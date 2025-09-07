2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Випускники Вест-Пойнта скасували церемонію на честь Тома Хенкса, повідомляє джерело

Випускники Вест-Пойнта скасували церемонію на честь Тома Хенкса, повідомляє джерело

Пост "Асоціація випускників Вест-Пойнта скасовує церемонію вшанування Тома Хенкса, повідомляє джерело" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: асоціація випускників Вест-Пойнта скасувала церемонію нагородження актора Тома Хенкса, повідомила в суботу Washington Post, що представляє останній очевидний зсув у легендарній військовій академії за адміністрації Трампа. Хенкс, 69 років, мав бути визнаний "видатним громадянином", який відображає ідеали військової академії. 2025 Invision Ключові факти Відставний полковник Марк Бігер повідомив викладачам Вест-Пойнта в п'ятницю, що Асоціація випускників Вест-Пойнта більше не проводитиме церемонію вручення Хенксу, 69 років, нагороди Сільвануса Теєра, повідомила Washington Post, посилаючись на копію повідомлення Бігера. Бігер написав у своєму листі, що рішення було прийнято, щоб дозволити академії "продовжувати зосереджуватися на своїй основній місії підготовки кадетів до керівництва, боротьби та перемоги як офіцерів у найбільш смертоносній силі світу, Армії Сполучених Штатів". Асоціація випускників Вест-Пойнта не відповіла негайно на запит Forbes щодо коментарів. Чому Вест-Пойнт вшановував Тома Хенкса? Асоціація випускників Вест-Пойнта оголосила в червні, що Хенкс отримає нагороду Сільвануса Теєра на знак визнання його як "видатного громадянина", який представляє ідеали академії "обов'язок, честь, країна". Колишній міністр у справах ветеранів Роберт Макдональд, який очолює асоціацію випускників, у своїй заяві відзначив Хенкса як такого, що зробив більше "для позитивного зображення американського військовослужбовця, більше для турботи про американського ветерана, їхніх опікунів та їхню сім'ю, і більше для американської космічної програми та всіх гілок влади, ніж багато інших американців". Хенкс, який зображував військовослужбовців у фільмах "Врятувати рядового Раяна", "Форрест Гамп" та "Грейхаунд", також був відзначений за створення мінісеріалів про Другу світову війну "Брати по зброї" та "Тихий океан". Актор також очолив зусилля зі створення Меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні, округ Колумбія, і підтримав ініціативи щодо президента Дуайта...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:43
Індекс споживчих цін Колумбії (рік до року) зареєстровано на рівні 5,1%, нижче очікувань (5,11%) у серпні

Індекс споживчих цін Колумбії (рік до року) зареєстровано на рівні 5,1%, нижче очікувань (5,11%) у серпні

Пост "Індекс споживчих цін Колумбії (YoY) зареєстровано на рівні 5,1%, нижче очікувань (5,11%) у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:25
Bitcoin майнери все ще під тиском у 2025 — як довго вони можуть утримувати?

Bitcoin майнери все ще під тиском у 2025 — як довго вони можуть утримувати?

Пост Bitcoin майнери все ще під тиском у 2025 році — як довго вони можуть утримувати? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin майнери все ще під тиском у 2025 році — як довго вони можуть утримувати? | Bitcoinist.com Opeyemi Sule — пристрасний крипто-ентузіаст, досвідчений контент-райтер та журналіст у Bitcoinist. Opeyemi створює унікальні матеріали, розкриваючи складності блокчейн-технології та ділячись інсайтами про останні тенденції у світі криптовалют. Окрім сильного інтересу до криптовалют, Opeyemi любить читати поезію, спілкуватися про політику та слухати музику.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:20
Сьогоднішні підказки та відповіді NYT 'Connections' на неділю, 7 вересня

Сьогоднішні підказки та відповіді NYT 'Connections' на неділю, 7 вересня

Допис "Сьогоднішні підказки та відповіді для NYT 'Connections' на неділю, 7 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сьогоднішній Connections. Автор: NYT / Erik Kain. Шукаєте невелику допомогу з вашою недільною головоломкою Connections? Якщо ви шукаєте додаткові підказки – або відповіді – ви потрапили в потрібне місце. Нижче ви знайдете додатковий набір підказок, категорії для кожної групи і, нарешті, рішення сьогоднішньої головоломки. Я написав невелику статтю, в якій аргументую зміни – чи, скоріше, одну конкретну зміну – яку New York Times має внести в Connections цього тижня. Я сумніваюся, що вони коли-небудь це зроблять, тому, можливо, настав час створити власну гру! Мені просто потрібно навчитися програмувати... У мене також є новий посібник зі стрімінгу, якщо ви шукаєте нові шоу чи фільми для перегляду цими вихідними. The Walking Dead повертається цими вихідними, а також сиквел до The Office, який мені дуже сподобався. Forbes "Що дивитися цими вихідними: нові шоу та фільми для стрімінгу на Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV та інших" Автор: Erik Kain. У будь-якому випадку, у нас є Connections для вирішення, тож давайте групувати слова! Якщо ви шукаєте суботній посібник з Connections, він знаходиться прямо тут. Як грати в Connections Connections – це друга за популярністю головоломка NYT Games після основного кросворду, і надзвичайно весела, безкоштовна пропозиція, яка змусить ваш мозок працювати щодня. Грайте в неї прямо тут. Мета полягає в тому, щоб взяти групу з 16 слів і знайти зв'язки між чотирма парами по чотири з них. Це можуть бути конкретні категорії термінів, або це можуть бути маленькі світові головоломки, де слова можуть стояти до або після них, які вам потрібно розгадати. І далі вони стають складнішими. Для цього є лише один набір правильних відповідей, і ви отримуєте лише певну...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:10
Індекс Dow Jones відкочується після розчаровуючих даних NFP, що викликають побоювання рецесії

Індекс Dow Jones відкочується після розчаровуючих даних NFP, що викликають побоювання рецесії

Пост "Dow Jones відкочується після розчаровуючих даних NFP, що викликають побоювання рецесії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones відкотився у п'ятницю, впавши нижче 45 500. Приріст робочих місць NFP виявився значно нижчим за очікування, що посилило ставки на зниження ставок ФРС. Посилення спаду у створенні робочих місць зайшло надто далеко, перевищивши ринкові надії на зниження ставок і відродивши побоювання щодо рецесії. Промисловий індекс Dow Jones (DJIA) впав у п'ятницю, знизившись майже на 500 пунктів у найнижчій точці після того, як дані про несільськогосподарські платіжні відомості (NFP) Сполучених Штатів (США) показали, що США додали набагато менше робочих місць, ніж очікувалося, закріпивши очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) 17 вересня. Останній звіт про робочі місця NFP показав, що США додали лише 22 тисячі нових робочих місць у серпні, що навіть нижче, ніж медіанний ринковий прогноз у 75 тисяч. Показник попереднього місяця був трохи переглянутий у бік збільшення до 79 тисяч, але різке падіння у серпні підштовхнуло ставки на зниження ставки ФРС до стелі. Ринкові розмови про подвійне зниження знову на порядку денному, а ринки ставок оцінюють 10% шансів на зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС цього місяця. Акції не виправдовують очікувань щодо низьких, але не надто низьких показників NFP Незважаючи на те, що трейдери акцій отримали своє бажання щодо низьких показників NFP, останній раунд даних про робочі місця перетворився на сценарій "мавпячої лапи". Хоча низькі показники найму допоможуть підштовхнути ФРС до зниження процентної ставки через пару тижнів, занадто низький показник NFP відродив побоювання рецесії на ширшому ринку. Незважаючи на досягнення нового історичного максимуму на внутрішньоденних ставках, Dow Jones різко відступив від рекордної території, скасувавши обнадійливі прибутки четверга і повернувши основний індекс акцій у червону зону на тиждень. Наступний тиждень ставить нові виклики для спостерігачів за даними. Останній раунд інфляції Індексу споживчих цін (ІСЦ)...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:55
Ozak AI може принести прибуток у 10 разів більший, поки XRP консолідується нижче $3

Ozak AI може принести прибуток у 10 разів більший, поки XRP консолідується нижче $3

Пост Ozak AI може принести прибуток у 10X, поки XRP консолідується нижче $3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринки криптовалют демонстрували як позитивні, так і негативні результати, оскільки OZAK AI зростав у передпродажу, а XRP займав вузьку смугу. Увага була зосереджена на імпульсі навколо зростаючої активності Фази 5 та відкритого збору коштів від OZAK AI. Тим часом XRP вдалося утриматися нижче 3 і зберегти стабільні коефіцієнти ліквідності. OZAK AI ($OZ) був ШІ-агентом і DePIN криптопроєктом, який має поточний передпродаж. Фаза 5 встановлює ціну токена на рівні $0,01, просуваючись до наступного кроку в $0,012. Вже продано понад 847 мільйонів токенів, що дозволило зібрати понад $2,6 мільйона. Загальна пропозиція становить 10 мільярдів $OZ, з яких 30% виділено на передпродаж. Цей прогрес дорівнює приблизно 28% розподіленого розміщення передпродажу. Вестинг випускає 10% при лістингу, місячний кліф, а потім шість місяців лінійних розблокувань. Утиліті охоплює автоматизацію ШІ, шар DePIN для обчислень і даних, кросчейн використання в мережах EVM та управління стейкінгом. Панель показує активність гаманця в реальному часі, продажі в режимі реального часу та 10% реферальний бонус. Це прозорість, яка сприяє залученню та забезпечує зростання разом із вимірюваним впровадженням. Діапазон XRP з достатньою ліквідністю. XRP торгується за ціною 2,84 з денним приростом 0,34%. Він опустився нижче 2,83 і піднявся майже до 2,88, перш ніж стабілізуватися близько 2,85. Цей рух є ознакою низької внутрішньоденної сили, незважаючи на слабшу внутрішньоденну активність. Джерело: CoinMarketCap Ринкова капіталізація становить 169,05 мільярда, а кількість токенів - 59,48 мільярда. Макс. пропозиція встановлена на рівні 100 мільярдів, а FDV встановлено на рівні 285,65 мільярда. Ліквідність є впорядкованою, оскільки ринок слідує ширшим умовам. Денний обсяг впав на 39,76% до $4,64 мільярда, встановлюючи співвідношення обсягу до ринкової капіталізації близько 2,73%. Підтримка знаходиться близько $2,82 до $2,80, тоді як короткострокова опір з'являється близько $2,90. Сильніший відскок обсягу міг би відкрити спроби до...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52
Міф про "Червоний вересень" Bitcoin спростовано інституційними притоками

Міф про "Червоний вересень" Bitcoin спростовано інституційними притоками

Допис "Міф про "Червоний вересень" Bitcoin оскаржується інституційними притоками" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 06 вересня 2025 о 19:22 // Новини Історично вересень був складним місяцем для Bitcoin, часто називаним "Червоним вереснем" через історичну тенденцію негативної продуктивності. Зміна криптовалютних парадигм Однак аналітики ринку припускають, що 2025 рік може спростувати цю тенденцію. Зростаюче прийняття інституційними інвесторами, підкріплене успіхом ETF Bitcoin, які поглинули значний капітал, та постійний дефіцит пропозиції після халвінгу створюють нову динаміку. Ці фактори врівноважують історичну волатильність і можуть призвести до більш сприятливого результату для провідної криптовалюти. Крім того, спостерігається помітний зсув у поведінці інвесторів, зі стабільним переміщенням капіталу з Bitcoin до Ethereum, оскільки інвестори шукають ризикованіші активи в очікуванні потенційного "альтсезону". Дані з різних джерел свідчать, що ETP Ethereum бачать значно більші притоки, ніж їхні аналоги Bitcoin. Цей зсув, у поєднанні з потенційним пом'якшенням монетарної політики Федеральної резервної системи США, може створити основу для ширшого ралі криптовалютного ринку. Криптовалютний ринок у русі Хоча технічні індикатори все ще показують деякий низхідний тиск, фундаментальна підтримка з боку інституційних та корпоративних гравців, разом з оптимістичними макроекономічними прогнозами, малює більш складну картину, ніж у попередні вересні. Останній аналіз ціни Bitcoin від Coinidol.com показує, що BTC впав, але залишається вище 108 000 доларів з 29 серпня. Він відновить свій позитивний імпульс, коли прорве рівень 112 000 доларів і підніметься вище ліній ковзного середнього. Наразі ціна BTC коливається близько 110 200 доларів. Динаміка ринку цього року свідчить про екосистему, що дозріває, де традиційні циклічні патерни порушуються зростаючим інституційним інтересом та диверсифікацією інвесторської бази. Наратив зміщується від простої історичної тенденції до більш нюансованого погляду, який враховує значні структурні зміни на криптовалютному ринку.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:50
ALT5 Sigma повідомляє про 7,28 мільярда WLFI у скарбниці

ALT5 Sigma повідомляє про 7,28 мільярда WLFI у скарбниці

Пост ALT5 Sigma повідомляє про 7,28 мільярда WLFI у скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Alt5 Sigma зміцнює присутність у цифрових активах. WLFI демонструє сильний обсяг торгівлі на дебюті. Ринкові реакції залишаються стриманими без значних коментарів. Корпорація ALT5 Sigma, що котирується на Nasdaq, повідомляє про володіння 7,28 мільярдами токенів WLFI вартістю $1,31 мільярда станом на 5 вересня, що зміцнює її фінансові активи. Це оновлення підкреслює надійну стратегію ALT5 щодо цифрових активів, впливаючи на вартість акцій та демонструючи значну силу скарбниці на тлі торгового дебюту WLFI у $4,7 мільярда. Вплив на ринок та потенційні майбутні тенденції Корпорація ALT5 Sigma, компанія, що котирується на Nasdaq, потрапила в заголовки новин зі своїм оновленим звітом про скарбницю станом на 5 вересня, де детально описано володіння понад 7,28 мільярдами токенів WLFI з ринковою вартістю близько $1,31 мільярда. Це суттєве оновлення підкреслює стратегічні володіння компанії в криптовалютних активах. З вартістю на акцію, розрахованою близько $5,85, оновлення не лише покращує скарбницю цифрових активів ALT5 Sigma, але й зміцнює акціонерний капітал. Однак це відкриття не вплинуло на основні проекти Layer 1 і не спричинило зміни в пов'язаних альткоїнах. Ринкові реакції на оновлення скарбниці ALT5 Sigma були стриманими, значною мірою через відсутність публічних коментарів від провідних представників галузі чи регуляторних органів. Така тиша залишає ширші наслідки відкритими для подальшого спостереження. Офіційних заяв від керівників щодо цього звіту немає. Огляд ринкових даних Чи знали ви? Початковий обсяг торгівлі WLFI у $4,7 мільярда поставив його серед десяти найкращих активів за денним обсягом у перший день, що є віхою, порівнянною з основними дебютами у просторі DeFi. World Liberty Financial (WLFI) торгується за ціною $0,20, з ринковою капіталізацією близько $4,88 мільярда та циркуляційною пропозицією, що перевищує 24,67 мільярда токенів. Останні дані від CoinMarketCap показують зростання ціни за 24 години на 8,61%, незважаючи на постійний спад протягом трьох місяців. World Liberty Financial(WLFI), денний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 20:39 6 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідження Coincu підкреслює, що фінансові ландшафти...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:42
Чисті позиції Японії CFTC JPY NC знизилися з попередніх ¥84,5 тис. до ¥73,3 тис.

Чисті позиції Японії CFTC JPY NC знизилися з попередніх ¥84,5 тис. до ¥73,3 тис.

Пост Японія CFTC JPY NC Чисті позиції знизилися з попередніх ¥84,5K до ¥73,3K з'явився на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:10
Виключення стратегії з S&P 500 викликає галузеве обговорення

Виключення стратегії з S&P 500 викликає галузеве обговорення

Пост "Виключення Strategy з S&P 500 викликає галузевий діалог" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Майкл Сейлор коментує виключення Strategy з S&P 500. Стратегічний зсув викликає реакції ринку та спільноти. Акції Robinhood зростають після додавання до S&P. Майкл Сейлор висловив занепокоєння щодо виключення Strategy з індексу S&P 500 після виконання всіх критеріїв, оскільки замість неї було включено Robinhood. Це рішення впливає як на оцінку капіталу, так і на настрої криптовалютного ринку, враховуючи значні запаси Bitcoin у Strategy. Robinhood приєднується до S&P 500; акції зростають на 7,5% У примітній події Strategy відповідала всім критеріям для включення до S&P 500, але не була включена. Майкл Сейлор прокоментував, припускаючи потенційні невідповідності у відборі. Несподіваний вхід Robinhood додав додаткової складності до оголошення. Виключення обмежує можливості Strategy для індексного попиту, особливо для фондів, що відстежують S&P 500. Включення Robinhood викликало позитивну реакцію, його акції зросли на 7,5%, відображаючи негайний ефект індексу. Думаю про S&P прямо зараз... з графіком, що показує 92% річної прибутковості Strategy з моменту прийняття Bitcoin Standard, що значно перевищує як S&P 500, так і Bitcoin за цей період. — Майкл Сейлор Криптовалютні акції та регуляторні тенденції: експертний аналіз Чи знаєте ви? Включення Robinhood до S&P 500 відображає зростаючий перетин традиційних фінансів та криптовалютних секторів, тенденцію, відзначену з моменту додавання Coinbase на початку 2025 року. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $110,314.73, з ринковою капіталізацією $2.20 трильйона за даними CoinMarketCap. Незважаючи на незначне падіння на 0.46% за останні 24 години, його ринкове домінування залишається на рівні 57.92%. Обсяг торгівлі впав на 52.27% за минулу добу. Bitcoin(BTC), денний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 19:39 6 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Аналітики Coincu підкреслюють потенціал для постійних регуляторних коригувань, що впливають на компанії, такі як Strategy. Аналіз припускає, що такі виключення можуть тимчасово порушити ринок акцій, але часто включають майбутні можливості для збалансованого включення. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальна...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:51
