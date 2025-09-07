BTC, USDT, USDC лідирують у глобальних потоках: Chainalysis

Пост BTC, USDT, USDC лідирують у глобальних потоках: Chainalysis з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія та Сполучені Штати очолюють світ за рівнем прийняття криптовалют цього року, згідно з Географічним звітом про криптовалюти 2025 року від Chainalysis, що підкреслює, як низові та інституційні сили формують траєкторію ринку. Шосте видання щорічного Глобального індексу прийняття криптовалют ставить Індію на перше місце у всіх вимірюваних підкатегоріях, від роздрібних до інституційних потоків. США піднялися на друге місце загалом, чому сприяла зростаюча інституційна участь після схвалення спотових біткоїн-ETF. Пакистан, В'єтнам і Бразилія замикають п'ятірку лідерів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон став найшвидше зростаючим регіоном, з ончейн обсягом транзакцій, що зріс на 69% у річному обчисленні до 2,36 трильйона доларів, завдяки широкій активності в Індії, Пакистані та В'єтнамі. Латинська Америка слідувала з ростом на 63%, тоді як Африка на південь від Сахари розширилася на 52% завдяки грошовим переказам та щоденним платежам. Північна Америка та Європа продовжували домінувати в абсолютних показниках, отримавши відповідно 2,2 трильйона та 2,6 трильйона доларів за минулий рік. Стейблкоїни залишаються основою глобального прийняття, при цьому USDT і USDC складають трильйони в щомісячних потоках. Стейблкоїн євро (EUROC) від Circle, запущений в рамках режиму MiCA в Європі, зріс майже на 90% місяць до місяця, досягнувши 7,5 мільярда доларів до червня 2025 року. PYUSD від PayPal також прискорився, зрісши з 783 мільйонів до 3,95 мільярда доларів. Платіжні гіганти, включаючи Visa та Mastercard, також випустили продукти, пов'язані зі стейблкоїнами. Bitcoin залишається основною точкою входу для фіатних on-ramps, залучивши 4,6 трильйона доларів притоку між липнем 2024 року та червнем 2025 року, що більш ніж удвічі перевищує наступну категорію, токени Layer 1, за винятком BTC та ETH. США залишаються найбільшим у світі фіатним on-ramp з 4,2 трильйона доларів, що в чотири рази більше, ніж у Південній Кореї. Chainalysis зазначає, що прийняття має широку основу на всіх рівнях доходу, з країнами з високим, середнім та низьким доходом, що зростають одночасно, хоча останні залишаються більш вразливими до потрясінь. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index