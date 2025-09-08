Аналітик Bloomberg розкриває три Альткоїни, які найімовірніше отримають схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США! "Один з них - XRP..."
Пост "Аналітик Bloomberg розкриває три Альткоїни, які найімовірніше отримають схвалення SEC! "Один з них - XRP..." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Майже напевно, що ETF альткоїнів будуть схвалені. На цьому етапі розмова навколо ETF вже не про те, чи будуть вони схвалені, а коли. У той час як аналітики вказують, що Комісія з цінних паперів і бірж США готується надати схвалення для різних альткоїнів, остання заява надійшла від аналітика ETF Bloomberg Джеймса Сейффарта. За словами аналітика Bloomberg, який спілкувався з Milk Road в інтерв'ю, кілька токенів, здається, готові отримати схвалення від SEC. Сейффарт заявив, що серед цих альткоїнів, такі альткоїни як Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) відповідають критеріям лістингу. Крім того, Сейффарт сказав, що добре відомі назви, такі як XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB), мають високі обсяги торгів і знаходяться в списку як сильні кандидати завдяки своїм добре налагодженим ринкам деривативів. Однак аналітик Bloomberg зазначив, що XRP, ADA та SOL є найсильнішими кандидатами. "Запуск спот ETF найімовірніший для XRP, Solana та Cardano". Говорячи про ETF Ethereum, Сейффарт додав, що попит може різко зрости, як тільки стейкінг в ETF буде офіційно дозволений. У нещодавній заяві аналітик сказав, що поточний ринок вже перебуває в "сезоні альткоїнів" і що поточний цикл не схожий на минулі цикли. Сейффарт також зазначив, що ETF альткоїнів генерують значний висхідний імпульс, але не так, як Bitcoin. З цією метою аналітик застеріг, що ETF альткоїнів навряд чи викличуть таку ж реакцію ринку, як Bitcoin. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:44