Salvo Games та Last Odyssey для розвитку ШІ-керованого Web3 геймінгу
Пост Salvo Games та Last Odyssey для розвитку керованих ШІ Web3 ігор з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Salvo Games, відома платформа GameFi, уклала партнерство з Last Odyssey, найранішою керованою ШІ MMORTS 5X грою, розробленою на мережі Ronin. Партнерство спрямоване на об'єднання передових технологій та ігор Web3 нового покоління. Як повідомила Salvo Games у своєму офіційному оголошенні в X, співпраця вказує на потенціал зростання, керованого спільнотою, у ширшому світі децентралізованих ігор. Отже, цей крок, як очікується, суттєво прискорить видимість, особливо з другим публічним тестуванням Last Odyssey, яке заплановане на жовтень.
Salvo Games та Last Odyssey об'єднуються для посилення ігор Web3 під керівництвом ШІ
Партнерство між Salvo Games та Last Odyssey зосереджується на просуванні ігор Web3 із включенням надійної технології ШІ. Таким чином, завдяки цій співпраці Last Odyssey отримає ширшу внутрішньоігрову експозицію, окрім надання учасникам спільноти прямих способів для всебічної взаємодії через Telegram та Discord. Цей підхід гарантує, що гравці займають центральне місце у зростанні, поєднуючи геймплей та залучення спільноти. Враховуючи це, очікується, що партнерство забезпечить захопливий досвід гравців, демонструючи потенціал прийняття рішень під керівництвом ШІ під час геймплею в режимі реального часу.
Чого очікувати від цього партнерства для розробників?
За словами Salvo Games, партнерство пропонує значні переваги для розробників. Вони враховують ширшу експозицію в зростаючій спільноті Web3, можливості розвиватися разом із проєктом, що швидко масштабується через мережу Ronin, та доступ до інструментів під керівництвом ШІ для створення захопливого геймплею. Таким чином, дует намагається використати ширше охоплення галузі Salvo Games та керований ШІ підхід Last Odyssey, щоб дозволити розробникам досліджувати нові шляхи в децентралізованих іграх.
Умайр Юнас - автор контенту, пов'язаного з криптовалютами, який займається цією роботою з 2019 року. Тут, у Blockchainreporter, він працює як автор новин та статей. Він є ентузіастом криптовалют, блокчейну, NFT, DeFi та FinTech. Він має сильне володіння письмом...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 10:35