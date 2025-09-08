Дані блокчейну показують, що кити Solana звертаються до цього вірусного мемкоіну для максимального прибутку в 2025 році
Пост "Ончейн дані показують, що кити Solana звертаються до цього вірусного мемкоїна для максимального прибутку в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок завжди дивує, але нещодавні ончейн дані розкривають щось справді інтригуюче: помітний зсув серед деяких інвесторів з високим рівнем капіталу, включаючи тих, хто має значні вкладення в Solana, у напрямку революційного нового мемкоїна. Це не просто черговий токен місяця; передпродаж Layer Brett вже перевищив 2,8 мільйона доларів, демонструючи величезний ранній імпульс, готуючись об'єднати вірусну мем-культуру з реальною корисністю Layer 2. Аналітики шепочуть, що $LBRETT може принести прибуток у 100 разів, позиціонуючи його як потужного конкурента для усталених гравців, таких як Solana, у майбутньому бичачому ралі.
Layer Brett – Майбутнє
Чому досвідчені інвестори, які зазвичай їздять на хвилях гігантів, як Solana (SOL), раптом звертають увагу на це нове обличчя? Все зводиться до потенціалу та мети. Хоча Solana може похвалитися вражаючою швидкістю, її величезна ринкова капіталізація, наразі понад 109 мільярдів доларів, означає, що експоненційний прибуток важче отримати. Layer Brett, однак, пропонує руйнівне поєднання: безперечну енергію мемкоїна в поєднанні з перевагами високої швидкості та низької вартості рішення Ethereum Layer 2. Лише його інноваційний механізм стейкінгу обіцяє вражаючий APY у 895% для ранніх учасників, структуру винагород, розроблену для залучення серйозних довгострокових власників. Уявіть прибуток порівняно з поступовими рухами Solana зараз.
Що таке Layer Brett?
Layer Brett – це не просто персонаж; це революція. Народжений з улюбленого інтернет-мему про жабу, цей проект перевершує своє походження на Base, створюючи власний спеціальний блокчейн Layer 2 на Ethereum. Це означає, що він пропонує справжній вихід із повільних, дорогих транзакцій, які переслідують багато мемкоїнів, і навіть деякі блокчейни Layer 1. Це токен, орієнтований на спільноту, підтриманий технологіями, що обіцяє майбутнє масштабованості, блискавично швидких транзакцій та справді низьких комісій за газ.
Що таке Solana?
Solana увірвалася на сцену як високопродуктивний блокчейн Layer 1, часто називаний "Ethereum...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:16