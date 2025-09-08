Мита Трампа становлять загрозу для ВВП Індії, заявляє головний економічний радник
Пост "Тарифи Трампа становлять загрозу для ВВП Індії", заявляє головний економічний радник, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний економічний радник Індії, В. Ананта Нагесваран, попередив, що 50% тариф президента США Дональда Трампа на індійські товари може значно підірвати економіку країни. У розмові з Bloomberg TV Нагесваран сказав, що тарифи можуть зменшити валовий внутрішній продукт (ВВП) Індії приблизно на 0,5% до 0,6% у фінансовому році, що закінчується 31 березня. Минулого місяця Сполучені Штати подвоїли тарифи на індійський експорт з 25% до 50%, посилаючись на продовження Індією закупівлі дешевої російської нафти, що, за твердженням Трампа, порушує санкції США проти Москви. Тарифна ставка є найвищою для будь-якої азійської економіки, і це ставить індійських експортерів у невигідне становище порівняно з експортерами з В'єтнаму, Бангладеш та Індонезії. Сполучені Штати є найбільшим споживачем Індії, купуючи майже п'яту частину її експорту. Текстиль, ювелірні вироби, взуття та шкіряні товари є серед основних користувачів дешевої робочої сили і, як очікується, постраждають найбільше. Економісти також попереджають, що тривала тарифна війна може зменшити зростання Індії наступного року більш ніж на 0,8%. Деякі інвестиційні банки навіть попереджають про втрату 1%, якщо попит на індійський експорт продовжить падати.
Експорт зупиняється через тарифи
Нагесваран сказав, що 50% тариф складається з двох послідовних підвищень. Сполучені Штати спочатку ввели 25% тариф цього року. Другий 25% штраф було додано наприкінці серпня після того, як Індія продовжила купувати дешеву російську нафту, незважаючи на попередження з Вашингтона. Цей раптовий стрибок застав індійських експортерів зненацька. Товари, які раніше були дешевшими на американському ринку, тепер коштують набагато більше. Аналітики заявили, що високі мита зробили індійські товари нежиттєздатними порівняно з дешевшим імпортом з В'єтнаму, Бангладеш та Індонезії. Галузі, які найбільше постраждали, — це ті, що значною мірою залежать від попиту зі Сполучених Штатів. Текстиль, ювелірні вироби, взуття та шкіряні товари, які використовують...
