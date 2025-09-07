2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Роберт Кійосакі каже, що "Європа приречена", оскільки економічне безумство змушує його купувати більше Bitcoin

Роберт Кійосакі каже, що "Європа приречена", оскільки економічне безумство змушує його купувати більше Bitcoin

Допис Роберта Кійосакі "Європа приречена", оскільки економічне безумство змушує його купувати більше Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin зростає як найкращий інструмент хеджування, в той час як світові економіки руйнуються, ринки облігацій падають, а фіатні валюти втрачають довіру, попереджає відомий фінансовий педагог Роберт Кійосакі. Роберт Кійосакі попереджає про економічне безумство і твердо стоїть на Bitcoin як захисті Роберт Кійосакі, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато", знову застеріг про [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:22
Зниження закупівель Bitcoin у скарбниці на тлі рекордних запасів – що це означає?

Зниження закупівель Bitcoin у скарбниці на тлі рекордних запасів – що це означає?

Пост "Закупівлі Bitcoin скарбницями знижуються на тлі рекордних запасів – що це означає?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) минулого тижня продемонстрував помірне відновлення ціни, піднявшись до приблизно $113,000, перш ніж зазнати незначного відступу. Лідер криптовалютного ринку зараз торгується поблизу цінового рівня $111,000 і знаходиться на відстані 10.46% від свого історичного максимуму. Тим часом, нещодавні дані від аналітичної блокчейн-компанії CryptoQuant висвітлили цікаву тенденцію в активності накопичення Bitcoin скарбницями. Запаси Bitcoin у скарбницях досягли 840 тисяч у 2025 році У щотижневому звіті, опублікованому 5 вересня, CryptoQuant повідомляє, що запаси Bitcoin у скарбницях державних і приватних компаній досягли нового рекорду в 840,000 BTC у 2025 році, що відображає величезний інституційний інтерес, який спостерігається в поточному ринковому циклі. Однак під цим заголовним досягненням криється різкий, обережний зсув у ринковій динаміці. Зокрема, щомісячні закупівлі різко сповільнилися, що викликає питання щодо стійкості корпоративного попиту на Bitcoin. Завдяки спільним зусиллям з bitcointreasuries.net.data, CryptoQuant виявив, що Strategy, будучи найагресивнішим інституційним накопичувачем Bitcoin, різко скоротила темпи закупівель на 97% за останні 12 місяців. Зокрема, після придбання історичного максимуму в 134,000 BTC у листопаді 2024 року, закупівлі компанії під керівництвом Сейлора знизилися до лише 3,700 BTC у серпні 2025 року. Хоча інші Bitcoin скарбниці діяли більш обережно, додавши 14,800 BTC у серпні порівняно з відносно невеликою покупкою Strategy в 3,700 BTC, їхні обсяги залишаються значно нижчими за піки, які спостерігалися раніше в 2025 році. Зокрема, ці інші компанії створили тимчасовий сплеск на початку 2025 року, зафіксувавши історично максимальну покупку в 66,000 BTC у січні, яка явно згасла після їхніх серпневих звітів. Зокрема, всі ці дані вказують на те, що хоча загальні запаси знаходяться на рекордних рівнях, потік нових інституційних грошей, схоже, висихає. Огляд ціни Bitcoin На момент написання, Bitcoin торгується за ціною $110,942, зростання на 0.48% за останні 24 години. Щоденний обсяг торгівлі також...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37
Чи зможуть Метт Лафлер і Грін-Бей Пекерс повернути собі NFC North?

Чи зможуть Метт Лафлер і Грін-Бей Пекерс повернути собі NFC North?

Пост "Чи можуть Метт ЛаФлер і Грін-Бей Пекерс повернути собі NFC North?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний тренер Грін-Бей Метт ЛаФлер і його Пекерс мали лише 1-5 в NFC North минулого сезону. Getty Images Головний тренер Детройт Лайонс Ден Кемпбелл має зріст 6 футів 5 дюймів і важить 265 фунтів. Бос Грін-Бей Пекерс Метт ЛаФлер приблизно на шість дюймів нижчий і на 100 фунтів легший за Кемпбелла. Якби вони були суперниками в середній школі, можна з упевненістю сказати, що Кемпбелл забирав би гроші на обід у ЛаФлера коли завгодно. Проте вони дорослі чоловіки, і їхні битви відбуваються на священній землі Ламбо Філд і на FieldTurf на Форд Філд. Проблема в тому, що Кемпбелл забирає гроші на обід у ЛаФлера останні 3,5 роки. І якщо Пекерс сподіваються виправдати сезон великих очікувань, це має змінитися. Грін-Бей домінував над Детройтом протягом 16-річного періоду, маючи результат 24-8 проти Лайонс між 2005-2021 роками. Однак в останніх семи зустрічах Лайонс Кемпбелла мають результат 6-1 проти Пекерс ЛаФлера. Детройт також виграв три матчі поспіль на Ламбо Філд, ставши новим хуліганом NFC North. Грін-Бей сподівається змінити цю тривожну тенденцію, коли прийматиме Детройт у неділю о 15:25. "Вони були стандартом останні два сезони", - сказав ЛаФлер про Лайонс, які виграли два титули NFC North поспіль. "І я дуже поважаю те, чого вони змогли досягти. Дуже поважаю Дена, те, що він зміг створити, тому це буде великий виклик". ЛаФлер, який став тренером Грін-Бей у 2019 році, володів дивізіоном на початку своєї кар'єри. Домінування Пекерс у NFC North є великою причиною того, що вони досягли фінальних ігор конференції два роки поспіль у 2019 та 2020 роках і були першим номером посіву NFC у 2020 та 2021 роках. ЛаФлер почав свою кар'єру в Пекерс...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:33
Bitcoin, Ethereum ETF притоки наближаються до $2,16 млрд, оскільки AVAX та TRX домінують у ротаційних угодах

Bitcoin, Ethereum ETF притоки наближаються до $2,16 млрд, оскільки AVAX та TRX домінують у ротаційних угодах

Пост Bitcoin, Ethereum ETF притік наближається до $2,16 млрд, оскільки AVAX і TRX домінують у ротаційних угодах з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цифрові активи залучили мільярди нових притоків минулого тижня, при цьому ETF Bitcoin і Ethereum лідирували. Avalanche (AVAX) і Tron (TRX) виділялися в ротаційних угодах, тоді як MAGACOIN FINANCE набирав популярності, оскільки аналітики відзначили його як свіжий вибір альткоїнів для тих, хто шукає диверсифікації після пропуску раннього імпульсу Bitcoin і Ethereum. ETF Bitcoin і Ethereum забезпечують притік у розмірі $2,16 млрд За даними CoinShares, фонди цифрових активів зафіксували притік у розмірі $2,48 млрд минулого тижня, збільшивши серпневі показники до $4,37 млрд і довівши притік з початку року до $35,5 млрд. Однак загальні активи під управлінням знизилися на 10% до $219 млрд, оскільки п'ятничні дані про інфляцію в США спричинили короткострокову фіксацію прибутку. Сполучені Штати лідирували з притоком у $2,29 млрд, підтримуваним активністю у Швейцарії, Німеччині та Канаді. Хоча п'ятничний відтік сигналізував про обережні настрої, тиждень у цілому відображав сильний попит, зумовлений ETF. Ethereum перевершив Bitcoin, зафіксувавши притік у розмірі $1,4 млрд порівняно з $748 млн у Bitcoin. За серпень Ethereum зібрав майже $3,95 млрд, тоді як Bitcoin зафіксував відтік у розмірі $301 млн. Аналітики припускають, що трейдери переміщують розподіл коштів в Ethereum через оптимізм щодо схвалення ETF у США. Тим часом Solana та XRP також виграли, залучивши $177 млн і $134 млн, що підкреслює ширше поширення інституційного попиту на альткоїни. Avalanche AVAX зберігає ринковий інтерес Avalanche (AVAX) спостерігав активну залученість, незважаючи на нещодавні зниження цін. Токен зріс майже на 25% на початку серпня, перш ніж охолонути в діапазоні $23–$27. На момент публікації AVAX торгується близько $23, зберігаючи невеликий місячний приріст. Ончейн дані показують, що Avalanche обробив майже 12 мільйонів транзакцій, зростання на 66%, що відображає зростаючу активність екосистеми. Хоча кількість активних адрес знизилася на 13% за тиждень, сильніша залученість серед найактивніших учасників сигналізує про здорове впровадження. Ринок деривативів також вказує на впевненість, з відкритим інтересом у $877 млн і готовністю трейдерів тримати позиції відкритими. Спостерігачі ринку продовжують стежити за проривом вище...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:25
Думаєте про першу купівлю золота? Ось що вам потрібно зробити

Думаєте про першу купівлю золота? Ось що вам потрібно зробити

Пост "Думаєте про першу купівлю золота? Ось що вам потрібно зробити" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Золото знову вибухає. Нові покупці прибувають, старі імена б'ють рекорди, а глобальний страх робить те, що завжди робить, підштовхуючи людей гнатися за цим металом, ніби це останній рятувальний пліт на потопаючому ринку. І якщо ви думаєте про те, щоб вперше взяти участь у цій акції, то ви запізнилися, але, на щастя, не надто пізно. Вам просто потрібно знати, що відбувається, і в цьому ми вам допоможемо. Розумієте, інвестори стурбовані війною, інфляцією, політикою центральних банків та рішеннями щодо ставок, які ніколи не здаються зрозумілими. Результатом став стрімкий приплив у золото, при цьому індекс NYSE Arca Gold Miners Index пробив свій історичний максимум (ATH) вперше з часів кризи єврозони 2011 року та зниження кредитного рейтингу США. Цього разу саме війни на Близькому Сході, Росія-Україна, і так, спроби Дональда Трампа вигнати Лізу Кук з ФРС, сколихнули ситуацію. Ніхто більше не знає, що відбувається з процентними ставками. Акції золотодобувних компаній б'ють рекорди Майнери на підйомі. Великі імена, такі як Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp. та Barrick Mining Corp., всі зросли більш ніж на 80% цього року. Прибуток Newmont більш ніж подвоївся у 2024 році. Аналітики кажуть, що він зросте ще на 50% цього року. Це після двох повних років слабких показників. Зараз він торгується за найвищою ціною за останні три роки. "Newmont - мій головний вибір", - сказав Мартін Прадьє з Veritas Investment Research. "Рентабельність інвестицій (ROI) майже вдвічі вища, ніж минулого року". Він не єдиний, хто звертає увагу. Agnico Eagle також потрапив до його списку, переважно через їхні активи в Канаді та "сильне виконання". Акції Agnico, що котируються в США, злетіли більш ніж на 90% цього року, досягнувши рекордних максимумів. Очікується, що його прибуток також...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:24
Візьміть ці 3 найкращі криптовалюти у вересні 2025 року перед наступним ринковим ралі

Візьміть ці 3 найкращі криптовалюти у вересні 2025 року перед наступним ринковим ралі

Пост "Встигніть придбати ці 3 найкращі криптовалюти у вересні 2025 року перед наступним ринковим ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта ніколи не спить, і на ринку, що рухається зі швидкістю блискавки, сидіння осторонь може означати пропуск наступного вибуху мемкоїнів. З такою кількістю токенів, що заповнюють простір, проблема не в пошуку варіантів – а у визначенні тих небагатьох, які дійсно можуть принести приголомшливий прибуток. У 2025 році полювання на наступний прорив мемкоїнів досягає піку, і рання участь може зробити всю різницю. Саме тут MoonBull ($MOBU) виходить на перший план. Більше ніж просто ще один мемкоїн, MoonBull побудований на блокчейн Ethereum з точною токеномікою, розробленою для забезпечення масивних прибутків. Його вже називають однією з найкращих криптовалют вересня 2025 року, і його білий список швидко заповнюється – даючи раннім користувачам рідкісну можливість отримати доступ у перших рядах, перш ніж решта ринку приєднається. Але MoonBull не діє сам. Bone ShibaSwap (BONE) продовжує рости як основна частина екосистеми Shiba Inu, тоді як AI Companions (AIC) привертає увагу своїм сміливим поєднанням ШІ та мем-культури. Разом вони представляють нову хвилю мемкоїнів, що поєднують хайп, спільноту та інновації. Для тих, хто готовий до наступного бичачого ринку, це мемкоїни 2025 року, за якими варто стежити, і MoonBull веде перед. MoonBull ($MOBU) – це не просто ще один мемкоїн; він створений для тих, хто прагне масивних прибутків у світі криптовалют. Для ентузіастів мемкоїнів і деген-трейдерів, які шукають конкурентну перевагу, MoonBull пропонує унікальну можливість потрапити до білого списку, що ідеально підходить для всіх, хто прагне забезпечити свою позицію в наступному великому криптотренді. MoonBull розроблений для винагородження ранніх прихильників елітними винагородами за стейкінг і секретними дропами токенів, що робить його одним із найкращих проєктів мемкоїнів на Ethereum. Учасники білого списку матимуть ексклюзивний доступ до цих винагород,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:18
Ethereum – Чи готовий ETH повторити бичачий забіг Bitcoin 2021 року?

Ethereum – Чи готовий ETH повторити бичачий забіг Bitcoin 2021 року?

Пост Ethereum – Чи ETH повторить бичачий забіг Bitcoin 2021 року? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 7 вересня 2025 Ключові висновки блокчейн Ethereum демонструє ознаки зрілості ринку. З прориванням ETH довгострокової моделі, попит може стати наступним великим тригером. Ethereum [ETH] з кожним днем все більше схожий на ринкового важковаговика! Частини притоку ETF узгоджуються з відкритим інтересом CME, а ончейн активність зростає. Ця схема нагадує прорив Bitcoin [BTC] 2021 року, хоча шлях Ethereum має свою унікальну динаміку та ризики. Ось розбір того, що рухає імпульс. Структура ринку, що дозріває Понад половину недавніх притоків ETF Ethereum були узгоджені зі зростаючим відкритим інтересом на ф'ючерсах CME, згідно з даними Glassnode. Що це означає? Інституції не просто купують ETH для спрямованого впливу, але також беруть участь у стратегіях арбітражу та хеджування. Джерело: Glassnode Ця схема схожа на потоки Bitcoin, керовані ETF, де TradFi будує позиції як на спотовому, так і на ринках деривативів. З ETH, що все ще торгується нижче своїх локальних максимумів, незважаючи на цю активність, це є очевидною ознакою зрілості. Аргумент на користь стійкості Окрім потоків ETF та ф'ючерсів, базове використання Ethereum стає сильнішим. Кількість транзакцій утримує стабільний висхідний тренд, навіть через фази волатильності ринку. Це означає, що активність у мережі не просто пов'язана зі спекуляцією. Джерело: Glassnode Ця послідовність є ознакою міцної бази попиту, яка зберігає актуальність Ethereum незалежно від коливань цін. ETH та шляхи вперед Джерело: TradingView Ethereum консолідувався навколо зони $4,300 на момент публікації, з його денним RSI, що коливається біля нейтрального рівня, та MACD, що показує згасаючий імпульс. Джерело: X Ця пауза настала після сильного зростання, і хоча короткострокові трейдери можуть бачити вагання, загальна картина виглядає інакше. Що вам потрібно зазначити, це те, що ETH виходить з багаторічного клину, так само як Bitcoin зробив перед своїм...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:08
Топ 5 альткоїнів з реальною утилітарністю для придбання зараз і утримування до 2030 року

Топ 5 альткоїнів з реальною утилітарністю для придбання зараз і утримування до 2030 року

Пост "Топ-5 Альткоїнів з реальним застосуванням для купівлі зараз і утримання до 2030 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Ethereum, Chainlink, Polkadot та інші альткоїни виділяються своїм реальним застосуванням, з одним несподіваним новачком на підйомі. Хоча прогрів часто домінує в криптоциклах, проекти, які виживають найдовше, - це ті, що пропонують реальні варіанти використання. Утиліті токен, а не просто спекуляція, все більше відрізняє швидкоплинні тренди від активів, що витримують випробування часом. Дивлячись у 2030 рік, інвестори звужують свою увагу на альткоїнах з доведеним впровадженням, сильною активністю розробників та чіткою актуальністю в цифровій економіці. Ethereum, Chainlink та Polkadot займають високі позиції в цій розмові, поряд з Solana та XRP. Проте у 2025 році з'явився один несподіваний новачок, MAGACOIN FINANCE, додаючи інший тип цінності до цього міксу. Ethereum: децентралізована основа Ethereum залишається найважливішою утилітарною монетою на ринку, що забезпечує роботу тисяч децентралізованих додатків і служить основою для DeFi, NFT та токенізованих активів. З мільярдами, що щодня проходять через його екосистему, ETH представляє серце Web3. Рішення другого рівня продовжують розширювати охоплення Ethereum, забезпечуючи масштабування без шкоди для безпеки. Інвестори, які шукають довгострокову експозицію до реального застосування, не можуть ігнорувати ETH. Chainlink: з'єднання криптовалюти з реальними даними Chainlink утвердився як домінуюча мережа оракулів, що з'єднує блокчейн смартконтракти із зовнішніми джерелами даних. Від ставок кредитування DeFi до страхових контрактів та корпоративних додатків, LINK забезпечує роботу децентралізованих систем на основі надійних, захищених від підробки даних. Його важливість зростає з розширенням токенізованих активів реального світу, роблячи інфраструктуру Chainlink незамінною. До 2030 року його роль у фінансових та нефінансових системах може закріпити LINK як один з найцінніших альткоїнів. MAGACOIN FINANCE: імпульс, керований дефіцитом, з величезним потенціалом Хоча Ethereum, Chainlink та Polkadot забезпечують чітку технологічну корисність, MAGACOIN FINANCE створює інший вид корисності - культурний брендинг та імпульс, керований дефіцитом. Аналітики прогнозують ROI до 10 000%, представляючи його як одну з найбільш асиметричних можливостей цього циклу. Передпродаж...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:01
Сьогоднішні підказки та рішення NYT Pips на неділю, 7 вересня

Сьогоднішні підказки та рішення NYT Pips на неділю, 7 вересня

Пост Сьогоднішні підказки та рішення NYT Pips на неділю, 7 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ще одна неділя, ще одна головоломка Pips для вирішення. Ця була складною! У мене було більше проблем із середнім рівнем сьогодні, ніж, я думаю, у мене коли-небудь було, а складний рівень також на деякий час поставив мене в глухий кут. Принаймні легкий рівень був супер легким... Давайте одразу перейдемо до справи! Шукаєте суботні Pips? Прочитайте наш посібник прямо тут. Як грати в Pips У Pips у вас є сітка різнокольорових клітинок. Кожна кольорова область представляє різну "умову", яку ви повинні виконати. У вас є певна кількість доміно, які ви повинні витратити на заповнення сітки. Ви повинні використати кожне доміно і правильно виконати кожну умову, щоб перемогти. Є легкий, середній та складний рівні. Ось приклад складного рівня Pips: Приклад Pips Скріншот: Erik Kain Як бачите, сітка має багато символів і чисел з кожним кольором. На крайньому лівому краю три фіолетові квадрати не повинні дорівнювати один одному (тому знак рівності перекреслений). Два рожеві квадрати поруч повинні дорівнювати в сумі 0. Всі сині квадрати, що йдуть зигзагом, повинні дорівнювати один одному. Ви натискаєте на доміно, щоб обертати їх, і це буде необхідно, оскільки їх потрібно обертати, щоб вони підходили туди, де вони повинні бути. На цій сітці не показані інші умови, такі як "менше ніж" або "більше ніж". Якщо є кілька плиток зі знаками > або <, сума цих плиток повинна бути більшою або меншою за вказане число. Це залежить від сітки. Порожні місця можуть містити що завгодно. Різні можливі умови: = Всі точки повинні дорівнювати одна одній у цій групі. ≠ Всі точки не повинні дорівнювати одна одній у цій групі. > Точка в цій плитці (або плитках) повинна бути більшою за...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:31
Складність майнінгу мережі Bitcoin зростає до нового історичного максимуму

Складність майнінгу мережі Bitcoin зростає до нового історичного максимуму

Складність майнінгу мережі Bitcoin продовжує свою довгострокову тенденцію до зростання, досягнувши історичного максимуму в 134,7 трильйона в п'ятницю. Складність майнінгу Bitcoin (BTC), середній рівень складності для майнінгу блоку в мережі, піднялася до нового історичного максимуму в 134,7 трильйона в п'ятницю. Складність мережі досягла попереднього історичного максимуму в серпні і стабільно зростала протягом місяця, незважаючи на прогнози, що складність мережі зменшиться. Хешрейт Bitcoin, середня кількість хешів за секунду від усіх майнерів у мережі, знизився до 967 мільярдів хешів за секунду, порівняно з історичним максимумом понад 1 трильйон хешів за секунду, зафіксованим 4 серпня, згідно з CryptoQuant. Читати далі
Coinstats2025/09/07 06:31
