WLFI захищає чорний список гаманців як захисний, а не каральний захід

Допис WLFI захищає Чорний список гаманців як захисний, а не каральний захід з'явився на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial Inc. (WLFI) оголосила про внесення до чорного списку 272 криптовалютних гаманців як захисний захід проти зростаючих фішингових атак та компрометації гаманців. Захисний захід, а не каральний World Liberty Financial Inc. (WLFI), організація, яку підтримує родина Трампа, опублікувала детальну заяву щодо свого нещодавнього рішення внести до чорного списку 272 криптовалютних гаманці. Цей крок, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:34
Головні зірки на 13-й день Відкритого чемпіонату США 2025

Пост "Зірки на 13-й день US Open 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЙ – 5 ВЕРЕСНЯ: Рейчел Броснахан на 13-й день Тенісного чемпіонату US Open 2025 у Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 5 вересня 2025 року у Флашинг-Медоуз, Квінс, Нью-Йорк. (Фото: XNY/Star Max/GC Images) GC Images US Open 2025 входить у фінальний вікенд змагань у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг, і з кожним днем четвертий і фінальний турнір цьогорічного тенісного Великого шолома приваблює все більше зірок. Раніше цього тижня турнір відвідали зірки серіалу "Ведмідь" Джеремі Аллен Вайт та Ебон Мосс-Бакрах, а також Бен Стіллер, Оуен Вілсон, Кріс "Лудакріс" Бріджес, Боуен Янг, Емма Робертс, Ісса Рей, Данай Гуріра, Рамі Малек, Квестлав, Алек Болдвін та Леслі Одом-молодший. Forbes Фільм жахів "28 років потому" отримав дату виходу на Netflix Автор: Тім Ламмерс У п'ятницю зірка "Супермена" та "Дивовижної місіс Мейзел" Рейчел Броснахан була на US Open, спостерігаючи за подіями напередодні фінального вікенду, як і Х'ю Джекман, Джуліанна Мур, Анна Кендрік, Кіган-Майкл Кі, Кейлі Куоко, Рейн Вілсон, Адам Драйвер та Джон Бон Джові. Дивіться нижче фотографії вищезгаданих зірок та інших, хто відвідав 13-й день US Open. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 5 ВЕРЕСНЯ: Анна Вінтур і Х'ю Джекман на півфінальному матчі одиночного розряду серед чоловіків між Феліксом Оже-Аліассімом з Канади та Янніком Сіннером з Італії на тринадцятий день US Open 2025 у Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 5 вересня 2025 року в районі Флашинг боро Квінс, Нью-Йорк. (Фото: Elsa/Getty Images) Getty Images Зірка "Дедпул і Росомаха" Х'ю Джекман приєднався до головного редактора Vogue на 13-й день US Open у п'ятницю. НЬЮ-ЙОРК, НЙ – 5 ВЕРЕСНЯ: Анна Кендрік...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:18
Суд відхилив справу щодо втрачених віртуальних доларових інвестицій

Пост "Суд відхилив справу щодо втрачених інвестицій у віртуальні долари" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: інвестиція у "віртуальні долари" призвела до відхилення судової справи. Суд: закордонні інвестиції не захищені китайським законодавством. Не спостерігається впливу на ринок основних криптовалют. Проміжний народний суд Уси в провінції Цзянсу, Китай, відхилив позов щодо невдалої інвестиції у "віртуальні долари США" після раптового краху закордонної платформи, що вплинуло на інвестора Чжоу Міна. Підкреслюючи відсутність правового захисту для закордонних інвестицій, це підтверджує позицію Китаю проти незареєстрованої криптовалютної діяльності, застерігаючи інвесторів щодо ризиків за межами регульованих платформ. Рішення суду Уси підкреслює позицію Китаю щодо закордонних ризиків "Інвестиції, зроблені на закордонних платформах, залишаються незахищеними китайським законодавством. Такі дії несуть невід'ємні ризики, відповідальність за які лягає на інвестора." — Проміжний народний суд Уси, судовий орган, джерело Відхилення підкреслює давню позицію китайських судів щодо інвестиційних ризиків за кордоном. Відсутність правових гарантій для таких дій відображає поточне судове тлумачення, що узгоджується з національною політикою, підтверджуючи позицію центрального уряду щодо обмежень захисту, що надається для іноземних фінансових зобов'язань. Реакція спільноти залишається помірною, затьмареною ширшими міжнародними занепокоєннями щодо регуляторного середовища в Китаї, враховуючи характер криптовалютних асоціацій та спекулятивних починань. Криптовалютні регуляції Китаю та спостереження за ринком Чи знали ви? У 2025 році у справі Фуцзянь була прийнята подібна правова позиція, що підкреслює обмеження на незахищені закордонні криптовалютні інвестиції в судовій системі Китаю. Ethereum (ETH) має ринкову капіталізацію у 518,70 мільярдів доларів і торгується за ціною 4 297,26 доларів. Він домінує на 13,60% ринку з 24-годинним обсягом торгівлі, що відображає зниження. Примітно, що ETH зазнав зростання на 72,74% за 90 днів. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 06:08 за Києвом 7 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Експертний аналіз вказує на потенційне посилення регулювання після таких судових рішень. Позиція судової системи Китаю свідчить про постійний моніторинг закордонних торгів для узгодження правових підходів з існуючою грошовою...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:14
Скарбниця Marathon Digital тепер друга за величиною серед публічних компаній

Пост Marathon Digital Treasury тепер другий за величиною серед публічних компаній з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 6 млрд доларів у Bitcoin: Скарбниця Marathon Digital тепер друга за величиною серед публічних компаній Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст і редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар і кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/6b-in-bitcoin-marathon-digital-treasury-now-2nd-largest-among-public-firms/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:04
Передпродаж на базі Ethereum прогнозує 75-кратний ROI – Smart Money обертається рано

Інституційні інвестори часто першими звертають увагу на можливості, перш ніж це помітять роздрібні інвестори. У 2025 році аналітики відстежують [...] Допис Ethereum-Based Presale Tipped for 75x ROI – Smart Money Rotates Early вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/07 11:00
Фонд Ethereum переміщує 4,000 ETH з неактивного гаманця

Пост Ethereum Foundation переміщує 4 000 ETH з неактивного гаманця з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Ethereum Foundation перевів неактивні 4 000 ETH після 9 років, впливаючи на динаміку ринку. Фінансування ініціатив екосистеми впливає на ліквідність ETH. Реакція ринку включає незначне падіння ціни ETH. Адреса, пов'язана з Ethereum Foundation, швидко перемістила 4 000 ETH, приблизно $17,19 мільйонів, після того, як залишалася неактивною майже дев'ять років, згідно з Onchainlens. Транзакція узгоджується з ширшими продажами ETH фондом, спрямованими на фінансування операцій екосистеми, потенційно впливаючи на динаміку ринку Ethereum з невеликим тиском продажів. Ethereum Foundation переміщує 4 000 ETH після 9 років Нещодавня активність Ethereum Foundation засвідчила переказ 4 000 ETH, приблизною вартістю $17,19 мільйонів, з гаманця, неактивного протягом дев'яти років. Ця дія узгоджується зі стратегією організації оптимізувати управління активами та фінансувати поточні проекти екосистеми. Зміна в розподілі резервів Ethereum може вплинути на негайну ліквідність на ринку. Постійний стратегічний розподіл ресурсів має на меті фінансувати дослідження, розробку та гранти спільноти з часом, потенційно стабілізуючи довгострокове зростання екосистеми. Реакції ринку були виміряні, з незначним зниженням вартості ETH, приблизно 1% протягом 24 годин. Незважаючи на відсутність прямих коментарів від керівництва Ethereum, прозорість в операціях підвищує розуміння ринку та сприяє підтримці довіри до його фінансових маневрів. "Жодної прямої заяви від мене чи інших високопоставлених посадових осіб EF щодо переказу з неактивного гаманця не було опубліковано на наших перевірених каналах станом на дату запиту." – Віталік Бутерін, співзасновник, Ethereum Історичний контекст та ринкові погляди на Ethereum Чи знали ви? Ринкові рухи Ethereum історично призводили до короткострокової волатильності. Минулі транзакції Фонду, такі як продаж у липні 2025 року, породили помітні цінові реакції, демонструючи впливове утримання блокчейну над поведінкою ринку альткоїнів. Ethereum, з ринковою капіталізацією $518,52 мільярдів та домінуванням 13,61%, оцінюється в $4 295,72. Циркуляційна пропозиція криптовалюти становить 120,71 мільйонів ETH. За останні 90 днів вона зросла на 72%, згідно з даними CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:44
Регулятори США анонсують спільний круглий стіл для обговорення єдиного фінансового нагляду

Пост "Регулятори США оголошують спільний круглий стіл для обговорення єдиного фінансового нагляду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Знаковий круглий стіл сигналізує про сміливий поштовх до об'єднання нагляду SEC і CFTC, узгодження правил, скорочення бюрократії та запалення нової ери ринкових інновацій. Спільний круглий стіл розгляне координацію SEC-CFTC щодо фінансового нагляду. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосили 5 вересня, що вони [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:31
Avantis запускає перевірку аірдропу токенів AVNT для 65 000 гаманців

Пост Avantis запускає перевірку аірдропу токенів AVNT для 65 000 гаманців з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Avantis, платформа деривативів Base, випустила перевірку аірдропу токенів AVNT, залучаючи 65 000 гаманців. Претензії на токени починаються 9 вересня. Фінансування серії А у розмірі 8 млн доларів у червні підтримало випуск токенів. Avantis, платформа деривативів в екосистемі Base, запустила перевірку аірдропу токенів AVNT 7 вересня, що дозволяє понад 65 000 гаманцям подавати претензії, починаючи з 22:00 9 вересня. Токен AVNT із загальною пропозицією в 1 мільярд є важливим кроком у розширенні Avantis після раунду фінансування серії А у розмірі 8 мільйонів доларів, який спільно очолили Founders Fund і Pantera Capital. Avantis залучає 65 000 гаманців з аірдропом токенів AVNT Avantis оголосила про запуск перевірки аірдропу токенів AVNT 7 вересня, орієнтуючись на понад 65 000 гаманців в екосистемі Base. Наступний випуск претензій на аірдроп 9 вересня демонструє стратегічну взаємодію Avantis зі своєю спільнотою. Після оголошення 27 серпня, токен AVNT із обмеженою пропозицією в 1 мільярд виділяє 51% на зусилля спільноти, підкреслюючи прихильність до децентралізованого контролю. Аірдроп претендує на 12,5% пропозиції, посилюючи участь спільноти. Нещодавній раунд фінансування Avantis у розмірі 8 мільйонів доларів, спільно очолюваний Founders Fund і Pantera Capital, як очікується, прискорить зростання екосистеми DeFi через динаміку токенів і залучення користувачів. Фінансування підтримує зусилля Avantis щодо поєднання торгівлі онлайн та реальними макроактивами. З її позицією як ключового гравця на ланцюжку Base, очікування щодо впливу токена на макроринки зростають. Avantis будує універсальний рівень левериджу DeFi для реальних активів і ринків, пропонуючи безперешкодний доступ як до криптовалютних, так і до глобальних ринків. — Харсехадж Сінгх, генеральний директор Lumena Labs. Спостерігачі ринку зазначають, що подібні аірдропи в DeFi часто призводять до збільшення активності в мережі, підвищуючи видимість протоколу та базу користувачів. Однак жодні прямі заяви від керівництва Avantis не дають негайного розуміння стратегічних цілей аірдропу. Незважаючи на це,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:14
XRP, LINK та ADA визнані найкращими довгостроковими криптовалютними ставками інституційних інвесторів

Хайп зазвичай домінує в циклах криптовалют, але проєкти, які пропонують реальні застосування, як правило, існують найдовше. Корисність, а не просто спекуляція, [...] Публікація XRP, LINK та ADA визнані найкращими довгостроковими криптоставками інституційними інвесторами вперше з'явилася на Coindoo.
Coindoo2025/09/07 10:00
Складність майнінгу Bitcoin досягає нового історичного максимуму

Детальніше: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
Coinstats2025/09/07 08:42
