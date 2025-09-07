Сили розкішного ринку вишикувалися проти незалежності Giorgio Armani Group

Допис "Сили ринку розкоші вишикувалися проти незалежності Giorgio Armani Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ТРАВНЯ: Люди проходять повз магазин Giorgio Armani на Медісон-авеню під час вихідних на День пам'яті 25 травня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images З моменту заснування в 1975 році Giorgio Armani рішуче захищав незалежність своєї компанії. Навіть коли його модна імперія зростала і на порозі з'являлися жадібні до придбань розкішні конгломерати, він залишався непохитним у збереженні повного контролю над своєю компанією, відмовляючись йти на компроміс щодо свого підприємницького духу та мистецького бачення. Настільки рішуче налаштований на збереження незалежності своєї компанії, він заснував Фонд Giorgio Armani для продовження діяльності компанії як незалежної організації після його смерті. Тепер, коли він пішов з життя у поважному віці 91 рік, чи будуть встановлені ним запобіжники достатньо сильними, щоб зберегти його спадщину? Чи зможуть його спадкоємці та ті, хто контролює інтереси фонду, протистояти неминучим спокусам, які постануть перед ними? "Такі бренди рідко виходять на ринок, я очікую значного інтересу з боку галузі", – поділився аналітик Bernstein Лука Солка. Водночас він зазначив, що бренд втратив частину своєї привабливості, яка включає основний бренд Giorgio Armani, Emporio Armani та A|X Armani Exchange, а також бізнес у сфері краси, меблів та декору для дому, ресторанів та готелів. Солка також зауважив, що компанія виграла б від "відродження та свіжого погляду", що робить нове власництво з його обіцянкою масштабу та максимізації вартості для акціонерів ще більш привабливим. Доходи Armani Group досягли $2,7 мільярда (€2,3 мільярда) у 2024 році, що на 5% менше порівняно з попереднім роком за постійними обмінними курсами. Щодо прибутковості, EBITDA знизився на 24% до $466 мільйонів (€398 мільйонів) після того, як рекордний рівень $389 мільйонів (€332 мільйони) було реінвестовано в компанію. "Я переконаний, що прагнення до послідовності та безперервності та уникнення гонитви за негайним прибутком є найкращою стратегією...