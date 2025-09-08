Чому Грін-Бей Пекерс виглядають як команда, яку потрібно перемогти в NFC North

Захисник Green Bay Packers Міка Парсонс (1) святкує свій сек проти Detroit Lions у неділю. Авторські права 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Рашан Гері знав, що це не звичайна гра. Коли захисник Green Bay Packers їхав на стадіон Ламбо в неділю — за 4,5 години до початку матчу, зауважте — він уже відчував хвилювання. "Це було неймовірно під час поїздки," сказав Гері. "Усі виглядали готовими, усі були схвильовані. А потім я під'їжджаю, і всі кричать на машину, таке інше. Я думаю, футбол повернувся." І, можливо, повернулися Green Bay Packers. Green Bay здобули одну з найвражаючих перемог цього десятиліття, перемігши Detroit з рахунком 27-13. Lions домінували в NFC North останніми роками, вигравши два поспіль дивізіонні титули і здобувши 3-0 у своїх останніх трьох поїздок на стадіон Ламбо. Але Packers домінували над командою, яка стала одним з їхніх найбільших суперників останніми роками. "Я не знаю, які покоління фанатів Packers були до мене, кого вони найбільше ненавидять," сказав тайт-енд Такер Крафт. "Можна сказати, коли ці дві команди виходять на поле, під нашими (хвостами) горить вогонь, і ми готові грати в м'яч." Lions, які мали результат 15-2 у 2024 році, виграли шість із семи останніх ігор проти Green Bay. І після того, як Detroit перемогли Green Bay з рахунком 34-31 у 14-му тижні минулого сезону, багато гравців Packers говорили про бажання знову зустрітися з Lions у плей-офф. Цього не сталося після того, як Green Bay вилетіли в раунді Wild Card плей-офф. Packers чекали весь міжсезонний період, щоб зустрітися з чемпіонами NFC North Lions, а потім максимально використали цю можливість. "(Лайка), це не погано," сказав гард Шон Раян. "Я можу вам це сказати. Це точно не погано. Вони...