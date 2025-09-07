2025-10-11 Saturday

Прикордонний цар каже, що пост Трампа про Департамент війни, спрямований на Чикаго, "вирвали з контексту"

Прикордонний цар каже, що пост Трампа про Департамент війни, спрямований на Чикаго, "вирвали з контексту"

Пост Трампа про "Департамент війни", спрямований на Чикаго, "Вирвали з контексту", каже прикордонний цар, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Том Хоман, прикордонний цар президента Дональда Трампа, заявив, що суперечливий пост президента "Апокаліпсис сьогодні" у Truth Social в суботу був "вирваний з контексту", повідомивши CNN Джейку Тапперу, що адміністрація збиралася воювати лише з "кримінальними картелями" та "нелегальними іноземцями" в Чикаго, додавши, що "більшість міст-притулків по всій країні" можуть очікувати на дії з примусового виконання імміграційного законодавства. Адміністрація Трампа планує націлитися на "кримінальні картелі" в Чикаго, сказав Том Хоман CNN Джейку Тапперу в неділю. Getty Images Ключові факти Це новина, що розвивається, і буде оновлена. Джерело: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:43
Tether підтверджує наявність Bitcoin на суму 8,61 мільярда доларів

Tether підтверджує наявність Bitcoin на суму 8,61 мільярда доларів

Пост Tether підтверджує володіння Bitcoin на суму $8,61 мільярда з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Tether підтримує значні резерви Bitcoin, зміцнюючи свою ринкову стратегію. Tether володіє 77 447 BTC вартістю $8,61 мільярда. Дії Tether підтримують цінність Bitcoin як корпоративного сховища вартості. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підтвердив через соціальні мережі, що більшість його Bitcoin-активів, загалом 77 447 BTC вартістю $8,61 мільярда, зберігаються безпосередньо за конкретною адресою. Це демонструє продовження стратегії Tether, орієнтованої на Bitcoin, що впливає на довіру інвесторів і потенційно стабілізує ринок криптовалют у періоди волатильності. Підтверджено стратегію резервів Bitcoin Tether на $8,61 мільярда Підтвердження Tether про значні Bitcoin-активи з'явилося після того, як генеральний директор Паоло Ардоіно повторно наголосив на стратегії компанії, орієнтованій на Bitcoin. Раніше Ардоіно підкреслював, що компанія зосереджена на підтримці резервів Bitcoin як частини своєї казначейської стратегії. Bitcoin-адреса Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, містить 77 447 BTC, що становить $8,61 мільярда. Цей крок підкреслює роль Bitcoin як стратегічного активу для інституційних інвестицій. Ардоіно стверджував, що Tether продовжуватиме розподіляти прибутки в Bitcoin та інші активи, такі як золото, підтримуючи свою диверсифікаційну позицію серед ринкових коливань. "Ми будуємо наш бізнес з етосом Bitcoin на першому місці, інвестуючи в майнінг, використовуючи Lightning Network та використовуючи Bitcoin як сховище вартості для нашого балансу." — Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether Реакції ринку на розкриття інформації Tether залишаються під пильним моніторингом. Аналітик криптовалют Самсон Моу зазначив, що прозора стратегія розподілу Tether може покращити сприйняття цінності Bitcoin, потенційно позитивно впливаючи на настрої інвесторів. Аналіз ціни Bitcoin на тлі розкриття активів Tether Чи знали ви? Стратегічний перехід Tether до прямого володіння Bitcoin відображає його історичну тактику використання блокчейн-технології для зміцнення ліквідності та диверсифікації активів. Цей довгостроковий підхід постійно впливав на ширшу ринкову взаємодію з Bitcoin. Останні дані від CoinMarketCap показують ціну Bitcoin на рівні $111 324,94 з ринковою капіталізацією $2,22 трильйона. Обсяг торгівлі Bitcoin за 24 години досяг $26,55 мільярда, що відображає зниження на 8,37%. За останні 90 днів Bitcoin зріс на 3,25%,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:45
$6 мільярдів переказів Ripple's XRP та ажіотаж навколо ETF, Bitcoin (BTC) стикається з дискусією про падіння до $100,000, Shiba Inu (SHIB) готується до вересневого ралі — головні криптоновини тижня

$6 мільярдів переказів Ripple's XRP та ажіотаж навколо ETF, Bitcoin (BTC) стикається з дискусією про падіння до $100,000, Shiba Inu (SHIB) готується до вересневого ралі — головні криптоновини тижня

Пост $6 мільярдів переказів Ripple's XRP та прогрів ETF, Bitcoin (BTC) стикається з дебатами щодо падіння до $100,000, Shiba Inu (SHIB) готується до вересневого ралі — Головні новини криптовалют тижня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ripple і XRP: переказ $6 мільярдів, прогрів ETF та рекордна активність на ринку Ripple та XRP мали насичений тиждень, відзначений великими ончейн рухами, спекуляціями щодо XRP ETF та новою активністю в реєстрі. Це утримувало третю за величиною криптовалюту в заголовках як один із найактивніших активів на ринку. Ключові моменти: Загальна сума $6,08 мільярдів розблокованих коштів з епічним випуском $830 мільйонів. Шанси схвалення XRP ETF досягли 94%, з сімома заявками, що очікують на жовтневий дедлайн. Ф'ючерси XRP досягли $1 мільярда рекордного відкритого інтересу. Криптовалюта зросла на 44% до $6,57 мільярдів у щоденному обсязі з ціною $2,84. Вересневе розблокування Ripple було масштабним, з переміщенням XRP вартістю понад $6,08 мільярдів між гаманцями. У серії розблокувань, 500 мільйонів XRP ($1,38 мільярда), 300 мільйонів XRP ($830 мільйонів) та 200 мільйонів XRP ($553 мільйони) були переміщені ончейн. Зрештою, 700 мільйонів токенів були повернуті в депозит, що призвело до чистого випуску 300 мільйонів XRP, вартістю близько $830 мільйонів на початку тижня. Тим часом, спекуляції щодо XRP ETF повернулися в центр уваги. Дані від Polymarket ставлять шанси схвалення на рівні майже 94%, і заявки на сім різних фондів, пов'язаних з XRP, зараз знаходяться в процесі розгляду SEC. Для Нейта Джерачі, ветерана ETF, який передбачив запуск ETF Bitcoin та Ethereum, очікування щодо попиту занадто низькі, оскільки інституційна тяга вже помітна на CME. Лише у серпні ф'ючерси, пов'язані з XRP, досягли безпрецедентної віхи, ставши найшвидшими контрактами, які коли-небудь перетнули позначку в $1 мільярд відкритого інтересу. Однак скептики зазначають, що великі гравці, такі як BlackRock і Fidelity, уникали ринку XRP, зосереджуючись натомість на Bitcoin, Ethereum і нещодавно на Solana. Активність ринку підтримала загальний ажіотаж навколо альткоїна. На початку вересня щоденний обсяг XRP зріс...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:26
Goldman і T. Rowe підписали партнерство на 1 мільярд доларів, оскільки Уолл-стріт націлюється на пенсійні кошти

Goldman і T. Rowe підписали партнерство на 1 мільярд доларів, оскільки Уолл-стріт націлюється на пенсійні кошти

Пост Goldman і T. Rowe підписують партнерство на 1 мільярд доларів, оскільки Уолл-стріт націлюється на пенсійні кошти з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Goldman Sachs вкладає до 1 мільярда доларів за 3,5% частку в компанії з управління активами T. Rowe Price, що підтвердила фірма в четвер, згідно з Yahoo Finance. Метою є наповнення пенсійного ринку доступом до приватних активів (таких як нерухомість, інфраструктура, кредити та приватний капітал) — речей, які раніше пропонувалися лише інституційним користувачам. Тепер план полягає в тому, щоб зробити їх доступними для звичайних американців, особливо тих, хто заощаджує на пенсію. Партнерство прагне створити систему, яка дозволить цим альтернативним активам надходити безпосередньо до пенсіонерів, спонсорів рахунків та фінансових консультантів. Генеральний директор Goldman Девід Соломон сказав, що ця співпраця "представляє нашу впевненість у спільній спадщині успіху, що приносить результати для інвесторів". Він також сказав, що з "десятиліттями лідерства Goldman в інноваціях на публічних і приватних ринках" та "досвідом T. Rowe в активному інвестуванні", клієнти можуть очікувати кращого доступу до нових способів заощадження на пенсію та накопичення багатства. Акції T. Rowe Price зросли на 9% у п'ятницю після оголошення. Акції Goldman також піднялися, але на меншу величину. Генеральний директор T. Rowe Роб Шарпс сказав: "Як лідер у сфері пенсійного забезпечення, ми маємо перевірений досвід використання нашої експертизи для створення рішень, які допомагають нашим клієнтам впевнено готуватися до пенсії, заощаджувати на неї та жити на пенсії". Goldman і T. Rowe готують спільні портфелі Частина спільного плану включає запуск цільових фондів, які поєднують публічні акції, облігації та приватні активи. Ці гібридні фонди мають бути запущені до середини наступного року. Це принесе приватні інвестиції безпосередньо в пенсійні портфелі способом, який раніше не існував. Дві компанії також хочуть запустити спільні портфелі та пропонувати фінансові поради, орієнтуючись як на масових заможних, так і на високозабезпечених інвесторів. Тим часом, саме цього четверга, Citigroup заявила...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:25
Bitcoin метрика STH-SOPR повертає критичний рівень — більше болю для короткострокових власників?

Bitcoin метрика STH-SOPR повертає критичний рівень — більше болю для короткострокових власників?

Пост Bitcoin STH-SOPR метрика повертає критичний рівень — більше болю для короткострокових власників? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin показала ознаки стійкості та сили протягом цих вихідних після значного ведмежого тиску перед ними. У п'ятницю, 5 серпня, флагманська криптовалюта зазнала незначної корекції після публікації слабших за очікувані даних про зайнятість у Сполучених Штатах. Хоча ціна Bitcoin намагалася вирватися зі свого поточного нестабільного стану, її стійке утримання вище психологічного рівня $110,000 демонструє поточну рішучість інвесторів. Останні ончейн дані свідчать про те, що ринок, можливо, поглинув надлишковий тиск продажів і може відновлювати імпульс. Чи готовий BTC до стійкого руху вгору? У дописі від 6 вересня на платформі X, псевдонімний крипто-аналітик Френк виявив зміну в активності ключової групи інвесторів Bitcoin за останні кілька тижнів. За словами ринкового кванта, короткострокові власники BTC (STH) (з монетами, що утримуються менше 155 днів) починають фіксувати частину своїх прибутків. Це ончейн спостереження базується на метриці Співвідношення прибутку витрачених виходів короткострокових власників (STH-SOPR), яка оцінює коефіцієнт прибутковості витрачених виходів (утримуваних більше 1 години, але менше 155 днів). Цей індикатор дає уявлення про те, чи продають STH з прибутком чи зі збитком. Коли метрика Bitcoin STH-SOPR має значення більше 1, це означає, що короткострокові інвестори продають з прибутком. З іншого боку, значення STH-SOPR менше 1 свідчить про те, що короткострокові власники капітулюють і продають зі збитком. Френк повідомив, що метрика Bitcoin STH-SOPR повернулася вище критичного порогового рівня 1 вперше за 20 днів. Це означає, що короткострокові інвестори, які активно продавали зі збитком протягом останніх трьох тижнів, тепер знову реалізують прибутки. Зазвичай, коли метрика STH-SOPR...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:11
Пітер Шифф критикує "жалюгідні показники" Bitcoin у порівнянні з золотом: "Лише на 2% вище..."

Пітер Шифф критикує "жалюгідні показники" Bitcoin у порівнянні з золотом: "Лише на 2% вище..."

Допис "Пітер Шифф критикує 'жалюгідну продуктивність' Bitcoin порівняно із золотом: 'Лише на 2% вище...'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: нещодавній відкат ринку Bitcoin викликав нову критику від Пітера Шиффа, хоча прихильники вказують на довгострокові прибутки та різке зростання співвідношення BTC до золота. Нещодавній відкат Bitcoin [BTC] від свого історичного максимуму знову викликав знайому критику від давнього скептика Пітера Шиффа. Після досягнення піку в $124,500, найбільша криптовалюта світу опустилася нижче порогу $120,000, що спонукало Шиффа підкреслити її недостатню ефективність порівняно із золотом. Його зауваження з'явилися, коли дорогоцінний метал досяг нового рекорду вище $3,586. Фактично, згідно з даними CoinMarketCap, золото зросло більш ніж на 36% з початку року та на 42% за останні дванадцять місяців, тоді як Bitcoin втратив понад 5% за останній місяць. Пітер Шифф висловлюється Використовуючи цю можливість, Шифф написав у X: "У ціні золота, з моменту досягнення максимуму близько 37,2 унцій 12 серпня, Bitcoin впав на 18%, лише на 2% вище офіційної території ведмежого ринку". Додаючи ще більшої інтриги, він сказав: "Насправді, у ціні золота, Bitcoin зараз майже на 16% нижче свого максимуму листопада 2021 року. Як можна узгодити цю жалюгідну продуктивність з усім цим галасом?" Шифф стверджував, що падіння Bitcoin додатково доводить його нездатність конкурувати із золотом як надійним засобом збереження вартості. Однак не всі погодилися з його позицією. Спільнота відкидає зауваження Шиффа Відповідаючи у X, користувач на ім'я Адам Велл оскаржив погляд Шиффа, виступаючи проти думки, що зростання золота автоматично підриває довгостроковий потенціал Bitcoin. "Золото - це вчорашній захист. Bitcoin - це система завтрашнього дня. Короткострокова волатильність не стирає зміну поколінь". Підтримуючи подібні настрої, інший користувач X, Брендон, додав: "Ви маєте рацію - бичачий ринок цього циклу ледве почався". Деякі користувачі пішли ще далі, намагаючись змінити перспективу Шиффа та зазначили: Джерело: Yohann/X Продуктивність Bitcoin Тепер, хоча критика Шиффа викликала дебати, ширші показники продуктивності Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:02
Bitcoin може принести 25-кратний ROI до 2026 року, оскільки VET та WLD отримують підтримку аналітиків

Bitcoin може принести 25-кратний ROI до 2026 року, оскільки VET та WLD отримують підтримку аналітиків

Пост Bitcoin може принести 25-кратну рентабельність інвестицій (ROI) до 2026 року, оскільки VET і WLD отримують підтримку аналітиків з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки залишаються в центрі уваги, оскільки аналітики прогнозують новий суперцикл для цифрових активів. Bitcoin лідирує, VeChain і Worldcoin отримують нову підтримку, а MAGACOIN FINANCE тепер вважається однією з найсильніших нових можливостей серед альткоїнів. Шлях Bitcoin до $200,000 Аналітики з Bernstein вважають, що Bitcoin може торгуватися між $150,000 і $200,000 протягом наступного року. Вони очікують, що цей ріст триватиме до 2027 року, що буде довше, ніж попередні чотирирічні цикли. Прогноз з'явився після того, як Bitcoin досяг нового історичного максимуму в $124,457 у серпні, перш ніж знизитися до приблизно $107,000. Хоча ця корекція турбує деяких, аналітики стверджують, що коливання цін є звичайним явищем у довгострокових ринкових тенденціях зростання. Інституційне впровадження є важливим фактором цього прогнозу. Зміни в політиці США за адміністрації Трампа покращили перспективи, включаючи дозвіл на використання криптовалют у пенсійних планах 401(k). Це відкриває двері для мільйонів нових учасників. Водночас впроваджується регуляторна ясність. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Пол Аткінс запустив "Project Crypto" для спрощення правил для цифрових активів, тоді як новий закон GENIUS встановлює федеральну структуру для стейблкоїнів, забезпечених доларом. Ці зміни можуть допомогти підтримати зростання на ринку, роблячи Bitcoin однією з найкращих криптовалют для купівлі до 2026 року. Оновлення VeChain VET викликає оптимізм аналітиків VeChain (VET) привертає увагу після оновлення Hayabusa, яке було схвалено 98% голосів спільноти. Це оновлення змінює модель стейкінгу проєкту, роблячи винагороди більш стійкими та узгоджуючи довгострокових власників із зростанням мережі. Аналітик Міхаель ван де Поппе заявив, що VeChain "на його радарі", натякаючи на прорив як наступний крок. VET наразі торгується близько $0,024 після значної корекції, але аналітики бачать можливості для зростання до $0,12 у наступному циклі. З фокусом VeChain на інноваціях у ланцюгах поставок та нещодавніми оновленнями, аналітики стверджують, що це...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:59
Ідентифікація на основі блокчейну може допомогти HR орієнтуватися в заявках, згенерованих ШІ

Ідентифікація на основі блокчейну може допомогти HR орієнтуватися в заявках, згенерованих ШІ

Пост "Блокчейн-базована ідентичність може допомогти HR орієнтуватися в заявках, створених ШІ" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Думка: Ігнасіо Паломера, співзасновник і генеральний директор Bondex. Глобальний ландшафт найму швидко змінюється. Сучасні шукачі роботи все частіше звертаються до генеративного ШІ для складання супровідних листів, адаптації резюме і навіть симуляції підготовки до співбесіди. Агентний ШІ автоматично подає заявки, генеративний ШІ складає персоналізовані заявки масштабно, а інструменти автоматичного подання на базі ШІ дозволяють кандидатам подаватися на тисячі вакансій за лічені хвилини. Роботодавці перевантажені заявками, які виглядають відшліфованими, переконливими та індивідуальними, але часто не мають реальних ознак зусиль, здібностей чи автентичності. Коли будь-хто може створити відшліфовану, високоякісну заявку лише з кількома запитами до ШІ, традиційний супровідний лист — колись розглядався як можливість виділитися та показати справжній намір — стає товаром. Він перестає сигналізувати про зусилля чи ентузіазм і починає виглядати більше як стандартизований результат. Менеджери з найму тепер дивляться на поштові скриньки, заповнені вправними, персоналізованими заявками, які всі відчуваються дивно схожими. І ось де виникає справжня проблема: якщо всі звучать кваліфіковано на папері, як можна визначити, хто має навички і знає, як грати з підказками? Йдеться не про те, хто пише найкраще, а про те, хто може довести, що може працювати в реальному світі. Крихка система довіри погіршується з ШІ. Традиційний найм давно покладався на сигнали, засновані на довірі, такі як резюме, рекомендації та дипломи, але вони завжди були слабкими замінниками. Посади можуть бути роздуті, освіта перебільшена, а минула робота перебільшена. ШІ ще більше розмиває речі, приховуючи неперевірені твердження штучним красномовством. Для швидких, віддалених галузей, таких як криптовалюта або екосистеми децентралізованих автономних організацій, ставки ще вищі, оскільки рідко є час для глибокої комплексної юридичної перевірки. Довіра надається швидко і часто неформально — ризиковано в псевдонімному, глобальному середовищі. Більше інструментів HR або виявлення ШІ не вирішить цю проблему. Потрібна сильніша...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:56
Bitcoin стикається з квантовою загрозою: обговорюється потенційне повернення Накамото

Bitcoin стикається з квантовою загрозою: обговорюється потенційне повернення Накамото

Пост Bitcoin стикається з квантовою загрозою: обговорюється потенційне повернення Накамото з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: хмарні обчислення створюють проблеми для безпеки Bitcoin. Джозеф Чалом припускає, що Satoshi Nakamoto може повернутися. 25% Bitcoin під загрозою через вразливі адреси. Джозеф Чалом з SharpLink Gaming припускає, що Satoshi Nakamoto може з'явитися знову, якщо безпека Bitcoin буде під загрозою через хмарні обчислення, про що йшлося на саміті Quantum Bitcoin у Сан-Франциско. Загроза хмарних обчислень підкреслює потенційні вразливості в основній криптографії Bitcoin, що спонукає до термінових обговорень щодо майбутніх заходів безпеки та ролі неактивних коштів. Квантові досягнення загрожують 25% запасів Bitcoin Криптографічна інфраструктура Bitcoin під загрозою через досягнення в хмарних обчисленнях. Джозеф Чалом, співгенеральний директор SharpLink Gaming, стверджує, що якщо загроза матеріалізується, Satoshi Nakamoto може з'явитися, щоб керувати рішеннями протоколу. Джеймсон Лопп і Даніель Бруно Корвело Коста є ключовими фігурами у створенні квантово-стійких структур, враховуючи загрозу, що насувається. Хардфорк може бути необхідним для захисту Bitcoin, також розглядається заморозка вразливих, неактивних гаманців. Це включає ті, що пов'язані з Satoshi Nakamoto, які наразі складають близько 25% запасів Bitcoin, залишаючи значну вартість під загрозою. Джеймсон Лопп, CTO, Casa: "Поточні підписи Bitcoin (ECDSA/Schnorr) будуть спокусливою ціллю: будь-який UTXO, який коли-небудь розкривав свій публічний ключ у блокчейні (приблизно 25% усіх bitcoin), може бути викрадений криптографічно релевантним квантовим комп'ютером." Криптовалютна спільнота бере участь у ретельних дебатах. Ключові фігури пропонують різні рішення, але офіційного консенсусу ще немає. Джеймсон Лопп підкреслює загрозу для поточної криптографії Bitcoin, наголошуючи на необхідності міграції для захисту цих неактивних активів. Регуляторні зміни та рішення, запропоновані провідними експертами Чи знали ви? У 2018 році вразливість у помилці інфляції Bitcoin (CVE-2018-17144) створила подібний безпрецедентний криптографічний ризик, що відзначився швидкою реакцією спільноти — хоча ніколи не в масштабі квантової загрози. Bitcoin (BTC) має ринкову капіталізацію у розмірі $2 214 195 308 872,00 з обсягом торгівлі...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:45
Переможці з Техасу та Міссурі розділили джекпот Powerball у розмірі $1,78 мільярда

Переможці з Техасу та Міссурі розділили джекпот Powerball у розмірі $1,78 мільярда

Пост Переможці в Техасі та Міссурі розділили джекпот Powerball у розмірі $1,78 мільярда з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Два виграшні квитки Powerball були продані в Міссурі та Техасі в суботу, що означає, що два щасливі гравці розділять виграш у розмірі $1,78 мільярда — другий за величиною джекпот в історії лотереї. Переможці оберуть між $895 мільйонами у вигляді щорічних платежів або одноразовою сумою в $410 мільйонів, але отримають менше після сплати податків. Getty Images Ключові факти Це новина, що розвивається, і буде оновлена. Джерело: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:37
