Стратегія Майкла Сейлора продовжує накопичення Bitcoin з останньою купівлею на $217 млн

Пост "Стратегія Майкла Сейлора продовжує накопичення Bitcoin з останньою покупкою на $217 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Strategy додала ще 1 955 Bitcoin до своєї скарбниці, згідно з повідомленням виконавчого голови Майкла Сейлора. План придбання, завершений за середньою ціною приблизно $111 196 за монету, коштував компанії $217,4 мільйона. З цією покупкою загальні запаси Bitcoin MicroStrategy тепер становлять 638 460 BTC, придбані за сукупною вартістю близько $47,17 мільярда, в середньому $73 880 за монету. Компанія також повідомила про 25,8% прибутковість з початку року за своєю стратегією Bitcoin на 2025 рік. Сейлор підкреслив постійну прихильність фірми до Bitcoin як її основного резервного активу, зазначивши, що стратегія не лише зберегла вартість, але й принесла значні прибутки в нестабільному макроекономічному середовищі. Час нової покупки припадає на період, коли Bitcoin утримується на рівні вище $110 000, зміцнюючи позицію MicroStrategy як найбільшого публічно торгованого корпоративного власника Bitcoin. Це агресивне накопичення ще більше зміцнює репутацію компанії як піонера в корпоративному впровадженні Bitcoin. Ринок тепер буде уважно стежити за тим, як інституційні інвестори та конкуруючі фірми відреагують на стійку впевненість MicroStrategy в цифрових активах, особливо коли Bitcoin продовжує демонструвати стійкість проти глобальної економічної невизначеності.