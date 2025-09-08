Графіки К-лінії натякають на майбутнє значне зростання
Допис "Графічні патерни натякають на майбутнє значне зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin коливається навколо позначки $111,000, консолідуючись після тижнів волатильних коливань, які тримали трейдерів у напрузі. Останні рухи відбуваються на тлі коментарів ринкових аналітиків, які припускають, що довгоочікувана фаза "ведмежої пастки" може наближатися до завершення, потенційно створюючи умови для сильнішого висхідного прориву. Crypto Rover, широко відомий ринковий аналітик, виділив класичний графік ринкового циклу, вказуючи на те, що фаза ведмежої пастки майже завершена. "Будьте готові. Памп наближається", - написав він, натякаючи на те, що оновлений оптимізм незабаром може стимулювати імпульс. Інший допис порівнював цінову структуру Bitcoin з історичним проривом золота, стверджуючи, що Bitcoin може слідувати подібній висхідній клиноподібній моделі, яка призвела до параболічного зростання золота в минулі роки. Це порівняння підкреслює зростаючу думку, що Bitcoin може наслідувати традиційні активи-сховища вартості у своїй наступній фазі. На графіках Bitcoin продовжує консолідуватися між $110,000 та $112,000, рівнем, який виступав короткостроковою підтримкою. Незважаючи на нещодавні відкати від липневих максимумів вище $118,000, цінова дія свідчить про те, що покупці втручаються для захисту ключових рівнів. Якщо поточна зона накопичення утримається, аналітики стверджують, що рух до нових максимумів може розгорнутися в найближчі тижні. Проте ризики залишаються. Ринкові цикли часто заманюють інвесторів фальшивими ралі перед значними корекціями, а макроекономічні невизначеності, такі як зміни в політиці центральних банків та умови глобальної ліквідності, відіграватимуть критичну роль у формуванні траєкторії Bitcoin. Наразі трейдери уважно спостерігають, чи зможе Bitcoin позбутися наративу ведмежої пастки і перейти до наступної фази зростання, повторюючи вибухові рухи попередніх циклів. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед тим, як...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:01