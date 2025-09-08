2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Рекордні касові збори "Last Rites" не мають сенсу

Рекордні касові збори "Last Rites" не мають сенсу

Пост "Рекордні касові збори "Останнього обряду" не мають сенсу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фільм "Закляття: Останній обряд" WB "налякав", як кажуть у касовому жаргоні, один із найкращих прем'єрних вікендів для фільму жахів усіх часів із глобальним збором у 187 мільйонів доларів, майже миттєво перевищивши свій бюджет у чотири рази. Чи він... справді хороший? Залежить від того, кого ви запитаєте, і хоча критики кажуть одне, глядачі мають остаточне слово, і я думаю, що це історія, варта уваги. Я відсортував всесвіт "Закляття", який включає два набори спін-офф фільмів, за найвищими рейтингами, і як виявилося, з вирішальним фактором, "Останній обряд" посідає найнижче місце. Але він от-от стане найприбутковішим за короткий проміжок часу. Ось список: Закляття – 86% оцінка критиків, 83% оцінка глядачів Закляття 2 – 80% оцінка критиків, 82% оцінка глядачів Анабель: Створення – 70% оцінка критиків, 68% оцінка глядачів Анабель повертається додому – 64% оцінка критиків, 70% оцінка глядачів Закляття: Диявол змусив мене зробити це – 56% оцінка критиків, 83% оцінка глядачів Закляття: Останній обряд – 56% оцінка критиків, 79% оцінка глядачів Черниця II – 51% оцінка критиків, 72% оцінка глядачів Анабель – 28% оцінка критиків, 35% оцінка глядачів Черниця – 24% оцінка критиків, 35% оцінка глядачів Цікаво зазначити, що хоча перші частини "Черниці" та "Анабель" були катастрофами як для критиків, так і для глядачів, їхні сиквели здебільшого виправили ситуацію і створили кращі фільми. Інша історія полягає в тому, що, незважаючи на широкий діапазон оцінок критиків з різницею у 30%, оцінки глядачів для всіх фільмів "Закляття" знаходяться між 79% і 83%. Закляття: Останній обряд WB Тепер давайте розглянемо касові збори, виключаючи "Останній обряд", оскільки він тільки починається. Це дивовижно: ...
2025/09/08
Коригується до близько 1,3800, оскільки ставки на зниження ставки ФРС тиснуть на долар США

Коригується до близько 1,3800, оскільки ставки на зниження ставки ФРС тиснуть на долар США

Допис "Коригується до близько 1.3800, оскільки ставки на зниження ставки ФРС тиснуть на долар США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD падає до близько 1.3800 після невдалої спроби продовжити п'ятиденну переможну серію. Трейдери, здається, впевнені, що ФРС знизить відсоткові ставки на засіданні з питань політики у вересні. Канадські роботодавці звільнили 65.5 тис. працівників у серпні. Пара USD/CAD повертається до близько 1.3800 на початку тижня від свого тижневого максимуму 1.3855, зафіксованого в п'ятницю. Пара луні не змогла продовжити свою п'ятиденну переможну серію, оскільки долар США зазнає тиску продажів на тлі твердих очікувань, що Федеральний резервний банк США (FRB) знизить відсоткові ставки на засіданні з питань політики наступного тижня. На момент написання, Індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара США проти шести основних валют, торгується трохи нижче, близько 97.60. Згідно з інструментом CME FedWatch, трейдери бачать 10% ймовірність того, що ФРС знизить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) до 3.75%-4.00%, тоді як решта вказує на зниження відсоткової ставки на 25 б.п. Спекуляції щодо пом'якшення політики ФРС посилилися після публікації даних про несільськогосподарські заробітні плати (NFP) США за серпень у п'ятницю, які показали, що ризики зниження на ринку праці, про які попереджали члени Федерального комітету відкритого ринку (FOMC), включаючи голову Джерома Пауелла, у своїх останніх коментарях, є реальними. Тим часом, перспективи канадського долара (CAD) також невизначені, оскільки несподіване зниження канадської робочої сили в серпні викликало надії, що Банк Канади (BoC) відновить свою кампанію з пом'якшення грошово-кредитної політики на засіданні цього місяця, яку він призупинив раніше цього року. Канадський звіт про зайнятість за серпень показав у п'ятницю, що було звільнено 65.5 тис. працівників, тоді як очікувалося, що буде найнято 7.5 тис. нових шукачів роботи. Рівень безробіття виявився вищим - 7.1%, проти очікуваних 7% та попереднього показника 6.9%. USD/CAD залишається нижче 200-денного Експоненціального ковзного середнього (EMA), яке торгується близько 1.3870, що свідчить про...
2025/09/08
Гігант цифрових активів CoinShares вийде на біржу Nasdaq через SPAC-угоду на $1,2 мільярда

Гігант цифрових активів CoinShares вийде на біржу Nasdaq через SPAC-угоду на $1,2 мільярда

Пост "Гігант цифрових активів CoinShares виходить на біржу Nasdaq через SPAC угоду на $1,2 мільярда" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: CoinShares вийде на біржу Nasdaq через SPAC злиття з Vine Hill Capital вартістю $1,2 мільярда. Компанія є найбільшим в Європі менеджером цифрових активів, що управляє активами на $10 мільярдів і має 34% європейського ринку. CoinShares, провідний європейський менеджер цифрових активів з приблизно $10 мільярдами активів під управлінням, сьогодні оголосив про вихід на фондовий ринок Nasdaq через бізнес-комбінацію вартістю $1,2 мільярда з Vine Hill Capital Investment Corp. Компанія є четвертим за величиною у світі менеджером ETP цифрових активів після BlackRock, Grayscale та Fidelity, і лідирує в Європі з часткою ринку 34%. Генеральний директор CoinShares Жан-Марі Моньєтті заявив, що лістинг на Nasdaq відображає прагнення компанії до міжнародного зростання та лідерства. Ця транзакція позиціонує CoinShares як одного з найбільших публічно торгованих менеджерів цифрових активів у світі. "Це сигналізує про стратегічний перехід для CoinShares, прискорюючи наші амбіції щодо глобального лідерства, підтримані сприятливими регуляторними тенденціями", - сказав Моньєтті у заяві. CoinShares більш ніж втричі збільшив свої активи під управлінням за останні два роки завдяки припливу нових інвесторів, підтримці цін на цифрові активи та запуску нових продуктів. "CoinShares втілює все, що ми шукаємо в інвестиціях високої цінності: лідерство на ринку, перевірену, масштабовану бізнес-модель, величезний і зростаючий цільовий ринок, і команду з доведеною здатністю виконувати завдання", - сказав Ніколас Петруска, генеральний директор Vine Hill. Угода включає зобов'язання щодо інвестицій у капітал на $50 мільйонів від інституційного інвестора. Очікується, що угода буде завершена до кінця року, за умови отримання регуляторних та акціонерних схвалень. Джерело: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
2025/09/08
Bitcoin Hyper готовий до зростання в 100 разів після збору $14.4M на передпродажі

Bitcoin Hyper готовий до зростання в 100 разів після збору $14.4M на передпродажі

Пост Bitcoin Hyper готовий до зростання в 100 разів, оскільки передпродаж зібрав $14,4 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Проєкт ще навіть не запущено, але інвестори швидко кинулися купувати нативну криптовалюту $HYPER під час вірусного передпродажу, перш ніж вона потрапить на біржі. Фактично, передпродаж щойно перевищив $14,5 млн. Чи це просто прогрів, чи в проєкті є щось більше? Давайте з'ясуємо. Bitcoin Hyper створює рішення другого рівня для Bitcoin Bitcoin відомий як капітан криптовалют. Зрештою, це найбільша криптовалюта з ринковою капіталізацією понад $2,2 трильйона. Але коли йдеться про ефективність, блокчейн Bitcoin відстає, підтримуючи лише сім транзакцій на секунду. Мережа все ще повільна та дорога, що спонукає розробників і користувачів шукати кращі альтернативи, такі як Ethereum і Solana. Це пояснює, чому ці блокчейни стали основними центрами для DeFi та мемкоїнів, тоді як Bitcoin зараз відомий лише як "цифрове золото". Bitcoin Hyper прагне змінити цей статус-кво та допомогти Bitcoin розширити свою значущість за межі функції збереження вартості. Проєкт робить це можливим за допомогою рішення другого рівня, побудованого з використанням віртуальної машини Solana та повністю децентралізованого канонічного мосту для переказів BTC. Ось як це працює Перший крок до того, щоб зробити $BTC швидшим і дешевшим, — це перенести його на рішення другого рівня. Ви робите це, надсилаючи $BTC до спеціального смартконтракту, який, у свою чергу, активує канонічний міст і перевіряє BTC на базовому рівні. Така ж кількість обгорнутого BTC миттєво створюється на другому рівні Bitcoin Hyper. Ви можете використовувати цей обгорнутий $BTC у різних dApps або торгувати ним за майже нульові комісії. Оскільки Bitcoin Hyper використовує віртуальну машину Solana для розгортання смартконтрактів, транзакції неймовірно швидкі. Розробники, знайомі з інструментами Solana, знайдуть перехід до Bitcoin Hyper плавним. І ось цікава частина: вся активність другого рівня регулярно...
2025/09/08
ESW та Shopify стимулюють міжнародну електронну комерцію для корпоративних брендів

ESW та Shopify стимулюють міжнародну електронну комерцію для корпоративних брендів

Пост ESW та Shopify стимулюють міжнародну електронну комерцію для корпоративних брендів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ESW допомагає брендам з кросчейн електронною комерцією. Надано ESW Світ міжнародної електронної комерції стає щодня все складнішим, оскільки бренди орієнтуються у все більш складних законах і тарифах, пов'язаних з веденням бізнесу на закордонних ринках. Представляємо ESW, лідера міжнародної електронної комерції. Компанія підписала стратегічну угоду з універсальною платформою Shopify для забезпечення необхідної інтернет-інфраструктури для комерції, що дозволяє як корпоративним брендам, так і роздрібним продавцям масштабуватися, локалізуватися та оптимізувати свою присутність на більш ніж 200 ринках. "Ми почали переговори з Shopify минулого року", - сказав Ерік Айхманн, головний виконавчий директор ESW. "Ми вже перевели деяких наших клієнтів на Shopify з нашим рішенням, включаючи Tarte та Thom Brown. Те, що ми привносимо в середовище Shopify, - це здатність обслуговувати компанії набагато ефективніше. Ми допомагаємо брендам досягти споживачів, які люблять їх по всьому світу, та встановити міцні відносини". Співпраця з Shopify дозволяє ESW надавати потужне глобальне рішення електронної комерції для корпоративних продавців, сказав Айхманн. "Поєднуючи високоефективну платформу електронної комерції Shopify з кросчейн можливостями ESW, ми даємо брендам можливість масштабуватися на міжнародному рівні з дійсно локалізованим досвідом, не змушуючи їх вибирати між гнучкістю та контролем". Корпоративні бренди, що використовують Shopify, можуть використовувати міжнародний досвід ESW в управлінні відповідністю, ризиками та локалізацією доходів у масштабі. "Великі компанії тепер мають сервіс, який дозволяє їм виходити на понад 200 міжнародних ринків таким чином, що оптимізує їхні продажі та їхню маржу, а також забезпечує хороший досвід для споживачів у цій країні", - сказав Айхманн. ESW обробляє платежі в різних частинах світу. "Ви хочете переконатися, що у вас є оплата, яка охоплює більшість компаній, що ведуть бізнес у цій країні", - сказав Айхманн. "Ми робимо це на ринках. Shopify пропонує деякі способи оплати, але вони не охоплюють всі платежі, тому...
2025/09/08
Strategy придбала ще 1 955 BTC за 217 млн доларів після невключення до S&P 500

Strategy придбала ще 1 955 BTC за 217 млн доларів після невключення до S&P 500

Пост "Strategy придбала ще 1 955 BTC за $217 млн після невключення до індексу S&P 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) оголосила про чергову покупку 1 955 BTC за $217 мільйонів у понеділок, збільшивши загальні запаси технологічної компанії до 638 460 BTC, згідно з документом, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж США. Останні покупки були здійснені за ціною $111 196, підвищивши середню ціну входу до $73 880 за біткоїн. Оголошення з'явилося, коли BTC зріс з $110 500 до $112 200 у понеділок вранці, а ціни трохи знизилися до $111 800 після виходу новини. Цей крок відбувається на тлі нещодавньої критики MSTR з боку акціонерів, зокрема через обіцянку щодо mNAV. Компанія заявила в липні, що не випускатиме акції, якщо її mNAV опуститься нижче 2,5X, але через місяць скасувала цю обіцянку, заявивши, що змінила керівні принципи, дозволяючи потенційне розмивання для своїх власників. Цей показник, який є коефіцієнтом, що показує оцінку акцій порівняно з вартістю запасів біткоїна, останнім часом знизився приблизно до 1,5x разом із падінням цін на акції MSTR. Акції наразі торгуються за ціною $335, втративши 26% своєї вартості з липня. Нові покупки також відбуваються після того, як Strategy минулого тижня втратила можливість бути доданою до індексу S&P 500, поступившись Robinhood (HOOD), незважаючи на надії на включення після того, як MSTR показала один із найсильніших кварталів у своїй історії та відповідала всім критеріям для приєднання до індексу. Читайте більше: Strategy Майкла Сейлора відкинута S&P 500 на тлі несподіваного включення Robinhood Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m
2025/09/08
Стратегія Майкла Сейлора купила додатковий Bitcoin незалежно від ціни

Стратегія Майкла Сейлора купила додатковий Bitcoin незалежно від ціни

Пост "Стратегія Майкла Сейлора придбала додатковий Bitcoin незалежно від ціни" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегія Майкла Сейлора продовжує свою агресивну стратегію накопичення Bitcoin, оголосивши про придбання 1 955 BTC за 217,4 мільйона доларів за середньою ціною Bitcoin 111 196 доларів за монету. Останнє придбання збільшує загальні запаси Bitcoin компанії до 638 460 BTC, зберігаючи її позицію як найбільшого корпоративного власника Bitcoin у світі. Придбання відбувається в період стабільності ринку, коли Bitcoin торгується між 110 500 і 112 200 доларів, і слідує за нещодавнім виключенням Strategy з індексу S&P 500 на користь Robinhood (HOOD). Незважаючи на цю невдачу та нещодавню критику акціонерів, виконавчий голова Майкл Сейлор залишається відданим стратегії казначейства компанії, орієнтованій на Bitcoin. Середня ціна придбання фірми зараз становить 73 880 доларів за Bitcoin, що представляє значний паперовий прибуток від її запасів з огляду на поточні ринкові ціни. Агресивне накопичення компанії відбувається на тлі ширшої тенденції корпоративного впровадження Bitcoin, коли понад 200 публічних компаній зараз тримають Bitcoin у своїх скарбницях. Серед нових учасників — American Bitcoin, який дебютував на Nasdaq минулого тижня, та Metaplanet, який збільшив свої запаси до 20 136 BTC через придбання на 15,2 мільйона доларів. Однак нещодавні кроки Strategy зазнали перевірки з боку акціонерів після змін у політиці модифікованої чистої вартості активів (mNAV). Компанія раніше зобов'язалася не випускати акції, якщо її mNAV впаде нижче 2,5X, але нещодавно змінила це керівництво, потенційно дозволяючи більше розмивання акціонерів. Сплеск компаній з Bitcoin у скарбниці став визначальною тенденцією 2025 року, при цьому колективні корпоративні запаси тепер перевищують 1 мільйон BTC, або приблизно 5% циркуляційної пропозиції Bitcoin. Ми спостерігаємо безпрецедентний зсув в управлінні корпоративною скарбницею. Компанії все частіше розглядають Bitcoin як стратегічний клас активів, що призводить до конкурентної гонки за накопиченням серед публічних компаній. Останнє придбання Strategy було профінансовано через її поточну програму пропозиції акцій на ринку (ATM), яка виявилася успішною у залученні капіталу для придбання Bitcoin. Компанія...
2025/09/08
Бенсон Бун залишається впливовою силою на поп-радіо

Бенсон Бун залишається впливовою силою на поп-радіо

Допис "Benson Boone залишається силою на поп-радіо" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пісня Бенсона Буна "Mystical Magical" піднімається на 7 місце в чарті Billboard's Pop Airplay, утримуючись у топ-10 Adult Pop Airplay та повертаючись до списку Adult Contemporary. ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ – 18 ЛИПНЯ: Бенсон Бун виступає на сцені під час 5-го фестивалю Lollapalooza Paris 18 липня 2025 року в Парижі, Франція. (Фото: Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Бенсон Бун продовжує активно просувати новий альбом American Heart, хоча нові сингли з його другого повноформатного альбому деякий час не випускалися. Поп-суперзірка почав рекламувати альбом на початку 2025 року з піснею "Sorry, I'm Here for Someone Else", а другий сингл "Mystical Magical" продовжує зростати і має великий успіх на поп-радіо в Сполучених Штатах, більш ніж через чотири місяці після першої появи. "Mystical Magical" піднімається в чарті Pop Airplay "Mystical Magical" з'являється у всіх трьох поп-радіо чартах Billboard цього тижня. Він піднімається до нового історичного максимуму №7 у рейтингу Pop Airplay, основному списку топ-40 і найконкурентнішому поп-радіо чарті в Америці. Бенсон Бун тримається в топ-10 Водночас "Mystical Magical" стабільно утримується в топ-10 чарту Adult Pop Airplay. Сингл досі досяг піку на 10 місці і знову займає цю позицію, вже 12 тижнів свого існування. "Mystical Magical" повертається до іншого чарту Той самий сингл також повертається до чарту Adult Contemporary, де він знову на 29 місці — передостаннє місце в списку з 30 позицій. "Mystical Magical" провів лише два тижні в списку і досяг піку на 25 місці, де дебютував. Бенсон Бун має три радіохіти Бун займає три місця в чарті Adult Contemporary цього тижня. "Beautiful Things" тримається на 2 місці після вражаючих 78 тижнів...
2025/09/08
Ілон Маск знову зазнає поразки, оскільки частка Tesla на ринку США падає найбільше за 8 років

Ілон Маск знову зазнає поразки, оскільки частка Tesla на ринку США падає найбільше за 8 років

Пост "Ілон Маск знову програє, оскільки частка ринку Tesla в США падає найбільше за 8 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Контроль Tesla над американським ринком електромобілів щойно зазнав найбільшого удару майже за десятиліття. У серпні 2025 року частка компанії на ринку США обвалилася до 38%, опустившись нижче 40% вперше з 2017 року. Тоді Tesla все ще нарощувала виробництво Model 3. Зараз її витісняють з центру уваги дешевші, новіші та більш конкурентоспроможні варіанти. Водночас Ілон переслідує роботів замість автомобілів. Поки лінійка Tesla застоюється, конкуренти кидають все на покупців, і це працює. Дані Cox показують, що Tesla втратила понад 10 відсоткових пунктів частки ринку лише за два місяці, знизившись з 48,7% у червні до 42% у липні, а потім опустившись ще нижче у серпні. Це найрізкіше падіння Tesla з березня 2021 року, коли Ford увійшов у гру електромобілів з Mustang Mach-E. Для порівняння, загальні продажі електромобілів у липні зросли на 24% до 128 268 одиниць. Власні продажі Tesla в липні піднялися до 53 816, зростання на 7%, але цього було недостатньо. У серпні зростання продажів Tesla впало до 3,1%, тоді як решта ринку прискорилася на 14%. Традиційні бренди пропонують більші стимули і захоплюють продажі Однією з причин падіння Tesla є потік пропозицій електромобілів від традиційних автовиробників. Hyundai, Honda, Kia і Toyota пропонують покупцям агресивні пропозиції, впроваджуючи кращі стимули, ніж Tesla, і швидко захоплюючи частку ринку. Стефані Вальдес Стріті, директор з галузевих досліджень Cox, сказала: "Ці традиційні виробники отримують вигоду від цього відчуття терміновості, і вони здатні мати привабливі пропозиції для своїх автомобілів — і це працює". Вона також додала: "Я знаю, що вони позиціонують себе як компанію з робототехніки та ШІ. Але коли ви автомобільна компанія, коли у вас немає нових продуктів, ваша частка почне знижуватися". Tesla не представила нового масового автомобіля з часів Cybertruck у 2023 році...
2025/09/08
JPMorgan розкриває важливий прогноз щодо зниження ставки ФРС на вересень

JPMorgan розкриває важливий прогноз щодо зниження ставки ФРС на вересень

Публікація JPMorgan розкриває важливий прогноз щодо зниження ставки ФРС на вересень з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. JPMorgan розкриває важливий прогноз щодо зниження ставки ФРС на вересень Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют JPMorgan розкриває важливий прогноз щодо зниження ставки ФРС на вересень Джерело: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
2025/09/08
