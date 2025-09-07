Ціна XRP тримається на рівні $2.80, оскільки інвестори переходять до Layer Brett
Пост "Ціна XRP тримається на рівні $2,80, оскільки інвестори переходять до Layer Brett" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна XRP коливається навколо позначки $2,80, демонструючи той тип волатильності, до якого звикли довгострокові власники. Хоча XRP залишається однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, багато інвесторів шукають інші можливості для вищого потенціалу зростання. Зараз увага зосереджена на Layer Brett, новому мемкоїні на другому рівні Ethereum, який швидко набирає обертів. З передпродажем криптовалюти, що вже перевищив $2,9 мільйона, і ціною $LBRETT, яка все ще становить $0,0055, ранні користувачі прагнуть отримати масштабні винагороди за стейкінг, які обіцяють набагато більше захоплення, ніж повільне зростання ветеранських монет.
Чому інвестори в захваті від Layer Brett
Такі токени-спадщини, як XRP, мають сильні варіанти використання, але стикаються з реальними обмеженнями. Волатильність ринку, постійне регулювання та обмежена стеля зростання — все це впливає на довгострокові перспективи. Тим часом Layer Brett пропонує поєднання мем-енергії та реальної продуктивності блокчейну. Будуючись на другому рівні Ethereum, він забезпечує блискавично швидкі транзакції та наднизькі комісії за газ. Аналітики очікують, що мережі другого рівня будуть обробляти трильйони щорічно до 2027 року, саме тому проєкти, як Layer Brett, виділяються. Ранні стейкери можуть заробити до 895% річних, прибутки, яких просто не існує з XRP.
Що таке Layer Brett?
Layer Brett — це більше, ніж просто мем-токен. Це спеціально створений криптопроєкт другого рівня, що поєднує культуру, керовану спільнотою, з реальною масштабованістю. Натхненний походженням Brett на Base, ця еволюція приносить повністю функціональну екосистему, що працює на Ethereum. У своїй основі Layer Brett зосереджений на тому, щоб зробити транзакції дешевими, швидкими та вигідними. З ціною $LBRETT, яка все ще становить лише $0,0055, передпродаж дає раннім покупцям рідкісний вхід у те, що багато хто називає одним із найкращих криптопередпродажів 2025 року.
Як працює Layer Brett
Layer Brett обробляє транзакції поза блокчейном, зменшуючи комісії майже до нуля, зберігаючи при цьому майже миттєві розрахунки. Покупці можуть підключити гаманці, такі як MetaMask або Trust Wallet, вибрати...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:13