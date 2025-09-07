2025-10-11 Saturday

Неліквідний запас Bitcoin досягає рекордних 14,3 млн, оскільки довгострокові власники продовжують накопичувати

Неліквідний запас Bitcoin досягає рекордних 14,3 млн, оскільки довгострокові власники продовжують накопичувати

Допис Bitcoin неліквідна пропозиція досягає рекордних 14,3 млн, оскільки довгострокові власники продовжують накопичувати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Неліквідна пропозиція Bitcoin — частина монет, що утримується суб'єктами з невеликою історією витрат — досягла нового рекордного максимуму, перевищивши 14,3 мільйона BTC наприкінці серпня, згідно з Glassnode. З 19,9 мільйона BTC, що наразі перебувають у циркуляційній пропозиції, близько 72% загальної пропозиції тепер є неліквідними, утримуваними такими суб'єктами, як довгострокові власники та інвестори холодного сховища. Це зростання підкреслює стійку тенденцію накопичення, навіть під час нещодавньої волатильності ринку. У середині серпня bitcoin досяг історичного максимуму в $124 000, перш ніж відступити приблизно на 15%. Незважаючи на відкат ринку, неліквідна пропозиція продовжувала зростати, показуючи, що власники залишаються непохитними перед короткостроковими корекціями. Лише за останні 30 днів чиста зміна неліквідної пропозиції збільшилася на 20 000 BTC, підкреслюючи стійке переконання інвесторів. Постійне збільшення в цій категорії свідчить про посилення динаміки пропозиції, що може створити основу для відновлення імпульсу, коли настрої відновляться. Наразі тенденція відображає зростаючу впевненість у bitcoin як довгостроковому сховищі вартості. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:44
Фед як джерело економічного зростання - це жахлива ілюзія

Фед як джерело економічного зростання - це жахлива ілюзія

Допис "ФРС як джерело економічного зростання - це жахлива ілюзія" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБІЯ - 08 ЛИСТОПАДА: Голова Федеральної резервної системи США (FRS) Джером Пауелл готується виступити на Столітній конференції Відділу досліджень і статистики Федеральної резервної системи 08 листопада 2023 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Спостерігачі за ринком та політики уважно слухають Пауелла щодо ознак того, чи потрібно ФРС далі підвищувати ставки для зниження інфляції. (Фото Чіпа Сомодевілли/Getty Images) Getty Images "Я вірю, що ви ніколи не випустите з уваги той факт, що мільйони американців залежать від того, щоб ФРС продовжувала підтримувати відновлення економіки". Це слова демократичного представника Джеймса Клайберна до голови Федеральної резервної системи США (FRS) Джерома Пауелла на слуханнях 2021 року. Цитата надана Аллісією Фінлі з Wall Street Journal. Фінлі наголошує на ситуативності демократів щодо так званої "незалежності" ФРС. Раптом це стає важливим для них, коли не вони тиснуть на центральний банк заради економічної підтримки, яку, на їхню думку, ФРС може надати. Це довгий спосіб сказати, що хоча логічно не було протестів від демократів, коли Клайберн тиснув на Пауелла у 2021 році, шум про важливість незалежності ФРС іноді має оглушливі якості у 2025 році, коли президент Трамп та його прихильники тиснуть на ФРС, щоб нібито покращити ситуацію. Скажімо просто, що обидві сторони безнадійні. Справді, як швидко ми забуваємо, особливо республіканці, що уряд не має ресурсів. І що він має ресурси лише настільки, наскільки реальні виробники мають менше. Це вимагає переосмислення завуальованої вимоги Клайберна, спрямованої на Пауелла у 2021 році, щодо того, що республіканці кажуть зараз. Ще до п'ятничного слабкого звіту про зайнятість республіканці всередині та за межами адміністрації, аж до Міністерства фінансів США та Білого дому, вимагали від ФРС зниження ставок...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:40
Ціна Pi Coin стикається з катастрофічним падінням і Bitcoin не може її врятувати

Ціна Pi Coin стикається з катастрофічним падінням і Bitcoin не може її врятувати

Допис "Ціна Pi Coin стикається з катастрофічним падінням, і Bitcoin не може її врятувати" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Pi Coin не вдалося підтримати своє відновлення протягом останніх кількох днів, що робить інвесторів все більш скептичними щодо її короткострокових перспектив. Незважаючи на те, що Bitcoin тримається стабільно вище $110,000, відокремлення Pi Coin від ширшого ринку робить її падіння більш імовірним. Pi Coin має багато роботи попереду Кореляція між Pi Coin і Bitcoin наразі становить лише 0,12, що свідчить про те, що альткоїн більше не відстежує рухи найбільшої криптовалюти у світі. Ця зростаюча дивергенція викликає занепокоєння, особливо коли Bitcoin демонструє ознаки стабільності. Спонсоровано Спонсоровано Відокремлення Pi Coin від Bitcoin є контрпродуктивним у той час, коли BTC міцно тримається вище $110,000, що є критичним рівнем підтримки. Замість того, щоб отримувати вигоду від сили Bitcoin, слабкість Pi Coin сигналізує про ерозію довіри інвесторів, що робить ризик подальшого падіння більш очевидним. Хочете більше таких інсайтів про токени? Підпишіться на щоденну розсилку криптовалют редактора Харша Нотарії тут. Кореляція Pi Coin до Bitcoin. Джерело: TradingView Технічні індикатори також свідчать про те, що волатильність ціни Pi Coin може незабаром зрости. Індикатор імпульсу Squeeze блимає чорними точками, що є ознакою формування стиснення. Коли це вивільниться, цінова дія може зазнати різких рухів залежно від загального напрямку ринку. Враховуючи ведмежий ринок, сплеск волатильності, ймовірно, прискорить падіння Pi Coin, а не спричинить відновлення. Без сильніших припливів або підтримки настроїв інвесторів, майбутнє стиснення може стати ключовим фактором, що наближає токен до нових мінімумів. Індикатор імпульсу стиснення Pi Coin. Джерело: TradingView Ціна PI потребує допомоги Ціна Pi Coin наразі торгується на рівні $0,345, тримаючись трохи вище критичної підтримки $0,344. Поки що короткострокова стійкість альткоїна залежить від утримання цього рівня, але ринкові сигнали свідчать про те, що це може тривати недовго. Якщо підтримка не витримає, ціна Pi Coin може опуститися нижче $0,334 і впасти до свого історичного...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:36
Чи зможе ADA утримувати свої позиції вище $0,80?

Чи зможе ADA утримувати свої позиції вище $0,80?

Допис "Чи зможе ADA утримати свої позиції вище $0,80?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Консолідація криптовалютного ринку Криптовалютний ринок у цілому увійшов у період консолідації. Графік загальної ринкової капіталізації показує застій трохи нижче позначки $4 трильйони після досягнення піку в середині серпня. Трейдери залишаються обережними, оскільки глобальні умови тиснуть на ризикові активи. Цей бічний рух, хоча і розчаровує трейдерів, що орієнтуються на імпульс, часто передує більшим проривам і створює умови для кращої продуктивності альткоїнів. Загальна ринкова капіталізація в USD – TradingView Стабільність Bitcoin вище $110K Bitcoin ($BTC) твердо утримується вище рівня $110 000 після відкату від максимумів близько $120 000. Хоча BTC більше не зростає агресивно, його консолідація сигналізує про формування підтримки. Історично ці спокійні періоди в ціновій динаміці Bitcoin часто призводять до переміщення ліквідності в альткоїни, запалюючи нові ралі. Поки BTC залишається вище $110K, альткоїни, такі як Cardano ($ADA), можуть знайти простір для тестування вищих рівнів. Графік BTC/USD за останні 6 місяців – TradingView Аналіз ціни Cardano $Cardano (ADA) наразі торгується за ціною $0,82, демонструючи стійкість після сильного відскоку в серпні. На графіку виділяються кілька ключових рівнів: Безпосередній опір: $0,83–$0,85 (50-денна SMA на рівні $0,83 і горизонтальний бар'єр). Ключова підтримка: $0,72 (200-денна SMA) і $0,62 як глибша страховка. Критичний ризик зниження: $0,55, який залишається останньою сильною підтримкою з початку цього року. Графік ADA/USD 1-день – TradingView RSI знаходиться близько 49, показуючи нейтральний імпульс, ні перекупленість, ні перепроданість. Це свідчить про те, що ADA може коливатися в будь-якому напрямку залежно від ширших ринкових сигналів. Короткострокова перспектива У короткостроковій перспективі ADA стикається з опором на рівні $0,85. Прорив вище цього рівня може спричинити рух до $1,00, з сильнішим потенціалом зростання до $1,20, якщо імпульс збережеться. Однак, невдача в подоланні $0,85 ризикує відкатом до зони $0,72–$0,73. Середньострокова перспектива Дивлячись далі, якщо Bitcoin підтримує стабільність вище $110K і ринок альткоїнів зміцнюється, ADA...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:30
Bitcoin набирає обертів, поки ринок чекає

Bitcoin набирає обертів, поки ринок чекає

Пост Bitcoin набирає обертів, поки ринок чекає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют спостерігає незначне відродження, оскільки Bitcoin піднімається вище позначки $111,300, що призводить до невеликих прибутків для альткоїнів у межах 1-2%. Увага інвесторів прикута до майбутніх даних про інфляцію, очікуючи розуміння потенційних коригувань ставок Федеральним резервним банком США. Продовжити читання: Bitcoin набирає обертів, поки ринок чекає Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:29
Очікування зниження ставки ФРС формує перспективи фондового ринку США

Очікування зниження ставки ФРС формує перспективи фондового ринку США

Пост "Очікування зниження ставки ФРС формує перспективи фондового ринку США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Федеральна резервна система США (FRS) готується до потенційного зниження ставки на тлі економічних сигналів. Стабільність ринку залежить від майбутнього випуску даних ІСЦ. Опціонні трейдери готуються до вирішальної сесії ринку США. Очікуване вересневе зниження ставки Федеральною резервною системою США (FRS) просувається вперед під впливом слабких показників зайнятості в США, оскільки трейдери готуються до випуску ІСЦ у четвер. Очікується стабільність ринку, незважаючи на потенційну волатильність від інфляційних даних, що впливає на ризикові активи, такі як криптовалюти, якщо показники перевищать прогнози. Рішення ФРС та економічні наслідки для інвесторів Рішення Федеральної резервної системи США (FRS) змушують трейдерів очікувати зниження ставки після даних про безробіття, що свідчать про стриманий економічний ріст. Експерти підкреслили непевну ситуацію, оскільки наближаються дані ІСЦ: "Будь-які дуже позитивні чи дуже негативні дані можуть змінити перспективи ринку", - заявив Ерік Тіл, CIO в Comerica Wealth Management. Приглушені очікування волатильності підкреслюють обережність ринку, що відображається в прогнозах S&P 500 щодо скромного коливання на 0,7% після ІСЦ. Однак трейдери попереджають про потенційні ризики, якщо інфляційні дані перевищать прогнози, що може призвести до різкіших рухів ринку. Високі дані інфляції можуть спричинити волатильність ринку з широкими наслідками для економічної стратегії США. Ерік Тіл зазначив, що такі зміни даних можуть спровокувати значні коригування стратегії. Трейдери повністю засвоїли потенційні дії ФРС, і ключові гравці очікують скромних змін на ринку, якщо не виникнуть значні інфляційні сюрпризи. Фінансові кола та інсайдери галузі уважно спостерігають. Кілька видатних фігур зробили обережні зауваження. Домінік Паппалардо з Morningstar підкреслює поширене очікування зниження ставки. Як натякнув Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи США (FRS), у своїй промові про монетарну політику: "Коригування позиції центрального банку щодо політики 'може бути виправданим' з огляду на зміну балансу ризиків щодо ринку праці". Поки ситуація розвивається, трейдери та аналітики продовжують стежити за подіями, що розвиваються. Динаміка криптовалютного ринку на тлі економічних змін Чи знали ви? Під час минулих економічних змін очікування зниження ставки Федеральної резервної системи США (FRS)...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:15
Складність майнінгу Bitcoin досягає нового максимуму після нещодавнього коригування

Складність майнінгу Bitcoin досягає нового максимуму після нещодавнього коригування

Пост Bitcoin Mining Difficulty Reaches New High After Recent Adjustment з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Ключовий момент 1 Ключовий момент 2 Ключовий момент 3 7 вересня 2025 року складність майнінгу Bitcoin була скоригована на висоті блоку 913,248, збільшившись на 4,89% до рекордних 136,04 T, згідно з даними CloverPool. Це коригування підкреслює зростаючу конкурентоспроможність та хешрейт у мережі Bitcoin, впливаючи на залучення майнерів та прибутковість, але не впливаючи безпосередньо на інші криптовалюти чи фінансові ринки. Складність майнінгу зростає на 4,89% до рекордних 136,04T Майнінгова мережа Bitcoin зазнала коригування зі зростанням складності на 4,89% до 136,04T на висоті блоку 913,248. Дані CloverPool підкреслюють зростаючу обчислювальну потужність мережі, досягаючи цього рекордного піку, що вказує на підвищену участь майнерів та безпеку мережі. Участь провідних майнінгових пулів, таких як F2Pool та Foundry USA, продовжує формувати цей ландшафт. З цим збільшенням середній час блоку наближається до ідеальних 10 хвилин, відображаючи залучення майнерів. Зміна підкреслює конкурентне середовище майнінгу, де хешрейт зростає, вказуючи на процвітаючу екосистему. Однак ця подія, керована протоколом, не спричинила помітних реакцій від впливових представників галузі чи фінансових установ, що відповідає стандартним очікуванням щодо автоматичних коригувань протоколу. Жоден з провідних лідерів чи експертів у сфері криптовалют публічно не прокоментував цю зміну складності майнінгу на даний момент. Bitcoin торгується вище $111K на тлі зростання майнінгу Чи знали ви? Складність майнінгу Bitcoin коригується приблизно кожні два тижні, щоб забезпечити видобуток блоків з постійною швидкістю. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $111,208.89, з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона та домінуванням на ринку 57,86%, згідно з CoinMarketCap. Його циркуляційна пропозиція становить 19,917,421 з максимальних 21,000,000. Коригування ціни за останні 90 днів показують зростання на 3,62%, з нещодавнім зменшенням обсягу торгівлі за 24 години на 37,34%. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 16:39 за Києвом 7 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Згідно з Coincu, коливання складності Bitcoin можуть значно впливати на доходи майнерів,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45
Спостереження за ціною Bitcoin: діапазон звужується, оскільки $111 тис. тримається міцно

Спостереження за ціною Bitcoin: діапазон звужується, оскільки $111 тис. тримається міцно

Пост Bitcoin Price Watch: діапазон звужується, оскільки $111K тримається міцно з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin коливався на рівні $111,092 за монету в суботу, утримуючи позиції у вузькому діапазоні від $110,032 до $111,369, незважаючи на згасаючий імпульс. З ринковою капіталізацією $2.21 трильйона та щоденним обсягом торгівлі $22.66 мільярда, найбільша криптовалюта світу консолідується, оскільки бики готуються до потенційного прориву через опір. Bitcoin На денному графіку, bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:35
XRP стабільно зростає. Хмарний майнінг BJMINING допомагає вам заробляти 4 000 XRP щодня.

XRP стабільно зростає. Хмарний майнінг BJMINING допомагає вам заробляти 4 000 XRP щодня.

Пост XRP стабільно зростає. Хмарний майнінг BJMINING допомагає вам заробляти 4 000 XRP щодня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринкові показники XRP залишаються стабільними сьогодні, наразі торгуючись приблизно за $2,81, з незначними внутрішньоденними коливаннями, але загальною силою. Технічні індикатори свідчать, що XRP коливається між ключовими рівнями підтримки та опору, і аналітики вважають, що прорив може спричинити новий раунд прибутків. На цьому тлі все більше власників XRP шукають стабільних щоденних прибутків, очікуючи на зростання вартості активів. Платформа хмарного майнінгу BJMINING пропонує життєздатний шлях до цієї мети, дозволяючи користувачам досягти ситуації "виграш-виграш": "додана вартість активів та щоденний дохід. Чому власники XRP стікаються до BJMINING? Заснована у 2015 році зі штаб-квартирою у Великобританії, BJMINING розгорнула понад 60 зелених майнінгових ферм по всьому світу, керуючи 1,2 мільйонами майнінгових машин. Після більш ніж десятиліття розвитку, її платформа має понад 5 мільйонів зареєстрованих користувачів, охоплюючи понад 180 країн по всьому світу. Її основними конкурентними перевагами є прозорі контракти, щоденні розрахунки, операції на зеленій енергії та страхове покриття, що приваблює інвесторів. Основні переваги BJMINING Щоденні розрахунки та прозорі прибутки BJMINING забезпечує ефективну систему прибутку для всіх користувачів. Система автоматично розраховує рахунки щодня, без прихованих комісій, і норма прибутку чітко видима. Не потрібно інвестувати в обладнання, безтурботний майнінг Користувачам не потрібно купувати дорогі майнінгові машини або турбуватися про обслуговування обладнання та технічні труднощі. Глобальні професійні майнінгові ферми BJMINING керуватимуть усім процесом майнінгу для користувачів, дозволяючи інвесторам просто сидіти та насолоджуватися прибутками. Легка експлуатація та зручний досвід користувача Платформа має інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс, що полегшує швидкий старт як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Також доступні мобільні застосунки, що дозволяють користувачам контролювати свій прогрес майнінгу та заробіток будь-коли та будь-де. Надзвичайно низький поріг входу, ви можете почати майнінг, просто зареєструвавшись Нові користувачі можуть отримати бонус для нових користувачів після реєстрації, який можна використати безпосередньо для ознайомлення з...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:04
Одне з найвражаючих досягнень Linkin Park у чартах було повторено

Одне з найвражаючих досягнень Linkin Park у чартах було повторено

Пост "Одне з найвражаючих досягнень Linkin Park у чартах було повторено" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Deftones увійшли в історію Billboard, оскільки кожен трек з альбому "Приватні продажі" потрапив до чартів, і гурт зайняв усі шість верхніх позицій у рейтингу Hot Hard Rock Songs. Чіно Морено з Deftones виступає під час Live 105's BFD в амфітеатрі Shoreline 6 червня 2010 року в Маунтін-В'ю, Каліфорнія. (Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images) Getty Images Рок-гурт Deftones, можливо, насолоджується найбільшим тижнем за весь час свого перебування в чартах Billboard. Новий альбом гурту "Приватні продажі" виявився надзвичайно комерційно успішним — настільки, що не лише повноформатний дебют зайняв високі позиції, але й кожна композиція з його трек-листа стала перемогою в рейтингах хард-року в країні. Коли Deftones вторглися в чарт Hot Hard Rock Songs — список найбільш споживаних треків у цьому стилі, що поєднує продажі, стріми та радіоефіри — гурт увійшов в історію і зрівнявся з двома найуспішнішими виконавцями на жорсткішому боці року за останні кілька років. Deftones домінують у Топ-10 Цього тижня Deftones займають шість найвищих позицій у чарті Hot Hard Rock Songs. "Infinite Source" стартує на №1, тоді як "My Mind Is a Mountain" і "Milk of the Madonna" піднімаються на №2 і №3 відповідно. Нові треки "I Think About You All the Time", "Ecdysis" і "Locked Club" стартують на №4, №5 і №6 відповідно. Deftones приєднуються до дуже короткого списку Billboard повідомляє, що Deftones тепер лише третій виконавець в історії, який займає всю першу шістку одночасно. Linkin Park стали першими, хто зробив це, коли їхній камбек-альбом From Zero вийшов минулого листопада, оскільки трупа, що отримала Греммі, заповнила весь топ-10 одразу. Sleep Token досягли того ж подвигу Це досягнення, якого ніколи не було досягнуто до листопада 2024 року...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:49
