2025-10-11 Saturday

Chainlink робить сміливі кроки на блокчейн-форумі

Chainlink робить сміливі кроки на блокчейн-форумі

Пост Chainlink робить сміливі кроки на блокчейн-форумі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Chainlink зміцнює свої позиції в блокчейн екосистемі, зосереджуючись на активах реального світу (RWA) через свої сервіси оракулів. Як ключовий гравець на арені криптовалют, Chainlink задовольняє потреби в токенізації великих фінансових установ, використовуючи свій протокол кросчейн інтероперабельності (CCIP) серед інших інновацій. Продовжити читання: Chainlink робить сміливі кроки на блокчейн-форумі Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:41
Фальшивий електронний лист від представника Муленаара поширювався під час початку торгових переговорів між Трампом і Китаєм у Швеції

Фальшивий електронний лист від представника Муленаара поширювався під час початку торгових переговорів між Трампом і Китаєм у Швеції

Пост "Фальшивий електронний лист від представника Муленаара поширювався під час початку торгових переговорів між Трампом і Китаєм у Швеції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Безпосередньо перед початком торгових переговорів між США та Китаєм у Швеції минулого липня, фальшивий електронний лист сколихнув Вашингтон. Співробітники комітету Палати представників, що займається питаннями конкуренції США з Китаєм, почали отримувати дивні запитання. Плутанина почалася після того, як юридичні фірми, лобістські групи та американські агентства отримали електронний лист, який виглядав так, ніби він надійшов від представника Джона Муленаара. У ньому запитувалося про ідеї щодо санкцій, які законодавці могли б застосувати проти Пекіна. Проблема в тому, що Муленаар ніколи його не надсилав. Електронний лист був повністю фальшивим. Але він з'явився в напружений момент, саме коли команда Трампа готувалася до чергового раунду безперспективних переговорів з Китаєм. За даними Journal, співробітники не змогли з'ясувати, хто стояв за фальшивим повідомленням, але час його появи всіх нервував. Хтось явно хотів кинути пісок у механізм саме тоді, коли США та Китай знову намагалися виправити свій безлад. Лі Ченганг відвідує, але уникає зустрічей з високопоставленими чиновниками США Поки фальшивий електронний лист Муленаара циркулював у Вашингтоні, Китай тихо займався своїми справами. Лі Ченганг, високопоставлений чиновник під керівництвом віце-прем'єра Хе Ліфена, прилетів до Вашингтона наприкінці серпня. Але його поїздка не була організована Білим домом. Вона навіть не була узгоджена з високопоставленими особами. Він не зустрічався з міністром фінансів Скоттом Бессентом або торговим представником Джеймісоном Гріром. Натомість він зустрівся з чиновниками нижчого рангу в Міністерстві фінансів, Міністерстві торгівлі та USTR. "Зустрічі не були продуктивними", - сказала одна особа, близька до переговорів. Лі дотримувався звичайного сценарію Китаю: зниження тарифів і скасування заборон на експорт американських технологій. Але він не запропонував нічого нового. Візит не просунув переговори вперед. Це показало, що Сі Цзіньпін дотримується свого плану: залишатися в кімнаті, підтримувати хорошу видимість, але нічого не поступатися. Повідомлення Сі було...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:58
Super Pepe, Solargy чи Little Pepe?

Super Pepe, Solargy чи Little Pepe?

Пост Super Pepe, Solargy чи Little Pepe? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Те, що колись здавалося грайливими експериментами — мемкоїни, еко-орієнтовані токени та проєкти, керовані культурою — тепер формують напрямок основного впровадження. І новачки, і досвідчені інвестори ставлять одне й те саме запитання: яка криптовалюта найкраща для купівлі прямо зараз? У 2025 році всесвіт криптовалют оптимістично трансформувався в перші 3 місяці порівняно з кількома роками тому, потім ми побачили невеликий спад, але суперзірка все ще могла зберегти вартість 100.000+ (BTC). Серед варіантів, що створюють хвилі, є Super Pepe, Solargy та Little Pepe. Кожен має окреме бачення, різні механіки та унікальну привабливість. Два з них — Super Pepe та Solargy — наразі знаходяться у передпродажі, даючи раннім учасникам шанс позиціонувати себе до того, як ширші ринки зрозуміють. Але як вирішити, яка монета заслуговує на вашу увагу, і яку криптовалюту купувати зараз, якщо ви хочете як зростання, так і довгострокову актуальність? Давайте розберемо кожен проєкт. Super Pepe: Мемкоїн з серйозними амбіціями Super Pepe — це більше, ніж просто варіація інтернет-мему, це ретельно спланована екосистема, створена для того, щоб їхати на хвилі популярності Pepe, доки вона триває, і подолати цикли прогріву, яким піддалися інші мемкоїни. Ключові переваги 1. Нативний для Ethereum: Найбільший доступний пул розробників, інтеграцій та інфраструктури DeFi. 2. Дефіцит та корисність: Ми використовуватимемо комбінацію передпродажів та підвищення ціни на токени, щоб виправдати віру ранніх прихильників. Спалювання токенів та стейкінг створюють дефіцит, тоді як зв'язки з NFT забезпечують довгострокову корисність. 3. Культурна ідентичність: Pepe більше не належить сам собі. На відміну від тих мемкоїнів, які зникають майже відразу після появи, Super Pepe спирається на мем з потужною вірусною довговічністю. Чому це важливо Сильна спільнота прихильників вже збирається навколо ініціативи, про що свідчить Super...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:55
Нове підвищення видобутку OPEC+ означає повернення 1,66 мільйона нафтових барелів на день

Нове підвищення видобутку OPEC+ означає повернення 1,66 мільйона нафтових барелів на день

Допис "Нове підвищення видобутку OPEC+ знаменує повернення 1,66 мільйона нафтових барелів на день" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Танкер, що перевозить сиру нафту в порту Ціндао в провінції Шаньдун, Китай, 3 серпня 2025 року. (Фото: Costfoto) NurPhoto через Getty Images Нове підвищення видобутку нафти OPEC+ надіслало ще один чіткий сигнал міжнародному ринку сирої нафти про те, що його увага залишається твердо зосередженою на збільшенні частки ринку. На своєму засіданні в неділю вісім членів OPEC+, вибрана група виробників нафти під керівництвом Росії та Організація країн-експортерів нафти (OPEC) на чолі з Саудівською Аравією, вирішили підвищити свої колективні рівні видобутку на жовтень ще на 137 000 барелів на день. Останнє підвищення знаменує повернення 1,66 мільйона барелів на день від OPEC+. Це частина спроби групи скасувати раніше узгоджені скорочення між квітнем і листопадом 2023 року. До недільної угоди OPEC+ мала два оголошені напрямки скорочень – скорочення на 1,65 мільйона барелів на день вісьмома членами та подальше скорочення на 2 мільйони барелів на день усією групою, яке діятиме до четвертого кварталу 2026 року. Минулого місяця OPEC+ погодилася збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на день на вересень. Це після більшого, ніж очікувалося, збільшення на 548 000 барелів на день у серпні та 411 000 барелів на день у травні, червні та липні, оскільки вона продовжує просувати більше барелів на ринок. У заяві, виданій OPEC, виробники Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман назвали "поточні здорові ринкові основи" причиною останнього підвищення. "З огляду на стабільні глобальні економічні перспективи та поточні здорові ринкові основи, вісім країн-учасниць вирішили впровадити коригування видобутку на 137 000 барелів на день з 1,65 мільйона барелів на день додаткових добровільних коригувань, оголошених у квітні 2023 року", – йдеться у заяві. ForbesЗобов'язання ЄС щодо купівлі енергії у США на 250 мільярдів доларів на рік не відповідає дійсностіАвтор: Гаурав Шарма ForbesЧи може Tesla Ілона Маска потрясти...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:40
О котрій годині починається пре-шоу червоної доріжки MTV VMAs? Як дивитися

О котрій годині починається пре-шоу червоної доріжки MTV VMAs? Як дивитися

Допис "О котрій починається премаркет червоної доріжки MTV VMAs? Як дивитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 11 ВЕРЕСНЯ: Сабріна Карпентер відвідує церемонію MTV Video Music Awards 2024 на арені UBS 11 вересня 2024 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Jamie McCarthy/WireImage) WireImage Святкування MTV Video Music Awards 2025 відбудеться в неділю ввечері, якому передує премаркет червоної доріжки з арени UBS у Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк. Ведучим MTV VMAs 2025 буде реп-ікона та зірка франшизи NCIS LL Cool J, а також відбудуться живі виступи головної номінантки MTV VMA цього року Lady Gaga та кількох інших артистів, включаючи Сабріну Карпентер, Алекса Воррена, Doja Cat, Post Malone, Конана Грея, Jelly Roll та Busta Rhymes. Forbes "Співтворець "Венздей" про те, як матеріалізувалася роль Lady Gaga у 2 сезоні" Автор: Tim Lammers Перш ніж MTV VMAs розпочнеться о 20:00 ET/17:00 PT на безкоштовному телебаченні CBS та у стрімінгу на Paramount+ Premium, дійство починається з премаркету червоної доріжки події. Премаркет червоної доріжки MTV VMA 2025 починається о 19:00 ET/16:00 PT на кабельному та супутниковому телебаченні та транслюватиметься на MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land та VH1. Ведучими премаркету червоної доріжки MTV VMA будуть Кеван Кенні та співачка-авторка пісень Несса. У премаркеті також виступить KATSEYE з піснями "Gnarly" та "Gabriela" з нового EP популярної дівочої групи Beautiful Chaos. Які артисти змагаються за головну нагороду на MTV VMAs? За MTV Video Music Awards голосують фанати. Цьогорічні номінанти на головну нагороду вечора, "Відео року", такі: "Brighter Days Ahead" – Аріана Гранде "Birds of a Feather" – Біллі Айліш "Not Like Us" – Кендрік Ламар "Die With a Smile" – Lady Gaga і Bruno Mars "APT." – ROSÉ і Bruno Mars "Manchild" –...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:37
Прогноз ціни Cardano на 2025 рік: Layer Brett приваблює китів, які розраховують на прогнозовану прибутковість у 40x цього місяця

Прогноз ціни Cardano на 2025 рік: Layer Brett приваблює китів, які розраховують на прогнозовану прибутковість у 40x цього місяця

Пост "Прогноз ціни Cardano на 2025 рік: Layer Brett приваблює китів, які розраховують на прибуток у 40 разів цього місяця" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найновіший прогноз ціни Cardano на 2025 рік вказує на зростання, але не вибухове. Екосистема ADA все ще розширюється, а її спільнота залишається такою ж відданою, як і завжди, але повільний темп розвитку втомив інвесторів. Фундамент міцний, проте відсутність терміновості залишає Cardano (ADA) у боротьбі за увагу трейдерів, які шукають швидші можливості. Водночас капітал переходить до новіших проєктів. Layer Brett ($LBRETT), мемкоїн на Ethereum Layer 2, зараз приваблює китів, які бачать потенціал для прибутку в 40 разів цього місяця. Чому потенціал зростання Cardano виглядає обмеженим Cardano (ADA) побудував свою ідентичність на методичному та дослідницькому підході. Це надало йому довіру на початку, але крипторинок не винагороджує повільних гравців. У той час як Solana, Ethereum Layer 2 і навіть токени на основі мемів випускають оновлення та привертають увагу, Cardano все ще відстає. Ось чому більшість прогнозів ціни Cardano на 2025 рік залишаються обережними. ADA може зрости разом із ширшим ринком, але аналітики не бачать вибухового зростання, якого трейдери очікують від новіших, швидших токенів. Для багатьох ADA перетворився з високоприбуткової ставки на більш повільну та стабільну довгострокову інвестицію. Новий магніт для грошей китів Ось чому більші інвестори придивляються до Layer Brett ($LBRETT). Все ще на етапі передпродажу, Brett став одним із найбільш обговорюваних токенів у торгових колах. Кити бачать комбінацію, яка їм подобається: мем-культура, масштабованість Ethereum Layer 2 та масивні винагороди за стейкінг, які можуть забезпечити експоненційні прибутки. Там, де Cardano відчувається як довгостроковий дослідницький проєкт, Brett пропонує високоризиковану, високоприбуткову схему, яка може швидко принести результати. Чому кити переміщують капітал Кити не рухаються наосліп. Вони помічають чіткі переваги в Layer Brett: - Інфраструктура Ethereum Layer 2: миттєві транзакції з мінімальними комісіями - Енергія мем-першості: брендинг, розроблений для вірусної спекуляції - Ранні винагороди за стейкінг: 895% доступні для перших учасників - Ідеальний час: запуск...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:25
Ripple (XRP) приніс прибуток у 100 разів, чи може Mutuum Finance (MUTM) стати наступним проривним токеном вартістю менше $1?

Ripple (XRP) приніс прибуток у 100 разів, чи може Mutuum Finance (MUTM) стати наступним проривним токеном вартістю менше $1?

Пост Ripple (XRP) приніс прибуток у 100 разів, чи може Mutuum Finance (MUTM) стати наступним Прорив токеном вартістю менше $1? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) можна вважати однією з найпопулярніших історій прориву у криптовалюті. До своїх драматичних ралі, вклади XRP ранніх інвесторів зросли більш ніж у 100 разів, перетворюючи скромні інвестиції на величезні статки. Хоча XRP продовжує залишатися серед найбільших учасників ринку цифрових активів сьогодні, його величезна ринкова капіталізація робить таке феноменальне зростання майже неможливим. Через цей факт інвестори шукають наступну утилітарну, досить недорогу ініціативу, яка може повторити початкові прибутки XRP. Одним із конкурентів, який вже привертає увагу, є Mutuum Finance (MUTM), децентралізований протокол кредитування, який розпочав свій передпродаж на початку 2025 року і вже демонструє вражаючу тягу. Питання, яке багато людей ставлять: чи є MUTM наступним токеном, який впаде нижче $1? Історія зростання XRP Щоб зрозуміти, чому інвестори зараз розглядають новіші токени, такі як MUTM, корисно обговорити історію XRP. Впровадження XRP дозволило Ripple Labs розташуватися між технологією блокчейн та традиційними фінансами, дозволяючи здійснювати транскордонні транзакції за секунди з дуже низькими витратами. Під час піку бичачого ринку у 2017 році, XRP злетів до понад $3 і забезпечив засновникам неймовірні винагороди. Знову у 2020-2021 роках, XRP став особливо гострим, навіть перед обличчям регуляторних перешкод, що є нагадуванням про те, що проекти, які є явно корисними, не вмирають у кризу і з'являються в нових циклах. Ранні учасники його хвиль отримали масивні прибутки, які встановили XRP як один із небагатьох токенів, що забезпечують прибуток у 100 разів. Однак, ми можемо перейти до 2025 року, і через свій розмір, XRP не має потенціалу зростання. Його ринкова вартість становить десятки мільярдів, тому множники у трьох цифрах, ймовірно, досить перебільшені. Хоча XRP продовжує бути потужним...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:22
Розробник Polygon називає World Liberty Financial "шахрайством усіх шахрайств"

Розробник Polygon називає World Liberty Financial "шахрайством усіх шахрайств"

Допис "Розробник Polygon називає World Liberty Financial 'шахрайством усіх шахрайств'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розробник Polygon Бруно Скворц різко висловився про World Liberty Financial (WLF) у суботу, звинувачуючи компанію у крадіжці його коштів. У дописі на X Скворц написав: "...вони вкрали мої гроші, і оскільки це сім'я @POTUS, я нічого не можу з цим вдіяти". Скворц був одним із сотень користувачів, включаючи засновника Tron та інвестора WLF Джастіна Сана, чиї токени були заморожені WLF. Компанія децентралізованих фінансів (DeFi) тісно пов'язана з президентом США Дональдом Трампом та його родиною. Структура Трампа володіє 60% WLF і отримує 75% доходу від продажу токенів. Сини Трампа, Ерік і Дональд Трамп-молодший, входять до керівництва компанії. За оцінкою, опублікованою The New Yorker у серпні, родина Трампа заробила близько $412,5 мільйонів від WLF. Скворц додав до свого допису на X відповідь електронною поштою, яку він отримав від WLF, де зазначалося, що компанія "не зможе розблокувати" його токени. Компанія виправдала заморожування токенів "через високий ризик блокчейн-експозиції, пов'язаної з" гаманцем Скворца. Розробник Polygon порівняв WLF з "мафією нової ери" З моменту початку торгів WLF 1 вересня протокол заблокував щонайменше 272 гаманці. Засуджуючи протокол як "шахрайство всіх шахрайств", Скворц зазначив: "Це мафія нової ери. Немає до кого скаржитися, немає з ким сперечатися, немає кого судити. Це просто... є". Скворц далеко не єдиний, хто критикує заморожування активів WLF. У довгому дописі на X у п'ятницю Сан, який інвестував $45 мільйонів у WLF минулого року, заявив, що його активи були "необґрунтовано заморожені". Крім того, Сан зазначив, що великий фінансовий бренд повинен ґрунтуватися на "справедливості, прозорості та довірі". А не "на односторонніх діях, які заморожують активи інвесторів", написав він, додавши: "Такі...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:21
Драма WLFI продовжується: Чи це "Шахрайство всіх шахрайств"?

Драма WLFI продовжується: Чи це "Шахрайство всіх шахрайств"?

Пост WLFI Drama Continues: Is 'This Is the Scam of All Scams'? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Що за тиждень. Якщо ви думали, що криптовалюта була дикою раніше, остання драма навколо World Liberty Financial (WLFI) виводить це на новий рівень. Токен-проєкт з брендом Трампа, особистою участю Еріка Трампа та сотнями мільйонів, що, здається, застрягли в лімбо, побачив багато драми цього тижня. WLFI 'Вкрали мої гроші': від Polygon до POTUS Бруно Скворц, відомий розробник Polygon, не стримував слів, коли ділився своїм досвідом на X. Він навіть позначив президента США Дональда Трампа, заявивши: "TLDR: вони вкрали мої гроші, і оскільки це сім'я @POTUS, я нічого не можу з цим зробити... Це мафія нової ери. Немає до кого скаржитися, немає з ким сперечатися, немає кого судити. Це просто... є. ЦЕ шахрайство всіх шахрайств." Завершуючи своє звинувачення, Бруно позначив радника Paradigm та ончейн-слідчого ZachXBT, щоб допомогти з його скрутним становищем. Він далі підсумував те, що для багатьох відчувається як дежавю в криптопросторі, який все ще бореться з проблемами централізації та довіри. Проблема? Гаманець Бруно був позначений через ймовірний високий ризик через 40 ETH через Tornado Cash, непрямі зв'язки з санкціонованими російськими біржами Garantex і Netex24, та "wusd-dashboard, який був позначений як шахрайство CA." Не зовсім те, що ви очікували б для такої заморозки. Однак у епоху автоматизації відповідності, прапорці залишаються, а активи заморожуються. Іноді це з причин таких слабких, як "вісім кроків від" підозрілої активності. ZachXBT, завжди прагматичний, висловився: "Проблема в тому, що більшість часу 'високоризикова' експозиція є неправильною, тому команда не може покладатися на інструменти відповідності." Він детально описав, як ручні перевірки позначених адрес часто виявляють, що інструменти відповідності виявляють більше хибних спрацьовувань, ніж реальних зловмисників. Це реальний ризик, коли загальні заборони...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:16
Токенізований фонд Fidelity FDIT перевищує 200 мільйонів доларів AUM

Токенізований фонд Fidelity FDIT перевищує 200 мільйонів доларів AUM

Пост Токенізований фонд Fidelity FDIT перевищив $200 мільйонів AUM з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: FDIT від Fidelity досягає $203 мільйонів, конкуруючи з BUIDL від BlackRock у токенізованих фондах. Розгорнуто на блокчейн Ethereum, забезпечено облігаціями Казначейства США. Не повідомляється про регуляторні проблеми; Fidelity підтримує контроль відповідності. Ончейн токенізований фонд Fidelity, Fidelity Digital Interest Token, перевищив $203,7 мільйонів в активах, підкреслюючи зростання інституційних інвестицій у цифрові активи на Ethereum. Цей прогрес підкреслює значний зсув у напрямку фінансів на основі блокчейну, відзначаючи стратегічну присутність Fidelity у ландшафті цифрових активів поряд з такими конкурентами, як BlackRock. Зростання FDIT запускає гонку токенізації блокчейну Fidelity Digital Interest Token (FDIT) успішно накопичив AUM понад $200 мільйонів, відзначаючи його появу як потужну присутність у сфері цифрових фінансів. Розгорнутий на блокчейн Ethereum, FDIT пропонує викуп інституційного рівня, забезпечений облігаціями Казначейства США. Розширення Fidelity в ончейн фонди вказує на стратегічний поворот до цифрових активів. Запуск FDIT створює конкурентний ландшафт, кидаючи виклик зусиллям токенізації BUIDL від BlackRock на подібній інфраструктурі блокчейну. Це сигналізує про зростаючий інтерес та міграцію традиційних керуючих активами до вивчення технологій блокчейну та їх поєднання з більш традиційними фінансовими системами. Фінансові аналітики та інсайдери галузі вказують на це як на показник ширшого інституційного прийняття. Зокрема, генеральний директор Fidelity, Ебігейл П. Джонсон, підкреслює їхню прихильність до інновацій на основі потреб клієнтів, що розвиваються, та інтеграції цифрових активів. "Кожен продукт і послуга, які ми створюємо... базуються на прислуховуванні до наших клієнтів та передбаченні їхніх потреб, що розвиваються." Ethereum розміщує токенізований фонд Fidelity на $203 мільйони Чи знали ви? Запуск FDIT від Fidelity та BUIDL від BlackRock демонструє зростаючу тенденцію традиційних фінансів використовувати ончейн управління активами, встановлюючи прецедент для майбутніх фінансових інновацій. Ethereum (ETH), що розміщує FDIT, підтримує поточну ринкову ціну $4 300,30, згідно з CoinMarketCap. Криптовалюта має ринкову капіталізацію $519,07 мільярдів, захоплюючи 13,52% домінування на ринку. За останні 24 години обсяг торгівлі ETH досяг $19,06 мільярдів, з...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:15
