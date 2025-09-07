2025-10-11 Saturday

Фаворит чи лиходій? Будинок "Великого брата" сколихнуло через суперечливий відхід

Фаворит чи лиходій? Будинок "Великого брата" сколихнуло через суперечливий відхід

Допис Фан-фаворит чи лиходій? Будинок "Великого брата" сколихнуло суперечливе вибуття з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС – 10 ЛИПНЯ: Джулі Чен Мунвес, ведуча літнього конкурсного шоу "Великий брат" на CBS. (Фото Соні Флеммінг/CBS через Getty Images) CBS через Getty Images СПОЙЛЕР: Якщо ви не хочете знати, хто останнім покинув будинок Великого брата, припиніть читати зараз. Але давайте визнаємо – будь-яка драма в соціальних мережах, позитивна чи негативна, корисна для будь-якого реаліті-шоу (чи будь-якого серіалу взагалі). Тиша не обов'язково золота. Тож коли колишня переможниця Рейчел Рейлі повернулася, щоб втретє взяти участь у щорічній літній традиції CBS, очікувалося негайне вибуття. Любите ви її чи ненавидите (особисто я відчуваю і те, й інше), навіщо комусь тримати такого вправного стратега (і неймовірну брехуху) в будинку? Але цього не сталося. Натомість Рейлі стала домінуючою силою цього сезону — до сьогодні. Її шокуюче вибуття – через нетрадиційне виселення – викликало хвилю обурення в соціальних мережах. Тож чому воно було нетрадиційним? З'явився останній поворот: випробування "Курорт Білої сарани" без голосування. Після уникнення номінації протягом восьми тижнів поспіль, участь Рейлі закінчилася раптово й неочікувано. Після прямого ефіру виселення 4 вересня, коли не надто улюбленого Міккі Лі відправили геть, прямі трансляції зникли майже на два дні. Під час блекауту учасники змагалися в новому випробуванні "Курорт Білої сарани" — змаганні в лабіринті, пов'язаному з грою "ланцюг безпеки". За повідомленнями, гравці мали пройти лабіринт у визначений час. Рейлі не вдалося завершити за відведені їй 1 хвилину 30 секунд, і її негайно виселили. Без голосування. Без другого шансу. Без можливості боротися за безпеку. Прямо до журі. "Ви повертаєте легенду лише для того, щоб вигнати її у випадковому...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:37
Погляд Santiment на Bitcoin, Ethereum та Dogecoin

Погляд Santiment на Bitcoin, Ethereum та Dogecoin

Пост Santiment про Bitcoin, Ethereum та Dogecoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоаналітична платформа Santiment повідомила в п'ятницю, що кілька відомих активів привернули найбільшу увагу в онлайн-дискусіях цього тижня, причому BTC, ETH, DOGE, USDT та EGLD очолили список. За даними Santiment, BTC домінував у розмовах, оскільки користувачі обговорювали його роль як "цифрового золота", його привабливість для довгострокових інвестицій та значення зростаючої участі уряду та інституцій. Компанія зазначила, що в дискусії також підкреслювалася важливість самозберігання та використання вузлів як способу захисту мережі. ETH також був помітно представлений. Santiment зауважив, що ETH часто згадувався в рекламних матеріалах для короткострокових токенів, які позиціонуються як легко передавані та витратні, що свідчить про те, що ефір продовжує відігравати роль у тому, як нові продукти представляються криптоаудиторії. Сплеск уваги до DOGE був викликаний двома подіями, повідомив Santiment. Rex-Osprey готується запустити перший у США біржовий фонд Dogecoin, тоді як підтримуваний Трампом Thumzup оголосив про розширення своїх майнінгових операцій з придбанням 3 500 установок. Tether привернув інтерес своєю стратегією більш активного інвестування у весь ланцюжок поставок золота, повідомив Santiment. Компанія зазначила, що керівники Tether описали метал як "природний bitcoin", підкреслюючи, як емітент стейблкоїну розширює свій портфель за межі цифрових активів. Нарешті, Santiment повідомив, що дискусія навколо MultiversX зосереджувалася на занепокоєнні щодо розмивання через збільшення пропозиції EGLD. Користувачі висловлювали занепокоєння щодо проєктів, які переходять на інші блокчейни, такі як Sui, хоча деякі відзначали поточну роботу над сервісами, такими як xPortal та xMoney. Заснований у 2016 році, Santiment відстежує ринкові дані, настрої та ончейн дані для тисяч криптоактивів. Його щотижневі огляди висвітлюють проєкти, які викликають найбільше обговорень серед трейдерів та інвесторів. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:20
BTC, USDT, USDC лідирують у глобальних потоках: Chainalysis

BTC, USDT, USDC лідирують у глобальних потоках: Chainalysis

Пост BTC, USDT, USDC лідирують у глобальних потоках: Chainalysis з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія та Сполучені Штати очолюють світ за рівнем прийняття криптовалют цього року, згідно з Географічним звітом про криптовалюти 2025 року від Chainalysis, що підкреслює, як низові та інституційні сили формують траєкторію ринку. Шосте видання щорічного Глобального індексу прийняття криптовалют ставить Індію на перше місце у всіх вимірюваних підкатегоріях, від роздрібних до інституційних потоків. США піднялися на друге місце загалом, чому сприяла зростаюча інституційна участь після схвалення спотових біткоїн-ETF. Пакистан, В'єтнам і Бразилія замикають п'ятірку лідерів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон став найшвидше зростаючим регіоном, з ончейн обсягом транзакцій, що зріс на 69% у річному обчисленні до 2,36 трильйона доларів, завдяки широкій активності в Індії, Пакистані та В'єтнамі. Латинська Америка слідувала з ростом на 63%, тоді як Африка на південь від Сахари розширилася на 52% завдяки грошовим переказам та щоденним платежам. Північна Америка та Європа продовжували домінувати в абсолютних показниках, отримавши відповідно 2,2 трильйона та 2,6 трильйона доларів за минулий рік. Стейблкоїни залишаються основою глобального прийняття, при цьому USDT і USDC складають трильйони в щомісячних потоках. Стейблкоїн євро (EUROC) від Circle, запущений в рамках режиму MiCA в Європі, зріс майже на 90% місяць до місяця, досягнувши 7,5 мільярда доларів до червня 2025 року. PYUSD від PayPal також прискорився, зрісши з 783 мільйонів до 3,95 мільярда доларів. Платіжні гіганти, включаючи Visa та Mastercard, також випустили продукти, пов'язані зі стейблкоїнами. Bitcoin залишається основною точкою входу для фіатних on-ramps, залучивши 4,6 трильйона доларів притоку між липнем 2024 року та червнем 2025 року, що більш ніж удвічі перевищує наступну категорію, токени Layer 1, за винятком BTC та ETH. США залишаються найбільшим у світі фіатним on-ramp з 4,2 трильйона доларів, що в чотири рази більше, ніж у Південній Кореї. Chainalysis зазначає, що прийняття має широку основу на всіх рівнях доходу, з країнами з високим, середнім та низьким доходом, що зростають одночасно, хоча останні залишаються більш вразливими до потрясінь. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47
Трамп погрожує Чикаго "Департаментом ВІЙНИ", а губернатор Іллінойсу називає його "диктатором-початківцем"

Трамп погрожує Чикаго "Департаментом ВІЙНИ", а губернатор Іллінойсу називає його "диктатором-початківцем"

Пост "Трамп погрожує Чикаго "Департаментом ВІЙНИ", а губернатор Іллінойсу називає його "Диктатором-початківцем"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: губернатор Іллінойсу Дж. Б. Пріцкер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мер Чикаго Брендон Джонсон засудили президента Дональда Трампа, який, здається, натякнув у суботу, що його адміністрація розпочне "ВІЙНУ" з Чикаго та розгорне війська Національної гвардії в місті. Мер Чикаго заявив, що "погрози Трампа нижче гідності нашої нації". Getty Images Ключові факти "Це не жарт", - написав Пріцкер у X у відповідь на допис Трампа в Truth Social, який говорить: "Я люблю запах депортацій вранці... Чикаго [sic] скоро дізнається, чому це називається Департаментом ВІЙНИ", з зображенням, згенерованим ШІ, в очевидній пародії на фільм про В'єтнамську війну "Апокаліпсис сьогодні". Це новина, що розвивається. Джерело: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:19
ALT5 Sigma додає 7,28 мільярда токенів WLFI до скарбниці

ALT5 Sigma додає 7,28 мільярда токенів WLFI до скарбниці

Пост ALT5 Sigma додає 7,28 мільярда токенів WLFI до скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: ALT5 Sigma значно збільшує свої запаси токенів WLFI. Обсяг торгівлі $4,7 мільярда в перший день WLFI. WLFI оцінюється в $1,31 мільярда в скарбниці ALT5. Фінансово-технологічна компанія ALT5 Sigma Corp. оголосила 4 вересня, що володіє приблизно 7,28 мільярда токенів WLFI, що свідчить про значну торговельну активність незабаром після їх запуску на біржі. Оголошення означає стратегічний крок ALT5 для зміцнення своєї скарбниці цифрових активів, позиціонуючи WLFI як ключовий актив, з швидкою інтеграцією в топові криптовалютні біржі. Стратегічний поштовх ALT5, коли WLFI досягає обсягу $4,7 млрд 4 вересня корпорація ALT5 Sigma розкрила інформацію про володіння приблизно 7,28 мільярда токенів WLFI, покращуючи свою стратегію цифрової скарбниці. Токен WLFI, запущений 1 вересня, викликав підвищений інтерес завдяки тому, що обсяг спотової торгівлі досяг $4,7 мільярда протягом 24 годин. Фокус ALT5 на WLFI як цифровому активі сигналізує про перехід до використання високооб'ємних торгових активів для зростання. Цей крок збільшив ринкову позицію ALT5 і відповідає її ширшій фінансовій стратегії, демонструючи потенціал на ринках цифрових активів. Аналітики ринку та інвестори проявили обережний оптимізм, відзначаючи негайне входження WLFI до десятки найкращих активів за обсягом як позитивний знак. Однак реакції від основних фігур чи регуляторів ще не з'явилися публічно, що ілюструє підхід "почекаємо-побачимо" від лідерів галузі. Цей розвиток відповідає реєстрації Міністерства промисловості та інформаційних технологій. Метеоричний зліт WLFI: ціна $0,22 та наслідки для галузі Чи знали ви? Обсяг торгівлі WLFI у $4,7 мільярда протягом 24 годин ставить його в ряд активів, що найшвидше зростають у період запуску. Згідно з CoinMarketCap, World Liberty Financial (WLFI) наразі коштує $0,22 з ринковою капіталізацією $5,35 мільярда. Токен показує значні коливання, включаючи зростання на 20,17% за останні 24 години, демонструючи підвищений інтерес ринку, незважаючи на падіння на 5,14% за останній місяць. World Liberty Financial(WLFI), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:15
Топ 5 Альткоїнів, за якими варто спостерігати у вересні, оскільки ринки нагріваються

Топ 5 Альткоїнів, за якими варто спостерігати у вересні, оскільки ринки нагріваються

Пост "Топ-5 Альткоїнів, за якими варто спостерігати у вересні, коли ринки нагріваються" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З новим нагріванням ринку криптовалют у вересні, інвестори уважно стежать за альткоїнами, які мають хороший потенціал зростання. Оскільки домінування Bitcoin змінюється, а оновлення мережі Ethereum викликає ефект хвилі, багато альткоїнів починають з'являтися як потужні конкуренти. Ці проекти не лише демонструють інноваційні технології та корисність, але й обіцяють значні прибутки. Ось 5 найкращих альткоїнів для моніторингу цього місяця. 5 Альткоїнів, за якими варто спостерігати у вересні Ethereum (ETH) Ether продовжує бути лідером завдяки переходу до Ethereum 2.0, який тепер підтримує масштабування та енергоефективність. ETH є хорошим вибором завдяки постійним оновленням та розширенню у сфері DeFi. Cardano (ADA) Маючи наукове бачення та акцент на масштабуванні, Cardano зростатиме, особливо коли відкриє свій потенціал смартконтрактів та співпраці. Solana (SOL) Solana пропонує швидкі, недорогі транзакції та швидко розширюється в індустрії DeFi та dApps. Поточні оновлення мережі ставлять її в хорошу позицію для конкуренції в цьому просторі. Polkadot (DOT) Інтероперабельність блокчейнів у Polkadot спричиняє прийняття. З появою аукціонів парачейнів та кросчейн розробок, DOT є ще одним місцем для спостереження за зростанням екосистеми. Ozak AI (OZK) Ozak AI поєднує ШІ з блокчейном та надає децентралізовані рішення на основі ШІ. З тенденцією зростання прийняття ШІ, OZK має потенціал трансформувати галузі. Чому важливий передпродаж за $0.01 Передпродаж $OZ організований серіями, і ціна буде лише зростати з ростом попиту. Ранні інвестори зможуть отримати токени за нижчою ціною, ніж пізніші інвестори, які зможуть купити їх за $0.012. Як тільки передпродаж закінчиться, токени будуть розміщені на біржах, які можуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:55
Як надії на зниження ставки ФРС зіткнулися зі сповільненням зростання робочих місць

Як надії на зниження ставки ФРС зіткнулися зі сповільненням зростання робочих місць

Пост "Як надії на зниження ставки ФРС зіткнулися з уповільненням зростання робочих місць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фондовий ринок розпочав історично складний місяць вересень на нестабільній ноті, оскільки Уолл-стріт розмірковував про масштаб наступного рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо процентної ставки. Спочатку S & P 500 і Nasdaq досягли історичного максимуму внутрішньоденних показників у п'ятницю вранці, коли інвестори аналізували повільніше, ніж очікувалося, зростання робочих місць у серпні. Слабкі дані підсилили аргументи на користь того, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів пізніше цього місяця, і ще два подібних кроки до кінця року. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала нижче 4,1% до найнижчого рівня з квітня. Почалася торгівля за принципом "погані новини - це хороші новини". Однак незабаром після відкриття ринок розвернувся вниз, оскільки ці надії на зниження ставки були затьмарені занепокоєнням щодо темпів уповільнення ринку праці. Кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 22 000 минулого місяця, порівняно з очікуваними 75 000, тоді як показник за липень був переглянутий у бік збільшення до все ще млявих 79 000, а за червень був переглянутий, щоб показати втрату 13 000. Хоча S & P 500 і Nasdaq закрили п'ятничну сесію трохи нижче, обидва все ж змогли показати зростання майже на 0,3% і більше 1% відповідно за тиждень. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 і Nasdaq 1 тиждень Джим Крамер не був стурбований коливаннями ринку, заявивши, що акції Club name Home Depot мають зрости ще вище. "Це те, що ви купуєте прямо тут, прямо зараз", - сказав він у п'ятницю. Нижчі витрати на запозичення повинні стати каталізатором для акцій Home Depot, оскільки їхній бізнес тісно пов'язаний з відновленням у житловому секторі. Акції Home Depot вже зростають з середини червня, оскільки очікування щодо зниження ставки посилилися протягом літа. Джим вважає, що ринок облігацій цього разу може дійсно співпрацювати, коли ФРС знову почне знижувати ставки — на відміну від...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:52
CleanCore завершує інвестицію у $175 млн; створює скарбницю DOGE

CleanCore завершує інвестицію у $175 млн; створює скарбницю DOGE

Пост CleanCore завершує інвестицію в розмірі $175 млн; створює скарбницю DOGE з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: CleanCore Solutions завершує інвестицію в розмірі $175 млн для скарбниці Dogecoin. Марко Марджіотта приєднується до CleanCore як головний інвестиційний директор. Це позиціонує Dogecoin серед корпоративних казначейських активів. CleanCore Solutions Ltd. завершила приватну інвестицію в акціонерний капітал у розмірі $175 мільйонів, створивши офіційну скарбницю Dogecoin з Dogecoin Foundation, призначила Марко Марджіотту головним інвестиційним директором. Це знаменує значний зсув у корпоративних казначейських активах, потенційно збільшуючи ринкове прийняття Dogecoin та його позицію як життєздатного резервного активу поряд з Bitcoin та Ethereum. CleanCore інвестує $175 млн у скарбницю Dogecoin CleanCore Solutions оголосила про завершення приватної інвестиції в акціонерний капітал у розмірі $175 мільйонів для створення офіційної скарбниці Dogecoin. Серед учасників були такі великі фірми, як MOZAYYX, Pantera та FalconX. Нові кошти призначені для придбання токенів DOGE, змінюючи стратегію активів CleanCore. Компанія стає першою, яка офіційно інтегрує Dogecoin у свою скарбницю, розміщуючи його поряд з Bitcoin та Ethereum. Цей крок потенційно може підвищити ліквідність DOGE та вплинути на ринок альткоїнів. Dogecoin швидкий, ефективний і культурно вбудований, і тепер ми робимо його функціональним. З правильною технологією та партнерством Dogecoin може стати невід'ємною частиною глобальних фінансових екосистем. — Марко Марджіотта, головний інвестиційний директор, CleanCore Solutions Прийняття Dogecoin стимулює ринкові спекуляції Чи знали ви? У новаторському кроці CleanCore Solutions стала першою компанією, зареєстрованою в США, яка інтегрувала Dogecoin у свою корпоративну казначейську стратегію, сигналізуючи про зрушення в бік прийняття цифрових активів у традиційних фінансах. За даними CoinMarketCap, Dogecoin наразі торгується за ціною $0,21 з ринковою капіталізацією $32,23 мільярда. Обсяг торгів токена зменшився на 40,60% за 24 години. Останні дані показують зміну на 1,36% за 24 години та зсув на 0,69% за сім днів. Dogecoin(DOGE), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 22:38 за Києвом 6 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідження Coincu вказує, що цей розвиток може прискорити регуляторну увагу до прийняття цифрових активів у корпоративних скарбницях. Фінанси...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:45
Суперечлива заява від старшого аналітика Bloomberg: "Bitcoin може втратити один нуль"

Суперечлива заява від старшого аналітика Bloomberg: "Bitcoin може втратити один нуль"

Старший стратег з товарів Bloomberg Intelligence Майк Макглоун поділився своїми поглядами на майбутнє Bitcoin (BTC) та загальні ринки в інтерв'ю, в якому він взяв участь. Макглоун охарактеризував зростання Bitcoin до 100 000 доларів як "вершину бульбашки", припускаючи, що ціна може впасти до 10 000 доларів. Він пояснив причину цього потенційного падіння тим, що Bitcoin став ризиковим активом і показує високу кореляцію з індексом S&P 500. [...] Джерело: Bitcoinsistemi.com
Coinstats2025/09/07 02:54
CME, прогнозні ринки узгоджуються щодо зниження ставки ФРС на чверть пункту

CME, прогнозні ринки узгоджуються щодо зниження ставки ФРС на чверть пункту

Трейдери на ф'ючерсних та прогнозних ринках майже одностайні: очікується, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить процентні ставки на своєму вересневому засіданні, причому зниження на 25 базисних пунктів є явним фаворитом. Рішення ФРС наближається, а ринки готуються до пом'якшення політики Наступне засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) призначено на 17 вересня, до якого залишилося менше ніж [...]
Coinstats2025/09/07 02:30
