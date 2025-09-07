2025-10-11 Saturday

5 найкращих Альткоїнів для купівлі з потенціалом 100x — Cardano, PEPE та MAGACOIN FINANCE домінують у списках

5 найкращих Альткоїнів для купівлі з потенціалом 100x — Cardano, PEPE та MAGACOIN FINANCE домінують у списках

Пост "5 найкращих Альткоїнів для купівлі з потенціалом 100x — Cardano, PEPE та MAGACOIN FINANCE домінують у списках" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестори в Альткоїни завжди шукають наступну велику гру, і MAGACOIN FINANCE зараз приєднується до топових обговорень. Поряд із відомими іменами, такими як Cardano, PEPE, Trump Coin та XRP, ця нова монета приваблює тисячі ранніх покупців, які вбачають у ній найкращий альткоїн для купівлі з потенціалом 100x. Cardano: шлях до $4 до кінця року Cardano (ADA) нещодавно зазнав падіння, знизившись до $0,81 після досягнення $1,02 на початку цього місяця. Незважаючи на цей відкат ринку, аналітики та спільнота ADA залишаються впевненими щодо його довгострокового шляху. Деякі вважають, що Cardano може перевищити свій попередній історичний максимум у $3,10 і навіть досягти $4 до кінця року. Цей прогноз базується на його послідовному розвитку та вірі спільноти в те, що поточний рух ціни є лише тимчасовим. Прихильники, такі як Mintern, відома фігура в екосистемі Cardano, прогнозують, що ADA може піднятися вище, коли відновить критичні рівні на своєму графіку. Інші голоси спільноти очікують ще більших досягнень, згадуючи цілі в $10. З таким оптимізмом ADA продовжує входити до списку найкращих Альткоїнів для купівлі у 2025 році, особливо для тих, хто шукає великі прибутки. PEPE: сила мемів продовжується PEPE залишається основою в обговореннях мемкоїнів. Хоча він не має таких же фундаментальних показників, як більші проєкти, його вірусна привабливість зберігає його актуальність серед трейдерів, які бачать швидкі прибутки. Для багатьох PEPE все ще займає місце серед найкращих Альткоїнів для купівлі з потенціалом 100x просто завдяки циклу ажіотажу, створеному спільнотою. MAGACOIN FINANCE: найсильніший кандидат на 100x Коли мова йде про нові монети з потенціалом 100x, MAGACOIN FINANCE швидко стає ім'ям, за яким варто спостерігати. Ранні покупці отримують 50% додаткового бонусу з кодом PATRIOT50X, створюючи ажіотаж серед тисяч інвесторів. На відміну від інших Альткоїнів у цьому списку, MAGACOIN FINANCE все ще перебуває на ранній стадії, що означає, що покупці сьогодні...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:10
Дохідність державних облігацій тисне на все, від іпотечних позик до капіталу

Дохідність державних облігацій тисне на все, від іпотечних позик до капіталу

Допис "Прибутковість державних облігацій тисне на все, від іпотечних кредитів до акцій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прибутковість державних облігацій зараз руйнує все. Власники будинків, трейдери акцій, уряди; ніхто не залишається неушкодженим. Те, що почалося як повільна зміна вартості запозичень, перетворилося на те, що аналітики Deutsche Bank називають "повільним порочним колом". Вони не помиляються. Уряди, від США до Великобританії, Франції та Японії, всі борються зі зростанням процентних виплат за величезними дефіцитами. Коли інвестори починають сумніватися, чи зможуть ці країни впоратися зі своїми боргами, вони вимагають більшої компенсації за кредитування. Це підштовхує прибутковість облігацій ще вище, що погіршує ці борги. І так по колу. Стрибок прибутковості та удар по іпотечних кредитах До середини тижня 30-річні казначейські облігації США перевищили 5%, найвищий показник з липня. В Японії їхні 30-річні облігації досягли нового рекорду. 30-річні облігації Великобританії підскочили до найвищого рівня за 27 років. Хоча прибутковість трохи знизилася в четвер і п'ятницю, вона все ще значно вище рівнів до 2020 року. Більша проблема? Ці високі витрати на запозичення залишаються. "Холодні голови візьмуть гору, і ринки функціонуватимуть як належить", - сказав Джонатан Монділло, глобальний керівник відділу фіксованого доходу в Aberdeen. Але не будемо вдавати, що ця волатильність є нормальною. Прибутковість рухається у протилежному напрямку від цін на облігації, і така цінова дія означає, що ринки нервують. Дуже нервують. Іпотечні ставки відчувають спеку. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій безпосередньо впливає на 30-річну іпотеку, яка все ще залишається найпопулярнішим іпотечним кредитом у США. Коли ця прибутковість зростає, щомісячні платежі швидко зростають. "Це викликає занепокоєння", - сказав менеджер фонду W1M Джеймс Картер. Він вказав на зростання довгострокової прибутковості і прямо сказав: "це не допоможе власникам іпотеки". Так, тиск Трампа може призвести до короткострокового зниження ставок, і слабші дані про робочі місця вже змушують чиновників ФРС готуватися до цього. Картер назвав це "контрінтуїтивним" і попередив, що...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:06
Terminus залучає Rabiti AI для просування впровадження Web3 в регіоні APAC

Terminus залучає Rabiti AI для просування впровадження Web3 в регіоні APAC

Допис Terminus залучає Rabiti AI для просування впровадження Web3 в регіоні APAC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Terminus, популярна платформа PayFi, уклала партнерство з Rabbiti AI, блокчейн-компанією під керівництвом ШІ. Партнерство спрямоване на сприяння ширшому впровадженню Web3 у регіоні APAC за допомогою токенізованих та DeFi переказів. Як розкриває офіційне оголошення від Terminus, співпраця передбачає інтеграцію інструментів ШІ без коду та екосистеми токенного механізму $RIAI для спрощення участі у Web3. Отже, цей крок має на меті масштабно підвищити доступність, зручність користування та інновації у зростаючій цифровій економіці. Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI): нові партнери у всесвіті 🤝. Rabiti AI є піонером у поєднанні ШІ та блокчейну для безпроблемного досвіду Web3. Через це партнерство ми підкреслюємо впровадження web3, забезпечуючи безперебійні транзакції для токенізованих... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) 6 вересня 2025 Terminus та Rabiti AI об'єднують зусилля для розширення Web3 у регіоні APAC У партнерстві з Rabiti, Terminus прагне надати різноманітні можливості для стимулювання зростання Web3 з безперешкодною участю. У цьому відношенні, цей розвиток дозволяє бізнесу та індивідуальним користувачам зручно орієнтуватися в децентралізованих мережах, не стикаючись з технічними складнощами, які зазвичай перешкоджають входу. Крім того, екосистема $RIAI відіграватиме ключову роль у підтримці цього впровадження, забезпечуючи неперевершену структуру оплати, орієнтовану на токенізовані активи та надійні DeFi додатки. Окрім цього, Terminus пропонує свій досвід для розробки рішень, які ефективно поєднують цифрові методи оплати з новітніми та перспективними технологіями. Одночасно дует зосереджується на створенні інклюзивної екосистеми, яка поєднує доступність та інновації, гарантуючи, що споживачі по всьому регіону APAC можуть використовувати фінансові інструменти під керівництвом ШІ. Крім того, партнерство також підкреслює трансформаційний крок до масового впровадження екосистеми Web3 на різних ринках. Аналогічно, спільні зусилля підкреслюють зростаючу тенденцію використання платформ без коду для демократизації доступу до ексклюзивних технологій. Отже, інструменти ШІ без коду...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:01
Tapzi з'являється сильним проти найкращих мемкоїнів для інвестування: ось чому

Tapzi з'являється сильним проти найкращих мемкоїнів для інвестування: ось чому

Пост Tapzi виходить сильним проти найкращих Мемкоїнів для інвестування: ось чому з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Ринок криптовалют у 2025 році був не чим іншим, як американськими гірками. З макроекономічною невизначеністю, регуляторними дебатами та постійними змінами настроїв інвесторів, цифрові активи проходять фазу консолідації. Мемкоїни, які колись домінували в роздрібній увазі з сплесками, керованими хайпом, тепер показують ознаки втоми. Багатьом з них бракує корисності, вони залежать виключно від імпульсу соціальних медіа та борються за збереження вартості перед обличчям більш орієнтованого на корисність криптовалютного ринку. Інвестори стають все більш обережними, більше не задоволені проектами, які пропонують лише короткочасні підйоми. Натомість вони переходять до токенів, які обіцяють відчутні варіанти використання, довгострокову стійкість та реальне впровадження. Цей зсув відкрив двері для інноваційних проектів, щоб вийти на перший план; проектів, які поєднують потенціал блокчейну з функціональністю реального світу. У цьому мінливому ландшафті Tapzi ($TAPZI) з'являється як сильний претендент. На відміну від найкращих Мемкоїнів, які покладаються на хайп та спекуляцію, Tapzi позиціонує себе як першу у світі децентралізовану ігрову платформу Web3, засновану на навичках. Це не просто токен, це ціла екосистема, де гравці змагаються в іграх у режимі реального часу, таких як шахи, шашки та камінь-ножиці-папір, з призовими фондами, які безпосередньо фінансуються учасниками. Усуваючи удачу, ботів та інфляційну токеноміку, Tapzi пропонує прозору, справедливу та стійку систему, яка приваблює як гравців, так і інвесторів. З обмеженою пропозицією, перевіреними смартконтрактами та дорожньою картою, наповненою запусками продуктів, турнірами та інтеграціями розробників, Tapzi прокладає шлях, набагато більш надійний та орієнтований на зростання, ніж традиційні Мемкоїни. Його зростання на 186% від передпродажу до лістингу лише підкреслює терміновість звернути увагу. Від хайпу до корисності: чому Tapzi перевершує найкращі Мемкоїни для інвестування Найбільша різниця між найкращими Мемкоїнами для інвестування та Tapzi проста: мета. Мемкоїни керуються вірусними трендами, інтернет-культурою та спекуляцією. Хоча це створює захоплюючі короткострокові підйоми,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:18
Сенат США переглядає законодавство про цифрові активи: винятки для стейкінгу, аірдропів

Сенат США переглядає законодавство про цифрові активи: винятки для стейкінгу, аірдропів

Пост "Сенат США переглядає законодавство про цифрові активи: Винятки для стейкінгу, аірдропів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Звільнення стейкінгу та аірдропів від законів про цінні папери. Спільний консультативний комітет між SEC та CFTC. Очікується, що більша правова визначеність стимулюватиме криптовалютний ринок. Банківський комітет Сенату США опублікував переглянутий проєкт "Закону про структуру ринку цифрових активів", який звільняє стейкінг, аірдропи та DePIN від законів про цінні папери та формує консультативний комітет SEC-CFTC. Ця законодавча зміна може покращити регуляторну ясність, підвищуючи довіру до інвестицій у цифрові активи та криптопроєкти, базовані в США, потенційно впливаючи на динаміку ринку та регуляторні підходи у всьому світі. Законодавчі поправки можуть посилити зростання криптовалютного ринку Переглянутий проєкт, представлений Банківським комітетом Сенату під головуванням сенатора Шеррода Брауна, включає заходи, що звільняють стейкінг, аірдропи та DePIN від існуючих законів про цінні папери. Цей крок слідує за попередніми пропозиціями, які ще не конкретно вирішували питання цих винятків. Законодавство також прагне сприяти співпраці між SEC, очолюваною Гері Генслером, та CFTC, очолюваною Ростіном Бенамом. Реакції ринку підкреслюють конструктивний прогноз, хоча прямих публічних заяв від лідерів криптоіндустрії щодо деталей ще не з'явилося. Ширша спільнота проявляє підвищений інтерес, з форумами та каналами розробників, які активно обговорюють потенційні наслідки для проєктів, таких як Helium та IoTeX. Сенатор Шеррод Браун, голова Банківського комітету Сенату, заявив: "Цей переглянутий проєкт прагне забезпечити всебічну ясність та спільну основу для ефективного регулювання цифрових активів". Ринкові дані та аналітика Чи знаєте ви? Останні значні законодавчі зусилля США щодо цифрових активів призвели до тимчасових ралі токенів, що натякає на можливі позитивні прибутки завдяки поточним винятками для багатомільярдних ринків. За даними CoinMarketCap, Ethereum (ETH) наразі оцінюється в 4 286,11 доларів з ринковою капіталізацією 517,36 мільярдів доларів і має 13,61% домінування на ринку. Циркуляційна пропозиція включає 120,71 мільйонів токенів. За останні 90 днів ETH зріс на 71,52%, що відображає значну силу ринку. Ethereum(ETH), щоденний графік, скріншот на CoinMarketCap о 04:08 за Києвом...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:14
Dogecoin і SEI відстають, BlockDAG наближається до $400 млн на передпродажу

Dogecoin і SEI відстають, BlockDAG наближається до $400 млн на передпродажу

Пост Dogecoin і SEI відстають, BlockDAG наближається до передпродажу на $400 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини порівнюють нестабільну підтримку Dogecoin, обережні сигнали SEI та імпульс передпродажу BlockDAG, щоб з'ясувати, яка криптовалюта лідирує до 2025 року. Криптовалютний ринок знову випробовує терпіння, пропонуючи три дуже різні історії. Dogecoin знизився після короткочасного ралі, оголивши нестабільне поле бою навколо $0,225, оскільки трейдери проходять через знайому схему "продавай на новинах". SEI демонструє власні вагання. Технічний аналіз показує токен, застряглий у консолідації, що тримається трохи вище $0,2917, тоді як зменшення об'єму та нейтральний індекс відносної сили (RSI) обмежують впевненість. Це свідчить про те, що покупці чекають чіткіших сигналів, перш ніж брати на себе подальші зобов'язання. З майже $400 млн, зібраних на передпродажу, 25,9 мільярдів проданих BDAG, 200 000 власників, 19 500+ проданих майнерів та 3 мільйони користувачів додатку X1, BDAG позиціонує себе як серйозний конкурент. Аналітики тепер припускають, що BlockDAG (BDAG) може увійти до топ-50 криптовалют, перевершивши ранні віхи, колись встановлені Avalanche та Aptos. Dogecoin відчуває тиск на рівні підтримки $0,225 Dogecoin впав на 2,04% до $0,2314 за останні 24 години, відкотившись від короткочасного ралі, пов'язаного з придбанням великої майнінгової компанії. Торгова активність, пов'язана з індонезійською рупією, коливалася між 3 679 та 3 977, тоді як об'єм зріс на 69%, демонструючи підвищену, але обережну участь. Цей рух відображав знайому реакцію "продавай на новинах", оскільки трейдери фіксували прибуток після оголошення. Ринкові сигнали залишаються розділеними. Лонг позиції все ще переважають шорти, але ордери на продаж, зосереджені біля $0,25, можуть обмежити зростання в найближчій перспективі. Якщо Dogecoin не зможе утримати підтримку близько $0,225, ризик ширшого зниження збільшується, що робить цей рівень ключовим для всіх, хто відстежує прогноз ціни Dogecoin. SEI утримує ключову підтримку на тлі змішаних сигналів SEI торгується трохи вище важливого рівня підтримки на $0,2917, що є вирішальним моментом для його наступного руху. Аналітики припускають, що подолання 20-денної ковзної середньої близько $0,3172 може підготувати ґрунт для...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:06
Прогноз ціни Dogecoin 2025: Чи може DOGE досягти $1?

Прогноз ціни Dogecoin 2025: Чи може DOGE досягти $1?

Допис "Прогноз ціни Dogecoin на 2025 рік: чи досягне DOGE $1?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітики обговорюють, чи зможе Dogecoin досягти $1 до 2025 року, оскільки зростає роздрібний попит та імпульс Мемкоїнів. Роздрібний попит посилюється Dogecoin процвітає завдяки доступності. На відміну від Bitcoin або блокчейн Ethereum, він дешевий за одиницю і став вхідною монетою для багатьох нових інвесторів. Дані Robinhood показують, що обсяги торгівлі DOGE подвоїлися з середини 2025 року, тоді як зростання гаманців у мережі прискорилося. Аналітики стверджують, що цей сплеск активності відображає як ностальгію, так і оновлений апетит до активів, керованих мемами. Корисність та впровадження Хоча часто відкидається як мем, Dogecoin продовжує забезпечувати інтеграції. Мерчанти все частіше приймають його для платежів, а розробники досліджують способи покращення його масштабування. Ці кроки додають шар корисності, який доповнює його культурну силу. Аналітики зазначають, що хоча корисність допомагає, найбільшим драйвером DOGE залишаються настрої та участь роздрібних інвесторів. Оскільки Dogecoin наближається до $1, з прогнозами зростання в 55 разів, MAGACOIN FINANCE домінує в списках найкращих аналітиків як один з найперспективніших передпродажів. Він поєднує мем-культуру з легітимністю, підтвердженою аудитом, пройшовши перевірки CertiK та HashEx. Ця рідкісна основа відрізняє його від Мемкоїнів, які покладаються лише на хайп. Розпродажі передпродажу були швидкими, посилені бонусним кодом PATRIOT50X, який дає раннім покупцям 50% збільшення в розподілі. Спільноти Telegram та X гудуть порівняннями з ранніми SHIB та PEPE, але аналітики стверджують, що легітимність та модель дефіциту MAGACOIN FINANCE дають йому потенціал для більшої довговічності. Для трейдерів, які переслідують наступний момент DOGE за $1, MAGACOIN FINANCE стає спекулятивним лідером. Взаємодоповнюючі ролі Аналітики підкреслюють, що Dogecoin та MAGACOIN FINANCE виконують різні ролі. DOGE пропонує встановлене культурне домінування, тоді як MAGACOIN FINANCE забезпечує високоризикову, високоприбуткову асиметрію, якої прагнуть ранні інвестори. Збалансований розподіл між ними може забезпечити вплив як на надійність Мемкоїнів, так і на експоненціальне зростання передпродажу. Висновок Шлях Dogecoin до $1...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:03
Прогноз ціни Dogecoin на 2025 рік – чи може DOGE досягти $1?

Прогноз ціни Dogecoin на 2025 рік – чи може DOGE досягти $1?

Роздрібний попит посилюється, Dogecoin процвітає завдяки доступності. На відміну від Bitcoin або блокчейн Ethereum, він дешевий за одиницю і став [...] Допис прогноз ціни Dogecoin на 2025 рік – Чи може DOGE за $1 стати реальністю? вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/07 09:00
Наступні великі рухи криптовалют: HBAR націлюється на $0.25, ARB прагне до 280%, BlockDAG стрімко зростає

Наступні великі рухи криптовалют: HBAR націлюється на $0.25, ARB прагне до 280%, BlockDAG стрімко зростає

Деталі: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
Coinstats2025/09/07 08:00
Bitcoin може впасти 'нижче $50K' під час ведмежого тренду? Сага Джастіна Сана з WLFI продовжується: Дайджест Ходлера, 31 серпня – 6 вересня

Bitcoin може впасти 'нижче $50K' під час ведмежого тренду? Сага Джастіна Сана з WLFI продовжується: Дайджест Ходлера, 31 серпня – 6 вересня

Аналітик прогнозує, що Bitcoin може досягти $50,000 на ведмежому ринку 2026 року, Джастін Сан закликає WLFI розморозити токени: Дайджест тримача сумки Кілька фінансових установ та аналітиків ринку зараз прогнозують, що Федеральна резервна система США (FRS), центральний банк країни, знизить процентні ставки з поточного цільового рівня 4,25%-4,5% щонайменше двічі у 2025 році. Банківські прогнози з'явилися після слабкого серпневого звіту про робочі місця, який показав лише 22 000 нових робочих місць за місяць, проти очікуваних близько 75 000. Аналітики Bank of America, банківської та фінансової компанії, змінили свою довготривалу позицію щодо відсутності зниження ставок у 2025 році і тепер прогнозують два зниження на 25 базисних пунктів (BPS) — одне у вересні та інше у грудні — згідно з Bloomberg. Читати далі
Coinstats2025/09/07 07:31
