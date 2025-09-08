2025-10-11 Saturday

Неопублікована композиція Брюса Спрінгстіна з епохи альбому Born to Run "Lonely Night in the Park" дебютує на 4 місці в чарті Billboard's Rock Digital Song Sales. Наприкінці серпня Брюс Спрінгстін відзначив п'ятдесяту річницю свого альбому Born to Run, одного з найбільш критично визнаних і найбільш продаваних рок-альбомів усіх часів. Суперзірка випустив пісню під назвою "Lonely Night in the Park", яка була створена приблизно в той же час, що й Born to Run, але не була включена до фінального трек-листа. Композиція швидко стала бестселером в Америці, принісши легенді ще один хіт у топ-10, оскільки все, що він робить, досі викликає великий інтерес – особливо якщо це пов'язано з одним із його найважливіших періодів. Брюс Спрінгстін дебютує в топ-5 "Lonely Night in the Park" відкривається на 4 місці в чарті Rock Digital Song Sales цього тижня. З виходом щойно випущеної композиції Спрінгстін отримує свій дванадцятий кар'єрний хіт у топ-10 найбільш продаваних рок-композицій у країні. Лише один №1 у його каталозі Спрінгстін тепер розмістив 21 трек у списку Rock Digital Song Sales протягом років, але досяг першого місця лише один раз. Цей єдиний лідер з'явився після того, як він взяв участь у "Going Home (Theme from Local Hero)", який приписується Guitar Heroes Марка Нопфлера і в якому було зазначено десятки виконавців на благодійному синглі. Хіт у топ-5 серед його найкращих виконань "Lonely Night in the Park" тепер займає п'яте місце серед найуспішніших хітів Спрінгстіна в чарті Rock Digital Song Sales. Він слідує за "Going Home (Theme from Local Hero)" (№1), "Letter to You" і "Born in the U.S.A." (№2), та "Dustland" з The...
Майкл Сейлор оголошує про зростання статків Стратегічного пулу в BTC — тепер 638 тис. монет

Майкл Сейлор оголошує про зростання статків Стратегічного пулу в BTC — тепер 638 тис. монет

У понеділок, 8 вересня 2025 року, компанія-скарбниця біткоїна додала ще 1 955 BTC, довівши свої загальні запаси до 638 460 BTC. Після недільного тизеру з графіком Strategy Tracker, що "Потребує більше помаранчевого", виконавчий директор компанії, Майкл Сейлор, розкрив останню покупку в понеділок вранці. "Strategy придбала 1 955 BTC за ~217,4 мільйона доларів за ціною ~111 196 доларів
Eightco Holdings залучає $250 млн для майбутнього зростання

Eightco Holdings залучає $250 млн для майбутнього зростання

Революційна інвестиція WLD: Eightco Holdings забезпечує $250 млн для майбутнього зростання
Стратегія Майкла Сейлора продовжує накопичення Bitcoin з останньою купівлею на $217 млн

Пост "Стратегія Майкла Сейлора продовжує накопичення Bitcoin з останньою покупкою на $217 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Strategy додала ще 1 955 Bitcoin до своєї скарбниці, згідно з повідомленням виконавчого голови Майкла Сейлора. План придбання, завершений за середньою ціною приблизно $111 196 за монету, коштував компанії $217,4 мільйона. З цією покупкою загальні запаси Bitcoin MicroStrategy тепер становлять 638 460 BTC, придбані за сукупною вартістю близько $47,17 мільярда, в середньому $73 880 за монету. Компанія також повідомила про 25,8% прибутковість з початку року за своєю стратегією Bitcoin на 2025 рік. Сейлор підкреслив постійну прихильність фірми до Bitcoin як її основного резервного активу, зазначивши, що стратегія не лише зберегла вартість, але й принесла значні прибутки в нестабільному макроекономічному середовищі. Час нової покупки припадає на період, коли Bitcoin утримується на рівні вище $110 000, зміцнюючи позицію MicroStrategy як найбільшого публічно торгованого корпоративного власника Bitcoin. Це агресивне накопичення ще більше зміцнює репутацію компанії як піонера в корпоративному впровадженні Bitcoin. Ринок тепер буде уважно стежити за тим, як інституційні інвестори та конкуруючі фірми відреагують на стійку впевненість MicroStrategy в цифрових активах, особливо коли Bitcoin продовжує демонструвати стійкість проти глобальної економічної невизначеності. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Александр Здравков - людина, яка завжди шукає логіку за речами. Він вільно володіє німецькою мовою і має понад 3 роки досвіду в криптопросторі, де вміло виявляє нові тенденції у світі цифрових валют. Чи надає він глибокий аналіз, чи щоденні звіти з усіх тем, його глибоке розуміння та ентузіазм до того, що він робить, роблять його цінним членом команди. ...
Стратегія накопичує 1 955 Bitcoin на суму 217 мільйонів доларів на восьмому тижні безперервних покупок

Пост "Strategy накопичує 1 955 Bitcoin на суму 217 мільйонів доларів на восьмому тижні безперервних покупок" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin-проксі Strategy придбала 1 955 Bitcoin за 217 мільйонів доларів на восьмому тижні поспіль своїх придбань. Загальні запаси Bitcoin компанії досягли 638 460 BTC, з прибутковістю з початку року приблизно 26%. Strategy, раніше відома як MicroStrategy, купила 1 955 Bitcoin між 2-7 вересня приблизно за 217 мільйонів доларів, що відзначає восьмий поспіль тиждень покупок криптоактивів, повідомила сьогодні компанія. Strategy придбала 1 955 BTC за ~217,4 мільйона доларів по ~111 196 доларів за bitcoin і досягла прибутковості BTC 25,8% з початку 2025 року. Станом на 7 вересня 2025 року, ми утримуємо 638 460 $BTC, придбаних за ~47,17 мільярда доларів по ~73 880 доларів за bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8 вересня 2025 Найбільший корпоративний власник Bitcoin у світі заплатив у середньому 111 196 доларів за монету протягом цього останнього періоду накопичення, згідно з поданням до SEC. Загальні запаси Bitcoin компанії Strategy зараз становлять 638 460 BTC, придбаних за 47 мільярдів доларів за середньою ціною 73 880 доларів за монету. Компанія згенерувала прибутковість BTC приблизно 26% з початку року. Нещодавні покупки Bitcoin були профінансовані через ринкові програми акціонерного капіталу Strategy, включаючи випуски привілейованих акцій серії А та звичайних акцій класу А. Компанія залучила понад 217 мільйонів доларів через ці пропозиції протягом того ж періоду, спрямовуючи кошти на придбання Bitcoin. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/
Проблема Bitcoin з $100K – корпоративні закупівлі падають, оскільки зростає "тривога інвесторів"

Пост "Проблема Bitcoin у $100K – Корпоративні покупки падають, оскільки зростає 'тривога інвесторів'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: премії DAT продовжували стискатися, оскільки покупки BTC від MicroStrategy сповільнилися. Тим часом NYDIG попередив, що зменшення премій, спричинене страхами розблокування пропозиції, ставить під сумнів їхню корисність як індикаторів ринкового циклу. Публічно торговані компанії, що володіють значними обсягами криптовалют, таких як Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] і Solana [SOL], також відомі як сектор Digital Asset Treasury (DAT), стикаються зі зростаючим тиском, незважаючи на ралі Bitcoin до нових максимумів у серпні. Дані на момент публікації від IntoTheBlock показали, що скарбниці з великою кількістю Bitcoin бачать різкіше зниження накопиченої ринкової капіталізації порівняно з їхніми аналогами ETH і SOL. Джерело: IntoTheBlock Зниження премій фірм DAT Згідно з New York Digital Investment Group (NYDIG), ситуація стає все більш критичною, оскільки премії DAT продовжують зменшуватися. Для контексту, ці премії по суті є розривом між ціною їхніх акцій і чистою вартістю активів (NAV). Грег Чіполаро, глобальний керівник досліджень NYDIG, зазначив, що компанії, відомі агресивними стратегіями накопичення Bitcoin, включаючи MicroStrategy (MSTR) і японську Metaplanet, відчувають сильне стиснення премій. Джерело: NYDIG Ця тенденція залишалася очевидною, навіть коли Bitcoin сягнув нового історичного максимуму в середині серпня. Безумовно, це підкреслило парадокс: чим більше розширюються DAT, тим більше їхні оцінки борються, щоб не відставати від базових активів, якими вони володіють. Чіполаро додав: "Сили, що стоять за цим стисненням, здаються різноманітними: тривога інвесторів щодо майбутніх розблокувань пропозиції, зміна корпоративних цілей команд управління DAT, відчутне збільшення випуску акцій, фіксація прибутку інвесторами та обмежена диференціація між стратегіями скарбниці". Також він підкреслив, що премії DAT як індикатори циклу залишаються непереконливими через обмежену вибірку. MicroStrategy все ще на хвилі У 2021 році премія MicroStrategy (MSTR) до NAV досягла піку за два місяці до того, як Bitcoin досяг $64,000, тоді як у поточному циклі вона досягла максимуму в листопаді 2024 року. Це підживило спекуляції про повторення, хоча з лише одним минулим циклом, сигнал...
iExec запускає свою систему конфіденційності на Arbitrum

Пост iExec запускає свою систему конфіденційності на Arbitrum з'явився на BitcoinEthereumNews.com. iExec, рівень довіри для децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN) та штучного інтелекту (ШІ), розгорнув свою систему конфіденційності на Arbitrum (ARB), як зазначено в останніх звітах, поділених з Finbold у понеділок, 8 вересня. З цим запуском iExec став першою і єдиною платформою конфіденційності, що надає технологію Trusted Execution Environment (TEE) мережі Arbitrum вартістю 3,15 мільярда доларів. Інтеграція пропонує розробникам новий набір інструментів для створення додатків, які захищають конфіденційні дані та надають інноваційні рішення у сферах ШІ, децентралізованих фінансів (DeFi) та ігор, без необхідності керувати складними інфраструктурами. "Запуск на Arbitrum надає потужний набір інструментів розробника безпосередньо в руки будівельників в одній з найбільших екосистем DeFi, усуваючи тертя TEE та дозволяючи нові класи додатків. Ми з нетерпінням чекаємо, що буде побудовано", - написав Чейз Оллред, менеджер з партнерства Offchain Labs. Конфіденційність всюди. Як це виглядає? Інструменти, які дозволяють розробникам створювати з конфіденційністю за замовчуванням, даючи користувачам впевненість, що їхні дані залишаються їхніми. Ми готуємося до чогось більшого 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) 7 вересня 2025 Мультичейн стратегія iExec Це розгортання є першим кроком у ширшій мультичейн стратегії iExec, з планами розгортання на кількох мережах Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM) у найближчому майбутньому. Однак проєкти, такі як Ototamto, DexPal та 1xBuild, вже використовують стек конфіденційності iExec для підвищення безпеки та захисту даних. Ініціатива також отримала підтримку від партнерів, включаючи Aethir та компанію з безпеки Halborn. Найбільш примітною, однак, є співпраця iExec з AR.IO, яка вже створила Web3Telegram, платформу обміну повідомленнями, побудовану для конфіденційності. Всі процеси з підтримкою конфіденційності працюють на нативному токені iExec, RLC, який лежить в основі конфіденційних транзакцій, захищених наборів даних та безпечних обчислень на Arbitrum. Дійсно, з проблемами конфіденційності, які стають все більш поширеними у Web3, конфіденційність на основі TEE на...
Інвестиція Серени Вільямс Unrivaled підвищує вартість ліги до 340 млн доларів

Пост Інвестиція Серени Вільямс у Unrivaled підвищує вартість ліги до $340 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Серена Вільямс представляє Марію Шарапову під час святкування включення до Зали слави 2025 року в Міжнародній тенісній залі слави в Ньюпорті, Род-Айленд, 23 серпня 2025 року. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images Жіноча баскетбольна ліга 3 на 3 Unrivaled тепер оцінюється в $340 мільйонів після нового раунду фінансування, в якому взяла участь легенда тенісу Серена Вільямс, оголосила ліга в понеділок. Serena Ventures Вільямс була частиною раунду Фінансування серії А, який очолювали Bessemer Венчурні фірми, а також Warner Bros. Discovery та Trybe Ventures Алекс Морган. Unrivaled не розкрила розмір індивідуальних внесків. Останнє вливання коштів у Unrivaled означає різке зростання її оцінки лише за один рік, коли ліга оцінювалася в $95 мільйонів, за словами особи, знайомої з лігою, яка говорила на умовах анонімності про внутрішні справи. Інвестиція відбувається в той час, коли жіночий спорт за останні роки зріс як за популярністю, так і за оцінкою. "Додати, мабуть, найбільш знакову жінку-спортсменку, я думаю, це демонструє, хто такий Unrivaled не лише з нашими гравцями на майданчику, але й кількістю інвесторів у нашій таблиці капіталізації, які були іконами у своїх сферах", - сказав Алекс Баззелл, співзасновник і президент Unrivaled. Енджел Різ, №5 з Rose, йде на кидок проти Нафіси Колльєр, №24 з Lunar Owls, під час другої половини на Wayfair Arena в Медлі, Флорида, 21 лютого 2025 року. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Інші інвестори Unrivaled включають відомі імена, такі як легенда тенісу Біллі Джин Кінг, суперзірка Національна баскетбольна асоціація (NBA) Стефен Каррі, чемпіонка з тенісу Коко Гауфф та олімпійський плавець Майкл Фелпс. Bessemer раніше інвестував у сайт перепродажу квитків StubHub, а також у стрімінгові сервіси BallerTV і Twitch. Венчурна фірма розглядає Unrivaled як...
Довгострокові власники Bitcoin позбуваються 241 000 BTC, оскільки ведмеді націлилися на $95K

Пост Bitcoin довгострокові власники продають 241 000 BTC, оскільки ведмеді націлюються на $95K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Довгострокові власники Bitcoin продали 241 000 BTC за останні 30 днів. Ведмежий прапор ціни BTC націлений на $95 500. Довгострокові власники Bitcoin (BTC) продали понад 241 000 BTC за останній місяць. Продовження продажів може відправити ціну до $95 000 або нижче, згідно з аналітиками. Довгострокові власники Bitcoin продають BTC на $26 мільярдів Довгострокові власники Bitcoin (LTHs) — суб'єкти, що утримують монети щонайменше шість місяців — почали позбуватися монет, оскільки ціна BTC досягла нового історичного максимуму вище $124 500 у серпні. Пов'язано: Bitcoin досягає $111,3K, прогноз говорить, що 10% падіння — "найгірший сценарій" Аналізуючи зміну пропозиції LTH, аналітик CryptoQuant Маартунн сказав, що на 30-денній основі пропозиція зменшилася на 241 000 BTC, що коштує близько $26,8 мільярдів за поточними ринковими цінами станом на понеділок. Він додав: "Це один із найбільших спадів з початку 2025 року." Bitcoin 30-денна зміна пропозиції STH/LTH. Джерело: CryptoQuant Це може продовжувати тиснути на ціну Bitcoin у наступні тижні, особливо в поєднанні з китами, які позбулися понад 115 000 BTC за той самий період. Тим часом, незважаючи на те, що загальні запаси Bitcoin Treasury Companies досягли рекордного рівня в 1 мільйон BTC, зростання різко сповільнилося за останній місяць. Щомісячні покупки Strategy впали з понад 134 000 BTC у листопаді 2024 до лише 3 700 BTC у серпні 2025, згідно з даними CryptoQuant. Інші Treasury Companies придбали 14 800 BTC у серпні, порівняно з їхньою рекордною покупкою 66 000 Bitcoin у червні 2025. "Серпневі покупки також впали нижче середньомісячних показників 2025 року: 26 тис. BTC для Strategy та 24 тис. BTC для інших фірм", — сказала ончейн аналітична фірма у своєму останньому Щотижневому криптозвіті, додаючи: "Менші, обережні транзакції показують, що інституційний попит слабшає." Bitcoin treasury companies, щомісячна покупка BTC. Джерело: CryptoQuant Засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс також зазначає, що...
Історична заявка Grayscale відкриває нові інвестиційні горизонти

Публікація "Історична заявка Grayscale відкриває нові інвестиційні горизонти" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Спотовий ETF на Chainlink: історична заявка Grayscale відкриває нові інвестиційні горизонти Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Спотовий ETF на Chainlink: історична заявка Grayscale відкриває нові інвестиційні горизонти Джерело: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-chainlink-etf/
