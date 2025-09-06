Законодавці сперечаються щодо цифрового долара, поки стейблкоїни набирають популярності

Пост "Законодавці сперечаються щодо цифрового долара, тоді як стейблкоїни набирають обертів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Fintech Повернення Конгресу знову розпалило одне з найбільш поляризуючих питань у криптополітиці США: чи повинна Америка створити цифрову валюту центрального банку? Залежно від того, кого ви запитаєте, ідея цифрового долара є або необхідним кроком, щоб не відставати від Китаю та Європи, або небезпечною загрозою громадянським свободам. Страх спостереження Скептики, такі як представник Том Еммер, попереджають, що роздрібна CBDC надасть уряду прямий доступ до гаманців громадян. Він підтримав Закон про боротьбу з наглядовою державою CBDC, який був прийнятий Палатою представників у липні, стверджуючи, що програмовані гроші без конфіденційності, подібної до готівки, дозволять федеральній владі відстежувати або навіть обмежувати повсякденні транзакції. Однак фахівці з політики стверджують, що це формулювання ігнорує важливий факт: CBDC не є універсальним продуктом. Шейла Уоррен, яка очолює Інститут Project Liberty, зазначає, що Федеральна резервна система США не може запустити CBDC без схвалення Конгресу, і що функції конфіденційності є рішеннями дизайну, а не неминучістю. За її словами, багато риторики у Вашингтоні "більше стосується політики, ніж справжнього ризику для політики". Різні шляхи за кордоном Поки дебати в США тривають, інші держави рухаються вперед. Китайський e-CNY вже працює, тоді як Європейський Союз та Індія пілотують свої власні версії. Це ставить Вашингтон у протиріччя з більшою частиною глобального політичного ландшафту. Уоррен додає, що оптові CBDC, які здійснюють розрахунки між банками, можуть мати потенціал у США, але вона ніколи не вважала роздрібний цифровий долар реалістичним. Одна з причин, чому розмова про CBDC відчувається менш терміновою, - це швидке зростання стейблкоїнів. Конгрес нещодавно прийняв Закон GENIUS, надавши токенам, забезпеченим доларом, регуляторну структуру. Уоррен стверджує, що це може зробити CBDC зайвими, називаючи стейблкоїни "реактивним паливом" цифрової економіки, оскільки вони забезпечують платежі, торгівлю та розрахунки без державної альтернативи. Справжня конфіденційність...