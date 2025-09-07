Сьогоднішні підказки та відповіді NYT 'Connections' на неділю, 7 вересня

Шукаєте невелику допомогу з вашою недільною головоломкою Connections? Якщо ви шукаєте додаткові підказки – або відповіді – ви потрапили в потрібне місце. Нижче ви знайдете додатковий набір підказок, категорії для кожної групи і, нарешті, рішення сьогоднішньої головоломки. Я написав невелику статтю, в якій аргументую зміни – чи, скоріше, одну конкретну зміну – яку New York Times має внести в Connections цього тижня. Я сумніваюся, що вони коли-небудь це зроблять, тому, можливо, настав час створити власну гру! Мені просто потрібно навчитися програмувати... Як грати в Connections Connections – це друга за популярністю головоломка NYT Games після основного кросворду, і надзвичайно весела, безкоштовна пропозиція, яка змусить ваш мозок працювати щодня. Грайте в неї прямо тут. Мета полягає в тому, щоб взяти групу з 16 слів і знайти зв'язки між чотирма парами по чотири з них. Це можуть бути конкретні категорії термінів, або це можуть бути маленькі світові головоломки, де слова можуть стояти до або після них, які вам потрібно розгадати. І далі вони стають складнішими. Для цього є лише один набір правильних відповідей, і ви отримуєте лише певну...