Кити BlockDAG вливають $8,7 млн, поки Uniswap стоїть на місці, а Chainlink зростає
Криптовалютні новини: китівські покупки BlockDAG на $8,7 млн домінують у заголовках, оскільки перспективи ціни LINK від Chainlink зміцнюються, тоді як UNI від Uniswap бореться, щоб утриматися вище $10. Коли кити роблять ходи, ринок звертає увагу. Ці гравці з великими обсягами часто показують, де формуються переконання та довгострокова впевненість. Наразі динаміка ціни UNI від Uniswap підкреслює постійний тиск продажів, і токен бореться за повернення порогу в $10. Тим часом перспективи ціни LINK від Chainlink стали більш оптимістичними, оскільки кити накопичують, натякаючи на відновлену впевненість. Проте саме BlockDAG захоплює увагу. Коли його передпродаж входить у фінальну стадію, кити змінили таблицю лідерів послідовними багатомільйонними покупками. З майже $400 млн, які вже зібрані, імпульс BlockDAG задає тон ринку. Аналітики стверджують, що це не просто спекуляція, а стратегічне узгодження з ростом інфраструктури та доставкою продукту. Для багатьох, хто спостерігає за ринками, BlockDAG(BDAG) швидко стає однією з найпопулярніших криптовалютних історій року.
Війни китів загострюються, коли BlockDAG входить у фінальну стадію передпродажу
Передпродаж BlockDAG переходить у фінальну фазу, і кити роблять сміливі заяви своїми гаманцями. Лише за кілька днів дві величезні покупки, одна на $4,4 млн і друга на $4,3 млн, скинули з трону попереднього лідера, який володів BDAG вартістю $3,8 млн. Це раптове перетасування показує, наскільки серйозно великі гравці позиціонуються перед запуском. Масштаб участі підкреслює, чому BlockDAG виділяється. Передпродаж тепер наблизився до $400 млн, продаючи 25,7 мільярдів монет BDAG за фіксованою ціною $0,0013. Ранні прихильники з Партії 1 вже бачать прибуток у 2 900%, і це ще до запуску основної мережі чи лістингу на біржах. На відміну від типових передпродажів, де кити домінують виключно заради короткострокового прибутку, прогрес інфраструктури BlockDAG підтримує довгостроковий інтерес. Останні оновлення, такі як Панель управління V4, майнінговий застосунок X1, що перевищив 3 мільйони користувачів, та запуск TRADEBDAG, змінили наратив з...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04