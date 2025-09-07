2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Репутація Tether перевіряється на міцність, оскільки компанія виходить на нові ринки

Репутація Tether перевіряється на міцність, оскільки компанія виходить на нові ринки

Пост Репутація Tether проходить перевірку, оскільки компанія виходить на нові ринки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех Криптокомпанія, що стоїть за USDT, націлюється далеко за межі стейблкоїнів. Після отримання мільярдів прибутку від свого флагманського токена, Tether зараз досліджує агресивний вихід на світову золоту індустрію – галузь, яка до цього часу залишалася майже недоторканою для компаній цифрових активів. Tether вже має тісні зв'язки із золотом через свій токенізований золотий продукт, Tether Gold (XAUT). Наразі в обігу перебуває понад 250 000 токенів, кожен з яких забезпечений резервами, що зберігаються у швейцарських сховищах і можуть бути обміняні на фізичні злитки. Але джерела, знайомі з планами компанії, повідомили Financial Times, що Tether розглядає інвестиції по всьому ланцюжку поставок — не лише утримання золота, але й вихід у майнінг, переробку та торгівлю. Ця стратегія базуватиметься на угоді, укладеній раніше цього року, коли Tether придбав 33% акцій канадської роялті-компанії Elemental Altus Royalties Corp., що дало йому доступ до виробництва дорогоцінних металів на кількох континентах. Реакція галузі Для золотого сектору зростаючий інтерес Tether зустрічають зі скептицизмом. Ветерани майнінгу описують компанію як непередбачувану і важку для розуміння, ставлячи під сумнів, чи дійсно вона має дорожню карту, чи просто використовує свої величезні прибутки для купівлі впливу. "Їм подобається золото. Я не думаю, що у них є стратегія", — сказав один керівник FT. Інший пішов далі, назвавши Tether "найдивнішою компанією, з якою я коли-небудь мав справу". Вчасний поворот Час цього потенційного розширення вражає. Золото рідко було таким цінним, зі спотовими цінами, що зросли до історичного максимуму в $3 650 у п'ятницю вдень. Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно, здається, натякнув, що чутки правдиві, опублікувавши загадкову фразу "Максималізм стабільності" у відповідь на новини про звіт. Якщо компанія продовжить цей шлях, це стане одним із найнезвичайніших перетинів між криптовалютами та товарами...
Оцінка циклу Bitcoin-золото, який може спричинити прорив BTC

Оцінка циклу Bitcoin-золото, який може спричинити прорив BTC

Пост "Оцінка циклу Bitcoin-золото, який може спровокувати прорив BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin увійшов у фазу консолідації, оскільки його кореляція з альткоїнами слабшає, що є раннім сигналом потенційної волатильності. Тим часом золото продовжує зростати, а нові патерни свідчать про те, що прорив Bitcoin може відбутися лише після того, як золото досягне свого піку. Нещодавній крок Galaxy Digital щодо продажу 1 800 Bitcoin [BTC] привернув увагу, відбувшись у той час, коли звичайна кореляція BTC з альткоїнами, здається, слабшає. Тим часом золото продовжує своє зростання, а Bitcoin залишається в режимі відкату. Чи може BTC готуватися до прориву, коли імпульс золота охолоне? Про падіння кореляції та волатильність Відтік 1 800 BTC від Galaxy Digital відбувся, коли кореляція Bitcoin з альткоїнами послабилася. Зверніть увагу, це тенденція, яка часто натякає на майбутні коливання ринку. Джерело: X Коли кореляція альткоїнів з BTC падає, зазвичай слідує волатильність. Як правило, це відбувається, коли Bitcoin рухається бічним ринком у певному діапазоні, дозволяючи альткоїнам короткочасно зростати, перш ніж BTC "вибиває ґрунт" і тягне їх назад. Джерело: Alphractal І навпаки, під час сильного спаду BTC кореляції знову зростають, оскільки альткоїни падають відповідно до траєкторії Bitcoin. Поточний спад є ознакою того, що ринок може входити у волатильність, з потенціалом для відкатів. Золото досягає піку перед проривом BTC Графік показує патерн між золотом і Bitcoin: золото зростає, Bitcoin падає, золото досягає піку, а потім Bitcoin зростає. Аналітик Тед Піллоуз стверджував, що ринок перебуває у другій фазі, коли золото зростає, а BTC відкочується. Джерело: X Минулі цикли довели, що як тільки золото досягає максимуму, Bitcoin має тенденцію змінювати ситуацію і зростати до нових максимумів. Однак до цього моменту кожне короткострокове зростання BTC може продовжувати стиратися. З ралі золота, що все ще триває, і Bitcoin, що консолідується, прорив може бути вибуховим, коли настане відповідний час. BTC зупиняється, оскільки імпульс згасає На момент публікації...
3 Альткоїни для створення багатства

3 Альткоїни для створення багатства

Пост "3 Альткоїни для створення багатства" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта WLFI, HYPE та MAGACOIN FINANCE з'являються як найкращі альткоїни для створення багатства в наступному бичачому циклі. Інвестори вже шукають токени, які мають потенціал принести трансформаційні прибутки, оскільки ринок криптовалют готується до свого наступного вибухового циклу. На відміну від минулих циклів, де домінували Ethereum або Solana, 2025 рік представляє нових конкурентів. Завдяки своєму унікальному поєднанню імпульсу, брендингу та попиту, керованому спільнотою, три назви, WLFI, HYPE та MAGACOIN FINANCE, привертають багато уваги. Ці альткоїни позиціонуються як найкращі місця для входу в майбутній бичачий ринок для трейдерів, які хочуть увійти рано. WLFI: Токен вартістю менше $1 з імпульсом прогріву WLFI швидко став одним з найбільш обговорюваних токенів у 2025 році. Торгуючись за ціною менше $1, він запалив роздрібні емоції FOMO у спільнотах X та Telegram, де трейдери називають його другим шансом для експоненціального зростання. Його зростання відображає культурний брендинг раннього Dogecoin та Shiba Inu, де лише прогрів створював статки. Привабливість WLFI полягає в його доступності, низькій ціні входу, масовій підтримці спільноти та потенціалі для надзвичайних множників, якщо імпульс продовжиться. Для тих, хто шукає вибухову гру на ранній стадії, WLFI є однією з найсильніших ставок на ринку, керованих прогрівом. MAGACOIN FINANCE: Передпродаж, що переписує правила гри Інвестори, які готуються до наступного бичачого ринку, тяжіють до токенів на ранній стадії з сильним брендингом. MAGACOIN FINANCE ідеально відповідає цим вимогам. Його раунди передпродажу рухаються швидко, кожен новий етап залучає більші розподіли від нетерплячих покупців. Зростання спільноти стрімко зростає, що є ознакою стійкої культурної тяги. Прогнози підкреслюють множники від 55x до 85x, достатні для перетворення малих позицій у визначальні прибутки циклу. Оскільки традиційні альткоїни забезпечують стабільні прибутки, MAGACOIN FINANCE позиціонується як спекулятивний двигун, який може привести портфелі до багатства, відображаючи, як...
Рухи китів: гаманці Ethereum обертають $12,5 млрд, тоді як UNI та NEAR демонструють накопичення smart money

Рухи китів: гаманці Ethereum обертають $12,5 млрд, тоді як UNI та NEAR демонструють накопичення smart money

Криптовалютний ринок знову спостерігає активність китів. Гаманці Ethereum зросли на мільярди, UNI та NEAR приваблюють smart money, а MAGACOIN FINANCE привертає увагу, оскільки трейдери шукають нові можливості. Bitcoin, Ethereum кити переміщують мільярди в ETH Ethereum знову в центрі уваги, оскільки кити продовжують накопичувати. Один [...] Публікація Рухи китів: гаманці Ethereum переміщують $12,5 млрд, тоді як UNI та NEAR демонструють накопичення smart money вперше з'явилася на Blockonomi.
NEAR
NEAR$2.394-18.62%
UNISWAP
UNI$5.792-27.89%
Smart Blockchain
SMART$0.003763-10.78%
Новини Bitcoin: Впровадження процвітає там, де фінансовий стрес найсильніший

Новини Bitcoin: Впровадження процвітає там, де фінансовий стрес найсильніший

Новина Bitcoin News: Впровадження процвітає там, де фінансовий стрес найсильніший з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. У нещодавніх новинах про Bitcoin, опитування, проведене Bitcoin Club Корнельського університету, виявило, що люди, які живуть в умовах вищого фінансового стресу, частіше звертаються до Bitcoin. Респонденти, які відчували, що "їхні фінанси контролюють їхнє життя", демонстрували сильнішу власність і довіру до криптовалюти. Впровадження Bitcoin зростає з фінансовим стресом Нове опитування Корнельського університету продемонструвало, що погляди людей на Bitcoin значно відрізняються залежно від регіону. Результати дослідження свідчать, що фінансовий стрес і довіра до уряду відіграють важливу роль у формуванні того, як люди сприймають криптовалюту. У деяких країнах стрес і низька довіра можуть сприяти вищому рівню впровадження, тоді як в інших стабільність зберігає інтерес нижчим. Наприклад, опитування виявило, що такі країни, як Туреччина, Індія, Кенія та Південна Африка, повідомили про найвищі рівні стресу поряд з одними з найсильніших показників впровадження Bitcoin. Тим часом країни, які вказали на нижчий фінансовий стрес, також демонструють менший інтерес до Bitcoin. Сальвадор, Швейцарія, Китай та Італія повідомили про одні з найнижчих рівнів стресу, і їхні громадяни менш схильні володіти криптовалютою або довіряти їй. Цікаво, що Мексика, Італія та Японія були серед найнижчих як за фінансовим стресом, так і за впровадженням Bitcoin. 💡Фінанси та Bitcoin Чи схильні люди, які перебувають під більшим фінансовим стресом, звертатися до bitcoin? Ми запитали респондентів, як часто вони відчувають: "Мої фінанси контролюють моє життя". Ця діаграма пропонує емоційний контекст, показуючи, як фінансовий стрес варіюється у всьому світі і може впливати на відкритість до... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 3 вересня 2025 Рівні довіри до Bitcoin Опитування також перевірило рівні довіри до Bitcoin, попросивши людей оцінити його за шкалою від 0 до 10, де 0 означає відсутність довіри, а 10 - високий рівень довіри. У 25 країнах Bitcoin отримав середню оцінку 4,67. В результаті, результати дослідження підняли питання про те, чому люди довіряють, чому не довіряють, і як Bitcoin порівнюється...
Токенізований фонд Fidelity перевищує $200 мільйонів на блокчейні Ethereum

Токенізований фонд Fidelity перевищує $200 мільйонів на блокчейні Ethereum

Пост "Токенізований фонд Fidelity перевищує $200 мільйонів на Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: цифровий фонд Fidelity перевищує $200 мільйонів, кидаючи виклик BlackRock. Блокчейн Ethereum забезпечує провідну токенізацію на ринку. Інституційний інтерес до токенізованих активів значно зростає. Fidelity Investments запустила Fidelity Digital Interest Token (FDIT) на блокчейні Ethereum, перевищивши $200 мільйонів в активах і кидаючи виклик фонду BUIDL від BlackRock. Зростання FDIT сигналізує про підвищений інституційний інтерес до токенізованих фінансових продуктів, потенційно змінюючи традиційні та децентралізовані фінансові сектори. Інституційний зсув: від традиційних до цифрових активів Онлайн-фонд Fidelity, FDIT, досяг $203,685,560, що є важливою віхою в токенізованих цінних паперах. Успіх продукту підкреслює зростаючий інтерес до токенізованих реальних активів, оскільки він безпосередньо конкурує з фондом BUIDL від BlackRock. Коли установи виділяють ресурси для FDIT, очевидним є зсув від традиційних методів до цифрових активів. Цей рух підвищує ліквідність і демонструє життєздатність блокчейну для основних фінансових продуктів. Ебігейл П. Джонсон, генеральний директор Fidelity, підкреслює їхній стратегічний крок до цифрових активів: "Кожен продукт і послуга, які ми створюємо — від інтегрованих пенсійних та медичних послуг до цифрових інструментів та нових інвестиційних рішень — базуються на прислуховуванні до наших клієнтів та передбаченні їхніх потреб, що розвиваються." Ринкові інсайти Чи знали ви? FDIT конкурує з BUIDL від BlackRock, демонструючи, як традиційні фінансові гіганти все частіше використовують блокчейн для токенізації активів, тенденція, що набирає обертів з моменту її ініціювання з входом BlackRock. За даними CoinMarketCap, Ethereum (ETH) має значну присутність на ринку з ціною $4,298.98 та ринковою капіталізацією $518.91 мільярдів. Криптовалюта представляє 13.60% ринку, з недавніми коливаннями цін, що підкреслюють її волатильність. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 06:38 за Києвом 7 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідження Coincu припускає, що тенденція до токенізованих активів, ймовірно, посилиться. Інституційне впровадження прискорюється, що зумовлено регуляторною ясністю та технологічними досягненнями, потенційно змінюючи традиційні фінансові ландшафти. Дослідіть квартальні переконання Fidelity щодо цифрового ландшафту, що розвивається. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті є...
Менеджер з розвитку WLFI: Існує висока ймовірність того, що користувачі CEX переводять WLFI для продажу. Хоча доказів немає, ми проводимо розслідування.

Менеджер з розвитку WLFI: Існує висока ймовірність того, що користувачі CEX переводять WLFI для продажу. Хоча доказів немає, ми проводимо розслідування.

PANews повідомив 7 вересня, що Раян Фанг, керівник відділу розвитку WLFI, заявив у інтерв'ю в четвер ввечері: "Ми вважаємо, що деякі дуже великі власники токенів могли маніпулювати ціною, по суті, щоб зафіксувати прибуток. Ми дійсно вважаємо, що у світі, де централізовані біржі утримують велику кількість коштів користувачів, деякі біржі можуть залучати токени користувачів і відправляти їх на інші біржі для продажу. Ще раз підкреслюємо, що ми все ще досліджуємо і вивчаємо це. Але можливість виникнення вищезазначеної ситуації є певною. Тепер уявіть, що велика біржа утримує велику кількість активів користувачів і відправляє велику кількість активів користувачів на інші біржі, які можуть мати кращу ліквідність і один токен, одночасно відкриваючи дуже великий шорт. Це можливо. Фактично, деякі члени спільноти повідомляли нам про це в четвер. Вони вважають, що сценарій, який я щойно згадав, міг статися. Це була б величезна системна маніпуляція. Ми розслідуємо це, і це могло спричинити величезні втрати за останні кілька днів. Але знову ж таки, наразі немає твердих доказів цієї інформації, але ми вважаємо, що щось дійсно сталося за останні кілька днів."
Яку криптовалюту купити сьогодні? Експерти віддають перевагу Mutuum Finance (MUTM) над SHIB та PEPE

Яку криптовалюту купити сьогодні? Експерти віддають перевагу Mutuum Finance (MUTM) над SHIB та PEPE

Допис "Яку криптовалюту купити сьогодні? Експерти віддають перевагу Mutuum Finance (MUTM) над SHIB і PEPE" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли інвестори шукають криптовалюту для купівлі сьогодні, мемкоїни, такі як Shiba Inu (SHIB) і Pepe (PEPE), часто домінують у розмовах завдяки своїй культурній привабливості та історичній популярності. Але аналітики виділяють Mutuum Finance (MUTM), що наразі коштує менше $0,05, як більш стратегічний вибір. Ось чому фундаментальний аналіз підтверджує цей вибір. SHIB і PEPE: багаті культурою, обмежені в зростанні Shiba Inu (SHIB) торгується приблизно за $0,0000123 USD, з величезною циркуляційною пропозицією близько 589 трильйонів токенів. Його екосистема включає ShibaSwap і новий Shibarium Layer-2, що відображає ширшу, керовану спільнотою концепцію. Проте така масивна пропозиція означає, що навіть невеликі зростання ціни перетворюються на скромні прибутки. Pepe (PEPE) торгується близько $0,0000099 USD, що робить його ще одним доступним мемкоїном із сильним культурним імпульсом. Незважаючи на вірусний попит, PEPE не має інновацій на рівні протоколу, покладаючись натомість на соціальні тренди, які можуть не підтримувати довгострокове зростання. Обидва мають незаперечний статус мемкоїнів. Але для інвесторів, які прагнуть зростання, заснованого на структурному дизайні, а не просто на поєднанні токенів, є інший гравець у фокусі. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) — це DeFi протокол, який об'єднує кредиторів, позичальників і ліквідаторів в одній екосистемі. Ключовим фактором його довгострокової цінності є механізм викупу та перерозподілу, де частина комісій платформи використовується для викупу MUTM на відкритому ринку та перерозподілу токенів користувачам, які стейкають mtTokens у модулі безпеки. Цей підхід підтримує постійний тиск купівлі, одночасно винагороджуючи активних учасників, підсилюючи органічний висхідний імпульс. Проєкт також виділяється запуском бета-версії разом із лістингом токена, забезпечуючи функціонування платформи з першого дня. Ця негайна зручність використання збільшує ймовірність лістингу на біржах вищого рівня, підвищуючи ліквідність і видимість способами, яких мемкоїни рідко досягають. Mutuum Finance додатково зміцнює довіру завершеним аудитом CertiK, отримавши оцінку 95/100, що підтверджує надійність його смартконтрактів і посилює впевненість інвесторів...
Чи опуститься Bitcoin нижче $110 тис.? – Ось що показують ставки фінансування

Чи опуститься Bitcoin нижче $110 тис.? – Ось що показують ставки фінансування

Ставки фінансування Bitcoin охолоджуються біля $300 тис./годину, оскільки активність роздрібних користувачів зростає, а коефіцієнт NVM слабшає.
Ажіотаж навколо XRP ETF сигналізує про сезон з 1000% ROI – Ось які Альткоїни готові наслідувати

Ажіотаж навколо XRP ETF сигналізує про сезон з 1000% ROI – Ось які Альткоїни готові наслідувати

XRP знову домінує в заголовках, цього разу через спекуляції навколо схвалення біржових фондів (ETF), орієнтованих на XRP. Якщо це буде схвалено, такий крок стане поворотним моментом для токена Ripple, виводячи його в те саме інституційне поле зору, що й Bitcoin та Ethereum. Аналітики припускають, що ETF може спричинити вибухове зростання, з потенціалом XRP [...] Продовжити читання: Ажіотаж навколо XRP ETF сигналізує про сезон ROI у 1000% – ось які альткоїни готові наслідувати
