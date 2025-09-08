Bitcoin бик Том Лі подає заявку на IPO для орієнтації на ШІ, криптовалюту та робототехніку
Пост Bitcoin Бик Том Лі подає заявку на IPO для орієнтації на ШІ, Криптовалюту та Робототехніку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратег з Уолл-стріт Том Лі виходить на арену компаній-пустишок. Його новий проєкт, FutureCrest Acquisition, подав заявку на залучення до 250 мільйонів доларів через первинний лістинг, з планами здійснювати придбання у сферах штучного інтелекту, цифрових фінансів та інших галузях з високим зростанням. Згідно з поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США, FutureCrest має намір продати 25 мільйонів одиниць по 10 доларів кожна. Кожна одиниця включатиме одну акцію звичайних акцій та чверть-варант, який можна реалізувати за 11,50 доларів за акцію. Компанія подала заявку на лістинг на Nasdaq під тікером FCRSU, де Cantor Fitzgerald виступає єдиним букраннером.
Хто за цим стоїть
Лі, відомий своїми сміливими прогнозами щодо Bitcoin та акцій, є співзасновником дослідницької фірми Fundstrat Global Advisors і працює CIO Fundstrat Capital. Його резюме також включає запуск Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY) минулого року. До нього приєднався Чі Цанг, який буде виконувати обов'язки CFO. Цанг є засновником венчурної фірми m1720 і раніше очолював інвестиційний банкінг HSBC у сфері технологій, медіа та телекомунікацій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Проспект FutureCrest вказує на сектори, де команда має як досвід, так і зв'язки: ШІ, цифрові активи, фінтех, інфраструктура, робототехніка та комунікації. У поданні також підкреслюються можливості зростання в бізнес-аналітиці, інструментах продуктивності та цифровому здоров'ї, відображаючи сфери, які продовжують залучати інвестиційний капітал.
Чому це важливо
Подання показує, як SPAC — після охолодження у 2022-23 роках — знову позиціонуються як засоби для захоплення зростання, керованого інноваціями. Репутація Лі як прогнозиста ринку та прихильника криптовалют надає FutureCrest вищий профіль, ніж більшість нових запусків компаній-пустишок.
FutureCrest спочатку подав конфіденційну заявку до регуляторів у серпні 2025 року. Тепер, коли IPO стало публічним, компанія прагнутиме зібрати свій військовий скарб і почати пошук відповідної цілі.
Інформація, надана в цій статті, призначена для інформаційних цілей...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:01