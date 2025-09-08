Валютне управління Гонконгу видасть небагато ліцензій на стейблкоїни під час запуску, оскільки банки змагаються за ранні слоти
Пост "Гонконгський HKMA видасть мало ліцензій на стейблкоїни на старті, оскільки банки змагаються за ранні місця" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Валютне управління Гонконгу (HKMA) заявило в понеділок вранці, що схвалить лише кілька ліцензій у своєму запуску стейблкоїнів, хоча 77 установ вже виявили зацікавленість. Ця цифра з'явилася наприкінці серпня. Це справжній ажіотаж; банки, платформи електронної комерції, технологічні компанії, стартапи Web3, платіжні компанії та управлінці активами — всі в списку, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ. Серед найбільших імен, що претендують на цю ліцензію, — Промисловий і комерційний банк Китаю (ICBC), найбільший банк у світі за активами. Він подає заявку через своє гонконгське відділення ICBC (Asia). Це робить його другим китайським банком вищого рівня, який долучився, після Банку Китаю (Гонконг). HSBC, найбільший банк у Гонконгу, ще не подав заявку, але розглядає таку можливість. Законодавці кажуть, що правила будуть жорсткими, і лише одна ліцензія може з'явитися на початку 2025 року Законодавці підтримують суворий підхід HKMA. За словами Нг Кіт-чонга, члена Законодавчої ради Гонконгу, нові правила навмисно жорсткі. "Кількість ліцензій, які будуть видані, буде дуже малою", — сказав він, додавши, що "можливо, одна ліцензія" може з'явитися вже на початку наступного року. І це ще не все. Законодавці також готують нове законодавство для офлайн позабіржової торгівлі (OTC) криптовалютами, яке також може бути запроваджене у 2025 році. HKMA повідомило заявникам, що вони повинні подати повні заявки до кінця вересня, якщо вони серйозно налаштовані. Але воно попередило всіх: подання зацікавленості чи навіть повної заявки не означає схвалення. Вони не роздають трофеї за участь. Також громадськості було сказано не довіряти будь-яким рекламам чи промоціям, пов'язаним з неліцензованими стейблкоїнами, оскільки вони не визнані законом. Кора Анг, юридичний керівник Amina Group, сказала: "Режим відфільтрує тих, хто не може відповідати суворим правилам, створювати життєздатні варіанти використання та демонструвати фінансову стабільність". Її...
