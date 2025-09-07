Ось наскільки низько може впасти Bitcoin, згідно з головним стратегом Bloomberg
Bitcoin Коли ринки наближаються до фінальної стадії 2025 року, стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун вважає, що інвестори спостерігають різкий розрив між традиційними безпечними активами та цифровими ризиковими активами. Його повідомлення: золото може готуватися до рекордних максимумів, тоді як Bitcoin стикається з перспективою краху. Замість того, щоб представляти Bitcoin як "цифрове золото", МакГлоун попередив, що криптовалюта все більше поводиться як акція з високою бетою. Її рухи, за його словами, тепер більш ніж будь-коли відображають індекс S&P 500, що робить її вразливою, якщо акції похитнуться. Щоб Bitcoin залишався поблизу поточних максимумів, фондовий ринок повинен продовжувати зростати — сценарій, якого він не очікує. Точка розриву бульбашки За словами МакГлоуна, зростання Bitcoin до $100,000 не було стійким досягненням, а скоріше фінальним етапом спекулятивної бульбашки. У випадку ширшого спаду, він вважає, що криптовалюта може впасти до $10,000, стираючи значну частину прибутків, отриманих під час її ралі. Він також вказав на розмивання унікальності Bitcoin. У 2009 році це була єдина криптовалюта. Зараз, з більш ніж 21 мільйоном різних токенів в обігу, її роль як єдиного цифрового активу розмилася, що ще більше підриває її довгострокову перспективу. Яскравий горизонт золота Хоча його тон щодо Bitcoin був похмурим, прогноз МакГлоуна щодо золота був протилежним. Він прогнозує, що метал може піднятися до $4,000 за унцію, підживлений втечею інвесторів від акцій та інших спекулятивних активів. На його думку, спад на ринку акцій буде саме тим каталізатором, який підніме золото до нових висот. Попередження щодо четвертого кварталу МакГлоун не добирає слів про майбутні місяці: останній квартал 2025 року, за його словами, навряд чи буде сприятливим для ризикових активів. Акції, криптовалюти та спекулятивні ринки зіткнуться з зустрічними вітрами. Для тих, хто шукає стабільності, він стверджує, що золото може...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:36