2025-10-11 Saturday

Незважаючи на розпродаж перед дедлайном трансферів, Даймондбекс все ще в гонці за плей-офф

Незважаючи на розпродаж перед дедлайном трансферів, Даймондбекс все ще в гонці за плей-офф

Ветеран Корбін Керролл (7) та новий гравець основи Блейз Александер зіграли свою роль у відродженні Diamondbacks. (AP Photo/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені Arizona Diamondbacks обміняли обох кутових інфілдерів, включаючи лідера NL за хоумранами, та свого найефективнішого пітчера на дедлайні трансферів 31 липня. Якимось чином це зробило їх кращими. Diamondbacks, створені для цього сезону, перебудували себе в претендента, хоча їм все ще потрібно подолати крутий підйом. D-Backs мають результат 21-14 після обміну третього бейсмена Еухеніо Суареса, першого бейсмена Джоша Нейлора, стартера Меррілла Келлі та двох інших потенційних вільних агентів на дедлайні, з третьою за кількістю перемог у лізі. Вони наблизилися на 4 1/2 гри до Нью-Йорк Метс за третю позицію вайлд-кард NL з новим-старим складом, який включає один з найкращих лайнапів верхньої частини порядку відбивання в лізі, повернення до форми Зака Галлена та новачків, які вступили в гру, коли їм надали можливість. Відбивальники №1-3 Херальдо Пердомо, Кетель Марте та Корбін Керролл були рушійною силою нападу, який процвітав навіть після втрат Суареса та Нейлора, і лише Метс та Філадельфія Філліс можуть конкурувати з продуктивністю їхньої першої трійки. D-Backs займають третє місце в NL з 711 ранами і на шляху до подолання позначки в 800 після того, як лідирували в лізі з 886 ранами рік тому, навіть після того, як захисні помилки призвели до розчаровуючої поразки 7-4 від Бостона в неділю, коли вони не змогли утримати перевагу 3-1. Пердомо підняв свою гру на новий рівень цього сезону, Марте був стабільним після пропуску місяця через травму лівого підколінного сухожилля, а Керролл повернувся до рівня сили/швидкості новачка. У Керролла рекордні для кар'єри 30 хоумранів, і йому не вистачає одного вкраденого...
DAR Open Network
D$0.02153-32.82%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
SQUID MEME
GAME$39.0439+4.59%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:43
Всесвітня рада з золота просуває токени, забезпечені золотом, для лондонського багатомільярдного ринку

Всесвітня рада з золота просуває токени, забезпечені золотом, для лондонського багатомільярдного ринку

Лондонський ринок золота вартістю 930 мільярдів доларів стоїть перед серйозними змінами, і вони йдуть прямо згори. У середу Всесвітня рада з золота (WGC) оголосила про свій план запровадити цифровий токен під назвою Pooled Gold Interest (PGI). Цей новий токен буде забезпечений справжніми золотими злитками, що зберігаються в лондонських сховищах, і вперше трейдери зможуть володіти частинами масивного 400-унцієвого злитка без необхідності мати весь злиток. Він юридично забезпечений, придатний для торгівлі і навіть може використовуватися як забезпечення. "Це спосіб увійти на ринок, мати цифрове представлення золота з повним юридичним правом власності та повною впевненістю, що золото там є", - сказав Майк Освін, глобальний керівник структури ринку та інновацій WGC. Він повідомив CNBC, що його можна використовувати для простих інвестицій або як забезпечення. Рада вважає, що такий тип токену залучить нових гравців і надасть їм більше способів використання золота, особливо на ринку, де ціни цього року б'ють рекорди. WGC хоче, щоб цифрове золото функціонувало як реальне забезпечення. Зараз ринок золота працює двома основними способами: розподілене та нерозподілене. Розподілене золото означає, що інвестори безпосередньо володіють конкретним злитком або монетою. Нерозподілене золото дає їм право на певну кількість металу, але не на конкретний злиток. Цей другий тип є найпоширенішим у світі. Проблема? Якщо установа, що зберігає золото, зазнає невдачі, інвестори можуть втратити свої права. Це одна з основних проблем, яку WGC намагається вирішити за допомогою токенів PGI. Освін сказав, що головна мета на першому етапі - зробити золото простішим для використання як забезпечення. Розподілене золото технічно приймається на багатьох фінансових ринках як актив забезпечення, але переміщення фізичного металу настільки клопітне, що це...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:25
Трамп каже, що другий етап санкцій проти Росії готовий, оскільки Міністерство фінансів просить ЄС допомогти перемогти Путіна

Трамп каже, що другий етап санкцій проти Росії готовий, оскільки Міністерство фінансів просить ЄС допомогти перемогти Путіна

Дональд Трамп заявив у неділю в Овальному кабінеті, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії, кроку, який безпосередньо націлений або на Москву, або на країни, які все ще купують російську нафту, хоча це буде приблизно 20-й раз, коли він погрожує Кремлю таким чином. Але лідер вільного світу, здається, ніколи не може довести справу до кінця. Коли репортер прямо запитав, чи готовий він перейти до "другого етапу", Трамп відповів: "Так, готовий", але не надав подальших пояснень. За даними Reuters, ця нова позиція з'являється після місяців попереджень від Трампа без дій, оскільки він намагався зберегти переговори з Володимиром Путіним відкритими. З моменту повернення до офісу в січні Трамп публічно заявляв, що може швидко закінчити війну. Але без прогресу щодо припинення вогню, і після того, як Росія здійснила найбільший повітряний напад на сьогоднішній день вночі, вбивши чотирьох людей і підпаливши урядову будівлю в Києві, тон Трампа став жорсткішим. Все це відбувається після того, як Трамп уже захищав свої попередні санкції минулого тижня, зокрема щодо свого рішення накласти 50% мита на експорт Індії до США, посилаючись на продовження Нью-Делі торгівлі нафтою з Росією. "Це коштувало Росії сотні мільярдів доларів", - сказав Трамп минулої середи. "Ви називаєте це бездіяльністю? А я ще не перейшов до другого чи третього етапу". Бессент закликає до співпраці ЄС щодо нафтових санкцій Міністр фінансів Скотт Бессент також виступив публічно в неділю, закликаючи Європейський Союз підтримати зусилля США з вторинними штрафами. Виступаючи на NBC в програмі "Meet the Press", Бессент сказав, що адміністрація готова націлитися на країни, які продовжують купувати російську нафту, попереджаючи, що це може змусити Путіна до переговорів, якщо це буде зроблено у координації з європейськими союзниками. "Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні наші європейські партнери, щоб...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:13
Найкращі криптовалюти для довгострокового зростання на основі активності розробників

Найкращі криптовалюти для довгострокового зростання на основі активності розробників

Криптовалютні новини WLFI, HYPE та MAGACOIN FINANCE — це три альткоїни, підтримані зростанням, попитом та імпульсом на 2025 рік і далі. Інвестори шукають проєкти, які мають потенціал для довгострокового зростання, оскільки індустрія криптовалют розвивається, виходячи за межі тимчасового хайпу. Ключовими факторами, які визначають, які токени можуть процвітати протягом наступних десяти років, є активність розробників, культурне прийняття та сила спільноти. Ethereum та Bitcoin продовжують домінувати на ринку, але нові конкуренти відкривають захоплюючі нові можливості. Аналітики виділяють три назви – WLFI, HYPE та MAGACOIN FINANCE, як виняткові альткоїни з постійним імпульсом, кожен з яких пропонує унікальну конкурентну перевагу. WLFI: токен вартістю менше 1 долара, що привертає увагу розробників і роздрібних трейдерів Розробники та роздрібні трейдери дуже зацікавлені у WLFI, який швидко став одним із найвідоміших токенів вартістю менше 1 долара у 2025 році. Його відкрита екосистема, керована спільнотою, швидко розширюється, а низький бар'єр для входу викликав сплеск активності, що нагадує ранній ажіотаж навколо Shiba Inu. WLFI є одним із найбільш обговорюваних проєктів, що ведуть до наступного бичачого циклу в Telegram та X, де його хайп продовжує зростати. MAGACOIN FINANCE: дефіцит, легітимність та енергія другого шансу Активність розробників сприяє таким проєктам, як Ethereum та Cardano, але культурний попит сильно схиляється до MAGACOIN FINANCE. На відміну від інфраструктурних монет, він процвітає завдяки вірусному імпульсу, будуючи глобальну спільноту, що швидко розширюється, яка розглядає токен як інвестицію та ідентичність. Його аудити, схвалені HashEx та CertiK, підносять його над звичайним обігом мемкоїнів, надаючи йому довіру обережних покупців. Аналітики прогнозують потенційні множники від 35x до 65x, цифри, які утримують увагу інвесторів на його передпродажі. Оскільки проєкти, керовані розробниками, будуються повільно протягом років, MAGACOIN FINANCE представляє ракету, керовану попитом, готову до експоненціальної траєкторії, яка визначає нових лідерів ринку. HYPE: культурний рух із зростаючим попитом Відповідно до своєї...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:04
'Bitcoin є і повинен залишатися стійким до цензури'

'Bitcoin є і повинен залишатися стійким до цензури'

"Шановний Bitcoin Core, Bitcoin є і повинен залишатися стійким до цензури". Це обіцянка, битва та межа, проведена
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:03
Скотт Бессент каже, що тарифи Трампа витримають перевірку Верховним судом, але попереджає про масивний ризик відшкодування коштів Казначейства

Скотт Бессент каже, що тарифи Трампа витримають перевірку Верховним судом, але попереджає про масивний ризик відшкодування коштів Казначейства

Пост "Скотт Бессент каже, що тарифи Трампа витримають перевірку Верховним судом, але попереджає про ризик масштабного повернення коштів Скарбницею" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Скотт Бессент заявив у неділю, що масштабні тарифи Дональда Трампа, ймовірно, пройдуть перевірку Верховним судом, але попередив, що Скарбниця може бути змушена повернути сотні мільярдів доларів тарифних надходжень, якщо суд винесе рішення проти Білого дому. Виступаючи на NBC у програмі "Meet the Press", міністр фінансів сказав, що він "впевнений" у тому, що торгові кроки Трампа будуть підтримані. Проте він визнав, що "нам довелося б повернути приблизно половину тарифів, що було б жахливо для Скарбниці", якщо суд їх скасує. "Якщо суд так скаже, нам доведеться це зробити", - додав він. Адміністрація Трампа зараз закликає суд діяти швидко. Після того, як федеральний апеляційний суд минулого місяця постановив, що більшість тарифів Трампа були незаконними, Міністерство юстиції подало запит на прискорене рішення. Юридична боротьба точиться навколо того, що Трамп називає "взаємними тарифами", які застосовувалися майже до кожної країни в рамках його політики "дня визволення". Федеральний окружний суд встановив, що Трамп вийшов за межі президентських повноважень, запроваджуючи ці заходи. Однак це рішення не набуде чинності до 14 жовтня, що дає адміністрації вузьке вікно для апеляції. Білий дім попереджає, що затримка може спричинити повернення трильйона доларів Бессент попередив, що якщо суд відкладе остаточне рішення до 2026 року, Скарбниця може накопичити до 1 трильйона доларів зібраних тарифів. "Відкладання рішення до червня 2026 року може призвести до сценарію, коли вже зібрано від 750 мільярдів до 1 трильйона доларів тарифів, і їх скасування може спричинити значні порушення", - сказав він. Повернення такого розміру стало б величезним грошовим виграшем для імпортерів і серйозним фінансовим ударом для федерального уряду. Під час того ж інтерв'ю Крістен Велкер з NBC запитала Бессента, чи вважає він, що американські компанії...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:01
Сальвадор відзначає Bitcoin Day стратегічною покупкою BTC

Сальвадор відзначає Bitcoin Day стратегічною покупкою BTC

Пост "Сальвадор відзначає День Bitcoin стратегічною покупкою BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Головна подія: купівля Bitcoin Сальвадором під керівництвом Наїба Букеле. 21 BTC додано до національних резервів. Поточний загальний обсяг: 6 313,18 BTC, вартістю $701 мільйон. Президент Сальвадору Наїб Букеле оголосив про придбання країною 21 Bitcoin 8 вересня, що ознаменувало ще одне значне збільшення криптовалютних резервів країни. Це придбання підкреслює постійну інвестиційну стратегію Сальвадору в умовах коливань ринку, спрямовану на зміцнення своїх позицій у глобальному криптовалютному ландшафті. 21 Bitcoin придбано в День Bitcoin: стратегічні наслідки У День Bitcoin президент Наїб Букеле підвищив позицію Сальвадору в Bitcoin, придбавши 21 BTC, збільшивши загальну кількість державних активів до 6 313,18 BTC. Це ще один важливий етап для Сальвадору в його стратегії використання Bitcoin як резервного активу. Нова покупка свідчить про послідовні зусилля адміністрації Букеле щодо інтеграції криптовалюти в національні фінансові системи, підкреслюючи стратегічне значення bitcoin для країни. Ринкова вартість активів зараз становить $701 мільйон. Ця дія може вплинути на міжнародні очікування, а деякі ринки прогнозів, такі як Kalshi, Polymarket, припускають, що скарбниця може зрости до $1 мільярда до кінця 2025 року. Відданість Сальвадору Bitcoin підкреслює унікальну національну стратегію, яка контрастує зі стандартними валютними резервами. Реакції спільноти були значно гучними, з помітними фігурами галузі, які обговорюють наслідки на платформах, таких як X. Дії президента Букеле викликали дискусію, хоча формальної критики від основних західних регуляторних органів не було зафіксовано. Настрої в основному відображають оптимістичний погляд на потенційну роль Bitcoin у національній фіскальній політиці. Як висловився Букеле: "Купую 21 BTC для Дня Bitcoin сьогодні". Ринкові дані Bitcoin підсилюють вплив на тлі дій Сальвадору Чи знали ви? У попередні символічні дати Сальвадор використовував покупки BTC для посилення інтеграції криптовалюти, підтримуючи експансіоністську стратегію на тлі мінливих міжнародних сприйняттів. За даними CoinMarketCap, поточна ціна Bitcoin становить $111 416,70, що підштовхує його...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:46
ZNS Connect співпрацює з Somnia для трансформації Web3-ідентифікації

ZNS Connect співпрацює з Somnia для трансформації Web3-ідентифікації

Пост ZNS Connect співпрацює з Somnia для трансформації ідентичності Web3 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зміст 1. ZNS створює майбутнє онлайн-ідентичності 2. ZNS Connect прискорює впровадження Web3 Показати більше ZNS оголосила про своє передове партнерство з Somnia для забезпечення наступної хвилі ідентичності Web3. Ця співпраця спрямована на відкриття нових можливостей для взаємодії смартконтрактів разом із безперешкодною децентралізованою ідентичністю. Завдяки цьому альянсу користувачі можуть створювати власні домени .somnia, розгортати свої смартконтракти та безпосередньо взаємодіяти в мережі. Ця ініціатива має розпочати нову еру персоналізованого досвіду блокчейну. ZNS Connect, протокол для децентралізованої ідентичності та домену, оголосив новину через свій офіційний акаунт X. Інший партнер, Somnia, є платформою для захопливого метавсесвіту та соціальної мережі Web3. ZNS створює майбутнє онлайн-ідентичності Користувачі використовують цю співпрацю для захисту свого домену .somnia, щоб зміцнити свою цифрову ідентичність. Ця ініціатива також спрямована на забезпечення прямої взаємодії в екосистемі Somnia, що розвивається. На Spmnia, кажучи "GM" - це інтерактивна та перевірена дія, а не просто фраза в блокчейні. З цими живими та ранніми взаємодіями, ZNS готовий описати доменні цифрові ідентичності та їхні зусилля, що виходять за межі найменування. Ці ідентичності стають шляхом для реальних онлайн-утиліт. ZNS Connect прискорює впровадження Web3 Завдяки цьому партнерству, ZNS Connect готовий зміцнити свою репутацію для спрощення доступу до Web3. При цьому платформа переосмислює домени для створення потужних інструментів ідентичності. Платформа інтегрується в Somnia для безпосереднього розгортання смартконтрактів, підкреслюючи злиття ідентичності та корисності. Таким чином, користувачі можуть отримати більш доступний та інтерактивний досвід блокчейну. ZNS та Somnia, об'єднавши зусилля, готові прокласти шлях для розширення децентралізованої екосистеми. З розвитком цього альянсу обидві платформи прагнуть надати можливості розробникам та користувачам...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:32
Ціна Kinto падає на 85% на тлі незавершеної історії липневого зламу

Ціна Kinto падає на 85% на тлі незавершеної історії липневого зламу

Допис "Ціна Kinto падає на 85% на тлі незавершеної історії липневого зламу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Kinto (K) оголосив про закриття після невдалої спроби відновитися після серії ударів, включаючи борговий тягар у 1 мільйон доларів та тривалі наслідки липневого експлойту. Новина спричинила драматичний розпродаж, при цьому токен K впав майже на 85% за останні 24 години. Kinto закривається: все, що користувачам потрібно знати Спонсоровано DeFi проєкт розкрив це рішення у заяві, опублікованій в X (Twitter), визнаючи, що вичерпав усі можливі шляхи для продовження. Оскільки всі зусилля виявилися безуспішними, зараз проводиться впорядковане згортання. 1/ 🛑 Kinto закривається. Вичерпавши всі шляхи для продовження, ми проводимо впорядковане згортання, щоб захистити користувачів та спільноту. – Користувачі можуть нормально виводити активи– Кредитори Phoenix отримають ~76%– Жертви Morpho можуть претендувати на суму до $1,1 тис. кожен Читайте повні деталі 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 7 вересня 2025 Проєкт підкреслив, що користувачі все ще можуть виводити свої активи до 30 вересня. Тим часом кредитори Phoenix відновлять близько 76% свого капіталу. Жертви Morpho, які найбільше постраждали від липневого експлойту, можуть претендувати на суму до $1,100 кожен з фонду доброї волі, створеного засновником. "Настав час прийняти реальність. Я займався цим венчурним проєктом з усіх своїх сил, але не досяг успішного результату. Експлойт CPIMP був чорним лебедем, проте я вношу понад $130,000, щоб запропонувати допомогу постраждалим користувачам", - заявив засновник Kinto Рамон Рекуеро. Проєкт підкреслив, що хоча його гаманці, інфраструктура Layer-2 та основні системи ніколи не були зламані, липневий проксі-експлойт CPIMP вивів 577 ETH. За повідомленнями, це змусило Kinto збільшити борг у відчайдушній спробі відновитися. Спонсоровано Інцидент спричинив падіння ціни K на понад 90% 10 липня. З моменту оголошення про закриття, токен, що забезпечує екосистему Kinto, знизився на...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:06
Чи вірить зірка "Last Rites" Патрік Вілсон у паранормальне?

Чи вірить зірка "Last Rites" Патрік Вілсон у паранормальне?

Пост "Чи вірить зірка "Останніх обрядів" Патрік Вілсон у паранормальне?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Патрік Вілсон, Бен Харді та Вера Фарміґа у фільмі "Закляття: Останній обряд". Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Після того, як Патрік Вілсон грав Еда Воррена протягом 12 років у п'яти фільмах кіновсесвіту "Закляття", чи змінився його погляд на паранормальне тим чи іншим чином? Вілсон, звісно, знову об'єднується з Верою Фарміґою — яка грає дружину Еда та колегу-демонолога Лоррейн Воррен — у фільмі "Закляття: Останній обряд", який мав блокбастерний старт у кінотеатрах на вихідних з приблизно 83 мільйонами доларів внутрішніх касових зборів. Forbes "Закляття: Останній обряд" Фінальні титри та сцени після титрів, пояснення від Тіма Ламмерса Вілсон і Фарміґа вперше зіграли Еда і Лоррейн Воррен у хоррор-хіті 2013 року "Закляття", після чого були їхні ролі у "Закляття 2" у 2016 році та "Закляття 3: За велінням диявола" у 2021 році. Між другим і третім фільмами "Закляття" Вілсон і Фарміґа зіграли Еда і Лоррейн Воррен у спін-офі кіновсесвіту "Закляття" — "Аннабель повертається додому" у 2019 році. Під час розмови в Zoom про свій фільм "Міллери у шлюбі" у лютому, Вілсон розмірковував про свою роботу у фільмах "Закляття" і про те, чи змінила вона його погляд на паранормальне до того, як він вперше зіграв Еда Воррена у 2012 році. "Я відчуваю, що бачив багато, чув багато і, звісно, ви зустрічаєте фанатів, які кажуть: "Знаєш, це сталося і зі мною", і я не можу не дивитися на це очима мого Еда Воррена — не Еда Воррена — а мого Еда Воррена", — сказав Вілсон. "Я відчуваю, що якщо я чогось і навчився, то це те, що ніщо мене не шокує. Через те, що я прочитав, чи це чийсь факт, чи їхня думка, ніщо в надприродному світі не шокувало б мене, якби хтось сказав "Я бачив це" або "Я бачив те". Forbes "Коли "Закляття:...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:52
