BlockDAG лідирує з залученими $400 млн і фіксованою ціною $0,0013

Пост BlockDAG лідирує з залученими $400 млн і фіксованою ціною $0.0013 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найкращі криптопроєкти, за якими варто слідкувати у вересні 2025 року: BlockDAG, DOGE, BONK і TRX У криптовалюті залучений капітал має значення лише тоді, коли він створює щось реальне. Проєкти з яскравими цифрами, але малою суттю не тривають довго. Але коли проєкт перетворює фінансування на інфраструктуру, користувачів і щоденну взаємодію, саме тоді увага виправдана. Цей список не про монети з одним лише хайпом, а про проєкти, що демонструють масштаб, тягу та дорожню карту, яка вже в дії. Станом на вересень 2025 року, це чотири найкращі криптопроєкти, які перетворюють потенціал на докази, і один з них надає покупцям точку входу з фіксованою ціною, яку мало хто очікував. BlockDAG (BDAG): від капіталу до коду, майнерів і мільйонів користувачів BlockDAG не намагається привернути увагу. Він вже має її, з цифрами, яким би позаздрили більшість інших передпродажів. З понад $400 млн залучених коштів, включаючи $40 млн лише за останній місяць, це не просто великий збір коштів. Це відданий збір. Було продано понад 25,5 мільярдів монет BDAG, з приєднанням понад 312 000 унікальних власників. Але справжня відмінність полягає в тому, як використовується цей капітал. Замість маркетингового хайпу, BlockDAG вклав кошти безпосередньо в інфраструктуру. Вже відправлено 19 000 майнерів серії X (X10, X30, X100), з масштабуванням до 2 000 одиниць на тиждень. Понад 3 мільйони користувачів активно майнять через мобільний застосунок X1, перетворюючи щоденні натискання на щоденну участь. Також є глобальна панель управління в режимі реального часу, інструменти для розробників і багаторівнева майнінгова екосистема. Дорожня карта - це не обіцянка, це набір продуктів, який вже використовується зростаючою глобальною базою у понад 130 країнах. Передпродаж наразі знаходиться в Партії 30, за ціною $0,03, з ROI 2 900% з Партії 1. Але справжня можливість полягає в тимчасовій фіксації ціни на рівні $0,0013, відкритій до 1 жовтня. Це рідкісна...