Ранні прибуття на червону доріжку MTV VMAs 2025 включають Doja Cat, Ricky Martin

Ранні прибуття на червону доріжку MTV VMAs 2025 включають Doja Cat, Ricky Martin

Пост Ранні прибуття на червону доріжку MTV VMAs 2025 включають Doja Cat, Ricky Martin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: Doja Cat відвідує церемонію MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Mike Coppola/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Зірки, включаючи Doja Cat, Ricky Martin та голосові зірки KPop Demon Hunters, є серед ранніх прибуттів на червону доріжку недільної церемонії MTV Video Music Awards 2025 у Нью-Йорку. MTV VMAs 2025 почнуть транслюватися в прямому ефірі о 20:00 за східним часом/17:00 за тихоокеанським часом з арени UBS на Лонг-Айленді на CBS та Paramount+ Premium. Проте дійство розпочнеться на годину раніше з пре-шоу на червоній доріжці на кількох кабельних та супутникових каналах. ForbesКоли починається пре-шоу червоної доріжки MTV VMAs? Як дивитисяАвтор: Tim Lammers MTV VMAs 2025 проведе реп-ікона та зірка франшизи NCIS LL Cool J, а також відбудуться живі виступи Lady Gaga, яка номінована на 12 нагород MTV VMA. Серед інших артистів, які виступатимуть, - Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll та Busta Rhymes. MTV VMAs 2025 проводить реп-легенда LL Cool J. Дивіться фото нижче деяких ранніх прибуттів на червону доріжку святкування. ForbesФото: Головні зірки на 13-й день US Open 2025Автор: Tim Lammers Примітка: Це новина, що розвивається. Оновлюйте цю сторінку для більшої кількості фото, коли зірки прибувають на MTV VMAs 2025. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: (Зліва направо) Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela та Yoonchae з KATSEYE відвідують церемонію MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Catherine Powell/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela та Yoonchae з KATSEYE позували на...
Galaxy Digital переміщує 935,000 SOL на Coinbase

Galaxy Digital переміщує 935,000 SOL на Coinbase

Допис Galaxy Digital переміщує 935 000 SOL на Coinbase з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Galaxy Digital депозитує 935 000 SOL на Coinbase, включаючи нещодавнє додавання 175 000 SOL. Потенційні ринкові наслідки великих інституційних депозитів SOL. Щоденне зростання ціни Solana на 3,65% при обсязі торгівлі $3,84 мільярда. Galaxy Digital під керівництвом генерального директора Майкла Новограца перемістив 935 000 токенів SOL, вартістю приблизно $191 мільйон, на Coinbase, включаючи нещодавній депозит у 175 000 SOL. Цей значний переказ може сигналізувати про потенційну активність продажу, можливо, створюючи тиск на ринкову ціну Solana та впливаючи на загальну динаміку ринку криптовалют. Galaxy Digital здійснює депозит SOL на $191 мільйон на Coinbase Примітний депозит Galaxy Digital у розмірі 935 000 SOL на Coinbase включає нещодавнє додавання 175 000 SOL. Ончейн моніторинг від Lookonchain першим повідомив про ці рухи. Переказ підкреслює стратегічне управління активами Galaxy Digital, оскільки компанія контролює значні інвестиції в блокчейн на динамічному ринку. Безпосередні наслідки зазвичай пов'язані зі збільшенням ліквідності на біржах, таких як Coinbase. Однак ступінь впливу залишається невизначеним, оскільки обсяги торгівлі можуть коливатися. Ринкові чутки обертаються навколо потенціалу значних продажів або стратегічного репозиціонування Galaxy Digital. Незважаючи на великий рух, жодних офіційних коментарів від керівництва Galaxy Digital або значних зовнішніх зацікавлених сторін не спостерігалося на основних ончейн форумах. Немає офіційних заяв щодо нещодавніх депозитів SOL. — Майкл Новограц, генеральний директор, Galaxy Digital Рух ціни Solana на тлі щоденної торгівлі в $3,84 мільярда Чи знали ви? Масштабні депозити від інституційних інвесторів часто сигналізують про майбутню волатильність цін на активи, додаючи потенційну напругу на ринку. Solana (SOL), за ціною $207,55, має ринкову капіталізацію приблизно $112,47 мільярда, домінуючи на 2,93% ринку, як зафіксовано CoinMarketCap. Обсяг торгівлі за 24 години зазнав зміни на 25,66%, склавши в цілому $3,84 мільярда. Рух ціни SOL показує зростання на 3,65% за останній день і значні прибутки в 16,70% за 30 днів, при цьому CoinMarketCap зазначає оновлення о 23:09 UTC у вересні...
Сьогоднішні підказки та відповіді міні-кросворду NYT на понеділок, 8 вересня

Сьогоднішні підказки та відповіді міні-кросворду NYT на понеділок, 8 вересня

Пост "Підказки та відповіді на сьогоднішній міні-кросворд NYT на понеділок, 8 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шукаєте допомогу з сьогоднішнім міні-кросвордом NYT? Ось деякі підказки та відповіді для головоломки. Джерело: NYT Понеділок повернувся. Знову до роботи. Сподіваюся, у всіх були чудові вихідні — а тепер повертаймося до роботи! Назад до ваших столів. Назад до ваших кабінок. Назад до ваших класних кімнат і вантажівок доставки. Назад у двір, назад на кухню. Назад до банків і судів. Назад до ваших комп'ютерів та iPad. Заправні станції та пожежні частини. У ваші Uber і у ваші автобуси та поїзди, літаки й автомобілі. Але спочатку давайте розв'яжемо цей міні-кросворд. Шукаєте вчорашній міні-кросворд NYT? Перевірте наші підказки та відповіді прямо тут. Міні NYT — це менша, швидша, більш зрозуміла версія більшого та складнішого кросворду NYT, і на відміну від свого більшого брата, вона безкоштовна для гри без підписки на The New York Times. Ви можете грати в неї на вебсайті або в застосунку, хоча вам знадобиться застосунок, щоб отримати доступ до архіву. Спойлери попереду! Як розв'язати сьогоднішній міні-кросворд Перш ніж перейти до відповідей, ось перша літера для кожного слова в сьогоднішньому міні. По горизонталі 1A. Музичні покупки 90-х і початку 2000-х — C 4A. Екологічно свідомий варіант підгузників — C 6A. Стилі співу? — H 7A. Запросити до своєї квартири, скажімо — A 8A. Що роблять "yellow" і "mellow" — R По вертикалі 1D. Що роблять жовтий і фіолетовий, як дехто каже — C 2D. Як багато привабливих дивакуватих людей — D 3D. Грати, як на гітарі — S 4D. Трохи обпалити — C 5D. Перебільшена реклама — H Гаразд, переходимо до відповідей! Пам'ятайте, попереду спойлери! По горизонталі 1A. Музичні покупки 90-х і початку 2000-х — CDS 4A. Екологічно свідомий варіант підгузників — CLOTH 6A. Стилі співу? — HARRY 7A. Запросити...
Карлос Алькарас здобуває перше місце у світовому рейтингу після перемоги на US Open над суперником Янніком Сіннером

Карлос Алькарас здобуває перше місце у світовому рейтингу після перемоги на US Open над суперником Янніком Сіннером

Пост "Карлос Алькарас захоплює рейтинг №1 у світі після перемоги на US Open над суперником Янніком Сіннером" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Іспанець Карлос Алькарас святкує після перемоги над італійцем Янніком Сіннером під час фінального тенісного матчу серед чоловіків у п'ятнадцятий день тенісного турніру US Open у Національному тенісному центрі USTA Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку, 7 вересня 2025 року. (Фото CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Фото CHARLY TRIBALLEAU/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Щось мало поступитися у чоловічому фіналі US Open між двома найвеличнішими гравцями цього покоління. Другий номер світового рейтингу Карлос Алькарас не програв жодного сету на турнірі перед матчем зі своїм найбільшим суперником. Перший номер Яннік Сіннер не програв жодного матчу на турнірах Великого шолому на твердому покритті за два роки. Зрештою, саме Алькарас виступив блискучіше на найбільшій сцені, використовуючи свою швидкість, силу та геометрію тенісу, що не піддається логіці, щоб перевершити чинного чемпіона Сіннера, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 у матчі, за яким спостерігали Дональд Трамп та безліч знаменитостей, включаючи Брюса Спрінгстіна, Кевіна Харта, Джона Хемма, Марту Стюарт та Кортні Кокс. Коли Алькарас подавав на матч при рахунку 5-4 у четвертому сеті, Сіннер врятував один матч-пойнт блискучим переможним ударом з бекхенду на подачі. На другому матч-пойнті Алькарас завершив матч ейсом зі швидкістю 113 миль на годину, коли натовп аплодував, а двоє чоловіків зустрілися біля сітки. Трамп встав і аплодував у ложі Rolex. З перемогою у їхньому третьому поспіль фіналі Великого шолому 2025 року, Алькарас захопив рейтинг №1 у Сіннера. Це був його шостий титул Великого шолому, другий у цьому році та другий титул US Open (2022). "Я хочу почати з Янніка", - сказав Алькарас на корті. "Неймовірно, що ти робиш протягом усього сезону. Чудовий рівень на кожному турнірі, в якому ти граєш. Я бачу тебе частіше, ніж свою родину... Чудовий виступ протягом усього тижня". Алькарас зробив брейк Сіннеру п'ять разів порівняно з...
Тижневий обсяг ринку NFT падає на 22,65% на тлі збільшення активності

Тижневий обсяг ринку NFT падає на 22,65% на тлі збільшення активності

Допис "Тижневий обсяг ринку NFT падає на 22,65% на тлі зростання активності" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Ринок NFT зазнав зниження тижневого обсягу транзакцій на 22,65%. Незважаючи на падіння обсягу, кількість покупців і продавців значно зросла. Основні мережі, такі як Ethereum, зазнали суттєвого зниження обсягів транзакцій. Ринок NFT зафіксував падіння обсягу транзакцій на 22,65% до 104,5 мільйонів доларів минулого тижня, як повідомляє CryptoSlam, тоді як кількість покупців і продавців NFT значно зросла. Цей спад підкреслює волатильність ринку, незважаючи на зростання інтересу покупців, що відображає потенційні проблеми в підтримці імпульсу транзакцій у основних блокчейн-мережах, таких як блокчейн Ethereum та BNB Chain. Обсяг NFT падає на 22,65%, незважаючи на зростання кількості покупців і продавців За минулий тиждень ринок NFT зазнав різкого зниження обсягу транзакцій, впавши з нещодавніх рівнів до 104,5 мільйонів доларів. Це означає помітний зсув, як повідомляє Crypto.news за даними CryptoSlam. Зниження обсягу було найбільш помітним у мережі Ethereum, із падінням на 29,88%, поряд із кількома іншими блокчейнами, включаючи BNB Chain та Bitcoin, які зазнали подібних падінь. Незважаючи на зменшення обсягу, ринок NFT зафіксував збільшення як покупців, так і продавців. Кількість покупців зросла на 14,89%, досягнувши 622 535, тоді як кількість продавців збільшилася на 16,25% до 447 821. Тим не менш, відбулося зменшення кількості транзакцій на 3,07%. "Хоча ми спостерігаємо значне зниження обсягу, постійна залученість покупців свідчить про зміну, а не вихід з ринку." – Ренді Васінгер, засновник CryptoSlam Ethereum лідирує у зниженні обсягу NFT, кількість транзакцій падає Чи знали ви? У минулому ринки NFT зазнавали подібних швидких спадів, часто пов'язаних із загальними настроями ринку та впливом регуляторів, як це спостерігалося під час різких спадів у середині 2022 року. Дані CoinMarketCap показують, що поточна ціна Ethereum становить 4 301,16 доларів із ринковою капіталізацією, що перевищує 519 мільярдів доларів, що становить 13,54% частки ринку. Нещодавній 24-годинний обсяг торгівлі досяг 17,4 мільярдів доларів, з незначним зниженням на 0,81%. Коригування ціни Ethereum включають 7-денне зниження на 3,50% та 60-денне зростання...
Розкриття інтенсивної боротьби за право емісії

Розкриття інтенсивної боротьби за право емісії

Публікація "Розкриття інтенсивної боротьби за право випуску" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Стейблкоїн Hyperliquid USDH: розкриття інтенсивної боротьби за право випуску Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Стейблкоїн Hyperliquid USDH: розкриття інтенсивної боротьби за право випуску Джерело: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
Рішення публічного та приватного блокчейну

Рішення публічного та приватного блокчейну

Публікація "Публічні та приватні блокчейн рішення" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. XEM є нативним утиліті токеном блокчейн-платформи NEM (New Economy Movement). NEM - це блокчейн-платформа, яка пропонує як публічні, так і приватні блокчейн рішення. Вона прагне надати універсальну платформу, яка може задовольнити потреби різних галузей та випадків використання. NEM використовує унікальний механізм консенсусу під назвою Proof of Importance (PoI) для перевірки транзакцій та захисту мережі. PoI враховує такі фактори, як баланс користувача та історія транзакцій, винагороджуючи активних учасників. Налаштовувані активи та смарт-контракти NEM дозволяє користувачам створювати та керувати власними цифровими токенами на своїй платформі, що уможливлює різноманітні застосування, включаючи ICO, програми лояльності та відстеження активів. Також NEM представляє смарт-активи, які є активами, що можуть містити конкретні правила та поведінку, дозволяючи більш складне та динамічне управління активами. XEM служить засобом передачі вартості в екосистемі NEM і дозволяє користувачам брати участь у функціональності мережі. Він може мати різні випадки використання на платформі, включаючи оплату комісій за транзакції, доступ до послуг платформи і потенційно як засіб обміну. У мережі NEM, харвестинг подібний до майнінгу в традиційних блокчейн-мережах. Користувачі, які володіють певною кількістю XEM, можуть брати участь у харвестингу, щоб допомогти перевіряти транзакції та захищати мережу. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від CoinIdol. Це не рекомендація купувати або продавати криптовалюту. Читачі повинні проводити власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/nem-xem-token/
Поки ціна Bitcoin бореться, ось чого очікувати далі

Поки ціна Bitcoin бореться, ось чого очікувати далі

Пост "Поки ціна Bitcoin бореться, ось чого очікувати далі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння ціни Bitcoin з його історичного максимуму може бути не таким простим, як здається, згідно з експертним трейдером Лукою, який прогнозує, що ведмеді можуть опинитися в програші в найближчі тижні. Він стверджує, що поточна ціна Bitcoin (BTC) може обманути ведмедів, заманивши їх у наступний великий шорт-сквіз. За словами Луки, це станеться лише за кілька тижнів. Він також зазначив, що поточна ситуація відображає фрактал, який відбувся минулого року перед проривом ціни BTC у 2024 році. Bitcoin-мейкери готують ведмежу пастку Лука продовжив пояснювати, що ключ до розуміння напрямку ціни BTC протягом наступних кількох тижнів лежить у книгах ордерів біржі Bitcoin. Одним із ознак того, що найбільша криптовалюта ще не досягла нового історичного максимуму, є відсутність нових вищих максимумів. Цікаво, що він зазначив, що це не є ведмежим сигналом. Він зауважив, що з моменту досягнення BTC піку в середині серпня жодні максимуми не були перевищені, і це було тому, що шорт-позиції були захищені в короткостроковій перспективі. Ідея полягає в тому, що маркет-мейкери утримують ринок у певному діапазоні, щоб змусити шорт-продавців повірити, що їхні угоди спрацюють. У пості пояснюється, що подібна ситуація сталася у 2024 році, під час тривалої фази консолідації, коли максимуми залишалися недоторканими до листопадового прориву. Лука сказав, що чим довше триває ця ситуація, тим більш самовдоволеними стають ведмеді, створюючи ідеальні умови для шорт-сквізу. Він додав, що це може спричинити наступний великий сквіз у найближчі тижні, і хоча це може здатися нелогічним, захист шортів і відсутність вищих максимумів були позитивним знаком для ринку. Пам'ятаєте мою тезу з початку квітня про пастки ліквідності та невикористані мінімуми, які формувалися? Я...
Прогноз ціни Solana: $300 на горизонті з каталізатором ETF та роздрібним потоком

Прогноз ціни Solana: $300 на горизонті з каталізатором ETF та роздрібним потоком

Пост "Прогноз ціни Solana: $300 на горизонті з каталізатором ETF та роздрібним потоком" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відмова від відповідальності: Цей контент є спонсорською статтею. Bitcoinsistemi.com не несе відповідальності за будь-які збитки чи негативні наслідки, що можуть виникнути з вищезазначеної інформації або будь-якого продукту чи послуги, згаданих у статті. Bitcoinsistemi.com радить читачам проводити індивідуальне дослідження компанії, згаданої у статті, і нагадує, що вся відповідальність належить окремій особі. Відродження Solana у 2025 році здивувало навіть скептиків. Колись критикована за збої та технічні вузькі місця, мережа відновила свою репутацію завдяки оновленням та інституційному визнанню. Схвалення ETF Solana в Європі та Азії привернуло значні притоки, з понад $3 мільярдами, тепер розподіленими на продукти на основі SOL. Цей структурний попит виводить Solana на один рівень з Ethereum та Bitcoin серед інституційних інвесторів. Аналітики припускають, що з сильною підтримкою ETF та розширенням роздрібної участі, Solana може досягти $300 до кінця року. Поряд з цими інституційними рухами, трейдери також спостерігають за ринками передпродажу, такими як MAGACOIN FINANCE, які набирають імпульс через культурні наративи та моделі дефіциту. Роздрібний імпульс стимулює притоки Роздрібна участь зросла, Solana зафіксувала рекордну кількість щоденних активних гаманців, а активність NFT різко відновилася. Протоколи DeFi на Solana подвоїли загальну заблоковану вартість з січня, тоді як перекази стейблкоїнів у мережі наближаються до $40 мільярдів щомісяця. Це відродження допомогло відновити довіру до Solana як надійного та масштабованого Layer 1. Аналітики підкреслюють, що роздрібний попит у поєднанні з потоками ETF створює потужний подвійний драйвер для зростання ціни. Імпульс Solana до $300 є свідченням прийняття інфраструктури, але трейдери, які переслідують вищі мультиплікатори, розширюють свій обсяг. Прогнози зростання в 58 разів змушують мисливців за криптовалютою поспішати забезпечити розподіл у MAGACOIN FINANCE, багато хто називає це можливістю, яка трапляється раз на цикл. На відміну від мемкоїнів, керованих виключно хайпом, MAGACOIN FINANCE пройшов подвійний аудит, надаючи йому...
Сальвадор святкує чотирирічну річницю Bitcoin, але результати неоднозначні

Сальвадор святкує чотирирічну річницю Bitcoin, але результати неоднозначні

Пост "Сальвадор святкує чотирирічний ювілей Bitcoin, але результати неоднозначні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-офіс Сальвадору святкує "День Bitcoin", річницю набуття чинності закону про Bitcoin (BTC) як законний платіжний засіб у вересні 2021 року. Bitcoin-офіс у недільному пості в X підкреслив Стратегічний резерв Bitcoin країни, який зараз містить 6 313 BTC вартістю понад 702 мільйони доларів, та новий банківський закон, що дозволяє інвестиційним банкам BTC обслуговувати досвідчених інвесторів. Урядова агенція BTC також повідомила, що 80 000 державних службовців отримали сертифікацію з Bitcoin станом на 2025 рік, і додала, що Сальвадор зараз проводить кілька публічних освітніх програм з Bitcoin та штучного інтелекту. Bitcoin, що утримується урядом Сальвадору в його національному резерві Bitcoin. Джерело: Bitcoin-офіс Сальвадору Незважаючи на те, що Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб і створила стратегічний резерв, уряд відступив від своєї політики щодо Bitcoin, щоб відповідати умовам кредитної угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ), наднаціональною фінансовою установою. Чотирирічний експеримент країни з Bitcoin дав неоднозначні результати, залишивши спільноту Bitcoin розділеною щодо результатів першого прикладу прийняття Bitcoin на рівні національної держави. Пов'язане: Сальвадор розподіляє Bitcoin на суму 678 мільйонів доларів між 14 гаманцями для зменшення квантового ризику Експеримент Сальвадору з Bitcoin через чотири роки дає неоднозначні результати Законодавчий орган Сальвадору скасував закон про Bitcoin як законний платіжний засіб і погодився не купувати додатковий Bitcoin за державні кошти в рамках кредитної угоди з МВФ на 1,4 мільярда доларів у січні. Уряд також погодився скоротити підтримку свого Bitcoin-гаманця Chivo, який мав обмежене використання серед жителів країни. МВФ опублікував звіт у липні, який показав, що Сальвадор не купував новий Bitcoin з моменту підписання кредитної угоди на 1,4 мільярда доларів у грудні 2024 року, що викликало шок у криптоспільноті. У звіті МВФ був лист про наміри...
