Говард Стерн обманює слухачів (і AP)—поки що не залишить радіошоу на SiriusXM

Головне Радіоведучий Говард Стерн обманув слухачів та ЗМІ, включаючи Associated Press, у понеділок вранці, заявивши, що ведучий Bravo Енді Коен замінить його в довготривалому шоу на SiriusXM — але Стерн сказав, що він поки не залишає шоу, хоча майбутнє його масштабного контракту, термін дії якого закінчується пізніше цього року, залишається неясним. Говард Стерн обманув слухачів, змусивши їх повірити, що він раптово залишив своє радіошоу в понеділок вранці. (Фото Ноама Галая/Getty Images) Getty Images Ключові факти Ведучий Bravo Енді Коен з'явився на початку радіошоу Стерна на SiriusXM о 7:00 ранку в понеділок, розіграв слухачів, що Стерн раптово залишив шоу і що він візьме на себе керівництво під новою назвою "Andy 100", додавши, що очікував "чистішої передачі" і "діяв імпровізовано". Коен співав хвалу Стерну у фальшивому прощанні, кажучи аудиторії, що він "не може переоцінити, що Говард означав для цієї компанії і що він зробив для SiriusXM" і що Стерн "проклав шлях, щоб ми могли рухатися далі. Я не можу заповнити його порожнечу". Але Стерн приєднався до шоу приблизно через 10 хвилин, повідомляє CNN, подякувавши Коену за згоду обманути своїх глядачів і заявивши, що він "дуже щасливий у Sirius". Трюк Стерна обманув кілька ЗМІ, і Associated Press залишило заголовок про те, що радіоведучий "йде з SiriusXM після двох десятиліть" приблизно на годину після того, як Стерн розкрив, що його раптовий вихід на пенсію був розіграшем. Стерн раніше повідомив слухачам, що він розповість про своє майбутнє в компанії в понеділок, оскільки в ЗМІ ширилися чутки про те, що він піде на пенсію, що, як він нібито сказав слухачам у понеділок, змусило його відчути, що він ще не може піти з компанії. Наскільки цінною є угода Стерна з Siriusxm? Стерн підписав свою оригінальну блокбастерну угоду з радіомовником у 2004 році вартістю 500 мільйонів доларів...