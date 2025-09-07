2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Біллі Айліш нарешті скинули з трону

Біллі Айліш нарешті скинули з трону

Пост "Біллі Айліш нарешті скинули з трону" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після 55 тижнів поспіль на першому місці, пісня Біллі Айліш "Birds of a Feather" нарешті опустилася на 2 місце в чарті Hot Rock & Alternative Songs. СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ – 23 КВІТНЯ: Біллі Айліш виступає на Avicii Arena 23 квітня 2025 року в Стокгольмі, Швеція. (Фото Саміра Хуссейна/WireImage для Live Nation) WireImage для Live Nation Біллі Айліш досягла найбільшого хіта у своїй кар'єрі з піснею "Birds of a Feather", яка тихо злетіла на вершини кількох чартів Billboard і залишалася там дуже, дуже довго. Співачка-композиторка зібрала багато успішних мелодій протягом своїх років як суперзірка, але жодна з них не змогла досягти тих висот, які вже підкорила "Birds of a Feather". Навіть через довгий час після того, як фанати вперше почули цю композицію, вона залишається одним із найпопулярніших рок- та альтернативних треків у країні. Вперше за більш ніж рік "Birds of a Feather" більше не очолює один із найконкурентніших жанрових списків Billboard. Sombr замінює Біллі Айліш на 1 місці "Birds of a Feather" падає з 1 на 2 місце в чарті Hot Rock & Alternative Songs. Її замінила пісня "Undressed" новачка Sombr, яка піднялася з другого місця на трон вперше за 23 тижні свого перебування в рейтингу найпопулярніших рок- та альтернативних треків у США. Кінець 55-тижневого панування Цього тижня вперше за більш ніж рік "Birds of a Feather" не править у чарті Hot Rock & Alternative Songs. Айліш керувала рейтингом протягом 55 тижнів поспіль, блокуючи багатьох конкурентів від здобуття нових чемпіонських титулів. Одне з найдовших правлінь в історії "Birds of a Feather" є другим за тривалістю хітом номер 1 в історії чарту Hot Rock & Alternative Songs. Panic! At...
Union
U$0.008497-14.85%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Moonveil
MORE$0.02617-16.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:43
Поділитись
$5 мільярдів біткоїн-скарбів, пов'язаних з піратським веб-сайтом, знайдено в німецьких гаманцях

$5 мільярдів біткоїн-скарбів, пов'язаних з піратським веб-сайтом, знайдено в німецьких гаманцях

Пост "Знайдено Bitcoin скарб на $5 мільярдів, пов'язаний з піратським сайтом, у німецьких гаманцях" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. $5 мільярдів Bitcoin скарб, пов'язаний з піратським сайтом, знайдено в німецьких гаманцях. Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських медіа, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
Sign
SIGN$0.04154-33.12%
mETHProtocol
COOK$0.009351-28.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:17
Поділитись
$1 000 в передпродажі Ozak AI сьогодні може перевершити $50 000 в BTC до 2026 року

$1 000 в передпродажі Ozak AI сьогодні може перевершити $50 000 в BTC до 2026 року

Пост "$1,000 в передпродажі Ozak AI сьогодні може перевершити $50,000 в BTC до 2026 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестиція в $1,000 у передпродаж Ozak AI може конкурувати або навіть перевершити $50,000, вкладені в Bitcoin до 2026 року. Bitcoin, який зараз коштує близько $113,000, за прогнозами багатьох аналітиків, досягне приблизно $180,000–$220,000 протягом наступних двох років, що означає зростання в 1,5x–2x. Інвестиція в $50,000 у Bitcoin за сьогоднішньою ціною принесла б від $79,650 до $97,350, якщо ці прогнози справдяться. Але коли ви подивитеся на потенціал Ozak AI, цифри стають ще більш захоплюючими. Зараз, на 5 фазі передпродажу, токен коштує лише $0.01. Це означає, що за $1,000 інвестори отримають 100,000 токенів. Якщо ціна досягне $1 при запуску, ці токени коштуватимуть $100,000 — прибуток у 100 разів. Порівняно з можливими прибутками Bitcoin, це величезний стрибок. Звичайно, це пов'язано з більшим ризиком, але для інвесторів, готових ризикнути, передпродаж Ozak AI може запропонувати рідкісну можливість у світі криптовалют, керованому ШІ, що швидко розвивається. Потенціал передпродажу Ozak AI Передпродаж Ozak AI (OZ) вже продав 856,022,894.93 токенів $OZ, зібравши близько $2.76 мільйона. Зараз токени $OZ коштують $0.01, а наступна фаза встановлена на рівні $0.012. Прогнози оцінюють справедливу вартість від $0.75 до $2 до 2026 року залежно від впровадження. Навіть нижня межа представляє вражаючу математику: $1,000 купує 100,000 токенів сьогодні. При ціні $0.75 цей стейк дорівнює $75,000. Зростання до $2 означає $200,000 — набагато більше, ніж очікується від повільнішої кривої зростання Bitcoin. Ця багаторівнева структура передпродажу означає, що пізніші покупці платять поступово більше, винагороджуючи тих, хто зобов'язується раніше. Чому Ozak AI виділяється Ozak AI поєднує штучний інтелект та блокчейн Ethereum для забезпечення можливостей прогнозування ринку, автоматизованих торгових аналітичних даних та можливостей DePIN (децентралізована фізична інфраструктура). Його технологічна дорожня карта приваблива для трейдерів, проектів DeFi та установ, які зацікавлені в більшому, ніж мемна цінність. Особливості включають: - Агенти прогнозування та аналітична панель, керована ШІ. - Смарт...
NEAR
NEAR$2.402-18.35%
Bitcoin
BTC$111,940.27-7.79%
GET
GET$0.003622-13.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:16
Поділитись
XRP вичерпав шанси проти Bitcoin (BTC)

XRP вичерпав шанси проти Bitcoin (BTC)

Пост XRP залишилось шансів проти Bitcoin (BTC) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спроба XRP довести себе проти Bitcoin вичерпала сили, і графіки з кожним тижнем роблять це все більш очевидним. Те, що спочатку виглядало як початок значного прориву пари XRP/BTC, тепер нагадує форму подвійної вершини, формацію, яка зазвичай вказує на слабкість, а не на силу, і по суті говорить про те, що тренд вичерпаний. Вам також може сподобатися Ралі, яке почалося раніше цього року, підняло XRP вище його 200-тижневого середнього показника. На мить здавалося, що токен може зменшити перевагу Bitcoin. Ціна двічі піднімалася до рівня 0.00003200 BTC, але обидва рази була відхилена, повертаючи пару до знайомих рівнів підтримки. Джерело: TradingView Нездатність піднятися вище після цих спроб залишила 0.00002200 BTC як рівень, за яким варто спостерігати, оскільки історично, коли цей рівень втрачається, структура зазвичай прямує до 0.00002000 BTC. Вирівнювання ковзних середніх по всьому спектру додає ваги аргументу, що потенціал зростання вичерпано. Глибше занурення На коротших часових проміжках картина не краща. Пара застрягла між опором близько 0.00002600 BTC і 200-денним середнім показником. Кожен відскок швидко припиняється, і кожен захист виглядає менш переконливим, ніж попередній. Продавці диктують темп, тоді як покупці роблять лише достатньо, щоб утримати свої позиції, не змінюючи баланс. Вам також може сподобатися Все це відбувається, коли сам Bitcoin торгується вище $111,000. Тим часом XRP тримається на рівні $2.83 проти долара, але бореться проти BTC. Якщо XRP не зможе рішуче пробити свою стелю, поточне враження полягає в тому, що токен вже вичерпав свої можливості, а Bitcoin зберігає перевагу. Джерело: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
NEAR
NEAR$2.402-18.35%
Union
U$0.008497-14.85%
CreatorBid
BID$0.04895-22.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:05
Поділитись
Bitcoin має "логічну" зону відскоку на рівні $100 000

Bitcoin має "логічну" зону відскоку на рівні $100 000

Пост Bitcoin має "логічну" зону відскоку на рівні $100,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin бачить помірне відновлення до закриття тижневої свічки, але трейдери бачать ключовий опір вище. Ціна BTC ризикує значно глибшим падінням, якщо бики не зможуть повернути цю зону опору. Аналіз відновлення Фібоначчі натякає, що таке падіння може не перевищити 10%. Bitcoin (BTC) повернувся вище $111,000 до недільного тижневого закриття, оскільки аналіз показав "багатообіцяючі" ознаки відновлення. Годинний графік BTC/USD. Джерело: Cointelegraph/TradingView "Логічна" зона відскоку ціни BTC біля $100,000 Дані від Cointelegraph Markets Pro та TradingView показали, що BTC/USD зріс приблизно на 1% за день, досягнувши локальних максимумів у $111,369. Останнє падіння пари, яке відбулося після макроекономічних даних США, показало, що бики зберегли підтримку на рівні $110,000. "Це насправді багатообіцяюче для $BTC", - відповів на X криптотрейдер, аналітик та підприємець Міхаель ван де Поппе. "Він створює новий вищий мінімум і утримує підтримку на рівні $110K. Було б чудово, якби ми пробили $112K і запустили бичачий ринок". Денний графік BTC/USDT з даними RSI. Джерело: Міхаель ван де Поппе/X Учасники ринку продовжували мати різні погляди на короткострокову динаміку ціни BTC. Популярний трейдер Cipher X припустив, що $112,000 можуть спричинити нові мінімуми, якщо бики не зможуть повернути цей рівень наступного разу. $BTC тримається близько $111K, але структура натякає на можливе падіння Якщо імпульс зупиниться нижче $112K, я очікую відкат до підтримки $108K Зараз на ринку не відбувається нічого значного - це вихідні, тому краще залишатися терплячим і розслабленим. pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) 7 вересня 2025 "Ми або перевернемо $113,000 і підемо до нових максимумів, або якщо ми відкинемо тут, то впадемо до $100,000", - додав у цей день колега-трейдер Crypto Tony, приймаючи більш категоричну перспективу на основі тижневого графіка. Трейдер TurboBullCapital посилався на 50-денну та 200-денну прості ковзні середні (SMA) на рівнях $115,035 та $101,760 відповідно, як на важливі рівні для...
NEAR
NEAR$2.402-18.35%
Bitcoin
BTC$111,940.27-7.79%
Moonveil
MORE$0.02617-16.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:50
Поділитись
Robinhood потрапляє до S&P 500 разом з AppLovin, Emcor

Robinhood потрапляє до S&P 500 разом з AppLovin, Emcor

Пост Robinhood потрапляє до S&P 500 разом з AppLovin, Emcor з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Robinhood приєднується до S&P 500, підвищуючи ліквідність і визнання. AppLovin і Emcor замінюють MarketAxess, Caesars, Enphase. Акції Robinhood зросли на 7% після закриття торгів після оголошення. Robinhood приєднується до S&P 500: що це означає Торгова платформа Robinhood Markets Inc. офіційно приєднається до фондового індексу S&P 500 22 вересня 2025 року, що стане важливим поворотним моментом для компанії, яка здобула популярність під час буму роздрібних інвесторів під час пандемії. Оновлення було підтверджено S&P Dow Jones Indices і повідомлено Bloomberg. Разом з Robinhood також будуть додані AppLovin Corp. і Emcor Group Inc., замінивши MarketAxess Holdings Inc., Caesars Entertainment Inc. і Enphase Energy Inc. Акції Robinhood зростають після новини Оголошення негайно підвищило впевненість інвесторів. Акції Robinhood зросли більш ніж на 7% у позабіржовій торгівлі. AppLovin зріс на 7,5%, а Emcor - на 2,5%. Robinhood Markets Inc HOOD. Джерело: CNBC/Nasdaq Заснована у 2013 році Владом Теневим і Байджу Бхаттом, Robinhood революціонізувала інвестування завдяки безкомісійній торгівлі та простому у використанні застосунку. Платформа стала відомою під час ажіотажу навколо "мемкоїнів" GameStop і AMC. Чому включення Robinhood має значення Robinhood отримує більшу ліквідність і видимість, оскільки індексні фонди та пенсійні фонди тепер автоматично включатимуть його акції. Компанія приєднується до інших гравців, орієнтованих на криптовалюту, які вже є в індексі, таких як Coinbase Global Inc. і Block Inc. Це включення може допомогти розширити базу інвесторів і зміцнити довгострокову довіру. Robinhood управляє мільярдами клієнтських активів в акціях, опціонах і криптовалютах. Його входження до S&P 500 не лише підтверджує присутність компанії на ринку, але й відображає, як роздрібна торгівля та прийняття криптовалют змінили сучасні фінанси. У травні Coinbase став першою криптовалютною біржею, яку додали до S&P 500, що ще більше сигналізує про зміщення Уолл-стріт у бік цифрових активів. Джерело: https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
Boom
BOOM$0.02866-14.71%
Moonveil
MORE$0.02617-16.46%
Index Cooperative
INDEX$0.918-9.10%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:33
Поділитись
Випуск Polkadot 2.0: анонсовано масштабне оновлення мережі

Випуск Polkadot 2.0: анонсовано масштабне оновлення мережі

Пост Випуск Polkadot 2.0: Оголошено про масштабне оновлення мережі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Заплановано випуск Polkadot 2.0, що вплине на архітектуру мережі. Оновлення мережі може збільшити інституційний інтерес до блокчейну. Ціна DOT може зазнати волатильності на тлі оголошень про нове оновлення. 7 вересня 2025 року Polkadot сигналізує про монументальне оновлення — Polkadot 2.0 — яке, як очікується, змінить архітектуру мережі, ініційоване Web3 Foundation та Parity Technologies. Оновлення впроваджує технологічні вдосконалення, приваблюючи інституційний інтерес та потенційні фінансові надходження, що суттєво впливає на токен DOT та ширшу ринкову діяльність. Ключові розробки, вплив та реакції Polkadot 2.0 знаменує важливий крок вперед в еволюції мережі. Під керівництвом Web3 Foundation та Parity Technologies, оновлення включає складні архітектурні вдосконалення. Незважаючи на відсутність прямої заяви від доктора Гевіна Вуда, оновлення має на меті підвищити продуктивність смартконтрактів та привернути інтерес інституційних інвесторів. Офіційних реакцій уряду не зафіксовано, хоча існуючі фінансові канали вже передбачили можливість припливу капіталу з чутками про наближення схвалення ETF Polkadot, що несе потенційні наслідки для загального ринку. Polkadot (DOT) наразі оцінюється в 3,87 долара, з ринковою капіталізацією 6,25 мільярда доларів, утримуючи 0,16% домінування на ринку. Обсяг торгівлі значно зменшився на 48,71%, як зазначено в останніх даних CoinMarketCap. Криптовалюта зазнала зростання ціни на 1,45% за останні 24 години. "Незалежно від того, чи буде остаточною темою 'Святкування запуску хабу' чи 'Святкування випуску Polkadot 2.0', це буде найбільше вікно випуску для Polkadot за останні чотири роки, і у нас є всі підстави святкувати разом." – Команда Polkadot Історичний контекст Polkadot та вплив на ринок Чи знали ви? Запуск парачейну Polkadot у 2021 році спочатку призвів до волатильності, але зрештою покращив функціональність мережі, аналогічно підвищуючи потенціал для більших інституційних інвестицій сьогодні. Дослідження Coincu припускає, що Polkadot 2.0 може встановити нові орієнтири в інтероперабельності мережі та може формувати майбутнє...
Capverse
CAP$0.11557+3.92%
TokenFi
TOKEN$0.0084-32.42%
BRC20.COM
COM$0.010037-10.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:18
Поділитись
Популярний економіст Пітер Шифф попереджає, що Bitcoin наближається до території ведмежого ринку

Популярний економіст Пітер Шифф попереджає, що Bitcoin наближається до території ведмежого ринку

Пост "Популярний економіст Пітер Шифф попереджає, що Bitcoin наближається до території ведмежого ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Оскільки золото прокладає шлях на нову територію вище $3,586, увага знову перемістилася на роль Bitcoin як так званого "цифрового безпечного притулку". Для Пітера Шиффа, одного з найгучніших захисників золота, порівняння навіть не близьке. Досвідчений інвестор нещодавно зазначив, що коли Bitcoin оцінюється в унціях золота, а не в доларах США, криптовалюта виглядає набагато слабшою, ніж свідчать її заголовні цифри. З середини серпня вартість Bitcoin відносно золота впала майже на п'яту частину, наближаючись до рівнів, які Шифф вважає початком ведмежого ринку. З точки зору свого піку 2021 року, співвідношення все ще знижується на двозначні цифри. Історія двох активів Золото стрімко зростало у 2025 році, піднявшись більш ніж на 36% цього року і понад 40% за останні дванадцять місяців. Його показники були стабільними протягом кількох часових проміжків — зростання більш ніж на 23% за шість місяців і майже подвоєння за останні п'ять років. Ця послідовність є основою аргументу Шиффа: золото тримає свої позиції протягом ринкових циклів, тоді як Bitcoin продовжує різко коливатися. Bitcoin, тим часом, мав вражаючий ріст у доларовому вираженні, з прибутком 96% за минулий рік і майже 1,000% зростанням за п'ять років. Проте його короткострокові труднощі — включаючи відкат нижче $110,200 на початку вересня — роблять його легкою мішенню для критиків, які розглядають його більше як спекулятивний технологічний актив, ніж як засіб збереження вартості. Ширша критика Шиффа Шифф давно відкидає ідею, що Bitcoin може конкурувати із золотом як засіб захисту від невизначеності. Навіть визнаючи в минулому, що він би вибрав Bitcoin замість Ethereum, якби був змушений, його центральна позиція не похитнулася: тільки золото пропонує стабільність, на яку можуть покладатися інвестори. Наразі рекордний ріст золота дає йому перевагу в дебатах. Але...
NEAR
NEAR$2.402-18.35%
Threshold
T$0.01202-21.59%
Union
U$0.008497-14.85%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:09
Поділитись
Настрої щодо Pi Network охолоджуються, оскільки трейдери віддають перевагу Rollblock для чистішого шляху до зростання в 50 разів до 2025 року

Настрої щодо Pi Network охолоджуються, оскільки трейдери віддають перевагу Rollblock для чистішого шляху до зростання в 50 разів до 2025 року

Допис "Настрої щодо Pi Network охолоджуються, оскільки трейдери віддають перевагу Rollblock для чистішого 50-кратного зростання до 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Криптовалютні ринки зараз активно обговорюють Pi Network та Rollblock, два проєкти на дуже різних етапах свого розвитку. Pi Network давно обіцяє прорив, але Rollblock вже демонструє відчутні результати в GambleFi і прогнозується зростання в 50 разів цього року. Ринкові настрої зміщуються в бік Rollblock, який стає лідером нового бичачого ринку. Rollblock (RBLK): повністю перевірений та регульований для зростання Rollblock (RBLK) став одним із найкращих криптопроєктів 2025 року, з працюючою ігровою платформою Web3, що включає тисячі динамічних ігор на базі ШІ, живий дилерський покер, блекджек та спортивні ставки. Вся активність прозоро захищена на блокчейн Ethereum, що гарантує перевірку кожної виплати та ставки в блокчейні. На відміну від багатьох нових криптовалют, які торгуються лише на обіцянках, Rollblock пройшов аудит, ліцензований Anjouan Gaming і повністю регульований для забезпечення безпеки та довіри. Його дефляційна токеноміка виділяється на переповненому ринку: щотижня до 30% доходу використовується для викупу RBLK, 60% з яких спалюється назавжди для зменшення пропозиції, а 40% фінансує винагороди за стейкінг до 30% APY. Це робить RBLK однією з найкращих криптовалют для інвестування для тих, хто хоче поєднати зростання та регулярні винагороди. Власники отримують вигоду через рейкбеки, VIP-бонуси та спільні доходи, узгоджуючи довгострокові стимули інвесторів з органічним зростанням платформи. - Понад 15 мільйонів доларів у ставках вже розміщено - 83% токенів продано на передпродажі за ціною $0,068 - Ранні користувачі отримали прибуток 500% з майбутніми лістингами - Передпродаж зібрав 11,5 мільйонів доларів, залишилося лише 24 дні - 20% бонус все ще доступний для покупців сьогодні Нещодавній твіт назвав токен передпродажу "вашим VIP-перепусткою до майбутнього онлайн-ігор", підкреслюючи, наскільки цей проєкт відрізняється від спекулятивних запусків. Crypto Octo розібрав, чому аудит Rollblock...
Trust The Process
TRUST$0.0003132-14.68%
TokenFi
TOKEN$0.0084-32.42%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:03
Поділитись
Сили розкішного ринку вишикувалися проти незалежності Giorgio Armani Group

Сили розкішного ринку вишикувалися проти незалежності Giorgio Armani Group

Допис "Сили ринку розкоші вишикувалися проти незалежності Giorgio Armani Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ТРАВНЯ: Люди проходять повз магазин Giorgio Armani на Медісон-авеню під час вихідних на День пам'яті 25 травня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images З моменту заснування в 1975 році Giorgio Armani рішуче захищав незалежність своєї компанії. Навіть коли його модна імперія зростала і на порозі з'являлися жадібні до придбань розкішні конгломерати, він залишався непохитним у збереженні повного контролю над своєю компанією, відмовляючись йти на компроміс щодо свого підприємницького духу та мистецького бачення. Настільки рішуче налаштований на збереження незалежності своєї компанії, він заснував Фонд Giorgio Armani для продовження діяльності компанії як незалежної організації після його смерті. Тепер, коли він пішов з життя у поважному віці 91 рік, чи будуть встановлені ним запобіжники достатньо сильними, щоб зберегти його спадщину? Чи зможуть його спадкоємці та ті, хто контролює інтереси фонду, протистояти неминучим спокусам, які постануть перед ними? "Такі бренди рідко виходять на ринок, я очікую значного інтересу з боку галузі", – поділився аналітик Bernstein Лука Солка. Водночас він зазначив, що бренд втратив частину своєї привабливості, яка включає основний бренд Giorgio Armani, Emporio Armani та A|X Armani Exchange, а також бізнес у сфері краси, меблів та декору для дому, ресторанів та готелів. Солка також зауважив, що компанія виграла б від "відродження та свіжого погляду", що робить нове власництво з його обіцянкою масштабу та максимізації вартості для акціонерів ще більш привабливим. Доходи Armani Group досягли $2,7 мільярда (€2,3 мільярда) у 2024 році, що на 5% менше порівняно з попереднім роком за постійними обмінними курсами. Щодо прибутковості, EBITDA знизився на 24% до $466 мільйонів (€398 мільйонів) після того, як рекордний рівень $389 мільйонів (€332 мільйони) було реінвестовано в компанію. "Я переконаний, що прагнення до послідовності та безперервності та уникнення гонитви за негайним прибутком є найкращою стратегією...
Threshold
T$0.01202-21.59%
Manchester City Fan
CITY$0.7651-21.16%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:57
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів