Зниження закупівель Bitcoin у скарбниці на тлі рекордних запасів – що це означає?
Пост "Закупівлі Bitcoin скарбницями знижуються на тлі рекордних запасів – що це означає?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) минулого тижня продемонстрував помірне відновлення ціни, піднявшись до приблизно $113,000, перш ніж зазнати незначного відступу. Лідер криптовалютного ринку зараз торгується поблизу цінового рівня $111,000 і знаходиться на відстані 10.46% від свого історичного максимуму. Тим часом, нещодавні дані від аналітичної блокчейн-компанії CryptoQuant висвітлили цікаву тенденцію в активності накопичення Bitcoin скарбницями.
Запаси Bitcoin у скарбницях досягли 840 тисяч у 2025 році
У щотижневому звіті, опублікованому 5 вересня, CryptoQuant повідомляє, що запаси Bitcoin у скарбницях державних і приватних компаній досягли нового рекорду в 840,000 BTC у 2025 році, що відображає величезний інституційний інтерес, який спостерігається в поточному ринковому циклі. Однак під цим заголовним досягненням криється різкий, обережний зсув у ринковій динаміці. Зокрема, щомісячні закупівлі різко сповільнилися, що викликає питання щодо стійкості корпоративного попиту на Bitcoin.
Завдяки спільним зусиллям з bitcointreasuries.net.data, CryptoQuant виявив, що Strategy, будучи найагресивнішим інституційним накопичувачем Bitcoin, різко скоротила темпи закупівель на 97% за останні 12 місяців. Зокрема, після придбання історичного максимуму в 134,000 BTC у листопаді 2024 року, закупівлі компанії під керівництвом Сейлора знизилися до лише 3,700 BTC у серпні 2025 року.
Хоча інші Bitcoin скарбниці діяли більш обережно, додавши 14,800 BTC у серпні порівняно з відносно невеликою покупкою Strategy в 3,700 BTC, їхні обсяги залишаються значно нижчими за піки, які спостерігалися раніше в 2025 році. Зокрема, ці інші компанії створили тимчасовий сплеск на початку 2025 року, зафіксувавши історично максимальну покупку в 66,000 BTC у січні, яка явно згасла після їхніх серпневих звітів.
Зокрема, всі ці дані вказують на те, що хоча загальні запаси знаходяться на рекордних рівнях, потік нових інституційних грошей, схоже, висихає.
Огляд ціни Bitcoin
На момент написання, Bitcoin торгується за ціною $110,942, зростання на 0.48% за останні 24 години. Щоденний обсяг торгівлі також...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37