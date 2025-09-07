2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Ветеран UFC оголошує про завершення кар'єри в октагоні після нокауту на останніх секундах

Ветеран UFC оголошує про завершення кар'єри в октагоні після нокауту на останніх секундах

Пост "Ветеран UFC оголошує про завершення кар'єри в октагоні після нокауту на останніх секундах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА - (Фото Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Давній ветеран UFC Пол Крейг завершив кар'єру після жорстокої поразки нокаутом у суботу на Accor Arena в Парижі проти Модестаса Букаускаса. Букаускас нокаутував Крейга сильним ліктем з верхньої позиції прямо перед гонгом. Рефері Марк Годдард дав Крейгу можливість підвестися після удару, але той не зміг встати, і решту бою було скасовано. Ось погляд на удар, який завершив вечір і кар'єру Крейга. Після оголошення офіційного рішення Крейг залишив свої рукавички в центрі октагона і звернувся до публіки. Результати, бонуси та головні моменти UFC Paris Які результати UFC Paris? Нассурдін Імавов проти Кайо Борральо Бенуа Сен-Дені переміг Маурісіо Руффі через підкорення (задушення ззаду) – раунд 2, 2:56 Модестас Букаускас переміг Пола Крейга через нокаут (лікоть) – раунд 1, 5:00 Мейсон Джонс переміг Боладжі Окі через технічний нокаут (лікті) – раунд 2, 3:18 Аксель Сола переміг Ріса Маккі через технічний нокаут (удар по корпусу) – раунд 3, 2:02 Вільям Гоміс переміг Роберта Ручалу одноголосним рішенням (30-27, 29-28, 29-28) Умар Сі переміг Брендсона Рібейро через технічний нокаут (удари) – раунд 1, 4:42 Анте Деліджа переміг Марчіна Тибуру через нокаут (удари) – раунд 1, 2:03 Кауе Фернандес переміг Гаррі Хардвіка через технічний нокаут (удари ногами) – раунд 1, 3:21 Сем Паттерсон переміг Трея Вотерса через технічний нокаут (удари) – раунд 1, 3:01 Роберт Бричек переміг Бреда Тавареса через технічний нокаут (удари) – раунд 3, 1:43 Рінат Фахретдінов переміг Андреаса Густафссона через технічний нокаут (удари) – раунд 1, 0:54 Сем Х'юз перемогла Шону Беннон через підкорення (задушення ззаду) – раунд 2, 1:58 Хто отримав бонуси на UFC Paris? Бенуа Сен-Дені, Мейсон Джонс і Модестас Букаускас Хто завершив кар'єру в октагоні на UFC Paris? ...
Threshold
T$0.01199-21.88%
HARRY
HARRY$0.06915-24.89%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:43
Поділитись
Новий аналіз показує, що Disney витратив забагато коштів майже на половину своїх фільмів і шоу

Новий аналіз показує, що Disney витратив забагато коштів майже на половину своїх фільмів і шоу

Новий аналіз показує, що Disney перевитратив кошти майже на половину своїх фільмів і шоу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Disney перевитратив кошти майже на половину проаналізованих продуктів (Фото Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images На два найчастіше задаваних питання в кіноіндустрії нарешті отримано відповіді – який відсоток фільмів Disney перевищує бюджет і які з його відомих франшиз є найгіршими за показниками. Сума, яку Disney витрачає на свої фільми та стрімінгові шоу, стала предметом обговорення з початку пандемії, оскільки компанія випустила низку дорогих продуктів з низькими показниками. Головний виконавчий директор Disney Боб Айгер пояснив, що під час пандемії якість кіновиробництва постраждала через менший нагляд на знімальному майданчику, тоді як витрати зросли через "необхідність забезпечити певний рівень видовищності", за словами Кевіна Файгі, керівника підрозділу Marvel Studios. Файгі розповів Variety, що останні фільми Marvel "стали на третину дешевшими, ніж два роки тому", хоча він відмовився сказати, чи перевищили вони бюджет, чи ні. Ця інформація не розкривається у звітах Disney у Сполучених Штатах, оскільки вони об'єднують витрати на всі свої продукти і не розбивають результати кожного окремо. Простіше кажучи, якщо фільм перевищує бюджет, це означає, що його витрати зростають, тому потрібно продати більше квитків у кінотеатрах, щоб вийти на беззбитковість у прокаті. Відсутність розкриття інформації змушувала спостерігачів гадати про здатність Disney дотримуватися своїх бюджетів. До сьогодні. Хоча звіти Disney у США не деталізують фінанси кожного продукту, ця інформація доступна в інших місцях, якщо знати, де шукати. Незважаючи на те, що Disney є настільки американським брендом, наскільки це можливо, багато фільмів компанії знімаються не в США, і на це є вагома причина. Говорячи з Голлівуду, Файгі пояснив, що з 2012 року дуже мало фільмів Marvel...
Threshold
T$0.01199-21.88%
Union
U$0.008508-14.72%
BOB
BOB$0.000004333-13.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:37
Поділитись
Гонконг готується до третього випуску цифрових облігацій у 2025 році

Гонконг готується до третього випуску цифрових облігацій у 2025 році

Допис "Гонконг готується до третього випуску цифрових облігацій у 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Головна подія, зміни в керівництві, вплив на ринок, фінансові зміни або експертні висновки. Гонконг готується до третього випуску цифрових облігацій. Інтеграція блокчейну в державні фінанси Гонконгу продовжується. Уряд САР Гонконгу планує свій третій випуск цифрових облігацій, використовуючи блокчейн для державних фінансів, оскільки спостерігає рекордні досягнення в токенізованих зелених облігаціях з 2023 року. Цей крок продовжує лідерство Гонконгу в інноваціях блокчейн-фінансів, посилюючи його конкурентну позицію на світових фінансових ринках поряд з такими містами, як Сінгапур і Лондон. Цифрові облігації для зміцнення фінансового лідерства Гонконгу Попередні випуски облігацій уряду залучили 800 мільйонів гонконгських доларів у 2023 році та 6 мільярдів гонконгських доларів у 2024 році, використовуючи такі платформи, як Orion і GS DAP. Інтеграція функцій Центрального депозитарію цінних паперів у блокчейн-рішення спрямована на підвищення ефективності. Такі ініціативи позиціонують Гонконг як провідного новатора в токенізованих фінансах. "Тендер на відновлення 5-річних інституційних державних облігацій HKSAR у гонконгських доларах відбудеться в середу, 13 серпня 2025 року." – Валютне управління Гонконгу "Тендер на відновлення 5-річних інституційних державних облігацій HKSAR у гонконгських доларах відбудеться в середу, 13 серпня 2025 року." – Валютне управління Гонконгу Ринкові дані та аналітика Чи знаєте ви? Випуск Гонконгу 2023 року став першим у світі випуском токенізованих зелених облігацій уряду, встановивши стандарти для фінансів на основі блокчейну. Поточна ціна Ethereum становить 4 283,57 доларів США, з ринковою капіталізацією 517,05 мільярдів доларів США та домінуванням на ринку 13,63%. Останні рухи показали падіння на 0,46% за 24 години, але помітний стрибок на 69,52% за останні 90 днів, згідно з даними CoinMarketCap. Ethereum(ETH), денний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 22:09 UTC 6 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Аналітика від дослідницької команди Coincu свідчить, що подальша інтеграція блокчейну з фінансами державного сектору може зміцнити фінансову екосистему Гонконгу. Історичні тенденції підкреслюють, що такі інноваційні кроки можуть прокласти шлях для ширшого прийняття цифрових активів...
BarnBridge
BOND$0.1327-14.60%
Capverse
CAP$0.11532+3.58%
Movement
MOVE$0.0795-27.59%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:12
Поділитись
Пітер Шифф критикує показники Bitcoin після зростання золота

Пітер Шифф критикує показники Bitcoin після зростання золота

Допис "Пітер Шифф критикує показники Bitcoin після зростання золота" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Популярний прихильник золота Пітер Шифф розкритикував слабкість Bitcoin порівняно із золотом, заявивши, що криптовалюта наближається до території ведмежого ринку. Золото досягло нового рекорду вище $3,586, підкреслюючи його точку зору. Рекордно високі показники золота контрастують із волатильними показниками Bitcoin Шифф зазначив, що ціна Bitcoin у золоті впала на 18% з 12 серпня, коли вона досягла піку в 37,2 унції. Це падіння залишає її лише на 2% вище офіційної території ведмежого ринку. Порівняно з показником листопада 2021 року, Bitcoin все ще майже на 16% нижче. "У золотому еквіваленті, з моменту досягнення максимуму близько 37,2 унції 12 серпня, Bitcoin впав на 18%, лише на 2% вище офіційної території ведмежого ринку. Фактично, у золотому еквіваленті, Bitcoin зараз майже на 16% нижче свого максимуму листопада 2021 року. Як це узгоджується з усім цим галасом?" — Пітер Шифф (@PeterSchiff) 6 вересня 2025 Це ще більше підкріплює його аргумент, що криптовалюта не може конкурувати з дорогоцінним металом як надійний засіб збереження вартості. Раніше Пітер Шифф заявляв, що обрав би Bitcoin замість Ethereum, якби довелося робити вибір. Останні показники золота додають ваги позиції Шиффа. Дані TradingView показують, що дорогоцінний метал перевищив $3,586, встановивши новий історичний максимум. Золото зросло більш ніж на 36% з початку року та на 42% за останні дванадцять місяців. Лише за останні шість місяців воно піднялося більш ніж на 23%. За п'ять років ціна зросла більш ніж на 85%, що свідчить про здатність підтримувати стабільне зростання протягом циклів. Ця стабільність ще раз підтвердила золото як найкращий безпечний актив. Bitcoin, тим часом, показав змішані результати. Криптовалюта торгується близько $110,160, знизившись на 0,46% за останній день і більш ніж на 4% за останній місяць. Bitcoin зріс на 18% з початку року та на 36% за шість місяців, хоча й зафіксував збитки в короткостроковій перспективі...
NEAR
NEAR$2.395-18.70%
SIX
SIX$0.01682-14.05%
Hyperliquid
HYPE$38.62-12.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:56
Поділитись
Топ 3 монети ETH, оскільки Том Лі бачить 50% шанс Фліпінгу Ethereum над Bitcoin

Топ 3 монети ETH, оскільки Том Лі бачить 50% шанс Фліпінгу Ethereum над Bitcoin

Пост "Топ-3 ETH монети, оскільки Том Лі бачить 50% шанс Фліпінгу Bitcoin від Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ETH/USD може перевершити Bitcoin BTC/USD за вартістю мережі, згідно із співзасновником Fundstrat та головою Bitmine BMNR Томом Лі, який заявив, що існує щонайменше 50% шанс, що мережева вартість Ethereum перевершить Bitcoin. Комісії за газ стабілізувалися після оновлень, а щоденна кількість активних користувачів продовжує перевищувати 500 000. Ці фактори змусили інвесторів переглянути крипто-прогнози щодо перевершення Bitcoin від Ethereum за загальною вартістю. Однак на тлі цього прогнозу інвестори також шукають наступний великий альткоїн, і ось топ-3 ETH монети, які є найкращими для купівлі. Little Pepe (LILPEPE) – Головна ETH монета для спостереження У центрі мем-культури та інновацій блокчейну, Little Pepe (LILPEPE) вже довів себе як один із найзахопливіших проектів року. Побудований як блокчейн Layer 2 з фокусом на швидкості, безпеці та надзвичайно низьких комісіях, він пропонує те, на що ринок мемкоїнів давно чекав: реальну корисність у поєднанні з сильною підтримкою спільноти. Імпульс передпродажу LILPEPE був надзвичайним. З уже зібраними понад 23,89 мільйона доларів, зараз він знаходиться на 12 етапі за ціною лише 0,0021 долара за токен. Більше 22 мільйонів доларів підтримки демонструє довіру інвесторів та очікування майбутнього зростання. Ця сильна рання підтримка є причиною, чому аналітики виділяють LILPEPE як найкращу криптовалюту для купівлі перед потенційним перевершенням Bitcoin від Ethereum. Токеноміка LILPEPE структурована для довгострокової цінності. З його 100 мільярдів пропозиції, 26,5% виділено на передпродаж, забезпечуючи широке раннє впровадження. Решта розподіляється наступним чином: 10% ліквідність, 30% резерви мережі, 10% розподіл DEX, 10% маркетинг та 13,5% стейкінг та винагороди. Важливо, що податок становить 0%, що робить транзакції більш привабливими як для інвесторів, так і для трейдерів. Проект вже забезпечив своє розміщення на CoinMarketCap і буде запущений на двох біржах вищого рівня, з планами...
RealLink
REAL$0.07018-14.32%
Bitcoin
BTC$111,947.97-7.82%
Trust The Process
TRUST$0.0003119-15.19%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:55
Поділитись
Bitcoin (BTC) не радіє ставкам на зниження ставки ФРС. Що далі?

Bitcoin (BTC) не радіє ставкам на зниження ставки ФРС. Що далі?

Пост Bitcoin (BTC) не радіє ставкам на зниження ставки ФРС. Що далі? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Погані новини були просто поганими новинами протягом останніх 24 годин. П'ятничний слабкий звіт про робочі місця в США посилив ставки на глибші скорочення ФРС, але Bitcoin BTC$110,204.87 не підтримав цю тенденцію. Провідна криптовалюта за ринковою вартістю залишається важкою нижче $112,000, замість того, щоб зростати на перспективі більш м'якої монетарної політики, як багато хто очікував. Нездатність знайти зростання свідчить про потенціал для глибшого розпродажу попереду. Шок NFP Шукачі роботи мали важкі часи в серпні, оскільки дані про несільськогосподарські зарплати показали лише 22,000 нових робочих місць, що значно менше, ніж прогноз Dow Jones у 75,000. Звіт також переглянув у бік зниження сукупне створення робочих місць за червень і липень на 21,000. Зокрема, переглянута цифра за червень показала чисті втрати у 13,000. Дев'ять секторів, включаючи виробництво, будівництво, оптову торгівлю та професійні послуги, зареєстрували втрати робочих місць, тоді як медичні послуги, дозвілля та гостинність були яскравими плямами. Лист Kobeissi назвав звіт про робочі місця "абсолютно божевільним". Інформаційна служба описала перегляди в бік зниження за попередні місяці як ознаку зламаної системи та входження ринку праці в територію рецесії. Після даних про робочі місця ймовірність зниження ставки ФРС на засіданні 17 вересня зросла до 100%, а шанси на зниження на 50 базисних пунктів підскочили до 12%. Ймовірність додаткових знижень ставок у листопаді та грудні також зросла, що призвело до зниження прибутковості казначейських облігацій. Очікується, що майбутні перегляди попередніх звітів про робочі місця додадуть палива до ставок на зниження ставок. "BLS оголосить щорічні еталонні перегляди у вівторок, і очікується, що вони вкажуть на ще слабше зростання робочих місць раніше. Деякі опитування припускають, що від 500 тис. до 1 млн робочих місць можуть бути переглянуті", - сказав керуючий директор та головний стратег ринку Bannockburn Global Forex Марк Чендлер в оновленні ринку. Подвійна вершина BTC залишається незмінною; волатильність прибутковості казначейських облігацій може зрости Bitcoin коротко...
Threshold
T$0.01199-21.88%
Union
U$0.008508-14.72%
Bitcoin
BTC$111,947.97-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:41
Поділитись
Продажі NFT різко падають до $104,5 млн, продажі CryptoPunks у плюсі

Продажі NFT різко падають до $104,5 млн, продажі CryptoPunks у плюсі

Пост "Продажі NFT різко падають до 104,5 млн доларів, продажі CryptoPunks у плюсі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) зазнав чергового різкого падіння, обсяг продажів знизився на 22,65% до 104,5 млн доларів. Це одне з найстрімкіших тижневих падінь за останні місяці, незважаючи на помірне відновлення криптовалютного ринку. Короткий огляд Продажі NFT обвалилися на 22,6% до 104,5 млн доларів у найстрімкішому тижневому падінні за місяці. CryptoPunks став рідкісним яскравим моментом із зростанням на 4,7% і продовженням домінування у високовартісних продажах. Участь на ринку розширилася, кількість покупців і продавців зросла більш ніж на 14%. Ринок NFT зазнав чергового різкого падіння, обсяг продажів знизився на 22,65% до 104,5 млн доларів. Це одне з найстрімкіших тижневих падінь за останні місяці, незважаючи на помірне відновлення криптовалютного ринку. Згідно з даними CryptoSlam, участь на ринку продовжує зростати: кількість покупців NFT зросла на 14,89% до 622 535, а кількість продавців NFT збільшилася на 16,25% до 447 821. Однак транзакції NFT знизилися на 3,07% до 1 699 318. Це відбувається в той час, коли ціна Bitcoin (BTC) відновилася до рівня 110 000 доларів. Водночас Ethereum (ETH) утримує рівень 4 300 доларів. Загальна капіталізація криптовалютного ринку зараз становить 3,81 трильйона доларів, що вище порівняно з минулотижневою капіталізацією в 3,75 трильйона доларів. Ethereum зберігає лідерство в продажах Ethereum зберіг свою лідируючу позицію з продажами на 37,7 млн доларів, що на 29,88% менше порівняно з попереднім тижнем. Вош-трейдинг Ethereum різко впав на 68,03% до 6,4 млн доларів. Polygon (POL) утримав друге місце з 15,7 млн доларів, знизившись на 17,43%. Mythos Chain посідає третє місце з 10,1 млн доларів, що на 1,73% менше. Джерело: Блокчейни за обсягом продажів NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) займає четверту позицію з 9,5 млн доларів, знизившись на 23,59%. Bitcoin завершує п'ятірку лідерів з 7,8 млн доларів, знизившись на 32,40%. Solana (SOL) посідає шосте місце з 5,1 млн доларів, що на 6,81% менше. Кількість покупців зросла на всіх основних блокчейнах, при цьому Polygon лідирує із зростанням на 38,34%, за ним...
Solana
SOL$184.12-16.90%
Binance Coin
BNB$1,128.38-10.19%
Bitcoin
BTC$111,947.97-7.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30
Поділитись
Тренер Янніка Сіннера надає оновлену інформацію про травму перед фіналом US Open

Тренер Янніка Сіннера надає оновлену інформацію про травму перед фіналом US Open

Пост "Тренер Янніка Сіннера надає оновлення щодо травми напередодні фіналу US Open" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 05 ВЕРЕСНЯ: Яннік Сіннер з Італії відбиває удар проти Фелікса Оже-Аліассіма з Канади під час їхнього півфінального матчу серед чоловіків у тринадцятий день US Open 2025 на тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг 5 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс міста Нью-Йорк. (Фото Ельзи/Getty Images) Getty Images За день до чоловічого фіналу US Open у неділю, тренер Янніка Сіннера надав оновлення щодо травми першої ракетки світу. Сіннер отримав травму живота під час другого сету, який виграв Фелікс Оже-Аліассім, і отримав медичну допомогу. Зрештою він виграв чотири сети і зустрінеться з №2 Карлосом Алькарасом у фіналі. "У нього просто був невеликий дискомфорт у животі в якийсь момент, але після лікування у фізіотерапевта це минуло", - сказав Сімоне Ваньоцці, тренер Сіннера, за даними SuperTennis. "Коли він повернувся, він не був впевнений, як він себе почуває в перших кількох іграх, тому не тиснув. Потім він почав тиснути, і його подача ставала все кращою і кращою. Я думаю, що він у порядку на неділю". НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 05 ВЕРЕСНЯ: Яннік Сіннер з Італії виконує удар бекхенд проти Фелікса Оже-Аліассіма з Канади під час їхнього півфінального матчу серед чоловіків у тринадцятий день US Open 2025 на тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг 5 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс міста Нью-Йорк (Фото Клайва Брунскілла/Getty Images) Getty Images Травма вплинула на подачу Сіннера – він зробив лише 53% своїх перших подач – і його команда надала пропозиції щодо того, як він міг би змінити свій рух. "Під час матчу ми рекомендували більше кіків, щоб почати розіграш з перевагою", - сказав він. "Потім дискомфорт у животі ускладнив ситуацію; він відчував більше болю, коли...
Threshold
T$0.01199-21.88%
Manchester City Fan
CITY$0.7642-21.34%
ChangeX
CHANGE$0.00146512-8.09%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:28
Поділитись
Публічні компанії приймають Bitcoin у рекордній кількості

Публічні компанії приймають Bitcoin у рекордній кількості

Публікація "Публічні компанії приймають Bitcoin у рекордній кількості" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Публічно зареєстровані компанії колективно накопичили понад один мільйон Bitcoin, що є помітною віхою в інституційному прийнятті цифрової валюти. Це накопичення становить майже 5% від загального обсягу Bitcoin у 21 мільйон, демонструючи зростаючу впевненість у криптовалюті як життєздатному активі. Продовжити читання: Публічні компанії приймають Bitcoin у рекордній кількості Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
Capverse
CAP$0.11532+3.58%
BRC20.COM
COM$0.010033-10.39%
PUBLIC
PUBLIC$0.0355-7.72%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:14
Поділитись
Суперечлива заява від старшого аналітика Bloomberg: "Ціна Bitcoin може втратити один нуль"

Суперечлива заява від старшого аналітика Bloomberg: "Ціна Bitcoin може втратити один нуль"

Пост "Суперечлива заява від старшого аналітика Bloomberg: "Ціна Bitcoin може втратити один нуль"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Старший стратег з товарних ринків Bloomberg Intelligence, Майк МакГлоун, поділився своїми поглядами на майбутнє Bitcoin (BTC) та загальні ринки в інтерв'ю. МакГлоун описав зростання Bitcoin до $100,000 як "пік бульбашки", припускаючи, що ціна може впасти до $10,000. Він пояснив це потенційне падіння тим, що Bitcoin стає ризиковим активом і має високу кореляцію з S&P 500. МакГлоун стверджував, що ця кореляція знаходиться на історичному максимумі, і що фондовий ринок США повинен залишатися на високому рівні, щоб Bitcoin продовжував зростати. Він зазначив, що ще одним фактором ризику є те, що наразі на криптовалютному ринку існує понад 21 мільйон різних криптовалют, порівняно з лише одним Bitcoin у 2009 році. МакГлоун прогнозує, що ціни на золото продовжуватимуть перевершувати більшість ризикових активів. МакГлоун, який вважає падіння фондового ринку США головним каталізатором ралі ціни на золото, бачить, що золото прямує до $4,000. Він стверджує, що останній квартал 2025 року "не буде хорошим для акцій, ризикових активів та Bitcoin". *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
Bitcoin
BTC$111,947.97-7.82%
Sunrise Layer
RISE$0.009329-8.21%
Moonveil
MORE$0.02618-16.54%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:11
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів