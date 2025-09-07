$6 мільярдів переказів Ripple's XRP та ажіотаж навколо ETF, Bitcoin (BTC) стикається з дискусією про падіння до $100,000, Shiba Inu (SHIB) готується до вересневого ралі — головні криптоновини тижня
Пост $6 мільярдів переказів Ripple's XRP та прогрів ETF, Bitcoin (BTC) стикається з дебатами щодо падіння до $100,000, Shiba Inu (SHIB) готується до вересневого ралі — Головні новини криптовалют тижня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ripple і XRP: переказ $6 мільярдів, прогрів ETF та рекордна активність на ринку Ripple та XRP мали насичений тиждень, відзначений великими ончейн рухами, спекуляціями щодо XRP ETF та новою активністю в реєстрі. Це утримувало третю за величиною криптовалюту в заголовках як один із найактивніших активів на ринку. Ключові моменти: Загальна сума $6,08 мільярдів розблокованих коштів з епічним випуском $830 мільйонів. Шанси схвалення XRP ETF досягли 94%, з сімома заявками, що очікують на жовтневий дедлайн. Ф'ючерси XRP досягли $1 мільярда рекордного відкритого інтересу. Криптовалюта зросла на 44% до $6,57 мільярдів у щоденному обсязі з ціною $2,84. Вересневе розблокування Ripple було масштабним, з переміщенням XRP вартістю понад $6,08 мільярдів між гаманцями. У серії розблокувань, 500 мільйонів XRP ($1,38 мільярда), 300 мільйонів XRP ($830 мільйонів) та 200 мільйонів XRP ($553 мільйони) були переміщені ончейн. Зрештою, 700 мільйонів токенів були повернуті в депозит, що призвело до чистого випуску 300 мільйонів XRP, вартістю близько $830 мільйонів на початку тижня. Тим часом, спекуляції щодо XRP ETF повернулися в центр уваги. Дані від Polymarket ставлять шанси схвалення на рівні майже 94%, і заявки на сім різних фондів, пов'язаних з XRP, зараз знаходяться в процесі розгляду SEC. Для Нейта Джерачі, ветерана ETF, який передбачив запуск ETF Bitcoin та Ethereum, очікування щодо попиту занадто низькі, оскільки інституційна тяга вже помітна на CME. Лише у серпні ф'ючерси, пов'язані з XRP, досягли безпрецедентної віхи, ставши найшвидшими контрактами, які коли-небудь перетнули позначку в $1 мільярд відкритого інтересу. Однак скептики зазначають, що великі гравці, такі як BlackRock і Fidelity, уникали ринку XRP, зосереджуючись натомість на Bitcoin, Ethereum і нещодавно на Solana. Активність ринку підтримала загальний ажіотаж навколо альткоїна. На початку вересня щоденний обсяг XRP зріс...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:26