Рекордні касові збори "Last Rites" не мають сенсу
Пост "Рекордні касові збори "Останнього обряду" не мають сенсу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фільм "Закляття: Останній обряд" WB "налякав", як кажуть у касовому жаргоні, один із найкращих прем'єрних вікендів для фільму жахів усіх часів із глобальним збором у 187 мільйонів доларів, майже миттєво перевищивши свій бюджет у чотири рази. Чи він... справді хороший? Залежить від того, кого ви запитаєте, і хоча критики кажуть одне, глядачі мають остаточне слово, і я думаю, що це історія, варта уваги. Я відсортував всесвіт "Закляття", який включає два набори спін-офф фільмів, за найвищими рейтингами, і як виявилося, з вирішальним фактором, "Останній обряд" посідає найнижче місце. Але він от-от стане найприбутковішим за короткий проміжок часу. Ось список:
Закляття – 86% оцінка критиків, 83% оцінка глядачів
Закляття 2 – 80% оцінка критиків, 82% оцінка глядачів
Анабель: Створення – 70% оцінка критиків, 68% оцінка глядачів
Анабель повертається додому – 64% оцінка критиків, 70% оцінка глядачів
Закляття: Диявол змусив мене зробити це – 56% оцінка критиків, 83% оцінка глядачів
Закляття: Останній обряд – 56% оцінка критиків, 79% оцінка глядачів
Черниця II – 51% оцінка критиків, 72% оцінка глядачів
Анабель – 28% оцінка критиків, 35% оцінка глядачів
Черниця – 24% оцінка критиків, 35% оцінка глядачів
Цікаво зазначити, що хоча перші частини "Черниці" та "Анабель" були катастрофами як для критиків, так і для глядачів, їхні сиквели здебільшого виправили ситуацію і створили кращі фільми. Інша історія полягає в тому, що, незважаючи на широкий діапазон оцінок критиків з різницею у 30%, оцінки глядачів для всіх фільмів "Закляття" знаходяться між 79% і 83%.
Закляття: Останній обряд WB
Тепер давайте розглянемо касові збори, виключаючи "Останній обряд", оскільки він тільки починається. Це дивовижно: ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:37