Універсальна екосистема бонусних балів

Універсальна екосистема бонусних балів

Пост "Універсальна екосистема бонусних балів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MiL.k (MLK) — це криптовалютний токен альянсу MiL.k, платформи винагород на основі блокчейну, створеної для полегшення обміну та управління бонусними балами від різних підприємств та постачальників послуг. Агрегація бонусних балів MiL.k дозволяє користувачам об'єднувати, обмінювати та керувати бонусними балами від широкого спектру підприємств-учасників, включаючи роздрібну торгівлю, авіакомпанії, готелі тощо. Це спрощує процес управління та використання бонусних балів. Платформа MiL.k розроблена для взаємодії з різними програмами лояльності та системами винагород. Вона прагне забезпечити безперебійний досвід для користувачів, які часто накопичують бали різних брендів. MiL.k надає мобільний застосунок, який дозволяє користувачам переглядати та керувати своїми бонусними балами, обмінювати їх на інші токени та безперешкодно отримувати винагороди. MLK — це нативний криптовалютний токен екосистеми MiL.k. Власники токенів MLK можуть стейкати свої токени для участі в управлінні платформою та механізмах консенсусу, потенційно заробляючи винагороди. Токени MLK можуть використовуватися для оплати комісій за транзакції в екосистемі MiL.k. Крім того, підприємства та користувачі можуть використовувати токени MLK як стимули для заохочення участі у своїх програмах лояльності або акціях. MiL.k підкреслює контроль користувачів над своїми бонусними балами та особистими даними. Користувачі мають можливість вибирати, як і де використовувати свої бонусні бали, підвищуючи конфіденційність та автономію. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від CoinIdol. Це не рекомендація купувати або продавати криптовалюту. Читачі повинні провести власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/mil-k-mlk-token/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:14
Чи зможе ADA досягти $1.75 до схвалення ETF?

Чи зможе ADA досягти $1.75 до схвалення ETF?

Допис "Чи може ADA досягти $1,75 до схвалення ETF?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітики кажуть, що Cardano може піднятися до $1,75 у четвертому кварталі, оскільки наближається схвалення ETF. Ось чому ADA у центрі уваги. Cardano довгий час був проєктом, що визначався терпінням та розробкою, заснованою на дослідженнях. У 2025 році це терпіння, схоже, окупається. ADA зростає, а аналітики прогнозують прорив до $1,75 у четвертому кварталі. Каталізатор? Зростаючі спекуляції щодо потенційного схвалення ETF у США. У той час як Ethereum та Solana вже отримали регуляторне схвалення, Cardano позиціонує себе як наступний кандидат. Цей імпульс привертає увагу як інституцій, так і роздрібних трейдерів, які прагнуть отримати вигоду до офіційних оголошень. Водночас інвестори також шукають високобетові активи, такі як MAGACOIN FINANCE, які привертають увагу своїм вибуховим потенціалом. Онлайн-управління набирає обертів Оновлення Voltaire від Cardano є важливою віхою. Запроваджуючи онлайн-управління та скарбниці, керовані спільнотою, власники ADA тепер мають прямий вплив на напрямок мережі. Аналітики вважають, що ця модель управління відрізняє Cardano від інших блокчейнів першого рівня та надає інституційним інвесторам впевненість у його стійкості. З появою більшої кількості децентралізованих застосунків на Cardano та зростанням активності розробників, екосистема набирає обертів саме тоді, коли спекуляції щодо ETF посилюються. Технічний імпульс З технічної точки зору, ADA консолідується біля $0,80, а аналітики виділяють $1 як найближчий рівень опору. Якщо ADA прорветься вище цього рівня, рух до $1,75 стає реалістичним. Індекс відносної сили (RSI) залишається в нейтральній зоні, що свідчить про наявність простору для зростання до появи умов перекупленості. Прогрес в управлінні Cardano підживив оптимізм щодо руху до $1,75, але інвестори все ще хочуть мати доступ до асиметричного зростання. Аналітики оцінюють MAGACOIN FINANCE як актив з потенційною рентабельністю інвестицій (ROI) у 10 500%, називаючи його токеном "другого шансу" для тих, хто пропустив ранній SHIB. Його швидкі розпродажі на передпродажі підкреслюють зростаючий попит, а подвійний аудит від CertiK та HashEx забезпечує довіру. Аналітики стверджують, що ця комбінація...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:07
Кити BlockDAG вливають $8,7 млн, поки Uniswap стоїть на місці, а Chainlink зростає

Кити BlockDAG вливають $8,7 млн, поки Uniswap стоїть на місці, а Chainlink зростає

Пост BlockDAG Кити вливають $8,7 млн, поки Uniswap застоюється, а Chainlink зростає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини: китівські покупки BlockDAG на $8,7 млн домінують у заголовках, оскільки перспективи ціни LINK від Chainlink зміцнюються, тоді як UNI від Uniswap бореться, щоб утриматися вище $10. Коли кити роблять ходи, ринок звертає увагу. Ці гравці з великими обсягами часто показують, де формуються переконання та довгострокова впевненість. Наразі динаміка ціни UNI від Uniswap підкреслює постійний тиск продажів, і токен бореться за повернення порогу в $10. Тим часом перспективи ціни LINK від Chainlink стали більш оптимістичними, оскільки кити накопичують, натякаючи на відновлену впевненість. Проте саме BlockDAG захоплює увагу. Коли його передпродаж входить у фінальну стадію, кити змінили таблицю лідерів послідовними багатомільйонними покупками. З майже $400 млн, які вже зібрані, імпульс BlockDAG задає тон ринку. Аналітики стверджують, що це не просто спекуляція, а стратегічне узгодження з ростом інфраструктури та доставкою продукту. Для багатьох, хто спостерігає за ринками, BlockDAG(BDAG) швидко стає однією з найпопулярніших криптовалютних історій року. Війни китів загострюються, коли BlockDAG входить у фінальну стадію передпродажу Передпродаж BlockDAG переходить у фінальну фазу, і кити роблять сміливі заяви своїми гаманцями. Лише за кілька днів дві величезні покупки, одна на $4,4 млн і друга на $4,3 млн, скинули з трону попереднього лідера, який володів BDAG вартістю $3,8 млн. Це раптове перетасування показує, наскільки серйозно великі гравці позиціонуються перед запуском. Масштаб участі підкреслює, чому BlockDAG виділяється. Передпродаж тепер наблизився до $400 млн, продаючи 25,7 мільярдів монет BDAG за фіксованою ціною $0,0013. Ранні прихильники з Партії 1 вже бачать прибуток у 2 900%, і це ще до запуску основної мережі чи лістингу на біржах. На відміну від типових передпродажів, де кити домінують виключно заради короткострокового прибутку, прогрес інфраструктури BlockDAG підтримує довгостроковий інтерес. Останні оновлення, такі як Панель управління V4, майнінговий застосунок X1, що перевищив 3 мільйони користувачів, та запуск TRADEBDAG, змінили наратив з...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04
Чому Bitcoin, ADA та LINK називають "Цифровими блакитними фішками" керуючими фондами

Чому Bitcoin, ADA та LINK називають "Цифровими блакитними фішками" керуючими фондами

Допис "Чому Bitcoin, ADA та LINK називають "Цифровими блакитними фішками" керуючими фондами" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Традиційні фінанси давно мають концепцію акцій "блакитних фішок" — стабільних, усталених компаній з історією успішної діяльності. У 2025 році керуючі фондами все частіше застосовують цей же термін до криптовалют. Bitcoin, Cardano (ADA) та Chainlink (LINK) тепер часто описують як "цифрові блакитні фішки", що відображає їхню зрілість, корисність та стійкість протягом кількох циклів. Аналітики стверджують, що це визнання є ознакою того, наскільки далеко просунулася криптовалюта, перейшовши від спекулятивної периферії до основного розподілу активів. Поряд з цими усталеними активами, обговорення також торкаються культурно-орієнтованих проєктів з незвичайною довірою, таких як MAGACOIN FINANCE, який викликає ранній інтерес як високобетний додаток до основних блакитних фішок. Bitcoin: основа цифрових фінансів Bitcoin залишається найбезпечнішою, найвизнанішою та найбільш широко прийнятою криптовалютою. З притоком ETF, що перевищує 20 мільярдів доларів у 2025 році, та зростанням прийняття серед суверенних фондів добробуту, його роль як "цифрового золота" закріплена. Його дефіцит та децентралізація роблять його якорем кожного інституційного криптопортфеля. Хоча його мультиплікатори можуть бути меншими, ніж у ранніх циклах, його надійність та визнання роблять його квінтесенцією блакитних фішок. ADA: управління та стійкість Cardano з'явився як довгостроковий проєкт з акцентом на дослідження та управління. Його оновлення Voltaire впроваджує голосування в мережі та управління скарбницею, надаючи власникам ADA прямий вплив на майбутнє мережі. Цей підхід, орієнтований на управління, приваблює установи, які шукають проєкти, здатні витримати регуляторний контроль. Стабільне зростання Cardano та прихильність до стійкості зміцнюють його претензії на цифрову блакитну...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:02
Worldcoin розвиває квантово-захищений AMPC з UTEC Peru

Worldcoin розвиває квантово-захищений AMPC з UTEC Peru

Worldcoin приєднується до UTEC Peru для розвитку керованої AMPC квантово-захищеної технології для покращення конфіденційності та академічної перевірки для децентралізованої цифрової ідентичності.
Blockchainreporter2025/09/07 07:00
Прогнозується масивне зростання на 19763% для вірусного конкурента Shiba Inu (SHIB)

Прогнозується масивне зростання на 19763% для вірусного конкурента Shiba Inu (SHIB)

Пост Прогнозується масштабне зростання на 19763% для вірусного конкурента Shiba Inu (SHIB) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У світі криптовалют з'являються захоплюючі нові токени, і один видатний претендент на сцені Shiba Inu (SHIB) швидко привертає увагу. Little Pepe (LILPEPE), мемкоїн, побудований на блокчейн Ethereum другого рівня, швидко зростає. Експерти прогнозують, що він може побачити надзвичайне зростання на 19 763% у найближчі роки! Маючи майже розпроданий пресейл, нову функціональність та спільноту, що швидко розширюється, Little Pepe на шляху до перевершення Shiba Inu, потенційно роблячи ранніх користувачів мільйонерами. Шлях до успіху Shiba Inu та дорога до Little Pepe Рух ціни Shiba Inu (SHIB) має вирішальне значення для майбутнього шляху криптовалюти. SHIB наразі тестує рівень підтримки на рівні $0,000012 і залишається стабільним протягом останніх днів. Якщо він втратить цю підтримку, це може призвести до подальшого зниження, яке може перевірити наступну центральну зону підтримки на рівні $0,000011. З позитивного боку, SHIB має значний рівень опору $0,00001226. Рівень вище цього створить передумови для повторного тестування $0,0000125-$0,0000126 з можливістю відновлення токена. Це основні рівні, за якими трейдери будуть уважно стежити, коли SHIB знаходить свій шлях через поточний період консолідації. Shiba Inu (SHIB) зріс у світі криптовалют і досяг піку зростання понад 23 000% у 2021 році. Це історичне зростання є ознакою потенціалу інших мемкоїнів, і Little Pepe (LILPEPE) залишає свій слід як один із його конкурентів. LILPEPE - це не просто мемкоїн; він розроблений на блокчейн Ethereum другого рівня, який має низькі комісії, високу швидкість та масштабування, чого SHIB та інші мемкоїни не змогли досягти. Успіх Little Pepe також спостерігається з точки зору його пресейлу, з 15,13 мільярдами проданих токенів (96,08%) під час Етапу 12, зібравши $24,18 мільйона з $25,475 мільйона...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:55
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:49
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:40
Цей альткоїн на базі блокчейну Ethereum називають "наступною Solana" аналітиками

Цей альткоїн на базі блокчейну Ethereum називають "наступною Solana" аналітиками

Кожен бичачий цикл призводить до появи проривних токенів, які змінюють ринкові наративи та займають центральне місце в заголовках. Інвестори були взяті [...] Публікація Цей альткоїн на базі Ethereum аналітики називають "наступною Solana" вперше з'явилася на Coindoo.
Coindoo2025/09/07 06:00
Активні токенізовані приватні кредити наближаються до $16 мільярдів, APR опускається нижче 10%

Активні токенізовані приватні кредити наближаються до $16 мільярдів, APR опускається нижче 10%

Пост "Активні токенізовані приватні кредитні позики наближаються до 16 мільярдів доларів, річна процентна ставка опускається нижче 10%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Активні позики в токенізованому приватному кредитуванні зараз перевищують 15,95 мільярдів доларів, що сигналізує про швидке зростання, але також і про гостріші проблеми в роботі протоколів. Кількість позик падає, оскільки токенізований кредитний ринок консолідується. Токенізоване приватне кредитування значно зросло з середини червня, додавши понад 2 мільярди доларів в активних позиках і 4,3 мільярда доларів у сукупному кредитуванні. Станом на 6 вересня, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:53
