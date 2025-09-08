2025-10-11 Saturday

Пітер Шифф висміює прогноз Тома Лі щодо Bitcoin (BTC) у $200 тис.

Пітер Шифф висміює прогноз Тома Лі щодо Bitcoin (BTC) у $200 тис.

Допис "Пітер Шифф критикує прогноз Тома Лі щодо Bitcoin (BTC) у $200 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння нижче $100 000? Невражаючий чотирирічний цикл? Співзасновник Echelon Wealth Partners Пітер Шифф розкритикував Тома Лі з Fundstrat, одного з найвідоміших перманентних оптимістів Уолл-стріт, за його надмірно оптимістичний прогноз ціни Bitcoin (BTC). Лі, який передбачив, що ціна провідної криптовалюти потенційно може досягти рівня $200 000, звинуватив у нещодавній низькій ефективності провідної криптовалюти небажання Федеральної резервної системи США (FRS) знижувати процентні ставки. Однак Шифф зазначив, що золото фактично зросло на 10% за останні два місяці, нещодавно досягнувши чергового історичного максимуму (ATH) у $3 620. Як повідомляє U.Today, відомий фінансовий коментатор раніше стверджував, що ті, хто обрав Bitcoin, насправді поставили не на того коня після того, як ціна золота досягла нового піку через зростаючі перспективи зниження ставок ФРС без повного приборкання інфляції. Падіння нижче $100 000? Шифф тепер стверджує, що Bitcoin насправді з більшою ймовірністю впаде нижче $100 000, ніж зросте вище $200 000, попереджаючи, що низька ефективність Bitcoin порівняно із золотом насправді є поганим знаком для флагманської криптовалюти. Вам також може сподобатися "Ринки орієнтовані на майбутнє. Ось чому золото зросло на 10% напередодні майбутніх знижень ставок. Нездатність Bitcoin зростати разом із золотом на основі тих самих перспектив повинна викликати у нього занепокоєння", - сказав Шифф. Гравці Polymarket також налаштовані ведмежо щодо ставки Лі. На момент публікації ймовірність того, що Bitcoin досягне $200 000 цього року, становить лише 8%. Примітно, що Bitcoin наразі має таку ж імовірність падіння нижче рівня $70 000 до кінця 2025 року. Невражаючий чотирирічний цикл? Шифф нещодавно заявив, що чотирирічна прибутковість Bitcoin виглядатиме невражаюче, коли з бульбашки Bitcoin вийде "більше повітря". Він зазначив, що криптовалюта фактично впала на 16% порівняно із золотом за останні чотири роки, незважаючи на відносно вражаючу прибутковість порівняно з доларом США. Там...
2025/09/08 20:38
Квантова часова бомба Bitcoin: Установи не можуть чекати

Квантова часова бомба Bitcoin: Установи не можуть чекати

Пост "Квантова бомба уповільненої дії Bitcoin: Інституційні установи не можуть чекати" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автору і не представляють погляди та думки редакції crypto.news. Геополітичні важковаговики розглядають квантові обчислення як пріоритет національної безпеки, вкладаючи мільярди. Проте основна криптографія Bitcoin (BTC) залишається незахищеною. Інституційні установи повинні наполягати на пост-квантовому захисті зараз або ризикувати спостерігати, як трильйони випаровуються внаслідок квантової атаки через 3-5 років. Розмова про "Q-день" змістилася з "якщо" це станеться на "коли", і тепер зосереджена на тому, як відреагують інституційні гравці. Резюме Квантові обчислення - це не теорія, а годинниковий механізм — еліптичні криві підписів Bitcoin вже можна зібрати сьогодні і зламати завтра, коли квантове обладнання досягне критичного масштабу. BlackRock та IBM б'ють на сполох — розвідувальні агентства, ймовірно, накопичують відкриті ключі, очікуючи на "Q-день", щоб перевернути безпеку Bitcoin з ніг на голову. Захист Bitcoin надто повільний — процес BIP та поетапні оновлення не можуть зрівнятися зі швидкістю засекреченого квантового прориву, залишаючи адреси беззахисними. Інституційні установи повинні діяти зараз — кастодіани та біржі потребують квантово-стійкого зберігання, аудитів життєвого циклу та впровадження алгоритмів, схвалених NIST, перш ніж станеться катастрофа. Готовність — це конкурентна перевага — ранні учасники не лише захищають активи, але й завойовують довіру, регуляторну впевненість та притоки на нестабільному ринку. BlackRock відкрито позначив цю квантову загрозу. З інституційної точки зору, ставки досить високі — навіть катастрофічні, як тільки "криптографічна релевантність" стане реальністю. Питання не в тому, чи становить квантова загроза ризик. Питання в тому, що галузь повинна зробити — прямо зараз — щоб підготуватися. Квантовий ризик — це не попередження, це сигнал до пробудження Bitcoin захищає свої транзакції за допомогою цифрових підписів на еліптичних кривих. Дослідник IBM Джей Гамбетта попереджає, що запал вже запалено, а ончейн підписи вже скомпрометовані. Як це працює? Зловмисники зберігають їх для розшифровки пізніше, коли...
2025/09/08 19:33
Глобальні акції зростають разом із золотом і міддю на тлі політичного хаосу

Глобальні акції зростають разом із золотом і міддю на тлі політичного хаосу

Пост "Глобальні акції зростають разом із золотом і міддю на тлі політичного хаосу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції по всьому світу зростають у понеділок, оскільки трейдери реагують на накопичення глобальних політичних проблем та інфляційні побоювання. Ф'ючерси, пов'язані з Dow Jones Industrial Average, зросли на 69 пунктів, або 0,2%. S&P 500 піднявся на 0,2%, а Nasdaq-100 зріс на 0,4%, при цьому всі погляди спрямовані на майбутні дані щодо інфляції, які мають бути опубліковані в середу та четвер. Раніше сьогодні були опубліковані дані про торгівлю Китаю, які показали, що експорт у серпні зріс на 4,4% порівняно з минулим роком у доларовому вираженні, що значно нижче прогнозу в 5,0%, зробленого економістами, опитаними Reuters. Імпорт також не виправдав очікувань через триваючу житлову кризу та зростаючі побоювання щодо безробіття, які негативно впливають на споживчий попит. Ринок Азії демонструє різке зростання У Азіатсько-Тихоокеанському регіоні більшість ринків завершилися вище, незважаючи на зростаючу нестабільність. Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба подав у відставку на вихідних після тривалого тиску, що послідував за поганими результатами його партії на минулорічних національних виборах. Інвестори відреагували позитивно. Японський Nikkei 225 зріс на 1,45%, закрившись на рівні 43 643,81, а Topix додав 1,06%, досягнувши рекордних 3 138,2. Тим часом єна ослабла на 0,64% до 148,33 за долар, а японські облігації знову розпродалися. Прибутковість 30-річних державних облігацій зросла більш ніж на 4 базисних пункти до 3,272%, тоді як прибутковість 20-річних облігацій піднялася більш ніж на 3 базисних пункти до 2,676%. Обидва показники значно зросли протягом року. Південнокорейський Kospi піднявся на 0,45% до 3 219,59, а Kosdaq зріс на 0,89% до 818,6. Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 0,8%, тоді як китайський CSI 300 зріс на 0,16% до 4 467,57. Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,24%, закрившись на рівні 8 849,6. Натомість індійські ринки показали зростання: Nifty 50 піднявся на 0,44%, а Sensex додав 0,34%. OPEC+ збільшує виробництво, метали продовжують зростання, разом з європейськими акціями Ціни на нафту трохи зросли...
2025/09/08 19:22
$1,000 в цих 4 токенах зроблять звичайних інвесторів мільйонерами

$1,000 в цих 4 токенах зроблять звичайних інвесторів мільйонерами

Пост "$1,000 в цих 4 токенах зроблять звичайних інвесторів мільйонерами" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРОВАНИЙ ПОСТ* Мемкоїни значно зросли протягом років, з токенами на кшталт Dogecoin та Shiba Inu, що принесли прибуток понад 10,000% для ранніх інвесторів. Оскільки криптовалютний ринок нагрівається у 2025 році, ці 4 токени позиціонуються як найкращі Мемкоїни для додавання до вашого портфоліо, оскільки $1,000 в них можуть зробити звичайних інвесторів мільйонерами. Little Pepe (LILPEPE): найкращий Мемкоїн для створення мільйонерів Little Pepe (LILPEPE) очолює список найкращих Мемкоїнів для додавання до вашого портфоліо у 2025 році. Його передпродаж привернув величезну увагу, з розподіленими 26,5% від загальної пропозиції у 100 мільярдів. Одинадцятий етап передпродажу швидко розпродався, а дванадцятий етап, за ціною $0,0021 за токен, вже зібрав понад $1,55 мільйона лише за тиждень. Цей неймовірний імпульс показує, як швидко інвестори діють, щоб забезпечити свою частку перед запуском. LILPEPE — це не лише прогрів. Проект готується до лістингу на двох топових біржах при запуску і націлений на вхід до найбільшої біржі на ринку. Унікальність Little Pepe полягає в його екосистемі. $LILPEPE — це нативний утиліті токен, що живить блокчейн Layer 2 нового покоління, який поєднує мем-культуру з блискавично швидкою технологією. З ультра-низькими комісіями, безпекою на надзвуковій швидкості та завершеністю швидше, ніж вірусний твіт, інфраструктура LILPEPE відрізняє його від інших мем-проектів, яким бракує справжньої корисності. Додаючи довіру, LILPEPE пройшов повний аудит від CertiK з вражаючим показником безпеки 95,49%, що доводить, що довіра інвесторів та безпека є основою проекту. З потужною підтримкою від анонімних експертів, які успішно допомогли деяким з найкращих Мемкоїнів в історії, LILPEPE готовий забезпечити такий же прибуток, який отримали ранні власники Dogecoin та Shiba Inu. Ось чому багато звичайних інвесторів бачать його як...
2025/09/08 19:21
Ерік Трамп подвоює ставку на роль Bitcoin у скарбниці Японії

Ерік Трамп подвоює ставку на роль Bitcoin у скарбниці Японії

Пост "Ерік Трамп підтверджує свою роль у Bitcoin Скарбниці в Японії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляції навколо бізнес-діяльності Еріка Трампа в Азії призвели до стрімкого зростання, а потім падіння акцій однієї японської компанії, але син президента США тепер прояснив ситуацію. Фотографія Трампа поруч із президентом ABC, токійської компанії, раніше відомої як GFA, швидко поширилася серед інвесторів. Це зображення підживило чутки про співпрацю Трампа з компанією, спричинивши хвилю іноземних покупок. Ціна акцій ABC різко зросла, але потім впала майже на 18%, коли Трамп публічно заперечив будь-яку причетність. Заява Трампа Публікуючи на X, Трамп заявив, що фотографія була зроблена випадково на конференції і не є доказом будь-якого партнерства. "Я не знаю, хто це, і не маю жодного відношення до цієї компанії", - написав він, додавши, що його єдині ділові стосунки в регіоні пов'язані з компанією Metaplanet, орієнтованою на Bitcoin. Зобов'язання перед Metaplanet Трампа нещодавно призначили стратегічним радником Metaplanet, яку порівнюють з MicroStrategy через її агресивну стратегію накопичення Bitcoin. Минулого тижня він відвідав зустріч акціонерів компанії, підтверджуючи свій зв'язок з фірмою. Metaplanet, зі свого боку, продовжує нарощувати свої криптовалютні резерви. У понеділок компанія додала 136 BTC до свого балансу за середньою вартістю $111,783, довівши загальні запаси до 20,136 BTC — вартістю понад $2 мільярди. Роз'яснення Трампа підкреслює як чутливість ринку до відомих імен, так і його намір залишатися пов'язаним виключно з Metaplanet в Азії. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс — досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення індустрій криптовалют, блокчейну та фінтеху,...
2025/09/08 19:13
СЕНСАЦІЙНА НОВИНА: Solana (SOL) оголошує про нове придбання на $1,6 мільярда! Ось деталі...

СЕНСАЦІЙНА НОВИНА: Solana (SOL) оголошує про нове придбання на $1,6 мільярда! Ось деталі...

Пост СЕНСАЦІЙНІ НОВИНИ: Solana (SOL) оголошує про нове придбання на $1,6 мільярда! Ось деталі... з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), стратегія скарбниці продовжує зростати для альткоїнів. На цьому етапі з'явилися останні новини для Solana (SOL). Відповідно, компанія під назвою Forward Industries оголосила, що створить скарбницю Solana на $1,65 мільярда під керівництвом Galaxy Digital, Jump Crypto та Multicoin Capital. Відповідно, компанія оголосила, що отримала інвестиції в розмірі $1,65 мільярда, включаючи готівку та стейблкоїни, в спеціальному раунді фінансування для придбань. Galaxy, Jump Crypto та Multicoin надаватимуть як капітал, так і стратегічну підтримку, щоб допомогти Forward Industries структурувати та виконати свою стратегію скарбниці Solana та стати провідним публічним інституційним учасником в екосистемі Solana. Майкл Пруїтт, генеральний директор Forward Industries, сказав: "Solana стала однією з найбільш інноваційних та широко прийнятих екосистем блокчейну у світі. Наша стратегія створення активної програми скарбниці Solana підкреслює нашу віру в довгостроковий потенціал SOL та наше зобов'язання створювати вартість для акціонерів шляхом безпосередньої участі в її зростанні. Робота з такими фірмами, як Galaxy, Jump Crypto та Multicoin, які мають глибокий досвід та перевірену історію інвестування та розвитку екосистеми Solana, надає нам міцну основу для виконання цієї стратегії та позиціонування компанії як ключового гравця у просторі цифрових активів." *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
2025/09/08 19:05
Новини Cardano підкреслюють успіхи розробки, проте аналітики кажуть, що Rollblock може зрости в 20 разів до листопада

Новини Cardano підкреслюють успіхи розробки, проте аналітики кажуть, що Rollblock може зрости в 20 разів до листопада

Пост "Особливості новин Cardano про успіхи розвитку, проте Аналітики кажуть, що Rollblock може зрости в 20 разів до листопада" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини для інвесторів у Криптовалюту в 2025 році сповнені останніми новинами про Cardano, зростання новачка GambleFi Rollblock та потік нових проектів, що змагаються за увагу. Поки деякі трейдери роблять ставки на знайомі Альткоїни, інші придивляються до токенів на етапі передпродажу, які можуть забезпечити експоненційне зростання. Rollblock може стати тим, хто шокує ринок, і деякі аналітики припускають, що він може зрости до 50 разів цього року. Rollblock (RBLK): формування дефіциту пропозиції Rollblock (RBLK) — це діючий ігровий хаб Web3, де користувачі можуть грати в покер, блекджек, слоти та лігу спортивних прогнозів з тисячами поточних матчів. Кожна ставка та виплата захищені на блокчейні, що означає повну прозорість та відсутність маніпуляцій. Безпека забезпечена через аудит SolidProof, а фіатні платежі через Visa, Mastercard, Apple Pay та Google Pay роблять його доступним для всіх, хто тільки починає занурюватися у світ криптовалют. Магія полягає в тому, як Rollblock пов'язує реальну ігрову активність зі своїми власниками токенів. Фактично, його модель розподілу доходів робить RBLK одним із найперспективніших криптопроектів 2025 року. На відміну від більшості нових криптовалют, які існують лише на папері, Rollblock вже обробив мільйони ставок з тисячами активних гравців. Аналітики попереджають про наближення дефіциту пропозиції, коли попит зростає, а пропозиція залишається фіксованою. - Понад 15 мільйонів доларів у ставках розміщено на платформі GambleFi Rollblock - Понад 12 000 ігор на базі ШІ-агент, від класичних настільних до ексклюзивних блокчейн-ігор - До 30% тижневого доходу розподіляється між власниками через викуп та спалювання - Стейкінг RBLK пропонує прибутковість, що значно перевищує багато топових альткоїнів - Ліцензований та повністю перевірений для прозорості Токеноміка RBLK — ще одна причина, чому ранні покупці називають його найкращим передпродажем криптовалюти на даний момент. Пропозиція обмежена одним мільярдом, і 30% доходу платформи використовується для купівлі RBLK на...
2025/09/08 18:58
Після 18 років футбольний фільм "The Senior" нарешті виходить у кінотеатри

Після 18 років футбольний фільм "The Senior" нарешті виходить у кінотеатри

Пост "Після 18 років футбольний фільм 'The Senior' нарешті виходить у кінотеатри" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Лайнбекер Sul Ross State Майк Флінт сидить на трибунах перед футбольним матчем коледжу проти Texas Lutheran, субота, 13 жовтня 2007 року, в Альпіні, Техас. 59-річний Флінт грає на позиції лайнбекера через 37 років після того, як він востаннє грав за Лобос. (AP Photo/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Усі права захищені. Влітку 2007 року голлівудський продюсер Марк Чіарді сидів у своєму офісі, коли натрапив на статтю в Los Angeles Times про Майка Флінта, 59-річного чоловіка, який нещодавно потрапив до футбольної команди Державного університету Sul Ross у західному Техасі. Флінт колись був капітаном і основним лайнбекером у Sul Ross, але його виключили зі школи перед його випускним сезоном у 1971 році через участь у бійці. Він завжди шкодував про те, як закінчилася його кар'єра, тому вирішив повернутися до школи через десятиліття після відвідування зустрічі випускників, де колишні товариші по команді сказали йому, що він повинен дати футболу ще один шанс. Чіарді, колишній професійний бейсбольний пітчер, спродюсував кілька великих спортивних фільмів і вважав, що історія Флінта стане ідеальним фільмом. Таким чином, він зв'язався з Флінтом і поїхав до Sul Ross, який знаходиться в Альпіні, Техас, приблизно за 375 миль на захід від Сан-Антоніо і за 90 миль від кордону з Мексикою. Того вікенду, після зустрічі з Флінтом, його тренерами, товаришами по команді та дружиною, Чіарді досяг угоди з Флінтом щодо створення фільму про його життя. Тепер, майже через 18 років, історія Флінта нарешті виходить на великий екран. 19 вересня фільм "The Senior" вийде в кінотеатрах по всій країні. "Майк отримав уявлення про кінобізнес", - сказав Чіарді, сміючись. "Деякі речі потребують часу, щоб скластися". Він додав: "Час не завжди має значення. Ці історії стають вічними, незалежно від того, сталося це у 2007 році чи в наші дні. Ці історії знаходять відгук". Після...
2025/09/08 18:55
Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Bitcoin Treasuries купують на спаді, Сейлор приєднується до Bloomberg 500, та інше...

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Bitcoin Treasuries купують на спаді, Сейлор приєднується до Bloomberg 500, та інше...

Допис Bitcoin Prediction Today as Bitcoin Treasuries Buy the Dip, Saylor Joins Bloomberg 500, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin Prediction Today as Bitcoin Treasuries Buy the Dip, Saylor Joins Bloomberg 500, and More… Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій, яка має майже десятирічний досвід написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними криптовалютними та NFT виданнями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately – що підняло її до керівної ролі в криптовалютній журналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та зміни в регулюванні. В рамках своєї стратегії залучення новачків у Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Підкреслюючи свій динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну тематику, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
2025/09/08 18:47
Складність майнінгу Bitcoin досягає історичного максимуму (ATH), оскільки ціна BTC консолідується

Складність майнінгу Bitcoin досягає історичного максимуму (ATH), оскільки ціна BTC консолідується

Пост Bitcoin Майнінг складність досягає історичного максимуму, оскільки ціна BTC консолідується з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Складність майнінгу Bitcoin зросла з 134,7 трильйонів до 137 трильйонів. Це п'яте послідовне збільшення цього показника з червня. Прибутковість майнінгу Bitcoin під тиском, змушуючи дрібних майнерів ліквідувати свої активи. Bitcoin BTC $112 025 Волатильність за 24г: 0,8% Ринкова капіталізація: $2,23 T Обсяг за 24г: $27,42 B складність майнінгу зросла до рекордного рівня 136 трильйонів. Порівняно з попереднім історичним максимумом (ATH) у 134,7 трильйонів, цей показник задає тон сильній конкуренції серед майнерів, а також відображає покращену ефективність майнінгового обладнання. Новий максимум був зафіксований 6 вересня 2025 року. Складність майнінгу Bitcoin та прибутковість у паралелях Конкуренція за додавання нового блоку до блокчейну та отримання винагороди за блок стає все жорсткішою з кожним днем. Майнерам потрібно мати більше обчислювальної потужності для вирішення головоломок, необхідних для підтвердження транзакцій та отримання винагород. Це п'яте послідовне збільшення цього показника з червня. Він піднявся до рекордного рівня 127,6 трильйонів близько 4 серпня. Це постійне зростання свідчить про те, що до мережі приєднується все більше майнерів, що сприяє підвищенню безпеки та децентралізації. Крім того, ця тенденція змінила короткочасний спад у червні, коли складність знизилася до 116,9 трильйонів. На даний момент хешрейт Bitcoin показує ознаки охолодження після літніх піків. Для контексту, хешрейт - це загальна обчислювальна потужність, необхідна для забезпечення мережі Bitcoin. Він залишається близьким до рекордних рівнів, і недавня розбіжність між хешрейтом і складністю привертає значну увагу. Аналітики стурбовані тим, що постійне збільшення складності може призвести до зменшення маржі. Це особливо актуально для дрібних операторів, які не мають доступу до дешевої енергії або найсучаснішого обладнання. Більше того, це відображає ширшу тенденцію консолідації контролю промисловими майнінговими фірмами над...
2025/09/08 18:33
