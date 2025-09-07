Новини Bitcoin: Впровадження процвітає там, де фінансовий стрес найсильніший

Новина Bitcoin News: Впровадження процвітає там, де фінансовий стрес найсильніший з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. У нещодавніх новинах про Bitcoin, опитування, проведене Bitcoin Club Корнельського університету, виявило, що люди, які живуть в умовах вищого фінансового стресу, частіше звертаються до Bitcoin. Респонденти, які відчували, що "їхні фінанси контролюють їхнє життя", демонстрували сильнішу власність і довіру до криптовалюти. Впровадження Bitcoin зростає з фінансовим стресом Нове опитування Корнельського університету продемонструвало, що погляди людей на Bitcoin значно відрізняються залежно від регіону. Результати дослідження свідчать, що фінансовий стрес і довіра до уряду відіграють важливу роль у формуванні того, як люди сприймають криптовалюту. У деяких країнах стрес і низька довіра можуть сприяти вищому рівню впровадження, тоді як в інших стабільність зберігає інтерес нижчим. Наприклад, опитування виявило, що такі країни, як Туреччина, Індія, Кенія та Південна Африка, повідомили про найвищі рівні стресу поряд з одними з найсильніших показників впровадження Bitcoin. Тим часом країни, які вказали на нижчий фінансовий стрес, також демонструють менший інтерес до Bitcoin. Сальвадор, Швейцарія, Китай та Італія повідомили про одні з найнижчих рівнів стресу, і їхні громадяни менш схильні володіти криптовалютою або довіряти їй. Цікаво, що Мексика, Італія та Японія були серед найнижчих як за фінансовим стресом, так і за впровадженням Bitcoin. 💡Фінанси та Bitcoin Чи схильні люди, які перебувають під більшим фінансовим стресом, звертатися до bitcoin? Ми запитали респондентів, як часто вони відчувають: "Мої фінанси контролюють моє життя". Ця діаграма пропонує емоційний контекст, показуючи, як фінансовий стрес варіюється у всьому світі і може впливати на відкритість до... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 3 вересня 2025 Рівні довіри до Bitcoin Опитування також перевірило рівні довіри до Bitcoin, попросивши людей оцінити його за шкалою від 0 до 10, де 0 означає відсутність довіри, а 10 - високий рівень довіри. У 25 країнах Bitcoin отримав середню оцінку 4,67. В результаті, результати дослідження підняли питання про те, чому люди довіряють, чому не довіряють, і як Bitcoin порівнюється...