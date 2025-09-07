Goldman і T. Rowe підписали партнерство на 1 мільярд доларів, оскільки Уолл-стріт націлюється на пенсійні кошти

Goldman Sachs вкладає до 1 мільярда доларів за 3,5% частку в компанії з управління активами T. Rowe Price, що підтвердила фірма в четвер, згідно з Yahoo Finance. Метою є наповнення пенсійного ринку доступом до приватних активів (таких як нерухомість, інфраструктура, кредити та приватний капітал) — речей, які раніше пропонувалися лише інституційним користувачам. Тепер план полягає в тому, щоб зробити їх доступними для звичайних американців, особливо тих, хто заощаджує на пенсію. Партнерство прагне створити систему, яка дозволить цим альтернативним активам надходити безпосередньо до пенсіонерів, спонсорів рахунків та фінансових консультантів. Генеральний директор Goldman Девід Соломон сказав, що ця співпраця "представляє нашу впевненість у спільній спадщині успіху, що приносить результати для інвесторів". Він також сказав, що з "десятиліттями лідерства Goldman в інноваціях на публічних і приватних ринках" та "досвідом T. Rowe в активному інвестуванні", клієнти можуть очікувати кращого доступу до нових способів заощадження на пенсію та накопичення багатства. Акції T. Rowe Price зросли на 9% у п'ятницю після оголошення. Акції Goldman також піднялися, але на меншу величину. Генеральний директор T. Rowe Роб Шарпс сказав: "Як лідер у сфері пенсійного забезпечення, ми маємо перевірений досвід використання нашої експертизи для створення рішень, які допомагають нашим клієнтам впевнено готуватися до пенсії, заощаджувати на неї та жити на пенсії". Goldman і T. Rowe готують спільні портфелі Частина спільного плану включає запуск цільових фондів, які поєднують публічні акції, облігації та приватні активи. Ці гібридні фонди мають бути запущені до середини наступного року. Це принесе приватні інвестиції безпосередньо в пенсійні портфелі способом, який раніше не існував. Дві компанії також хочуть запустити спільні портфелі та пропонувати фінансові поради, орієнтуючись як на масових заможних, так і на високозабезпечених інвесторів.