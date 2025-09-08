Увага: на новому тижні відбудеться розблокування великої кількості токенів у 15 альткоїнах! Ось список день за днем, година за годиною
Пост Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin (BTC) була досить волатильною протягом минулого тижня, періодично падаючи нижче 108 000 доларів, а на момент написання торгується близько 111 000 доларів. Хоча загальна картина для альткоїнів залишається в зеленій зоні, прибутки не досягли двозначних цифр для більшості альткоїнів. Ethereum також готовий закрити тиждень із втратою приблизно 4%. Крім того, численні альткоїни побачать значне розблокування токенів цього тижня. Ось календар розблокування токенів, який ми підготували спеціально для вас на Bitcoinsistemi.com. (Весь час вказано як UTC+3 за часом Туреччини) Space and Time (SXT) Ринкова вартість: 110,19 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 1,90 мільйона доларів (на основі 1,73% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 8 вересня 2025 Movement (MOVE) Ринкова вартість: 317,52 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 5,96 мільйонів доларів (на основі 1,88% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 9 вересня 2025 Xai (XAI) Ринкова вартість: 80,45 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 1,78 мільйона доларів (на основі 2,21% ринкової капіталізації) Дата: 09:00, 9 вересня 2025 Cheelee (CHEEL) Ринкова вартість: 154,06 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 22,52 мільйона доларів (на основі 14,63% ринкової капіталізації) Дата: 12:00, 10 вересня 2025 io.net (IO) Ринкова вартість: 106,57 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 5,39 мільйонів доларів (на основі 5,08% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 11 вересня 2025 Nereus Token (NRS) Ринкова вартість: 5,36 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 2,45 мільйона доларів (на основі 45,78% ринкової капіталізації) Дата: 03:00, 11 вересня 2025 Banana Gun (BANANA) Ринкова вартість: 77,04 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 3,51 мільйона доларів (на основі 4,57% ринкової капіталізації) Дата: 09:00, 11 вересня 2025 Moca Network (MOCA) Ринкова вартість: 243,92 мільйонів доларів Кількість токенів для розблокування: 13,83 мільйона доларів (на основі 5,68% ринкової капіталізації) Дата: 17:00, 11 вересня 2025 Aptos (APT) Ринкова вартість: 2,94 мільярда доларів Кількість токенів для розблокування: 48,17 мільйонів доларів (на основі 1,64% ринкової капіталізації) Дата: 12 вересня,...
