Драма WLFI продовжується: Чи це "Шахрайство всіх шахрайств"?

Що за тиждень. Якщо ви думали, що криптовалюта була дикою раніше, остання драма навколо World Liberty Financial (WLFI) виводить це на новий рівень. Токен-проєкт з брендом Трампа, особистою участю Еріка Трампа та сотнями мільйонів, що, здається, застрягли в лімбо, побачив багато драми цього тижня. WLFI 'Вкрали мої гроші': від Polygon до POTUS Бруно Скворц, відомий розробник Polygon, не стримував слів, коли ділився своїм досвідом на X. Він навіть позначив президента США Дональда Трампа, заявивши: "TLDR: вони вкрали мої гроші, і оскільки це сім'я @POTUS, я нічого не можу з цим зробити... Це мафія нової ери. Немає до кого скаржитися, немає з ким сперечатися, немає кого судити. Це просто... є. ЦЕ шахрайство всіх шахрайств." Завершуючи своє звинувачення, Бруно позначив радника Paradigm та ончейн-слідчого ZachXBT, щоб допомогти з його скрутним становищем. Він далі підсумував те, що для багатьох відчувається як дежавю в криптопросторі, який все ще бореться з проблемами централізації та довіри. Проблема? Гаманець Бруно був позначений через ймовірний високий ризик через 40 ETH через Tornado Cash, непрямі зв'язки з санкціонованими російськими біржами Garantex і Netex24, та "wusd-dashboard, який був позначений як шахрайство CA." Не зовсім те, що ви очікували б для такої заморозки. Однак у епоху автоматизації відповідності, прапорці залишаються, а активи заморожуються. Іноді це з причин таких слабких, як "вісім кроків від" підозрілої активності. ZachXBT, завжди прагматичний, висловився: "Проблема в тому, що більшість часу 'високоризикова' експозиція є неправильною, тому команда не може покладатися на інструменти відповідності." Він детально описав, як ручні перевірки позначених адрес часто виявляють, що інструменти відповідності виявляють більше хибних спрацьовувань, ніж реальних зловмисників. Це реальний ризик, коли загальні заборони...