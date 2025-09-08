Тижневий обсяг ринку NFT падає на 22,65% на тлі збільшення активності
Ключові моменти: Ринок NFT зазнав зниження тижневого обсягу транзакцій на 22,65%. Незважаючи на падіння обсягу, кількість покупців і продавців значно зросла. Основні мережі, такі як Ethereum, зазнали суттєвого зниження обсягів транзакцій. Ринок NFT зафіксував падіння обсягу транзакцій на 22,65% до 104,5 мільйонів доларів минулого тижня, як повідомляє CryptoSlam, тоді як кількість покупців і продавців NFT значно зросла. Цей спад підкреслює волатильність ринку, незважаючи на зростання інтересу покупців, що відображає потенційні проблеми в підтримці імпульсу транзакцій у основних блокчейн-мережах, таких як блокчейн Ethereum та BNB Chain.
Обсяг NFT падає на 22,65%, незважаючи на зростання кількості покупців і продавців
За минулий тиждень ринок NFT зазнав різкого зниження обсягу транзакцій, впавши з нещодавніх рівнів до 104,5 мільйонів доларів. Це означає помітний зсув, як повідомляє Crypto.news за даними CryptoSlam. Зниження обсягу було найбільш помітним у мережі Ethereum, із падінням на 29,88%, поряд із кількома іншими блокчейнами, включаючи BNB Chain та Bitcoin, які зазнали подібних падінь.
Незважаючи на зменшення обсягу, ринок NFT зафіксував збільшення як покупців, так і продавців. Кількість покупців зросла на 14,89%, досягнувши 622 535, тоді як кількість продавців збільшилася на 16,25% до 447 821. Тим не менш, відбулося зменшення кількості транзакцій на 3,07%.
"Хоча ми спостерігаємо значне зниження обсягу, постійна залученість покупців свідчить про зміну, а не вихід з ринку." – Ренді Васінгер, засновник CryptoSlam
Ethereum лідирує у зниженні обсягу NFT, кількість транзакцій падає
Чи знали ви? У минулому ринки NFT зазнавали подібних швидких спадів, часто пов'язаних із загальними настроями ринку та впливом регуляторів, як це спостерігалося під час різких спадів у середині 2022 року.
Дані CoinMarketCap показують, що поточна ціна Ethereum становить 4 301,16 доларів із ринковою капіталізацією, що перевищує 519 мільярдів доларів, що становить 13,54% частки ринку. Нещодавній 24-годинний обсяг торгівлі досяг 17,4 мільярдів доларів, з незначним зниженням на 0,81%. Коригування ціни Ethereum включають 7-денне зниження на 3,50% та 60-денне зростання...
