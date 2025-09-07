2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Складність майнінгу Bitcoin зростає до 135 трильйонів

Складність майнінгу Bitcoin зростає до 135 трильйонів

Пост "Складність Майнінгу Bitcoin зростає до 135 трильйонів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим сну, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим друзям (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було як полювання за скарбами, змішане з розповіданням історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де він є одним із головних експертів з усіх питань криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на зрозумілі частини, роблячи його доступним для розуміння будь-кому (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
STUFF.io
STUFF$0.00334-13.47%
Mode Network
MODE$0.000896-25.33%
PlaysOut
PLAY$0.03308-27.26%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:07
Поділитись
StablecoinX залучає $530 мільйонів перед лістингом на Nasdaq

StablecoinX залучає $530 мільйонів перед лістингом на Nasdaq

Пост StablecoinX залучає $530 мільйонів перед лістингом на Nasdaq з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: StablecoinX отримав $530 мільйонів додаткового PIPE фінансування. Нова компанія матиме назву StablecoinX Inc. Реакція інвесторів на стейблкоїни Ethena була переважно позитивною. StablecoinX та TLGY Acquisition забезпечили $530 мільйонів додаткового фінансування, загалом $890 мільйонів, перед їх злиттям та запланованим лістингом на Nasdaq, формуючи StablecoinX Inc. Це злиття позиціонує StablecoinX Inc. як основного гравця на ринку стейблкоїнів, потенційно впливаючи на ліквідність та зростання в екосистемі Ethena та за її межами. StablecoinX забезпечує $530 мільйонів для дебюту на Nasdaq StablecoinX у співпраці з TLGY Acquisition отримав $530 мільйонів додаткового PIPE фінансування. Це доводить їх загальне фінансування до $890 мільйонів перед злиттям та лістингом на Nasdaq. Нова компанія матиме назву StablecoinX Inc. і відповідатиме за утримання понад 3 мільярдів ENA для підтримки екосистеми Ethena. Додатковий капітал підвищить ліквідність, зміцнить стійкість ENA та підтримає розвиток стейблкоїнів USDe та USDtb, за словами Марка Піано з Ethena Foundation, який описує ці кошти як зміцнення основи екосистеми. "Додаткове фінансування зміцнює стійкість екосистеми, поглиблює ліквідність ENA та підтримує стійке зростання USDe, USDtb та майбутніх продуктів Ethena." — Марк Піано, директор, Ethena Foundation. Ринкові тенденції Ethena (ENA) та експертні погляди Чи знали ви? У фінансовому зрушенні StablecoinX стає першою публічною компанією, що керує казначейством одного токена DeFi, встановлюючи прецедент у структурах стейблкоїнів. Станом на 7 вересня 2025 року, ціна Ethena (ENA) становить $0,74, з ринковою капіталізацією $5,07 мільярдів та максимальною пропозицією 15 мільярдів. Вона зазнала зниження на 1,60% за останні 24 години, але побачила зростання на 123,60% за три місяці, згідно з даними CoinMarketCap. Ethena(ENA), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 13:38, 7 вересня 2025 року (за Києвом). Джерело: CoinMarketCap Аналітики з Coincu припускають, що зі стратегічним фінансуванням...
Capverse
CAP$0.11557+3.92%
Ethena USDe
USDE$0.9987-0.13%
DeFi
DEFI$0.001488-11.74%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:44
Поділитись
Paxos пропонує стейблкоїн USDH для закріплення екосистеми Hyperliquid та фінансування зворотних викупів

Paxos пропонує стейблкоїн USDH для закріплення екосистеми Hyperliquid та фінансування зворотних викупів

Пост Paxos пропонує стейблкоїн USDH для закріплення екосистеми Hyperliquid та фінансування зворотних викупів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Paxos запропонував випуск USDH, регульованого стейблкоїна, орієнтованого насамперед на Hyperliquid, спрямованого на прискорення впровадження та інтеграції підприємств у екосистемі Hyperliquid. Ініціатива Paxos Labs, підтримана десятиліттям регульованого випуску стейблкоїнів Paxos та нещодавнім придбанням Molecular Labs, буде карбувати USDH безпосередньо на HyperEVM та HyperCore, пропонувати багатоюрисдикційну відповідність (включаючи претензії MiCA/GENIUS) та маршрутизувати онлайн та [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/paxos-proposes-usdh-stablecoin-to-anchor-hyperliquid-ecosystem-and-fund-buybacks/
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
Multichain
MULTI$0.04096-10.93%
FUND
FUND$0.0197--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:31
Поділитись
Paxos пропонує стейблкоїн USDH для підтримки екосистеми Hyperliquid

Paxos пропонує стейблкоїн USDH для підтримки екосистеми Hyperliquid

Допис Paxos пропонує стейблкоїн USDH для підтримки екосистеми Hyperliquid з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Paxos звернув свою увагу на Hyperliquid з новою пропозицією, яка може змінити взаємодію стейблкоїнів з блокчейн екосистемами. Компанія хоче запустити USDH, токен, прив'язаний до долара США, який функціонуватиме як флагманський стейблкоїн Hyperliquid, дотримуючись одних із найсуворіших регуляторних рамок у світі. Замість того, щоб просто пропонувати ще один токен, забезпечений доларом, Paxos розробив USDH із вбудованим механізмом винагород. Майже весь відсоток, отриманий від резервів — близько 95% — буде використано для викупу HYPE, нативного активу Hyperliquid. Ці токени потім повертатимуться в мережу, винагороджуючи валідаторів, розробників ігор та активних користувачів. Цей механізм, як стверджує Paxos, прив'яже стейблкоїн безпосередньо до зростання Hyperliquid і посилить стимули в усій екосистемі. Новий підрозділ Paxos Цей проєкт керується Paxos Labs, нещодавно створеним підрозділом компанії. Для підготовки Paxos Labs придбав Molecular Labs, команду, відповідальну за примітиви Hyperliquid, такі як LHYPE та WHLP. Ця покупка дає новому підрозділу внутрішній погляд на фінансову архітектуру Hyperliquid і гарантує, що він може розробити USDH для безперебійної роботи як з ланцюгами HyperEVM, так і з HyperCore. Інституційний підхід Paxos просуває USDH не лише як інструмент для криптовалютних користувачів, але і як міст для традиційних установ. Забезпечуючи відповідність як запропонованому закону GENIUS у США, так і MiCA в Європі, Paxos прагне усунути одну з найбільших перешкод, що стримують масштабне впровадження стейблкоїнів: регуляторну невизначеність. Компанія добре позиціонована для просування USDH у мейнстрім. Paxos вже підтримує понад 70 фінансових установ по всьому світу та забезпечує криптовалютні послуги для таких платформ, як PayPal, Venmo та MercadoLibre. З такою мережею розповсюдження USDH може швидко знайти свій шлях як до інституційних столів, так і до фінтех-платформ, орієнтованих на споживачів. Більше, ніж просто стейблкоїн Окрім самого стейблкоїна, Paxos має плани...
Union
U$0.008497-14.85%
Hyperliquid
HYPE$38.76-12.36%
Moonveil
MORE$0.02617-16.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:30
Поділитись
Coinbase звинувачують у маніпулюванні ціною XRP, дебати спільноти посилюються

Coinbase звинувачують у маніпулюванні ціною XRP, дебати спільноти посилюються

Допис Coinbase звинувачують у маніпулюванні ціною XRP, дебати спільноти посилюються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Чутки про маніпуляції з ціною знову з'явилися в спільноті XRP, цього разу спрямовані на Coinbase. Дебати були спровоковані активістом Стерном Дрю, який використовував платформу аналізу блокчейну XRPScan для відстеження змін у запасах біржі. За словами Дрю, баланс XRP Coinbase різко знизився протягом літа — з майже мільярда токенів у червні до менш ніж третини цієї суми до кінця серпня. Кількість гаманців, що утримують XRP на платформі, також скоротилася, зменшившись з 52 до лише 16. Він припустив, що ці зміни збіглися з моментами, коли XRP неодноразово не вдавалося подолати рівень опору в $1,20. Твердження йде далі: Дрю вважає, що біржа перемістила XRP на кілька гаманців і продала під час вікон з низькою ліквідністю, спрямовуючи частину потоку до позабіржових торгівельних (OTC) столів, пов'язаних з великими фінансовими установами. На його думку, така стратегія полегшила б установам накопичення XRP за нижчими цінами. Не всі переконані. Аналітики застерігають, що рухи в блокчейні самі по собі не можуть довести маніпуляції на ринку. Біржі часто коригують структури гаманців для цілей ліквідності, і подібні зниження запасів спостерігалися на інших платформах. Прихильник Ripple Білл Морган стверджував, що коливання цін відображали ширші тенденції ринку, нагадуючи, що поведінка XRP була порівнянною, коли Coinbase вилучив актив зі списку в попередні роки. Головний технічний директор (CTO) Ripple, Девід Шварц, також відкинув ідею навмисного придушення. Він підкреслив, що вартість XRP продовжує формуватися зовнішніми факторами, такими як регуляторна невизначеність та ширші макроекономічні сили, а не закулісними маневрами однієї біржі. Coinbase не відповів на звинувачення, і регулятори не оголосили про жодні розслідування. Наразі історія залишається дебатами, керованими спільнотою, а не підтвердженим випадком правопорушення. Тим не менш, обговорення підкреслює стійку недовіру, яку деякі прихильники XRP мають до великих американських бірж, і виклики...
Union
U$0.008497-14.85%
Ripple
XRP$2.379-15.64%
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:27
Поділитись
Ранні інвестори Shiba Inu отримали прибуток понад 100x, тепер прогнозують, що Layer Brett перевершить цей показник

Ранні інвестори Shiba Inu отримали прибуток понад 100x, тепер прогнозують, що Layer Brett перевершить цей показник

Пост Ранні інвестори Shiba Inu отримали прибуток понад 100x, тепер прогнозують, що Layer Brett перевершить це з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Легенда про 100-кратну прибутковість Shiba Inu є знаменитою главою в історії криптовалют, але ринок шукає проєкт, який напише наступну, більшу історію. Хоча ранні інвестори Shiba Inu забезпечили собі прибутки, що змінюють життя, сьогоднішній ландшафт змушує трейдерів запитувати, чи може історія повторитися. Layer Brett ($LBRETT) з'являється як нова формула, мемкоїн наступного покоління на Ethereum Layer 2, створений для перевершення вчорашніх гігантів. Аналіз феномену Shiba Inu Зростання Shiba Inu було майстер-класом з імпульсу, керованого спільнотою, що захопив уяву ринку і перетворив простий мем-токен на глобальний бренд. Його спадщина продовжується з масивними обсягами торгівлі SHIB, оскільки бики захищають ключові рівні підтримки. Розробки, такі як вибухове зростання швидкості спалення токенів, спрямовані на зменшення пропозиції та створення довгострокової цінності. Однак це дії зрілого активу. Суперечливі ринкові сигнали, такі як звуження Ліній Боллінджера та нещодавні падіння цін, показують, що SHIB тепер є полем битви для усталених власників, а не стартовим майданчиком для експоненційного зростання. Чому повторення 100x неможливе для SHIB Щоб токен зріс у 100 разів, йому потрібна низька ринкова капіталізація та наратив для залучення мільярдів нової ліквідності. Shiba Inu вже завершив цей шлях. Його багатомільярдна оцінка означає, що ще один 100-кратний ріст вимагав би від нього кинути виклик ринковій капіталізації топ-5 криптовалют — нереалістичне очікування. Хоча армія SHIB сильна, її основна функція змінилася з підживлення вибухового зростання на захист існуючої території. Можливість астрономічних прибутків минула, оскільки токен тепер орієнтується у складнощах зрілого активу. План Layer Brett для затьмарення минулих успіхів Layer Brett не намагається копіювати стратегію Shiba Inu; він пише більш просунуту. Побудований як рішення Ethereum Layer 2, він вирішує технічні обмеження, які ігнорують старіші мем-токени. Обробляючи транзакції офчейн, Layer...
Threshold
T$0.01202-21.59%
SHIBAINU
SHIB$0.00001014-15.78%
Sunrise Layer
RISE$0.009329-8.21%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:18
Поділитись
Індикатор Bitcoin знову входить у зону накопичення після 147 днів

Індикатор Bitcoin знову входить у зону накопичення після 147 днів

Допис Bitcoin індикатор повертається в зону накопичення після 147 днів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin індикатор повертається в зону накопичення після 147 днів – деталі Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Semilore Faleti працює крипто-журналістом у Bitconist, надаючи останні оновлення про розвиток блокчейну, регулювання криптовалют та екосистему DeFi. Він є сильним крипто-ентузіастом, який захоплюється висвітленням зростаючого впливу технології блокчейн у фінансовому світі. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-re-enters-accumulation-after-147-days/
DeFi
DEFI$0.001488-11.74%
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
Sign
SIGN$0.04155-33.11%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:16
Поділитись
Ціна XRP тримається на рівні $2.80, оскільки інвестори переходять до Layer Brett

Ціна XRP тримається на рівні $2.80, оскільки інвестори переходять до Layer Brett

Пост "Ціна XRP тримається на рівні $2,80, оскільки інвестори переходять до Layer Brett" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна XRP коливається навколо позначки $2,80, демонструючи той тип волатильності, до якого звикли довгострокові власники. Хоча XRP залишається однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, багато інвесторів шукають інші можливості для вищого потенціалу зростання. Зараз увага зосереджена на Layer Brett, новому мемкоїні на другому рівні Ethereum, який швидко набирає обертів. З передпродажем криптовалюти, що вже перевищив $2,9 мільйона, і ціною $LBRETT, яка все ще становить $0,0055, ранні користувачі прагнуть отримати масштабні винагороди за стейкінг, які обіцяють набагато більше захоплення, ніж повільне зростання ветеранських монет. Чому інвестори в захваті від Layer Brett Такі токени-спадщини, як XRP, мають сильні варіанти використання, але стикаються з реальними обмеженнями. Волатильність ринку, постійне регулювання та обмежена стеля зростання — все це впливає на довгострокові перспективи. Тим часом Layer Brett пропонує поєднання мем-енергії та реальної продуктивності блокчейну. Будуючись на другому рівні Ethereum, він забезпечує блискавично швидкі транзакції та наднизькі комісії за газ. Аналітики очікують, що мережі другого рівня будуть обробляти трильйони щорічно до 2027 року, саме тому проєкти, як Layer Brett, виділяються. Ранні стейкери можуть заробити до 895% річних, прибутки, яких просто не існує з XRP. Що таке Layer Brett? Layer Brett — це більше, ніж просто мем-токен. Це спеціально створений криптопроєкт другого рівня, що поєднує культуру, керовану спільнотою, з реальною масштабованістю. Натхненний походженням Brett на Base, ця еволюція приносить повністю функціональну екосистему, що працює на Ethereum. У своїй основі Layer Brett зосереджений на тому, щоб зробити транзакції дешевими, швидкими та вигідними. З ціною $LBRETT, яка все ще становить лише $0,0055, передпродаж дає раннім покупцям рідкісний вхід у те, що багато хто називає одним із найкращих криптопередпродажів 2025 року. Як працює Layer Brett Layer Brett обробляє транзакції поза блокчейном, зменшуючи комісії майже до нуля, зберігаючи при цьому майже миттєві розрахунки. Покупці можуть підключити гаманці, такі як MetaMask або Trust Wallet, вибрати...
NEAR
NEAR$2.4-18.42%
Threshold
T$0.01202-21.59%
RealLink
REAL$0.07028-14.13%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:13
Поділитись
Мільярдер-інвестор Рей Даліо робить особливі коментарі щодо Bitcoin – і критикує, і хвалить

Мільярдер-інвестор Рей Даліо робить особливі коментарі щодо Bitcoin – і критикує, і хвалить

Пост "Мільярдер-інвестор Рей Даліо робить особливі коментарі щодо Bitcoin – як критиковані, так і схвалені" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мільярдер-інвестор Рей Даліо зробив суворе попередження щодо можливості зниження процентної ставки ФРС. За словами Даліо, зниження ставки може призвести до знецінення долара та падіння цін на акції. Виступаючи під час сесії запитань та відповідей на Reddit, Даліо сказав: "Якщо ФРС знизить процентні ставки, короткострокові ставки та долар ослабнуть, тоді як довгострокові ставки зростуть, роблячи криву прибутковості крутішою". Він додав, що в цій ситуації акції можуть показати погані результати, як і очікувалося, через ослаблення довіри інвесторів та побоювання щодо стагфляції. У той час як можливість зниження процентної ставки на 0,25 пункту у вересні є помітною на ринках, великі установи, такі як Bank of America, прогнозують щонайменше два додаткових зниження ставок цього року та експансіоністську політику, яка триватиме до 2026 року. Даліо також підкреслив довгострокові економічні ризики. Він зазначив, що національний борг США, який досяг 37 трильйонів доларів і еквівалентний 124% ВВП, є найвищим рівнем з часів Другої світової війни. Даліо, який раніше порівнював проблему боргу США з "накопиченням бляшок у венах", а економіку з "кораблем, що прямує до скель", прогнозував, що країна може зіткнутися з кризою, пов'язаною з боргом, протягом наступних трьох років. Заявляючи, що довіра до долара та облігацій США може ослабнути через зростаючий дефіцит бюджету, зростання витрат на запозичення та фінансову недисциплінованість, Даліо хотів, щоб 15% портфелів було розподілено на альтернативні активи, такі як золото та Bitcoin. Даліо зробив наступну заяву у своїй оцінці Bitcoin: Bitcoin зараз є альтернативною валютою з обмеженою пропозицією. Якщо пропозиція доларів збільшиться або попит зменшиться, криптовалюти можуть стати привабливою альтернативою. Однак Bitcoin також має свої недоліки: він може контролюватися та потенційно контролюватися урядами, а його програмування може бути зламане новими технологіями...
Quack AI
Q$0.020549-20.42%
Sunrise Layer
RISE$0.009329-8.21%
DebtCoin
DEBT$0.0003059-21.07%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:55
Поділитись
Чи маніпулює Coinbase XRP? Розпродаж Coinbase: збіг чи скоординована дія?

Чи маніпулює Coinbase XRP? Розпродаж Coinbase: збіг чи скоординована дія?

Coinbase звинувачують у скиданні масивних стеків XRP у години низької ліквідності, що сильно налякало трейдерів. Претензії пов'язують відтік з біржі з XRP, що застряг на рівні опору, в той час як посилюються чутки про ігри Уолл-стріт. У криптовалютному просторі виникла нова дискусія після претензій, що Coinbase навмисно маніпулював ціною XRP. Звинувачення зосереджені на масових розпродажах, які зменшили [...]]]>
Sunrise Layer
RISE$0.009329-8.21%
Ripple
XRP$2.379-15.64%
Chainlink
LINK$17.42-22.19%
Поділитись
Crypto News Flash2025/09/07 17:26
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів