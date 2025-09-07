Спроба зв'язатися зі службою підтримки

Чи доводилося вам коли-небудь телефонувати до служби підтримки клієнтів і "застрягати" в їхній автоматизованій системі меню, через що ви неодноразово кричали "Агент" або "Представник" у телефон, перш ніж, зрештою, від розчарування просто повісити трубку? Ми опитали понад 1 000 споживачів у США і поставили це запитання. Сімдесят шість відсотків з них відповіли "Так". Як компанії, ми інвестуємо значні кошти в маркетинг, щоб привернути клієнтів, зацікавити їх і спонукати купувати продукти, які ми продаємо. Однак, коли ми намагаємося утримати їх, деякі наші зусилля, які ми вважаємо прийнятними, можуть ускладнити їм отримання допомоги, відповіді на запитання та вирішення скарг. Немає причин, чому це має бути так складно. Насправді, чим легше зв'язатися та вирішити проблеми, тим більша довіра клієнта до компанії, часто перевищуючи рівень, який був би, якби проблема ніколи не виникала. Це відомо як Парадокс відновлення обслуговування клієнтів. Є показник успіху, яким я ділюся зі своїми клієнтами, який називається "Час до щастя". Найкращий спосіб описати це - скільки часу потрібно незадоволеному клієнту, щоб знову стати щасливим. Багато компаній не усвідомлюють, що клієнти часто не телефонують у момент виникнення проблеми. Їхня проблема може початися задовго до того, як вони візьмуть телефон, щоб зателефонувати і отримати допомогу. І коли клієнт нарешті вирішує звернутися за допомогою, який досвід він отримує, намагаючись зв'язатися з живим агентом служби підтримки? Чи це легко? Чи складні IVR (Інтерактивна голосова відповідь) та автоматизовані системи ускладнюють зв'язок з людиною, яка може допомогти? Або, що ще гірше, чи система дає збій, через що здається неможливим отримати допомогу? Пам'ятайте, клієнт вже розчарований або...