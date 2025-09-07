Paxos пропонує забезпечити новий стейблкоїн USDH від Hyperliquid
Пост Paxos пропонує підтримати новий стейблкоїн USDH від Hyperliquid з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія стейблкоїнів Paxos у суботу подала пропозицію до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо підтримки запуску стейблкоїну USDH від Hyperliquid. USDH буде розгорнуто як на HyperEVM, так і на HyperCore. Компанія забезпечує глобальну відповідність дистрибуції вимогам закону GENIUS у США, MiCA в Європі та нормативним базам в APAC, на Близькому Сході, у Латинській Америці та Африці. Paxos вважає, що її глобальне охоплення відповідності та зв'язок із споживчим банкінгом дозволять Hyperliquid перейти від екосистеми для криптоентузіастів до фінансової платформи для глобальних користувачів. Paxos планує використовувати прибутковість USDH для викупу HYPE та перерозподілу
Пропозицію подано: USDH від Paxos
USDH, випущений Paxos, означатиме:
❏ Глобальний випуск, що відповідає GENIUS
❏ Розподіл прибутку, який підтримує HYPE, протоколи та валідаторів
❏ Регуляторна ясність + глобальний масштаб, що відповідає вибуховому зростанню @HyperliquidX
Paxos заявила, що її місія завжди полягала в розширенні доступу до ончейн фінансів шляхом партнерства з платформами, зберігаючи при цьому безпеку, технології та відповідність корпоративного рівня. За словами компанії, USDH має механізм розподілу прибутку, який підтримує HYPE та валідаторів. Це забезпечує відповідність та масштаб, що відповідає швидкому зростанню Hyperliquid.
Hyperiquid першим представив концепцію розподілу доходів біржі з тими, хто приносить обсяги до її протоколу. Paxos заявила, що її USDH посилить ініціативу, дозволяючи тим, хто сприяє зростанню стейблкоїну, зберігати частку базового доходу. Компанія планує використовувати 95% відсотків, згенерованих її резервами, що підтримують USDH, для викупу HYPE та перерозподілу назад до ініціатив екосистеми. Paxos планує тримати високоякісні резерви T-Bills, Repos та USDG, визнаючи, що USDH потребуватиме підтримки американських маркет-мейкерів та бірж. Згідно зі звітом, частка доходу дорівнюватиме...
