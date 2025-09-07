Ціни на Cardano та Chainlink рухаються в бічному тренді, тоді як експерти з мемкоїнів підтримують Layer Brett, прогнозуючи його стрімке зростання цього місяця

Пост Ціни Cardano та Chainlink рухаються в бічному напрямку, тоді як експерти з мемкоїнів підтримують Layer Brett, який має злетіти цього місяця з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Основні криптовалюти не демонструють значних рухів. Ціна Cardano знаходиться в діапазоні, ціна Chainlink консолідується, і обидві випробовують терпіння трейдерів, які хочуть чогось більш захоплюючого. Саме тому увага переключається на Layer Brett, мемкоїн, побудований як Ethereum Layer 2, що пропонує швидкість, стейкінг та вірусну енергію. На ринку, де бічні графіки виснажують людей, Layer Brett представляється як свіжа гра з вибуховим потенціалом. Cardano (ADA): ціна Cardano дрейфує, оскільки імпульс залишається приглушеним Ринок Cardano відчувається так, ніби він застряг на паузі. Торгівля опинилася між щільною підтримкою та опором, аналітики вказують на можливий прорив вище $1,00, якщо імпульс зросте — але це "якщо" висить вже місяцями. Навіть з оновленнями Hydra та покращеннями масштабування, ціна Cardano не змогла запалити той вид енергії, який змушує трейдерів масово входити. Це історія ADA в двох словах: сильні фундаментальні показники, обережне впровадження та репутація повільнішого руху, ніж у решти ринку. Розробники хвалять його рецензований підхід, а довгострокові власники все ще говорять про можливі цілі в $2 або більше, але короткострокові спекулянти не бачать феєрверків. У порівнянні з секторами, що підживлюються мемами, Cardano відчувається більше як повільне горіння, ніж ракета. Для інвесторів, які шукають поступове зростання, це може бути нормально — але для тих, хто полює за швидкими прибутками, увага переключається в інше місце. Chainlink (LINK): ціна Chainlink застрягла в режимі консолідації Ціна Chainlink кружляє на одних і тих же рівнях протягом тижнів, торгуючись у вузькій смузі, яку трейдери називають зоною консолідації. Підтримка знаходиться близько $22, опір — у середині $20-х, а періодичні поштовхи вище до $30 не змогли закріпитися. Оптимісти стверджують, що якщо LINK впевнено подолає $30, цілі в $40 або навіть $50 стануть можливими. Скептики, однак, бачать бічний рух...