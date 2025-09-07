Мільярдер Рей Даліо попереджає про неминучий крах 2 активів, якщо ФРС знизить ставки
Пост "Мільярдер Рей Даліо попереджає про майбутній крах 2 активів, якщо ФРС знизить ставки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як широкі фінансові ринки очікують можливого зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні, мільярдер-інвестор Рей Даліо попереджає, що цей крок може мати серйозні наслідки для конкретних активів. Виступаючи під час сесії запитань і відповідей на Reddit 4 вересня, Даліо застеріг, що якщо ФРС ініціює зниження ставок, долар США та акції можуть зазнати різкого падіння. Засновник Bridgewater Associates припустив, що короткострокові ставки та долар ослабнуть, особливо порівняно із золотом, тоді як довгострокові ставки можуть зрости, роблячи криву прибутковості крутішою. У такому середовищі Даліо попередив, що акції можуть показати низькі результати, незважаючи на пом'якшення грошово-кредитної політики, відображаючи обережність інвесторів щодо боргових інструментів та зростаючий ризик стагфляції.\ Погляд Рея Даліо на зниження ставок у США. Джерело: Reddit Варто зазначити, що настрої ринку рішуче вказують на зниження ставок, при цьому широко очікується зниження на 25 базисних пунктів у вересні. Аналітики, включаючи тих, хто працює в Bank of America, очікують щонайменше два зниження цього року та додаткове пом'якшення до 2026 року. Зокрема, слабкі дані ринку праці та охолодження інфляції підкріпили ці очікування, тоді як падіння прибутковості казначейських облігацій сигналізує про очікування. Проте економісти застерігають, що надмірне зниження ставок може знову розпалити інфляційний тиск. Занепокоєння Даліо щодо економіки США Загалом, останнє попередження Даліо доповнює його давні занепокоєння щодо фіскальної вразливості Америки та ширшого економічного здоров'я. У минулому він використовував яскраві метафори, порівнюючи борг із накопиченням бляшок, а економіку - з човном, що прямує до скель, попереджаючи, що неконтрольоване запозичення може зрештою спричинити "економічний серцевий напад". З цією метою він спрогнозував, що така криза, спричинена боргом, може статися протягом наступних трьох років, при цьому національний борг вже зріс до 37 трильйонів доларів, приблизно 124% ВВП, рівнів, яких не спостерігалося з часів Другої світової війни. Даліо неодноразово вказував на розширення дефіциту та зростаючу вартість обслуговування боргу, попереджаючи, що без фіскальної дисципліни США ризикують потрапити у спіраль нестійких запозичень...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:46