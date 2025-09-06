Пік циклу Bitcoin може продовжитися до 2026 року, показує модель затухання
Допис Bitcoin Cycle Peak May Extend Into 2026, Decay Model Shows з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на Bitcoin впали більш ніж на 10% після встановлення нового історичного максимуму (ATH) у $124,457 14 серпня. Як і всі попередні відкати після нового ATH, ця нещодавня корекція викликала багато спекуляцій щодо пікової ціни на ринку. Bitcoin Decay Channel, модель прогнозування ринку, надала уявлення про потенційні зони максимальних цін для поточного циклу.
Bitcoin Decay Channel натякає на максимум $200K–$290K, прогнозує продовження циклу до 2026 року
У дописі в X 5 вересня дослідник Bitcoin з ім'ям користувача X Sminston With поділився важливими даними з Bitcoin Decay Channel щодо потенційної пікової ціни для поточного ринкового циклу. Для контексту, Bitcoin Decay Channel - це довгострокова модель логарифмічної регресії, яка намагається відобразити цінові цикли Bitcoin, зокрема його історичні піки та мінімуми, в межах статистично визначених кордонів. Ця модель ціноутворення показує, що хоча Bitcoin слідує моделям буму та спаду, швидкість його зростання з часом зменшується, оскільки кожен цикл дає менший відсоток прибутку, ніж попередній.
Зокрема, дані з графіка Bitcoin Decay channel показують, що провідна криптовалюта стабільно піднімається в межах лінії підтримки 0,05 квантиля та верхньої межі опору, з коливаннями, які позначають історичні перегріті зони. Вбудований осциллятор свідчить, що BTC ще не досяг ейфоричного піку, залишаючи простір для подальшого зростання перед формуванням довгострокового максимуму.
На основі додаткових даних, Sminston With пояснює, що нинішній ринковий цикл Bitcoin може досягти цінового піку між кінцем 2025 і кінцем 2026 року. Якщо Bitcoin досягне піку в грудні 2025 року, ціновий діапазон буде між $205,000 і $230,000. Однак, якщо цикл продовжиться до 2026 року, прогнози зростають поступово, тобто $208,000-$235,000 до січня 2026 року, $219,000–$250,000 до квітня 2026 року, $230,000-$265,000 до липня 2026 року, $243,000-$282,000 до жовтня 2026 року, і до $250,000–$292,000 до кінця 2026 року.
Незалежно від того, який сценарій пікової ціни, Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:05