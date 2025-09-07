Ozak AI може принести прибуток у 10 разів більший, поки XRP консолідується нижче $3
Пост Ozak AI може принести прибуток у 10X, поки XRP консолідується нижче $3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринки криптовалют демонстрували як позитивні, так і негативні результати, оскільки OZAK AI зростав у передпродажу, а XRP займав вузьку смугу. Увага була зосереджена на імпульсі навколо зростаючої активності Фази 5 та відкритого збору коштів від OZAK AI. Тим часом XRP вдалося утриматися нижче 3 і зберегти стабільні коефіцієнти ліквідності. OZAK AI ($OZ) був ШІ-агентом і DePIN криптопроєктом, який має поточний передпродаж. Фаза 5 встановлює ціну токена на рівні $0,01, просуваючись до наступного кроку в $0,012. Вже продано понад 847 мільйонів токенів, що дозволило зібрати понад $2,6 мільйона. Загальна пропозиція становить 10 мільярдів $OZ, з яких 30% виділено на передпродаж. Цей прогрес дорівнює приблизно 28% розподіленого розміщення передпродажу. Вестинг випускає 10% при лістингу, місячний кліф, а потім шість місяців лінійних розблокувань. Утиліті охоплює автоматизацію ШІ, шар DePIN для обчислень і даних, кросчейн використання в мережах EVM та управління стейкінгом. Панель показує активність гаманця в реальному часі, продажі в режимі реального часу та 10% реферальний бонус. Це прозорість, яка сприяє залученню та забезпечує зростання разом із вимірюваним впровадженням. Діапазон XRP з достатньою ліквідністю. XRP торгується за ціною 2,84 з денним приростом 0,34%. Він опустився нижче 2,83 і піднявся майже до 2,88, перш ніж стабілізуватися близько 2,85. Цей рух є ознакою низької внутрішньоденної сили, незважаючи на слабшу внутрішньоденну активність. Джерело: CoinMarketCap Ринкова капіталізація становить 169,05 мільярда, а кількість токенів - 59,48 мільярда. Макс. пропозиція встановлена на рівні 100 мільярдів, а FDV встановлено на рівні 285,65 мільярда. Ліквідність є впорядкованою, оскільки ринок слідує ширшим умовам. Денний обсяг впав на 39,76% до $4,64 мільярда, встановлюючи співвідношення обсягу до ринкової капіталізації близько 2,73%. Підтримка знаходиться близько $2,82 до $2,80, тоді як короткострокова опір з'являється близько $2,90. Сильніший відскок обсягу міг би відкрити спроби до...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52