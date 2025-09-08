Ось скільки коштує Майкл Сейлор після його масштабної ставки на Bitcoin

Bitcoin Мало хто з керівників так тісно пов'язав свою спадщину з Bitcoin, як Майкл Сейлор. Співзасновник і виконавчий голова Strategy (раніше MicroStrategy) тепер приєднався до світової еліти мільярдерів, піднявшись завдяки рокам невпинного накопичення провідної криптовалюти світу. Forbes наразі оцінює статки Сейлора у 8,8 мільярда доларів, що ставить його в середину 300-х серед найбагатших людей світу. Індекс мільярдерів Bloomberg оцінює цю цифру трохи нижче — 7,37 мільярда доларів, але цього все ще достатньо, щоб забезпечити йому бажане місце в топ-500. Більша частина цього статку походить від його контрольного пакету акцій у Strategy. Компанія володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж будь-яка інша публічно торгована фірма — понад 636 000 BTC вартістю понад 70 мільярдів доларів. Сейлор натякнув, що цей запас може зрештою збільшитися до 1,5 мільйона монет, фактично перетворивши Strategy на квазі-Bitcoin ETF ще до того, як такі продукти з'являться у великому масштабі. Статус мільярдера попри невдачі Іронічно, що досягнення Сейлором статусу мільярдера відбувається одночасно з тим, що Strategy було відмовлено у включенні до S&P 500, незважаючи на відповідність технічним вимогам. Відмова знизила вартість акцій компанії приблизно на 3%, розбивши надії на те, що її Bitcoin-орієнтована модель отримає доступ до мільйонів інвесторів індексних фондів. Сейлор швидко відповів, зазначивши, що акції Strategy зросли цього року на 92%, перевершивши як сам S&P 500 (14%), так і навіть Bitcoin (55%). За його словами, компанія довела, що може перевершити як традиційні еталони акцій, так і сам актив, на якому вона побудована. Особиста ставка Хоча Bloomberg не включає це у свій розрахунок статків, Сейлор раніше розкрив особисті володіння у розмірі 17 732 BTC. Навіть без цих монет, роки продажу акцій і дивідендів закріпили його статок. Лише у 2024 році він отримав понад 400 мільйонів доларів від продажу акцій. Для Сейлора, який колись описав Bitcoin як "вершинну власність людства"...