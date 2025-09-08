Проблема Bitcoin з $100K – корпоративні закупівлі падають, оскільки зростає "тривога інвесторів"
Пост "Проблема Bitcoin у $100K – Корпоративні покупки падають, оскільки зростає 'тривога інвесторів'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: премії DAT продовжували стискатися, оскільки покупки BTC від MicroStrategy сповільнилися. Тим часом NYDIG попередив, що зменшення премій, спричинене страхами розблокування пропозиції, ставить під сумнів їхню корисність як індикаторів ринкового циклу. Публічно торговані компанії, що володіють значними обсягами криптовалют, таких як Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] і Solana [SOL], також відомі як сектор Digital Asset Treasury (DAT), стикаються зі зростаючим тиском, незважаючи на ралі Bitcoin до нових максимумів у серпні. Дані на момент публікації від IntoTheBlock показали, що скарбниці з великою кількістю Bitcoin бачать різкіше зниження накопиченої ринкової капіталізації порівняно з їхніми аналогами ETH і SOL. Джерело: IntoTheBlock Зниження премій фірм DAT Згідно з New York Digital Investment Group (NYDIG), ситуація стає все більш критичною, оскільки премії DAT продовжують зменшуватися. Для контексту, ці премії по суті є розривом між ціною їхніх акцій і чистою вартістю активів (NAV). Грег Чіполаро, глобальний керівник досліджень NYDIG, зазначив, що компанії, відомі агресивними стратегіями накопичення Bitcoin, включаючи MicroStrategy (MSTR) і японську Metaplanet, відчувають сильне стиснення премій. Джерело: NYDIG Ця тенденція залишалася очевидною, навіть коли Bitcoin сягнув нового історичного максимуму в середині серпня. Безумовно, це підкреслило парадокс: чим більше розширюються DAT, тим більше їхні оцінки борються, щоб не відставати від базових активів, якими вони володіють. Чіполаро додав: "Сили, що стоять за цим стисненням, здаються різноманітними: тривога інвесторів щодо майбутніх розблокувань пропозиції, зміна корпоративних цілей команд управління DAT, відчутне збільшення випуску акцій, фіксація прибутку інвесторами та обмежена диференціація між стратегіями скарбниці". Також він підкреслив, що премії DAT як індикатори циклу залишаються непереконливими через обмежену вибірку. MicroStrategy все ще на хвилі У 2021 році премія MicroStrategy (MSTR) до NAV досягла піку за два місяці до того, як Bitcoin досяг $64,000, тоді як у поточному циклі вона досягла максимуму в листопаді 2024 року. Це підживило спекуляції про повторення, хоча з лише одним минулим циклом, сигнал...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:20