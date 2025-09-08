Глобальні акції зростають разом із золотом і міддю на тлі політичного хаосу
Пост "Глобальні акції зростають разом із золотом і міддю на тлі політичного хаосу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції по всьому світу зростають у понеділок, оскільки трейдери реагують на накопичення глобальних політичних проблем та інфляційні побоювання. Ф'ючерси, пов'язані з Dow Jones Industrial Average, зросли на 69 пунктів, або 0,2%. S&P 500 піднявся на 0,2%, а Nasdaq-100 зріс на 0,4%, при цьому всі погляди спрямовані на майбутні дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані в середу та четвер. Раніше сьогодні були опубліковані дані про торгівлю Китаю, які показали, що експорт у серпні зріс на 4,4% порівняно з минулим роком у доларовому вираженні, що значно нижче прогнозу в 5,0%, зробленого економістами, опитаними Reuters. Імпорт також не виправдав очікувань через триваючу житлову кризу та зростаючі побоювання щодо безробіття, які негативно впливають на споживчий попит.
Ринок Азії демонструє різке зростання
У Азіатсько-Тихоокеанському регіоні більшість ринків завершилися вище, незважаючи на зростаючу нестабільність. Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба подав у відставку на вихідних після тривалого тиску, що послідував за поганими результатами його партії на минулорічних національних виборах. Інвестори відреагували позитивно. Японський Nikkei 225 зріс на 1,45%, закрившись на рівні 43 643,81, а Topix додав 1,06%, досягнувши рекордних 3 138,2. Тим часом єна ослабла на 0,64% до 148,33 за долар, а японські облігації знову розпродалися. Прибутковість 30-річних державних облігацій зросла більш ніж на 4 базисних пункти до 3,272%, тоді як прибутковість 20-річних облігацій піднялася більш ніж на 3 базисних пункти до 2,676%. Обидва показники значно зросли протягом року.
Південнокорейський Kospi піднявся на 0,45% до 3 219,59, а Kosdaq зріс на 0,89% до 818,6. Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 0,8%, тоді як китайський CSI 300 зріс на 0,16% до 4 467,57. Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,24%, закрившись на рівні 8 849,6. Натомість індійські ринки показали зростання: Nifty 50 піднявся на 0,44%, а Sensex додав 0,34%.
OPEC+ збільшує виробництво, метали продовжують зростання, разом з європейськими акціями
Ціни на нафту трохи зросли...
