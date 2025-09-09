Ймовірно торгуватиметься в діапазоні між 146,55 та 149,55 – UOB Group
Пост "Ймовірно торгуватиметься в діапазоні між 146,55 та 149,55 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Швидке зростання долара США (USD) має можливість протестувати рівень 148,80 перед вирівнюванням; рівень 149,55 навряд чи опиниться під загрозою. У довгостроковій перспективі прогноз змішаний; USD може торгуватися в діапазоні між 146,55 та 149,55 наразі. USD різко зріс минулого вівторка, зазначають аналітики FX групи UOB Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. Прогноз для USD/JPY змішаний 24-ГОДИННИЙ ОГЛЯД: "Минулої п'ятниці USD різко впав до мінімуму 146,80, перш ніж здійснити різкий відскок і закритися на рівні 147,38 (-0,74%). USD продовжує зростати, оскільки сьогодні відкрився з вищим гепом. Швидке зростання має можливість протестувати 148,80 перед вирівнюванням. Навіть якщо USD прорветься вище 148,80, малоймовірно, що він загрожуватиме основному рівню опору на 149,15. На нижній стороні рівні підтримки знаходяться на 147,90 та 147,50." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "У нашому останньому оновленні від середи (30 вересня, спот на рівні 148,55), ми підкреслили, що 'хоча прогноз для USD позитивний, ще невідомо, чи зможе він підтримувати швидкий темп зростання.' Ми додали: 'рівень, за яким слід спостерігати, становить 149,55.' USD згодом піднявся до максимуму 149,13, але минулої п'ятниці він різко впав і прорвався нижче нашого рівня 'сильної підтримки'. Після попереднього сильного зростання, різке падіння минулої п'ятниці не призвело до значного нарощування низхідного імпульсу. Крім того, USD відкрився сьогодні з гепом вгору. Різкі, але короткочасні коливання призвели до змішаного прогнозу. Наразі USD може торгуватися в діапазоні між 146,55 та 149,55." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
