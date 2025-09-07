2025-10-11 Saturday

ChatGPT-5 обирає 2 криптовалюти, які можуть зробити вас мільйонером, для купівлі у вересні

ChatGPT-5 обирає 2 криптовалюти, які можуть зробити вас мільйонером, для купівлі у вересні

Пост ChatGPT-5 обирає 2 криптовалюти, що можуть зробити мільйонерами, для купівлі у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют залишається в стані консолідації з початком вересня, і інвестори шукають активи для купівлі в поточних умовах. Щоб допомогти визначити довгострокові можливості, Finbold звернувся до найновішої моделі штучного інтелекту (ШІ) OpenAI, ChatGPT-5, щоб виділити два активи, які варто розглянути. Sei (SEI) Sei позиціонує себе як високопродуктивний блокчейн Layer-1, розроблений як "швидкісний шар" для децентралізованих фінансів. Його архітектура використовує паралельне виконання транзакцій та спеціалізований механізм консенсусу, що забезпечує операції з низькою затримкою та високою пропускною здатністю. За словами ChatGPT, це робить Sei особливо придатним для децентралізованих бірж, протоколів книги замовлень та інших додатків, що вимагають швидкого виконання. Модель зазначила, що екосистема DeFi-додатків Sei, що розширюється, та сильна залученість спільноти позиціонували його як потенційну "наступну Solana", пропонуючи швидкість, масштабування та інфраструктуру, адаптовану для торгових додатків. На момент публікації SEI торгувався за ціною $0,29, зростаючи на 3,5% за останні 24 години та приблизно на 2% за тиждень. Графік ціни SEI за сім днів. Джерело: CMC Ondo Finance (ONDO) ChatGPT також обрав Ondo Finance, який представляє зростання токенізованих реальних активів. Проєкт зосереджується на поєднанні традиційних фінансів з децентралізованими платформами, переносячи прибуткові інструменти, такі як казначейські облігації США та корпоративні облігації, на блокчейн. Дійсно, Ondo намагається утримувати свою ціну вище рівня $1. На момент публікації токен торгувався за ціною $0,90, зростаючи майже на 1% за останні 24 години. Графік ціни ONDO за сім днів. Джерело: CMC Зокрема, наголошуючи на відповідності нормативним вимогам та довірі з боку інституційних гравців, ChatGPT зазначив, що Ondo має потенціал стати лідером руху, який, як очікується, принесе трильйони доларів традиційних активів у цифрові фінанси. Зображення через Shutterstock Джерело: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:25
Спроба зв'язатися зі службою підтримки

Спроба зв'язатися зі службою підтримки

Допис "Спроба зв'язатися зі Службою підтримки клієнтів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Автоматизовані меню не повинні змушувати клієнтів кричати. getty Чи доводилося вам коли-небудь телефонувати до служби підтримки клієнтів і "застрягати" в їхній автоматизованій системі меню, через що ви неодноразово кричали "Агент" або "Представник" у телефон, перш ніж, зрештою, від розчарування просто повісити трубку? Ми опитали понад 1 000 споживачів у США і поставили це запитання. Сімдесят шість відсотків з них відповіли "Так". Як компанії, ми інвестуємо значні кошти в маркетинг, щоб привернути клієнтів, зацікавити їх і спонукати купувати продукти, які ми продаємо. Однак, коли ми намагаємося утримати їх, деякі наші зусилля, які ми вважаємо прийнятними, можуть ускладнити їм отримання допомоги, відповіді на запитання та вирішення скарг. Немає причин, чому це має бути так складно. Насправді, чим легше зв'язатися та вирішити проблеми, тим більша довіра клієнта до компанії, часто перевищуючи рівень, який був би, якби проблема ніколи не виникала. Це відомо як Парадокс відновлення обслуговування клієнтів. Є показник успіху, яким я ділюся зі своїми клієнтами, який називається "Час до щастя". Найкращий спосіб описати це - скільки часу потрібно незадоволеному клієнту, щоб знову стати щасливим. Багато компаній не усвідомлюють, що клієнти часто не телефонують у момент виникнення проблеми. Їхня проблема може початися задовго до того, як вони візьмуть телефон, щоб зателефонувати і отримати допомогу. І коли клієнт нарешті вирішує звернутися за допомогою, який досвід він отримує, намагаючись зв'язатися з живим агентом служби підтримки? Чи це легко? Чи складні IVR (Інтерактивна голосова відповідь) та автоматизовані системи ускладнюють зв'язок з людиною, яка може допомогти? Або, що ще гірше, чи система дає збій, через що здається неможливим отримати допомогу? Пам'ятайте, клієнт вже розчарований або...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:51
Bitcoin набирає імпульс, оскільки бики націлилися на $112,000

Bitcoin набирає імпульс, оскільки бики націлилися на $112,000

Допис Bitcoin набирає імпульс, оскільки бики націлилися на $112,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавня активність Bitcoin відродила ентузіазм серед учасників ринку, оскільки його вартість досягла $111,000, але ще не подолала поріг у $112,500. Вихідне уповільнення торгівлі призвело до зниження волатильності ринку, що є звичним сценарієм для криптовалютних транзакцій. Читати далі: Bitcoin набирає імпульс, оскільки бики націлилися на $112,000 Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:49
Ось наскільки низько може впасти Bitcoin, згідно з головним стратегом Bloomberg

Ось наскільки низько може впасти Bitcoin, згідно з головним стратегом Bloomberg

Пост "Ось наскільки низько може впасти Bitcoin, згідно з головним стратегом Bloomberg" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Коли ринки наближаються до фінальної стадії 2025 року, стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун вважає, що інвестори спостерігають різкий розрив між традиційними безпечними активами та цифровими ризиковими активами. Його повідомлення: золото може готуватися до рекордних максимумів, тоді як Bitcoin стикається з перспективою краху. Замість того, щоб представляти Bitcoin як "цифрове золото", МакГлоун попередив, що криптовалюта все більше поводиться як акція з високою бетою. Її рухи, за його словами, тепер більш ніж будь-коли відображають індекс S&P 500, що робить її вразливою, якщо акції похитнуться. Щоб Bitcoin залишався поблизу поточних максимумів, фондовий ринок повинен продовжувати зростати — сценарій, якого він не очікує. Точка розриву бульбашки За словами МакГлоуна, зростання Bitcoin до $100,000 не було стійким досягненням, а скоріше фінальним етапом спекулятивної бульбашки. У випадку ширшого спаду, він вважає, що криптовалюта може впасти до $10,000, стираючи значну частину прибутків, отриманих під час її ралі. Він також вказав на розмивання унікальності Bitcoin. У 2009 році це була єдина криптовалюта. Зараз, з більш ніж 21 мільйоном різних токенів в обігу, її роль як єдиного цифрового активу розмилася, що ще більше підриває її довгострокову перспективу. Яскравий горизонт золота Хоча його тон щодо Bitcoin був похмурим, прогноз МакГлоуна щодо золота був протилежним. Він прогнозує, що метал може піднятися до $4,000 за унцію, підживлений втечею інвесторів від акцій та інших спекулятивних активів. На його думку, спад на ринку акцій буде саме тим каталізатором, який підніме золото до нових висот. Попередження щодо четвертого кварталу МакГлоун не добирає слів про майбутні місяці: останній квартал 2025 року, за його словами, навряд чи буде сприятливим для ризикових активів. Акції, криптовалюти та спекулятивні ринки зіткнуться з зустрічними вітрами. Для тих, хто шукає стабільності, він стверджує, що золото може...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:36
Прагне зменшити ризик маніпулювання даними або неточностей

Прагне зменшити ризик маніпулювання даними або неточностей

Пост прагне зменшити ризик маніпулювання даними або неточностей з'явився на BitcoinEthereumNews.com. DIA (Децентралізований інформаційний актив) — це криптовалютний проект і платформа оракулів, створена для надання надійних і прозорих даних для децентралізованих застосунків (dApps), особливо в екосистемі децентралізованих фінансів (DeFi). Децентралізований оракул даних DIA служить як децентралізована служба оракулів даних, що надає смартконтрактам на різних блокчейн-мережах доступ до високоякісних, точних і надійних офчейн даних. Ці дані можуть включати цінові потоки, дані фінансового ринку та інформацію з реальних джерел. Платформа оракулів даних DIA покладається на спільноту постачальників даних, валідаторів і споживачів. Члени спільноти відіграють ключову роль у пошуку, перевірці та курації даних. Фізичні особи та організації можуть стати постачальниками даних, надсилаючи дані на платформу DIA. Вони мотивовані надавати точні дані та отримують винагороду токенами DIA за свій внесок. Валідатори відповідають за перевірку та підтвердження точності даних, наданих постачальниками даних. Валідатори також отримують винагороду токенами DIA за свою роботу. DIA — це нативний токен криптовалюти платформи DIA. Токени DIA використовуються для заохочення постачальників даних і валідаторів за їхній внесок у платформу. Власники токенів DIA можуть мати права управління в екосистемі DIA, що дозволяє їм брати участь у рішеннях, пов'язаних з оновленнями та змінами платформи. Користувачі можуть стейкати токени DIA для участі в безпеці мережі, управлінні та процесах консенсусу, потенційно заробляючи винагороди. Токени DIA також можуть використовуватися для доступу до преміальних послуг даних і функцій на платформі.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:31
Ethereum віддзеркалює рух Bitcoin після історичного максимуму, оскільки ведмеді на ринку націлені на 20% корекцію

Ethereum віддзеркалює рух Bitcoin після історичного максимуму, оскільки ведмеді на ринку націлені на 20% корекцію

Пост Ethereum віддзеркалює рух Bitcoin після історичного максимуму (ATH), оскільки ведмеді на ринку націлені на 20% корекцію з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Семілоре Фалеті - криптовалютний письменник, що спеціалізується в галузі журналістики та створення контенту. Хоча він почав писати на різні теми, Семілоре швидко знайшов хист до розкриття складностей та тонкощів захоплюючого світу блокчейнів і криптовалют. Семілоре приваблює ефективність цифрових активів з точки зору зберігання та передачі вартості. Він є переконаним прихильником впровадження криптовалют, оскільки вважає, що вони можуть покращити цифровізацію та прозорість існуючих фінансових систем. За два роки активного написання про криптовалюти Семілоре висвітлив різні аспекти простору цифрових активів, включаючи блокчейни, децентралізовані фінанси (DeFi), стейкінг, невзаємозамінні токени (NFT), регулювання та оновлення мереж серед інших. У свої ранні роки Семілоре відточив свої навички як контент-райтер, створюючи освітні статті для широкої аудиторії. Його матеріали були особливо цінними для новачків у криптопросторі, пропонуючи глибокі пояснення, які демістифікували світ цифрових валют. Семілоре також створював матеріали для досвідчених користувачів криптовалют, забезпечуючи їх актуальною інформацією про найновіші блокчейни, децентралізовані застосунки та оновлення мереж. Ця основа в освітньому письмі продовжує впливати на його роботу, забезпечуючи доступність, точність та інформативність його поточних робіт. Зараз у NewsBTC Семілоре присвячує себе висвітленню останніх новин про цінові рухи криптовалют, ончейн розробки та активність китів. Він також висвітлює останні аналізи токенів та прогнози цін від провідних експертів ринку, надаючи читачам потенційно корисну та дієву інформацію. Завдяки своїм ретельним дослідженням та захоплюючому стилю письма, Семілоре прагне утвердити себе як надійне джерело в галузі криптожурналістики, щоб інформувати та навчати свою аудиторію про останні тенденції та розробки у світі цифрових активів, що швидко розвивається. Поза роботою у Семілоре є інші захоплення, як і у всіх людей. Він...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:28
Вибуховий передпродаж PepeNode досягає $800 тис.: майнінг мемкоїнів вже тут

Вибуховий передпродаж PepeNode досягає $800 тис.: майнінг мемкоїнів вже тут

Пост Вибуховий пресейл PepeNode досягає $800K: Майнінг мемкоїнів вже тут з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вибуховий пресейл PepeNode досягає $800K: Майнінг мемкоїнів вже тут Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як крипто-письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, прагнучи бути як Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в такій же кількості галузей, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, крипто та інші теми-які-не-можна-називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в крипто і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin та альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив та дружбу.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:10
План стейблкоїна USDH від Hyperliquid привертає пропозиції від Paxos

План стейблкоїна USDH від Hyperliquid привертає пропозиції від Paxos

Пост Hyperliquid's USDH Стейблкоїн План залучає пропозиції від Paxos з'явився на BitcoinEthereumNews.com. План Hyperliquid щодо впровадження нативного стейблкоїну USDH викликав значний інтерес у двох відомих гравців у секторі. Paxos та Frax Finance подали конкуруючі пропозиції, кожна з яких пропонує окрему модель функціонування USDH та користі для ширшої екосистеми. Спонсоровано Спонсоровано Paxos підкреслює відповідність правилам та інституційне охоплення для USDH 6 вересня Paxos окреслив свій намір вивести USDH
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:05
BTC утримує діапазон, проте аналітики підтримують Remittix з потенціалом зростання у 20 разів

BTC утримує діапазон, проте аналітики підтримують Remittix з потенціалом зростання у 20 разів

Пост BTC утримується в діапазоні, проте аналітики підтримують Remittix з потенціалом зростання в 20 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют залишається волатильним, оскільки Bitcoin застряг у вузькому діапазоні, що викликає паніку серед інвесторів. Деякі аналітики вичікують, поки Bitcoin зробить свій наступний великий крок, але інші все частіше виявляють проєкти з високим потенціалом. Одне ім'я, яке постійно з'являється в інвестиційних дискусіях, це Remittix (RTX), PayFi альткоїн, який може принести прибутковість у 20 разів у наступному циклі. Bitcoin утримує стабільну ціну Bitcoin знаходиться у висхідному тренді в середньо-довгостроковій перспективі. Це показує, що інвестори купували валюту за вищими цінами з часом, що вказує на хороший розвиток для валюти. BTC досяг цілі в $115,727 після прориву прямокутної формації. Ціна зараз знизилася, але формація вказує на подальше зростання. Валюта наближається до рівня підтримки на рівні $106,000, що може дати позитивну реакцію. Однак прорив нижче $106,000 буде негативним сигналом. Крива RSI показує спадну тенденцію, ранній сигнал можливого розвороту цінової тенденції вниз. Загалом, валюта оцінюється як технічно позитивна в середньо-довгостроковій перспективі. Згідно з прогнозом ціни Bitcoin від Алі Мартінеса, спадний тренд BTC почнеться, коли ціна впаде нижче короткострокової реалізованої ціни і зазвичай розвертається під довгостроковою реалізованою ціною. Джерело: Ali_chart через X. Зараз, – STH = $109,400 – LTH = $36,700 Поки інші чекають на наступний напрямок BTC, досвідчені інвестори переключають увагу на менші альткоїни з корисністю та потенціалом зростання на ранній стадії, такі як Remittix (RTX). Remittix з'являється як інвестиційний варіант На відміну від інших платіжних утиліті проєктів, Remittix (RTX) звужує сферу: швидкі транзакції, дешеві та надійні для крипто-фіатних платежів. Remittix (RTX) переосмислює спосіб обробки транскордонних платежів. Remittix - це платіжна платформа на базі Ethereum, яка полегшує крипто-фіатні транзакції у понад 30 валютах. Вона вирішує проблему розриву в реальних платежах на суму $19 трильйонів між традиційним (Web2) та криптовалютним (Web3) світами. Вона має...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:01
Shibarium від Shiba Inu дебютує з ганебним маркетинговим планом, оскільки гнів спільноти зростає

Shibarium від Shiba Inu дебютує з ганебним маркетинговим планом, оскільки гнів спільноти зростає

Пост Shibarium від Shiba Inu дебютує з ганебним План придбання, оскільки гнів Спільнота зростає, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гнів спільноти зростає SHIB залишає топ-30 Офіційний акаунт X мережі Shibarium від Shiba Inu викликав подив, відкрито заохочуючи власників SHIB спамити розділи коментарів криптовалют згадками про колись популярну криптовалюту. Більше того, вони спеціально просили користувачів використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації створення коментарів, що здається абсолютно новим рівнем відчаю. Схоже, що акаунт хоче штучно роздути присутність найуспішнішої копії Dogecoin за допомогою спаму. Вам також може сподобатися Надзвичайно ганебна "ринкова стратегія", очевидно, показує, що проєкт більше не здатний генерувати органічний інтерес, тому він вдається до фактичного випрошування спам-відповідей у підписників. Гнів спільноти зростає "SHIB вже мертвий, і ви теж мертві", - сказав коментатор у відповідь на жахливий пост в X. Деякі також висловили розчарування відсутністю розвитку екосистеми. SHIB залишає топ-30 За даними CoinGecko, токен Shiba Inu (SHIB) ніде не знайти в топ-30 CoinMarketCap. У 2021 році токен ненадовго зміг увійти в топ-10 і обійти DOGE за ринковою капіталізацією. Ті, хто інвестував у SHIB на його Історичний максимум（ATH） у 2021 році, зараз втратили приголомшливі 86% після майже чотирьох років, незважаючи на те, що ринок з того часу зазнав значного зростання. Друга за величиною мем-криптовалюта тепер менша за Litecoin (LTC) і Toncoin (TON). Джерело: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:46
