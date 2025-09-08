'Впровадження SOL є реальним': Solana отримує незвичайне підтвердження на тлі критики роздутого TPS

Впровадження Solana опинилося в центрі уваги цього тижня після дебатів щодо її транзакційної активності та мережевого доходу. Тим часом Казахстан представив перший біржовий фонд Solana зі стейкінгом, підтверджуючи тенденцію впровадження монети. Це надає блокчейну нове визнання поза межами поточних дискусій про завищені показники використання. Джастін Бонс захищає впровадження Solana Джастін Бонс, засновник Cyber Capital, захистив впровадження Solana після того, як були підняті питання щодо якості її активності. У своєму останньому твіті Бонс заявив, що твердження про фальшивість використання та доходів Solana є неправильними. Він пояснив, що навіть після вирахування невдалих транзакцій та активності консенсусу, Solana все ще лідирує за кількістю транзакцій за секунду. Користувач відповів на його твіт, що проблема полягає не в тому, чи є дохід фальшивим, а в тому, чи має він тривалу цінність. За словами користувача, значна частина доходу Solana надходила від пріоритетних комісій, пов'язаних з активністю мемкоїнів. Це, на їхню думку, не показувало стабільного впровадження, а лише короткострокові тенденції азартних ігор. Однак Бонс відповів, що блокчейни завжди приваблювали спекуляцію на ранніх етапах. Він навів приклади з періоду Satoshi Dice у Bitcoin та часу активності NFT та ICO в Ethereum. Джастін додав, що спекуляція є частиною децентралізованих фінансів і не повинна розглядатися як слабкість. В окремому твіті Дейв, інший критик, заявив, що показники продуктивності Solana вводять в оману. Він вказав на бота, який обробив майже одинадцять мільйонів транзакцій за тридцять днів, причому 99,95% з них зазнали невдачі. За даними оновлення, Дейв стверджував, що ці невдалі транзакції все ще залишаються в реєстрі. Він сказав, що це ускладнює та робить дорожчим для архівних вузлів та постачальників аналітики управління повною історією ланцюга. Дейв сказав, що низькі комісії дозволяли ботам спотворювати мережу, перетворюючи кількість транзакцій на те, що він описав як статистику марнославства. Він додав, що високі цифри не...