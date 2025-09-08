Претендент на посаду голови ФРС Хассетт критикує центральний банк за розширення повноважень та зникаючу незалежність

Кевін Хассетт, головний претендент на керівництво Федеральною резервною системою США (FRS), заявляє, що центральний банк США "поставив під загрозу свою незалежність та довіру", роблячи більше, ніж повинен. На CBS' Face the Nation Кевін прямо сказав: "Питання в тому, чи був нинішній центральний банк настільки незалежним, як ми б хотіли, настільки прозорим, як ми б хотіли? І я думаю, що щодо цього є певні суперечки". Цей чоловік є директором Національної економічної ради та одним із найдовше працюючих економічних радників Трампа. І він каже вам, що ФРС дрейфує в небезпечні води. Він підтримує заклики до повного, непартійного перегляду поточної ролі ФРС у регулюванні, монетарній політиці та навіть дослідженнях. І так, він повністю погоджується зі статтею в Wall Street Journal міністра фінансів Бессента, який звинуватив центральний банк у серйозному "розширенні повноважень". Кевін ставить під сумнів дані про працю та інфляційні очікування Ще до того, як він перейшов до ФРС, Кевін розкритикував поточні дані про робочі місця як ненадійне сміття. "Влітку у них були найбільші перегляди за 50 років", - сказав він, вказуючи на 22 000 нових робочих місць, про які повідомлялося в серпні. Але це лише дослідження заробітної плати. Опитування домогосподарств за той самий місяць показало 288 000. "Вони повинні мати однакову відповідь", - сказав Кевін. "Проблема з даними полягає в тому, що люди не заповнюють форми та не надсилають опитування". Він сказав, що спосіб збору даних про працю застарів і вводить в оману. "Ми повинні модернізувати спосіб збору даних про працю", - стверджував він. Він згадав приватні фірми, такі як Homebase, яка повідомила про 150 000 робочих місць у серпні, знову показуючи значну розбіжність. І це не лише цифри щодо робочих місць. Кевін сказав, що він скептично ставиться до всіх даних, пов'язаних із працею, на даний момент. На запитання, чи вірить він моделям і переглядам, він сказав: "Ні. Суть...