Аналітик Bloomberg розкриває три Альткоїни, які найімовірніше отримають схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США! "Один з них - XRP..."

Аналітик Bloomberg розкриває три Альткоїни, які найімовірніше отримають схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США! "Один з них - XRP..."

Майже напевно, що ETF альткоїнів будуть схвалені. На цьому етапі розмова навколо ETF вже не про те, чи будуть вони схвалені, а коли. У той час як аналітики вказують, що Комісія з цінних паперів і бірж США готується надати схвалення для різних альткоїнів, остання заява надійшла від аналітика ETF Bloomberg Джеймса Сейффарта. За словами аналітика Bloomberg, який спілкувався з Milk Road в інтерв'ю, кілька токенів, здається, готові отримати схвалення від SEC. Сейффарт заявив, що серед цих альткоїнів, такі альткоїни як Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) відповідають критеріям лістингу. Крім того, Сейффарт сказав, що добре відомі назви, такі як XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB), мають високі обсяги торгів і знаходяться в списку як сильні кандидати завдяки своїм добре налагодженим ринкам деривативів. Однак аналітик Bloomberg зазначив, що XRP, ADA та SOL є найсильнішими кандидатами. "Запуск спот ETF найімовірніший для XRP, Solana та Cardano". Говорячи про ETF Ethereum, Сейффарт додав, що попит може різко зрости, як тільки стейкінг в ETF буде офіційно дозволений. У нещодавній заяві аналітик сказав, що поточний ринок вже перебуває в "сезоні альткоїнів" і що поточний цикл не схожий на минулі цикли. Сейффарт також зазначив, що ETF альткоїнів генерують значний висхідний імпульс, але не так, як Bitcoin. З цією метою аналітик застеріг, що ETF альткоїнів навряд чи викличуть таку ж реакцію ринку, як Bitcoin. *Це не є інвестиційною порадою.
Bitcoin Cash Node
BCH$526.9-10.61%
Solana
SOL$184.14-16.75%
SHIBAINU
SHIB$0.00001013-15.72%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 22:44
Аналітики обирають Tapzi як провідну криптовалюту на вересень

Аналітики обирають Tapzi як провідну криптовалюту на вересень

Криптовалюта Новини Ринок криптовалют у 2025 році продовжує характеризуватися різкими коливаннями та швидкозмінними тенденціями. У той час як Bitcoin та Ethereum залишаються домінуючими силами, увага все більше зміщується до нових проєктів на етапі передпродажу, які пропонують інвесторам шанс отримати експоненційний прибуток до виходу токенів на відкритий ринок. Нещодавні події, включаючи оновлену регуляторну ясність у США та рекордні рівні впровадження в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, лише підсилили роздрібний та інституційний інтерес до виявлення наступної можливості високого зростання. У цьому контексті аналітики на другому тижні вересня вказують на передпродажі як на одну з найефективніших точок входу для тих, хто шукає високу рентабельність інвестицій (ROI). Серед головних претендентів Tapzi виділяється як найкраща криптовалюта для купівлі зараз. Позиціонуючись як перша у світі ігрова платформа Web3, заснована на навичках, Tapzi вирішує ключові недоліки традиційного GameFi, замінюючи моделі, керовані удачею, на змагання гравець проти гравця в режимі реального часу. Підкріплений аудитом смартконтрактів та фіксованою пропозицією токенів у 5 мільярдів, структурована токеноміка проєкту спрямована на побудову довгострокової стійкості. Його поточна ціна передпродажу $0,0035 з прогнозованою ціною лістингу $0,01 відображає потенційне зростання на 186% від входу; ранній сигнал його траєкторії зростання. Для інвесторів, які сканують ринок у пошуках можливостей з високим потенціалом, Tapzi представляє один з найбільш уважно відстежуваних передпродажів року. Tapzi (TAPZI) Tapzi з'являється як одна з найбільш помітних найкращих криптовалют для купівлі цього тижня, позиціонуючи себе на перетині Web3 та змагального геймінгу. Побудований на BNB Smart Chain, він представляє основу гри на основі навичок "гравець проти гравця" (PvP), що безпосередньо контрастує з моделями, керованими спекуляцією та схильними до інфляції, які спостерігаються у багатьох GameFi. Замість винагородження гравців через емісію токенів або результати, засновані на шансі, Tapzi підкреслює змагання в режимі реального часу, де навички визначають результати. Проєкт з'являється в той час, коли очікується, що світовий ігровий ринок перевищить...
Union
U$0.008441-15.33%
Binance Coin
BNB$1,125.29-10.24%
RealLink
REAL$0.07037-14.01%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 22:37
Стратегія придбала ще 1 955 BTC, оскільки менші скарбниці залишаються активними

Стратегія придбала ще 1 955 BTC, оскільки менші скарбниці залишаються активними

Стратегічний пул оголосив про придбання ще 1 955 BTC після оновлення від Майкла Сейлора. Скарбниці все ще скуповують BTC з ринку, оскільки навіть менші компанії конкурують за більше монет. Стратегічний пул оголосив про своє звичайне щотижневе придбання, цього разу додавши 1 955 BTC до свого балансу за середньою ціною 111 196 доларів. Протягом минулого тижня Стратегічний пул продовжував свої покупки, навіть коли BTC ослаб нижче 110 000 доларів. Після оголошення BTC зберіг своє відновлення, торгуючись на рівні 112 004 доларів. Останні покупки Стратегічного пулу відбулися протягом тижня відносної слабкості. Майкл Сейлор оголосив про останню покупку після сигналу про "день помаранчевої точки" пізно в неділю. Стратегічний пул придбав 1 955 BTC за ~217,4 мільйона доларів за ціною ~111 196 доларів за біткоїн і досяг прибутковості BTC 25,8% з початку 2025 року. Станом на 7 вересня 2025 року, ми утримуємо 638 460 $BTC, придбаних за ~47,17 мільярда доларів за ціною ~73 880 доларів за біткоїн. Metaplanet також купив BTC цього понеділка. Японська фірма також зазвичай оголошує про поповнення своєї скарбниці на початку нового тижня. Стратегічний пул повернувся до випуску MSTR Для останньої покупки BTC основна ліквідність надійшла від випуску MSTR. Трохи більше 200 мільйонів доларів для покупок BTC надійшло від останнього додавання MSTR. Це другий тиждень, коли Стратегічний пул повернувся до свого банкомату MSTR, після періоду, коли він покладався на привілейовані акції. Новий випуск відбувся після того, як Стратегічний пул змінив правила для значень mNAV, дозволяючи йому випускати більше MSTR для покупок або інших витрат, пов'язаних з його моделлю придбання BTC. Протягом останнього періоду покупок Стратегічний пул також використав 5,2 мільйона доларів з банкомату STRK, наразі зберігаючи інші привілейовані акції для поточних придбань. Вся скарбниця зараз становить 638 460, що все ще нижче рівня провідних ETF. Наразі Стратегічний пул працює з коефіцієнтом mNAV 1,55, який би...
Threshold
T$0.01197-21.71%
Stride
STRD$0.07398+9.60%
STRK
STRK$0.1268-26.45%
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 22:34
ChatGPT-5 обирає 5 акцій для утримання до 2026 року

ChatGPT-5 обирає 5 акцій для утримання до 2026 року

Пост ChatGPT-5 обирає 5 акцій для утримання до 2026 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 28 серпня Ендрю Сліммон, старший портфельний менеджер Morgan Stanley, сказав в інтерв'ю CNBC, що майбутнє для акцій виглядає "дуже яскравим". Дійсно, фондовий ринок США досяг найдорожчої оцінки за всю історію цього літа, індекс NASDAQ Composite зріс більш ніж на 40% протягом приблизно чотирьох місяців, переважно завдяки новим технологіям, таким як генеративний штучний інтелект (ШІ). Щоб побачити, які сектори, ймовірно, продовжать показувати результати і наступного року, ми проконсультувалися з ChatGPT від OpenAI щодо 5 акцій для утримання до 2026 року. 1. Microsoft (MSFT) Прогноз акцій MSFT. Джерело: Finbold та ChatGPT Першим вибором ChatGPT став Microsoft (NASDAQ: MSFT). Чат-бот відзначив позицію компанії у хмарних обчисленнях, виділяючи Azure та його інтегровані можливості ШІ у всьому спектрі продуктів. Окрім корпоративного програмного забезпечення, ChatGPT відзначив бізнес-партнерства та інвестиції в OpenAI, які допомогли зробити Microsoft лідером у монетизації штучного інтелекту серед інституційних та роздрібних користувачів. Крім того, технологічний гігант може похвалитися сильним балансом, регулярним доходом від підписки та історією дивідендів, що сприяє його привабливості як довгострокової інвестиції. 2. Alphabet (GOOGL) Прогноз акцій Alphabet. Джерело: Finbold та ChatGPT Alphabet (NASDAQ: GOOGL) був другим вибором. Компанія має віртуальну монополію в цифровій рекламі, пошуку та хмарних сервісах, і, як і Microsoft, вона активно інвестувала в ШІ. Інші проєкти фірми включають Waymo (автомобілі з автономним керуванням), DeepMind (охорона здоров'я) та різні проєкти квантових обчислень. З пошуком на базі ШІ та новими рекламними форматами на платформах Google, YouTube та Android, як пропонує ChatGPT, рекламний бізнес Alphabet може значно розширитися, потенційно конкуруючи з Microsoft. 3. Tesla (TSLA) Прогноз акцій TSLA. Джерело: Finbold та ChatGPT Tesla (NASDAQ: TSLA), золота гуска Ілона Маска, продовжує лідирувати в електромобілях (EV) з розширенням виробничих потужностей та досягненнями в технології автономного водіння. Відповідно, автовиробник добре позиціонований...
Union
U$0.008441-15.33%
Dogelon Mars
ELON$0.00000007626-15.52%
BRC20.COM
COM$0.010053-10.22%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:25
Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $217 млн, оскільки ціна залишається стабільною

Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $217 млн, оскільки ціна залишається стабільною

Пост "Стратегія Майкла Сейлора купує Bitcoin на $217 млн, оскільки ціна залишається стабільною" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегія Майкла Сейлора, найбільшого у світі власника Bitcoin, продовжила накопичувати криптовалюту, оскільки ціна BTC минулого тижня трохи зросла. Стратегія придбала 1 955 Bitcoin (BTC) за $217,4 млн у період з 2 по 7 вересня, згідно з вівторковим поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США. Покупка була здійснена за середньою ціною $111 196 за монету, оскільки криптовалюта ненадовго перевищила $113 000 минулої п'ятниці, перш ніж опуститися до приблизно $110 000, згідно з CoinGecko. З новим придбанням загальні запаси Bitcoin Стратегії становили 638 460 BTC станом на неділю, придбані приблизно за $47,2 млрд за середньою ціною $73 880 за BTC. В процесі уповільнення покупок Остання покупка Bitcoin Стратегією слідує за серією покупок у серпні, загалом приблизно 7 714 BTC за місяць. Покупка BTC компанією минулого місяця була значно меншою, ніж попередні придбання, включаючи масивне придбання 31 466 BTC у липні та придбання 17 075 BTC у червні. Витяг з форми 8-K Стратегії. Джерело: SEC Остання покупка була здійснена з використанням надходжень від трьох ринкових (ATM) пропозицій акцій Стратегії, включаючи привілейовані акції серії A Perpetual Strife (STRF), привілейовані акції серії A Perpetual Strike (STRK) та власні звичайні акції A MSTR. Стратегія не потрапила до S&P 500 Нова покупка Bitcoin Стратегією відбулася після того, як компанія була виключена з додавання до індексу S&P 500 минулої п'ятниці, всупереч очікуванням багатьох. Натомість S&P 500 додав кілька нових акцій, включаючи дружній до криптовалют додаток для торгівлі акціями Robinhood, компанію мобільних технологій AppLovin та Emcor Group, яка спеціалізується на послугах механічного та електричного будівництва. Нові акції мають приєднатися до індексу до відкриття ринку 22 вересня. Пов'язано: Статок Майкла Сейлора зростає на $1 млрд на тлі включення до індексу мільярдерів Щодо виключення Стратегії з S&P 500, аналітик ETF Ерік Балчунас підкреслив вирішальну роль...
Sidekick
K$0.03257-45.86%
STRK
STRK$0.1268-26.45%
Bitcoin
BTC$111,998.67-7.74%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:08
100 000 $ на прицілі, трейдери напоготові

100 000 $ на прицілі, трейдери напоготові

Допис 100 000 $ на прицілі, трейдери в стані тривоги з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin: 100 000 $ на прицілі, трейдери в стані тривоги Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-100k-traders-alerte/
BRC20.COM
COM$0.010053-10.22%
Sign
SIGN$0.04152-33.05%
Cookie DAO
COOKIE$0.08379-29.70%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:41
ЩОЙНО! Великий Бик Michael Saylor робить свою довгоочікувану Bitcoin (BTC) заяву! Ось деталі...

ЩОЙНО! Великий Бик Michael Saylor робить свою довгоочікувану Bitcoin (BTC) заяву! Ось деталі...

Допис ЩОЙНО! Великий Бик Michael Saylor робить свою довгоочікувану заяву щодо Bitcoin (BTC)! Ось деталі... з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Продовжуючи свої щотижневі покупки, MicroStrategy (Стратегічний пул) здійснила свою щотижневу покупку Bitcoin (BTC) і оголосила, що придбала 1,955 BTC минулого тижня. Відповідно, MicroStrategy придбала 1,955 BTC вартістю $217.4 мільйонів за середньою ціною входу $111,196. Засновник Стратегічного пулу Michael Saylor оголосив новину через допис на своєму акаунті X. "Стратегічний пул придбав 1,955 BTC приблизно за $217.4 мільйонів, приблизно по $111,196 за Bitcoin, генеруючи 25.8% прибутковості BTC у 2025 році. Станом на 09 липня 2025, ми утримуємо 638,460 BTC, придбаних приблизно за $47.17 мільярдів, приблизно по $73,880 за Bitcoin." *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/
Bitcoin
BTC$111,998.67-7.74%
BRC20.COM
COM$0.010053-10.22%
SphereX
HERE$0.000219-8.36%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:17
Даріус Ракер про те, чому він віддає через гольф

Даріус Ракер про те, чому він віддає через гольф

Пост Даріус Ракер про те, чому він віддає належне через гольф з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Даріус Ракер спостерігає за своїм ударом з ті під час першого раунду AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023 року. Getty Images Коли Даріус Ракер продовжує свій міжнародний тур 2025 року з зупинками в Каліфорнії, Канаді, Сполученому Королівстві та рідному Чарльстоні, Південна Кароліна, не дивуйтеся, побачивши триразового володаря Греммі, який виконує такі класичні пісні, як "Wagon Wheel", "It Won't Be Like This For Long", "Hold My Hand" та "Only Wanna Be With You". Також не дивуйтеся, побачивши Ракера на найближчому полі для гольфу протягом його гастрольних подорожей, які завершаться 13 грудня в гольф-курорті The Ritz-Carlton у Неаполі, Флорида. "Якби моє тіло дозволило, я б грав у гольф щодня", - сказав Ракер. "Зараз я граю приблизно чотири-п'ять днів на тиждень". Ракер, 59 років, вперше познайомився з гольфом, коли йому було 14. Коли його найкращий друг Рік та його батько, капітан Річард Йоганнес, говорили про те, щоб піти пограти, Ракер зазвичай їхав додому на велосипеді і повертався іншого дня. Одного вечора під час вечері в будинку Йоганнесів інтерес Ракера нарешті пробудився, і він приєднався до Річарда та Ріка на полі для гольфу Wrenwoods на військово-повітряній базі Чарльстон у Південній Кароліні. "Я зробив пар у перший день гри — законний пар", — сказав Ракер. "Коли це сталося, я був зачарований. Я просто хотів грати в гольф. (Я запитував Ріка): 'Коли твій тато повернеться додому? Я хочу пограти в гольф'". Хоча музика стала його пристрастю та кар'єрою, Ракер продовжував свої стосунки з гольфом. Маючи гандикап 5,9 станом на середину червня, колишній фронтмен Hootie & the Blowfish не просто грає в гольф, він віддає належне грі, створюючи можливості для молодих гравців. Він допоміг заснувати міжвузівський турнір Даріуса Ракера, триденний турнір для жіночого студентського гольфу NCAA Division I, який проводиться щороку в березні на Long Cove...
Chainbase
C$0.11172-31.30%
DAR Open Network
D$0.02148-32.70%
Threshold
T$0.01197-21.71%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:10
Великобританія планує токени з золотим забезпеченням на ринку в $930 млрд: $BEST готовий злетіти

Великобританія планує токени з золотим забезпеченням на ринку в $930 млрд: $BEST готовий злетіти

Допис "Великобританія планує токени, забезпечені золотом, на ринку в $930 млрд: $BEST готовий злетіти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Великобританія планує токени, забезпечені золотом, на ринку в $930 млрд: $BEST готовий злетіти Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Бен - позаштатний письменник, що спеціалізується на розвитку криптовалют (переважно альткоїнів) та складних способах впливу світової економіки на простір цифрових активів. Його ступінь бакалавра в галузі освіти забезпечує унікальну основу для його письма, дозволяючи йому перетворювати складні криптоконцепції та ринкові зміни на чіткі, зрозумілі висновки. Ця навичка є ключовою для допомоги читачам адаптувати та застосовувати своє розуміння до світу криптоінвестицій, що постійно розвивається. Пристрасно прагнучи зробити криптовалюти доступними, Бен створює контент, призначений для навчання широкої аудиторії, від поточних ринкових подій до основних фундаментальних знань, що лежать в їх основі. Його мета - надати читачам можливості через розуміння. Коли він не занурений у криптоаналіз та розбір складних тем, Бен є завзятим фанатом Покемонів і насолоджується всім, що пов'язано з Disney. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/uk-plans-gold-backed-tokens-as-best-stands-to-explode/
B
B$0.17343-30.08%
BRC20.COM
COM$0.010053-10.22%
Sign
SIGN$0.04152-33.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:59
Стратегічний субакаунт додає більше Bitcoin на тлі ігнорування S&P 500; акції MSTR падають

Стратегічний субакаунт додає більше Bitcoin на тлі ігнорування S&P 500; акції MSTR падають

Пост Strategy додає більше Bitcoin на тлі відмови S&P 500; акції MSTR падають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, раніше відома як MicroStrategy, оголосила про чергову щотижневу купівлю Bitcoin, незважаючи на те, що минулого тижня не потрапила до S&P 500. Це відбувається на тлі відновлення ціни Bitcoin, яка сьогодні перевищила $112,000, хоча акції MSTR все ще падають на передторговій сесії. Strategy придбала 1,955 BTC за $217 мільйонів У прес-релізі компанія повідомила, що минулого тижня придбала 1,955 BTC за $217.4 мільйонів за середньою ціною $111,196 за Bitcoin. Вона також досягла прибутковості BTC у 25.8% з початку року (YTD) і тепер володіє 638,460 BTC, які вона придбала за $41.17 мільярдів за середньою ціною $73,880 за Bitcoin. Документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США, показують, що Strategy знову переважно продавала акції MSTR для фінансування цієї купівлі. Компанія залучила $200.5 мільйонів від продажу 591,606 акцій MSTR та додаткові $11.6 мільйонів і $5.2 мільйонів від продажу акцій STRF і STRK. Джерело: Документи Strategy, подані до SEC Примітно, що ця остання купівля відбувається на тлі невдачі компанії потрапити до S&P 500 минулого тижня. Вона відповідала всім критеріям для потенційного включення до фондового індексу. Однак Комітет обрав Robinhood, AppLovin і Emcor замість компанії Майкла Сейлора. Тим часом Сейлор натякнув на купівлю вчора у своєму традиційному дописі в X. Він поділився зображенням трекера Bitcoin-портфеля Strategy з підписом "Потрібно більше помаранчевого", що вказувало на нову купівлю. Потрібно більше помаранчевого pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 7 вересня 2025 Це шоста поспіль щотижнева купівля Bitcoin компанією. Минулого тижня вона оголосила про придбання 4,048 BTC за $444 мільйони. Варто зазначити, що Strategy тепер володіє понад 3% загальної пропозиції BTC з цими останніми придбаннями. Акції MSTR падають більш ніж на 2% Акції Strategy падають більш ніж на 2% на передторговій сесії на тлі оголошення про цю останню купівлю Bitcoin. Дані TradingView показують...
STRK
STRK$0.1268-26.45%
Bitcoin
BTC$111,998.67-7.74%
Moonveil
MORE$0.02621-17.44%
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:53
Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів