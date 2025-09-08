2025-10-11 Saturday

Навігація важливих рішень ФРС та глобальних політичних змін

Навігація важливих рішень ФРС та глобальних політичних змін

Публікація "Навігація через важливі рішення ФРС та глобальні політичні зміни" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Невизначеність долара США: навігація через важливі рішення ФРС та глобальні політичні зміни
Чому Альткоїни можуть перевершити Bitcoin у наступній фазі

Чому Альткоїни можуть перевершити Bitcoin у наступній фазі

Пост "Чому Альткоїни можуть перевершити Bitcoin у наступній фазі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. АльткоїниBitcoin Bitcoin може все ще домінувати на криптовалютному ландшафті, але деякі аналітики починають стверджувати, що його частка ринку має мало місця для зростання. Популярний трейдер Crypto Daan припускає, що пік для цього циклу, ймовірно, вже досягнуто, відкриваючи двері для Альткоїнів, щоб повільно вийти на перший план. Замість очікування прямолінійного зниження, Даан передбачає короткочасне підвищення домінування спочатку. Цей рух, за його словами, може відбутися за двох дуже різних ринкових умов — або Bitcoin падає і тягне за собою решту ринку, або він прориває нові максимуми і випереджає альтернативні токени. Обидва результати, хоча й протилежні за напрямком, тимчасово сприятимуть BTC. Проте довгострокова історія, на його думку, інша. До 2025 року Даан очікує, що Альткоїни наберуть обертів проти Bitcoin, хоча він попереджає інвесторів не припускати, що кожен токен отримає однакову вигоду. Ethereum та вибрана група встановлених імен, швидше за все, перевершать інших, тоді як багато менших проектів можуть боротися, щоб не відставати. Аналітик також розмірковував про динаміку ринку, зазначаючи, що стійкі ралі, як правило, починаються з рішучого лідерства Bitcoin. Коли Альткоїни зростають разом з Bitcoin занадто швидко, ширший висхідний тренд часто втрачає силу. Щодо власного позиціонування, Даан зупинився на збалансованому підході: половина його портфеля в Bitcoin, половина в Альткоїнах. У попередніх циклах він майже повністю схилявся до Альткоїнів на цьому етапі, але тепер описує це як стратегію з високим ризиком. Його висновок для інших інвесторів — правильне поєднання залежить менше від вибору часу на ринку і більше від знання своєї толерантності до ризику. Якщо його прогноз справдиться, Bitcoin може продовжувати задавати темп у короткостроковій перспективі, але наступна фаза циклу може принести можливості для Альткоїнів знову заявити про себе.
Через 4 роки мрія El Salvador про Bitcoin не померла – Вона просто виглядає інакше

Через 4 роки мрія El Salvador про Bitcoin не померла – Вона просто виглядає інакше

Пост "4 роки потому, мрія Сальвадору про Bitcoin не померла – вона просто виглядає інакше" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 8 вересня 2025 Ключові висновки Коли Сальвадор відзначає чотири роки з моменту прийняття Bitcoin, країна опинилася на роздоріжжі. Однак, із резервом BTC у $700 мільйонів, який залишається недоторканим, експеримент ще не зазнав повної невдачі. Через чотири роки після свого сміливого експерименту з Bitcoin [BTC], Сальвадор святкує річницю зі скромнішими планами. Країна все ще може похвалитися значним резервом BTC у $700 мільйонів, але її ранні мрії про перебудову глобальних фінансів поступилися місцем прагматизму. Під тиском МВФ політику було скорочено, залишивши суміш оптимізму та невирішених питань щодо того, чи може національне впровадження криптовалют дійсно витримати випробування часом. День Bitcoin у Сальвадорі У дописі в X (раніше Twitter), Bitcoin-офіс Сальвадору оголосив, що уряд зараз володіє 6 313 BTC (вартістю понад $700 мільйонів на момент публікації). Поряд з цим, офіс також оголосив про запуск нового закону, який дозволив інвестиційним банкам Bitcoin обслуговувати "досвідчених" інвесторів. Джерело: X У дописі зазначалися успіхи в освіті: 80 000 державних службовців отримали сертифікацію з Bitcoin, запуск банків BTC та нових державних програм, що поєднують головну монету та ШІ. Проте святкування відбувається на тлі скорочених політик, оскільки уряд Сальвадору коригує свої амбіції щодо Bitcoin під тиском Міжнародного валютного фонду (МВФ). Угода з МВФ змушує переглянути підхід до BTC У рамках своєї угоди з МВФ, законодавці Сальвадору скасували закон про Bitcoin як законний платіжний засіб і пообіцяли не купувати додатковий BTC за державні кошти. Угода також вимагала скорочення підтримки гаманця Chivo, який вже мав прохолодне сприйняття. Звіт МВФ, опублікований у липні, підтвердив, що Сальвадор не купував новий Bitcoin з грудня 2024 року, а посадовці повторили в листі про наміри, що резерви BTC країни залишаються незмінними.
Мита Трампа становлять загрозу для ВВП Індії, заявляє головний економічний радник

Мита Трампа становлять загрозу для ВВП Індії, заявляє головний економічний радник

Пост "Тарифи Трампа становлять загрозу для ВВП Індії", заявляє головний економічний радник, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний економічний радник Індії, В. Ананта Нагесваран, попередив, що 50% тариф президента США Дональда Трампа на індійські товари може значно підірвати економіку країни. У розмові з Bloomberg TV Нагесваран сказав, що тарифи можуть зменшити валовий внутрішній продукт (ВВП) Індії приблизно на 0,5% до 0,6% у фінансовому році, що закінчується 31 березня. Минулого місяця Сполучені Штати подвоїли тарифи на індійський експорт з 25% до 50%, посилаючись на продовження Індією закупівлі дешевої російської нафти, що, за твердженням Трампа, порушує санкції США проти Москви. Тарифна ставка є найвищою для будь-якої азійської економіки, і це ставить індійських експортерів у невигідне становище порівняно з експортерами з В'єтнаму, Бангладеш та Індонезії. Сполучені Штати є найбільшим споживачем Індії, купуючи майже п'яту частину її експорту. Текстиль, ювелірні вироби, взуття та шкіряні товари є серед основних користувачів дешевої робочої сили і, як очікується, постраждають найбільше. Економісти також попереджають, що тривала тарифна війна може зменшити зростання Індії наступного року більш ніж на 0,8%. Деякі інвестиційні банки навіть попереджають про втрату 1%, якщо попит на індійський експорт продовжить падати. Експорт зупиняється через тарифи Нагесваран сказав, що 50% тариф складається з двох послідовних підвищень. Сполучені Штати спочатку ввели 25% тариф цього року. Другий 25% штраф було додано наприкінці серпня після того, як Індія продовжила купувати дешеву російську нафту, незважаючи на попередження з Вашингтона. Цей раптовий стрибок застав індійських експортерів зненацька. Товари, які раніше були дешевшими на американському ринку, тепер коштують набагато більше. Аналітики заявили, що високі мита зробили індійські товари нежиттєздатними порівняно з дешевшим імпортом з В'єтнаму, Бангладеш та Індонезії. Галузі, які найбільше постраждали, — це ті, що значною мірою залежать від попиту зі Сполучених Штатів. Текстиль, ювелірні вироби, взуття та шкіряні товари, які використовують...
Metaplanet перетнув позначку в 20 000 BTC завдяки останній покупці на $15 млн

Metaplanet перетнув позначку в 20 000 BTC завдяки останній покупці на $15 млн

Допис Metaplanet перетнув позначку в 20 000 BTC з останньою покупкою на $15 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet тихо закріпився серед найбільших власників Bitcoin у світі, перетнувши позначку в 20 000 BTC після ще однієї значної покупки цього тижня. Японська компанія підтвердила, що придбала 136 BTC в угоді вартістю трохи більше $15 мільйонів, підкреслюючи свою агресивну стратегію накопичення. Підйом у глобальному рейтингу Ця покупка підняла Metaplanet на шосте місце в рейтингу публічних компаній з найбільшими резервами Bitcoin, згідно з даними BitcoinTreasuries. Лише кілька фірм — на чолі зі Strategy Майкла Сейлора з понад 636 000 BTC — тепер знаходяться попереду токійського інвестора. Скільки вони витратили Генеральний директор Саймон Герович розкрив на X, що остання покупка була здійснена за середньою ціною $111 666 за монету. За всіма своїми придбаннями Metaplanet тепер витратив близько $2,08 мільярда, що дає змішану ціну входу приблизно $103 000 за Bitcoin. Проблеми з ціною акцій, незважаючи на прибутки від криптовалюти Хоча баланс Bitcoin компанії продовжує зростати, власні акції компанії зазнали тиску. Торгуючись на Токійській фондовій біржі, акції Metaplanet впали на 1,2% у понеділок. Це падіння продовжує 30% зниження за останній місяць, хоча показники з початку року залишаються сильними — більш ніж на 100% вище рівнів січня. Інституційна впевненість у Bitcoin Час цього кроку збігається з тим, що сам Bitcoin тримається вище $111 000, зростаючи на 0,5% за останні 24 години. Аналітики розглядають постійні покупки Metaplanet як вотум довіри довгостроковій траєкторії криптовалюти — навіть коли короткострокова динаміка цін та показники акцій залишаються нестабільними. Для Metaplanet стратегія чітка: створити одну з найбільших скарбниць Bitcoin у світі, незважаючи на короткострокову волатильність.
Золото проти Bitcoin: чи тихо змінює Tether свою стратегію резервів?

Золото проти Bitcoin: чи тихо змінює Tether свою стратегію резервів?

Пост Золото проти Bitcoin: чи тихо змінює Tether свою резервну стратегію? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Tether завжди був у центрі уваги як емітент найбільшого стейблкоїну з ринковою капіталізацією близько 71 мільярда. Що ще важливіше, рішення, які приймає його керівництво, особливо щодо своїх резервів, мають значення для всього криптовалютного ринку. Ось чому чутки почали поширюватися, коли люди помітили падіння повідомлених запасів Bitcoin від Tether на початку цього року. Повідомлялося, що компанія продає Bitcoin за золото. Ця теорія
Акції Metaplanet падають, незважаючи на $2 млрд у Bitcoin — купувати зараз?

Акції Metaplanet падають, незважаючи на $2 млрд у Bitcoin — купувати зараз?

Пост Акції Metaplanet падають, незважаючи на $2 млрд у Bitcoin — купувати зараз? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Акції Metaplanet представляють можливість купівлі на спаді згідно з моделлю Power-law Quantile Model, яка вказує на мінімальну ціну 705 JPY. Медіанна справедлива вартість акцій становить 1,332 JPY, що сигналізує про можливе зростання для довгострокових інвесторів. Metaplanet зараз володіє 20,136 BTC вартістю $2.08 мільярда, досягнувши 66% від своєї цілі в 30,000 BTC до кінця року. Ціна акцій Metaplanet впала ще на 4% 8 вересня, незважаючи на те, що японська компанія оголосила про додаткову купівлю 136 BTC BTC $111 301 волатильність за 24г: 0.4% Ринкова капіталізація: $2.22 T Обсяг за 24г: $25.83 B вартістю $15.2 мільйона. Хоча японська фірма продовжує збільшувати свої запаси BTC, ціна її акцій опустилася нижче 700 JPY. Чи варто інвесторам купувати акції Metaplanet на спаді? За минулий тиждень ціна акцій Metaplanet скоригувалася більш ніж на 17%, опустившись нижче 700 JPY на Токійській фондовій біржі. З моменту свого піку в 1,900 JPY у червні акції скоригувалися на 63%, і деякі інвестори бачать у цьому можливості для купівлі. Аналітик Zynx виділив модель Metaplanet Power-law Quantile Model, описуючи її як одну з найчіткіших візуалізацій взаємозв'язку між накопиченням Bitcoin та ціною акцій Metaplanet Inc. (3350.T). Згідно з моделлю, 705 JPY представляє потенційну мінімальну ціну для акцій Metaplanet, тоді як медіанна справедлива вартість оцінюється в 1,332 JPY. Оскільки акції Metaplanet зараз опускаються нижче мінімальної ціни, довгострокові інвестори отримують шанс купувати на спадах. Це одна з найкрасивіших графік, яку ви коли-небудь побачите, моделі Metaplanet Power-law Quantile Model. Вона допомагає візуалізувати взаємозв'язок між накопиченням BTC та ціною акцій для 3350.T 🇯🇵 Вона припускає, що ¥705 є близькою до абсолютного дна і що медіанна справедлива вартість =… pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 8 вересня 2025 Минулого тижня аналітики ринку відзначили, що маховикова модель Metaplanet сповільнилася останнім часом...
Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає ETF Canary HBAR та Grayscale Polkadot, ось чому

Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає ETF Canary HBAR та Grayscale Polkadot, ось чому

Пост "Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає ETF Canary HBAR та Grayscale Polkadot, ось чому" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісія з цінних паперів і бірж США відклала схвалення ще двох біржових фондів (ETF) альткоїнів, згідно з офіційними документами. Цього разу регулятор продовжив термін прийняття рішення щодо Canary HBAR та Grayscale Polkadot (DOT), що викликало спекуляції в широкій криптоспільноті. Комісія з цінних паперів і бірж США продовжує термін схвалення ETF Canary HBAR SEC призначила довший період очікування для спотового ETF Canary HBAR та ETF Grayscale Polkadot, згідно з останнім поданням. Аналітики Bloomberg зберегли 90% ймовірність схвалення ETF державним агентством. Nasdaq подала заявку на лістинг та торгівлю ETF Hedera, що відстежує спотову ціну HBAR, 21 лютого, з поправкою, що замінила оригінальну заявку, поданою 4 березня. Через кілька тижнів спотовий ETF HBAR був опублікований 13 березня, розпочавши 180-денний період для SEC, щоб відхилити або схвалити ETF. SEC вже відклала схвалення спотового ETF Canary HBAR у квітні та червні, запитуючи додаткові коментарі щодо того, чи варто включати в лістинг та торгувати акціями за правилом Nasdaq про акції трасту на основі товарів. Комісія продовжує термін для схвалення або відхилення запропонованої зміни правил на додаткові 60 днів. Це робить 8 листопада кінцевою датою для SEC, щоб схвалити або відхилити ETF. Ціна HBAR зросла на 1% за останні 24 години, з поточною ціною торгівлі $0,2206. Мін за 24г та Макс за 24г становлять $0,2174 та $0,2222 відповідно. Рішення SEC щодо ETF Grayscale Polkadot SEC також продовжила термін схвалення ETF Grayscale Polkadot до 8 листопада. Комісія відклала ETF двічі у квітні та червні, подібно до ETF HBAR. Агентство вважає доцільним призначити довший період для схвалення або відхилення згідно з запропонованою зміною правил Nasdaq. Йому потрібно достатньо часу для розгляду схвалення...
Чи знаходиться ціна Cardano на поворотному моменті? Аналітики прогнозують довгострокові цілі

Чи знаходиться ціна Cardano на поворотному моменті? Аналітики прогнозують довгострокові цілі

Пост "Чи знаходиться ціна Cardano на поворотному моменті? Аналітики прогнозують довгострокові цілі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cardano провів роки консолідації в широкому діапазоні. Протягом цього періоду токен постійно формував вищі мінімуми, патерн, який, за словами трейдерів, відображав базову силу. Тепер, у світлі нещодавніх прибутків, монета розглядає амбітні циклічні цілі, згідно з аналітиками, Cardano (ADA) торгувався близько $0,84 на момент публікації. Токен зріс на 2,31% за день і на 2,56% за тиждень. Місячний прибуток становив 4,84%, і аналітики заявили, що довгострокові прогнози все ще вказують на амбітні циклічні цілі між $9 і $12 протягом наступних років. Ціна Cardano показала структурну стійкість Трейдер під ніком @GunsRoses1987 заявив, що графік ADA не нагадує спекулятивний памп. Натомість він описав структуру як підготовку до довгострокового руху вгору. Він додав, що хоча фіксація прибутку зазвичай відбувається під час ралі, більша технічна установка виглядає конструктивно. Технічні аналітики ринку часто порівнюють такі установки з пружинними котушками. Тиск повільно нарощується перед тим, як один вирішальний рух його вивільняє. Така інтерпретація розміщує Cardano на потенційному поворотному моменті, якщо покупці підтримають тиск у вищих часових рамках. Джерело: X Аналітики встановлюють циклічні цілі для ціни ADA Якщо прорив розгорнеться, аналітики визначили багаторічні цілі для ціни ADA. Вони окреслили рівні між $9 і $12, залежно від ширших ринкових умов. Ці прогнози припускають стабільне впровадження блокчейн-додатків і розширення ринкової капіталізації серед цифрових активів. Деякі аналітики також пов'язали очікування з потенційною часткою ринку Cardano. Вони припустили, що токен може захопити більше 5 відсотків загального крипторинку. Якщо загальна капіталізація досягне кількох трильйонів доларів протягом наступного десятиліття, така частка може підтримувати оцінки значно вище поточного діапазону. Не очікується, що ці цілі будуть досягнуті протягом місяців. Аналітики описали їх як циклічні цілі, що означає, що вони можуть зайняти роки. Історично цифрові активи рухалися в довгих багаторічних фазах розширення та скорочення. Трейдери...
13 організацій зараз володіють 1,55% циркуляційної пропозиції SOL

13 організацій зараз володіють 1,55% циркуляційної пропозиції SOL

Пост "13 організацій тепер володіють 1,55% циркуляційної пропозиції SOL" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Корпоративне впровадження Solana прискорюється, і 13 публічно зареєстрованих компаній тепер володіють майже $1,8 мільярда у своїх скарбницях Solana. Резюме: 13 компаній тепер володіють 8,9 мільйонами SOL, на чолі з Upexi Inc. (2 млн SOL), DeFi Development Corp. (1,99 млн SOL) та Sol Strategies (370 тис. SOL), яка також готується до лістингу на Nasdaq. Очікується, що ця цифра зросте, оскільки DeFi Development Corp. націлена на $1 млрд у володіннях SOL, тоді як Galaxy Digital, Jump Crypto та Multicoin Capital прагнуть залучити $1 млрд для спільної скарбниці Solana, до якої потенційно можуть приєднатися інші фірми. Кількість публічно зареєстрованих компаній, які впроваджують Solana (SOL) як частину своєї стратегії скарбниці, зросла до 13. Найбільшими власниками є Upexi Inc. з 2 000 518 SOL, за якою слідує DeFi Development Corp., яка нещодавно додала 196 141 SOL, довівши свій загальний обсяг до 1 988 170 SOL. Sol Strategies посідає третє місце з 370 420 SOL і також має стати першою компанією серед власників скарбниці Solana, яка буде розміщена на Nasdaq. Разом тринадцять компаній тепер контролюють 8,90 мільйона SOL, що становить 1,55% від загальної циркуляційної пропозиції — приблизно $1,80 мільярда за поточною ринковою вартістю. З цих резервів близько 585 059 SOL (вартістю приблизно $104,1 мільйона) стейкаються через Combined Staking Reserve, генеруючи середню прибутковість 6,86%. Хоча цей резерв стейкінгу становить лише 0,102% від загальної пропозиції Solana, це сигналізує про те, що частина казначейських асигнувань активно використовується для отримання прибутку, а не просто лежить без діла. Зростання стратегії скарбниці Solana Імпульс стратегії скарбниці Solana прискорюється, і очікується, що корпоративні володіння значно розширяться в найближчі місяці. DeFi Development Corp., яка наразі є другим за величиною власником, пообіцяла збільшити свої резерви до $1 мільярда. Крім того, Galaxy Digital, Jump Crypto та Multicoin Capital працюють з Cantor Fitzgerald над залученням...
