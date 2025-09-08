Ціни на нафту WTI зростають до $62.80, оскільки ОПЕК+ знижує плани збільшення пропозиції

Ціни на нафту зростають на тлі сподівань на більш помірне збільшення пропозиції з жовтня. ОПЕК+ оголосила про збільшення на 137 000 барелів на день на наступний місяць. Трамп позначив другий раунд санкцій проти Росії. Сира нафта торгується вище в понеділок на тлі новин про те, що наступне збільшення пропозиції ОПЕК+, заплановане на жовтень, буде нижчим, ніж очікувалося раніше, тоді як нещодавні атаки в Україні викликали спекуляції щодо подальших санкцій на російську нафту. Американський еталон West Texas Intermediate (WTI) торгується приблизно на $1 вище за день, досягаючи внутрішньоденних максимумів трохи вище $62,80, наближаючись до п'ятничного максимуму на рівні $63,25. Країни ОПЕК+ погоджуються на більш помірне збільшення пропозиції ОПЕК+, група, яка включає країни ОПЕК плюс Росію та інших союзників, погодилася в неділю збільшити видобуток на 137 000 барелів на день, що значно нижче збільшення на 555 000 барелів на день та 411 000 барелів на день, оголошених у вересні та серпні відповідно. Також у неділю президент США Трамп підтвердив, що він готовий запровадити другий раунд санкцій проти Росії у відповідь на вихідні атаки на Україну, які вбили чотирьох людей і підпалили урядову будівлю Києва. Трамп встановив 50% мито на імпорт з Індії минулого місяця у відповідь на закупівлі Делі російської нафти, і країна розглядає можливість поширення подібних заходів на інших покупців російської нафти. Часті запитання про нафту WTI Нафта WTI - це тип сирої нафти, що продається на міжнародних ринках. WTI означає West Texas Intermediate, один із трьох основних типів, включаючи Brent і Dubai Crude. WTI також називають "легкою" і "солодкою" через її відносно низьку густину та вміст сірки відповідно. Вона вважається високоякісною нафтою, яку легко переробляти. Вона видобувається в Сполучених Штатах і розповсюджується через хаб Кушинг, який є...