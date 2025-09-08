ETF Ethereum втрачають 788 мільйонів, тоді як ETF Bitcoin демонструють сильний приплив
Пост Ethereum ETFs втрачають 788 мільйонів, тоді як Bitcoin ETFs демонструють сильний приплив з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Індексні ETF Ethereum зазнали відтоку в розмірі $788M з 1 по 5 вересня. Bitcoin ETFs зафіксували приплив у розмірі $246M, демонструючи впевненість ринку. Топові ETF, такі як ETHA, FETH та IBIT, спричинили основні зміни капіталу. Індексні ETF Ethereum стикаються зі значним відтоком Між 1 та 5 вересня 2025 року, ETF на основі Ethereum втратили $787,74 мільйона, згідно з SoSoValue. Це відзначає другий тиждень негативної динаміки в сегменті з середини травня, підкреслюючи постійну волатильність в інвестиційних продуктах Ethereum. Приплив та відтік капіталу для спот Ethereum ETFs у США – Джерело: SoSoValue Відтік з основних Ethereum ETFs був наступним: ETHA (BlackRock) – $312,47 мільйона FETH (Fidelity) – $287,9 мільйона ETHE (Grayscale) – $83,5 мільйона ETHW (Bitwise) – $49,08 мільйона TETH (21Shares) – $21,3 мільйона ETHV (VanEck) – $17,22 мільйона ETH (Grayscale) – $12,51 мільйона QETH (Invesco) – $2,13 мільйона EZET (Franklin Templeton) – $1,62 мільйона Ці цифри підкреслюють обережний підхід інвесторів у секторі Ethereum ETF, незважаючи на ширше зростання цифрових активів. Bitcoin ETFs демонструють позитивний приплив На відміну від цього, Bitcoin ETFs отримали приплив у розмірі $246,42 мільйона протягом того ж періоду, сигналізуючи про постійну впевненість у Bitcoin як основній інвестиції. Приплив та відтік капіталу для спот Bitcoin ETFs у США – Джерело: SoSoValue Приріст капіталу був зосереджений у чотирьох провідних ETF: IBIT – $434,32 мільйона BTC – $33,29 мільйона FBTC – $25,01 мільйона BTCO – $2,21 мільйона Два ETF, BTCW та DEFI, не отримали нових коштів, тоді як шість зафіксували відтік: ARKB – $81,52 мільйона BITB – $76,9 мільйона GBTC – $69,74 мільйона HODL – $13,19 мільйона BRRR – $3,87 мільйона EZBC – $3,18 мільйона За минулий тиждень приплив капіталу в ETF на основі ринкової капіталізації Ethereum перевищив $1 мільярд, включаючи всі продукти, пов'язані з Ethereum. Тим часом, Bitcoin ETFs продовжують привертати значний інтерес з боку інституційних та роздрібних інвесторів, відображаючи різні настрої між...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54