Думаєте про першу купівлю золота? Ось що вам потрібно зробити

Пост "Думаєте про першу купівлю золота? Ось що вам потрібно зробити" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Золото знову вибухає. Нові покупці прибувають, старі імена б'ють рекорди, а глобальний страх робить те, що завжди робить, підштовхуючи людей гнатися за цим металом, ніби це останній рятувальний пліт на потопаючому ринку. І якщо ви думаєте про те, щоб вперше взяти участь у цій акції, то ви запізнилися, але, на щастя, не надто пізно. Вам просто потрібно знати, що відбувається, і в цьому ми вам допоможемо. Розумієте, інвестори стурбовані війною, інфляцією, політикою центральних банків та рішеннями щодо ставок, які ніколи не здаються зрозумілими. Результатом став стрімкий приплив у золото, при цьому індекс NYSE Arca Gold Miners Index пробив свій історичний максимум (ATH) вперше з часів кризи єврозони 2011 року та зниження кредитного рейтингу США. Цього разу саме війни на Близькому Сході, Росія-Україна, і так, спроби Дональда Трампа вигнати Лізу Кук з ФРС, сколихнули ситуацію. Ніхто більше не знає, що відбувається з процентними ставками. Акції золотодобувних компаній б'ють рекорди Майнери на підйомі. Великі імена, такі як Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp. та Barrick Mining Corp., всі зросли більш ніж на 80% цього року. Прибуток Newmont більш ніж подвоївся у 2024 році. Аналітики кажуть, що він зросте ще на 50% цього року. Це після двох повних років слабких показників. Зараз він торгується за найвищою ціною за останні три роки. "Newmont - мій головний вибір", - сказав Мартін Прадьє з Veritas Investment Research. "Рентабельність інвестицій (ROI) майже вдвічі вища, ніж минулого року". Він не єдиний, хто звертає увагу. Agnico Eagle також потрапив до його списку, переважно через їхні активи в Канаді та "сильне виконання". Акції Agnico, що котируються в США, злетіли більш ніж на 90% цього року, досягнувши рекордних максимумів. Очікується, що його прибуток також...