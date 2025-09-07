Продажі NFT різко падають до $104,5 млн, продажі CryptoPunks у плюсі
Пост "Продажі NFT різко падають до 104,5 млн доларів, продажі CryptoPunks у плюсі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) зазнав чергового різкого падіння, обсяг продажів знизився на 22,65% до 104,5 млн доларів. Це одне з найстрімкіших тижневих падінь за останні місяці, незважаючи на помірне відновлення криптовалютного ринку. Короткий огляд Продажі NFT обвалилися на 22,6% до 104,5 млн доларів у найстрімкішому тижневому падінні за місяці. CryptoPunks став рідкісним яскравим моментом із зростанням на 4,7% і продовженням домінування у високовартісних продажах. Участь на ринку розширилася, кількість покупців і продавців зросла більш ніж на 14%. Ринок NFT зазнав чергового різкого падіння, обсяг продажів знизився на 22,65% до 104,5 млн доларів. Це одне з найстрімкіших тижневих падінь за останні місяці, незважаючи на помірне відновлення криптовалютного ринку. Згідно з даними CryptoSlam, участь на ринку продовжує зростати: кількість покупців NFT зросла на 14,89% до 622 535, а кількість продавців NFT збільшилася на 16,25% до 447 821. Однак транзакції NFT знизилися на 3,07% до 1 699 318. Це відбувається в той час, коли ціна Bitcoin (BTC) відновилася до рівня 110 000 доларів. Водночас Ethereum (ETH) утримує рівень 4 300 доларів. Загальна капіталізація криптовалютного ринку зараз становить 3,81 трильйона доларів, що вище порівняно з минулотижневою капіталізацією в 3,75 трильйона доларів. Ethereum зберігає лідерство в продажах Ethereum зберіг свою лідируючу позицію з продажами на 37,7 млн доларів, що на 29,88% менше порівняно з попереднім тижнем. Вош-трейдинг Ethereum різко впав на 68,03% до 6,4 млн доларів. Polygon (POL) утримав друге місце з 15,7 млн доларів, знизившись на 17,43%. Mythos Chain посідає третє місце з 10,1 млн доларів, що на 1,73% менше. Джерело: Блокчейни за обсягом продажів NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) займає четверту позицію з 9,5 млн доларів, знизившись на 23,59%. Bitcoin завершує п'ятірку лідерів з 7,8 млн доларів, знизившись на 32,40%. Solana (SOL) посідає шосте місце з 5,1 млн доларів, що на 6,81% менше. Кількість покупців зросла на всіх основних блокчейнах, при цьому Polygon лідирує із зростанням на 38,34%, за ним...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30