Компанія Paxos, що займається інфраструктурою стейблкоїнів, подала пропозицію щодо запуску USDH, стейблкоїну, орієнтованого на Hyperliquid, який повністю відповідатиме стандартам Закону про керівництво та встановлення національних інновацій для стейблкоїнів США (GENIUS Act) та нормативним стандартам ринків криптоактивів (MiCA). Згідно з оголошенням, опублікованим у суботу, 95% відсотків, отриманих від резервів USDH, будуть використані для викупу нативного токена Hyperliquid HYPE, перерозподіляючи його користувачам, валідаторам та партнерським протоколам.
"Ми пропонуємо запуск USDH, орієнтованого на Hyperliquid, повністю відповідного стейблкоїну, створеного для стимулювання впровадження, узгодження стимулів та закріплення наступної ери зростання екосистеми", - написав Paxos.
Paxos Labs, новостворена структура в рамках Paxos, очолить цю ініціативу. Вона придбала інфраструктурну компанію Molecular Labs, розробника примітивів Hyperliquid LHYPE та WHLP, покращуючи своє розуміння ончейн фінансової архітектури Hyperliquid.
Paxos пропонує стейблкоїн USDH. Джерело: Paxos
USDH для з'єднання Hyperliquid з інституціями
USDH буде розгорнуто як на ланцюгах HyperEVM, так і HyperCore. За словами Paxos, проєкт має на меті зробити Hyperliquid більш привабливим для інституцій та основних фінтех-платформ, з'єднуючи його з глобальними банківськими рейками та забезпечуючи регуляторну ясність.
Paxos, вже інтегрований з понад 70 фінансовими партнерами та працюючий на ключових ринках, включаючи США, ЄС, Сінгапур, Абу-Дабі та Латинську Америку, використовуватиме цю інфраструктуру для розповсюдження USDH.
Пропозиція включає вбудований механізм винагород. Paxos планує виділити більшу частину прибутку від резервів USDH на викуп HYPE та спрямувати цю вартість назад в екосистему Hyperliquid. Це включає прямі розподіли розробникам, валідаторам та користувачам.
Окрім стейблкоїну, Paxos заявляє, що інтегрує HYPE у свою брокерську інфраструктуру, яка вже забезпечує криптопослуги для PayPal, Venmo та MercadoLibre.
