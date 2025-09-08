2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Захоплююча суміш підліткової тривоги

Захоплююча суміш підліткової тривоги

Допис "Захоплива суміш підліткової тривоги" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ешбі Джентрі, Ніккі Родрігес, Ноа ЛаЛонде на фотосесії Netflix "Моє життя з хлопцями Волтер", що відбулася в офісі Netflix у Нью-Йорку 27 серпня 2025 року в Нью-Йорку, Нью-Йорк. (Фото: Стефані Ауджелло/Variety через Getty Images) Variety через Getty Images Враховуючи успіх "Virgin River", не дивно, що Netflix шукав ще одну мальовничу мелодраму. Тільки цього разу, замість орієнтації на жінок старшого віку, чому б не зробити підліткову мелодраму в дусі колись молодіжного серіалу Fox "Party of Five"? Так з'явився "Моє життя з хлопцями Волтер". Хоча серіал вийшов ще в грудні 2023 року і заснований на однойменному романі Алі Новак 2014 року, я лише нещодавно відкрив для себе перший 10-серійний сезон — і тепер не можу насититися першими двома сезонами. І для протоколу, я не зовсім відповідаю жодній з цільових демографічних груп — але це не завадило мені сильно прив'язатися до цієї вигаданої родини. "Моє життя з хлопцями Волтер" — це не просто для підлітків, це для всіх, хто коли-небудь мусив починати все спочатку. Для всіх, хто відчував себе чужим. Для всіх, кого несподівано вразило горе, але хто все ж знайшов спосіб рухатися вперед. Можливо, серіал Netflix "Моє життя з хлопцями Волтер" не повинен працювати так добре, як це є насправді. Він повний заїжджених тропів: підліток не у своїй тарілці, велика родина з надто багатьма іменами, щоб їх запам'ятати, любовний трикутник з питанням "будуть вони разом чи ні", і безліч моментів "Чому ти просто не відповів на його повідомлення?". І все ж... він абсолютно захопливий. Суть: Ніккі Родрігес грає Джекі Говард, 15-річну дівчину, вирвану з привілейованого життя на Мангеттені після того, як її батьки та сестра трагічно загинули в жахливій аварії. Її відправляють жити в сільське містечко Сільвер-Фоллс, Колорадо, з родиною Волтерів — гучною "компанією з десяти осіб", до якої входить Вілл (Джонні...
Threshold
T$0.01201-21.65%
FOX Token
FOX$0.02119-11.15%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:43
Поділитись
За словами експертного аналітика, завтра особливий день для Bitcoin: він попередив бути дуже обережними

За словами експертного аналітика, завтра особливий день для Bitcoin: він попередив бути дуже обережними

Пост "За словами експертного аналітика, завтра особливий день для Bitcoin: він попередив бути дуже обережними" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик криптовалют Тімоті Петерсон представив переконливу оцінку показників Bitcoin 8 вересня. За словами Петерсона, історичні дані свідчать, що 8 вересня був одним із найгірших днів для Bitcoin. Аналітик заявив: "Bitcoin має в середньому 53% шанс зростання в будь-який день, з типовим прибутком близько 0,10%. Однак ситуація відрізняється 8 вересня. Цей день закривався зниженням у 72% випадків, із середнім збитком 1,30%. Це робить 8 вересня сьомим найгіршим днем року". Петерсон також стверджував, що 8 вересня є ключовим індикатором не лише для щоденних показників, але й для всього вересня. Він зазначив, що історичні дані показують, що позитивне закриття 8 вересня означає 75% ймовірність того, що Bitcoin закриє місяць вище, тоді як негативне закриття означає 90% ймовірність того, що місяць закінчиться нижче. Експерти нагадують інвесторам, що ця статистика може дати підказки для розуміння короткострокового напрямку ринку, але її не слід розглядати як єдину інвестиційну пораду. *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000597-29.18%
Notcoin
NOT$0.000948-39.88%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:41
Поділитись
Bitcoin б'є історичний рекорд, тримається впевнено вище $100 тис. протягом 122 днів поспіль, сигналізує про нову фазу ринку

Bitcoin б'є історичний рекорд, тримається впевнено вище $100 тис. протягом 122 днів поспіль, сигналізує про нову фазу ринку

Допис Bitcoin встановлює історичний рекорд, утримуючись вище $100k протягом 122 днів поспіль, сигналізує про нову фазу ринку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) встановив новий рекорд, залишаючись вище рівня $100 000 протягом 122 днів поспіль, згідно з новим відкриттям, зробленим сьогодні аналітиком ринку Crypto Patel. Це перший випадок такого роду з моменту створення віртуальної валюти. Останнього разу криптовалюта досягла такого результату 11 червня 2025 року, коли вона залишалася вище позначки $100k протягом 30 днів поспіль. Цей новий рух почався 23 червня 2025 року, коли криптовалюта торгувалася за ціною $103 182. З того часу Bitcoin переживає консолідації, які стабілізують його цінові дії, та висхідні тренди, які привели актив до нового історичного максимуму (ATH) у $123 000, зафіксованого 23 серпня. Bitcoin Milestone Alert $BTC тепер залишається вище рівня $100K протягом 122 днів поспіль. Це понад 4 місяці утримання шестизначної території, що доводить, що $100K - це не просто прорив, а стає новою ринковою базою. Питання не в тому, чи може Bitcoin утримуватися, а в тому, що... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 7 вересня 2025 Bitcoin залишається вище $100k: що це означає Криптовалюта торгувалася у вузькому діапазоні між $103 182 та $123 364 протягом більше ніж останніх трьох місяців. Підтримка ринкової вартості вище цієї зони протягом цих місяців станом на 7 вересня 2025 року є новим, революційним рекордом. Цей прорив спростовує прогноз 2019 року від песиміста Bitcoin Пітера Шиффа, який заявляв, що токен ніколи не досягне такого рівня. Стійкий рівень підкреслює значний прогрес монети та впевненість клієнтів у її можливостях. Це видатне досягнення показує більше, ніж просто рух ціни – воно вказує на те, що ринок продовжує свою зрілість із зростаючим ентузіазмом інвесторів та стійким попитом у всьому світі. Перебування вище позначки $100k протягом такого тривалого періоду часу означає, що актив може переходити до нового розділу...
Threshold
T$0.01201-21.65%
SIX
SIX$0.01692-13.76%
Bitcoin
BTC$111,874.07-7.84%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:38
Поділитись
Від накопичувача Bitcoin до мільярдера: Майкл Сейлор потрапляє до списку Bloomberg 500

Від накопичувача Bitcoin до мільярдера: Майкл Сейлор потрапляє до списку Bloomberg 500

Допис "Від накопичувача Bitcoin до мільярдера: Майкл Сейлор потрапляє до списку Bloomberg 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Strategy Inc. Майкла Сейлора, завантажена Bitcoin, підняла його статки до 7,37 мільярда доларів, викликаючи розмови про можливе включення до S&P 500. Співзасновник і виконавчий голова Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор знову потрапив у заголовки, цього разу приєднавшись до рядів найбагатших людей світу. Його статки зросли на 1 мільярд доларів з початку року, забезпечивши йому дебютне місце в індексі мільярдерів Bloomberg 500. Посівши 491-е місце, статки Сейлора зараз оцінюються в 7,37 мільярда доларів, що означає зростання на 15,8% з початку року. Дані Bloomberg показують, що близько 650 мільйонів доларів його багатства зберігається в готівці, тоді як левова частка, приблизно 6,72 мільярда доларів, пов'язана з його часткою в MicroStrategy. Деталі розподілу багатства Сейлора Основна частина багатства Сейлора залишається пов'язаною з Strategy Inc., казначейською компанією Bitcoin [BTC], яку він співзаснував і перетворив на корпоративного гіганта, синонімічного з накопиченням криптовалюти. Bloomberg повідомляє, що Strategy володіє найбільшим публічно торгованим запасом Bitcoin, який виріс з 580 000 токенів вартістю приблизно 60 мільярдів доларів у травні 2025 року до вражаючих 629 376 BTC до серпня. Сейлор особисто володіє приблизно 8% акцій компанії, включаючи 19,6 мільйона акцій класу B і 382 000 акцій класу A, згідно з проксі-файлом Strategy за 2025 рік. Хоча Сейлор розкрив, що володіє 17 732 BTC у дописі в X у жовтні 2020 року, Bloomberg виключає ці активи з розрахунку його мільярдного багатства, оскільки незалежна перевірка його поточних активів недоступна. Він повідомляє про готівкові резерви приблизно в 650 мільйонів доларів, в основному від продажу акцій MicroStrategy на суму понад 410 мільйонів доларів у 2024 році. Bloomberg коригує ці надходження, разом з дивідендами, з урахуванням податків і ринкових коливань для оцінки його останньої чистої вартості. Показники акцій MSTR Тим часом, акції MSTR зросли на 2,53% за останні 24 години до 335,87 доларів, хоча вони впали на 16,45% за останні...
B
B$0.17661-28.96%
Bitcoin
BTC$111,874.07-7.84%
Moonveil
MORE$0.02618-16.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:08
Поділитись
Bitmain зіткнувся з позовом, що звинувачує в порушенні угоди про хостинг

Bitmain зіткнувся з позовом, що звинувачує в порушенні угоди про хостинг

Пост "Bitmain зіткнувся з позовом про порушення угоди про хостинг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, найбільший у світі виробник обладнання для майнінгу Bitcoin, зіткнувся з позовом від постачальника хостингу Old Const. Old Const стверджує, що Bitmain Technologies Georgia Limited, американська філія компанії, припинила їхній хостинговий контракт без належної причини. Вони заявляють, що Bitmain сфабрикував порушення їхньої угоди для припинення партнерства. У позовних документах Old Const написав, що Bitmain "сфабрикував нібито порушення, щоб негайно припинити угоду". Повідомлення про припинення, видане 22 серпня, Old Const описує як суттєве та очікуване порушення контрактів сторін. Old Const вимагає судової заборони проти Bitmain Old Const підписав Угоду про хостингові послуги (HSA) з Bitmain у листопаді 2024 року для надання хостингу в дата-центрі для серверів HASH Super Computing від Bitmain. У позові також згадуються додаткові угоди, включаючи Угоду про співпрацю, Угоду про продаж та Угоду про продаж і купівлю OnRack. Усі вони містять пункти, що вимагають вирішення спорів у судах Техасу або через арбітраж у Х'юстоні. Old Const стверджує, що Bitmain пішов далі, ніж просто припинення партнерства, і фактично погрожував отримати судовий наказ, відомий як "наказ про повернення майна", щоб вилучити своє майнінгове обладнання. Згідно зі скаргою, Bitmain хоче отримати наказ від суду за межами Техасу. Оскільки контракт HSA чітко вимагає, щоб усі юридичні спори розглядалися в Техасі, Old Const заявляє, що цей крок порушить умови їхнього контракту. У позовних документах зазначено: "Незважаючи на обов'язкові положення про вибір форуму, Bitmain погрожував отримати наказ про повернення майна або володіння від суду за межами Техасу, порушуючи HSA та положення про виключний вибір форуму в інших угодах". Щоб зупинити Bitmain від обходу узгодженого процесу вирішення спорів, Old Const просить суд видати Тимчасове обслуговування та...
LETSTOP
STOP$0.06672-5.85%
Movement
MOVE$0.0798-27.25%
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:52
Поділитись
Понад 1 мільйон у Bitcoin заблоковано в казначействах, оскільки установи вкладають 1 мільярд доларів

Понад 1 мільйон у Bitcoin заблоковано в казначействах, оскільки установи вкладають 1 мільярд доларів

Пост "Понад 1 мільйон Bitcoin заблоковано в казначействах, оскільки інституції вкладають $1 мільярд" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Понад 1 мільйон Bitcoin заблоковано в казначействах, оскільки інституції вкладають $1 мільярд Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських медіа, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
BRC20.COM
COM$0.010043-10.30%
Sign
SIGN$0.04151-33.13%
mETHProtocol
COOK$0.009346-28.06%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:26
Поділитись
Майнери Bitcoin досягають рекордної складності на тлі низького рівня транзакцій

Майнери Bitcoin досягають рекордної складності на тлі низького рівня транзакцій

Пост Bitcoin майнери стикаються з рекордною складністю на тлі низького рівня транзакцій з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Складність мережі Bitcoin зросла до рекордно високого рівня понад 136 трильйонів, створюючи складніші умови для майнерів, які вже мають справу зі скороченням доходів. Коригування, зафіксоване на висоті блоку 913,248, відзначило зростання на 4% від 129,6 трильйонів і продовжило серію з п'яти послідовних збільшень з червня, згідно з даними від Mempool. Bitcoin майнери стикаються з вузькими маржами при рекордній складності та ослабленні доходів Цей механізм є центральним у дизайні Bitcoin. Рівні складності перекалібруються кожні 2,016 блоків — приблизно раз на два тижні — щоб утримувати виробництво блоків близько до десятихвилинної цілі. Спонсоровано Спонсоровано Зростання сигналізує про те, що до мережі приєдналося більше обчислювальної потужності, тоді як падіння відображає вихід майнерів. В обох випадках коригування забезпечує стабільність у темпі створення нових блоків. Складність майнінгу Bitcoin. Джерело: Mempool Тим часом, зростаючий поріг настає у складний час для Bitcoin майнерів. Дані від Hashrate Index показують, що хешпрайс — орієнтир для доходу майнера на одиницю обчислювальної потужності — знизився до близько $51. Цей рівень є найслабшим з червня, підкреслюючи, як тиск на доходи зростає, навіть коли конкуренція посилюється. Bitcoin Hashprice Index. Джерело: Hashrate Index. За даними Hashrate Index, серпневі цифри підкреслили цей тиск. Протягом місяця середній хешпрайс Bitcoin за період встановився на рівні $56,44, приблизно на 5% нижче, ніж у липні. У той же час, фірма зазначила, що комісії за транзакції BTC надавали мало або взагалі не надавали підтримки протягом періоду. Hashrate Index зазначив, що майнери BTC збирали в середньому лише 0,025 BTC за блок — падіння на 19,6% з липня і найслабший показник з кінця 2011 року. У доларовому вираженні це перетворилося на $2,904 середнього щоденного доходу від комісій, що майже на 20% менше місяць до місяця і найнижчий показник з початку 2013 року. Враховуючи вищезазначене, Bitcoin майнери опинилися в скрутному становищі, оскільки поєднання рекордних рівнів складності та слабших потоків доходів залишає їхні операції на вузьких маржах...
Bitcoin
BTC$111,874.07-7.84%
Sunrise Layer
RISE$0.009328-8.19%
Moonveil
MORE$0.02618-16.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:24
Поділитись
Дані блокчейну показують, що кити Solana звертаються до цього вірусного мемкоіну для максимального прибутку в 2025 році

Дані блокчейну показують, що кити Solana звертаються до цього вірусного мемкоіну для максимального прибутку в 2025 році

Пост "Ончейн дані показують, що кити Solana звертаються до цього вірусного мемкоїна для максимального прибутку в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок завжди дивує, але нещодавні ончейн дані розкривають щось справді інтригуюче: помітний зсув серед деяких інвесторів з високим рівнем капіталу, включаючи тих, хто має значні вкладення в Solana, у напрямку революційного нового мемкоїна. Це не просто черговий токен місяця; передпродаж Layer Brett вже перевищив 2,8 мільйона доларів, демонструючи величезний ранній імпульс, готуючись об'єднати вірусну мем-культуру з реальною корисністю Layer 2. Аналітики шепочуть, що $LBRETT може принести прибуток у 100 разів, позиціонуючи його як потужного конкурента для усталених гравців, таких як Solana, у майбутньому бичачому ралі. Layer Brett – Майбутнє Чому досвідчені інвестори, які зазвичай їздять на хвилях гігантів, як Solana (SOL), раптом звертають увагу на це нове обличчя? Все зводиться до потенціалу та мети. Хоча Solana може похвалитися вражаючою швидкістю, її величезна ринкова капіталізація, наразі понад 109 мільярдів доларів, означає, що експоненційний прибуток важче отримати. Layer Brett, однак, пропонує руйнівне поєднання: безперечну енергію мемкоїна в поєднанні з перевагами високої швидкості та низької вартості рішення Ethereum Layer 2. Лише його інноваційний механізм стейкінгу обіцяє вражаючий APY у 895% для ранніх учасників, структуру винагород, розроблену для залучення серйозних довгострокових власників. Уявіть прибуток порівняно з поступовими рухами Solana зараз. Що таке Layer Brett? Layer Brett – це не просто персонаж; це революція. Народжений з улюбленого інтернет-мему про жабу, цей проект перевершує своє походження на Base, створюючи власний спеціальний блокчейн Layer 2 на Ethereum. Це означає, що він пропонує справжній вихід із повільних, дорогих транзакцій, які переслідують багато мемкоїнів, і навіть деякі блокчейни Layer 1. Це токен, орієнтований на спільноту, підтриманий технологіями, що обіцяє майбутнє масштабованості, блискавично швидких транзакцій та справді низьких комісій за газ. Що таке Solana? Solana увірвалася на сцену як високопродуктивний блокчейн Layer 1, часто називаний "Ethereum...
Threshold
T$0.01201-21.65%
Waves
WAVES$0.7853-18.05%
holoride
RIDE$0.00072-24.21%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:16
Поділитись
Кеті Вуд закликає до зниження ставок на тлі високого безробіття

Кеті Вуд закликає до зниження ставок на тлі високого безробіття

Пост Кеті Вуд закликає до зниження ставок на тлі високого безробіття з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Кеті Вуд закликає до зниження процентних ставок через високе безробіття. Рівень безробіття в США перевищує пікові значення минулих циклів, до рівня 2008 року. Спостерігається потенційний вплив на ринки акцій та криптовалют. Кеті Вуд, генеральний директор ARK Invest, закликала до зниження процентних ставок 7 вересня 2025 року, посилаючись на рівень безробіття в США, що перевищує пікові значення циклу до кризи 2008-09 років, через свій акаунт X. Заява Вуд підкреслює потенційний вплив на ринки акцій та криптовалют, наголошуючи на макроекономічних викликах та необхідності коригування монетарної політики. Кеті Вуд про безробіття та процентні ставки Заява Кеті Вуд стосувалася рівня безробіття в США, зазначаючи, що він перевищує історичні пікові значення циклів до кризи 2008-09 років. Вона наголосила на необхідності зниження процентних ставок у своєму акаунті X, пов'язуючи макроекономічні виклики з потенційним впливом на ринок. Наслідки заяви Вуд є значущими для фінансових ринків. Її погляди свідчать про те, що високе безробіття може змусити політиків розглянути питання про зниження процентних ставок. Ці зниження потенційно можуть стимулювати економіку та опосередковано принести користь ризиковим активам, таким як криптовалюти. Кеті Вуд, генеральний директор ARK Invest, прокоментувала: "Ми очікуємо, що процвітання, зумовлене зростанням продуктивності, скоротить тривалість безробіття, але поточний рівень безробіття вищий, ніж пік кожного циклу до 2008-2009 років (кризи). Це ще раз підкреслює необхідність зниження процентних ставок." Криптовалютні ринки та потенційні наслідки зниження ставок Чи знаєте ви? Заклик Кеті Вуд до зниження процентних ставок узгоджується з тенденціями, що спостерігалися під час фінансових викликів до 2008 року, коли подібні дії були спрямовані на стимулювання економічного відновлення. За даними CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $111 188,27 з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона. Домінування криптовалюти на ринку становить 57,80%, а обсяг торгівлі за 24г (Токен) становить $24,23 мільярда, що на 18,31% менше. Ціни показали помірне зростання на 0,85% за останні 24 години на тлі постійної волатильності ринку. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 20:09 за Києвом вересня...
Union
U$0.008497-14.89%
Bitcoin
BTC$111,874.07-7.84%
Capverse
CAP$0.11546+3.94%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:15
Поділитись
Хто виступатиме на MTV VMAs 2025? Ось повний список артистів

Хто виступатиме на MTV VMAs 2025? Ось повний список артистів

Пост "Хто виступає на MTV VMAs 2025? Ось повний список артистів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 16 ЛИПНЯ: (Ексклюзивне висвітлення) Леді Гага виступає під час відкриття туру The MAYHEM Ball на арені T-Mobile 16 липня 2025 року в Лас-Вегасі, штат Невада. (Фото Кевіна Мазура/Getty Images для Live Nation) Кевін Мазур/Getty Images для Live Nation Церемонія MTV Video Music Awards 2025 відбудеться сьогодні на арені UBS у Нью-Йорку, зібравши найбільших зірок індустрії для святкування найкращої музики та відео року. Читайте далі, щоб побачити повний список артистів, які вийдуть на сцену. Репер і лауреат Греммі LL Cool J повертається як ведучий MTV VMAs після першого співведення у 2022 році. Цього року церемонія вперше транслюватиметься в прямому ефірі на CBS, а також одночасно на MTV та стрімінговій платформі Paramount+. ForbesЯк дивитися MTV Video Music Awards 2025 на кабельному телебаченні, стрімінгових платформах та безкоштовноАвтор: Моніка Меркурі Леді Гага лідирує за кількістю номінацій – 12, включаючи "Артист року", "Найкращий альбом" за Mayhem, а також "Найкраща режисура", "Найкраще художнє оформлення" та "Найкраща операторська робота" за музичне відео Abracadabra. Її партнер по дуету Die With a Smile, Бруно Марс, йде одразу за нею з 11 номінаціями. Серед інших топових артистів – Кендрік Ламар з 10 номінаціями, ROSÉ та Сабріна Карпентер – по 8 кожна, а також Аріана Гранде та The Weeknd – по 7 номінацій кожен. Трьох музичних ікон також вшанують за їхні досягнення, і вони виконають свої хіти, що очолювали чарти. Мерая Кері отримає нагороду Vanguard Award, а Баста Раймс та Рікі Мартін будуть нагороджені преміями Rock the Bells Visionary Award та Latin Icon Award відповідно. Хто виступає на MTV VMAs 2025? ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 02 ЛЮТОГО: Сабріна Карпентер виступає на сцені під час 67-ї щорічної церемонії вручення нагород GRAMMY на арені Crypto.com 02 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Джона Шерера/Getty Images для The Recording...
Threshold
T$0.01201-21.65%
Bellscoin
BELLS$0.138-18.34%
Streamflow
STREAM$0.05771-33.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:46
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів