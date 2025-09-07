Стейблкоїни євро становлять 0,15% ринку. Ось як Європа наздоганяє
Стейблкоїни євро становлять 0,15% ринку. Ось як Європа може наздогнати конкурентів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нижче наведено гостьовий пост та думку Енеко Кнорра, генерального директора та співзасновника Stabolut. Кілька місяців тому в авторській статті для CryptoSlate я попереджав, що флагманське криптовалютне регулювання ЄС, MiCA, досягне протилежного від своїх цілей. Я стверджував, що воно задушить інновації в євро, одночасно зміцнюючи домінування долара США для нового покоління. На той час дехто вважав це панікерством. Сьогодні, з похмурим підтвердженням, ті самі занепокоєння лунають із самого Європейського центрального банку. У нещодавньому блозі, також висвітленому Financial Times, радник ЄЦБ Юрген Шааф описав стан ринку стейблкоїнів у євро як "жалюгідний" і попередив, що Європа ризикує бути "розчавленою" конкурентами на основі долара. Це попередження приходить у критичний час. У традиційній глобальній економіці валюти, відмінні від долара США, є життєвою силою комерції. Вони становлять 73% світового ВВП, 53% транзакцій SWIFT і 42% резервів центральних банків. Проте в цифровій економіці, що стрімко розвивається, ці самі валюти майже невидимі. Друга за важливістю валюта світу, євро, зведена до цифрової похибки округлення.
За цифрами: цифрова прірва
Дані виявляють приголомшливий розрив. У той час як приватно випущені стейблкоїни, деноміновані в доларах, мають ринкову капіталізацію, що наближається до 300 мільярдів доларів, їхні аналоги в євро ледве досягають 450 мільйонів доларів, згідно з даними CoinGecko. Це ринкова частка лише 0,15%. Це не розрив; це прірва. Це означає, що на кожне 1 євро вартості, проведеної через блокчейн, припадає майже 700 євро в доларах США. Ця доларизація цифрового світу представляє глибокий стратегічний ризик для монетарного суверенітету та економічної конкурентоспроможності Європи.
Гальмо MiCA на мільярд євро
Знакове регулювання ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA) мало на меті створити ясність, але у своєму прагненні контролювати ризик воно ненавмисно побудувало клітку. Хоча його рамки...
