Генеральний директор Tether спростовує чутки про продаж Bitcoin для купівлі золота

Пост генерального директора Tether спростовує чутки про продаж Bitcoin для купівлі золота з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Чутки про розпродаж Bitcoin у Tether сколихнули частину криптоспільноти цього тижня, але керівництво компанії та союзники галузі спростували це іншою історією: монети взагалі не продавалися — вони були перерозподілені. Розмови почалися, коли коментатори помітили очевидне зменшення повідомлених запасів Bitcoin у Tether між першим і другим кварталами 2025 року. Згідно з даними атестації BDO, здавалося, що запаси зменшилися більш ніж на 9 000 BTC, що спричинило твердження, що емітент стейблкоїнів ліквідував частину свого резерву для погоні за золотом. Ютубер Клайв Томпсон посилив цю теорію, припускаючи, що стратегія Tether відходить від Bitcoin. Контрнаратив Керівники та близькі фігури галузі швидко оскаржили таке тлумачення. Самсон Моу, генеральний директор Jan3, пояснив, що зниклий Bitcoin був відправлений до Twenty One Capital (XXI), окремої фінансової ініціативи, пов'язаної з генеральним директором Strike Джеком Маллерсом. Перекази в червні та липні склали майже 20 000 BTC, більш ніж достатньо, щоб пояснити розбіжність. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підтвердив цю точку зору, наполягаючи, що жодні монети не були продані. Натомість, за його словами, компанія продовжує спрямовувати прибутки в те, що вона вважає довгостроковими безпечними активами — "Bitcoin, золото та землю". Багатомільярдні перекази Записи блокчейну підтверджують, що на початку червня Tether перемістив понад 37 000 BTC — вартістю майже 3,9 мільярда доларів на той час — для підтримки XXI. Якби ці перекази були враховані в прямих запасах Tether, його баланс показав би чисте збільшення, а не зменшення. Незалежні трекери даних все ще вказують, що Tether має понад 100 000 BTC вартістю понад 11 мільярдів доларів, забезпечуючи своє місце серед найбільших інституційних власників. Збіг у часі з купівлею золота Сальвадором Суперечка розгорнулася поряд із не пов'язаними заголовками з Сальвадору, який оголосив про свою першу купівлю золота за понад три десятиліття. Центральний банк додав 13 999 тройських унцій вартістю приблизно 50...
Bitcoin
BTC$111,909.14-7.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:31
Валютне управління Гонконгу видасть небагато ліцензій на стейблкоїни під час запуску, оскільки банки змагаються за ранні слоти

Пост "Гонконгський HKMA видасть мало ліцензій на стейблкоїни на старті, оскільки банки змагаються за ранні місця" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Валютне управління Гонконгу (HKMA) заявило в понеділок вранці, що схвалить лише кілька ліцензій у своєму запуску стейблкоїнів, хоча 77 установ вже виявили зацікавленість. Ця цифра з'явилася наприкінці серпня. Це справжній ажіотаж; банки, платформи електронної комерції, технологічні компанії, стартапи Web3, платіжні компанії та управлінці активами — всі в списку, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ. Серед найбільших імен, що претендують на цю ліцензію, — Промисловий і комерційний банк Китаю (ICBC), найбільший банк у світі за активами. Він подає заявку через своє гонконгське відділення ICBC (Asia). Це робить його другим китайським банком вищого рівня, який долучився, після Банку Китаю (Гонконг). HSBC, найбільший банк у Гонконгу, ще не подав заявку, але розглядає таку можливість. Законодавці кажуть, що правила будуть жорсткими, і лише одна ліцензія може з'явитися на початку 2025 року Законодавці підтримують суворий підхід HKMA. За словами Нг Кіт-чонга, члена Законодавчої ради Гонконгу, нові правила навмисно жорсткі. "Кількість ліцензій, які будуть видані, буде дуже малою", — сказав він, додавши, що "можливо, одна ліцензія" може з'явитися вже на початку наступного року. І це ще не все. Законодавці також готують нове законодавство для офлайн позабіржової торгівлі (OTC) криптовалютами, яке також може бути запроваджене у 2025 році. HKMA повідомило заявникам, що вони повинні подати повні заявки до кінця вересня, якщо вони серйозно налаштовані. Але воно попередило всіх: подання зацікавленості чи навіть повної заявки не означає схвалення. Вони не роздають трофеї за участь. Також громадськості було сказано не довіряти будь-яким рекламам чи промоціям, пов'язаним з неліцензованими стейблкоїнами, оскільки вони не визнані законом. Кора Анг, юридичний керівник Amina Group, сказала: "Режим відфільтрує тих, хто не може відповідати суворим правилам, створювати життєздатні варіанти використання та демонструвати фінансову стабільність". Її...
Ціна Kinto падає на 85% після оголошення проєкту про закриття

Пост "Ціна Kinto падає на 85% після оголошення про закриття проєкту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Проєкт Ethereum Layer-2 Kinto закриється цього місяця після серйозної атаки в липні, яка спустошила його резерви і залишила команду без можливості залучити нове фінансування. Короткий огляд: ціна Kinto впала більш ніж на 80% після оголошення про закриття внаслідок липневої атаки, яка вивела 577 ETH. Кредитори Phoenix повернуть близько 76% коштів, а жертви хакерської атаки мають право на компенсацію доброї волі у розмірі $1,100. Зняття коштів залишаються відкритими до 30 вересня, а контракт для повернення Ethereum та аірдроп ERA заплановані на жовтень. 7 вересня Kinto оголосив на X, що припинить діяльність 30 вересня після липневої атаки, яка вивела близько 577 ETH (вартістю $1,9 мільйона) і залишила команду без можливості фінансового відновлення. Оголошення спричинило волатильність, при цьому токен K проєкту впав на 85% за останні 24 години і тепер на 94% нижче за останній місяць. Від атаки до закриття: інцидент виник через вразливість у стандарті ERC-1967 Proxy, широко використовуваній кодовій базі OpenZeppelin для смартконтрактів з можливістю оновлення. Зловмисники створили 110 000 фальшивих токенів Kinto на Arbitrum (ARB) і використали їх для виведення коштів з пулів ліквідності Uniswap (UNI) та кредитних сховищ Morpho (MORPHO). Через свою "Програму Phoenix" Kinto залучив $1 мільйон боргу і відновив торгівлю для стабілізації операцій. Однак зростаючий борг, слабкий ринок і втрата довіри інвесторів виявилися непереборними. Зусилля зі збору коштів зупинилися, а члени команди не отримували оплату з липня. Відшкодування та наступні кроки Kinto: Kinto повідомляє, що консолідував близько $800 000 залишкових активів у сейфі, контрольованому фондом. Ці кошти спочатку підуть кредиторам Phoenix, які, як очікується, повернуть близько 76% свого капіталу. Жертви хакерської атаки на Morpho отримають до $1 100 кожен із гранту доброї волі в розмірі $55 000, профінансованого особисто засновником Kinto Рамоном Рекуеро. Додаткові відшкодування від вкрадених Ethereum (ETH)...
Найкращі криптовалюти для купівлі під час високої інфляції: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Пост "Найкращі криптовалюти для купівлі під час високої інфляції: Bitcoin, Ethereum, Cardano" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини Cardano, Ethereum та Bitcoin виділяються в періоди високої інфляції. Ось чому ці криптовалюти все ще є чудовими варіантами. Незважаючи на те, що інфляція перевищує цільові показники центральних банків аж до 2025 року, вона виявилася більш стійкою, ніж очікували багато економістів. Невизначеність на ринках облігацій, повільніше зростання заробітної плати та зростання витрат на предмети першої необхідності змусили інвесторів переоцінити, як вони захищають свою купівельну здатність. Хоча цифрові активи стають все більш визнаними як новий рубіж, традиційні засоби захисту від інфляції, такі як золото та нерухомість, все ще мають своє місце. Трьома основними криптовалютами, які вважаються стійкими в умовах високої інфляції, є Bitcoin, Ethereum та Cardano. Кожна має унікальні переваги: Cardano - це прогресивна мережа управління, Ethereum - основа децентралізованих фінансів, а Bitcoin - цифрове золото. Однак нові можливості, такі як MAGACOIN FINANCE, проєкт, який привертає увагу своєю структурною легітимністю та культурною енергією, також широко обговорюються серед інвесторів. Bitcoin: цифрове хеджування Bitcoin перетворився на визнаний макроактив. Його фіксована пропозиція у 21 мільйон монет створює тверду капіталізацію, яка безпосередньо протидіє інфляційній монетарній політиці. У 2025 році притік коштів у ETF Bitcoin, що котируються в США, перевищив 20 мільярдів доларів, підтверджуючи інституційну віру в його роль як цифрового золота. Аналітики підкреслюють, що хоча Bitcoin може не забезпечити вибухових множників своїх ранніх років, його надійність у збереженні багатства робить його першим вибором для інвесторів, втомлених від інфляції. Роздрібне впровадження також залишається сильним, з активністю Lightning Network, що показує збільшення використання транзакцій за межами спекуляції. Для довгострокових портфелів Bitcoin є якорем. Ethereum: децентралізована інфраструктура для майбутнього Ethereum відіграє іншу роль в інфляційних середовищах. Замість простого хеджування, він процвітає, оскільки зростає попит на децентралізовані застосунки (dApps). Мільярди загальної вартості заблоковані в протоколах DeFi, тоді як схвалення ETF Ethereum у 2025 році привернуло пенсійні фонди та...
WSPN завершує придбання Aplauz NL B.V.

Пост WSPN завершує План придбання Aplauz NL B.V. з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ТОРТОЛА, Британські Віргінські острови, 8 вересня 2025 /PRNewswire/ — Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN), провідна глобальна компанія цифрових платежів, сьогодні оголосила про успішне придбання Aplauz NL B.V., ліцензованої голландської установи електронних грошей (EMI) та дочірньої компанії Aplauz Financial Services Ltd. Транзакція була схвалена De Nederlandsche Bank (DNB) у червні 2025 року та завершена в липні 2025 року. Придбання підкреслює зобов'язання WSPN щодо розбудови глобальної присутності, одночасно розвиваючи відповідні екосистеми стейблкоїн платежів на ключових ринках. Це відображає рішучість WSPN сприяти стандартизації послуг стейблкоїнів та розширити свою присутність у різноманітних реальних додатках, допомагаючи прискорити розвиток майбутньої фінансової інфраструктури. Заяви керівництва "Придбання Aplauz NL B.V. зміцнює нашу європейську присутність та прискорює нашу місію з впровадження прозорих та інклюзивних цифрових платежів", — сказав Реймонд Юань, засновник і генеральний директор WSPN. "З встановленою платформою та командою Aplauz ми дослідимо ширші ринкові можливості у створенні продуктів на основі стейблкоїнів, надаючи інноваційні рішення мережі платежів наступного покоління більшій кількості партнерів та користувачів". "Ми раді завершити цей наступний крок у нашій подорожі", — сказав Горан Абрамович, директор Aplauz Financial Services Ltd. "Успішний продаж наших голландських операцій WSPN підкреслює силу платформи Aplauz та її актуальність у сучасному еволюціонуючому ландшафті цифрових платежів. Ми впевнені, що WSPN розвиватиме цю основу та відкриє захоплюючі можливості для Aplauz NL B.V." Про WSPN WSPN є провідним постачальником інфраструктури стейблкоїнів наступного покоління, що прагне створити більш безпечне, ефективне та прозоре платіжне рішення для глобальної економіки. Його портфоліо продуктів включає стейблкоїни та різноманітний набір продуктових рішень для реальних сценаріїв платежів стейблкоїнами, всі розроблені для побудови та розширення екосистеми мережі WSPN. Керуючись своїм баченням "Стейблкоїн 2.0", WSPN ставить зручність використання, надійність та доступність в основу свого підходу, керуючи...
Ripple особливості 3 ключових факторів, що стоять за сплеском інституційного впровадження цифрових активів

Допис Ripple Особливості 3 ключових факторів, що стоять за сплеском інституційного впровадження цифрових активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Банки прискорюють впровадження цифрових активів, де лідирують зберігання, стейблкоїни та операції на основі блокчейну — три основні зміни, які, за словами Ripple, переосмислюють інституційні фінанси. 3 стратегічні зміни, що стимулюють перехід банків до цифрових активів, за словами Ripple Ripple поділилася аналітикою минулого тижня, підкреслюючи, що інституційне впровадження цифрових активів прискорюється, оскільки банки та фінансові компанії розширюються у [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
Валютний ринок Азії стикається з невизначеністю, оскільки японська єна падає на тлі спекуляцій щодо зниження ставки ФРС

Публікація "Азіатський Форекс стикається з невизначеністю, оскільки японська єна падає на тлі спекуляцій щодо зниження ставки ФРС" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Терміново: Азіатський Форекс стикається з невизначеністю, оскільки японська єна падає на тлі спекуляцій щодо зниження ставки ФРС Перейти до вмісту Головна Новини Форекс Терміново: Азіатський Форекс стикається з невизначеністю, оскільки японська єна падає на тлі спекуляцій щодо зниження ставки ФРС Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
Срібло перевершує Bitcoin та золото з початку 2025 року

Пост "Срібло перевершує Bitcoin і золото за показниками з початку 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінансові ринки демонстрували помітні результати протягом усього 2025 року до теперішнього часу. У цьому відношенні срібло зайняло сильні позиції, перевершивши навіть Bitcoin ($BTC) і золото серед найкращих активів у 2025 році. Згідно з даними, наданими популярним аналітиком CryptoQuant, Маартунном, срібло зафіксувало приголомшливе зростання на 40,2% з початку року (YTD), перевершивши як ризикові, так і традиційні безпечні активи. Це підкреслює стійке домінування дорогоцінних металів у фінансовій сфері навіть у 2025 році. Срібло випереджає золото та Bitcoin з ростом на 40,2% з початку 2025 року На основі ексклюзивної ринкової аналітики, срібло зафіксувало величезне зростання ціни на 40,2% від початку 2025 року до теперішнього часу. У цьому відношенні воно ефективно перевершило помітні активи як у традиційних фінансах, так і на криптовалютному ринку. Зокрема, для порівняння, золото за цей час зросло на 34,8%. Це свідчить про зростаючий попит на срібло як надійний інструмент хеджування проти волатильності. Тим часом, головна криптовалюта, Bitcoin ($BTC), також не змогла перевершити рівень зростання срібла, показавши підвищення на 18,3%. Настрої інвесторів стимулюють зростання срібла За словами Маартунна, незважаючи на значні прибутки, які продемонстрував Ethereum ($ETH), провідний альткоїн зафіксував зростання на 32,6% протягом 2025 року. Цей відсоток значно менший порівняно з 40,2% срібла. Це вказує на зростаючий вплив срібла на ринку і може встановити нові орієнтири, оскільки інвестори продовжують інвестувати на тлі ширших ринкових змін. Умаір Юнас - автор контенту, пов'язаного з криптовалютами, який працює в цій сфері з 2019 року. Тут, у Blockchainreporter, він працює як автор новин та статей. Він є ентузіастом криптовалют, блокчейну, NFT, DeFi та FinTech. Він має сильні навички написання автентичних оглядів про брокерів та біржі, а також співпрацював з нашою освітньою командою для написання навчального контенту. Він мріє підняти...
