Після 18 років футбольний фільм "The Senior" нарешті виходить у кінотеатри

Лайнбекер Sul Ross State Майк Флінт сидить на трибунах перед футбольним матчем коледжу проти Texas Lutheran, субота, 13 жовтня 2007 року, в Альпіні, Техас. 59-річний Флінт грає на позиції лайнбекера через 37 років після того, як він востаннє грав за Лобос. (AP Photo/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Усі права захищені. Влітку 2007 року голлівудський продюсер Марк Чіарді сидів у своєму офісі, коли натрапив на статтю в Los Angeles Times про Майка Флінта, 59-річного чоловіка, який нещодавно потрапив до футбольної команди Державного університету Sul Ross у західному Техасі. Флінт колись був капітаном і основним лайнбекером у Sul Ross, але його виключили зі школи перед його випускним сезоном у 1971 році через участь у бійці. Він завжди шкодував про те, як закінчилася його кар'єра, тому вирішив повернутися до школи через десятиліття після відвідування зустрічі випускників, де колишні товариші по команді сказали йому, що він повинен дати футболу ще один шанс. Чіарді, колишній професійний бейсбольний пітчер, спродюсував кілька великих спортивних фільмів і вважав, що історія Флінта стане ідеальним фільмом. Таким чином, він зв'язався з Флінтом і поїхав до Sul Ross, який знаходиться в Альпіні, Техас, приблизно за 375 миль на захід від Сан-Антоніо і за 90 миль від кордону з Мексикою. Того вікенду, після зустрічі з Флінтом, його тренерами, товаришами по команді та дружиною, Чіарді досяг угоди з Флінтом щодо створення фільму про його життя. Тепер, майже через 18 років, історія Флінта нарешті виходить на великий екран. 19 вересня фільм "The Senior" вийде в кінотеатрах по всій країні. "Майк отримав уявлення про кінобізнес", - сказав Чіарді, сміючись. "Деякі речі потребують часу, щоб скластися". Він додав: "Час не завжди має значення. Ці історії стають вічними, незалежно від того, сталося це у 2007 році чи в наші дні. Ці історії знаходять відгук". Після...