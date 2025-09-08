Зростання складності Bitcoin, прибутковість майнерів під тиском
Ключові моменти: Складність майнінгу Bitcoin зросла на 4%, що впливає на прибутковість майнерів і комісії. Зростання складності відзначає п'яте послідовне збільшення з червня. Низькі комісії та низька ціна хешрейту стискають маржу прибутку майнерів. 7 вересня 2025 року (за UTC) складність мережі Bitcoin зросла на 4% до приблизно 136,0T на блоці 913 248, що відзначає п'яте послідовне збільшення з червня. Ця зміна, у поєднанні зі зниженням ціни хешрейту, стискає маржу майнерів, роблячи майбутню прибутковість Bitcoin залежною від відновлення ціни або збільшення ончейн комісій.
136,0 трильйонів складності Bitcoin відзначає п'яте послідовне зростання
Коригування складності мережі Bitcoin призвело до збільшення на 4% на блоці 913 248, тепер на рівні 136,0 трильйонів. Це п'яте послідовне коригування з червня. Майнінгова спільнота стикається з фінансовим тиском через падіння ціни хешрейту до $51, останнього мінімуму. Послідовні збільшення складності продовжуються, що призводить до зростання операційних витрат для майнерів, які залежать від маргінально прибуткового обладнання.
Прибутковість майнерів зменшилася, враховуючи слабкі внески транзакційних комісій, які в середньому становлять 0,025 BTC за блок. Останній мінімум ціни хешрейту відображає зниження на 5% від середнього показника серпня. Основні гравці, такі як Foundry та F2Pool, продовжують обговорювати операційні стратегії. Однак провідні фігури, такі як Satoshi Nakamoto або Paolo Ardoino, утрималися від публічних коментарів.
"Переважна більшість нашого Bitcoin зберігається безпосередньо: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether
Історична стійкість на тлі зростання цін і майбутніх прогнозів
Чи знали ви? Остання порівнянна послідовність складності Bitcoin спостерігала коригування після міграції хешрейту з Китаю у 2021 році, підтверджуючи стійкість мережі на тлі посилення глобальної конкуренції.
Bitcoin (BTC) наразі торгується за ціною $110 922,94, з ринковою капіталізацією $2,21 трильйона та 24-годинним обсягом $26,52 мільярда, згідно з CoinMarketCap. Нещодавно BTC зафіксував зростання на 0,36% за 24 години та на 2,51% за останній тиждень.
Bitcoin(BTC), денний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 04:40 за Києвом 8 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap
Експерти припускають
