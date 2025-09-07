2025-10-11 Saturday

Криптоновини

BTC вражаюче піднімається вище $111,000

BTC вражаюче піднімається вище $111,000

Стрибок ціни Bitcoin: BTC вражаюче піднімається вище $111,000
Bitcoin
BTC$111,916.01-7.81%
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:41
Paxos пропонує стейблкоїн для Hyperliquid з викупом HYPE

Paxos пропонує стейблкоїн для Hyperliquid з викупом HYPE

Компанія Paxos, що займається інфраструктурою стейблкоїнів, подала пропозицію щодо запуску USDH, стейблкоїну, орієнтованого на Hyperliquid, який повністю відповідатиме стандартам Закону про керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США (GENIUS Act) та нормативним стандартам ринків криптоактивів (MiCA). Згідно з оголошенням, опублікованим у суботу, 95% відсотків, отриманих від резервів USDH, будуть використані для викупу нативного токена Hyperliquid HYPE, перерозподіляючи його користувачам, валідаторам та партнерським протоколам. "Ми пропонуємо запуск USDH, орієнтованого на Hyperliquid, повністю відповідного стейблкоїну, створеного для стимулювання впровадження, узгодження стимулів та закріплення наступної ери зростання екосистеми", - написав Paxos. Paxos Labs, новостворена структура в рамках Paxos, очолить цю ініціативу. Вона придбала інфраструктурну компанію Molecular Labs, розробника примітивів Hyperliquid LHYPE та WHLP, покращуючи своє розуміння ончейн фінансової архітектури Hyperliquid. USDH для з'єднання Hyperliquid з інституціями USDH буде розгорнуто як на ланцюгах HyperEVM, так і HyperCore. За словами Paxos, проєкт має на меті зробити Hyperliquid більш привабливим для інституцій та основних фінтех-платформ, з'єднуючи його з глобальними банківськими рейками та забезпечуючи регуляторну ясність. Paxos, вже інтегрований з понад 70 фінансовими партнерами та працюючий на ключових ринках, включаючи США, ЄС, Сінгапур, Абу-Дабі та Латинську Америку, використовуватиме цю інфраструктуру для розповсюдження USDH. Пропозиція включає вбудований механізм винагород. Paxos планує виділити більшу частину прибутку від резервів USDH на викуп HYPE та спрямувати цю вартість назад в екосистему Hyperliquid. Це включає прямі розподіли розробникам, валідаторам та користувачам. Окрім стейблкоїну, Paxos заявляє, що інтегрує HYPE у свою брокерську інфраструктуру, яка вже забезпечує криптопослуги для PayPal, Venmo та MercadoLibre.
Hyperliquid
HYPE$38.76-12.36%
Moonveil
MORE$0.02621-16.34%
TokenFi
TOKEN$0.00838-32.58%
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:29
Найкращий IPA у світі — за версією Світової пивної премії 2025

Найкращий IPA у світі — за версією Світової пивної премії 2025

Wolf Gang Black IPA від пивоварні zum WØL BrauArt з Німеччини отримує головний приз. Результати World Beer Awards 2025 вже відомі, і коли мова йде про категорію IPA, яка користується незмінною популярністю, переможець обов'язково здивує багатьох. Але перш ніж ми перейдемо до цього, давайте розповімо, чому вам взагалі варто звертати увагу на WBA. Щорічний конкурс організовують ті самі люди, які проводять World Whiskies Awards. З моменту запуску в 2007 році компанія відзначилася залученням престижних дегустаторів з усіх куточків галузі: письменників, барменів, сомельє, дистиляторів, пивоварів та виноробів. Методологія, яку використовують ці експерти, відзначається бездоганною чесністю. Дегустація завжди проводиться наосліп, з протоколами, спрямованими на уникнення будь-якого неналежного впливу, від платних оцінок до втоми смакових рецепторів. Ми знаємо, що в сфері міцних напоїв отримання найвищих нагород на цьому шоу призвело до кількох значних змін у поведінці споживачів. Наприклад, це допомогло вивести тайванські та англійські односолодові віскі на світову арену, коли Kavalan переміг у 2015 році, а потім Lakes Distillery у 2022 році. Але досить про віскі. Ми тут, щоб поговорити про пиво. Цього року на WBA було загалом 10 "Переможців за смаком", по одному з 10 окремих категорій. Та, яка найбільше цікавить знавців, звичайно, це India Pale Ale. І так було протягом усього 21-го століття. Не очікуйте, що це скоро зміниться, незважаючи на значний рух у секторі крафтового лагера. Особливо коли сам стиль IPA настільки динамічний. Цьогорічний переможець – Wolf Gang від пивоварні zum WØL BrauArt у Саарбрюккені, Німеччина – є свідченням того, наскільки різноманітною стала ця категорія.
Threshold
T$0.01203-21.52%
ChangeX
CHANGE$0.00146512-8.50%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Передпродаж BullZilla зростає до $181 тис. з імпульсом Fartcoin і Hyperliquid

Передпродаж BullZilla зростає до $181 тис. з імпульсом Fartcoin і Hyperliquid

BullZilla Presale: зірка серед найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році У центрі цьогорічного імпульсу стоїть BullZilla ($BZIL). Проєкт уже зібрав понад $200k під час передпродажу, залучивши більше 700 власників лише за кілька днів. Наразі ціна становить $0.00002575 на Етапі 1 (The Project Trinity Boom), Фаза 4, створивши середовище, де дефіцит і терміновість керують рішеннями про купівлю. Модель передпродажу збільшує ціну токена кожні 48 годин або коли збирається $100,000, гарантуючи, що винагороджуються лише рішучі інвестори. Цей дизайн зробив BullZilla найгучнішим претендентом серед найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році, і не дивно, що аналітики називають це можливістю BullZilla зрости в 1000 разів. З прогнозованою ціною лістингу $0.00527, потенціал для ранніх інвесторів є величезним. ROI для покупців Фази 1D становить 347.82%, тоді як ті, хто увійшов на найранішому етапі, можуть побачити прибуток понад 20,000%. У просторі, де переконання правлять, BullZilla Presale швидко зарекомендував себе не просто як хайп, а як найкраща криптовалюта для купівлі сьогодні.
Hyperliquid
HYPE$38.76-12.36%
Boom
BOOM$0.02866-14.71%
Moonveil
MORE$0.02621-16.34%
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:18
WLFI розслідує ймовірне маніпулювання токенами з боку бірж

WLFI розслідує ймовірне маніпулювання токенами з боку бірж

WLFI розслідує ймовірне маніпулювання токенами біржами та великими власниками. Повідомлення спільноти та ончейн дані вказують на зловживання ринком. Спостерігається волатильність ціни на тлі нещодавніх ринкових коливань WLFI. Раян Фанг з WLFI розглядає потенційні випадки маніпуляцій з криптовалютами великими власниками токенів, що підживлює спекуляції спільноти щодо системних проблем у роботі бірж. Це розслідування викликає занепокоєння щодо цілісності ринку, висвітлюючи потенційні вразливості, які можуть порушити довіру до бірж цифрових активів та вплинути на сприйняття вартості токенів. WLFI розслідує біржі щодо звинувачень у маніпулюванні ринком У важливому кроці WLFI підозрює, що великі власники токенів та централізовані біржі могли брати участь у маніпулюванні цінами, що призвело до помітної волатильності на ринку. Раян Фанг з WLFI висловив занепокоєння з цього приводу під час інтерв'ю. Звинувачення включають переміщення біржами значних активів для маніпулювання ринковими цінами, отримання несправедливої переваги та вилучення прибутку. Зусилля WLFI зараз зосереджені на розплутуванні цих складних фінансових маневрів. Реакція спільноти підкреслює серйозність потенційного маніпулювання ринком, деякі члени активно повідомляють про це WLFI. Це створює додатковий тиск на біржі для забезпечення прозорості та цілісності у торгівлі криптовалютами. Високий обсяг торгівлі викликає регуляторні занепокоєння для WLFI World Liberty Financial (WLFI) демонструє значну ринкову активність з поточною ціною $0,24, підтвердженою даними. Ринкова капіталізація токена досягає $5,87 мільярда, тоді як його обсяг торгівлі за 24 години показує зростання на 96,78%, відображаючи нещодавнє занепокоєння та коливання цін. Дослідники Coincu вказують, що регуляторні органи можуть посилити нагляд після таких інцидентів, підштовхуючи біржі до суворішого дотримання правил. Це відповідає історичним тенденціям, коли маніпулювання ринком потрапляє під пильну увагу.
WLFI
WLFI$0.1308-26.88%
Trust The Process
TRUST$0.0003132-14.68%
PlaysOut
PLAY$0.03308-27.26%
BitcoinEthereumNews2025/09/07 15:44
Понад 16 000 інвесторів вже підтримали Mutuum Finance (MUTM), ось чому експерти прогнозують, що це може бути токен з потенціалом зростання в 30 разів

Понад 16 000 інвесторів вже підтримали Mutuum Finance (MUTM), ось чому експерти прогнозують, що це може бути токен з потенціалом зростання в 30 разів

Два показники є найважливішими при розгляді токена на ранній стадії у світі криптовалют: докази попиту та потенціал для зростання. Mutuum Finance (MUTM), децентралізований кредитний протокол, який наразі знаходиться на етапі передпродажу, демонструє обидва. MUTM вже є одним із найбільш обговорюваних DeFi проєктів вартістю менше одного долара, з понад 16 100 власниками, які вже беруть участь.
DeFi
DEFI$0.001488-11.74%
TokenFi
TOKEN$0.00838-32.58%
SphereX
HERE$0.00022-7.94%
Cryptopolitan2025/09/07 15:30
Криптовалютний ринок стикається з непевними часами

Криптовалютний ринок стикається з непевними часами

Ціна Bitcoin стабілізувалася на рівні $110,500, що ознаменувало період зниженої волатильності на ринку криптовалют. Ця стагнація не обмежується лише Bitcoin, оскільки альткоїни також демонструють стабільну тенденцію. Продовжити читання: Криптовалютний ринок переживає непевні часи
Threshold
T$0.01203-21.52%
Coinstats2025/09/07 15:28
Прогноз ціни Kaspa (KAS) на тиждень

Прогноз ціни Kaspa (KAS) на тиждень

Ціна Kaspa перебуває під тиском з моменту досягнення липневого максимуму близько $0,12. Протягом останніх кількох тижнів ціна стабільно знизилася до діапазону $0,07–$0,08. Зараз вона торгується приблизно на рівні $0,078, який ринок уже тестував раніше. Раніше сьогодні відбулося різке падіння нижче цього рівня, але покупці швидко втрутилися
NEAR
NEAR$2.396-18.55%
Kaspa
KAS$0.052946-28.54%
Nowchain
NOW$0.00411-1.20%
Coinstats2025/09/07 13:58
Настрій криптовалютного ринку переходить у страх, оскільки інтерес до "маловідомих альткоїнів" згасає

Настрій криптовалютного ринку переходить у страх, оскільки інтерес до "маловідомих альткоїнів" згасає

Трейдери криптовалют зважують, який основний актив може очолити наступний висхідний рух, оскільки апетит до ризику охолоджується, згідно з Santiment. Ринкові настрої криптовалют опустилися до рівня Страху, з ознаками того, що інвестори тимчасово відступають від подальшого руху вниз по кривій ризику, згідно з джерелами аналізу настроїв. "Очевидно, що трейдери менше цікавляться маловідомими альткоїнами і натомість обговорюють, який основний актив прорветься наступним," - заявила платформа аналізу настроїв Santiment у суботньому звіті. Santiment повідомила, що ринок криптовалют все більше зосереджується на криптоактивах з великою капіталізацією, таких як Bitcoin (BTC), Ether (ETH) і XRP (XRP). "Сильний фокус на активах з великою капіталізацією може вказувати на більш обережні або 'безризикові' настрої серед трейдерів," - зазначив Santiment.
Bitcoin
BTC$111,916.01-7.81%
Moonveil
MORE$0.02621-16.34%
Capverse
CAP$0.11557+3.92%
Coinstats2025/09/07 13:54
Від 50% потенціалу зростання SHIB до прогнозів APC у 10 001%: чому аналітики називають їх найкращими новими мемкоїнами для інвестування зараз

Від 50% потенціалу зростання SHIB до прогнозів APC у 10 001%: чому аналітики називають їх найкращими новими мемкоїнами для інвестування зараз

Сцена мемкоїнів ніколи не перестає дивувати ринок. Саме тоді, коли інвестори думають, що божевілля досягло піку, нова хвиля токенів виходить на сцену зі сміливими спільнотами, сильнішим впровадженням та наративами, які запалюють інтерес. Серед них Shiba Inu продовжує бути одним із найвпливовіших мемкоїнів, аналітики прогнозують потенційне зростання на 50%
SHIBAINU
SHIB$0.00001014-15.78%
TOP Network
TOP$0.000096--%
CATCH
CATCH$0.0111-7.50%
Coinstats2025/09/07 13:45
Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів