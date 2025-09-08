Поки ціна Bitcoin бореться, ось чого очікувати далі

Пост "Поки ціна Bitcoin бореться, ось чого очікувати далі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння ціни Bitcoin з його історичного максимуму може бути не таким простим, як здається, згідно з експертним трейдером Лукою, який прогнозує, що ведмеді можуть опинитися в програші в найближчі тижні. Він стверджує, що поточна ціна Bitcoin (BTC) може обманути ведмедів, заманивши їх у наступний великий шорт-сквіз. За словами Луки, це станеться лише за кілька тижнів. Він також зазначив, що поточна ситуація відображає фрактал, який відбувся минулого року перед проривом ціни BTC у 2024 році. Bitcoin-мейкери готують ведмежу пастку Лука продовжив пояснювати, що ключ до розуміння напрямку ціни BTC протягом наступних кількох тижнів лежить у книгах ордерів біржі Bitcoin. Одним із ознак того, що найбільша криптовалюта ще не досягла нового історичного максимуму, є відсутність нових вищих максимумів. Цікаво, що він зазначив, що це не є ведмежим сигналом. Він зауважив, що з моменту досягнення BTC піку в середині серпня жодні максимуми не були перевищені, і це було тому, що шорт-позиції були захищені в короткостроковій перспективі. Ідея полягає в тому, що маркет-мейкери утримують ринок у певному діапазоні, щоб змусити шорт-продавців повірити, що їхні угоди спрацюють. У пості пояснюється, що подібна ситуація сталася у 2024 році, під час тривалої фази консолідації, коли максимуми залишалися недоторканими до листопадового прориву. Лука сказав, що чим довше триває ця ситуація, тим більш самовдоволеними стають ведмеді, створюючи ідеальні умови для шорт-сквізу. Він додав, що це може спричинити наступний великий сквіз у найближчі тижні, і хоча це може здатися нелогічним, захист шортів і відсутність вищих максимумів були позитивним знаком для ринку. Пам'ятаєте мою тезу з початку квітня про пастки ліквідності та невикористані мінімуми, які формувалися? Я...