Комісія з цінних паперів і бірж США формує робочу групу для боротьби з транскордонним шахрайством

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США формує робочу групу для боротьби з транскордонним шахрайством" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Комісія з цінних паперів і бірж США запускає транскордонну робочу групу для боротьби з міжнародним шахрайством. Метою є захист інвесторів шляхом націлювання на іноземні шахрайські схеми. Фокусується на маніпуляціях з криптовалютами та ринкових посередниках. Комісія з цінних паперів і бірж США запустила транскордонну робочу групу 5 вересня 2025 року, націлену на міжнародне транзакційне шахрайство, що впливає на американських інвесторів. Ця ініціатива підкреслює захист цілісності ринку серед іноземних схем криптовалютного ринку, особливо "pump-and-dump", впливаючи на відповідність правилам та регуляторні дії у глобальних фінансових ландшафтах. Комісія з цінних паперів і бірж США посилює боротьбу з шахрайством за допомогою нової робочої групи Створена Комісією з цінних паперів і бірж США, транскордонна робоча група буде розслідувати потенційні порушення законів США про цінні папери. Ці зусилля включають ретельну перевірку іноземних компаній та посередників, особливо тих, хто займається маніпуляціями на криптовалютному ринку, таких як схеми "pump-and-dump". Робоча група, очолювана головою Комісії з цінних паперів і бірж США Полом Аткінсом, представляє узгоджені зусилля для консолідації слідчих ресурсів. Зміни, ініційовані робочою групою, включають посилений контроль за "посередниками", такими як аудитори та андеррайтери, що сприяють доступу іноземних компаній до ринків США. Фокус робочої групи на криптоактивах підкреслює необхідність підтримки цілісності ринку та захисту інвесторів, з негайними наслідками для відповідності іноземних юрисдикцій. Реакції ринку на оголошення Комісії з цінних паперів і бірж США були виваженими, без негайних заяв від основних фігур криптоіндустрії. Однак голова Пол Аткінс підтвердив зобов'язання Комісії з цінних паперів і бірж США запобігати використанню міжнародних кордонів недобросовісними суб'єктами, підкреслюючи рішучість агентства переслідувати шахрайську діяльність, що впливає на американських інвесторів. Історичні дії Комісії з цінних паперів і бірж США проти транскордонного шахрайства Чи знали ви? Комісія з цінних паперів і бірж США раніше посилила правозастосування проти транскордонного шахрайства на початку 2010-х років для вирішення проблем зворотних злиттів на базі Китаю та шахрайств з ICO. Це призвело до посиленого регуляторного нагляду та делістингу в наступні роки. За останніми даними CoinMarketCap, ціна Ethereum (ETH) становить $4,295.56, з ринковою капіталізацією formatNumber(518496281782, 2) та 13.60% домінуванням на ринку. Обсяг торгівлі за 24 години знизився formatNumber(18692576774,...