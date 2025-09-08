2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Зростання складності Bitcoin, прибутковість майнерів під тиском

Зростання складності Bitcoin, прибутковість майнерів під тиском

Пост "Складність Bitcoin зростає, прибутковість майнерів під тиском" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Складність майнінгу Bitcoin зросла на 4%, що впливає на прибутковість майнерів і комісії. Зростання складності відзначає п'яте послідовне збільшення з червня. Низькі комісії та низька ціна хешрейту стискають маржу прибутку майнерів. 7 вересня 2025 року (за UTC) складність мережі Bitcoin зросла на 4% до приблизно 136,0T на блоці 913 248, що відзначає п'яте послідовне збільшення з червня. Ця зміна, у поєднанні зі зниженням ціни хешрейту, стискає маржу майнерів, роблячи майбутню прибутковість Bitcoin залежною від відновлення ціни або збільшення ончейн комісій. 136,0 трильйонів складності Bitcoin відзначає п'яте послідовне зростання Коригування складності мережі Bitcoin призвело до збільшення на 4% на блоці 913 248, тепер на рівні 136,0 трильйонів. Це п'яте послідовне коригування з червня. Майнінгова спільнота стикається з фінансовим тиском через падіння ціни хешрейту до $51, останнього мінімуму. Послідовні збільшення складності продовжуються, що призводить до зростання операційних витрат для майнерів, які залежать від маргінально прибуткового обладнання. Прибутковість майнерів зменшилася, враховуючи слабкі внески транзакційних комісій, які в середньому становлять 0,025 BTC за блок. Останній мінімум ціни хешрейту відображає зниження на 5% від середнього показника серпня. Основні гравці, такі як Foundry та F2Pool, продовжують обговорювати операційні стратегії. Однак провідні фігури, такі як Satoshi Nakamoto або Paolo Ardoino, утрималися від публічних коментарів. "Переважна більшість нашого Bitcoin зберігається безпосередньо: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether Історична стійкість на тлі зростання цін і майбутніх прогнозів Чи знали ви? Остання порівнянна послідовність складності Bitcoin спостерігала коригування після міграції хешрейту з Китаю у 2021 році, підтверджуючи стійкість мережі на тлі посилення глобальної конкуренції. Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $110 922,94, з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона та 24-годинним обсягом $26,52 мільярда, згідно з CoinMarketCap. Нещодавно BTC зафіксував зростання на 0,36% за 24 години та на 2,51% за останній тиждень. Bitcoin(BTC), денний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 04:40 за Києвом 8 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Експерти припускають...
2025/09/08 09:45
'Впровадження SOL є реальним': Solana отримує незвичайне підтвердження на тлі критики роздутого TPS

'Впровадження SOL є реальним': Solana отримує незвичайне підтвердження на тлі критики роздутого TPS

Пост "Впровадження SOL є реальним": Solana отримує незвичайне підтвердження на тлі критики роздутого TPS з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Впровадження Solana опинилося в центрі уваги цього тижня після дебатів щодо її транзакційної активності та мережевого доходу. Тим часом Казахстан представив перший біржовий фонд Solana зі стейкінгом, підтверджуючи тенденцію впровадження монети. Це надає блокчейну нове визнання поза межами поточних дискусій про завищені показники використання. Джастін Бонс захищає впровадження Solana Джастін Бонс, засновник Cyber Capital, захистив впровадження Solana після того, як були підняті питання щодо якості її активності. У своєму останньому твіті Бонс заявив, що твердження про фальшивість використання та доходів Solana є неправильними. Він пояснив, що навіть після вирахування невдалих транзакцій та активності консенсусу, Solana все ще лідирує за кількістю транзакцій за секунду. Користувач відповів на його твіт, що проблема полягає не в тому, чи є дохід фальшивим, а в тому, чи має він тривалу цінність. За словами користувача, значна частина доходу Solana надходила від пріоритетних комісій, пов'язаних з активністю мемкоїнів. Це, на їхню думку, не показувало стабільного впровадження, а лише короткострокові тенденції азартних ігор. Однак Бонс відповів, що блокчейни завжди приваблювали спекуляцію на ранніх етапах. Він навів приклади з періоду Satoshi Dice у Bitcoin та часу активності NFT та ICO в Ethereum. Джастін додав, що спекуляція є частиною децентралізованих фінансів і не повинна розглядатися як слабкість. В окремому твіті Дейв, інший критик, заявив, що показники продуктивності Solana вводять в оману. Він вказав на бота, який обробив майже одинадцять мільйонів транзакцій за тридцять днів, причому 99,95% з них зазнали невдачі. За даними оновлення, Дейв стверджував, що ці невдалі транзакції все ще залишаються в реєстрі. Він сказав, що це ускладнює та робить дорожчим для архівних вузлів та постачальників аналітики управління повною історією ланцюга. Дейв сказав, що низькі комісії дозволяли ботам спотворювати мережу, перетворюючи кількість транзакцій на те, що він описав як статистику марнославства. Він додав, що високі цифри не...
2025/09/08 09:22
Надії на зниження ставки ФРС зростають: ціна Bitcoin не слідує

Надії на зниження ставки ФРС зростають: ціна Bitcoin не слідує

Допис "Надії на зниження ставки ФРС зростають: Ціна Bitcoin не слідує" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ласкаво просимо до Азіатсько-Тихоокеанського ранкового брифінгу — вашого основного дайджесту нічних криптовалютних подій, що формують регіональні ринки та глобальні настрої. Понеділковий випуск — це підсумок минулого тижня та прогноз на цей тиждень від Пола Кіма. Беріть зелений чай і стежте за цим простором. Очікування щодо трьох знижень процентних ставок цього року повернулися на ринок після послаблення звіту про робочі місця в США. Основні фондові індекси США зросли, але ціна Bitcoin показала відносно стриманий відгук. Звіт про робочі місця погіршується, підживлює ставки на зниження ставок Спонсоровано Минулого тижня Bitcoin (BTC) піднявся на 2,72%, а Solana (SOL) зросла на 2,64%. Однак Ethereum (ETH) показав гірші результати, впавши на 2,07% за той же період. Найбільш уважно відстежуваною подією на ринку ризикових активів минулого тижня був п'ятничний випуск звіту про несільськогосподарські робочі місця (NFP) США за серпень. Цей ключовий індикатор може суттєво впливати на процентні ставки США та загальну ліквідність ринку. Раніше несподівано низький показник NFP — лише 73 000 нових робочих місць у липні — викликав побоювання економічної кризи. Ці занепокоєння спонукали міністра фінансів США Скотта Бессента запропонувати зниження ставки на 100 базисних пунктів цього року, що допомогло підштовхнути Bitcoin до нового історичного максимуму в $123 000. Дані за серпень виявилися слабшими за липневі, з додаванням лише 22 000 несільськогосподарських робочих місць. Крім того, перегляд даних за червень виявив втрату 13 000 робочих місць, що є найгіршим показником з 2021 року. Рівень безробіття також зріс на 0,1% до 4,3% порівняно з попереднім місяцем. Хоча 4,3% не є кризовим рівнем за історичними стандартами, різке уповільнення зростання робочих місць викликає занепокоєння. Це свідчить про те, що ринок праці може бути на переломному етапі і може швидко погіршитися. Спонсоровано Згідно з інструментом FedWatch, ймовірність трьох знижень ставки ФРС цього року знову зросла у відповідь на погані показники. Ціна Bitcoin швидко відновилася до рівня $113 000. Однак Bitcoin не зміг...
2025/09/08 09:15
Mutuum Finance (MUTM) проти Compound: чи може цей новий кредитний протокол визначити наступну еру DeFi?

Mutuum Finance (MUTM) проти Compound: чи може цей новий кредитний протокол визначити наступну еру DeFi?

Пост Mutuum Finance (MUTM) проти Compound: чи може цей новий протокол кредитування визначити наступну еру DeFi? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Децентралізовані фінанси (DeFi) пройшли через кілька хвиль інновацій, кожна з яких визначала зусилля зі створення нових правил, що регулюють рух коштів у блокчейні. Compound (COMP) був одним із оригінальних протоколів кредитування DeFi на початку свого розвитку і створив відкриті ринки, де користувачі могли вносити депозити, позичати та заробляти відсотки без залежності від банків чи посередників. Однак до 2025 року Compound залишається великим гравцем, але його можливості зростання здаються обмеженими. Це зробило можливим появу нових проєктів, таких як Mutuum Finance (MUTM), токен, який є одночасно недорогим та інноваційним, і який вже називають потенційним наступником оригінальних гігантів DeFi. Compound (COMP) Коли Compound був створений у 2018 році, це був один із перших протоколів, який показав, що децентралізоване кредитування можливе. Це була творча концепція, яка дозволяла позичати під заставу своїх криптовалютних активів, заробляти відсотки та розміщувати криптовалютні активи в пулах ліквідності. Після його впровадження як токена управління у 2020 році, COMP став каталізатором ширшого буму DeFi і став пов'язаним з прибутковим фармом. Коли він злетів до понад $850 у травні 2021 року, COMP приніс раннім користувачам життєзмінні прибутки. Токен має ринкову вартість у мільярди, і зараз торгується близько $43. Хоча він залишається серед найпопулярніших токенів DeFi, його здатність зростати в багато разів зменшилася з часів прориву. Насправді, Compound виріс до популярного протоколу. Його ринкова вартість має мало або взагалі не має можливості зрости в 20 чи 30 разів, він має добре встановлену базу користувачів, і його механіка була відтворена. Ймовірно, що вибухові дні зростання COMP вже позаду, тому акцент робиться на більш ранніх стадіях...
2025/09/08 09:13
Найкращі Альткоїни для прибутку в 50 разів

Найкращі Альткоїни для прибутку в 50 разів

Пост "Найкращі Альткоїни для прибутку в 50x" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітики криптовалют виділяють SHIBA, LINK та токен попереднього продажу за $0,006 як найкращі варіанти для вибухового зростання у 2025 році. Чи зможуть ці альткоїни принести прибуток у 50x? Пошук вибухових альткоїнів посилився з розгортанням циклу зростання 2025 року. У той час як Bitcoin та Ethereum домінують у заголовках, активи з меншою капіталізацією приваблюють інвесторів, які бачать паралелі з ранніми бичачими ринками. Серед найбільш обговорюваних зараз є Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK) та новий токен попереднього продажу вартістю лише $0,0004. Кожен представляє різний кут можливостей: від усталених мем-ралі до інфраструктурного зростання та високоризикових, але потенційно високоприбуткових попередніх продажів. Аналітики кажуть, що такі можливості уважно відстежуються ранніми інвесторами. Фактично, багато учасників ринку починають порівнювати імпульс певних попередніх продажів з тим, як монети на кшталт SHIB і DOGE набирали популярність перед виходом на великі біржі. Саме тут у розмову входить MAGACOIN FINANCE. З ранньою тягою, він швидко позиціонував себе як один із найбільш спостережуваних токенів, що з'являються, для тих, хто прагне отримати надзвичайні прибутки до виходу на біржі. Shiba Inu (SHIB) націлюється на нову хвилю Shiba Inu залишається улюбленцем публіки. Шлях токена від мемкоїна до екосистемного проекту тримає його спільноту зацікавленою. Якщо SHIB повторить хоча б частину свого зростання на 7,500% з початку циклу, аналітики припускають, що токен може повернутися до історичних максимумів. З розширенням екосистеми SHIB через Shibarium та децентралізовані застосунки, оптимізм щодо стійкого ралі є сильним. Chainlink (LINK) як основа інфраструктури DeFi Важливість Chainlink у децентралізованих фінансах неможливо переоцінити. Виступаючи основою для оракул-даних, LINK став критичним для виконання смартконтрактів на різних блокчейнах. Поточні рівні торгівлі свідчать про консолідацію LINK, але прогнози вказують на потенційний діапазон $50-$70, якщо ширше впровадження продовжиться. Аналітики стверджують, що з розвитком DeFi, LINK захопить надзвичайний попит. Інвестори ранньої стадії звертають увагу на...
2025/09/08 09:10
Саміт Goldman з технологій сповнений розмов про рекордні угоди 2025 року

Саміт Goldman з технологій сповнений розмов про рекордні угоди 2025 року

Допис "Технологічний саміт Goldman's наповнений розмовами про рекордні угоди 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Технічні директори, інвестори, аналітики та навіть банкіри, які цього тижня прибувають до Сан-Франциско на одну з найбільших галузевих зустрічей, обговорюють можливість того, що 2025 рік може стати рекордним роком для угод. Цей оптимізм означає різкий поворот у порівнянні з ситуацією лише шість місяців тому, коли оголошення президента Дональда Трампа про тарифи в Трояндовому саду сколихнуло ринки та викликало побоювання щодо рецесії. Подія - це конференція Communacopia & Technology 2025 від Goldman Sachs Group Inc., яка відкривається в понеділок у Palace Hotel. Технологічна подія давно служить як майданчиком для компаній, щоб викласти пріоритети, так і випробувальним полігоном для керівників, які прагнуть захистити або заручитися підтримкою для великих злиттів. Укладачі угод заповнюють Сан-Франциско, оскільки повертається оптимізм Приблизно 260 фірм мають представити свої доповіді, включаючи Meta Platforms Inc., яка щойно зробила ставку в 14,3 мільярда доларів на Scale AI Inc.; Salesforce Inc., яка в травні уклала свою найбільшу угоду з 2020 року з Informatica Inc.; та Nvidia Corp., яка лише минулого тижня придбала стартап Solver Inc. у багатомільйонній угоді. Згідно з даними Bloomberg, такі транзакції підштовхнули технологічні угоди до 645 мільярдів доларів з початку року, що є найсильнішим темпом з постпандемічного буму 2021 року, який приніс майже 1 трильйон доларів в угодах. Враховуючи комунікації та медіа, ширший сектор вже зафіксував активність на 822 мільярди доларів. Великі угоди цього року включають поглинання CyberArk Software Ltd. компанією Palo Alto Networks Inc. за 25 мільярдів доларів, викуп Dayforce Inc. компанією Thoma Bravo за 12,3 мільярда доларів та продаж активів CommScope Holding Co. компанії Amphenol Corp. за 10,5 мільярдів доларів. Рушійною силою зараз є гонка озброєнь у сфері штучного інтелекту. Meta та xAI Corp. Ілона Маска вкладають мільярди в центри обробки даних. У той же час, великі програмні компанії стикаються зі зростаючим тиском використовувати злиття та поглинання як оборонну стратегію проти керованих ШІ змін, за словами укладачів угод. "Будуть транзакції, які перевершать нашу уяву в рамках ширшого...
2025/09/08 09:04
Audiera співпрацює з Ariwallet для переосмислення Web3 розваг

Audiera співпрацює з Ariwallet для переосмислення Web3 розваг

Пост Audiera співпрацює з Ariwallet для переосмислення Web3 розваг з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зміст 1. Audiera впроваджує музику, танці та ШІ на BNB Chain 2. Arichain представляє Ariwallet як основу своєї екосистеми Показати більше Audiera з радістю оголошує про своє стратегічне партнерство з Ariwallet, офіційним гаманцем мульти-VM екосистеми Arichain. Ця співпраця є визначним кроком вперед у переосмисленні перетину Web3 розваг та блокчейну. Цей захоплюючий альянс має на меті впровадити музику, танці та ШІ-керовані враження у децентралізований світ. Завдяки цьому, синергія прагне прокласти шлях до нової ери у Web3 розвагах. Audiera, Web3 платформа для музики та танців на основі ШІ, оголосила новину через свій офіційний акаунт X. Audiera впроваджує музику, танці та ШІ на BNB Chain Audiera прагне розширити можливості Web3 ландшафту, привносячи легендарну музику та танцювальну інтелектуальну власність у цей простір. Ця інновація на основі ШІ побудована на BNB Chain. Платформа прагне поєднати креативність, продуктивність та передову інфраструктуру блокчейну, щоб подолати межі традиційних розваг. Ця ініціатива прагне дозволити користувачам досліджувати унікальні способи взаємодії з контентом, використовуючи децентралізоване володіння та участь. Цим кроком Audiera прагне зміцнити свою репутацію як лідера на перетині блокчейну та культури. Платформа представляє цифрові враження, які є одночасно інтерактивними та винагороджуючими. Arichain представляє Ariwallet як основу своєї екосистеми Ariwallet, офіційний гаманець Arichain, виступає центральним вузлом для активної спільноти Arichain. Ariwallet є важливим шлюзом для користувачів, підтримуючи середовище SVM та EVM для покращення своїх можливостей. Завдяки цьому Arichain стає більш універсальним гаманцем для мультичейн взаємодій. Audiera та Ariwallet, об'єднуючи свої зусилля, готові легко поєднати розваги з доступом до Web3. Таким чином, гаманець будує екосистему, де співіснують музика, танці та взаємодія на основі блокчейну. Це...
2025/09/08 09:00
Революційний прорив для державних субсидій

Революційний прорив для державних субсидій

Допис "Революційний прорив для державних субсидій" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пілотний проєкт цифрової валюти Південної Кореї: революційний прорив для державних субсидій Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Пілотний проєкт цифрової валюти Південної Кореї: революційний прорив для державних субсидій Джерело: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
2025/09/08 08:57
Ралі китайського ринку на 1,3 трлн доларів кидає тінь на зниження ставок НБК

Ралі китайського ринку на 1,3 трлн доларів кидає тінь на зниження ставок НБК

Пост "Ринкове зростання Китаю на $1,3 трлн кидає тінь на зниження ставок PBOC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фондовий ринок Китаю нещодавно зріс майже на $1,3 трлн. Таке різке зростання у серпні застало аналітиків зненацька. Замість доказу сильної економіки, це зростання тепер розглядається як результат безкоштовних грошей та маржинальних позик. Чиновники в Пекіні стурбовані. Політиків переслідують спогади про крах ринку 2015 року, коли було знищено вартість у $6,8 трлн. Пам'ять про той колапс тепер визначає, як регулятори ставляться до поточного буму. Очікувалося, що центральний банк, Народний банк Китаю (PBOC), знизить ще одну ставку і, можливо, зменшить норму резервних вимог (RRR) для банків до кінця року. Але зростання ускладнило ці перспективи. "Ліквідність може бути основним фактором, що стимулює поточне зростання китайських акцій", - сказав Ю Сянжун, керівник економіки Великого Китаю в Citi. "На цьому етапі немає потреби додатково підживлювати зростання". Регулятори вживають заходів для стримування ризиків PBOC та ринкові регулятори також не бездіють. Повідомлення вказують, що вони також розглядають можливість посилення правил маржинального фінансування, бізнесу, який досяг рекордних 2,3 трлн юанів, або $322 млрд, цього місяця. Одним із основних факторів, що призводить до волатильності, є активне використання кредитного плеча. Інші можливі кроки включають зміну лімітів на короткі продажі та посилення контролю над спекулятивною торгівлею. Мета полягає в тому, щоб підтримувати ринок стабільним, не викликаючи паніки. Однак зростання не було рівномірно розподілено. Більшість покупок здійснюється державними фондами та великими установами, а не роздрібними інвесторами. Це контрастує з 2015 роком, коли індивідуальні інвестори масово вкладали кошти в акції, посилюючи крах. Центральний банк опинився в складній політичній ситуації. З одного боку, економіка сповільнюється. Китай стикається з новою торговою війною зі США, ослабленою довірою до сектору нерухомості та слабким споживчим...
2025/09/08 08:55
Повний список переможців MTV VMAs 2025 (Поточні оновлення)

Повний список переможців MTV VMAs 2025 (Поточні оновлення)

Пост MTV VMAs 2025 Повний список переможців (Поточні оновлення) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: Сабріна Карпентер відвідує церемонію MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Дімітріоса Камбуріса/Getty Images) Getty Images Церемонія MTV Video Music Awards 2025 майже розпочалася на арені UBS у Нью-Йорку. Під час однієї з найважливіших музичних подій року ми будемо оновлювати список нижче з кожним переможцем, який отримає статуетку "місячної людини", тому не забувайте оновлювати сторінку. LL Cool J повертається як ведучий зіркової церемонії вдруге, яка розпочнеться о 20:00 за східним часом / 17:00 за тихоокеанським часом на CBS, MTV та Paramount+. Леді Гага лідирує серед номінантів вечора з вражаючими 12 номінаціями, за нею йде Бруно Марс з 11, Кендрік Ламар з 10, а ROSÉ та Сабріна Карпентер мають по 8 кожна. Forbes О котрій годині розпочнуться MTV VMAs 2025? Ось все, що потрібно знати Автор: Моніка Меркурі Леді Гага, Сабріна Карпентер, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren та інші виступатимуть сьогодні ввечері. Лауреатка нагороди Video Vanguard Award Мерая Кері виконає попурі зі своїх хітів. Крім того, на сцену вийдуть Баста Раймс та Рікі Мартін — лауреати першої нагороди Rock the Bells Visionary Award та Latin Icon Award відповідно. Ознайомтеся з повним списком виконавців тут Шоу також включатиме триб'ют легенді року Оззі Осборну у виконанні Стівена Тайлера та Джо Перрі з Aerosmith, Yungblud та Нуно Беттенкорта. "Ми вражені звісткою про смерть нашого брата по року, Оззі Осборна. Голос, який назавжди змінив музику", — написали Aerosmith у заяві після смерті Принца Темряви у липні. . Forbes Як дивитися MTV VMAs 2025 по кабельному телебаченню, стрімінгу та безкоштовно Автор: Моніка Меркурі MTV VMAs 2025: Повний список переможців (Поточні оновлення) ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК...
2025/09/08 07:52
