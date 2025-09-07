2025-10-11 Saturday

Китай запускає дослідження управління ризиками стейблкоїнів

Китай запускає дослідження управління ризиками стейблкоїнів

Пост "Китай запускає дослідження управління ризиками стейблкоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Китай запускає дослідницький проєкт щодо ризиків стейблкоїнів. Ініціатива спрямована на транскордонні регуляторні рамки. Стейблкоїни мають вирішальне значення для глобальної криптоекосистеми та фінансової інтеграції. 7 вересня 2025 року Національний фонд природничих наук Китаю представив свій Проєкт управління надзвичайними ситуаціями для вирішення питань управління ризиками стейблкоїнів та транскордонної регуляторної співпраці. Ця ініціатива підкреслює зростаючі занепокоєння щодо впливу стейблкоїнів на глобальні фінанси, наголошуючи на потенційних регуляторних викликах без негайного впливу на ринок. Китай зосереджується на співпраці в регулюванні стейблкоїнів На даний момент немає офіційних відповідей від впливових осіб у сфері криптовалют або великих урядових діячів. Однак регулювання стейблкоїнів залишається актуальною темою у всьому світі, що спонукає до системного вивчення його наслідків для ліквідності. "Стейблкоїни, як форма цифрових активів, розроблених для прив'язки до вартості фіатної валюти або конкретного активу, стали основним мостом, що з'єднує традиційні фінанси та криптоекосистему завдяки їхньому потенціалу для ефективної транскордонної ліквідності. Масштаб і вплив стейблкоїнів становлять глибокий виклик для поточної міжнародної валютної системи та глобальної фінансової регуляторної структури." – Офіційна заява NSFC "Стейблкоїни, як форма цифрових активів, розроблених для прив'язки до вартості фіатної валюти або конкретного активу, стали основним мостом, що з'єднує традиційні фінанси та криптоекосистему завдяки їхньому потенціалу для ефективної транскордонної ліквідності. Масштаб і вплив стейблкоїнів становлять глибокий виклик для поточної міжнародної валютної системи та глобальної фінансової регуляторної структури." – Офіційна заява NSFC Аналіз впливу стейблкоїнів на глобальні фінансові системи Чи знаєте ви? Стейблкоїни були центральним пунктом у глобальних регуляторних дискусіях через їхній потенційний вплив на монетарну політику та транскордонні транзакції. Tether USDt (USDT) підтримує ціну в $1.00, з ринковою капіталізацією 168 906 045 782, що становить 4,42% домінування на ринку, згідно з даними CoinMarketCap. Його 24-годинний обсяг торгівлі зменшився на...
До Квон програв заявку на повернення депозиту в розмірі 14,2 млн доларів за пентхаус у Сінгапурі

До Квон програв заявку на повернення депозиту в розмірі 14,2 млн доларів за пентхаус у Сінгапурі

Пост "До Квон програв спробу повернути депозит у розмірі $14,2 млн за пентхаус у Сінгапурі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновнику Terraform Labs До Квону було відмовлено у претензії на повернення депозиту в розмірі $14,2 мільйона, який він вніс за розкішний пентхаус у Сінгапурі. До Квон звернувся зі своїми проханнями до Верховного суду країни, але його претензії були відхилені суддею, який вів справу. За повідомленнями, ця сума становить половину від $28,4 мільйона, необхідних для придбання пентхаусу на Орчард-роуд. Колишній бос Terraform Labs звернув увагу на апартаменти Sculptural Admore, які оцінювалися в S$38,8 мільйона, за п'ять місяців до нещасного краху його цифрових активів TerraUSD і Luna у 2022 році. Згідно з судовими документами, До Квон обрав двоповерховий дуплекс площею 7600 квадратних футів з чотирма спальнями на 19-му поверсі комплексу, один із трьох пентхаусів у цьому комплексі. Сінгапурський суд відхилив спробу До Квона повернути депозит за пентхаус До Квон, родом з Південної Кореї, сплатив близько S$19,4 мільйона, що становило половину суми, необхідної для отримання повного права власності на нерухомість. Згідно з записами, він оплатив пентхаус через опціонні збори та подальші платежі через свою дружину. Він не зміг завершити купівлю об'єкта, і пентхаус пізніше був перепроданий іншій стороні за S$34,5 мільйона. У той час як забудовник стверджував, що він втратив гроші, отримані від До Квона, засновник Terraform Labs стверджував, що конфіскація була недійсною, і подав позов до Верховного суду Сінгапуру через свою дружину. Його заяву згодом було відхилено. Крім того, Квон та його дружина підписали 16-місячний договір оренди з лютого 2022 року до червня 2023 року на квартиру, сплачуючи близько S$40 000 на місяць. Подружжя заплатило S$640 000 авансом і провело ремонт нерухомості. У травні 2023 року Квон попросив свою дружину заплатити S$1 000 забудовникам, реалізуючи опціон...
Партнер Placeholder VC пов'язує пік Bitcoin з монетарною політикою

Партнер Placeholder VC пов'язує пік Bitcoin з монетарною політикою

Пост "Пік Bitcoin пов'язаний з монетарною політикою, заявляє партнер Placeholder VC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Кріс Бурніске обговорює залежність Bitcoin від монетарної політики. Bitcoin досягає піку, коли ліквідність скорочується, каже Бурніске. Очікується, що постійна ліквідність призведе до інфляції вартості криптовалют. Кріс Бурніске, партнер Placeholder VC, зазначив 7 вересня, що пік Bitcoin залежить від монетарної політики, підкреслюючи короткострокову волатильність на тлі довгострокових тенденцій зростання. Аналіз Бурніске пов'язує піки Bitcoin з грошовою масою, впливаючи на те, як інвестори інтерпретують ринкові цикли на тлі поточних коригувань монетарної політики. Бурніске пов'язує піки Bitcoin з монетарними циклами Кріс Бурніске з Placeholder VC зауважив, що показники Bitcoin пов'язані з монетарною політикою. Він припускає, що піки ринку збігаються з періодами, коли монетарна експансія припиняється. Бурніске відомий своїми макроекономічними прогнозами, регулярно ділиться аналізом на своєму акаунті в X і давно виступає за цифрові активи, такі як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH). Потенціал піку Bitcoin залежить від цих монетарних циклів. Бурніске стверджує, що поточні умови ліквідності роздувають криптовалюти, і коли це зменшиться, може проявитися пік. Його теорії привертають значну увагу інвесторів, які слідкують за макроекономічними показниками як частиною своєї стратегії. Ширша криптоспільнота в основному резонує з поглядом Бурніске на важливість ліквідності у ціноутворенні активів. Прямих відповідей від інших відомих фігур, таких як Артур Хейс або CZ, не з'явилося, але багато галузевих голосів визнають, що дії центральних банків є основними рушіями тенденцій оцінки криптовалют. Історія Bitcoin показує піки зі змінами політики ФРС Чи знали ви? У 2020 та 2021 роках піки цін на Bitcoin часто збігалися зі значними змінами в політиці Федерального резерву, підкреслюючи вплив глобальної ліквідності на ринки цифрових активів. Станом на 7 вересня 2025 року, Bitcoin (BTC) торгується за $111,133.28 з ринковою капіталізацією 2.21 трильйона. Криптовалюта утримує домінуючу частку ринку 57.87%, з повністю розбавленою ринковою капіталізацією 2.33 трильйона. Нещодавній обсяг торгів склав 24.09 мільярда, що вказує на...
Blazpay та Pilot AI спрощують взаємодію з криптовалютою для користувачів

Blazpay та Pilot AI спрощують взаємодію з криптовалютою для користувачів

Blazpay співпрацює з Pilot AI для спрощення взаємодії з криптовалютою, щоб дозволити спільноті користувачів легко керувати завданнями DeFi за допомогою команд природною мовою.
Мовчазна квантова криза, яка може підірвати DeFi

Мовчазна квантова криза, яка може підірвати DeFi

Пост "Тиха квантова криза, яка може підірвати DeFi" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Стейблкоїни є основою цифрової економіки. Вони забезпечують платежі та торгівлю, надаючи стабільність та ефективність у блокчейні. З ростом інституційного впровадження та покращенням регулювання після прийняття закону GENIUS Act, ринки стейблкоїнів виглядають сильнішими, ніж будь-коли. Резюме Стейблкоїни стикаються з насуваючоюся квантовою загрозою — сучасна криптографія (RSA, еліптичні криві) може бути зламана, коли квантові комп'ютери досягнуть "Q-Day", що призведе до миттєвої крадіжки мільярдів активів. Ризик є терміновим і недооціненим — експерти попереджають, що квантові машини можуть з'явитися протягом десятиліття, тоді як фінансовий сектор вже готується за допомогою інструментів квантового ризику; проте криптовалюта небезпечно відстає. Незмінність блокчейну — це палиця з двома кінцями — стейблкоїни не можуть легко замінити стару криптографію, залишаючи неактивні гаманці та статичні адреси надзвичайно вразливими. Рішення: квантово-безпечна криптографія + крипто-гнучкість — підписи на основі решіток або хешів, у поєднанні з оновлюваною інфраструктурою, можуть захистити стейблкоїни від атак у майбутньому. Регулювання наздоганяє — закони США, такі як GENIUS Act, разом із глобальними стандартами від NIST, незабаром вимагатимуть квантової стійкості, роблячи готовність конкурентною та необхідною для відповідності. Однак фінансовий світ стикається з квантовою катастрофою. Хоча мільярди проходять через стейблкоїни, мало хто в криптосекторі обговорює квантову кризу, яка може знищити стабільність за одну ніч. Якщо ми не діятимемо зараз, щоб створити квантово-захищені стейблкоїни, вся економіка цифрових активів може зруйнуватися з одним проривом. Під успіхом цифрових активів криється загроза: квантові обчислення. Хоча емітенти стейблкоїнів святкують відповідність нормам та інновації, багато хто залишається вразливим до зростаючого ризику квантових атак. Криптографія, на яку покладаються стейблкоїни, така як еліптичні криві та підписи RSA, може бути вразливою до атак з боку квантових машин. Агентства національної безпеки та експерти з кібербезпеки попереджали про це...
Paxos пропонує забезпечити новий стейблкоїн USDH від Hyperliquid

Paxos пропонує забезпечити новий стейблкоїн USDH від Hyperliquid

Пост Paxos пропонує підтримати новий стейблкоїн USDH від Hyperliquid з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія стейблкоїнів Paxos у суботу подала пропозицію до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо підтримки запуску стейблкоїну USDH від Hyperliquid. USDH буде розгорнуто як на HyperEVM, так і на HyperCore. Компанія забезпечує глобальну відповідність дистрибуції вимогам закону GENIUS у США, MiCA в Європі та нормативним базам в APAC, на Близькому Сході, у Латинській Америці та Африці. Paxos вважає, що її глобальне охоплення відповідності та зв'язок із споживчим банкінгом дозволять Hyperliquid перейти від екосистеми для криптоентузіастів до фінансової платформи для глобальних користувачів. Paxos планує використовувати прибутковість USDH для викупу HYPE та перерозподілу Пропозицію подано: USDH від Paxos USDH, випущений Paxos, означатиме: ❏ Глобальний випуск, що відповідає GENIUS ❏ Розподіл прибутку, який підтримує HYPE, протоколи та валідаторів ❏ Регуляторна ясність + глобальний масштаб, що відповідає вибуховому зростанню @HyperliquidX Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) 6 вересня 2025 Paxos заявила, що її місія завжди полягала в розширенні доступу до ончейн фінансів шляхом партнерства з платформами, зберігаючи при цьому безпеку, технології та відповідність корпоративного рівня. За словами компанії, USDH має механізм розподілу прибутку, який підтримує HYPE та валідаторів. Це забезпечує відповідність та масштаб, що відповідає швидкому зростанню Hyperliquid. Hyperiquid першим представив концепцію розподілу доходів біржі з тими, хто приносить обсяги до її протоколу. Paxos заявила, що її USDH посилить ініціативу, дозволяючи тим, хто сприяє зростанню стейблкоїну, зберігати частку базового доходу. Компанія планує використовувати 95% відсотків, згенерованих її резервами, що підтримують USDH, для викупу HYPE та перерозподілу назад до ініціатив екосистеми. Paxos планує тримати високоякісні резерви T-Bills, Repos та USDG, визнаючи, що USDH потребуватиме підтримки американських маркет-мейкерів та бірж. Згідно зі звітом, частка доходу дорівнюватиме...
Кити Bitcoin накопичують на тлі прогнозованого зниження федеральної ставки

Кити Bitcoin накопичують на тлі прогнозованого зниження федеральної ставки

Пост Bitcoin Кити накопичують на тлі прогнозованого зниження ставки ФРС з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Великі власники Bitcoin збільшують позиції на тлі очікуваного зниження ставки ФРС. 89% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні. Накопичення BTC компенсує розпродажі дрібних інвесторів. Інструмент FedWatch від CME вказує на 89% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів Федеральною резервною системою США (FRS) у вересні 2025 року. Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження, нещодавня активність китів BTC та перспективи керівництва Ethereum свідчать про позиціонування ринку для потенційних макроекономічних змін. Bitcoin кити готуються до 89% ймовірності зниження ставки Адреси китів, які накопичують значні обсяги Bitcoin, демонструють очікування ринком змін у монетарній політиці ФРС. Інструмент FedWatch вказує на 89% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів та 11% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів цього місяця. Ці потенційні зміни в монетарній політиці вже впливають на поведінку ринку. Накопичення китами Bitcoin, зокрема, свідчить про позиціонування у відповідь на те, що очікується більш пристосувальна політична позиція. Накопичення протидіє тиску на продаж з боку дрібніших власників. У криптосекторі відомі особистості, такі як Віталік Бутерін з Ethereum, зберігають сильну впевненість. Хоча Віталік утримується від прямих коментарів щодо економічної політики США, його нещодавні заяви підкреслюють надійність Ethereum. "Команда Ethereum сильно виступає цього року", досягне ключових етапів через короткострокову дорожню карту масштабованості. Тим часом, дебати на соціальних платформах тривають, з обговореннями наслідків зниження процентних ставок для цифрових активів. Ціна Bitcoin зростає до $111 тис. на тлі очікування політики Чи знали ви? Історично активність китів у Bitcoin часто передує помітним оголошенням щодо політики ставок, відображаючи впевненість інституційних інвесторів в очікуваних рухах ринку. Станом на 7 вересня 2025 року, ціна Bitcoin становить $111 189,81. Нещодавні дані від CoinMarketCap відображають ринкову капіталізацію у $2,21 трильйона, з 57,79% домінуванням на ринках криптовалют. Обсяги торгів за останні 24 години досягли $23,73 мільярда, показуючи різке зниження на 53,21%. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap на...
Венс відповів на питання, чи балотуватиметься він у президенти у 2028 році: "Я про це не думаю. Я більше зосереджений на теперішньому."

Венс відповів на питання, чи балотуватиметься він у президенти у 2028 році: "Я про це не думаю. Я більше зосереджений на теперішньому."

PANews повідомив 7 вересня, що згідно з Jinshi, Fox News випустив інтерв'ю з віце-президентом США Сирілом Венсом 6 вересня. Коли його запитали, чи буде він балотуватися в президенти у 2028 році, Венс відповів: "Я не думаю про це. Я більше зосереджений на теперішньому."
Чи маніпулює Coinbase ціною XRP? Відповідь офіційних представників Ripple та експертів

Чи маніпулює Coinbase ціною XRP? Відповідь офіційних представників Ripple та експертів

Пост "Чи маніпулює Coinbase ціною XRP? Відповідь офіційних осіб Ripple та експертів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавня суперечка у світі криптовалют зосередилася на звинуваченнях, що Coinbase маніпулював цінами XRP. Звинувачення були висунуті активістом спільноти XRP Стерном Дрю з використанням інструменту ончейн аналізу XRPScan. Згідно з аналізом Дрю, запаси XRP Coinbase впали з приблизно 970 мільйонів у червні до 260-300 мільйонів до кінця серпня. За той самий період кількість гаманців XRP біржі також зменшилася з 52 до 16. Дрю стверджував, що Coinbase продавав XRP у періоди низької ліквідності та розподіляв їх по кількох гаманцях, що збіглося з неспроможністю XRP подолати рівень опору в $1,20 на той час. Він також стверджував, що ці транзакції були спрямовані на позабіржові (OTC) майданчики, пов'язані з традиційними фінансовими установами, припускаючи, що стратегія придушення ціни могла бути розроблена для створення можливостей для інституційних покупок. Наразі немає офіційних доказів на підтримку цих тверджень. Coinbase не прокоментував це питання, і жодних розслідувань чи санкцій не ведеться. Експерти вважають, що зниження запасів XRP Coinbase значною мірою пов'язане з управлінням ліквідністю та коригуванням портфеля. Подібні торгові моделі також спостерігаються на основних біржах та позабіржових майданчиках. "Ми всі знаємо, що Coinbase не любить XRP, але рухи цін були подібними, коли його видалили з Coinbase в минулому. Фактичні рухи цін пов'язані із загальними ринковими тенденціями", - сказав адвокат XRP Білл Морган. Технічний директор Ripple Девід Шварц також відкинув звинувачення в маніпуляціях на ринку, стверджуючи, що ціна XRP визначається ринковими невизначеностями, регуляторними питаннями та макроекономічними тенденціями. Твердження про те, що Coinbase маніпулює цінами XRP, наразі є лише спекуляцією на основі внутрішнього аналізу спільноти. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
Маск: Grok Imagine знаходиться на ранній стадії тестування, основний реліз через кілька тижнів

Маск: Grok Imagine знаходиться на ранній стадії тестування, основний реліз через кілька тижнів

PANews повідомили 7 вересня, що Маск написав у твіттері, що, враховуючи, що Grok Imagine все ще перебуває на ранній стадії тестування, поточні результати тестування досить хороші. Основний реліз буде випущено через кілька тижнів, а завершення тестування очікується наступної весни.
