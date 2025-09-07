2025-10-11 Saturday

Віталік Бутерін висвітлює пропозицію leanVM для покращення дорожньої карти Ethereum

Віталік Бутерін висвітлює пропозицію leanVM для покращення дорожньої карти Ethereum

Віталік Бутерін виділяє leanVM у дорожній карті Ethereum, зосереджуючись на масштабуванні з простішою ISA, агрегацією XMSS, рекурсією та підвищенням ефективності.]]>
Crypto News Flash2025/09/07 13:52
Білорусь прагне зміцнити свій "цифровий притулок" сильнішими законами про криптовалюту

Білорусь прагне зміцнити свій "цифровий притулок" сильнішими законами про криптовалюту

Допис "Білорусь прагне зміцнити свій 'цифровий притулок' посиленням законів про криптовалюту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відновив свої зусилля щодо всебічного регулювання криптовалют, закликаючи до чітких, прозорих правил та механізмів нагляду, щоб не відставати від швидко еволюціонуючого сектору цифрових активів. Розчарування Лукашенка Президент Білорусі Олександр Лукашенко, як повідомляється, видав оновлену директиву щодо прискорення впровадження всебічного регулювання криптовалют, підкреслюючи необхідність прозорого нагляду та правової ясності [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/belarus-aims-to-reinforce-its-digital-haven-with-stronger-crypto-laws/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:34
Сальвадор збільшив свої запаси на 8 BTC за останні 7 днів, довівши загальний обсяг до 6292.18.

Сальвадор збільшив свої запаси на 8 BTC за останні 7 днів, довівши загальний обсяг до 6292.18.

PANews повідомив 7 вересня, що Сальвадор збільшив свої запаси на 8 Bitcoin за останні 7 днів. Його поточні запаси Bitcoin досягли 6 292,18, із загальною вартістю 696 мільйонів доларів США.
PANews2025/09/07 13:28
Linea: Винагороди програми стимулювання ліквідності збільшаться до 160 мільйонів LINEA наступного тижня

Linea: Винагороди програми стимулювання ліквідності збільшаться до 160 мільйонів LINEA наступного тижня

PANews повідомив 7 вересня, що Linea оголосила у твіті, що програма стимулювання ліквідності Linea Ignition розподілить 160 мільйонів токенів LINEA наступного тижня (спочатку планувалося 150 мільйонів). 80% цієї суми буде розподілено між LP пулів кредитування, із загальною винагородою у 128 мільйонів токенів LINEA для USDC, USDT та ETH у кредитних пулах Aave та Euler. 20% буде виділено на торгівлю Ethereum, з торговими парами, що включають USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH та ETH/REX, із загальною винагородою у 32 мільйони токенів LINEA.
PANews2025/09/07 13:09
Чи можна керувати XRP як нафтою?

Чи можна керувати XRP як нафтою?

Пост "Чи можна керувати XRP як нафтою?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пост "Чи можна керувати XRP як нафтою?" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News. Протягом років XRP привертав увагу у криптосвіті: частково як той, що пережив судовий позов, частково як платіжний інструмент, частково як спекулятивний актив. Але зараз з'явилося нове порівняння: чи може майбутнє XRP бути схожим на нафту? Це питання поставив аналітик Бред Каймс у подкасті Пола Баррона, який стверджує, що токеном одного дня можуть керувати подібно до того, як ОПЕК контролює ринки нафти. Ця ідея не така вже й надумана, як здається. Сторінка з підручника ОПЕК Виробники нафти давно балансують попит і пропозицію, відкриваючи та закриваючи крани. Коли ціни стають занадто високими, уряди також можуть спиратися на стратегічні резерви, насичуючи ринок, щоб охолодити ситуацію. Результат: товар, який є глобальним, необхідним і жорстко керованим. Каймс бачить відлуння цього в XRP. Ripple, який створив токен, все ще має масивний депозитарій монет. Якщо випускати їх поступово і стратегічно, стверджує він, ці резерви могли б стабілізувати цінові коливання, створюючи цифровий ринок, менш схильний до дикої волатильності, яка визначає більшість криптовалют. Повільний марш до статусу валюти XRP вже відповідає двом із трьох критеріїв грошей: це засіб збереження вартості та засіб обміну. Відсутній третій елемент, широко прийнята одиниця обліку, може з'явитися з часом і регуляторною ясністю. Він порівнює цей процес із повільним зростанням долара США до глобального домінування після Другої світової війни, переходом, який тривав понад десятиліття, перш ніж долар став світовою резервною валютою. Облігації, кризи та "нові гроші" На цьому спекуляції не закінчуються. Каймс бачить майбутнє, в якому Казначейство США випускає цифрові облігації, прив'язані до таких активів, як XRP та Bitcoin. Уявіть це як "військові облігації"...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:07
ICB Network співпрацює з Okratech для розвитку реальних випадків використання DeFi через кросчейн можливості Web3

ICB Network співпрацює з Okratech для розвитку реальних випадків використання DeFi через кросчейн можливості Web3

Пост ICB Network співпрацює з Okratech для розвитку реальних випадків використання DeFi через кросчейн можливості Web3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ICB Network, блокчейн Layer-1 PoS, сьогодні оголосила про стратегічний альянс з Okratech, децентралізованою платформою для продуктів Web3. Це просування забезпечує нативну підтримку Okratech у мережі ICB, дозволяючи клієнтам Okratech ефективно отримувати доступ до екосистеми децентралізованих застосунків (dApps) та пропозицій ICB зі своїх гаманців. Додаючи Okratech до своїх ланцюгів підтримуваних протоколів, ICB розширює свою мультичейн інтероперабельність блокчейнів і продовжує рухатися до інтегрованого кросчейн досвіду користувачів. ICB Network - це блокчейн Layer-1 PoS, який пропонує масштабовану та зручну для користувачів торгівлю криптовалютами, розширені застосунки та опції стейкінгу для досвідчених та початківців користувачів по всьому світу. З іншого боку, Okratech - це децентралізована екосистема, відома тим, що з'єднує фрілансерів та споживачів і надає широкий спектр продуктів Web3 користувачам. Великі новини! Оголошення про партнерство з Okratech, утиліті основою для продуктів Web3. Ця співпраця з @Ortcoin1 принесе їхню величезну спільноту та керовану ШІ інфраструктуру до мережі #ICB. Це ключове партнерство як для нашого блокчейну Layer-1, так і для нашого зростаючого... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) 6 вересня 2025 ICB Network інтегрує Okratech для більш компонованої екосистеми Web3 На основі інтеграції двох платформ, Okratech принесе свою величезну спільноту та інфраструктуру, керовану ШІ, до мережі ICB, як показано у даних вище. Крок до підключення технології ШІ Okratech до мережі ICB є важливим для підвищення надійності даних ICB та ефективності її інтелектуального прийняття рішень. Також інтеграція означає, що спільнота глобальних користувачів Okratech тепер може отримати доступ до платформи ICB в екосистемі Okratech, перераховуючи децентралізовані застосунки (dApps), активи та продукти на базі ICB. Клієнти Okratech тепер можуть обмінювати та переміщувати активи до мережі ICB або купувати токени ICB безпосередньо в екосистемі Okratech. Цей взаємопов'язаний підхід усуває перешкоди від мультичейн торгівлі, роблячи процес взаємодії з інноваційними протоколами, такими як ICB, безперешкодним. Інтеграція Okratech з ICB вирішує...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:04
Стейблкоїни євро становлять 0,15% ринку. Ось як Європа наздоганяє

Стейблкоїни євро становлять 0,15% ринку. Ось як Європа наздоганяє

Стейблкоїни євро становлять 0,15% ринку. Ось як Європа може наздогнати конкурентів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нижче наведено гостьовий пост та думку Енеко Кнорра, генерального директора та співзасновника Stabolut. Кілька місяців тому в авторській статті для CryptoSlate я попереджав, що флагманське криптовалютне регулювання ЄС, MiCA, досягне протилежного від своїх цілей. Я стверджував, що воно задушить інновації в євро, одночасно зміцнюючи домінування долара США для нового покоління. На той час дехто вважав це панікерством. Сьогодні, з похмурим підтвердженням, ті самі занепокоєння лунають із самого Європейського центрального банку. У нещодавньому блозі, також висвітленому Financial Times, радник ЄЦБ Юрген Шааф описав стан ринку стейблкоїнів у євро як "жалюгідний" і попередив, що Європа ризикує бути "розчавленою" конкурентами на основі долара. Це попередження приходить у критичний час. У традиційній глобальній економіці валюти, відмінні від долара США, є життєвою силою комерції. Вони становлять 73% світового ВВП, 53% транзакцій SWIFT і 42% резервів центральних банків. Проте в цифровій економіці, що стрімко розвивається, ці самі валюти майже невидимі. Друга за важливістю валюта світу, євро, зведена до цифрової похибки округлення. За цифрами: цифрова прірва Дані виявляють приголомшливий розрив. У той час як приватно випущені стейблкоїни, деноміновані в доларах, мають ринкову капіталізацію, що наближається до 300 мільярдів доларів, їхні аналоги в євро ледве досягають 450 мільйонів доларів, згідно з даними CoinGecko. Це ринкова частка лише 0,15%. Це не розрив; це прірва. Це означає, що на кожне 1 євро вартості, проведеної через блокчейн, припадає майже 700 євро в доларах США. Ця доларизація цифрового світу представляє глибокий стратегічний ризик для монетарного суверенітету та економічної конкурентоспроможності Європи. Гальмо MiCA на мільярд євро Знакове регулювання ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA) мало на меті створити ясність, але у своєму прагненні контролювати ризик воно ненавмисно побудувало клітку. Хоча його рамки...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:02
Найкраща криптовалютна висхідна зірка 2025: MAGACOIN FINANCE досягає $13.5M, оскільки порівняння з ADA та SOL зростають

Найкраща криптовалютна висхідна зірка 2025: MAGACOIN FINANCE досягає $13.5M, оскільки порівняння з ADA та SOL зростають

Вступ Пошук наступної проривної криптовалюти посилюється, оскільки ми заглиблюємося в 2025 рік. Серед нових імен, MAGACOIN FINANCE привернув значну увагу після досягнення оцінки в 13,5 мільйонів доларів. Аналітики починають порівнювати його траєкторію з ранніми етапами зростання Cardano (ADA) та Solana (SOL), обидва з яких трансформувалися з [...]
Cryptopolitan2025/09/07 13:00
Комісія з цінних паперів і бірж США формує робочу групу для боротьби з транскордонним шахрайством

Комісія з цінних паперів і бірж США формує робочу групу для боротьби з транскордонним шахрайством

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США формує робочу групу для боротьби з транскордонним шахрайством" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Комісія з цінних паперів і бірж США запускає транскордонну робочу групу для боротьби з міжнародним шахрайством. Метою є захист інвесторів шляхом націлювання на іноземні шахрайські схеми. Фокусується на маніпуляціях з криптовалютами та ринкових посередниках. Комісія з цінних паперів і бірж США запустила транскордонну робочу групу 5 вересня 2025 року, націлену на міжнародне транзакційне шахрайство, що впливає на американських інвесторів. Ця ініціатива підкреслює захист цілісності ринку серед іноземних схем криптовалютного ринку, особливо "pump-and-dump", впливаючи на відповідність правилам та регуляторні дії у глобальних фінансових ландшафтах. Комісія з цінних паперів і бірж США посилює боротьбу з шахрайством за допомогою нової робочої групи Створена Комісією з цінних паперів і бірж США, транскордонна робоча група буде розслідувати потенційні порушення законів США про цінні папери. Ці зусилля включають ретельну перевірку іноземних компаній та посередників, особливо тих, хто займається маніпуляціями на криптовалютному ринку, таких як схеми "pump-and-dump". Робоча група, очолювана головою Комісії з цінних паперів і бірж США Полом Аткінсом, представляє узгоджені зусилля для консолідації слідчих ресурсів. Зміни, ініційовані робочою групою, включають посилений контроль за "посередниками", такими як аудитори та андеррайтери, що сприяють доступу іноземних компаній до ринків США. Фокус робочої групи на криптоактивах підкреслює необхідність підтримки цілісності ринку та захисту інвесторів, з негайними наслідками для відповідності іноземних юрисдикцій. Реакції ринку на оголошення Комісії з цінних паперів і бірж США були виваженими, без негайних заяв від основних фігур криптоіндустрії. Однак голова Пол Аткінс підтвердив зобов'язання Комісії з цінних паперів і бірж США запобігати використанню міжнародних кордонів недобросовісними суб'єктами, підкреслюючи рішучість агентства переслідувати шахрайську діяльність, що впливає на американських інвесторів. Історичні дії Комісії з цінних паперів і бірж США проти транскордонного шахрайства Чи знали ви? Комісія з цінних паперів і бірж США раніше посилила правозастосування проти транскордонного шахрайства на початку 2010-х років для вирішення проблем зворотних злиттів на базі Китаю та шахрайств з ICO. Це призвело до посиленого регуляторного нагляду та делістингу в наступні роки. За останніми даними CoinMarketCap, ціна Ethereum (ETH) становить $4,295.56, з ринковою капіталізацією formatNumber(518496281782, 2) та 13.60% домінуванням на ринку. Обсяг торгівлі за 24 години знизився formatNumber(18692576774,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:44
Майкл Сейлор приєднується до індексу мільярдерів Bloomberg з 7,37 мільярда доларів

Майкл Сейлор приєднується до індексу мільярдерів Bloomberg з 7,37 мільярда доларів

Деталі: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
Coinstats2025/09/07 12:12
