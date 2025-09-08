2025-10-11 Saturday

ATT Global та Hashrate Asset Group стануть першопрохідцями децентралізованої інфраструктури активів реального світу

ATT Global та Hashrate Asset Group стануть першопрохідцями децентралізованої інфраструктури активів реального світу

Пост ATT Global та Hashrate Asset Group стануть першопрохідцями децентралізованої інфраструктури активів реального світу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ATT Global, популярна блокчейн-компанія у сфері активів реального світу, уклала партнерство з Hashrate Asset Group, найранішим зареєстрованим у Комісії з цінних паперів і бірж США токеном безпеки для майнінгу Bitcoin ($BTC). Партнерство має на меті об'єднати досвід ATT Global у розробці Web3 та активів реального світу з фінансовими рішеннями Hashrate Asset Group, підкріпленими майнінгом та відповідними нормативним вимогам. Як повідомила платформа у своєму офіційному оголошенні в соціальних мережах, співпраця готова встановити новий стандарт для створення цінності та прозорості на основі блокчейну. Таким чином, розробка зосереджена на прискоренні зростання децентралізованої інфраструктури, одночасно приносячи користь окремим особам та підприємствам. 🤝Разом створюємо майбутнє: ATT Global співпрацює з @HashrateAsset (HAG)! ATT Global із радістю оголошує про стратегічне партнерство з Hashrate Asset Group (HAG), першим зареєстрованим у SEC постачальником активів хешрейту Bitcoin, що пропонує щомісячні дивіденди WBTC.🖊️ Ця співпраця... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 7 вересня 2025 ATT Global та Hashrate Asset Group об'єднуються для зміцнення сектору активів реального світу Партнерство між ATT Global та Hashrate Asset Group (HAG) означає важливий крок до подолання розриву між поширенням цінностей реального світу та децентралізованою інфраструктурою. З інтеграцією прибуткової та прозорої моделі хешрейту HAG, ATT Global має намір зміцнити свою зростаючу цифрову рекламу та екосистему активів реального світу. Таким чином, цей крок будує довіру в середовищі, що відповідає нормативним вимогам, з щомісячними винагородами, пов'язаними з Bitcoin. Чого можуть очікувати розробники від цього партнерства? За словами ATT Global, співпраця надає розробникам доступ до унікальних можливостей щодо розробки орієнтованих на прибутковість та відповідних нормам блокчейн-додатків. Розробники можуть використовувати екосистему Web3 від ATT Global, покращену фінансовою моделлю HAG, підтримуваною хешрейтом. Це дозволяє їм розробляти рішення нового покоління з інтеграцією активів реального світу, сталим створенням доходу та децентралізованою рекламою. Загалом, це стимулює інновації та гарантує довгострокові переваги через постійні винагороди, відповідність нормам та прозорість. Умайр Юнас є автором контенту, пов'язаного з криптовалютами, який працював над цією статтею...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:35
Останнє співробітництво Rosé продовжує підніматися на поп-радіо

Останнє співробітництво Rosé продовжує підніматися на поп-радіо

Допис "Останнє співробітництво Rosé продовжує підніматися на поп-радіо" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співпраця Rosé з Alex Warren, "On My Mind", досягає нових піків у чартах Billboard's Pop Airplay (№ 18) та Adult Pop Airplay (№ 14) цього тижня. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ЛИПНЯ: Rosé з Blackpink помічена в Верхньому Іст-Сайді 25 липня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото TheStewartofNY/GC Images) GC Images Rosé випустила свій дебютний сольний альбом Rosie наприкінці 2024 року і просувала повноформатний альбом кількома синглами, які вийшли того ж року. Найбільшим хітом був "Apt.", який досі тримається в чартах Америки. У 2025 році Rosé випустила два додаткові сингли (не з Rosie) і возз'єдналася з Blackpink. Продовжуючи просувати останні релізи дівочого гурту, який зробив її зіркою, її найновіша співпраця — і найновіший сингл як солістки — досягає нових піків у кількох чартах Billboard в Америці. Співпраця Rosé з Alex Warren "On My Mind", де Alex Warren є головним виконавцем, а Rosé зазначена як запрошена артистка, з'являється у двох чартах цього тижня і піднімається до нових висот в обох списках. Трек піднявся на одну позицію до № 14 у списку Adult Pop Airplay і на три позиції до № 18 у рейтингу Pop Airplay. Дует вже провів дев'ять тижнів в обох рейтингах. Зростаючий успіх Alex Warren Warren випустив "On My Mind" як третій сингл зі свого дебютного альбому You'll Be Alright, Kid. Трек вийшов 27 червня, за кілька тижнів до випуску повноформатного альбому 18 липня. "On My Mind" вийшов після його проривного хіта "Ordinary", який місяцями домінував у Hot 100, та "Bloodline" із зіркою мультижанру Jelly Roll. Після цього він випустив "Eternity", четвертий сингл з альбому, який вийшов того ж дня, що й проєкт. Rosé...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:34
Bitcoin, золото, швейцарський франк змагаються за статус надійного притулку, оскільки долар США слабшає

Bitcoin, золото, швейцарський франк змагаються за статус надійного притулку, оскільки долар США слабшає

Пост Bitcoin, золото, швейцарський франк змагаються за статус безпечної гавані, оскільки долар США слабшає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна економічна та геополітична напруженість підвищила попит на активи-сховища, причому Bitcoin, золото та швейцарський франк знаходяться на передньому плані. Хоча ціна Bitcoin (BTC) нещодавно знизилася, вона залишається значно вищою, ніж мінімум з початку року. Крім того, ETF на Bitcoin продовжують додавати активи цього року, а їх сукупні притоки зросли на 54 мільярди доларів з січня минулого року. Резюме Bitcoin, золото та швейцарський франк зросли цього року. Індекс долара США впав більш ніж на 10% від максимуму з початку року. Ці три активи стали активами-сховищами на тлі підвищених ризиків. Геополітичні та економічні ризики високі Економіка США демонструє ознаки стагфляції, оскільки споживча та виробнича інфляція продовжують зростати. Річний рівень споживчої інфляції в США (ІСЦ) зріс з 2,4% у червні до 2,7% у липні. Базовий ІСЦ, без урахування продуктів харчування та енергії, прискорився до 3,1%. Зростання робочих місць у США також сповільнюється, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю. Економіка додала лише 22 000 робочих місць у серпні, а рівень безробіття піднявся до 4,3% — найвищого рівня з часів пандемії. Економісти очікують, що майбутній звіт про інфляцію покаже, що основний індекс споживчих цін зріс до 3% у серпні, продовжуючи тенденцію, яка триває вже кілька місяців. Тому економісти очікують, що ФРС знизить процентні ставки на 0,25% на майбутньому засіданні. Зниження ставок в умовах стагфляції ризикує підштовхнути інфляцію вище в найближчі місяці. Попит на активи-сховища також зріс, оскільки торговельні відносини між США та іншими країнами погіршуються. Наприклад, повідомляється, що Індія об'єднується з Китаєм через тарифи адміністрації Трампа. Іншим значним ризиком була загроза незалежності Федерального резерву. Трамп розглядав можливість звільнення голови ФРС Пауелла і нещодавно звільнив Лізу Кук у своєму прагненні досягти нижчих процентних ставок. Bitcoin, швейцарський...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:33
Прогноз ціни Dogecoin у $1 набирає популярності, але шлях Ozak AI до зростання у 100 разів виглядає більшим

Прогноз ціни Dogecoin у $1 набирає популярності, але шлях Ozak AI до зростання у 100 разів виглядає більшим

Пост "Прогноз ціни Dogecoin у $1 набирає популярності, але шлях Ozak AI до 100-кратного зростання виглядає перспективнішим" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin знову привернув увагу на криптовалютному ринку, покупці обговорюють, чи зможе він рано чи пізно досягти очікуваної позначки в $1. Наразі торгуючись близько $0,2138, DOGE залишається фаворитом серед ентузіастів мемкоїнів і продовжує отримувати вигоду від сильної підтримки спільноти. Однак, навіть коли шлях Dogecoin до $1 викликає хвилювання, новий проєкт на базі ШІ під назвою Ozak AI швидко набирає обертів, аналітики прогнозують потенціал 100-кратного зростання, який може легко затьмарити траєкторію зростання DOGE у 2025 році. Шлях Dogecoin до $1 Як один із унікальних мемкоїнів, Dogecoin завжди більше керувався мережевим ажіотажем та підтримкою знаменитостей, ніж фундаментальною корисністю. Його популярність зросла у 2021 році, коли тренди соціальних мереж та впливові прихильники допомогли підняти його ціну майже до $0,70. Сьогодні Dogecoin все ще є криптовалютою високого рангу; однак досягнення $1 залишається психологічним рубежем, який сильно залежить від настроїв інвесторів. За поточною ціною $0,2138, Dogecoin потрібно зрости майже в п'ять разів, щоб досягти цієї мети. Хоча таке зростання можливе на сильному бичачому ринку, необмежена пропозиція DOGE та обмежена практична корисність ускладнюють стійке зростання ціни. Для багатьох інвесторів потенціал зростання обмежений порівняно з новішими проєктами, що входять у простір з унікальною корисністю та привабливішою токеномікою. Ozak AI: Проєкт, що зростає у 100 разів На відміну від наративу Dogecoin, орієнтованого на меми, Ozak AI будує фундамент, заснований на корисності та інноваціях. Проєкт поєднує штучний інтелект з технологією блокчейн для надання прогнозних аналітичних даних на різних ринках, пропонуючи трейдерам та бізнесу потужний інструмент для прийняття рішень. Ця модель, керована ШІ, дає Ozak AI значну перевагу у залученні довгострокового впровадження, що виходить за рамки простої спекуляції. Наразі на п'ятому етапі передпродажу, Ozak AI коштує лише $0,01 за токен. Проєкт вже зібрав понад $2,7...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:29
Tether інвестує Bitcoin резерви в XXI на тлі фокусу на стабільності

Tether інвестує Bitcoin резерви в XXI на тлі фокусу на стабільності

Пост Tether інвестує Bitcoin резерви в XXI на тлі фокусу на стабільності з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: генеральний директор Паоло Ардоіно оголошує про зміну інвестицій резервів Bitcoin від Tether. Tether фокусується на стабільних активах на тлі глобальних невизначеностей. Спільнота залишається розділеною щодо стратегій перерозподілу активів. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно оголосив 7 вересня 2025 року, що компанія інвестувала частину своїх резервів Bitcoin в організацію під назвою XXI. Цей крок підкреслює стратегію Tether щодо диверсифікації інвестицій на тлі глобальних невизначеностей, включаючи такі активи, як Bitcoin, золото та земля, хоча конкретні ринкові наслідки залишаються невизначеними. Інвестиції Tether в XXI спрямовані на забезпечення стабільності Bitcoin Паоло Ардоіно заявив, що Tether інвестував частину своїх резервів Bitcoin в XXI. Цей крок відображає постійні зусилля компанії щодо перенаправлення прибутків у стабільні активи, такі як Bitcoin, золото та земля. Як підкреслив Ардоіно, мета полягає в захисті від економічних невизначеностей. "Tether не продавав жодного Bitcoin, а натомість інвестував частину своїх резервів Bitcoin в XXI. Оскільки світ стає все більш темним, Tether продовжуватиме інвестувати частину своїх прибутків у безпечні активи, такі як Bitcoin, золото та земля. Tether - це стабільна компанія." — Паоло Ардоіно, Джерело Реакції спільноти та галузі на оголошення Ардоіно різняться. Деякі розглядають це як розумну фінансову стратегію, тоді як інші висловлюють занепокоєння щодо прозорості фінансових маневрів Tether. Тим не менш, відсутність значних ринкових порушень свідчить про стабільний стан Bitcoin та торгових активів Tether. Ринкові дані Bitcoin та стратегічні висновки Чи знаєте ви? Нещодавні кроки Tether відображають його попередні інвестиції в золото, які відповідають традиційному сприйняттю золота як "безпечного притулку" на тлі глобальних економічних невизначеностей. Згідно з CoinMarketCap, ринкова капіталізація Bitcoin становить 2,21 трильйона доларів США, а поточна ціна досягає 111 145,56 доларів США. Обсяг торгівлі за 24 години зменшився на 12,28%, що відображає помірну ринкову активність. Домінування Bitcoin на ринку наразі становить 57,84%, з незначними позитивними змінами цін за останні 90 днів. Bitcoin(BTC), щоденно...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:15
Прогноз ціни Solana показує, що SOL може досягти $350, оскільки фонди підтримують Rollblock з 30-кратним потенціалом

Прогноз ціни Solana показує, що SOL може досягти $350, оскільки фонди підтримують Rollblock з 30-кратним потенціалом

Допис "Прогноз ціни Solana показує, що SOL може досягти $350, оскільки фонди підтримують Rollblock з 30-кратним потенціалом" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Solana демонструє ознаки сили, торгуючись трохи вище $203. Альткоїн тисне на рівень опору близько $211, і аналітики кажуть, що прорив може підштовхнути ціну Solana до $218 протягом кількох тижнів. Деякі навіть прогнозують зростання до $350 до кінця року, якщо імпульс збережеться. Але поки Solana продовжує привертати увагу, новий криптопроєкт перехоплює увагу. Rollblock зріс на 500% під час передпродажу, і аналітики бачать можливість 30-кратного зростання в міру розширення його екосистеми GameFi. Прогноз ціни Solana: чи можливі $350? Трейдери уважно стежать за графіком ціни Solana. Рівень $211 став ключовим полем битви. Якщо бики проб'ються, шлях до $220–$230 відкриється швидко. Звідти довгострокові моделі припускають, що ціна Solana може перевірити $350, особливо зі зростанням впровадження в іграх Web3. Додаючи до ажіотажу, Play Solana підтвердила, що її перша портативна ігрова консоль Web3, PSG1, почне відправлятися 6 жовтня. Це оголошення надало ціні Solana свіжий імпульс, пов'язуючи корисність блокчейну з реальним споживчим обладнанням. Аналітики вважають, що цей перехід у мейнстрімні ігри може стати каталізатором для наступного великого ралі. Проте опір залишається сильним. Без об'єму ціна Solana ризикує впасти назад до діапазону підтримки $195–$198. Трейдери розділилися, але бики роблять ставку на те, що ігровий наратив підживить зростання. Rollblock змінює ігровий ринок на $450 мільярдів за допомогою криптовалюти Rollblock переписує правила онлайн-ігор. Кожна гра, від покерних столів до спортивних ставок, повністю працює ончейн, захищена блокчейном Ethereum. Це означає чесні результати без втручання, і кожен результат записується назавжди. Де Rollblock дійсно сяє, так це швидкість. Традиційним ігровим платформам може знадобитися кілька годин для обробки депозитів і зняття коштів. Rollblock переміщує кошти майже миттєво, підтримуючи понад 20 провідних криптовалют. За минулий рік Rollblock обробив транзакцій на $15 мільйонів...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:01
'KPop Demon Hunters' творить історію, коли 'Golden' приєднується до BTS і 'Baby Shark'

'KPop Demon Hunters' творить історію, коли 'Golden' приєднується до BTS і 'Baby Shark'

Пост 'KPop Demon Hunters' творить історію, коли 'Golden' приєднується до BTS і 'Baby Shark' з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Golden" від Huntr/x з KPop Demon Hunters проводить третій тиждень на першому місці в Hot 100, стаючи лише другим хітом дівочої K-pop групи, який протримався щонайменше 10 тижнів у чарті. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 23 СЕРПНЯ: (зліва направо) Меггі Канг, REI AMI, Арден Чо та Кевін Ву беруть участь у KPop Demon Hunters-Sing Along Experience в театрі Париж 23 серпня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Роя Рочліна/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Провідний хіт KPop Demon Hunters "Golden" знову утримується на першому місці в Hot 100, очолюючи чарт третій тиждень поспіль, що залишається справжньою рідкістю серед K-pop пісень в Америці. Пісня тепер провела двозначну кількість тижнів у Hot 100 — списку найбільш споживаних пісень в Америці — і творить історію, досягаючи цієї знаменної цифри. "Golden" приєднується до "Cupid" "Golden" — лише друга пісня K-pop дівочої групи, яка накопичила двозначну кількість тижнів у Hot 100. Єдиною іншою піснею, якій це вдалося, є "Cupid" від Fifty Fifty. Ця пісня провела 25 тижнів у списку, але досягла лише 17-го місця. "Golden" приписується Huntr/x, вигаданому повністю жіночому вокальному колективу, створеному для KPop Demon Hunters, а також трьом окремим співачкам – людям – Ejae, Rei Ami та Audrey Nuna. BTS, Saja Boys і Pinkfong Розглядаючи всі K-pop групи, "Golden" є восьмою піснею, яка провела щонайменше 10 тижнів десь у Hot 100. Половина всіх хітів належить BTS, і збірка гурту включає "Dynamite" (32 тижні), "Butter" (20), "My Universe" з Coldplay (17) і "Mic Drop" з Desiigner (10). Також до цього особливого угруповання входять вірусний "Baby Shark" від Pinkfong (20 тижнів) та інший KPop Demon Hunters...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:46
Сигнали ринкових настроїв можуть спричинити наступне ралі

Сигнали ринкових настроїв можуть спричинити наступне ралі

Пост "Сигнали настроїв можуть спровокувати наступне ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останній аналіз Santiment показує, що ончейн дані та соціальні настрої успішно позначають поворотні моменти криптовалют, від піку XRP до дна Cardano. Резюме Santiment повідомляє, що криптовалютні настрої змінилися на страх по всьому ринку. Активність китів сигналізувала про вершину XRP, тоді як страх позначив цінове дно Cardano. Слабкі дані США підживили ставки на зниження ставок ФРС, спричиняючи поведінку торгівлі з уникненням ризиків. Bitcoin відхиляється від традиційних ринків Ончейн дані доводять свою ефективність у визначенні поворотних моментів ринку. Активність китів успішно визначила нещодавній пік XRP, а екстремальний страх натовпу правильно сигналізував про цінове дно Cardano. Оскільки спекуляції щодо зниження ставок ФРС керують поведінкою інвесторів, Bitcoin (BTC) і традиційні ринки розійшлися в незвичайній моделі: акції зростають, тоді як BTC відстає. Це створило незвичайний розрив між активами, які історично рухаються разом. Ця дивергенція може представляти можливість, якщо історичні моделі збережуться. Коли з'являються такі розриви, Bitcoin часто наздоганяє показники фондового ринку. Це свідчить про потенційне зростання, якщо традиційна кореляція відновиться. Метрика реалізованого прибутку/збитку мережі Bitcoin нещодавно зросла під час падіння ціни. Це показує здорову капітуляцію та поведінку фіксації прибутку. Тим часом, настрої в соціальних мережах досягли крайньої негативності саме тоді, коли токени, такі як DANO, почали ралі — класичний контраріанський сигнал. Оскільки трейдери відмовляються від менших альткоїнів на користь усталених криптовалют, поточне середовище може створювати умови для стратегічних можливостей купівлі серед активів, яких найбільше боїться натовп. Дивергенція Bitcoin від S&P 500: Santiment Контраріанські сигнали з'являються на ринках альткоїнів Cardano надав класичний приклад контраріанського сигналу настроїв. Ціна токена почала ралі саме тоді, коли настрої в соціальних мережах досягли крайнього негативного рівня. Аналіз соціальних наративів Santiment показує, що криптоспільнота зосереджена на великих криптовалютах. Вони також дійшли висновку, що трейдери менше цікавляться маловідомими альткоїнами. Аналіз соціальних наративів Santiment Ця модель показує ринкову ситуацію, де екстремальний страх створює можливості для купівлі...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:30
Ось скільки коштує Майкл Сейлор після його масштабної ставки на Bitcoin

Ось скільки коштує Майкл Сейлор після його масштабної ставки на Bitcoin

Пост "Ось скільки коштує Майкл Сейлор після його масштабної ставки на Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Мало хто з керівників так тісно пов'язав свою спадщину з Bitcoin, як Майкл Сейлор. Співзасновник і виконавчий голова Strategy (раніше MicroStrategy) тепер приєднався до світової еліти мільярдерів, піднявшись завдяки рокам невпинного накопичення провідної криптовалюти світу. Forbes наразі оцінює статки Сейлора у 8,8 мільярда доларів, що ставить його в середину 300-х серед найбагатших людей світу. Індекс мільярдерів Bloomberg оцінює цю цифру трохи нижче — 7,37 мільярда доларів, але цього все ще достатньо, щоб забезпечити йому бажане місце в топ-500. Більша частина цього статку походить від його контрольного пакету акцій у Strategy. Компанія володіє більшою кількістю Bitcoin, ніж будь-яка інша публічно торгована фірма — понад 636 000 BTC вартістю понад 70 мільярдів доларів. Сейлор натякнув, що цей запас може зрештою збільшитися до 1,5 мільйона монет, фактично перетворивши Strategy на квазі-Bitcoin ETF ще до того, як такі продукти з'являться у великому масштабі. Статус мільярдера попри невдачі Іронічно, що досягнення Сейлором статусу мільярдера відбувається одночасно з тим, що Strategy було відмовлено у включенні до S&P 500, незважаючи на відповідність технічним вимогам. Відмова знизила вартість акцій компанії приблизно на 3%, розбивши надії на те, що її Bitcoin-орієнтована модель отримає доступ до мільйонів інвесторів індексних фондів. Сейлор швидко відповів, зазначивши, що акції Strategy зросли цього року на 92%, перевершивши як сам S&P 500 (14%), так і навіть Bitcoin (55%). За його словами, компанія довела, що може перевершити як традиційні еталони акцій, так і сам актив, на якому вона побудована. Особиста ставка Хоча Bloomberg не включає це у свій розрахунок статків, Сейлор раніше розкрив особисті володіння у розмірі 17 732 BTC. Навіть без цих монет, роки продажу акцій і дивідендів закріпили його статок. Лише у 2024 році він отримав понад 400 мільйонів доларів від продажу акцій. Для Сейлора, який колись описав Bitcoin як "вершинну власність людства"...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:04
3 найкращі криптовалюти для приєднання у 2025 році, готові до максимального зростання

3 найкращі криптовалюти для приєднання у 2025 році, готові до максимального зростання

Пост "3 найкращі криптовалюти для інвестування у 2025 році з максимальним потенціалом зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини Що якби вибір, який ви робите сьогодні, визначав, чи задовольнитеся ви середньою прибутковістю, чи відкриєте для себе життєво важливе фінансове зростання завтра? Це реальність, з якою стикається кожен криптоінвестор. Мемкоїни, які колись відкидали як тимчасові інтернет-жарти, довели, що можуть переписувати історії багатства. Знову і знову проєкти, які починалися як маленькі, врешті-решт домінували в заголовках – залишаючи тих, хто вагався, з бажанням діяти раніше. У сьогоднішньому кліматі швидких можливостей увага переміщується на токени, які поєднують гумор, силу спільноти та реальну корисність блокчейну. MoonBull, Snek та Gigachad очолюють цю хвилю, кожен зі своєю унікальною привабливістю для інвесторів, які шукають найкращі криптовалюти для приєднання у 2025 році. Проте саме MoonBull краде шоу – його ексклюзивний білий список вже стає однією з найбільш затребуваних можливостей раннього доступу, даючи учасникам перевагу перед тим, як ширший ринок почне накопичуватися. MoonBull – це більше, ніж мемкоїн; це розрахований сплав розваг, ексклюзивності та потужності блокчейну. Його дизайн винагороджує ранніх прихильників комбінацією елітних винагород за стейкінг та секретних дропів токенів, зарезервованих виключно для учасників білого списку. Завдяки узгодженню з блокчейном Ethereum, він успадковує надійну інфраструктурну надійність, зберігаючи при цьому грайливу енергію, на якій процвітають мемкоїни. Білий список активний, але лише на обмежений час. На відміну від публічних передпродажів, до яких може приєднатися будь-хто, коли відкриваються двері, учасники білого списку отримують особливі привілеї: доступ до найнижчої ціни входу, секретні винагороди за стейкінг, бонусні розподіли токенів, приватні підказки щодо оновлень дорожньої карти, ексклюзивне раннє сповіщення про час запуску. Оскільки місця розподіляються за принципом "винагороди розподіляються відповідно до черги", пропустити це означає платити премію, коли передпродаж відкриється для публіки. Ось чому кмітливі інвестори поспішають закріпити своє місце в білому списку MoonBull – це та сама перевага раннього входу, яка підживлювала масивні прибутки в...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:55
