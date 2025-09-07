2025-10-11 Saturday

SOL Strategies отримує лістинг на Nasdaq, оскільки DeFi Development Corp перевищує скарбницю в 2 млн SOL

SOL Strategies отримує лістинг на Nasdaq, оскільки DeFi Development Corp перевищує скарбницю в 2 млн SOL

Пост SOL Strategies отримує лістинг на Nasdaq, оскільки DeFi Development Corp перевищує 2 млн SOL у скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інституційний момент Solana настав. SOL Strategies отримала схвалення на лістинг на Nasdaq Global Select Market, ставши першою компанією-скарбницею, орієнтованою на Solana, яка досягла цієї віхи. Водночас DeFi Development Corp. перетнула важливий рубіж, маючи понад 2 мільйони SOL у своїй скарбниці, зміцнюючи свої позиції як провідного публічного інструменту для довгострокового накопичення Solana. Разом ці два кроки сигналізують про нову фазу для Solana, коли інституції більше не стоять осторонь, а безпосередньо закріплюються в її екосистемі. 1/ 🚨Повідомлення про важливу віху! SOL Strategies схвалена для лістингу на @NasdaqExchange Global Select Market під тікером "STKE", і торгівля розпочнеться у вівторок, 9 вересня 2025 року! Як зазначила генеральна директорка Ліа Вальд: "Це більше, ніж просто досягнення для SOL Strategies, це... pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 5 вересня 2025 року SOL Strategies отримує схвалення Nasdaq SOL Strategies, компанія, побудована навколо управління та масштабування операцій стейкінгу Solana, отримала зелене світло від Nasdaq для торгівлі під тікером STKE. Торгівля розпочнеться у вівторок, 9 вересня 2025 року. Лістинг є великим кроком вперед не лише для компанії, але й для ширшої спільноти Solana. Генеральна директорка Ліа Вальд висловилася просто: "Це більше, ніж просто досягнення для SOL Strategies, це підтвердження для всієї екосистеми Solana". Підтвердження - ключове слово тут. Лістинг на Nasdaq - це не лише питання престижу. Це питання доступу. З місцем на найбільш ліквідному ринку акцій у світі, SOL Strategies може розблокувати інституційні партнерства, які раніше були недосяжними. Від пенсійних фондів до керуючих активами, двері тепер відкриті. Схвалення Nasdaq означає три речі для SOL Strategies: 1. Прискорене зростання валідаторів - З інституційною підтримкою SOL Strategies може швидше розширювати свої операції валідаторів, безпосередньо сприяючи безпеці та ефективності мережі Solana. 2. Масштабування операцій -...
Адреси DEX Solana перевищили 750 мільйонів, але більшість існують лише хвилини

Адреси DEX Solana перевищили 750 мільйонів, але більшість існують лише хвилини

Пост "Адреси Solana DEX перевищили 750 мільйонів, але більшість існують лише хвилини" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Децентралізована екосистема бірж (DEX) Solana демонструє вражаючі показники. Зафіксовано понад 750 мільйонів адрес, що взаємодіють з DEX Solana. Але детальніший аналіз показує вражаючу закономірність: 96,6% цих адрес зникають протягом доби. Це означає, що переважна більшість торгових адрес мають термін життя менше 24 годин, часто в середньому лише 15 хвилин. Сплеск транзакцій чи штучне збільшення обсягу? Короткочасний характер більшості адрес викликає питання про те, що стоїть за цією активністю. Ончейн аналітики припускають, що ці адреси, ймовірно, створюються для штучного збільшення обсягу. Ця тенденція особливо помітна з новими мемкоїнами, де торгові боти створюють нові гаманці, швидко здійснюють транзакції та зникають. Це збільшує звітний обсяг, але мало говорить про довгострокове прийняття користувачами. Насправді, сцена DEX Solana може виглядати активнішою, ніж є насправді. Стабільна сторона користувачів Solana DEX. Не все є шумом. При фільтрації даних за межами одноденної активності, дані розповідають іншу історію. Понад 1,8 мільйона адрес залишаються активними більше року. Ці довгострокові користувачі DEX мають середній термін життя 655 днів. Це майже два роки активності, доказ реальної прихильності. Ще більш показовою є стабільність адрес у середніх діапазонах. Між 1 днем і 1 тижнем, 1 тижнем і 1 місяцем, 1 місяцем і 1 кварталом, і 1 кварталом і 1 роком, цифри напрочуд близькі. Фактично, адрес, що існують 3-12 місяців, більше, ніж тих, що залишаються лише на 1-3 місяці. Це свідчить про те, що торгова спільнота Solana не зникає швидко після того, як закріпиться. Чому стабільність має значення. Стабільність є ключовим показником для блокчейн-екосистем. Короткострокові адреси збільшують кількість транзакцій, але не сприяють стійкій ліквідності чи зростанню спільноти. Адреси, що існують квартали чи роки, створюють реальну цінність. Вони підтримують стабільну торгівлю, забезпечують ліквідність і взаємодіють з різними протоколами DeFi...
Послаблення домінування Bitcoin, Альткоїни готові до Прориву

Послаблення домінування Bitcoin, Альткоїни готові до Прориву

Згідно з Міхаелем ван де Поппе, історичні дані щодо домінування Bitcoin пояснюють, що воно, ймовірно, рухається до помітного падіння.
Ціни на Cardano та Chainlink рухаються в бічному тренді, тоді як експерти з мемкоїнів підтримують Layer Brett, прогнозуючи його стрімке зростання цього місяця

Ціни на Cardano та Chainlink рухаються в бічному тренді, тоді як експерти з мемкоїнів підтримують Layer Brett, прогнозуючи його стрімке зростання цього місяця

Пост Ціни Cardano та Chainlink рухаються в бічному напрямку, тоді як експерти з мемкоїнів підтримують Layer Brett, який має злетіти цього місяця з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Основні криптовалюти не демонструють значних рухів. Ціна Cardano знаходиться в діапазоні, ціна Chainlink консолідується, і обидві випробовують терпіння трейдерів, які хочуть чогось більш захоплюючого. Саме тому увага переключається на Layer Brett, мемкоїн, побудований як Ethereum Layer 2, що пропонує швидкість, стейкінг та вірусну енергію. На ринку, де бічні графіки виснажують людей, Layer Brett представляється як свіжа гра з вибуховим потенціалом. Cardano (ADA): ціна Cardano дрейфує, оскільки імпульс залишається приглушеним Ринок Cardano відчувається так, ніби він застряг на паузі. Торгівля опинилася між щільною підтримкою та опором, аналітики вказують на можливий прорив вище $1,00, якщо імпульс зросте — але це "якщо" висить вже місяцями. Навіть з оновленнями Hydra та покращеннями масштабування, ціна Cardano не змогла запалити той вид енергії, який змушує трейдерів масово входити. Це історія ADA в двох словах: сильні фундаментальні показники, обережне впровадження та репутація повільнішого руху, ніж у решти ринку. Розробники хвалять його рецензований підхід, а довгострокові власники все ще говорять про можливі цілі в $2 або більше, але короткострокові спекулянти не бачать феєрверків. У порівнянні з секторами, що підживлюються мемами, Cardano відчувається більше як повільне горіння, ніж ракета. Для інвесторів, які шукають поступове зростання, це може бути нормально — але для тих, хто полює за швидкими прибутками, увага переключається в інше місце. Chainlink (LINK): ціна Chainlink застрягла в режимі консолідації Ціна Chainlink кружляє на одних і тих же рівнях протягом тижнів, торгуючись у вузькій смузі, яку трейдери називають зоною консолідації. Підтримка знаходиться близько $22, опір — у середині $20-х, а періодичні поштовхи вище до $30 не змогли закріпитися. Оптимісти стверджують, що якщо LINK впевнено подолає $30, цілі в $40 або навіть $50 стануть можливими. Скептики, однак, бачать бічний рух...
Передпродаж BullZilla перевищив $200 тис., поки аналітики обговорюють наступний крок офіційного Trump і Litecoin

Передпродаж BullZilla перевищив $200 тис., поки аналітики обговорюють наступний крок офіційного Trump і Litecoin

Допис BullZilla Presale перевищує $200K, оскільки Аналітики обговорюють наступний крок Official Trump і Litecoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта News Вибуховий пресейл BullZilla зібрав понад $200K, позиціонуючи його як наступний 100x мемкоїн. Тим часом монета Official Trump набирає політичної популярності, а Litecoin прагне довгострокової стабільності. Що якщо наступний 100x мемкоїн - це не перероблена ідея, а звір, створений для культурного домінування та фінансового зростання? Мемкоїни вже змінили історію криптовалют, а Dogecoin, Shiba Inu та Pepe довели, що наратив часто випереджає корисність у гонці за багатством. У 2025 році увага зосереджується на новому претенденті, який вривається на ринок: BullZilla ($BZIL). За кілька днів пресейл Bull Zilla перевищив $200K внесків, залучивши понад 700 власників і забезпечивши потенціал ROI понад 20,371% від ранніх фаз до лістингу. З підвищенням ціни кожні 48 годин або після збору $100K, терміновість не схожа ні на що, що інвестори мемкоїнів бачили раніше. Чи може цей пресейл визначити наступний 100x цикл мемкоїнів? Поряд із гучним входом BullZilla, монета Official Trump використовує політичні наративи напередодні виборів у США, тоді як Litecoin (LTC) продовжує свою роль як фундаментальний криптоактив із новими розробками. Давайте розберемося, чому BullZilla очолює цей список і як інші порівнюються. BullZilla: феномен пресейлу, який може стати наступним 100x мемкоїном BullZilla швидко став центром криптовалютних обговорень, позиціонуючи себе як 100x мемкоїн, який ранні користувачі не хочуть пропустити. Наразі за ціною $0.00002575 на Етапі 1 (Project Trinity Boom, Фаза 4), пресейл уже зібрав понад $200K, із 700 власниками на борту. Дизайн пресейлу робить його вибуховим. Кожні 48 годин або $100K зібраних коштів запускають підвищення ціни, забезпечуючи винагороду за дефіцит для найсміливіших покупців. Ранні інвестори, які приєдналися за ціною $0.00001242, вже мають прибуток у 347.82% ROI, а прогнози до ціни лістингу $0.00527 сигналізують про...
Чому кожен зрештою розуміє Bitcoin

Чому кожен зрештою розуміє Bitcoin

Допис "Чому всі зрештою розуміють Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Може знадобитися хвилина, щоб зрозуміти магічні інтернет-гроші, але коли ви бачите їх обмеженість, довговічність і передбачуваність, все якось стає на свої місця. Від Джеймі Даймона до Дональда Трампа, зрештою всі розуміють Bitcoin. Зрештою всі розуміють Bitcoin Ентоні Помпліано підсумував це найкраще, на тлі зображення деяких відомих особистостей, включаючи Дональда Трампа, Джеймі Даймона та Джерома Пауелла, які змінили свою думку щодо криптовалюти номер один. Він сказав: "Зрештою всі розуміють Bitcoin." Спочатку ідея децентралізованої цифрової валюти зустрічалася зі скептицизмом, глузуванням, а іноді й відвертою ворожістю. Проте з роками деякі з найвпливовіших голосів від Уолл-стріт до Вашингтона змінили свою думку, що зробило шлях Bitcoin від захоплення вузького кола до мейнстрімного активу не менш ніж історичним. Зрештою всі розуміють Bitcoin Титани фінансів: зміна думки Візьмемо Джеймі Даймона, генерального директора JPMorgan Chase. У 2017 році він назвав Bitcoin "шахрайством", погрожував звільнити співробітників, які ним торгували, і попереджав про урядові репресії. Швидко перемотуючи до сьогодення, JPMorgan пропонує клієнтам доступ до Bitcoin, а Даймон регулярно бере участь у криптопанелях. Він критично ставиться до деталей, але його установа глибоко вкорінена у блокчейн-фінанси. Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк перейшов від називання Bitcoin "індексом відмивання грошей" до керування найбільшим у світі керуючим активами, що випускає Bitcoin ETF і публічно називає його "цифровим золотом". Поворот Фінка приголомшив ринки і сигналізував про зміну того, як традиційні фінанси розглядають нову цифрову економіку. Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США (FRS), також був скептично налаштований щодо криптовалют протягом багатьох років. Проте під його наглядом ФРС тепер уважно стежить за Bitcoin, посилаючись на його актуальність для глобальних ринків і навіть як "конкурента золота". Політики та впливові гравці Дональд Трамп колись відкинув Bitcoin як високоволатильний і заснований...
Мільярдер Рей Даліо попереджає про неминучий крах 2 активів, якщо ФРС знизить ставки

Мільярдер Рей Даліо попереджає про неминучий крах 2 активів, якщо ФРС знизить ставки

Пост "Мільярдер Рей Даліо попереджає про майбутній крах 2 активів, якщо ФРС знизить ставки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як широкі фінансові ринки очікують можливого зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні, мільярдер-інвестор Рей Даліо попереджає, що цей крок може мати серйозні наслідки для конкретних активів. Виступаючи під час сесії запитань і відповідей на Reddit 4 вересня, Даліо застеріг, що якщо ФРС ініціює зниження ставок, долар США та акції можуть зазнати різкого падіння. Засновник Bridgewater Associates припустив, що короткострокові ставки та долар ослабнуть, особливо порівняно із золотом, тоді як довгострокові ставки можуть зрости, роблячи криву прибутковості крутішою. У такому середовищі Даліо попередив, що акції можуть показати низькі результати, незважаючи на пом'якшення грошово-кредитної політики, відображаючи обережність інвесторів щодо боргових інструментів та зростаючий ризик стагфляції.\ Погляд Рея Даліо на зниження ставок у США. Джерело: Reddit Варто зазначити, що настрої ринку рішуче вказують на зниження ставок, при цьому широко очікується зниження на 25 базисних пунктів у вересні. Аналітики, включаючи тих, хто працює в Bank of America, очікують щонайменше два зниження цього року та додаткове пом'якшення до 2026 року. Зокрема, слабкі дані ринку праці та охолодження інфляції підкріпили ці очікування, тоді як падіння прибутковості казначейських облігацій сигналізує про очікування. Проте економісти застерігають, що надмірне зниження ставок може знову розпалити інфляційний тиск. Занепокоєння Даліо щодо економіки США Загалом, останнє попередження Даліо доповнює його давні занепокоєння щодо фіскальної вразливості Америки та ширшого економічного здоров'я. У минулому він використовував яскраві метафори, порівнюючи борг із накопиченням бляшок, а економіку - з човном, що прямує до скель, попереджаючи, що неконтрольоване запозичення може зрештою спричинити "економічний серцевий напад". З цією метою він спрогнозував, що така криза, спричинена боргом, може статися протягом наступних трьох років, при цьому національний борг вже зріс до 37 трильйонів доларів, приблизно 124% ВВП, рівнів, яких не спостерігалося з часів Другої світової війни. Даліо неодноразово вказував на розширення дефіциту та зростаючу вартість обслуговування боргу, попереджаючи, що без фіскальної дисципліни США ризикують потрапити у спіраль нестійких запозичень...
"Останні обряди" останній фільм "Закляття"? Ось погані та хороші новини

"Останні обряди" останній фільм "Закляття"? Ось погані та хороші новини

Пост "Останні обряди" останній фільм "Закляття"? Ось погані та хороші новини з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Патрік Вілсон та Віра Фарміґа у "Закляття: Останні обряди". Warner Bros. Pictures/New Line Cinema "Закляття: Останні обряди" з Патріком Вілсоном та Вірою Фарміґою щойно вийшов у кінотеатрах і вже продає багато квитків. Отже, чи справді це буде останнім фільмом у франшизі "Закляття"? Заснований на реальних справах відомих демонологів Еда та Лоррейн Воррен, перший фільм серії "Закляття" вийшов у 2013 році. Вілсон і Фарміґа потім повторили свої ролі Ворренів у "Закляття 2" у 2016 році та "Закляття: Диявол змусив мене зробити це" у 2021 році, а також у "Аннабель повертається додому" у 2019 році. Forbes "Закляття: Останні обряди" фінальні титри та сцени після титрів, пояснення від Тіма Ламмерса Тепер, після 12 років виконання ролей Ворренів, "Закляття: Останні обряди" просувається як фінальний фільм "Закляття". Вілсон і Фарміґа розповіли New York Times у нещодавньому інтерв'ю, що їхні виступи у фільмі належним чином прощаються з їхніми персонажами. "Всі емоції, які ми мали, будь-яка урочистість на кшталт 'Це все, прощавайте, Ед і Лоррейн', все це у фільмі", - сказав Вілсон Times. "Все це на екрані". Але чи означає кінець серії фільмів "Закляття", що Кінематографічний всесвіт "Закляття" також добігає кінця? Forbes Хоррор-хіт "Зброя" вже доступний на стрімінгу цього тижня від Тіма Ламмерса Судячи з історії касових зборів франшизи до виходу "Закляття: Останні обряди", здавалося б безглуздим зупиняти Кінематографічний всесвіт "Закляття" на своєму шляху. Зрештою, дев'ять попередніх фільмів франшизи — що складаються з трьох фільмів "Закляття", трьох спін-оффів "Аннабель", двох спін-оффів "Монахиня" та окремого "Прокляття Ла Йорони" (неофіційного входження до Кінематографічного всесвіту "Закляття")...
Ethena зростає на 12% після того, як казначейська фірма StablecoinX отримала інвестицію в розмірі 530 мільйонів доларів

Ethena зростає на 12% після того, як казначейська фірма StablecoinX отримала інвестицію в розмірі 530 мільйонів доларів

StablecoinX придбає заблоковані токени у Ethena Foundation, яка використає виручені кошти для викупу ENA на спотових ринках.
