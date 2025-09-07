Прорив може бути ближчим, ніж ми думаємо
Пост "Прорив може бути ближчим, ніж ми думаємо" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Токен Pi Network торгується за ціною $0,3406, після короткочасного досягнення $0,3416 раніше під час сесії. Графік показує крихку спробу відновлення, але спільнота залишається розділеною щодо того, чи зможе Pi зробити значний рух у найближчі тижні. Технічний аналіз Останні дії підкреслюють, як Pi бореться за підтримку висхідної тяги. Монета відскочила від зони підтримки близько $0,333, але опір формується ближче до $0,38–$0,40. Прорив вище цього рівня буде необхідним, перш ніж бики зможуть говорити про значне ралі. Ковзні середні починають сходитися, що часто сигналізує про майбутній великий рух — або прорив вгору, або подальшу консолідацію. Трейдери сперечаються про те, який результат більш імовірний. Питання $1 Щоб досягти $1 з $0,34, Pi потрібно ралі майже на 190%, надзвичайно крутий підйом, враховуючи його низьку ліквідність і спекулятивний характер. Аналітики зазначають, що такий рух можливий на волатильних ринках альткоїнів, але, ймовірно, потребуватиме серйозного каталізатора, такого як запуск основної мережі, лістинг на відомій біржі або масштабне партнерство. Передумови та настрій спільноти Pi Network, запущена у 2019 році випускниками Стенфорда, побудувала базу користувачів понад 50 мільйонів через мобільний майнінг. Проте токен залишається у фазі до запуску основної мережі і не представлений на провідних централізованих біржах, що робить цінову динаміку слабкою і дуже спекулятивною. Соціальні мережі залишаються розділеними: деякі трейдери розкручують прорив до $1, тоді як інші підкреслюють, що Pi не вдалося підтримати ралі в минулих циклах хайпу. Без свіжих новин багато хто бачить $0,40–$0,60 як більш реалістичний цільовий діапазон наприкінці 2025 року. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 14:30