роздрібна CBDC надасть уряду прямий доступ до гаманців громадян. Він підтримав Закон про боротьбу з наглядовою державою CBDC, який був прийнятий Палатою представників у липні, стверджуючи, що програмовані гроші без конфіденційності, подібної до готівки, дозволять федеральній владі відстежувати або навіть обмежувати повсякденні транзакції. Однак фахівці з політики стверджують, що це формулювання ігнорує важливий факт: CBDC не є універсальним продуктом. Шейла Уоррен, яка очолює Інститут Project Liberty, зазначає, що Федеральна резервна система США не може запустити CBDC без схвалення Конгресу, і що функції конфіденційності є рішеннями дизайну, а не неминучістю. За її словами, багато риторики у Вашингтоні "більше стосується політики, ніж справжнього ризику для політики". Різні шляхи за кордоном Поки дебати в США тривають, інші держави рухаються вперед. Китайський e-CNY вже працює, тоді як Європейський Союз та Індія пілотують свої власні версії. Це ставить Вашингтон у протиріччя з більшою частиною глобального політичного ландшафту. Уоррен додає, що оптові CBDC, які здійснюють розрахунки між банками, можуть мати потенціал у США, але вона ніколи не вважала роздрібний цифровий долар реалістичним. Одна з причин, чому розмова про CBDC відчувається менш терміновою, - це швидке зростання стейблкоїнів. Конгрес нещодавно прийняв Закон GENIUS, надавши токенам, забезпеченим доларом, регуляторну структуру. Уоррен стверджує, що це може зробити CBDC зайвими, називаючи стейблкоїни "реактивним паливом" цифрової економіки, оскільки вони забезпечують платежі, торгівлю та розрахунки без державної альтернативи. Справжня конфіденційність...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:28
Топ 5 недооцінених альткоїнів з потенціалом ROI 100x

Пост "Топ-5 недооцінених Альткоїнів з потенціалом ROI 100x" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини XRP, SUI та новий Ethereum L2 очолюють список недооцінених Альткоїнів, які, на думку аналітиків, можуть принести ROI 100x. Кожен цикл створює токени, які виходять з невідомості, щоб принести життєзмінні прибутки. У 2017 це був Ethereum, у 2021 Solana, а в 2023 це був PEPE в категорії Мемкоїнів. Аналітики кажуть, що цикл 2025 року не буде відрізнятися, і полювання на недооцінені Альткоїни вже розпочалося. Проєкти з сильними фундаментальними показниками, культурними наративами або новими випадками використання можуть принести ROI 100x для ранніх інвесторів. У той час як XRP, SUI та нове рішення Ethereum Layer 2 очолюють список, трейдери також звертають увагу на передпродажі, такі як MAGACOIN FINANCE, як асиметричні ставки. XRP: юридична ясність підвищує впевненість XRP сильно відновився після досягнення більшої регуляторної ясності в США. Накопичення Китами продовжується, а його корисність у транскордонних платежах масштабується через партнерство Ripple з банками та платіжними провайдерами. Аналітики стверджують, що недооцінка XRP полягає в потенціалі його впровадження на рівні підприємств, що залишається далеким від врахування в ціні. SUI: зростання, кероване розробниками SUI стабільно будує свою екосистему, використовуючи мову програмування Move, щоб запропонувати середовище, дружнє до розробників. Його унікальна архітектура підкреслює швидкість та масштабування, що дає йому перевагу в іграх та фінансах. Аналітики зазначають, що недооцінка виникає через тенденцію ринку не звертати уваги на інфраструктурні проєкти, доки не зростуть показники впровадження. MAGACOIN FINANCE: недооцінена культурна вогнева міць Недооцінені Альткоїни - це те, де створюються статки, і аналітики кажуть, що деякі приховані імена позиціонуються, щоб здивувати в цьому циклі. MAGACOIN FINANCE може принести приголомшливий ROI 9,300%, позиціонуючи його поряд з найшвидше зростаючими Мемкоїнами останнього десятиліття. На відміну від типових мем-передпродажів, він має довіру завдяки аудитам CertiK та HashEx, що робить його одним з небагатьох наративних токенів, які починають з місця довіри. З швидким зникненням передпродажних розподілів, інвестори розглядають це як одноразову можливість у циклі...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:10
Автори ускладнюють проблеми Apple з ШІ новим позовом щодо використання контенту

Пост "Автори посилюють проблеми Apple з ШІ новим позовом щодо використання контенту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Apple зіткнулася з новим позовом про порушення авторських прав після того, як два автори звинуватили компанію у незаконному використанні їхніх творів для навчання своїх моделей штучного інтелекту. Позов, поданий у федеральному суді Північної Каліфорнії у п'ятницю, стверджує, що Apple використала піратські копії книг Ґреді Хендрікса та Дженніфер Роберсон для створення своїх великих мовних моделей OpenELM без дозволу, визнання авторства чи оплати. Запропонований колективний позов додає Apple до зростаючого списку технологічних компаній, які стикаються з судовими процесами через використання матеріалів, захищених авторським правом, у навчальних наборах даних. "Apple не намагалася заплатити цим авторам за їхній внесок у цей потенційно прибутковий проект", — йдеться у скарзі. Хендрікс з Нью-Йорка та Роберсон з Арізони стверджують, що їхні твори були частиною набору даних піратських книг, які давно відомі в колах дослідників машинного навчання. Компанії ШІ стикаються з позовами про порушення авторських прав Позов проти Apple з'являється на тлі серії гучних юридичних баталій щодо використання матеріалів, захищених авторським правом, у розробці ШІ. Того ж дня стартап ШІ Anthropic заявив, що виплатить 1,5 мільярда доларів для врегулювання претензій від групи авторів, які стверджували, що компанія навчала свого чат-бота Claude без відповідного дозволу. Адвокати позивачів описали угоду як найбільше відшкодування за порушення авторських прав в історії, хоча Anthropic не визнала відповідальності. Інші технологічні гіганти також стикаються з подібними судовими процесами. У червні проти Microsoft подала позов група письменників, які стверджують, що їхні твори були використані без дозволу для навчання моделі Megatron. Meta Platforms та OpenAI, за підтримки Microsoft, також звинувачуються у привласненні творів, захищених авторським правом, без ліцензій. Ставки для Apple Для Apple цей позов є невдачею, оскільки компанія прагне розширити свої можливості ШІ після представлення сімейства моделей OpenELM раніше цього року. Рекламовані як менші, більш ефективні альтернативи передовим системам...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:58
'KPop Demon Hunters' подвоює свої продажі — але все одно не може досягти першого місця

Пост 'KPop Demon Hunters' подвоює свої продажі — але все ще не може досягти першого місця з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Незважаючи на те, що це один із найпопулярніших релізів 2025 року, саундтрек KPop Demon Hunters піднімається до нового максимуму — 5-го місця в Top Album Sales після зростання продажів на 235%. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 24 серпня: Кен Джонг виступає під час події Netflix "KPop Demon Hunters" A Sing-Along Event в Regal LA Live 24 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Гонсало Маррокіна/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix "Golden", найбільший хіт із KPop Demon Hunters, підкорив кілька чартів Billboard, включаючи Hot 100, де він став рідкісним треком від дівочої групи (або K-pop виконавця), що очолив чарт. Хоча "Golden" привертає більшу частину уваги, альбом, що супроводжує фільм, також надзвичайно успішний з точки зору стрімінгу та продажів — але чомусь повноформатний альбом ніколи не досягав першого місця в деяких найважливіших рейтингах Billboard, незважаючи на те, що він є одним із найпопулярніших релізів року. Цього тижня набір піднімається до нового максимуму в одному з рейтингів завдяки величезному зростанню покупок. KPop Demon Hunters пробивається в топ-5 KPop Demon Hunters піднімається лише в одному альбомному чарті цього тижня. Саундтрек піднімається з 9-го на 5-те місце в списку Top Album Sales на десятому тижні, досягаючи нового історичного максимуму і вперше потрапляючи до топ-5. Величезне зростання продажів Саундтрек піднімається до нового піку в чарті Top Album Sales завдяки великому збільшенню покупок. Luminate повідомляє, що за минулий період відстеження в Америці KPop Demon Hunters продав 18 300 копій. Це на 235% більше, ніж у попередньому періоді. Все ще не досягає першого місця Саундтрек KPop Demon Hunters залишається стабільним у двох інших списках, утримуючи друге місце в Billboard 200...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:49
