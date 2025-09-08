Даріус Ракер про те, чому він віддає через гольф

Даріус Ракер спостерігає за своїм ударом з ті під час першого раунду AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023 року. Getty Images Коли Даріус Ракер продовжує свій міжнародний тур 2025 року з зупинками в Каліфорнії, Канаді, Сполученому Королівстві та рідному Чарльстоні, Південна Кароліна, не дивуйтеся, побачивши триразового володаря Греммі, який виконує такі класичні пісні, як "Wagon Wheel", "It Won't Be Like This For Long", "Hold My Hand" та "Only Wanna Be With You". Також не дивуйтеся, побачивши Ракера на найближчому полі для гольфу протягом його гастрольних подорожей, які завершаться 13 грудня в гольф-курорті The Ritz-Carlton у Неаполі, Флорида. "Якби моє тіло дозволило, я б грав у гольф щодня", - сказав Ракер. "Зараз я граю приблизно чотири-п'ять днів на тиждень". Ракер, 59 років, вперше познайомився з гольфом, коли йому було 14. Коли його найкращий друг Рік та його батько, капітан Річард Йоганнес, говорили про те, щоб піти пограти, Ракер зазвичай їхав додому на велосипеді і повертався іншого дня. Одного вечора під час вечері в будинку Йоганнесів інтерес Ракера нарешті пробудився, і він приєднався до Річарда та Ріка на полі для гольфу Wrenwoods на військово-повітряній базі Чарльстон у Південній Кароліні. "Я зробив пар у перший день гри — законний пар", — сказав Ракер. "Коли це сталося, я був зачарований. Я просто хотів грати в гольф. (Я запитував Ріка): 'Коли твій тато повернеться додому? Я хочу пограти в гольф'". Хоча музика стала його пристрастю та кар'єрою, Ракер продовжував свої стосунки з гольфом. Маючи гандикап 5,9 станом на середину червня, колишній фронтмен Hootie & the Blowfish не просто грає в гольф, він віддає належне грі, створюючи можливості для молодих гравців. Він допоміг заснувати міжвузівський турнір Даріуса Ракера, триденний турнір для жіночого студентського гольфу NCAA Division I, який проводиться щороку в березні на Long Cove...