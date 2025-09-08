2025-10-11 Saturday

HKMA видасть обмежені ліцензії на стейблкоїни

HKMA видасть обмежені ліцензії на стейблкоїни

Валютне управління Гонконгу (HKMA) видасть лише обмежену кількість ліцензій на стейблкоїни у першому раунді, згідно з Hong Kong Economic Journal. На даний момент 77 установ висловили зацікавленість. ICBC (Asia) приєднався до BOC Hong Kong у планах подати заявку, тоді як HSBC також виявив інтерес. Інсайдери галузі вважають, що Standard Chartered та BOC Hong Kong є серед фаворитів, які, як очікується, отримають первинний лістинг від регулятора.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:38
Bitcoin бик Майкл Сейлор вперше з'являється у списку мільярдерів – ось його чисті активи та деталі

Bitcoin бик Майкл Сейлор вперше з'являється у списку мільярдерів – ось його чисті активи та деталі

Michael Saylor, співзасновник і голова MicroStrategy, вперше з'явився в індексі мільярдерів Bloomberg. Статки Saylor збільшилися на 1 мільярд доларів з початку 2025 року, досягнувши 7,37 мільярда доларів. Це ставить його на 491 місце у списку. За даними Bloomberg, статки Saylor складаються з приблизно 650 мільйонів доларів готівкою та 6,72 мільярда доларів у акціях MicroStrategy. Найзначнішим активом компанії є її Bitcoin-холдинги, найбільші серед усіх публічно торгованих компаній. Станом на травень 2025 року, MicroStrategy володіла приблизно 580 000 Bitcoin, вартістю приблизно 60 мільярдів доларів. Найбільша частина багатства Saylor – це його 8% частка в MicroStrategy. Згідно з документами компанії за 2025 рік, ця частка складається з 19,6 мільйонів акцій класу B та 382 000 акцій класу A. Особисті Bitcoin-холдинги Saylor не були включені до розрахунку багатства через вимоги до верифікації. Saylor генерував значний грошовий потік від продажу акцій MicroStrategy на суму понад 410 мільйонів доларів у 2024 році. Ці готівкові кошти, як повідомляється, оновлюються на основі податкових та ринкових показників. Saylor, 60 років, заснував MicroStrategy у 1989 році з друзями з MIT. Компанія зростала в перші роки завдяки програмному забезпеченню для аналітики даних, потім у 1990-х роках уклала угоди з великими корпоративними клієнтами, такими як McDonald's, і стала публічною у 1998 році. На початку 2000-х років ціна її акцій зросла більш ніж на 5 000%, а статки Saylor злетіли до 7,5 мільярда доларів. Однак до кінця того року компанія була змушена перерахувати свою фінансову звітність, і Saylor досяг угоди з SEC на суму 11 мільйонів доларів. Сьогодні MicroStrategy описується більше як "скарбниця BTC", ніж традиційна софтверна компанія. Saylor також відзначається як архітектор цієї трансформації. У своїх минулих заявах він прогнозував, що Bitcoin може досягти 13 мільйонів доларів до 2045 року.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:32
Metaplanet додає 136 BTC вартістю $15,2 млн, збільшуючи загальні активи до понад $2 млрд

Metaplanet додає 136 BTC вартістю $15,2 млн, збільшуючи загальні активи до понад $2 млрд

Metaplanet, яку часто називають японською "MicroStrategy", додала 136 BTC приблизно за $15,2 млн за середньою ціною $111 783 за монету. З цією покупкою загальні активи компанії в Bitcoin зросли до 20 136 BTC, що становить загальні інвестиції майже $2,057 млрд. Зараз ці запаси оцінюються в понад $2 млрд, демонструючи постійну прихильність Metaplanet до Bitcoin як ключового казначейського активу та підтверджуючи її статус одного з найбільших корпоративних власників Bitcoin.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:29
Ерік Трамп роз'яснює зв'язки в Азії окрім Метапланет, акції MTPLF падають

Ерік Трамп роз'яснює зв'язки в Азії окрім Метапланет, акції MTPLF падають

Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа, у понеділок роз'яснив свою прихильність лише до Metaplanet в азійському регіоні. Цей крок є відповіддю на чутки про його причетність до іншої компанії в Азії під час його візиту до регіону. Ерік Трамп підтверджує зобов'язання лише перед Metaplanet Ерік Трамп використав платформу X 8 вересня, щоб пояснити, що він пов'язаний лише з Metaplanet, також відомою як "Азійська стратегія". Він сказав, що компанія Bitcoin-скарбниця "Metaplanet - єдина компанія, з якою я пов'язаний у регіоні". Його фото з президентом ABC (раніше GFA) поширювалося в інвестиційній спільноті Японії. Спекуляції щодо зв'язків Еріка з ABC спричинили зростання ціни акцій компанії. Вважається, що іноземні інвестори побачили це фото і придбали акції ABC, вірячи, що вони обов'язково злетять. У понеділок акції GFA впали більш ніж на 17,79% до 462 JPY після того, як Ерік заперечив будь-яку причетність до компанії. Мін за 24г та Макс за 24г становлять 462 JPY та 630 JPY. Він сказав: "Я не знаю, хто це, і не маю ЖОДНОГО відношення до цієї компанії. Це було фото з конференції, коли я був в Азії. Якщо хтось стверджує, що я причетний до цієї компанії, дозвольте мені чітко заявити - це не так". Раніше Еріка Трампа призначили стратегічним радником Metaplanet, найбільшого корпоративного власника Bitcoin в Японії. Минулого тижня він також відвідав зустріч акціонерів Metaplanet. Сьогодні Metaplanet збільшила свої загальні запаси Bitcoin до 20 136 BTC. Компанія придбала 136 BTC за 15,2 мільйона доларів за середньою ціною 111 783 долари за BTC. Падіння акцій Metaplanet та MTPLF На момент написання, акції Metaplanet закрилися з падінням більш ніж на 2,96% до 688 JPY. Акції продовжують падати на тлі значних коротких позицій...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:26
Metaplanet наближається до 500% YTD після нової покупки BTC, ціна Bitcoin відновлюється

Metaplanet наближається до 500% YTD після нової покупки BTC, ціна Bitcoin відновлюється

Metaplanet наближається до 500% прибутковості з початку року за своєю стратегією Bitcoin на 2025 рік. Компанія оголосила про розширення своїх запасів BTC завдяки новій покупці. У відповідь ціна Bitcoin показала стабільне зростання, продовжуючи відновлення. Metaplanet наближається до 500% YTD з новою покупкою BTC Metaplanet оголосила про придбання додаткових 136 BTC за 15,2 мільйона доларів. З цим останнім придбанням компанія тепер контролює загалом 20 136 BTC. Це становить сукупні інвестиції приблизно у 2,057 мільярда доларів. Розкриття інформації показало, що середня ціна покупки останнього траншу становила 111 000 доларів за BTC. Компанія також підкреслила ефективність своєї прибутковості BTC, яка наближається до позначки 500%. Цей показник використовується для вимірювання вартості акціонерів, пов'язаної з її стратегією скарбниці Bitcoin. Ці орієнтири розроблені для відстеження ефективності її плану накопичення, мінімізуючи ризики розмивання. Це придбання слідує за покупкою минулого тижня. Metaplanet придбала 1 009 BTC приблизно за 112 мільйонів доларів. Ця транзакція дозволила компанії перетнути позначку в 20 000 BTC. Крім того, акціонери Metaplanet схвалили план випуску до 550 мільйонів нових акцій за кордоном. Це оцінюється в 884 мільйони доларів. Залучений капітал буде використано для подальшого розширення резервів BTC. Генеральний директор Саймон Герович підтвердив схвалення, описавши це як важливий крок до зміцнення управління та узгодження з агресивною дорожньою картою накопичення Bitcoin компанії. Ціна Bitcoin відновлюється Оголошення також збігається з новим імпульсом у ціні Bitcoin. Токен відновився до 111 000 доларів, зрісши на 1% за останній день і майже на 7% за тиждень. Крім того, обсяги торгівлі зросли на 23%. Це свідчить про відродження інтересу інвесторів, оскільки Bitcoin зберігає свою силу вище важливих психологічних рівнів.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:17
Bitcoin бик Том Лі подає заявку на IPO для орієнтації на ШІ, криптовалюту та робототехніку

Bitcoin бик Том Лі подає заявку на IPO для орієнтації на ШІ, криптовалюту та робототехніку

Стратег з Уолл-стріт Том Лі виходить на арену компаній-пустишок. Його новий проєкт, FutureCrest Acquisition, подав заявку на залучення до 250 мільйонів доларів через первинний лістинг, з планами здійснювати придбання у сферах штучного інтелекту, цифрових фінансів та інших галузях з високим зростанням. Згідно з поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США, FutureCrest має намір продати 25 мільйонів одиниць по 10 доларів кожна. Кожна одиниця включатиме одну акцію звичайних акцій та чверть-варант, який можна реалізувати за 11,50 доларів за акцію. Компанія подала заявку на лістинг на Nasdaq під тікером FCRSU, де Cantor Fitzgerald виступає єдиним букраннером. Хто за цим стоїть Лі, відомий своїми сміливими прогнозами щодо Bitcoin та акцій, є співзасновником дослідницької фірми Fundstrat Global Advisors і працює CIO Fundstrat Capital. Його резюме також включає запуск Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY) минулого року. До нього приєднався Чі Цанг, який буде виконувати обов'язки CFO. Цанг є засновником венчурної фірми m1720 і рані
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:01
Кити Bitcoin скидають $12,7 млрд у найбільшому розпродажі з 2022 року

Кити Bitcoin скидають $12,7 млрд у найбільшому розпродажі з 2022 року

Пост Bitcoin Кити скидають $12,7 млрд у найбільшому розпродажі з 2022 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin кити продали вражаючі $12,7 млрд у Bitcoin за останній місяць, і продовження продажів може ще більше тиснути на його ціну протягом наступних кількох тижнів, згідно з аналітиками. "Тенденція зменшення впливу основних гравців мережі Bitcoin продовжує посилюватися, досягаючи найбільшого розподілу монет цього року", - зазначив аналітик CryptoQuant "caueconomy" у п'ятницю. Вони додали, що за останні 30 днів резерви китів зменшилися більш ніж на 100 000 Bitcoin (BTC), "сигналізуючи про інтенсивне уникнення ризиків серед великих інвесторів". Цей тиск продажів "карає цінову структуру в короткостроковій перспективі", в кінцевому підсумку штовхаючи ціни нижче $108 000. Згідно з даними CryptoQuant, це був найбільший розпродаж китів з липня 2022 року, зі зміною за 30 днів у 114 920 BTC вартістю близько $12,7 млрд за поточними ринковими цінами станом на суботу. "На даний момент ми все ще спостерігаємо ці скорочення в портфелях основних гравців, що може продовжувати тиснути на Bitcoin у найближчі тижні". Bitcoin кити розвантажуються. Джерело: CryptoQuant Зміна балансу китів сповільнюється Семиденна щоденна зміна балансу досягла найвищого рівня з березня 2021 року 3 вересня, коли кити перемістили понад 95 000 BTC за той тиждень. Минулого тижня підприємець Bitcoin Девід Бейлі сказав, що ціни можуть зрости до $150 000, якщо два ключові кити припинять продавати. Пов'язано: Bitcoin злетить до $150K, якщо ми вб'ємо цих 2 китів: Девід Бейлі Хороша новина полягає в тому, що агресивний продаж, здається, сповільнився, зі зміною тижневого балансу, що знизилася до близько 38 000 BTC станом на 6 вересня. Тим часом, актив торгувався у вузькому діапазоні між $110 000 і $111 000 протягом останніх трьох днів, оскільки тиск продажів трохи зменшився. CryptoQuant визначає китів як когорту, що має баланс від 1 000 до 10 000 BTC. Структурна противага "Хоча нещодавні кити...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:58
Засновник Chainlink розкрив вражаючий інтерес SEC

Засновник Chainlink розкрив вражаючий інтерес SEC

Допис "Вражаючий інтерес SEC розкритий засновником Chainlink" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Токенізація активів: вражаючий інтерес Комісії з цінних паперів і бірж США розкритий засновником Chainlink Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Токенізація активів: вражаючий інтерес Комісії з цінних паперів і бірж США розкритий засновником Chainlink Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:27
Аналітики очікують зниження ставки Федеральної резервної системи США у вересні

Аналітики очікують зниження ставки Федеральної резервної системи США у вересні

Пост Аналітики очікують зниження ставки Федеральної резервної системи США у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Аналітики припускають потенційне зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів. Слабкість ринку праці стимулює спекуляції щодо зниження ставки. Ринкове ціноутворення відображає зрушення в бік агресивного пом'якшення. Standard Chartered Bank прогнозує, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки на 50 базисних пунктів у вересні 2025 року, посилюючи дискусії аналітиків, незважаючи на відсутність офіційних підтверджень від ключових зацікавлених сторін. Можливе зниження ставки може вплинути на ринки, особливо BTC та ETH, оскільки інвестори очікують змін у монетарній політиці, що впливає як на традиційні, так і на криптовалютні сектори. Прогноз зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів на тлі слабкості ринку праці Standard Chartered Bank спрогнозував зниження ставки Федеральною резервною системою США на 50 базисних пунктів у вересні, що перевищує раніше очікувані 25 базисних пунктів. Це очікування слідує за слабкими даними ринку праці, повідомленими минулого місяця. Аналітики припускають, що ця ситуація призвела до посилення ринкових дискусій та очікувань щодо пом'якшення більшого масштабу. Реакції ринку демонструють 100% ймовірність зниження ставки, хоча дебати щодо розміру тривають. Жодного офіційного підтвердження не з'явилося від основних каналів центрального банку, але вторинні джерела повідомляють про інтенсивну спекуляцію щодо цього кроку. Провідні аналітики, включаючи Джозефа Брусуеласа з RSM, підкреслюють складну позицію центрального банку, заявляючи: "Це як ходіння по канату. Ринок праці погіршується, але інфляція ще не повернулася до цільового рівня." Криптовалютні ринки залишаються пильними на тлі потенційних економічних змін Чи знали ви? У березні 2020 року значне зниження ставок Федеральною резервною системою США призвело до різкого відновлення ризикових активів, включаючи Bitcoin та Ethereum, демонструючи негайну позитивну реакцію цін на заходи пом'якшення великого масштабу. Bitcoin (BTC) залишається основним гравцем на ринку криптовалют, маючи ціну $111 008,41 з ринковою капіталізацією $2 211 034 286 145,18. За останні 30 днів BTC зазнав падіння на -4,66%, балансуючи свою загальну висхідну тенденцію за 90 днів. Дані, отримані з CoinMarketCap, відображають його здатність витримувати економічні зміни. Bitcoin(BTC), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap на...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:18
"Born Again" Лізи з Doja Cat та RAYE виграє MTV VMA у номінації "Найкращий K-Pop"

"Born Again" Лізи з Doja Cat та RAYE виграє MTV VMA у номінації "Найкращий K-Pop"

Допис "Born Again" Ліси з Doja Cat та RAYE отримує MTV VMA за найкращий K-Pop з'явився на BitcoinEthereumNews.com. DOJA CAT, RAYE і LISA (Фото Frank Micelotta/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Ліса з BLACKPINK знову довела, що є потужною силою на MTV Video Music Awards, незважаючи на те, що не змогла відвідати церемонію 2025 року. Тайська суперзірка отримала одну номінацію на цьогорічній VMAs у категорії "Найкращий K-Pop" за свій сингл "Born Again" за участю Doja Cat та RAYE. Хоча дехто сперечався, чи англомовний поп-сингл насправді є K-pop піснею, повернення Ліси з синглом і туром з BLACKPINK цього року повернуло її в корейську поп-індустрію принаймні на 2025 рік. Хоча зірка Alter Ego не змогла особисто прийняти свою нагороду Moonman, вона записала переможну промову, яка транслювалася під час пре-шоу VMAs. "Я дуже вшанована отриманням цієї нагороди", - сказала Ліса про свою перемогу в категорії "Найкращий K-Pop". "Я хочу подякувати MTV та VMAs за всю любов і підтримку. Дякую Doja Cat та RAYE за те, що зробили "Born Again" такою особливою піснею, а також [моїй] родині RCA та команді LLOUD, дякую за допомогу в досягненні того, де я зараз. І нарешті, Lilies та Blinks, я не змогла б зробити це без вас, тому дякую і я вас люблю." "Born Again" змагався з усіма трьома учасницями BLACKPINK Ліси в категорії "Найкращий K-Pop" з "Earthquake" Джісу, "Like Jennie" Дженні та "Toxic Till the End" Розе. "Who" Джіміна з BTS також був номінований разом з "Chk Chk Boom" від бой-бенду Stray Kids та "Whiplash" від дівочої групи aespa. Перемога Ліси в категорії "Найкращий K-Pop" є її третьою перемогою в цій категорії за чотири роки. Після свого сольного K-pop дебюту в 2021 році з хіп-хоп синглом "Lalisa", Ліса виграла нагороду 2022 року за "Найкращий K-Pop", яку вона прийняла особисто разом зі своїми колегами з BLACKPINK...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:46
