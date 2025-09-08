Чому Альткоїни можуть перевершити Bitcoin у наступній фазі

Bitcoin може все ще домінувати на криптовалютному ландшафті, але деякі аналітики починають стверджувати, що його частка ринку має мало місця для зростання. Популярний трейдер Crypto Daan припускає, що пік для цього циклу, ймовірно, вже досягнуто, відкриваючи двері для Альткоїнів, щоб повільно вийти на перший план. Замість очікування прямолінійного зниження, Даан передбачає короткочасне підвищення домінування спочатку. Цей рух, за його словами, може відбутися за двох дуже різних ринкових умов — або Bitcoin падає і тягне за собою решту ринку, або він прориває нові максимуми і випереджає альтернативні токени. Обидва результати, хоча й протилежні за напрямком, тимчасово сприятимуть BTC. Проте довгострокова історія, на його думку, інша. До 2025 року Даан очікує, що Альткоїни наберуть обертів проти Bitcoin, хоча він попереджає інвесторів не припускати, що кожен токен отримає однакову вигоду. Ethereum та вибрана група встановлених імен, швидше за все, перевершать інших, тоді як багато менших проектів можуть боротися, щоб не відставати. Аналітик також розмірковував про динаміку ринку, зазначаючи, що стійкі ралі, як правило, починаються з рішучого лідерства Bitcoin. Коли Альткоїни зростають разом з Bitcoin занадто швидко, ширший висхідний тренд часто втрачає силу. Щодо власного позиціонування, Даан зупинився на збалансованому підході: половина його портфеля в Bitcoin, половина в Альткоїнах. У попередніх циклах він майже повністю схилявся до Альткоїнів на цьому етапі, але тепер описує це як стратегію з високим ризиком. Його висновок для інших інвесторів — правильне поєднання залежить менше від вибору часу на ринку і більше від знання своєї толерантності до ризику. Якщо його прогноз справдиться, Bitcoin може продовжувати задавати темп у короткостроковій перспективі, але наступна фаза циклу може принести можливості для Альткоїнів знову заявити про себе.