До Квон програв заявку на повернення депозиту в розмірі 14,2 млн доларів за пентхаус у Сінгапурі

Співзасновнику Terraform Labs До Квону було відмовлено у претензії на повернення депозиту в розмірі $14,2 мільйона, який він вніс за розкішний пентхаус у Сінгапурі. До Квон звернувся зі своїми проханнями до Верховного суду країни, але його претензії були відхилені суддею, який вів справу. За повідомленнями, ця сума становить половину від $28,4 мільйона, необхідних для придбання пентхаусу на Орчард-роуд. Колишній бос Terraform Labs звернув увагу на апартаменти Sculptural Admore, які оцінювалися в S$38,8 мільйона, за п'ять місяців до нещасного краху його цифрових активів TerraUSD і Luna у 2022 році. Згідно з судовими документами, До Квон обрав двоповерховий дуплекс площею 7600 квадратних футів з чотирма спальнями на 19-му поверсі комплексу, один із трьох пентхаусів у цьому комплексі. Сінгапурський суд відхилив спробу До Квона повернути депозит за пентхаус До Квон, родом з Південної Кореї, сплатив близько S$19,4 мільйона, що становило половину суми, необхідної для отримання повного права власності на нерухомість. Згідно з записами, він оплатив пентхаус через опціонні збори та подальші платежі через свою дружину. Він не зміг завершити купівлю об'єкта, і пентхаус пізніше був перепроданий іншій стороні за S$34,5 мільйона. У той час як забудовник стверджував, що він втратив гроші, отримані від До Квона, засновник Terraform Labs стверджував, що конфіскація була недійсною, і подав позов до Верховного суду Сінгапуру через свою дружину. Його заяву згодом було відхилено. Крім того, Квон та його дружина підписали 16-місячний договір оренди з лютого 2022 року до червня 2023 року на квартиру, сплачуючи близько S$40 000 на місяць. Подружжя заплатило S$640 000 авансом і провело ремонт нерухомості. У травні 2023 року Квон попросив свою дружину заплатити S$1 000 забудовникам, реалізуючи опціон...