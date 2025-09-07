Фонд Ethereum переміщує 4,000 ETH з неактивного гаманця

Пост Ethereum Foundation переміщує 4 000 ETH з неактивного гаманця з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Ethereum Foundation перевів неактивні 4 000 ETH після 9 років, впливаючи на динаміку ринку. Фінансування ініціатив екосистеми впливає на ліквідність ETH. Реакція ринку включає незначне падіння ціни ETH. Адреса, пов'язана з Ethereum Foundation, швидко перемістила 4 000 ETH, приблизно $17,19 мільйонів, після того, як залишалася неактивною майже дев'ять років, згідно з Onchainlens. Транзакція узгоджується з ширшими продажами ETH фондом, спрямованими на фінансування операцій екосистеми, потенційно впливаючи на динаміку ринку Ethereum з невеликим тиском продажів. Ethereum Foundation переміщує 4 000 ETH після 9 років Нещодавня активність Ethereum Foundation засвідчила переказ 4 000 ETH, приблизною вартістю $17,19 мільйонів, з гаманця, неактивного протягом дев'яти років. Ця дія узгоджується зі стратегією організації оптимізувати управління активами та фінансувати поточні проекти екосистеми. Зміна в розподілі резервів Ethereum може вплинути на негайну ліквідність на ринку. Постійний стратегічний розподіл ресурсів має на меті фінансувати дослідження, розробку та гранти спільноти з часом, потенційно стабілізуючи довгострокове зростання екосистеми. Реакції ринку були виміряні, з незначним зниженням вартості ETH, приблизно 1% протягом 24 годин. Незважаючи на відсутність прямих коментарів від керівництва Ethereum, прозорість в операціях підвищує розуміння ринку та сприяє підтримці довіри до його фінансових маневрів. "Жодної прямої заяви від мене чи інших високопоставлених посадових осіб EF щодо переказу з неактивного гаманця не було опубліковано на наших перевірених каналах станом на дату запиту." – Віталік Бутерін, співзасновник, Ethereum Історичний контекст та ринкові погляди на Ethereum Чи знали ви? Ринкові рухи Ethereum історично призводили до короткострокової волатильності. Минулі транзакції Фонду, такі як продаж у липні 2025 року, породили помітні цінові реакції, демонструючи впливове утримання блокчейну над поведінкою ринку альткоїнів. Ethereum, з ринковою капіталізацією $518,52 мільярдів та домінуванням 13,61%, оцінюється в $4 295,72. Циркуляційна пропозиція криптовалюти становить 120,71 мільйонів ETH. За останні 90 днів вона зросла на 72%, згідно з даними CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...