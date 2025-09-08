2025-10-11 Saturday

Koah отримує вирішальні $5M для забезпечення нової ери реклами ШІ-додатків

Koah отримує вирішальні $5M для забезпечення нової ери реклами ШІ-додатків

Пост Koah отримує вирішальні $5 млн для забезпечення нової ери реклами ШІ-додатків з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Монетизація ШІ: Koah отримує вирішальні $5 млн для забезпечення нової ери реклами ШІ-додатків Перейти до вмісту Головна Новини ШІ Монетизація ШІ: Koah отримує вирішальні $5 млн для забезпечення нової ери реклами ШІ-додатків Джерело: https://bitcoinworld.co.in/koah-ai-monetization-ads/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:12
Лопес проти Сільви повна бійцівська картка

Лопес проти Сільви повна бійцівська картка

Пост Лопес проти Сільви: повна бійцівська картка з'явився на BitcoinEthereumNews.com. МАЯМІ, ФЛОРИДА – 12 КВІТНЯ: Дієго Лопес з Бразилії реагує перед боєм з Александром Волкановскі з Австралії в бою за титул у напівлегкій вазі під час UFC 314 у Kaseya Center 12 квітня 2025 року в Маямі, Флорида. (Фото Меган Бріггс/Getty Images) Getty Images UFC представляє бійцівську картку Noche UFC 2025 у суботу, 13 вересня, з Frost Bank Center у Сан-Антоніо, Техас. У головній події недавній претендент на титул UFC у напівлегкій вазі Дієго Лопес зустрінеться з Жаном Сільвою, який залишається непереможним з моменту приєднання до UFC у 2024 році. Подія Noche UFC транслюватиметься на ESPN+. ForbesUFC Paris головна подія: коефіцієнти, вибір, прогнози: Імавов проти БорральоАвтор: Трент Рейнсміт Основна картка Noche UFC 2025 Дієго Лопес проти Жана Сільви Роб Фонт проти Девіда Мартінеса Кельвін Гастелум проти Дастіна Штольцфуса Сантьяго Луна проти Куанг Ле Попередня картка Noche UFC 2025 Александр Ернандес проти Дієго Феррейри Хосе Даніель Медіна проти Душко Тодоровича Клаудіо Пуельєс проти Жоакіма Сільви Татіана Суарес проти Аманди Лемос Хесус Сантос Агілар проти Луїса Гуруле Закарі Різ проти Седрікеса Думаса Алессандро Коста проти Олдена Корії Монтсеррат Рендон проти Аліс Перейри Родріго Сезінандо проти Даніїла Донченка ForbesUFC 321 головна подія: Том Аспіналл проти Сіріла Гана початкові коефіцієнти ставокАвтор: Трент Рейнсміт Основна картка Noche UFC транслюватиметься на ESPN+ о 18:00 за східним часом після попередніх боїв на тому ж стрімінговому сервісі о 15:00 за східним часом. Картка не повинна перетинатися з боксерським поєдинком Канело Альвареса проти Теренса Кроуфорда, запланованим на ту ж ніч у Лас-Вегасі на Netflix. Головна подія Noche UFC 2025: Дієго Лопес проти Жана Сільви МАЯМІ, ФЛОРИДА – 12 КВІТНЯ: Дієго Лопес з Бразилії реагує після бою з Александром Волкановскі з Австралії в бою за титул у напівлегкій вазі під час UFC 314 у Kaseya Center 12 квітня 2025 року в Маямі, Флорида. (Фото Меган Бріггс/Getty Images) Getty Images Дієго Лопес (26-7) є...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:43
Топ 5 вірусних криптовалют на підйомі прямо зараз, з MoonBull як найкращою майбутньою криптовалютою на 2025 рік

Топ 5 вірусних криптовалют на підйомі прямо зараз, з MoonBull як найкращою майбутньою криптовалютою на 2025 рік

MoonBull ($MOBU) очолює список вірусних криптовалют на 2025 рік з перевагами білого списку, винагородами за стейкінг та секретними дропами, за ним слідують Test, Coq Inu, Cheems та Sudeng.
Blockchainreporter2025/09/08 04:15
Якщо продаж на 2 мільярди доларів обвалює ціну BTC, чому купівля на 83 мільярди доларів не відправляє її в космос?

Якщо продаж на 2 мільярди доларів обвалює ціну BTC, чому купівля на 83 мільярди доларів не відправляє її в космос?

Допис "Якщо продаж на $2 мільярди обвалює ціну BTC, чому купівля на $83 млрд не відправляє її в космос?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У дусі відсутності дурних запитань, Bitcoin інфлюенсер Crypto Tea опублікував допис у X, про який багато людей думають, але не наважуються сказати вголос. Якщо раніше неактивні кити можуть обвалити ціну BTC, продавши Bitcoin на $2 мільярди, чому рік невпинного тиску покупців на суму понад $80 мільярдів від Сейлора та ETF не відправляє його на Місяць? Bitcoin Therapist підхопив це: "Поясніть, як це можливо", - замислився він. Раптові угоди проти алгоритмічних покупок Творець The Bitcoin Quantile Model, Plan C, швидко прийшов на допомогу, щоб пояснити це явище. Велика помилкова продажа на $2 мільярди в BTC може відправити ринок вниз швидше, ніж піаніно з 10-поверхового будинку. Але $83 мільярди, поглинуті у 2025 році Майклом Сейлором та бригадою ETF? Що ж, схоже, це залишає ціну BTC на повільному, стабільному шляху, а не на ракетному зльоті. У чому справа? Логіка майже нудно проста, пояснює Plan C: "Легко. Щоб порівняти вплив угод, потрібно враховувати швидкість торгівлі, розділивши загальну суму доларів на час, протягом якого вони відбулися". Іншими словами: ціна рухається на краях, а не в середньому. Раптові, масивні ордери на продаж, особливо при низькій ліквідності, можуть знищити книги ордерів і спричинити різке падіння цін. Алгоботи для купівлі, з іншого боку, спеціально розроблені, щоб змішуватися, розподілятися і уникати краху вечірки. Купіть $83 мільярди за рік, і ви побудуєте підлогу, а не ракету, якщо темп не прискориться. The Crypto Investor Blueprint: 5-денний курс про Bagholding, Insider Front-Runs та Missing Alpha Чудово 😎 Ваш перший урок уже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. 'Паперовий' Bitcoin: X-фактор Але зачекайте. А як щодо паперового Bitcoin? Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:03
Як платформи DeFi обробляють майбутні інциденти безпеки

Як платформи DeFi обробляють майбутні інциденти безпеки

Пост "Як платформи DeFi справляються з майбутніми інцидентами безпеки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У визначній першості для децентралізованих фінансів (DeFi), протокол Venus успішно повернув 13,5 мільйонів доларів, вкрадених північнокорейськими хакерами Lazarus. Повернення було виконано через екстрене ончейн голосування з управління, демонструючи новий і потужний аспект децентралізованого прийняття рішень. Гаманець зловмисника був заморожений і ліквідований всього за 12 годин після зламу, зі швидкістю, яка часто перевершує традиційні централізовані фінансові (CeFi) системи у реагуванні на порушення безпеки. Протокол Venus відновлюється після ончейн зламу Інцидент почався, коли хакери використали вразливість, хоча сама платформа не була зламана. Вкрадені кошти були швидко ідентифіковані, а спільнота Venus та команда розробників мобілізувалися для пропозиції екстрених заходів. Власники токенів через швидке ончейн голосування схвалили примусову ліквідацію позицій хакера та заморожування вкрадених активів, дозволяючи перевести кошти до безпечного гаманця відновлення. Ця подія викликала дебати щодо компромісів між децентралізацією та безпекою. Хоча деякі стверджують, що справді децентралізована система не повинна мати можливості скасовувати транзакції, прихильники дій протоколу Venus вказують на швидке та ефективне зменшення втрат як доказ того, що підхід, керований спільнотою, може бути потужним інструментом для захисту користувачів. "Цей фішинговий інцидент показує, наскільки просунутими є зловмисники в наші дні. Ми заохочуємо всіх прочитати історію @KuanSun1990, щоб дізнатися, як краще захистити себе. Ключ - завжди перевіряти. Чи це транзакції, люди чи децентралізовані застосунки (dApps)." https://t.co/gzvRqGcSkr pic.twitter.com/YlSltYoloL — Venus Protocol (@VenusProtocol) 7 вересня 2025 Це успішне відновлення може встановити прецедент для того, як платформи DeFi справляються з майбутніми інцидентами безпеки, підкреслюючи потенціал децентралізованих спільнот діяти рішуче в кризовій ситуації. Джерело: https://coinidol.com/venus-protocol-recovers/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:02
Претендент на посаду голови ФРС Хассетт критикує центральний банк за розширення повноважень та зникаючу незалежність

Претендент на посаду голови ФРС Хассетт критикує центральний банк за розширення повноважень та зникаючу незалежність

Пост "Претендент на посаду голови ФРС Хассетт критикує центральний банк за розширення повноважень та зникаючу незалежність" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кевін Хассетт, головний претендент на керівництво Федеральною резервною системою США (FRS), заявляє, що центральний банк США "поставив під загрозу свою незалежність та довіру", роблячи більше, ніж повинен. На CBS' Face the Nation Кевін прямо сказав: "Питання в тому, чи був нинішній центральний банк настільки незалежним, як ми б хотіли, настільки прозорим, як ми б хотіли? І я думаю, що щодо цього є певні суперечки". Цей чоловік є директором Національної економічної ради та одним із найдовше працюючих економічних радників Трампа. І він каже вам, що ФРС дрейфує в небезпечні води. Він підтримує заклики до повного, непартійного перегляду поточної ролі ФРС у регулюванні, монетарній політиці та навіть дослідженнях. І так, він повністю погоджується зі статтею в Wall Street Journal міністра фінансів Бессента, який звинуватив центральний банк у серйозному "розширенні повноважень". Кевін ставить під сумнів дані про працю та інфляційні очікування Ще до того, як він перейшов до ФРС, Кевін розкритикував поточні дані про робочі місця як ненадійне сміття. "Влітку у них були найбільші перегляди за 50 років", - сказав він, вказуючи на 22 000 нових робочих місць, про які повідомлялося в серпні. Але це лише дослідження заробітної плати. Опитування домогосподарств за той самий місяць показало 288 000. "Вони повинні мати однакову відповідь", - сказав Кевін. "Проблема з даними полягає в тому, що люди не заповнюють форми та не надсилають опитування". Він сказав, що спосіб збору даних про працю застарів і вводить в оману. "Ми повинні модернізувати спосіб збору даних про працю", - стверджував він. Він згадав приватні фірми, такі як Homebase, яка повідомила про 150 000 робочих місць у серпні, знову показуючи значну розбіжність. І це не лише цифри щодо робочих місць. Кевін сказав, що він скептично ставиться до всіх даних, пов'язаних із працею, на даний момент. На запитання, чи вірить він моделям і переглядам, він сказав: "Ні. Суть...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:55
Увага: на новому тижні відбудеться розблокування великої кількості токенів у 15 альткоїнах! Ось список день за днем, година за годиною

Увага: на новому тижні відбудеться розблокування великої кількості токенів у 15 альткоїнах! Ось список день за днем, година за годиною

Пост Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin (BTC) була досить волатильною протягом минулого тижня, періодично падаючи нижче 108 000 доларів, а на момент написання торгується близько 111 000 доларів. Хоча загальна картина для альткоїнів залишається в зеленій зоні, прибутки не досягли двозначних цифр для більшості альткоїнів. Ethereum також готовий закрити тиждень із втратою приблизно 4%. Крім того, численні альткоїни побачать значне розблокування токенів цього тижня. Ось календар розблокування токенів, який ми підготували спеціально для вас на Bitcoinsistemi.com. (Весь час вказано як UTC+3 за часом Туреччини) Space and Time (SXT) Ринкова вартість: 110,19 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 1,90 мільйона доларів (на основі 1,73% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 8 вересня 2025 Movement (MOVE) Ринкова вартість: 317,52 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 5,96 мільйонів доларів (на основі 1,88% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 9 вересня 2025 Xai (XAI) Ринкова вартість: 80,45 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 1,78 мільйона доларів (на основі 2,21% ринкової капіталізації) Дата: 09:00, 9 вересня 2025 Cheelee (CHEEL) Ринкова вартість: 154,06 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 22,52 мільйона доларів (на основі 14,63% ринкової капіталізації) Дата: 12:00, 10 вересня 2025 io.net (IO) Ринкова вартість: 106,57 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 5,39 мільйонів доларів (на основі 5,08% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 11 вересня 2025 Nereus Token (NRS) Ринкова вартість: 5,36 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 2,45 мільйона доларів (на основі 45,78% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 11 вересня 2025 Banana Gun (BANANA) Ринкова вартість: 77,04 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 3,51 мільйона доларів (на основі 4,57% ринкової капіталізації) Дата: 09:00, 11 вересня 2025 Moca Network (MOCA) Ринкова вартість: 243,92 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 13,83 мільйона доларів (на основі 5,68% ринкової капіталізації) Дата: 17:00, 11 вересня 2025 Aptos (APT) Ринкова вартість: 2,94 мільярда доларів Кількість токенів для розблокування: 48,17 мільйонів доларів (на основі 1,64% ринкової капіталізації) Дата: 12 вересня,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:47
Не маючи справи проти Google, суди врятували антимонопольне законодавство від самого себе

Не маючи справи проти Google, суди врятували антимонопольне законодавство від самого себе

Допис "Не маючи справи проти Google, суди врятували антимонопольне законодавство від самого себе" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 09 СІЧНЯ: Зовнішній вигляд нової штаб-квартири Google за адресою 550 Washington Street у Hudson Square 09 січня 2024 року в Нью-Йорку. Розроблений архітекторами COOKFOX, проєкт площею 1,3 мільйона квадратних футів включав реставрацію та розширення будівлі терміналу St. John's уздовж набережної річки Гудзон. (Фото Michael M. Santiago/Getty Images) Getty Images Яка катастрофа, якби Google був змушений судами продати Chrome... через антимонопольне законодавство. Докази, що підтверджують вищезазначене твердження, можна знайти навколо нас і в безлічі способів, якими ми можемо отримати доступ до нескінченної кількості інформації в інтернеті. Але щоб бути в курсі подій, достатньо просто ввести в Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT або – так – Google слово "Anthropic". Хоча словникове визначення слова "anthropic" – "пов'язаний із існуванням людського життя, особливо як обмеження теорій всесвіту", пошук Anthropic, що починається з великої літери A, приводить нас до ще одного бізнесу, який гарячково працює над відкриттям майбутнього штучного інтелекту (ШІ), яке, поки ви це читаєте, майже напевно перебуває на найранніших стадіях. "Claude" від Anthropic описується як "розмовний ШІ, розроблений, щоб бути корисним, чесним і нешкідливим". Думайте про це як про ще більшу конкуренцію за наш час у теперішньому та майбутньому, де майбутнє є ключовим дескриптором з огляду на приватну оцінку Anthropic у 185 мільярдів доларів. Anthropic відкрив свої двері лише чотири роки тому. Це і є суть, а також відповідь на скаргу колишнього помічника генерального прокурора Джонатана Кантера в New York Times про те, що "Вашингтон мав широко відкриту можливість притягнути Google до відповідальності за масштабні порушення антимонопольного законодавства. Замість того, щоб скористатися цією можливістю, суд відбив шайбу від бортів, сподіваючись на щасливий відскок". У спокійніший момент Кантер...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:49
Передпродаж криптовалюти, що дозволяє заробляти трьома способами: мультидохідна система PEPENODE

Передпродаж криптовалюти, що дозволяє заробляти трьома способами: мультидохідна система PEPENODE

Pepenode вирішив змінити модель передпродажу. Замість того, щоб залишати учасників бездіяльними, він дає їм способи заробляти одразу. З першого дня передпродажу ви можете почати отримувати винагороди. Майнінг, стейкінг і зростання цін передпродажу працюють разом, щоб створити активність ще до запуску проєкту. Це робить цей.. Публікація Криптовалютний передпродаж, який дозволяє заробляти трьома способами: мультидохідна система PEPENODE вперше з'явилася на 99Bitcoins.
99Bitcoins2025/09/08 02:23
Усі зосереджені на притоку ETF, але передпродаж SpacePay тихо перетнув позначку в 1 мільйон доларів

Усі зосереджені на притоку ETF, але передпродаж SpacePay тихо перетнув позначку в 1 мільйон доларів

Зараз у світі криптовалют увага зосереджена на біржових фондах. Багато грошей надходить у ETF Ethereum та Bitcoin. Великі фінансові гравці, такі як BlackRock, Fidelity та Grayscale, надають серйозну вагу цим монетам. Це вже не просто про торгівлю, а про визнання Уолл-стріт криптовалюти як регульованого інвестиційного класу. XRP є.. Допис "Усі зосереджені на притоках ETF, проте передпродаж SpacePay тихо перетнув позначку в 1 мільйон доларів" вперше з'явився на 99Bitcoins.
99Bitcoins2025/09/08 02:17
