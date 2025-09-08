"Born Again" Лізи з Doja Cat та RAYE виграє MTV VMA у номінації "Найкращий K-Pop"

Допис "Born Again" Ліси з Doja Cat та RAYE отримує MTV VMA за найкращий K-Pop з'явився на BitcoinEthereumNews.com. DOJA CAT, RAYE і LISA (Фото Frank Micelotta/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Ліса з BLACKPINK знову довела, що є потужною силою на MTV Video Music Awards, незважаючи на те, що не змогла відвідати церемонію 2025 року. Тайська суперзірка отримала одну номінацію на цьогорічній VMAs у категорії "Найкращий K-Pop" за свій сингл "Born Again" за участю Doja Cat та RAYE. Хоча дехто сперечався, чи англомовний поп-сингл насправді є K-pop піснею, повернення Ліси з синглом і туром з BLACKPINK цього року повернуло її в корейську поп-індустрію принаймні на 2025 рік. Хоча зірка Alter Ego не змогла особисто прийняти свою нагороду Moonman, вона записала переможну промову, яка транслювалася під час пре-шоу VMAs. "Я дуже вшанована отриманням цієї нагороди", - сказала Ліса про свою перемогу в категорії "Найкращий K-Pop". "Я хочу подякувати MTV та VMAs за всю любов і підтримку. Дякую Doja Cat та RAYE за те, що зробили "Born Again" такою особливою піснею, а також [моїй] родині RCA та команді LLOUD, дякую за допомогу в досягненні того, де я зараз. І нарешті, Lilies та Blinks, я не змогла б зробити це без вас, тому дякую і я вас люблю." "Born Again" змагався з усіма трьома учасницями BLACKPINK Ліси в категорії "Найкращий K-Pop" з "Earthquake" Джісу, "Like Jennie" Дженні та "Toxic Till the End" Розе. "Who" Джіміна з BTS також був номінований разом з "Chk Chk Boom" від бой-бенду Stray Kids та "Whiplash" від дівочої групи aespa. Перемога Ліси в категорії "Найкращий K-Pop" є її третьою перемогою в цій категорії за чотири роки. Після свого сольного K-pop дебюту в 2021 році з хіп-хоп синглом "Lalisa", Ліса виграла нагороду 2022 року за "Найкращий K-Pop", яку вона прийняла особисто разом зі своїми колегами з BLACKPINK...