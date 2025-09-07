Пітер Шифф критикує показники Bitcoin після зростання золота

Популярний прихильник золота Пітер Шифф розкритикував слабкість Bitcoin порівняно із золотом, заявивши, що криптовалюта наближається до території ведмежого ринку. Золото досягло нового рекорду вище $3,586, підкреслюючи його точку зору. Рекордно високі показники золота контрастують із волатильними показниками Bitcoin Шифф зазначив, що ціна Bitcoin у золоті впала на 18% з 12 серпня, коли вона досягла піку в 37,2 унції. Це падіння залишає її лише на 2% вище офіційної території ведмежого ринку. Порівняно з показником листопада 2021 року, Bitcoin все ще майже на 16% нижче. "У золотому еквіваленті, з моменту досягнення максимуму близько 37,2 унції 12 серпня, Bitcoin впав на 18%, лише на 2% вище офіційної території ведмежого ринку. Фактично, у золотому еквіваленті, Bitcoin зараз майже на 16% нижче свого максимуму листопада 2021 року. Як це узгоджується з усім цим галасом?" — Пітер Шифф (@PeterSchiff) 6 вересня 2025 Це ще більше підкріплює його аргумент, що криптовалюта не може конкурувати з дорогоцінним металом як надійний засіб збереження вартості. Раніше Пітер Шифф заявляв, що обрав би Bitcoin замість Ethereum, якби довелося робити вибір. Останні показники золота додають ваги позиції Шиффа. Дані TradingView показують, що дорогоцінний метал перевищив $3,586, встановивши новий історичний максимум. Золото зросло більш ніж на 36% з початку року та на 42% за останні дванадцять місяців. Лише за останні шість місяців воно піднялося більш ніж на 23%. За п'ять років ціна зросла більш ніж на 85%, що свідчить про здатність підтримувати стабільне зростання протягом циклів. Ця стабільність ще раз підтвердила золото як найкращий безпечний актив. Bitcoin, тим часом, показав змішані результати. Криптовалюта торгується близько $110,160, знизившись на 0,46% за останній день і більш ніж на 4% за останній місяць. Bitcoin зріс на 18% з початку року та на 36% за шість місяців, хоча й зафіксував збитки в короткостроковій перспективі...