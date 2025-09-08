2025-10-11 Saturday

Bitcoin зіткнувся з падінням до $100K після найбільшого розпродажу китами з 2021 року

Bitcoin зіткнувся з падінням до $100K після найбільшого розпродажу китами з 2021 року

Пост Bitcoin стикається з падінням до $100K після найбільшого розпродажу Китів з 2021 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Резерви Китів зменшилися на $114,920 BTC за останні 30 днів, найбільший розпродаж за три роки. Аналітики попереджають, що історична ведмежа модель може спричинити падіння нижче $100,000. Довгострокові перспективи Bitcoin залишаються сильними, з корпоративними активами, що досягають нових максимумів. Bitcoin BTC $111 494 Волатильність за 24г: 0.5% Ринкова капіталізація: $2.22 T Обсяг за 24г: $25.22 B стикається з підвищеним тиском продажів, оскільки Кити вивантажили приголомшливі $12.75 мільярдів у BTC за останній місяць. Ці великі інвестори, що володіють від 1,000 до 10,000 BTC, зменшили свої резерви на 114,920 BTC. Це найбільший місячний розпродаж Китів з липня 2022 року, що сигналізує про зростаючу обережність серед великих власників. Аналітики попереджають, що тривалий продаж, у поєднанні з ведмежими історичними сигналами, може опустити Bitcoin нижче психологічно важливого рівня $100,000 у найближчі тижні. Крипто-аналітик Тед вказав на недільний "кривавий місяць" як на причину песимізму. Зокрема, кривавий місяць - це місячна подія, яка призвела до спадів ринку у всіх чотирьох випадках з травня 2021 року. Кожен "Кривавий Місяць" з травня 2021 року був ведмежим. Ще один відбувається сьогодні, і я думаю, що це буде ведмежим для $BTC та альткоїнів. Здається, що падіння нижче $100K є дуже ймовірним. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 7 вересня 2025 Аналітик також попередив, що як Bitcoin, так і інші топові криптовалюти можуть зазнати подальших втрат. На момент написання Bitcoin торгується близько $111,000, що майже на 11% нижче від серпневого піку. За останній тиждень криптовалюта в основному консолідувалася в паралельному ціновому каналі $109,000-$112,000. Довгостроковий оптимізм щодо ціни Bitcoin Незважаючи на короткострокову ведмежість, ширша траєкторія Bitcoin виглядає стійкою. Криптовалюта скоригувалася лише приблизно на 13% від свого середньосерпневого історичного максимуму, що є набагато меншим падінням порівняно з минулими корекціями. Рік тому сьогодні, #btc 1-річний рух...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 16:36
Звіт про подію з Bitcoin стейкінгу та інституційного зберігання

Звіт про подію з Bitcoin стейкінгу та інституційного зберігання

Пост "Звіт про подію Bitcoin Стейкінг та Інституційне Зберігання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цей контент надається спонсором. ПРЕС-РЕЛІЗ. DeFimans Co., Ltd. (Штаб-квартира: Мінато-ку, Токіо; Співзасновники: Міцуші Оно та Таіші Сато; надалі "DeFimans") спільно провели подію "Bitcoin Стейкінг та Інституційне Зберігання" у вівторок, 26 серпня 2025 року, разом з Next Finance Tech (Штаб-квартира: Мінато-ку, Токіо; Співдиректори: Соічіро Токурікі та Шінья Цучіда). Огляд події [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 16:05
Сальвадор купує ще 21 Bitcoin після повороту до золота

Сальвадор купує ще 21 Bitcoin після повороту до золота

Пост "Сальвадор купує ще 21 Bitcoin після повороту до золота" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Сальвадор викликав дискусію минулого тижня після купівлі золота на $50 мільйонів. Цей крок розлютив спільноту Bitcoin і підірвав віру країни в тезу про "цифрове золото". Тепер президент Наїб Букеле оголосив, що країна купила ще 21 BTC до Дня Bitcoin. Сальвадор просто не може залишатися поза заголовками. Минулого тижня Crypto Twitter гуділа про купівлю країною золота на $50 мільйонів (і не в хорошому сенсі). Тепер, лише через кілька днів після гніву Bitcoin-максималістів, Сальвадор купує більше Bitcoin. На випадок, якщо спільнота Bitcoin не була впевнена, президент Наїб Букеле підтвердив прихильність країни до цифрового золота. Він оголосив, що Сальвадор купив ще 21 BTC до "Дня Bitcoin". Це оновлення отримало величезну підтримку та схвалення від спільноти Bitcoin на X. Сальвадор шокує Crypto Twitter купівлею золота. Протягом років Букеле насолоджувався своєю роллю неофіційного суверенного талісмана Bitcoin. Від публікацій про купівлю Bitcoin до жартівливого проголошення себе "Диктатором Сальвадору", він послідовно малював картину майбутнього, де Bitcoin лежить в основі економічної долі Сальвадору. Ось чому минулотижнева заява шокувала спільноту, замість того, щоб почути "Сальвадор купує більше Bitcoin". Сальвадор купив більше золота. І не просто кілька злитків. Ця центральноамериканська країна розміром з поштову марку вклала цілих $50 мільйонів у золото. Ця купівля стала першою купівлею золота країною за 35 років, збільшивши її запаси майже на третину. Для нації, яка намагається диверсифікувати резерви та побудувати довіру з традиційними фінансовими установами, такими як МВФ, золото мало стратегічний сенс. На момент купівлі золото вже насолоджувалося метеоритним зростанням. Спотові ціни зросли до історичного максимуму вище $3 600 за унцію, підштовхнуті нервовими глобальними ринками, ослабленням фіату...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:46
Сальвадор купує 21 Bitcoin попри обмеження кредитної угоди з МВФ

Сальвадор купує 21 Bitcoin попри обмеження кредитної угоди з МВФ

TLDR Сальвадор відзначив четверту річницю свого закону про Bitcoin як законний платіжний засіб, придбавши ще 21 Bitcoin. Країна тепер володіє 6 313 Bitcoin вартістю понад 700 мільйонів доларів у своєму національному резерві. Сальвадор скасував вимогу щодо Bitcoin як законного платіжного засобу та погодився припинити купівлю Bitcoin як частину угоди про позику МВФ на 1,4 мільярда доларів [...] Повідомлення "Сальвадор придбав 21 Bitcoin, незважаючи на обмеження угоди з МВФ про позику" вперше з'явилося на CoinCentral.
Coincentral 2025/09/08 15:37
Metaplanet, Сальвадор збільшує запаси Bitcoin, Сейлор натякає на нову покупку

Metaplanet, Сальвадор збільшує запаси Bitcoin, Сейлор натякає на нову покупку

Допис Metaplanet, Сальвадор збільшують запаси Bitcoin, Сейлор натякає на нову покупку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська інвестиційна компанія Metaplanet та дружня до криптовалют країна Сальвадор купили більше Bitcoin у понеділок, коли індекс страху і жадібності Bitcoin повернувся до "нейтрального" після кількох днів у стані "страху". Metaplanet повідомила у свіжому розкритті інформації в понеділок, що придбала додаткові 136 Bitcoin (BTC), збільшивши свої загальні запаси до 20 136, вартістю понад 2,2 мільярда доларів за поточними цінами. У червні генеральний директор Саймон Герович заявив, що довгострокова мета компанії - придбати загалом 210 000 Bitcoin до 2027 року, що зробить її другим за величиною власником Bitcoin серед публічних компаній після Strategy, згідно з Bitbo. Metaplanet наразі є шостою за величиною та провідною японською скарбницею Bitcoin серед 186, за якими ведеться спостереження. Компанія заплатила приблизно 16 554 535 японських єн (111 830 доларів) за монету. Джерело: Metaplanet Ціна акцій знижується Metaplanet вперше оголосила про купівлю Bitcoin 22 липня 2024 року, і її акції підскочили на 19% до 1,10 долара. Однак наступні покупки не дали таких самих результатів. На останній торговій сесії акції Metaplanet впали майже на 3% до 4,65 долара. Ціна акцій все ще зросла на 92,45% з початку року. Metaplanet також повідомила про плани залучити ще 880 мільйонів доларів через публічне розміщення акцій на закордонних ринках 27 серпня після того, як падіння акцій створило тиск на її "маховик" залучення капіталу. Сальвадор купує більше Bitcoin як подарунок на річницю Тим часом президент Сальвадору Найіб Букеле заявив у понеділок, що країна купила ще 21 Bitcoin в рамках Дня Bitcoin, додавши до своїх загальних запасів 6 313, як повідомив її Bitcoin Office. Офіс Bitcoin країни святкує "День Bitcoin", річницю закону, що зробив Bitcoin законним платіжним засобом, який набув чинності у вересні 2021 року. Міжнародний валютний фонд опублікував звіт у липні, стверджуючи, що Сальвадор не купував нових Bitcoin після підписання кредитної угоди на 1,4 мільярда доларів у грудні 2024 року, яка...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:29
Дані показують, що обсяг казначейських закупівель Bitcoin знизився на 86%

Дані показують, що обсяг казначейських закупівель Bitcoin знизився на 86%

Пост "Обсяг закупівель Bitcoin у скарбницях обвалився на 86%, показують дані" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Загальні запаси BTC у скарбницях досягли рекордного рівня у 840 000 BTC. Однак середній розмір покупки обвалився на приголомшливі 86 відсотків. Цей спад попиту був ключовим фактором ралі Bitcoin у другому кварталі. Вони були героями останнього великого ралі, головною темою розмов на нещодавній конференції BTC Asia, їхній ненаситний апетит до Bitcoin власноруч підштовхував ринок до нових висот. Але тінь впала на світ корпоративних скарбниць Bitcoin. Новий звіт розкриває тривожну тенденцію під поверхнею: хоча їхні загальні запаси більші, ніж будь-коли, їхня впевненість, що вимірюється розміром їхніх покупок, обвалилася. Велике протиріччя: більше гравців, менші ставки Ончейн дані, викладені в новому звіті від CryptoQuant, розповідають історію двох суперечливих істин. З одного боку, сукупні запаси Bitcoin у скарбницях зросли до рекордних 840 000 BTC, військова скарбниця на чолі з титаном Strategy, який утримує 637 000 BTC. Активність транзакцій також залишається близькою до рекордних рівнів, з 46 угодами лише в серпні. Але з іншого боку, середній розмір цих покупок різко впав. Strategy купила лише 1 200 BTC за транзакцію в серпні, тоді як інші фірми в середньому купували лише 343 BTC. Обидві ці цифри знизилися на приголомшливі 86 відсотків від своїх піків на початку 2025 року. Загалом Strategy придбала лише 3 700 BTC у серпні, що є шепотом порівняно з 134 000 BTC, які вона купила на піку минулого року. Це не поведінка ринку, сповненого впевненості; це ознака менших, більш нерішучих покупок, чіткий сигнал обмежень ліквідності або спадаючої впевненості. Привид минулих ралі Це драматичне уповільнення викликає серйозне занепокоєння у інвесторів, оскільки саме невпинний двигун накопичення скарбниць...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:21
ЄС готує 19-й пакет санкцій, спрямований на російські фінанси

ЄС готує 19-й пакет санкцій, спрямований на російські фінанси

Пост ЄС готує 19-й пакет санкцій, спрямований на російські фінанси, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: ЄС розробляє санкції, спрямовані на російські банки, енергетичні компанії та сектор криптовалют. Нові заходи включають розширення обмежень та впровадження фінансових обмежень, з координацією представників США. Санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до міжнародних ринків, зосереджуючись на фінансовій ізоляції. Європейський Союз планує впровадити свій 19-й пакет санкцій, спрямований на російські фінансові сектори, включаючи банки та криптовалютні біржі, з очікуваною координацією разом із Сполученими Штатами під час обговорень у Вашингтоні цього тижня. Цей пакет санкцій додатково обмежить фінансову діяльність Росії, потенційно впливаючи на глобальні ринки, особливо криптовалютні біржі, на тлі поточної геополітичної напруженості. Історичні тенденції та поточні дані ринку Ethereum Згідно з CoinMarketCap, Ethereum (ETH) наразі коштує $4,296.99 з ринковою капіталізацією $518.67 мільярдів. Ринкова домінація становить 13.52%, з обсягом торгівлі за 24 год $20.90 мільярдів, що відображає зміну на 12.58%. Поточна циркуляційна пропозиція становить приблизно 120.71 мільйонів. Висновки дослідницької команди Coincu підкреслюють потенційний вплив на фінансову систему, включаючи подальшу фінансову ізоляцію Росії, хоча технічні наслідки залишаються обмеженими для криптовалют через їх децентралізовану природу. Вимоги щодо відповідності все ще можуть зазнати посилення. Дозвольте мені бути дуже чітким. Європа продовжуватиме тиск на Росію... ми вже прийняли 18 пакетів санкцій і працюємо над 19-м. — Аріанна Подеста, заступник головного речника Європейської комісії Ринкові дані та експертні висновки Чи знали ви? 17-й та 18-й раунди санкцій ЄС раніше призвели до заборони фінансових послуг обміну повідомленнями та санкцій щодо нафтових вантажів, встановлюючи прецедент для майбутнього 19-го пакету. Згідно з CoinMarketCap, Ethereum (ETH) наразі коштує $4,296.99 з ринковою капіталізацією $518.67 мільярдів. Ринкова домінація становить 13.52%, з обсягом торгівлі за 24 год $20.90 мільярдів, що відображає зміну на 12.58%. Поточна циркуляційна пропозиція становить приблизно 120.71 мільйонів. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 10:08 за Києвом на...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:15
Прогноз ціни Bitcoin (BTC): Smart money скидає 115 000 BTC у найбільшій дистрибуції з 2022 року

Прогноз ціни Bitcoin (BTC): Smart money скидає 115 000 BTC у найбільшій дистрибуції з 2022 року

TLDR Bitcoin кити продали 112 000-115 000 BTC вартістю приблизно $12,7 мільярдів за минулий місяць, що є найбільшим розпродажем з середини 2022 року Тиск продажів опустив ціни Bitcoin нижче $108 000 і сприяв падінню на 6,5% у серпні Резерви китів впали до найнижчого рівня з 2022 року, з найагресивнішими продажами на початку вересня Нещодавно [...] Допис Bitcoin (BTC) прогноз ціни: Smart money скидає 115 000 BTC у найбільшій дистрибуції з 2022 року вперше з'явився на CoinCentral.
Coincentral 2025/09/08 15:13
Графіки К-лінії натякають на майбутнє значне зростання

Графіки К-лінії натякають на майбутнє значне зростання

Допис "Графічні патерни натякають на майбутнє значне зростання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin коливається навколо позначки $111,000, консолідуючись після тижнів волатильних коливань, які тримали трейдерів у напрузі. Останні рухи відбуваються на тлі коментарів ринкових аналітиків, які припускають, що довгоочікувана фаза "ведмежої пастки" може наближатися до завершення, потенційно створюючи умови для сильнішого висхідного прориву. Crypto Rover, широко відомий ринковий аналітик, виділив класичний графік ринкового циклу, вказуючи на те, що фаза ведмежої пастки майже завершена. "Будьте готові. Памп наближається", - написав він, натякаючи на те, що оновлений оптимізм незабаром може стимулювати імпульс. Інший допис порівнював цінову структуру Bitcoin з історичним проривом золота, стверджуючи, що Bitcoin може слідувати подібній висхідній клиноподібній моделі, яка призвела до параболічного зростання золота в минулі роки. Це порівняння підкреслює зростаючу думку, що Bitcoin може наслідувати традиційні активи-сховища вартості у своїй наступній фазі. На графіках Bitcoin продовжує консолідуватися між $110,000 та $112,000, рівнем, який виступав короткостроковою підтримкою. Незважаючи на нещодавні відкати від липневих максимумів вище $118,000, цінова дія свідчить про те, що покупці втручаються для захисту ключових рівнів. Якщо поточна зона накопичення утримається, аналітики стверджують, що рух до нових максимумів може розгорнутися в найближчі тижні. Проте ризики залишаються. Ринкові цикли часто заманюють інвесторів фальшивими ралі перед значними корекціями, а макроекономічні невизначеності, такі як зміни в політиці центральних банків та умови глобальної ліквідності, відіграватимуть критичну роль у формуванні траєкторії Bitcoin. Наразі трейдери уважно спостерігають, чи зможе Bitcoin позбутися наративу ведмежої пастки і перейти до наступної фази зростання, повторюючи вибухові рухи попередніх циклів. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед тим, як...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 15:01
Pepenode прогнозується як 100-кратний токен 2025 року

Pepenode прогнозується як 100-кратний токен 2025 року

Пост Pepenode прогнозується як 100x Токен 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки криптовалютний ринок бореться за збереження імпульсу, ті, хто шукає найкращу криптовалюту для купівлі зараз, досліджують альтернативні варіанти серед крипто ICO. Pepenode зі своєю унікальною парадигмою віртуального майнінгу став фаворитом серед багатьох інвесторів. Зібравши вже майже 1 мільйон доларів, аналітики стверджують, що Pepenode може стати наступним активом зі зростанням у 100 разів завдяки своїм унікальним темам та варіантам використання. Cryptonews навіть назвав його наступною криптовалютою з потенціалом зростання в 1000 разів, відзначаючи його здатність надавати користувачам можливість майнити блакитні фішки мемкоїнів. Однак, чи має цей токен все необхідне, щоб дійсно вибухнути? Ця стаття висвітлює, чи дійсно він може бути одним із найкращих криптовалютних виборів цього року. Фокус на гейміфікованому аспекті майнінгу Криптовалютний майнінг завжди був під гегемонією небагатьох, хто міг дозволити собі технології для його роботи. Крім того, технічні аспекти екосистем були достатніми, щоб змусити людей відступити від цієї перспективи. Саме тут Pepenode змінює ситуацію. Майнінг тут не є тим самим ончейн майнінгом, а натомість має офчейн гейміфікований підхід. Вся концепція побудована навколо купівлі "Мем-нодів" за токени $PEPENODE. Ці ноди можна купувати разом для створення майнінгових установок у віртуальному середовищі. Після початкового етапу будівництва ці установки також можна оновлювати. Офіційний веб-сайт дає простий макет того, як ця гра може виглядати. Вона має такий самий стратегічний стиль, як ігри на кшталт Roller Coaster Tycoon, але в домені криптовалютного майнінгу. Токени $PEPENODE можна використовувати для живлення цих майнінгових установок для майнінгу більшої кількості токенів. Однак у особливих випадках і через унікальні оновлення також можна майнити такі токени, як Pepe та Fartcoin. Екосистема майнінгу блакитних фішок Одна з найбільших переваг, що виводить Pepenode на вершину...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 14:57
