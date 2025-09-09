2025-10-11 Saturday

Платформа хмарного майнінгу з підтримкою Bitcoin та Dogecoin

Платформа хмарного майнінгу з підтримкою Bitcoin та Dogecoin

Пост Хмарна майнінгова платформа, що підтримує Bitcoin та Dogecoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зростання хмарного майнінгу в 2025 році зробило майнінг криптовалют доступнішим, ніж будь-коли раніше. Замість того, щоб мати справу з витратами та складністю запуску майнінгових установок вдома, інвестори тепер мають можливість брати участь через зручні для мобільних пристроїв платформи, які пропонують доступні контракти та надійні виплати. Серед цих постачальників ETNCrypto позиціонує себе як надійне рішення для користувачів, які хочуть легко майнити як Bitcoin (BTC), так і Dogecoin (DOGE). Спрощуючи процес майнінгу та пропонуючи прозорі умови, ETNCrypto усуває розрив між новачками та досвідченими інвесторами. Чому майнінг Bitcoin та Dogecoin все ще має значення Bitcoin залишається найціннішим та найбезпечнішим цифровим активом, який часто називають "цифровим золотом". Майнінг BTC відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки блокчейну та винагородженні учасників. Dogecoin, з іншого боку, став легшою криптовалютою, керованою спільнотою, з швидшими транзакціями та широким впровадженням в онлайн-чайових, роздрібній торгівлі та платежах. У 2025 році обидві валюти продовжують приваблювати користувачів, які хочуть отримати доступ до винагород за майнінг. Тому платформи подвійного майнінгу, які підтримують BTC та DOGE, забезпечують зручний шлях для інвесторів, які шукають диверсифікацію портфеля без додаткової складності. ETNCrypto: Прозорий хмарний майнінг двох монет ETNCrypto зосереджується на забезпеченні безпечного та зручного для початківців досвіду майнінгу. На відміну від платформ, які обмежують майнінг одним активом, ETNCrypto підтримує як Bitcoin, так і Dogecoin, надаючи користувачам гнучкість у їхній портфельній стратегії. Його підхід "спочатку мобільний" забезпечує глобальну доступність, тоді як автоматизовані системи, керовані ШІ, керують часом роботи та продуктивністю. Особливості: Майнінг двох монет: BTC та DOGE підтримуються в одному застосунку. Зручний для мобільних пристроїв дизайн з додатками для iOS та Android. Бонус $100 для нових облікових записів. Прозорі контракти з чітким ROI та без прихованих комісій. Розширений моніторинг ШІ та автоматизоване планування. Зручна для початківців панель управління з глобальним охопленням. Майнінгові установки ETNCrypto Майнінгова установка Ціна контракту Період контракту Прибуток ROI Antminer T21 $300 1 день $9.00 3.0% Antminer S21 Pro $1,600...
Говард Стерн обманює слухачів (і AP)—поки що не залишить радіошоу на SiriusXM

Говард Стерн обманює слухачів (і AP)—поки що не залишить радіошоу на SiriusXM

Допис Howard Stern обманює слухачів (і AP) — поки що не залишає радіошоу SiriusXM з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Радіоведучий Говард Стерн обманув слухачів та ЗМІ, включаючи Associated Press, у понеділок вранці, заявивши, що ведучий Bravo Енді Коен замінить його в довготривалому шоу на SiriusXM — але Стерн сказав, що він поки не залишає шоу, хоча майбутнє його масштабного контракту, термін дії якого закінчується пізніше цього року, залишається неясним. Говард Стерн обманув слухачів, змусивши їх повірити, що він раптово залишив своє радіошоу в понеділок вранці. (Фото Ноама Галая/Getty Images) Getty Images Ключові факти Ведучий Bravo Енді Коен з'явився на початку радіошоу Стерна на SiriusXM о 7:00 ранку в понеділок, розіграв слухачів, що Стерн раптово залишив шоу і що він візьме на себе керівництво під новою назвою "Andy 100", додавши, що очікував "чистішої передачі" і "діяв імпровізовано". Коен співав хвалу Стерну у фальшивому прощанні, кажучи аудиторії, що він "не може переоцінити, що Говард означав для цієї компанії і що він зробив для SiriusXM" і що Стерн "проклав шлях, щоб ми могли рухатися далі. Я не можу заповнити його порожнечу". Але Стерн приєднався до шоу приблизно через 10 хвилин, повідомляє CNN, подякувавши Коену за згоду обманути своїх глядачів і заявивши, що він "дуже щасливий у Sirius". Трюк Стерна обманув кілька ЗМІ, і Associated Press залишило заголовок про те, що радіоведучий "йде з SiriusXM після двох десятиліть" приблизно на годину після того, як Стерн розкрив, що його раптовий вихід на пенсію був розіграшем. Стерн раніше повідомив слухачам, що він розповість про своє майбутнє в компанії в понеділок, оскільки в ЗМІ ширилися чутки про те, що він піде на пенсію, що, як він нібито сказав слухачам у понеділок, змусило його відчути, що він ще не може піти з компанії. Наскільки цінною є угода Стерна з Siriusxm? Стерн підписав свою оригінальну блокбастерну угоду з радіомовником у 2004 році вартістю 500 мільйонів доларів...
Bitcoin Hyper є найкращою покупкою зараз

Bitcoin Hyper є найкращою покупкою зараз

Допис Bitcoin Hyper є найкращою купівлею зараз з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найшвидший пресейл Bitcoin L2 зібрав $14,4 млн: Bitcoin Hyper є найкращою купівлею зараз Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ейдан Вікс, магістр машинобудування, процвітає як контент-райтер понад чотири роки. Спеціалізуючись на криптовалютах, технологіях, інженерії, ШІ та B2B секторах, Ейдан вміло створює веб-копії, блог-пости, посібники з купівлі, інструкції, сторінки продуктів тощо, роблячи складні концепції доступними та захопливими. Його перехід з академічної сфери до повноцінного написання відображає його пристрасть до поєднання технічної експертизи з чітким, інформативним контентом. З моменту приєднання до Bitcoinist, Ейдан багато писав про DeFi, dApps, ШІ та мемкоїни, зміцнюючи своє розуміння технологій блокчейну, що розвиваються. Як ранній користувач, він почав інвестувати в Solana у 2020 році, що ще більше поглибило його розуміння криптовалютних ринків та інновацій. Сьогодні він поєднує практичний досвід з гострим редакційним інстинктом, щоб допомогти читачам пробитися крізь хайп, виявити реальні тенденції та розібратися у швидкозмінному просторі. Цей вебсайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей вебсайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-raises-14-4m-best-buy/
Приголомшливе вивантаження Ethereum та Bitcoin на суму $340 млн

Приголомшливе вивантаження Ethereum та Bitcoin на суму $340 млн

Пост "Приголомшливе вивантаження Ethereum та Bitcoin на суму $340 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Продаж криптовалют BlackRock: приголомшливе вивантаження Ethereum та Bitcoin на суму $340 млн Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Продаж криптовалют BlackRock: приголомшливе вивантаження Ethereum та Bitcoin на суму $340 млн Джерело: https://bitcoinworld.co.in/blackrock-crypto-sales-impact/
Ймовірно торгуватиметься в діапазоні між 146,55 та 149,55 – UOB Group

Ймовірно торгуватиметься в діапазоні між 146,55 та 149,55 – UOB Group

Пост "Ймовірно торгуватиметься в діапазоні між 146,55 та 149,55 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Швидке зростання долара США (USD) має можливість протестувати рівень 148,80 перед вирівнюванням; рівень 149,55 навряд чи опиниться під загрозою. У довгостроковій перспективі прогноз змішаний; USD може торгуватися в діапазоні між 146,55 та 149,55 наразі. USD різко зріс минулого вівторка, зазначають аналітики FX групи UOB Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. Прогноз для USD/JPY змішаний 24-ГОДИННИЙ ОГЛЯД: "Минулої п'ятниці USD різко впав до мінімуму 146,80, перш ніж здійснити різкий відскок і закритися на рівні 147,38 (-0,74%). USD продовжує зростати, оскільки сьогодні відкрився з вищим гепом. Швидке зростання має можливість протестувати 148,80 перед вирівнюванням. Навіть якщо USD прорветься вище 148,80, малоймовірно, що він загрожуватиме основному рівню опору на 149,15. На нижній стороні рівні підтримки знаходяться на 147,90 та 147,50." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "У нашому останньому оновленні від середи (30 вересня, спот на рівні 148,55), ми підкреслили, що 'хоча прогноз для USD позитивний, ще невідомо, чи зможе він підтримувати швидкий темп зростання.' Ми додали: 'рівень, за яким слід спостерігати, становить 149,55.' USD згодом піднявся до максимуму 149,13, але минулої п'ятниці він різко впав і прорвався нижче нашого рівня 'сильної підтримки'. Після попереднього сильного зростання, різке падіння минулої п'ятниці не призвело до значного нарощування низхідного імпульсу. Крім того, USD відкрився сьогодні з гепом вгору. Різкі, але короткочасні коливання призвели до змішаного прогнозу. Наразі USD може торгуватися в діапазоні між 146,55 та 149,55." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
Ethereum щойно зробив неочікуваний хід проти Bitcoin, прорив ціни ETH на підході?

Ethereum щойно зробив неочікуваний хід проти Bitcoin, прорив ціни ETH на підході?

Пост Ethereum щойно зробив несподіваний рух проти Bitcoin, чи очікується прорив ціни ETH? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Патерн золотий хрест у парі ETH/BTC відображає налаштування 2020 року, яке раніше призвело до перевищення показників Bitcoin на 250%. Ethereum відскакує від багаторічної зони підтримки, тестуючи критичний опір 200-тижневого EMA на рівні 0,045 BTC. Wall Street Pepe запускається на блокчейн Solana, орієнтуючись на трейдерів мемкоїнів з інструментами аналізу та ринковими даними. Показники Ethereum ETH $4 341 волатильність за 24г: 1,3% Ринкова капіталізація: $523,39 B Обсяг за 24г: $25,13 B проти Bitcoin BTC $112 435 волатильність за 24г: 1,1% Ринкова капіталізація: $2,24 T Обсяг за 24г: $35,28 B показали несподіваний рух, натякаючи на можливий прорив ціни. Це відобразило історичний сигнал, який передував одному з найсильніших ралі в минулому. Пара ETH/BTC тестує 200-тижневу EMA Згідно з тижневим графіком ETH/BTC, 20-тижневе експоненціальне ковзне середнє (EMA) готується перетнути 50-тижневе EMA. Останній раз такий золотий хрест спостерігався на початку 2020 року. Це було безпосередньо перед тим, як ціна Ethereum перевершила Bitcoin майже на 250% у наступному році. Збігом обставин, така ж конфігурація з'явилася в той час, коли ETH сильно відскакує від своєї багаторічної зони накопичення близько 0,020-0,025 BTC. Ця позиція підкріплює його роль як довгострокової бази підтримки. Пара ETH/BTC зараз тестує свою 200-тижневу EMA, близько 0,045 BTC. Цей рівень відомий тим, що викликав ведмежі відхилення як у 2021 році, так і в поточному русі. Співвідношення ETH/BTC щойно перейшло в золотий хрест на користь Ethereum | Джерело: Bitcoinwalah У 2021 році ETH намагався подолати цей опір, але пізніше прорвався вище. Це прискорило його підйом до зони 0,08-0,09 BTC. Поки що неясно, чи розгортається подібний шлях цього разу. Однак варто зазначити, що перекуплений показник тижневого RSI натякає на можливий відкат ринку перед...
Паоло Ардоіно спростовує припущення, що Tether продав BTC для купівлі золота

Паоло Ардоіно спростовує припущення, що Tether продав BTC для купівлі золота

Пост "Паоло Ардоіно спростовує припущення, що Tether продав BTC для купівлі золота" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно спростував припущення, що компанія-емітент стейблкоїнів розпродає свої запаси біткоїна для купівлі золота. Ардоіно заявив, що Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, "не продавав жодного біткоїна" у дописі на X у неділю. Генеральний директор Tether відповідав на припущення ютубера Клайва Томпсона про те, що дані атестації компанії за другий квартал показали зниження резервів з 92 650 BTC у першому кварталі до 83 274. Самсон Моу, генеральний директор Bitcoin-технологічної компанії JAN3, відповів на допис Томпсона, зазначивши, що Tether відправив майже 20 000 BTC до біткоїн-казначейської компанії Twenty One Capital (XXI), в якій Tether є мажоритарним акціонером. "Правильно", - сказав Ардоіно у відповідь на допис Моу. "Як каже Самсон нижче, [Tether] вніс частину своїх запасів у XXI". "Поки світ продовжує темніти, Tether продовжуватиме інвестувати частину своїх прибутків у безпечні активи, такі як Bitcoin, золото та землю", - додав Ардоіно. Tether вже володіє золотими злитками вартістю 8,7 мільярдів доларів, і повідомляється, що компанія планує інвестувати в видобуток дорогоцінного металу. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold
Grayscale подає заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на запуск спотового ETF на Chainlink

Grayscale подає заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США на запуск спотового ETF на Chainlink

Пост Grayscale подає заявку до SEC на запуск спотового ETF Chainlink у США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Grayscale зробив важливий крок до перетворення Chainlink (LINK) на регульований актив. Керуючий активами подав форму S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з пропозицією створення спотового біржового фонду (ETF) Chainlink. У разі схвалення ETF стане одним із перших у США, що безпосередньо відстежуватиме ціну LINK. Він торгуватиметься на NYSE Arca під тікером GLNK, а Coinbase Custody зберігатиме активи фонду. Продукт перетворить існуючий Chainlink Trust Grayscale на ETF, дозволяючи інвесторам отримати доступ до LINK без прямого придбання токенів. Як і спотові ETF Bitcoin та Ethereum у США, фонд дозволить створювати та погашати акції за готівку. Grayscale також повідомив, що погашення в натуральній формі може бути запроваджено в майбутньому, якщо регулятори дозволять. Grayscale розширює свій вплив на ETF альткоїнів Нещодавня заявка Grayscale на Chainlink не є аномалією. Це частина більш масштабних зусиль з розширення за межі Bitcoin та Ethereum, які до цього часу лідирували на ринку ETF у США. Великий керуючий активами подав заявки на запуск ETF, пов'язаних з Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Solana (SOL) та XRP протягом останніх місяців. Усі ці продукти призначені для того, щоб дозволити звичайним інвесторам отримати доступ до популярних альткоїнів без необхідності самостійно зберігати токени. Grayscale вже продемонстрував, що ця модель може працювати. На початку 2024 року він перетворив свої флагманські Bitcoin Trust (GBTC) та Ethereum Trust (ETHE) на спотові ETF після тривалої боротьби з регуляторами. Ці схвалення відкрили шлях для альткоїнів, і Grayscale тепер поспішає розширити свій портфель. Конкуренція посилюється. Bitwise також подав заявку на ETF Chainlink у серпні 2025 року, що свідчить про зростання інституційного попиту на LINK. На противагу цьому, інші керуючі активами намагаються швидко рухатися, щоб отримати перевагу першопрохідця. VanEck (торгується...
'Infinity Castle' з'являється з приголомшливим рейтингом Rotten Tomatoes

'Infinity Castle' з'являється з приголомшливим рейтингом Rotten Tomatoes

Допис "Замок Нескінченності" виходить із приголомшливим рейтингом Rotten Tomatoes з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Demon Slayer: Замок Нескінченності Crunchyroll Фанати чекали на першу частину фінальної трилогії фільмів, що завершує аніме-франшизу Demon Slayer, і тепер у США та багатьох інших регіонах вона майже тут. Demon Slayer: Замок Нескінченності виходить цими вихідними, і відгуки вже надходять. Поки що вони ідеальні. На даний момент, з кількома відгуками, критична позитивність призвела до ідеального 100% рейтингу Rotten Tomatoes. Це найкраще, на що можна сподіватися, але перш ніж люди скажуть, що недостатньо критиків, щоб стверджувати, що це буде ближче до точності, я вкажу вам на останній великий театральний реліз Demon Slayer, Mugen Train, який отримав сертифікований свіжий рейтинг 98% від критиків і приголомшливі 99% від фанатів. Замок Нескінченності - перший у трилогії фільмів, а не нові сезони шоу, які охоплять фінальну арку аніме. Ранні повідомлення кажуть, що завершення займе деякий час, з можливим виходом Частини 2 у 2027 році та Частини 3 у 2029 році. Це не так шокує, враховуючи, скільки часу займає анімація в наш час, але це все ще надзвичайно довге очікування для того, що фактично буде 4-5 епізодів разом. Що відбувається в арці Замку Нескінченності? Ось синопсис: "Коли члени Корпусу Винищувачів Демонів і Хашіра брали участь у програмі групових тренувань, Тренуванні Хашіра, готуючись до майбутньої битви проти демонів, Музан Кібуцуджі з'являється в особняку Убуяшікі. З головою Корпусу Демонів у небезпеці, Танджіро і Хашіра поспішають до штаб-квартири, але потрапляють у глибокий спуск до таємничого простору руками Музана Кібуцуджі. Місце призначення, куди Танджіро і...
Ведмеді готові отримати вигоду від інвестицій в атакуючу лінію

Ведмеді готові отримати вигоду від інвестицій в атакуючу лінію

Пост "Ведмеді" отримають вигоду від інвестицій в лінію нападу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек "Чикаго Беарз" Калеб Вільямс (18) чекає на м'яч від центрового Дрю Далмана (52) під час першої половини передсезонного матчу Національної футбольної ліги (NFL) проти "Баффало Біллс", неділя, 17 серпня 2025 року, в Чикаго. (AP Photo/Kamil Krzaczynski) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Калеб Вільямс виходить на перший план у понеділок ввечері, виконуючи головну роль у переробці нападу "Чикаго Беарз" Бена Джонсона. Якщо він потім буде приймати поклони, він, безумовно, захоче подякувати найменш помітним членам команди. Генеральний менеджер Раян Поулз мудро перебудував лінію нападу, яка не змогла дати Вільямсу шанс на боротьбу під час його дебютного сезону. Pro Football Focus підвищив рейтинг лінії з 24-го місця наприкінці 2024 року до четвертого найкращого в NFL на початку '25, поступаючись лише Філадельфії, Денверу та Баффало. Хоча "Беарз" використали свої перші два драфт-піки на тайт-енда Колстона Лавленда та слот-ресівера Лютера Бердена III, вони вклали свої фінансові ресурси в лінію. Підписання вільного агента центрового Дрю Далмана та обміни на гардів Джо Туні та Джону Джексона довели витрати команди на лінію нападу до 54,38 мільйонів доларів, згідно з Spotrac, що є сьомим показником у лізі. Це помітна різниця в тому, як франшиза оцінювала лінію та її значення в роки Волтера Пейтона/Майка Дітки. Вільямс, перший загальний вибір на драфті '24, був кинутий у вогонь за лінією, яка посіла 31-е місце за сумарними зарплатами. Гард Раян Бейтс, придбаний у Баффало за драфт-пік п'ятого раунду, був найвище оплачуваним серед так званих "Великих потвор" із зарплатою в 3,5 мільйона доларів. Передбачуваний якір лінії, гард Тевен Дженкінс, був в останньому сезоні свого новачкового контракту, заробляючи близько 2,67 мільйона доларів. Чи було це...
