2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Сальвадор купує 21 BTC на честь Дня Bitcoin

Сальвадор купує 21 BTC на честь Дня Bitcoin

Допис "Сальвадор купує 21 BTC на честь Дня Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Сальвадор знову підтвердив свою прихильність до Bitcoin, цього разу здійснивши символічну покупку 21 BTC – вартістю близько $2,3 мільйона – щоб відзначити четверту річницю свого Закону про Bitcoin. Президент Наїб Букеле оголосив про купівлю в соціальних мережах, описуючи це як спосіб вшанувати "День Bitcoin", момент у 2021 році, коли країна вперше визнала BTC законним платіжним засобом. Резерви продовжують зростати попри критику Останнє придбання збільшує запаси Bitcoin країни до понад 6 300 BTC, вартістю трохи більше $700 мільйонів. Протягом місяців Національний офіс Bitcoin уряду також тихо поповнював резерви за планом накопичення одного BTC на день, показуючи, що їхня стратегія не просто символічна, а систематична. Оновлення безпеки та регулювання Святкування відбувається незабаром після того, як Сальвадор розподілив свої активи між 14 гаманцями як захід безпеки проти потенційних майбутніх ризиків, включаючи так звані квантові загрози. Водночас законодавці схвалили нове законодавство, яке дає великим банкам та фінансовим установам зелене світло для надання послуг з Bitcoin та цифрових активів професійним інвесторам. Розбіжності з МВФ залишаються Продовження купівлі суперечить заявам, зробленим у липні міністерством фінансів та центральним банком, які повідомили МВФ, що державні закупівлі закінчилися раніше цього року відповідно до умов кредитної угоди. Букеле, однак, неодноразово відкидав зовнішній тиск, наполягаючи в березні, що накопичення "не зупиниться зараз і не зупиниться в майбутньому". Для Букеле купівля 21 BTC була менше про баланси і більше про відправку повідомлення: експеримент Сальвадору з Bitcoin живий, непокірний і все ще зростає через чотири роки. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте свої...
LETSTOP
STOP$0,06667-5,92%
Threshold
T$0,01196-21,88%
Bitcoin
BTC$111 904,18-7,77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:37
Поділитись
Bitcoin нейтральна тенденція, але волатильність ризику зростає у вересні

Bitcoin нейтральна тенденція, але волатильність ризику зростає у вересні

Допис Bitcoin нейтральний тренд, але ризик Волатильності зростає у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: ШІ-моделі прогнозують плоский тренд Bitcoin, але показують понад 50% невизначеності до кінця вересня. Кит відкрив левереджований шорт на $150 млн, що створює ризик падіння, якщо BTC зросте. Інституційні казначейські покупки різко знизилися, сигналізуючи про ослаблення корпоративного попиту на Bitcoin. Bitcoin залишається в діапазоні, оскільки новий прогноз ШІ з використанням моделі Temporal Fusion Transformer (TFT) показує переважно плоский тренд. Модель прогнозує зниження на 1,72% протягом 30 днів, що призведе до падіння BTC до $108,771 до 6 жовтня. Однак прогноз включає різке зростання невизначеності, з суттєвим розширенням довірчих інтервалів протягом останнього тижня вересня. Це свідчить про підвищений ризик і можливість високої волатильності, спричиненої зовнішніми подіями або змінами настроїв. 7-денний прогноз очікує незначне падіння на 1,1%, що утримує BTC близько до рівня $109,451. Хоча цінова тенденція зараз виглядає стабільною, модель відображає зростаючу непередбачуваність, яка може вплинути на короткострокові стратегії. Джерело: CryptoQuant Поєднання результатів моделей TFT і WaveNet показує, що Bitcoin, ймовірно, залишиться в діапазоні від $108,000 до $120,000 цього місяця. Основний сценарій підтримує консолідацію в цьому діапазоні, тоді як вторинний сценарій допускає різкий рух у будь-якому напрямку. Консервативний підхід моделі TFT все ще визнає можливість несподіваного результату через 50% рівень невизначеності ближче до кінця місяця. Це найвищий рівень, зафіксований у цьому циклі прогнозування, що підвищує необхідність обережності в останній тиждень. Шорт-позиція кита та відступ інституцій збільшують тиск на зниження У той час як ШІ-моделі підкреслюють нейтральні тенденції, поведінка ринку натякає на ведмежий ухил, оскільки великі гравці займають агресивні короткі позиції. Кит Bitcoin нещодавно відкрив шорт-угоду на $150,49 млн з використанням 25-кратного левериджу, загалом 1,350.93 BTC. Ціна входу становила $111,292.60, а BTC наразі торгується близько $111,301.00, показуючи невеликий нереалізований збиток у 0,23%. Це залишає угоду відкритою для...
NEAR
NEAR$2,394-18,37%
Bitcoin
BTC$111 904,18-7,77%
Sunrise Layer
RISE$0,009329-8,20%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:36
Поділитись
Найкращі криптовалютні пресейли для купівлі після найбільшого розпродажу Bitcoin з 2022 року

Найкращі криптовалютні пресейли для купівлі після найбільшого розпродажу Bitcoin з 2022 року

Допис "Найкращі криптовалютні передпродажі для купівлі після найбільшого розпродажу Bitcoin з 2022 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аарон пише для NewsBTC як криптовалютний журналіст, висвітлюючи останні новини та події у світі криптовалют. Аарон займається написанням та редагуванням з 2016 року і на власні очі бачив, як еволюціонувало написання для онлайн-видань під впливом усього: від глобалізованої робочої сили до LLM. Він також став свідком зростання криптовалюти від нішевого інтересу до багатотрильйонної сили, яка змінює світову економіку. Його академічний досвід з кількома післядипломними ступенями та любов до якісного письма, де б воно не було знайдено, живлять власний підхід Аарона до висвітлення криптовалют. Що відрізняє хороше письмо? Сторітелінг – знаходження зв'язків між новинами та людьми, які їх читають, і виявлення цих зв'язків. Саме це Аарон шукає у своїх матеріалах. У вільний час Аарон працює в місцевій благодійній організації та любить тренуватися в місцевому боксерському клубі. Він навіть іноді читає паперові книги. Джерело: https://www.newsbtc.com/news/best-crypto-presales-amid-big-bitcoin-sell-off/
LooksRare
LOOKS$0,010423-24,19%
Sunrise Layer
RISE$0,009329-8,20%
BRC20.COM
COM$0,010046-10,29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:35
Поділитись
Сальвадор святкує 4-ту річницю рішення щодо Bitcoin! Здійснено значну покупку BTC!

Сальвадор святкує 4-ту річницю рішення щодо Bitcoin! Здійснено значну покупку BTC!

Пост "Сальвадор святкує 4-ту річницю рішення про Bitcoin! Здійснено значну покупку BTC!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор, який став першопрохідцем, ставши першою країною, яка прийняла Bitcoin як законну валюту в 2021 році, святкує свою 4-ту річницю офіційного прийняття Bitcoin. На цьому етапі Сальвадор оголосив, що придбав 21 Bitcoin на честь 4-ї річниці свого переходу на Bitcoin. Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив у своєму пості, що вони придбали 21 BTC, посилаючись на пропозицію 21 мільйона Bitcoin. "Ми купуємо 21 Bitcoin на День Bitcoin". З останньою покупкою Сальвадор тепер володіє загалом 6 313 BTC, вартістю приблизно 701,8 мільйона доларів за поточними ринковими цінами. Що сталося? Як ви можете пам'ятати, Сальвадор прийняв відповідний закон, що визнає Bitcoin як законну валюту, у червні 2021 року, а пізніше здійснив першу офіційну покупку BTC у вересні 2021 року. З того часу латиноамериканська країна продовжувала купувати Bitcoin, а в 2022 році запустила політику купівлі 1 BTC щодня. Хоча свобода Bitcoin у країні була обмежена в рамках кредитної угоди, укладеної країною з МВФ, також стверджувалося, що політика країни щодо купівлі 1 BTC щодня закінчиться. Однак Найіб Букеле спростував ці твердження і заявив, що покупки триватимуть. Букеле сказав у заяві зі свого акаунту X у березні: "Ні, покупки BTC не припиняються. Якщо вони не припинилися, коли світ виключив нас і більшість користувачів 'bitcoin' покинули нас, вони не припиняться зараз і не припиняться в майбутньому". *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
LETSTOP
STOP$0,06667-5,92%
Threshold
T$0,01196-21,88%
Bitcoin
BTC$111 904,18-7,77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:23
Поділитись
Масовий розпродаж китами загрожує короткостроковому ралі Bitcoin

Масовий розпродаж китами загрожує короткостроковому ралі Bitcoin

Допис Масовий розпродаж Китами загрожує короткостроковому ралі Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Великі власники Bitcoin розвантажили BTC на суму понад $12 мільярдів лише за один місяць, викликаючи нове занепокоєння щодо короткострокової стабільності ціни. Дані від CryptoQuant показують, що гаманці Китів — ті, що утримують від 1,000 до 10,000 BTC — зменшили свої резерви більш ніж на 100,000 монет за останні 30 днів. Найбільший Відтік з 2022 року Аналітики описують відтік як найважчий розподіл Китів з липня 2022 року. З приблизно 114,920 проданих BTC, вартістю близько $12.7 мільярдів за поточними рівнями, хвиля продажів вплинула на цінову структуру Bitcoin, короткочасно опустивши ринок нижче $108,000 раніше цього тижня. "Caueconomy" від CryptoQuant зазначив, що тенденція відображає зростаюче уникнення ризику серед великих інвесторів: "Основні гравці все ще зменшують свої портфелі, і це може продовжувати тиснути на ціни протягом наступних кількох тижнів." Ознаки уповільнення Хоча вересень почався з того, що Кити перемістили майже 95,000 BTC лише за один тиждень — найбільша семиденна зміна з березня 2021 року — останні цифри свідчать про те, що інтенсивність зменшується. Станом на 6 вересня тижневий відтік знизився ближче до 38,000 BTC. Незважаючи на зниження, Bitcoin стабілізувався у вузькому торговому діапазоні, коливаючись між $110,000 та $111,000 протягом останніх трьох днів. Деякі на ринку, включаючи підприємця Bitcoin Девіда Бейлі, стверджують, що якщо продажі припиняться, ціни можуть навіть піднятися до $150,000. Однак наразі увага залишається на поведінці Китів, яка продовжує диктувати короткострокову динаміку. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Александр Здравков — людина, яка завжди шукає логіку за речами. Він вільно володіє німецькою мовою і має більше...
NEAR
NEAR$2,394-18,37%
LooksRare
LOOKS$0,010423-24,19%
ChangeX
CHANGE$0,00146433-8,29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:22
Поділитись
Ці альткоїн ETF можуть кинути виклик Bitcoin та Ethereum

Ці альткоїн ETF можуть кинути виклик Bitcoin та Ethereum

Ця публікація "Ці Альткоїни ETF можуть кинути виклик Bitcoin та Ethereum" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Сьогоднішні новини криптовалют розкривають переломний момент для ринку біржових фондів (ETF). Довготривале домінування Bitcoin та Ethereum у крипто-ETF незабаром може зіткнутися з конкуренцією, оскільки регулятори готуються розширити схвалення. Аналітики вважають, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закладає основу для нової ери, де ETF альткоїнів стануть частиною фінансового інструментарію Уолл-стріт. Bitcoin та Ethereum все ще лідирують на ландшафті ETF Наразі Bitcoin та Ethereum залишаються якорями ринку ETF. ETF Bitcoin, запущені з високим попитом, встановили стандарт для інтеграції криптовалют у основні фінанси. Проте ETF Ethereum зіткнулися з труднощами під час запуску в середині 2024 року. Слабкі притоки відображали вагання радників, які все ще адаптуються до фондів Bitcoin. Крім того, відсутність функцій стейкінгу зробила ETF Ethereum неповними. Багато хто очікує сильнішого попиту, коли стейкінг стане частиною структури, підкреслюючи як можливості, так і виклики для ролі Ethereum. Наступний крок SEC: ETF альткоїнів на горизонті За даними аналітиків Bloomberg, кілька криптовалют вже відповідають критеріям лістингу. Це включає Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) та Polkadot (DOT). Популярні токени, такі як Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP від Ripple, Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB), також є сильними претендентами, враховуючи їхню ліквідність та усталені ринки деривативів. Цей зсув може переосмислити ринок ETF, запроваджуючи більшу різноманітність за межами домінування Bitcoin та Ethereum. Які Альткоїни можуть очолити хвилю ETF? Перша хвиля ETF альткоїнів, ймовірно, зосередиться на токенах з високою ліквідністю, таких як $Solana, $Cardano та $XRP, оскільки ці активи вже користуються високим попитом інвесторів. З часом можуть з'явитися більш диверсифіковані ETF продукти, що поєднують кошик альткоїнів, таких як $LINK, $AVAX та $DOT. Хоча не кожен токен приверне однаковий інтерес, саме схвалення ETF альткоїнів стане поворотним моментом — підтверджуючи, що цифрові активи тепер є...
Bitcoin Cash Node
BCH$526,7-10,59%
Union
U$0,008441-15,48%
Solana
SOL$183,94-16,77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:21
Поділитись
Натхнення для покупців Bitcoin Hyper

Натхнення для покупців Bitcoin Hyper

Пост "Натхнення для гіпер-покупців Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мільярдерський шлях Сейлора з Bitcoin: натхнення для гіпер-покупців Bitcoin. Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як крипто-письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, майбутній Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в багатьох галузях, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, крипто та інші теми-які-не-можна-називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в крипто і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin і альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив і дружбу. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:05
Поділитись
BlockDAG лідирує з залученими $400 млн і фіксованою ціною $0,0013

BlockDAG лідирує з залученими $400 млн і фіксованою ціною $0,0013

Пост BlockDAG лідирує з залученими $400 млн і фіксованою ціною $0.0013 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найкращі криптопроєкти, за якими варто слідкувати у вересні 2025 року: BlockDAG, DOGE, BONK і TRX У криптовалюті залучений капітал має значення лише тоді, коли він створює щось реальне. Проєкти з яскравими цифрами, але малою суттю не тривають довго. Але коли проєкт перетворює фінансування на інфраструктуру, користувачів і щоденну взаємодію, саме тоді увага виправдана. Цей список не про монети з одним лише хайпом, а про проєкти, що демонструють масштаб, тягу та дорожню карту, яка вже в дії. Станом на вересень 2025 року, це чотири найкращі криптопроєкти, які перетворюють потенціал на докази, і один з них надає покупцям точку входу з фіксованою ціною, яку мало хто очікував. BlockDAG (BDAG): від капіталу до коду, майнерів і мільйонів користувачів BlockDAG не намагається привернути увагу. Він вже має її, з цифрами, яким би позаздрили більшість інших передпродажів. З понад $400 млн залучених коштів, включаючи $40 млн лише за останній місяць, це не просто великий збір коштів. Це відданий збір. Було продано понад 25,5 мільярдів монет BDAG, з приєднанням понад 312 000 унікальних власників. Але справжня відмінність полягає в тому, як використовується цей капітал. Замість маркетингового хайпу, BlockDAG вклав кошти безпосередньо в інфраструктуру. Вже відправлено 19 000 майнерів серії X (X10, X30, X100), з масштабуванням до 2 000 одиниць на тиждень. Понад 3 мільйони користувачів активно майнять через мобільний застосунок X1, перетворюючи щоденні натискання на щоденну участь. Також є глобальна панель управління в режимі реального часу, інструменти для розробників і багаторівнева майнінгова екосистема. Дорожня карта - це не обіцянка, це набір продуктів, який вже використовується зростаючою глобальною базою у понад 130 країнах. Передпродаж наразі знаходиться в Партії 30, за ціною $0,03, з ROI 2 900% з Партії 1. Але справжня можливість полягає в тимчасовій фіксації ціни на рівні $0,0013, відкритій до 1 жовтня. Це рідкісна...
Threshold
T$0,01196-21,88%
RealLink
REAL$0,07027-14,08%
Bonk
BONK$0,00001381-27,77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:36
Поділитись
Шукаєте найкращі криптовалюти до $1 сьогодні? BlockchainFX залучив майже $7m і може бути кращим за Hyperliquid та Cardano

Шукаєте найкращі криптовалюти до $1 сьогодні? BlockchainFX залучив майже $7m і може бути кращим за Hyperliquid та Cardano

Оскільки ринок шукає найкращі криптовалюти для купівлі сьогодні, увага переходить від усталених альткоїнів до проєктів нового покоління. Cardano і навіть відомі платформи, такі як Hyperliquid, створили собі репутацію, але їхні ціни часто різко коливаються. BlockchainFX ($BFX) позиціонує себе як більш стійку та перспективну альтернативу. З ціною передпродажу $0,022 [...] Публікація "Шукаєте найкращі криптовалюти до $1 сьогодні? BlockchainFX зібрав майже $7 млн і може бути кращим за Hyperliquid і Cardano" вперше з'явилася на Blockonomi.
Moonveil
MORE$0,02612-17,68%
Forward
FORWARD$0,0002183-0,18%
Поділитись
Blockonomi2025/09/08 17:30
Поділитись
Індія-Пакистан - найгарячіший квиток у крикеті, оскільки попит зростає на Кубку Азії

Індія-Пакистан - найгарячіший квиток у крикеті, оскільки попит зростає на Кубку Азії

Пост "Індія-Пакистан - найгарячіший Квиток у крикеті, оскільки попит зростає на Кубку Азії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія та Пакистан зіткнуться на Кубку Азії (Фото: Alex Davidson-ICC/ICC через Getty Images) ICC через Getty Images Крикет може бути своєрідною британською грою з битою та м'ячем, але його серце в наші дні міцно вкорінене в Південній Азії, де розташовані п'ять із 12 найпотужніших націй. Не дивно, що високоприбутковий дворічний Кубок Азії є по суті єдиним континентальним чемпіонатом з крикету, вартим уваги. Але насправді Кубок Азії, яким керує регіональна організація Азіатська рада з крикету, не був би фінансово життєздатним, якби не прибутковий матч між Індією та Пакистаном, які, як зазвичай, об'єднані в одну групу в останньому турнірі, що починається 9 вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Індія та Пакистан, рідкісні суперники в крикеті через напружену геополітику, зіграють один проти одного 14 вересня в Дубаї, і також є чітка можливість другого матчу 21-го. Ще один матч може відбутися, якщо суперники вийдуть у фінал, що по суті перетворюється на серію з трьох ігор між командами, які не грали двосторонні серії один проти одного більше десятиліття через політичну ситуацію. Існує великий інтерес, коли зустрічаються Індія та Пакистан (Фото: FADEL SENNA/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Відповідно до спраги за матчами між цими країнами, квитки на матч 14 вересня майже вичерпані і значно дорожчі, ніж інші. Квитки на турнір об'єднані в пакети, при цьому загальні перепустки на три гри - включаючи Індію та Пакистан 14 вересня - продаються за $134,60. Більшість квитків загального доступу розпродані, але є преміум-квитки, які продаються за $283,38 за пакет із трьох ігор. Гостьовий перепуск на гру Індія-Пакистан коштує майже $1000, а приватна ложа для чотирьох осіб...
Threshold
T$0,01196-21,88%
ALEX Lab
ALEX$0,00391-26,22%
Seed.Photo
PHOTO$0,7839-3,86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:52
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів