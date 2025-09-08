Stellify робить заяву на Kentucky Downs

Stellify виглядала фантастично у своїх двох перемогах на Kentucky Downs Coady photography Як і в будь-якому спортивному сезоні, у спортсменів бувають злети і падіння. Бути хорошим у потрібний час завжди є метою, і для однієї швидконогої кобили її виступи на Kentucky Downs говорять про те, що вона тепер є важливим гравцем у дивізіоні кобил і кобилиць на трав'яному покритті. Змагання на Kentucky Downs швидко стали місцем призначення для бігунів на траві. Призові гроші роблять його очевидним місцем для бігунів, що набирають обертів, але інтервали між гоночними днями також дають можливість поні увічнити свою правильність. Stellify - чотирирічна дочка Justify, яка прибула на Kentucky Downs після двох перемог поспіль на Churchill Downs. Маючи лише чотири гонки у своїй кар'єрі, ця вихованка Бреда Кокса продемонструвала свої здібності 28 серпня в гонці з гандикапом у день відкриття на цьому треку у Франкліні, штат Кентуккі. Лідируючи на кожному кроці в цьому змаганні на півтори милі, Stellify завершила свій дефіле з перевагою у дві довжини. Її потужний результат 28 серпня дав її хитрому тренеру достатньо впевненості, щоб змагатися за частку призового фонду в 2 мільйони доларів, представленого 6 вересня на Light and Wonder Ladies Marathon. З її останньою перемогою на Churchill, що відбулася 12 червня, Кокс не турбувався про інтервали між її гонками. Повернення на трек через вісім днів не є звичайною практикою в наші дні, але з можливістю робити покупки в Luis Vutton, великі призові можуть змінити підхід. Отримавши зелене світло для марафону на милю і п'ять шістнадцятих, Stellify була готова до старту, коли відкрилися ворота. Вирвавшись з певною метою, ця дочка Justify негайно взяла на себе командування і повела поле з одинадцяти коней вгору по пагорбу єдиного європейського...