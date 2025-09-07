Передпродаж BullZilla зростає до $181 тис. з імпульсом Fartcoin і Hyperliquid

Пост BullZilla Presale перевищує $181K з імпульсом Fartcoin і Hyperliquid з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Дізнайтеся, чому BullZilla Presale лідирує серед найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році, оскільки Fartcoin і Hyperliquid привертають увагу завдяки важливим оновленням ринку. Ринок мемкоїнів переписує правила гри у 2025 році, і інвестори ставлять одне велике запитання: які найкращі мемкоїни для інвестування у 2025 році? Мемкоїни вже не просто інтернет-жарти. Вони стали одними з найагресивніших генераторів багатства у світі криптовалют, де спільноти керують наративами та ціновими рухами швидше, ніж проєкти на основі корисності. Саме тому такі проєкти, як BullZilla, Fartcoin і Hyperliquid, зараз позиціонуються як найкращі мемкоїни для інвестування у 2025 році, кожен з яких приносить унікальну історію. BullZilla Presale: зірка серед найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році У центрі цьогорічного імпульсу стоїть BullZilla ($BZIL). Проєкт уже зібрав понад $200k під час передпродажу, залучивши більше 700 власників лише за кілька днів. Наразі ціна становить $0.00002575 на Етапі 1 (The Project Trinity Boom), Фаза 4, створивши середовище, де дефіцит і терміновість керують рішеннями про купівлю. Модель передпродажу збільшує ціну токена кожні 48 годин або коли збирається $100,000, гарантуючи, що винагороджуються лише рішучі інвестори. Цей дизайн зробив BullZilla найгучнішим претендентом серед найкращих мемкоїнів для інвестування у 2025 році, і не дивно, що аналітики називають це можливістю BullZilla зрости в 1000 разів. З прогнозованою ціною лістингу $0.00527, потенціал для ранніх інвесторів є величезним. ROI для покупців Фази 1D становить 347.82%, тоді як ті, хто увійшов на найранішому етапі, можуть побачити прибуток понад 20,000%. У просторі, де переконання правлять, BullZilla Presale швидко зарекомендував себе не просто як хайп, а як найкраща криптовалюта для купівлі сьогодні. Для інвесторів...