Японія підвищує оцінку ВВП за другий квартал на тлі сильних споживчих витрат
Японія підвищила оцінку ВВП за другий квартал, оскільки домогосподарства витрачали більше, а підприємства продовжували інвестувати, що свідчить про сильніший внутрішній попит, ніж очікувалося. Кабінет міністрів раніше повідомляв, що економіка країни зросла лише на 0,1%, але нові дані показують, що насправді зростання становить 2,2%. Це сильніше зростання показує, що четверта за величиною економіка світу тримається добре, незважаючи на високу інфляцію, нестачу робочої сили та тиск з боку тарифів США. Уряд підвищує показники ВВП після зростання витрат домогосподарств Приватне споживання зросло на 0,4% порівняно з першою оцінкою в 0,2%. Це вказує на те, що економіка країни сильно залежить від витрат домогосподарств, оскільки сім'ї витрачали більше грошей на товари, послуги та дозвілля, ніж припускалося у попередньому звіті. Звіт також показав, що капітальні витрати зросли на 0,6%, що нижче, ніж спочатку оцінювалося 1,3%. Це доводить, що підприємства були обережнішими щодо витрат, тоді як домогосподарства послабили свої гаманці. Але навіть зі зниженням бізнес-витрат, сильніший споживчий попит підвищив загальний валовий внутрішній продукт на 0,5% у квартальному вимірі. Це вище, ніж оцінювані 0,3%, які спочатку вважали політики та аналітики. Нові цифри вказують на те, що сила економіки походить зсередини Японії, а не від експорту. Чистий експорт склав 0,3% зростання ВВП, тоді як внутрішні витрати додали 0,2%. Запаси також не показали скорочення порівняно з першим звітом. Економісти пов'язують зростання з підвищенням заробітної плати та внутрішнім попитом. У липні номінальна заробітна плата (яка не змінюється з урахуванням інфляції) зростала швидше за сім місяців, тоді як реальна заробітна плата (яка враховує вищі ціни) також дещо покращилася. Це дало сім'ям більшу купівельну спроможність. Економісти пов'язують зростання з підвищенням заробітної плати та внутрішнім попитом Банк Японії намагається вивести економіку країни з десятиліть слабкої інфляції, і, здається, з'явився проблиск...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:34