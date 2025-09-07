Dogecoin і SEI відстають, BlockDAG наближається до $400 млн на передпродажу
Пост Dogecoin і SEI відстають, BlockDAG наближається до передпродажу на $400 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини порівнюють нестабільну підтримку Dogecoin, обережні сигнали SEI та імпульс передпродажу BlockDAG, щоб з'ясувати, яка криптовалюта лідирує до 2025 року. Криптовалютний ринок знову випробовує терпіння, пропонуючи три дуже різні історії. Dogecoin знизився після короткочасного ралі, оголивши нестабільне поле бою навколо $0,225, оскільки трейдери проходять через знайому схему "продавай на новинах". SEI демонструє власні вагання. Технічний аналіз показує токен, застряглий у консолідації, що тримається трохи вище $0,2917, тоді як зменшення об'єму та нейтральний індекс відносної сили (RSI) обмежують впевненість. Це свідчить про те, що покупці чекають чіткіших сигналів, перш ніж брати на себе подальші зобов'язання. З майже $400 млн, зібраних на передпродажу, 25,9 мільярдів проданих BDAG, 200 000 власників, 19 500+ проданих майнерів та 3 мільйони користувачів додатку X1, BDAG позиціонує себе як серйозний конкурент. Аналітики тепер припускають, що BlockDAG (BDAG) може увійти до топ-50 криптовалют, перевершивши ранні віхи, колись встановлені Avalanche та Aptos.
Dogecoin відчуває тиск на рівні підтримки $0,225
Dogecoin впав на 2,04% до $0,2314 за останні 24 години, відкотившись від короткочасного ралі, пов'язаного з придбанням великої майнінгової компанії. Торгова активність, пов'язана з індонезійською рупією, коливалася між 3 679 та 3 977, тоді як об'єм зріс на 69%, демонструючи підвищену, але обережну участь. Цей рух відображав знайому реакцію "продавай на новинах", оскільки трейдери фіксували прибуток після оголошення. Ринкові сигнали залишаються розділеними. Лонг позиції все ще переважають шорти, але ордери на продаж, зосереджені біля $0,25, можуть обмежити зростання в найближчій перспективі. Якщо Dogecoin не зможе утримати підтримку близько $0,225, ризик ширшого зниження збільшується, що робить цей рівень ключовим для всіх, хто відстежує прогноз ціни Dogecoin.
SEI утримує ключову підтримку на тлі змішаних сигналів
SEI торгується трохи вище важливого рівня підтримки на $0,2917, що є вирішальним моментом для його наступного руху. Аналітики припускають, що подолання 20-денної ковзної середньої близько $0,3172 може підготувати ґрунт для...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:06