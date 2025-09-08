2025-10-11 Saturday

Японська єна падає на тлі шокової відставки Ісіби та спекуляцій щодо зниження ставки ФРС

Японська єна падає на тлі шокової відставки Ісіби та спекуляцій щодо зниження ставки ФРС

Важливий прогноз щодо азіатського Форекс (FX): японська єна стрімко падає на тлі шокової відставки Ішіби та спекуляцій щодо зниження ставки ФРС
Величезний аірдроп у розмірі 53,5% представлений для вражаючого розвитку спільноти

Величезний аірдроп у розмірі 53,5% представлений для вражаючого розвитку спільноти

Токеноміка ASTER: величезний аірдроп у 53,5% розкрито для вражаючого розвитку спільноти
Китай знову купує золото, закріплює 10-місячну серію покупок

Китай знову купує золото, закріплює 10-місячну серію покупок

Народний банк Китаю продовжує купувати золото для поповнення валютних резервів країни, згідно з офіційними даними. Ця покупка, хоч і незначна, підтримує 10-місячну серію придбань Китаю, навіть за рекордними цінами. Китай продовжує купувати золото навіть за рекордними цінами. Країни знову почали звертатися до золота, враховуючи поточну [...]
Тенденції коефіцієнта лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC

Тенденції коефіцієнта лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC

Розкриття важливих відомостей: тенденції коефіцієнта лонг/шорт безстрокових ф'ючерсів BTC
Справедлива ціна свідчить про те, що ціна Bitcoin буде зростати, але остерігайтеся цього краху

Справедлива ціна свідчить про те, що ціна Bitcoin буде зростати, але остерігайтеся цього краху

Графік ціни Bitcoin зараз демонструє модель "голова і плечі" з досить чітким планом того, що може статися далі. Додайте до цього факт наявності незаповненого розриву справедливої вартості (FVG) з високою ймовірністю його заповнення. Це дає хорошу ідею того, як може розвиватися ціна Bitcoin на новому тижні. Однак також існує можливість краху через зростаючий опір, який може спричинити проблеми для криптовалюти. Заповнення розриву справедливої вартості на рівні $114,000 Криптоаналітик Xanrox виявив, що перший розрив справедливої вартості Bitcoin (FVG) відкрився трохи вище $114,000 після останнього краху. Цей розрив залишив прогалину для ліквідності, яка може привабити більше покупців для запуску нового зростання. Цей розрив справедливої вартості також знаходиться вище моделі "голова і плечі", яка сформувалася на графіку. Оскільки розрив все ще відкритий і, ймовірно, буде заповнений, це свідчить про те, що ціна Bitcoin може побачити перший початковий ріст звідси. Це підніме її до $114,000, і саме тут виникає справжня проблема. Це пов'язано з тим, що над розривом справедливої вартості накопичується значний опір, який може активуватися, коли ліквідність буде вичерпана. Xanrox далі пояснює, що багато трейдерів розмістили свої стоп-лос ордери вище $114,000, що також додає тиску на цьому рівні. Таким чином, кити використають цю можливість, щоб вичерпати всю ліквідність, перш ніж почнуть знижувати ціну Bitcoin. Ціна Bitcoin на межі краху Після заповнення розриву справедливої вартості на рівні $114,000 настає наступна фаза тренду, яка є більш ведмежою.
Японія підвищує оцінку ВВП за другий квартал на тлі сильних споживчих витрат

Японія підвищує оцінку ВВП за другий квартал на тлі сильних споживчих витрат

Японія підвищила оцінку ВВП за другий квартал, оскільки домогосподарства витрачали більше, а підприємства продовжували інвестувати, що свідчить про сильніший внутрішній попит, ніж очікувалося. Кабінет міністрів раніше повідомляв, що економіка країни зросла лише на 0,1%, але нові дані показують, що насправді зростання становить 2,2%. Це сильніше зростання показує, що четверта за величиною економіка світу тримається добре, незважаючи на високу інфляцію, нестачу робочої сили та тиск з боку тарифів США. Уряд підвищує показники ВВП після зростання витрат домогосподарств Приватне споживання зросло на 0,4% порівняно з першою оцінкою в 0,2%. Це вказує на те, що економіка країни сильно залежить від витрат домогосподарств, оскільки сім'ї витрачали більше грошей на товари, послуги та дозвілля, ніж припускалося у попередньому звіті. Звіт також показав, що капітальні витрати зросли на 0,6%, що нижче, ніж спочатку оцінювалося 1,3%. Це доводить, що підприємства були обережнішими щодо витрат, тоді як домогосподарства послабили свої гаманці. Але навіть зі зниженням бізнес-витрат, сильніший споживчий попит підвищив загальний валовий внутрішній продукт на 0,5% у квартальному вимірі. Це вище, ніж оцінювані 0,3%, які спочатку вважали політики та аналітики. Нові цифри вказують на те, що сила економіки походить зсередини Японії, а не від експорту. Чистий експорт склав 0,3% зростання ВВП, тоді як внутрішні витрати додали 0,2%. Запаси також не показали скорочення порівняно з першим звітом. Економісти пов'язують зростання з підвищенням заробітної плати та внутрішнім попитом. У липні номінальна заробітна плата (яка не змінюється з урахуванням інфляції) зростала швидше за сім місяців, тоді як реальна заробітна плата (яка враховує вищі ціни) також дещо покращилася. Це дало сім'ям більшу купівельну спроможність. Економісти пов'язують зростання з підвищенням заробітної плати та внутрішнім попитом Банк Японії намагається вивести економіку країни з десятиліть слабкої інфляції, і, здається, з'явився проблиск...
Сальвадор купує більше Bitcoin, викликаючи дебати

Сальвадор купує більше Bitcoin, викликаючи дебати

Сальвадор відзначив четверту річницю свого Законопроєкту про Bitcoin, придбавши 21 Bitcoin, що оцінюється приблизно в 2,3 мільйона доларів. Це придбання збільшило загальні запаси Bitcoin країни до 6 313 BTC, що відповідає ринковій вартості 701,8 мільйона доларів, згідно з Національним офісом Bitcoin.
Лідери Ordinals погрожують форком Bitcoin Core для уникнення цензури

Лідери Ordinals погрожують форком Bitcoin Core для уникнення цензури

Розробник Bitcoin Ordinals погрожує фінансувати розробку форк-проєкту Bitcoin Core з відкритим кодом, якщо розробники спробують цензурувати Ordinals, Runes та інші нефінансові транзакції в мережі. Відкритий лист в X від Леонідаса, ведучого The Ordinal Show, у суботу з'явився на тлі війни між членами спільноти Bitcoin щодо того, чи повинні валідатори вузлів Bitcoin надавати пріоритет одноранговим фінансовим транзакціям і цензурувати — або принаймні ігнорувати — великі транзакції даних, такі як зображення, відео чи документи, які критики називають спамом. Леонідас попередив про "небезпечний прецедент" і заявив, що будь-яке посилення правил політики або цензура транзакцій Ordinals і Runes спровокує "рішучі дії". "Якщо необхідно, DOG Army профінансує розробку та підтримку форку Bitcoin Core з відкритим кодом, який видалить майже всі правила політики, і тисячі людей запустять його, щоб чітко показати, що Bitcoin є і завжди повинен залишатися стійким до цензури." Його коментарі з'явилися після зауважень генерального директора Blockstream Адама Бека, який є одним із багатьох біткоїнерів, які вважають ці транзакції спамом і що їм "немає місця в таймчейні". Bitcoin Core проти Bitcoin Knots Bitcoin Knots, альтернатива Bitcoin Core, набирає популярності протягом останнього року. Кількість вузлів зросла з 67 у березні 2024 року до понад 4380 сьогодні, що становить більше 18% мережі. Це зростання відбулося напередодні випуску Bitcoin Core v30, запланованого на 30 жовтня, який усуне 80-байтове обмеження функції OP_RETURN, дозволяючи зберігати значно більше медіафайлів в ончейні. Лист від Леонідаса з'явився через побоювання, що вони можуть скасувати це оновлення. Серед тих, хто підтримує Бека, є творець Ocean Mining Люк Дашджр та...
Загальні запаси BTC Сальвадору перевищують $700 млн у день Bitcoin

Загальні запаси BTC Сальвадору перевищують $700 млн у день Bitcoin

Загальні запаси Bitcoin Сальвадору перевищили $700 мільйонів, коли країна святкувала четверту річницю свого історичного рішення прийняти криптовалюту як законний платіжний засіб. Короткий огляд: Сальвадор придбав 21 BTC у день Bitcoin. Загальні запаси країни становлять 6 313,18 BTC, вартістю понад $700 мільйонів. Критики стверджують, що ставка Сальвадору на Bitcoin має серйозні ризики. Дані офісу Bitcoin країни, адміністративного підрозділу, що керує запасами Bitcoin, показують, що нація володіє 6 313,18 BTC після придбання 21 BTC, здійсненого в так званий день Bitcoin. За поточними цінами, запаси Bitcoin Сальвадору оцінюються трохи більше ніж у $700 мільйонів на момент написання. Придбання 21 BTC відхиляється від політики офісу Bitcoin щодо купівлі 1 Bitcoin на день, яку країна прийняла з моменту офіційного впровадження свого знаменитого закону про Bitcoin. Хоча Сальвадор іноді здійснював більші покупки, ця нещодавня була символічним кивком на обмеження пропозиції Bitcoin у 21 мільйон і підтверджен
Трибічний поштовх для USDH: Paxos, Agora та Frax пропонують інфраструктуру стейблкоїна для Hyperliquid

Трибічний поштовх для USDH: Paxos, Agora та Frax пропонують інфраструктуру стейблкоїна для Hyperliquid

Пост "3-сторонній Push для USDH: Paxos, Agora та Frax пропонують інфраструктуру стейблкоїнів для Hyperliquid" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цього тижня Hyperliquid отримав конкуруючі пропозиції від Paxos, Agora та Frax щодо надання інфраструктури стейблкоїнів для USDH, причому кожен учасник торгів підкреслював регуляторну позицію, розподіл і те, як прибутковість від резервів буде розподілена з екосистемою. Hyperliquid зараз розглядає кілька пропозицій. Bitcoin.com News раніше повідомляли про Paxos у неділю, 7 вересня, та письмову заявку Paxos [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/3-way-push-for-usdh-paxos-agora-and-frax-pitch-stablecoin-infrastructure-to-hyperliquid/
