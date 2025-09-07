Складність майнінгу Bitcoin досягає нового максимуму після нещодавнього коригування
7 вересня 2025 року складність майнінгу Bitcoin була скоригована на висоті блоку 913,248, збільшившись на 4,89% до рекордних 136,04 T, згідно з даними CloverPool. Це коригування підкреслює зростаючу конкурентоспроможність та хешрейт у мережі Bitcoin, впливаючи на залучення майнерів та прибутковість, але не впливаючи безпосередньо на інші криптовалюти чи фінансові ринки. Складність майнінгу зростає на 4,89% до рекордних 136,04T Майнінгова мережа Bitcoin зазнала коригування зі зростанням складності на 4,89% до 136,04T на висоті блоку 913,248. Дані CloverPool підкреслюють зростаючу обчислювальну потужність мережі, досягаючи цього рекордного піку, що вказує на підвищену участь майнерів та безпеку мережі. Участь провідних майнінгових пулів, таких як F2Pool та Foundry USA, продовжує формувати цей ландшафт. З цим збільшенням середній час блоку наближається до ідеальних 10 хвилин, відображаючи залучення майнерів. Зміна підкреслює конкурентне середовище майнінгу, де хешрейт зростає, вказуючи на процвітаючу екосистему. Однак ця подія, керована протоколом, не спричинила помітних реакцій від впливових представників галузі чи фінансових установ, що відповідає стандартним очікуванням щодо автоматичних коригувань протоколу. Жоден з провідних лідерів чи експертів у сфері криптовалют публічно не прокоментував цю зміну складності майнінгу на даний момент. Bitcoin торгується вище $111K на тлі зростання майнінгу Чи знали ви? Складність майнінгу Bitcoin коригується приблизно кожні два тижні, щоб забезпечити видобуток блоків з постійною швидкістю. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $111,208.89, з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона та домінуванням на ринку 57,86%, згідно з CoinMarketCap. Його циркуляційна пропозиція становить 19,917,421 з максимальних 21,000,000. Коригування ціни за останні 90 днів показують зростання на 3,62%, з нещодавнім зменшенням обсягу торгівлі за 24 години на 37,34%. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 16:39 за Києвом 7 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Згідно з Coincu, коливання складності Bitcoin можуть значно впливати на доходи майнерів,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45