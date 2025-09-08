Ілон Маск знову зазнає поразки, оскільки частка Tesla на ринку США падає найбільше за 8 років

Контроль Tesla над американським ринком електромобілів щойно зазнав найбільшого удару майже за десятиліття. У серпні 2025 року частка компанії на ринку США обвалилася до 38%, опустившись нижче 40% вперше з 2017 року. Тоді Tesla все ще нарощувала виробництво Model 3. Зараз її витісняють з центру уваги дешевші, новіші та більш конкурентоспроможні варіанти. Водночас Ілон переслідує роботів замість автомобілів. Поки лінійка Tesla застоюється, конкуренти кидають все на покупців, і це працює. Дані Cox показують, що Tesla втратила понад 10 відсоткових пунктів частки ринку лише за два місяці, знизившись з 48,7% у червні до 42% у липні, а потім опустившись ще нижче у серпні. Це найрізкіше падіння Tesla з березня 2021 року, коли Ford увійшов у гру електромобілів з Mustang Mach-E. Для порівняння, загальні продажі електромобілів у липні зросли на 24% до 128 268 одиниць. Власні продажі Tesla в липні піднялися до 53 816, зростання на 7%, але цього було недостатньо. У серпні зростання продажів Tesla впало до 3,1%, тоді як решта ринку прискорилася на 14%. Традиційні бренди пропонують більші стимули і захоплюють продажі Однією з причин падіння Tesla є потік пропозицій електромобілів від традиційних автовиробників. Hyundai, Honda, Kia і Toyota пропонують покупцям агресивні пропозиції, впроваджуючи кращі стимули, ніж Tesla, і швидко захоплюючи частку ринку. Стефані Вальдес Стріті, директор з галузевих досліджень Cox, сказала: "Ці традиційні виробники отримують вигоду від цього відчуття терміновості, і вони здатні мати привабливі пропозиції для своїх автомобілів — і це працює". Вона також додала: "Я знаю, що вони позиціонують себе як компанію з робототехніки та ШІ. Але коли ви автомобільна компанія, коли у вас немає нових продуктів, ваша частка почне знижуватися". Tesla не представила нового масового автомобіля з часів Cybertruck у 2023 році...