Децентралізована фінансова (DeFi) платформа, розроблена на блокчейні Sui, стала мішенню хакерів! Ось сума викрадених коштів

Децентралізована фінансова (DeFi) платформа, розроблена на блокчейні Sui, стала мішенню хакерів! Ось сума викрадених коштів з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Nemo Protocol, децентралізована фінансова (DeFi) платформа, побудована на блокчейні Sui, стала мішенню кібератаки, що призвела до втрати 2,4 мільйона доларів у стейблкоїнах. Nemo Protocol на базі Sui зазнав хакерської атаки на 2,4 мільйона доларів Компанія з блокчейн-безпеки PeckShield першою повідомила про інцидент. Компанія повідомила, що зловмисник перевів викрадені USDC з Arbitrum до мережі Ethereum. Після атаки команда Nemo підтвердила інцидент і оновила інформацію для спільноти в заяві в Telegram сьогодні. "Шановна спільното Nemo, минулої ночі стався інцидент безпеки, і наш Market pool постраждав. Ми розслідуємо цю справу і тимчасово призупинили всю активність смартконтрактів", - йдеться у заяві. Платформа також раніше оголосила, що додаток Nemo проходитиме технічне обслуговування по понеділках і вівторках. Хоча компанія оголосила, що активи у всіх сховищах у безпеці, точна причина атаки ще не була оприлюднена. Nemo Protocol - це платформа для торгівлі з прибутковістю, побудована на мережі Sui, орієнтована на інфраструктуру прибутковості та ефективність. Вона надає користувачам ефективну торгівлю, хеджування та торгівлю з кредитним плечем через токенізацію прибутковості. Цей інцидент ще раз підкреслив, що вразливості безпеки все ще становлять серйозні ризики в індустрії DeFi. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/
Ціни на нафту WTI зростають до $62.80, оскільки ОПЕК+ знижує плани збільшення пропозиції

Пост Ціни на сиру нафту WTI зростають до $62,80, оскільки ОПЕК+ знижує плани збільшення пропозиції з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на нафту зростають на тлі сподівань на більш помірне збільшення пропозиції з жовтня. ОПЕК+ оголосила про збільшення на 137 000 барелів на день на наступний місяць. Трамп позначив другий раунд санкцій проти Росії. Сира нафта торгується вище в понеділок на тлі новин про те, що наступне збільшення пропозиції ОПЕК+, заплановане на жовтень, буде нижчим, ніж очікувалося раніше, тоді як нещодавні атаки в Україні викликали спекуляції щодо подальших санкцій на російську нафту. Американський еталон West Texas Intermediate (WTI) торгується приблизно на $1 вище за день, досягаючи внутрішньоденних максимумів трохи вище $62,80, наближаючись до п'ятничного максимуму на рівні $63,25. Країни ОПЕК+ погоджуються на більш помірне збільшення пропозиції ОПЕК+, група, яка включає країни ОПЕК плюс Росію та інших союзників, погодилася в неділю збільшити видобуток на 137 000 барелів на день, що значно нижче збільшення на 555 000 барелів на день та 411 000 барелів на день, оголошених у вересні та серпні відповідно. Також у неділю президент США Трамп підтвердив, що він готовий запровадити другий раунд санкцій проти Росії у відповідь на вихідні атаки на Україну, які вбили чотирьох людей і підпалили урядову будівлю Києва. Трамп встановив 50% мито на імпорт з Індії минулого місяця у відповідь на закупівлі Делі російської нафти, і країна розглядає можливість поширення подібних заходів на інших покупців російської нафти. Часті запитання про нафту WTI Нафта WTI - це тип сирої нафти, що продається на міжнародних ринках. WTI означає West Texas Intermediate, один із трьох основних типів, включаючи Brent і Dubai Crude. WTI також називають "легкою" і "солодкою" через її відносно низьку густину та вміст сірки відповідно. Вона вважається високоякісною нафтою, яку легко переробляти. Вона видобувається в Сполучених Штатах і розповсюджується через хаб Кушинг, який є...
Революційний продукт із золота та Bitcoin відкриває стратегічні інвестиційні можливості

Допис "Революційний продукт із золота та Bitcoin відкриває стратегічні інвестиційні можливості" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Революційний продукт із золота та Bitcoin відкриває стратегічні інвестиційні можливості Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Революційний продукт із золота та Bitcoin відкриває стратегічні інвестиційні можливості Джерело: https://bitcoinworld.co.in/gold-bitcoin-product-launch/
Південноафриканська компанія прагне придбати Bitcoin та створити криптовалютний скарбничий резерв! Ось деталі

Пост Південноафриканська компанія прагне придбати Bitcoin та створити криптовалютний Скарбницю спільноти! Ось деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Південноафриканська компанія Altvest Capital прагне залучити 210 мільйонів доларів для купівлі Bitcoin та створення криптовалютної скарбниці. Компанія має на меті скористатися майже подвоєнням вартості Bitcoin за останній рік. Південноафриканська Altvest планує залучити 210 мільйонів доларів для купівлі Bitcoin Засновник та генеральний директор Altvest Уоррен Уітлі оголосив, що компанія також буде перейменована на Africa Bitcoin Corp. Це зробить Altvest першою публічною компанією в Африці, яка прийме Bitcoin як свій основний казначейський актив. Ця стратегія схожа на модель, яка допомогла оцінити такі компанії, як Strategy Майкла Сейлора та японська Metaplanet. Компанія, ринкова капіталізація якої становить близько 52,8 мільйона рандів (3 мільйони доларів), планує утримувати Bitcoin як основний резервний актив на своєму балансі, як готівку чи золото. Менші компанії також залучають кошти для створення власних резервів Bitcoin та залучення довгострокових інвесторів. Уітлі зазначив, що багато установ, таких як пенсійні фонди та інвестиційні трасти, не можуть придбати Bitcoin напряму, але вони можуть отримати непряму експозицію до Bitcoin через регульовані засоби через акції Altvest. Компанія планує залучати кошти як від місцевих, так і від міжнародних інвесторів і готується до лістингу на глобальних біржах. Вона також прагне охопити ширшу інвесторську базу по всьому континенту, розміщуючись на африканських біржах, таких як Намібія, Ботсвана та Кенія. Дочірня компанія Altvest, Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd., пропонуватиме криптопослуги через ліцензовану CAEP Asset Managers Pty Ltd. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/
Заробляйте $7,000 на день з XRP та DOGE за допомогою IOTA Майнера

Допис "Заробляйте $7,000 на день з XRP та DOGE за допомогою IOTA Майнер" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На мінливому криптовалютному ринку XRP та DOGE залишаються одними з найпопулярніших активів серед інвесторів США. Унікальна роль XRP у транскордонних платежах привернула увагу як інституційних, так і роздрібних інвесторів, тоді як DOGE продовжує приваблювати молодше покоління завдяки впливу спільноти та підтримці знаменитостей. Хоча їхня волатильність ціни різниться, обидві криптовалюти представляють значні сили на ринку цифрових активів. Для багатьох інвесторів США невизначеність фондового ринку та волатильний криптовалютний ринок ускладнюють прогнозування стабільних прибутків. Як наслідок, все більше людей шукають більш стабільні та безтурботні інвестиційні варіанти — і тут з'являється IOTA Майнер. IOTA Майнер: робить хмарний майнінг простішим і прибутковішим Як провідна платформа хмарного майнінгу, IOTA Майнер дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід від майнінгу без придбання дорогих майнінгових машин або налаштування складного обладнання. Особливості платформи Зареєструйтеся та отримайте бонус $15, щоб почати негайно. Щоденний розрахунок прибутку з прозорістю. Без прихованих комісій, весь прибуток належить користувачам. Підтримка понад десяти основних криптовалют: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL та інші. Реферальна програма з щедрими винагородами: запрошуйте друзів і заробляйте до $80,000. Цілодобова безпека та гарантована 100% доступність платформи. Як почати заробляти з IOTA Майнер 1. Швидка реєстрація: відвідайте iotaminer.com Створіть акаунт за лічені хвилини. 2. Виберіть контракт: оберіть план, який найкраще відповідає вашим інвестиційним цілям і бюджету. 3. Автоматична робота: платформа виділяє обчислювальну потужність для майнінгу для вас цілодобово. Стабільний дохід: щоденні заробітки автоматично зараховуються на ваш рахунок, і ви можете зняти їх у будь-який час, коли ваш баланс досягне $100. Приклади популярних майнінгових контрактів Тип контракту кошти період Щоденний дохід основна сума плюс загальний прибуток DOGE/LTC $100 2 дні $5 $100+$10 BTC/BCH $1,500 12 днів $18.75 $1,500+$225 BTC/BCH $6,000 30 днів $84 $6,000+$2,520 DOGE/LTC $25,000 35 днів $407.5 $25,000+$14,262.5 BTC/BCH $100,000 30 днів $1,910 $100,000+$57,300 BTC/BCH $300,000 55 днів $7,200 $300,000+396,000 Прибуток буде...
Стратегічний пул ставить $217M на Bitcoin, оскільки BTC реагує

Пост Strategy робить ставку на Bitcoin у розмірі $217 млн, оскільки BTC реагує з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Bitcoin-казначейська фірма Strategy тепер має 638 460 BTC після нового придбання 1 955 BTC. Загальний запас BTC компанії оцінюється в $71,5 млрд. Strategy як фірма подолала відмову у включенні до S&P 500. У новому оновленні Bitcoin BTC $112 635 Волатильність ціни за 24г: 1,2% Ринкова капіталізація: $2,24 T Обсяг за 24г: $34,12 B казначейська фірма Strategy Inc. збільшила свої загальні активи до 638 460 BTC. Нещодавно вона оголосила про нове придбання, зазначивши, що купила додаткові 1 955 BTC. Фірма зіткнулася з невдачею через відмову від включення до S&P 500, але її останнє придбання свідчить про те, що вона не зрушила з місця через цей поворот подій. Ще одне придбання Bitcoin у сумці Strategy, або MicroStrategy, як вона раніше називалася, розширила свої активи Bitcoin новою покупкою на $271 млн. Кожен BTC був куплений за середньою ціною $111 196. Ціна Bitcoin наразі становить $111 959,15, зі зростанням на 0,74% за останні 24 години. За такою ставкою 638 460 BTC Strategy оцінюються приблизно в $71,5 млрд. Нещодавнє придбання підняло середню ціну покупки Bitcoin для компанії до $73 880 за Bitcoin. Безпосередньо перед оголошенням у понеділок вранці ціна BTC зросла з $110 500 до $112 200. Хоча зараз вона трохи знизилася до приблизно $111 900 після того, як новина стала відома. У заявці 8-K, поданій минулого тижня до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Strategy зазначила, що придбала 4 048 Bitcoin у період з 26 серпня по 1 вересня 2025 року. У цьому випадку середня ціна за Bitcoin становила $110 981, що довело загальну суму покупки приблизно до 449,3 млн. Кошти для цієї покупки надійшли від ринкових продажів звичайних акцій класу А Strategy, MSTR, привілейованих акцій Strike, STRK, привілейованих акцій Strife, STRF, та привілейованих акцій Stride, STRD. Хоча...
Для продовження зростання NZD спочатку має закритися вище 0,5930 – UOB Group

Пост "Для продовження зростання NZD спочатку має закритися вище 0,5930 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Замість продовження зростання, новозеландський долар (NZD) швидше за все торгуватиметься в діапазоні між 0,5855 та 0,5915. У довгостроковій перспективі, для продовження зростання, NZD спочатку має закритися вище 0,5930, зазначають аналітики FX з UOB Group Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. NZD/USD швидше за все торгуватиметься в діапазоні 24-ГОДИННИЙ ОГЛЯД: "Хоча NZD різко зріс до максимуму 0,5917 минулої п'ятниці, він знизився з максимуму і закрився на рівні 0,5892. Швидке зростання здається перенапруженим, і замість продовження зростання, NZD швидше за все торгуватиметься сьогодні в діапазоні, ймовірно між 0,5855 та 0,5915." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "У нашому останньому оновленні від минулої середи (03 вересня, спот на рівні 0,5855), ми заявили, що 'ми займаємо нейтральну позицію і очікуємо, що NZD торгуватиметься в діапазоні 0,5800/0,5900.' Хоча NZD вийшов за межі діапазону в п'ятницю і досяг максимуму 0,5917, збільшення висхідного імпульсу недостатньо, щоб вказати на стійке просування вперед. Для продовження зростання NZD спочатку має закритися вище 0,5930. Шанси на закриття NZD вище 0,5930 залишаться незмінними, доки він тримається вище рівня 'сильної підтримки', який зараз знаходиться на рівні 0,5840." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
Кити XRP стікаються до ALL4 Mining для майнінгу Bitcoin, заробляючи 0.3 BTC щодня.

Пост "Кити XRP стікаються до ALL4 Mining для майнінгу Bitcoin, заробляючи 0,3 BTC щодня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавні ончейн дані свідчать про масштабний зсув серед китів XRP, які переміщують значні суми своїх активів XRP у напрямку розумніших стратегій, замість продажу на біржах. Замість простого утримування XRP під час ринкових коливань, кити застосовують більш обережний підхід. Ончейн дані показують, що деякі кити щодня скидають XRP на десятки мільйонів доларів, створюючи тиск на ціни XRP і перевіряючи рівні підтримки. Через волатильність ринку багато великих інвесторів звертаються до майнінгу Bitcoin з ALL4 Mining, стабільного джерела пасивного доходу, що забезпечує стабільні прибутки навіть під час коливань цін XRP, заробляючи 0,3 або більше BTC щодня. Саме цей зсув зробив ALL4 Mining гарячою темою. Ця платформа хмарного майнінгу тепер дозволяє власникам XRP конвертувати свої токени в контракти на майнінг Bitcoin в один клік. Результати вражають: повідомляється, що найкращі користувачі заробляють понад $30 000 на день, надаючи власникам XRP надійний спосіб отримувати прибуток навіть у періоди підвищеної волатильності ринку. Чому власники XRP звертаються до хмарного майнінгу ALL4 Mining Утримування XRP дійсно викликає занепокоєння; волатильність ціни XRP, невизначене регулювання та обмежені джерела пасивного доходу роблять блокування XRP ризикованим. Ці причини пояснюють, чому все більше власників XRP звертаються до хмарного майнінгу ALL4 Mining, безконтактного способу отримання доходу. Ось чому власники XRP стікаються до контрактів хмарного майнінгу ALL4 Mining: ⦁ Хмарний майнінг забезпечує стабільність на волатильному ринку XRP: на відміну від торгівлі XRP, хмарний майнінг змушує активи користувачів працювати на них, усуваючи необхідність передбачати наступний рух ціни. Це робить хмарний майнінг простим способом отримання пасивного доходу. ⦁ Не потрібно налаштовувати обладнання: ключова перевага платформ, таких як ALL4 Mining, полягає в тому, що хмарний майнінг дозволяє власникам щодня заробляти криптовалюту, орендуючи обчислювальну потужність, без необхідності платити за діагностику...
ETF Ethereum втрачають 788 мільйонів, тоді як ETF Bitcoin демонструють сильний приплив

Пост Ethereum ETFs втрачають 788 мільйонів, тоді як Bitcoin ETFs демонструють сильний приплив з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Індексні ETF Ethereum зазнали відтоку в розмірі $788M з 1 по 5 вересня. Bitcoin ETFs зафіксували приплив у розмірі $246M, демонструючи впевненість ринку. Топові ETF, такі як ETHA, FETH та IBIT, спричинили основні зміни капіталу. Індексні ETF Ethereum стикаються зі значним відтоком Між 1 та 5 вересня 2025 року, ETF на основі Ethereum втратили $787,74 мільйона, згідно з SoSoValue. Це відзначає другий тиждень негативної динаміки в сегменті з середини травня, підкреслюючи постійну волатильність в інвестиційних продуктах Ethereum. Приплив та відтік капіталу для спот Ethereum ETFs у США – Джерело: SoSoValue Відтік з основних Ethereum ETFs був наступним: ETHA (BlackRock) – $312,47 мільйона FETH (Fidelity) – $287,9 мільйона ETHE (Grayscale) – $83,5 мільйона ETHW (Bitwise) – $49,08 мільйона TETH (21Shares) – $21,3 мільйона ETHV (VanEck) – $17,22 мільйона ETH (Grayscale) – $12,51 мільйона QETH (Invesco) – $2,13 мільйона EZET (Franklin Templeton) – $1,62 мільйона Ці цифри підкреслюють обережний підхід інвесторів у секторі Ethereum ETF, незважаючи на ширше зростання цифрових активів. Bitcoin ETFs демонструють позитивний приплив На відміну від цього, Bitcoin ETFs отримали приплив у розмірі $246,42 мільйона протягом того ж періоду, сигналізуючи про постійну впевненість у Bitcoin як основній інвестиції. Приплив та відтік капіталу для спот Bitcoin ETFs у США – Джерело: SoSoValue Приріст капіталу був зосереджений у чотирьох провідних ETF: IBIT – $434,32 мільйона BTC – $33,29 мільйона FBTC – $25,01 мільйона BTCO – $2,21 мільйона Два ETF, BTCW та DEFI, не отримали нових коштів, тоді як шість зафіксували відтік: ARKB – $81,52 мільйона BITB – $76,9 мільйона GBTC – $69,74 мільйона HODL – $13,19 мільйона BRRR – $3,87 мільйона EZBC – $3,18 мільйона За минулий тиждень приплив капіталу в ETF на основі ринкової капіталізації Ethereum перевищив $1 мільярд, включаючи всі продукти, пов'язані з Ethereum. Тим часом, Bitcoin ETFs продовжують привертати значний інтерес з боку інституційних та роздрібних інвесторів, відображаючи різні настрої між...
Новий проєкт закону CLARITY може захистити розробників Bitcoin та криптовалют від минулої відповідальності

Пост "Новий проєкт закону CLARITY може захистити розробників Bitcoin та Криптовалюта від минулої відповідальності" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У п'ятницю Банківський комітет Сенату США опублікував свій останній проєкт закону CLARITY Act (CLARITY), в якому пропонується поправка до 18 U.S. Code § 1960(a), яка передбачає, що лише розробники або постачальники криптовалют, які "свідомо здійснюють контроль над валютою, коштами або іншими цінностями, що замінюють валюту", розглядатимуться як підприємства з переказу грошей. Перша сторінка останньої версії CLARITY від Банківського комітету Сенату. Більше того, ця поправка не лише захищатиме розробників Bitcoin та криптовалют після прийняття законопроєкту з цим формулюванням, але також захищатиме зазначених розробників ретроактивно. У розділі 501 Титулу V проєкту під назвою "Захист розробників програмного забезпечення та інновацій програмного забезпечення" зазначено, що "Цей розділ та поправки, внесені цим розділом, застосовуватимуться до дій, що відбулися до, під час або після дати набрання чинності цим Законом". Позитивний розвиток для розробника Tornado Cash Романа Шторма Якщо це формулювання буде включено до версії законопроєкту, який буде прийнято як закон, розробник Tornado Cash Роман Шторм, якого минулого місяця визнали винним у керуванні неліцензованим бізнесом з переказу грошей, може отримати користь. Шторм натякнув на те, що планує оскаржити обвинувальний вирок, згідно з повідомленням Елеонор Террет. Якщо CLARITY стане законом і формулювання щодо ретроактивного захисту розробників буде включено до проєкту законопроєкту, який буде прийнято, юридична команда Шторма теоретично не матиме проблем з перемогою на апеляційному рівні. На жаль, якщо CLARITY буде прийнято з включеними ретроактивними захистами, це не допоможе розробникам Samourai Wallet, які прийняли угоду про визнання провини за керування неліцензованим бізнесом з переказу грошей у липні. Додатковий захист для розробників некастодіальних криптотехнологій Цей останній проєкт CLARITY також передбачає, що розробники або постачальники "неконтролюючих" (некастодіальних)...
