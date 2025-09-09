2025-10-11 Saturday

Сальвадор придбав ще 21 BTC до Дня Bitcoin країни, загальні активи перевищили 700 млн доларів

Сальвадор придбав ще 21 BTC до Дня Bitcoin країни, загальні активи перевищили 700 млн доларів

Пост El Salvador купує ще 21 BTC на честь Дня Bitcoin країни, загальні запаси перевищують $700 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: El Salvador придбав 21 BTC 7 вересня, щоб відзначити четверту річницю свого Закону про Bitcoin. Резерв Bitcoin країни тепер становить 6 313,18 BTC вартістю близько $701 мільйона. Покупка відбулася незважаючи на вимогу кредиту МВФ щодо припинення накопичення Bitcoin урядом. El Salvador продовжує накопичувати сати. У неділю президент Наїб Букеле підтвердив, що Bitcoin-офіс країни придбав 21 BTC на честь четвертої річниці закону про Bitcoin як законний платіжний засіб. Ця покупка є символічним кивком у бік обмеження загальної кількості Bitcoin у 21 мільйон монет і продовжує стратегію уряду з нарощування резервів, незважаючи на напруженість у відносинах з міжнародними кредиторами. З березня минулого року найменша країна материкової Центральної Америки продовжувала купувати по 1 BTC на день, як показують дані. Згідно з власними даними уряду та даними блокчейну, країна тепер володіє 6 313,18 BTC вартістю близько $701 мільйона. Закон про Bitcoin в El Salvador був прийнятий у 2021 році, що зробило El Salvador першою країною у світі, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб поряд з доларом США. На той час цей крок просувався як спосіб збільшення фінансової інклюзивності та зниження вартості грошових переказів, незважаючи на попередження критиків про волатильність і макроекономічні ризики, а також зауваження, що цей крок явно порушував "крипто-етос", враховуючи, що повноваження на його впровадження були передані державою. Хоча це символічно, остання покупка El Salvador ускладнює дотримання умов кредитної угоди з МВФ на $1,4 мільярда від грудня минулого року, яка вимагає припинення добровільного накопичення державними установами. На той час представники МВФ заявили, що країна зобов'язалася заморозити придбання в рамках фіналізованого Розширеного фонду фінансування. У рамках угоди El Salvador переглянув свій Закон про Bitcoin, щоб зробити прийняття торговцями добровільним, зберігаючи при цьому криптовалюту як законний платіжний засіб. Угода також передбачає ліквідацію трасту Fidebitcoin та урядового...
Bitcoin
BTC$111,925.12-7.80%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:39
BlackRock переводить ETH та BTC на Coinbase Prime

BlackRock переводить ETH та BTC на Coinbase Prime

Пост BlackRock переказує ETH та BTC на Coinbase Prime з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: BlackRock перемістив великі обсяги ETH та BTC на Coinbase Prime, сигналізуючи про розпродаж. Ринкові спекуляції слідують за значними криптопереказами від BlackRock. Потенційний вплив на стабільність ринку Ethereum та Bitcoin. 8 вересня 2025 року, адреса, пов'язана з BlackRock, перевела приблизно $254,4 мільйона в Ethereum та $111,7 мільйона в Bitcoin на Coinbase Prime, що свідчить про потенційний розпродаж. Ця транзакція може вплинути на криптовалютні ринки, збігаючись зі значними відтоками з ETF BlackRock, спричиняючи волатильність та впливаючи на ціни Ethereum та Bitcoin. Переказ BlackRock викликає занепокоєння на криптовалютному ринку BlackRock відправив основні криптоактиви на загальну суму понад $366 мільйонів на Coinbase Prime. Ця значна транзакція від найбільшого у світі керуючого активами викликає занепокоєння щодо потенційних ринкових рухів. Такі перекази часто передують продажам, які впливають на ціни криптоактивів. Відсутність офіційних коментарів додає спекуляцій. "На даний момент з нашого боку немає коментарів щодо нещодавнього переказу, який було помічено через ончейн дані", - сказав Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock. Нещодавні погашення ETF BlackRock показали відтік $220 мільйонів у Bitcoin та $257,78 мільйонів у Ethereum, натякаючи на стратегічне переформатування активів. Коли ці активи досягають біржі, інвестори уважно стежать за можливими діями з ліквідації на ринку. Поточні обговорення в Інтернеті вказують на підвищену увагу з боку блокчейн-спільноти. Як зазначають криптоаналітики, будь-який великий розпродаж може спричинити ширшу волатильність ринку, впливаючи не лише на Bitcoin та Ethereum, але потенційно впливаючи і на пов'язані сектори. Ринкові патерни після великих криптопереказів Чи знаєте ви? Попередні великі криптоперекази від менеджерів ETF часто спричиняють корекції ринку. Спостереження слідують за патерном, який спостерігається з другого кварталу 2024 року, підкреслюючи потенційну волатильність при подібних переміщеннях активів. Ethereum (ETH) наразі торгується за ціною $4 364,50 з 24-годинним обсягом, що зріс на 51,56%, та ринковою капіталізацією $526,82 мільярда. Нещодавні цінові рухи показують 1,49% зростання за 24 години та 61,09% приріст за 90 днів, що свідчить про активну діяльність на криптовалютному ринку...
Bitcoin
BTC$111,925.12-7.80%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:24
Bitcoin зростає до $112 тис. на тлі рекордних показників акцій

Bitcoin зростає до $112 тис. на тлі рекордних показників акцій

Пост Bitcoin зростає до $112 тис., оскільки акції досягають рекордних максимумів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin показав невеликий приріст у понеділок вранці, але акції вийшли на перший план, оскільки Nasdaq встановив черговий рекордний максимум під час внутрішньоденної торгівлі. Рекордні акції в парі з Bitcoin, що зростає, у понеділок Nasdaq Composite досяг нового історичного максимуму 21 885,62 під час внутрішньоденної торгівлі у понеділок, що відзначає ще один сильний результат для технологічних акцій цього року. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:23
Поділитись
Арина Сабаленка, Іга Швьонтек та Коко Гауфф: Велика трійка жіночого тенісу

Арина Сабаленка, Іга Швьонтек та Коко Гауфф: Велика трійка жіночого тенісу

Пост Арина Сабаленка, Іга Швьонтек та Коко Гауфф: Велика трійка жіночого тенісу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. КАНКУН, МЕКСИКА – 27 ЖОВТНЯ: Маркета Вондроушова, Чехія, Джессіка Пегула, США, Коко Гауфф, США, Арина Сабаленка, Білорусь, Іга Швьонтек, Польща, Олена Рибакіна, Казахстан, Онс Жабер, Туніс, Марія Саккарі, Греція позують для фото перед церемонією жеребкування в готелі Kempinski Канкун для фіналів GNP Seguros WTA Канкун 2023 в рамках туру Hologic WTA 27 жовтня 2023 року в Канкуні, Мексика. (Фото Клайва Бранскілла/Getty Images) Getty Images Велика двійка, Карлос Алькарас та Яннік Сіннер, настільки домінують у чоловічому тенісі, що затьмарюють усталену Велику трійку в жіночому тенісі. Арина Сабаленка захистила свій титул на Відкритому чемпіонаті США 2025 року, перемігши Аманду Анісімову з рахунком 6-3, 7-6. Сабаленка впевнено лідирує на першому місці. Іга Швьонтек на другому місці, а Коко Гауфф, незважаючи на вибуття в четвертому раунді, все ще на третьому місці. З новими обличчями та гравцями з нижчим посівом, які виходять на пізніші стадії турнірів Великого шолома, іноді легко забути, наскільки стабільними були ці троє. Цьогорічний Відкритий чемпіонат США представив кілька несподіваних сюжетів: відроджена Наомі Осака та стійка Анісімова, а також перехід Тейлор Таунсенд від спеціаліста з парного розряду до загрози в одиночному. Проте верхівка жіночого тенісу після Відкритого чемпіонату США залишається такою ж, як і перед Флашинг-Медоуз: Сабаленка, Швьонтек і Гауфф. Наскільки ці троє домінували за останні два роки? Марк Петчі, тенісний коментатор і тренер Емми Радукану, заявив (через Yahoo Sports), що гра еволюціонувала відтоді, як вона виграла Відкритий чемпіонат США чотири роки тому. "З того часу, як я почав допомагати Еммі, я сказав, що їй потрібно почати скорочувати розрив між найкращими гравцями... проти Іги та Коко вона знає, що їй потрібно робити, і це займе багато часу", - сказав Петчі. Радукану має рахунок 0-10 проти Великої...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:07
JPY слабкий та демонструє низькі показники – Scotiabank

JPY слабкий та демонструє низькі показники – Scotiabank

Пост JPY слабкий і показує низькі результати – Scotiabank з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська єна (JPY) слабка, знизилася на 0,3% проти долара США (USD) і показує гірші результати, ніж усі валюти G10 на початку тижня, повідомляють головні стратеги Форекс (FX) Scotiabank Шон Осборн і Ерік Теорет. Ринки розглядають реакцію Банку Японії на намір прем'єр-міністра Ішіби піти у відставку "Політичні події тиснуть на єну, оскільки ринки аналізують недільне оголошення прем'єр-міністра Ішіби про його намір піти у відставку в найближчі тижні. Перспектива відновлення політичної невизначеності, ймовірно, вплине на міркування Банку Японії, коли вони формулюють свій перехід до жорсткішої політики." "Банк Японії призупинив цикл жорсткості протягом весни та літа через торговельну та політичну невизначеність, а також через турбулентність на ринку облігацій. USDJPY залишається в межах діапазону, і фундаментальні показники залишаються сприятливими для єни (нижчий USD/JPY). Ми очікуємо короткостроковий діапазон між підтримкою 147,37 (50-денна MA) і опором 148,83 (200-денна MA)." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:04
Трейдери бачать шанс, що ФРС знизить ставку на півпункту

Трейдери бачать шанс, що ФРС знизить ставку на півпункту

Пост "Трейдери бачать шанс, що ФРС знизить ставку на півпункту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Трейдери працюють на Нью-Йоркській фондовій біржі 29 серпня 2025 року. NYSE Трейдери залишають відкритою можливість того, що Федеральний резерв наступного тижня може знизити свою ключову процентну ставку на півпроцентного пункту, хоча більшість на Уолл-стріт вважає, що поріг для цього досить високий. У найбільш імовірному сценарії, який закладається ринками, ФРС 17 вересня знизить ставку овернайт на 25 базисних пунктів, або 0,25 процентного пункту. Коефіцієнт для зниження на чверть пункту становив близько 88% у понеділок вдень, згідно з інструментом FedWatch від CME Group, який вимірює ймовірність дій ФРС на основі 30-денних ф'ючерсних контрактів на федеральні фонди. Однак це залишило віддалений шанс, що Федеральний комітет відкритого ринку центрального банку все ж може здійснити зниження на півпункту, як це було на вересневому засіданні 2024 року. Шанси на це становили 12%, оскільки трейдери відкинули будь-яку можливість того, що комітет може залишитися на місці. Ринкові настрої ще більше схилилися до пом'якшення політики ФРС після п'ятничного звіту про робочі місця, який показав, що кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 22 000 у серпні, а рівень безробіття піднявся до майже чотирирічного максимуму в 4,3%. "М'який серпневий звіт про робочі місця допоможе досягти консенсусу в комітеті щодо того, що не лише слід відновити зниження ставок цього місяця, але й подальші зниження, ймовірно, будуть доречними в наступні місяці", - сказав економіст Citigroup Ендрю Холленхорст у записці після публікації даних про зайнятість. Хоча Холленхорст вважає, що в FOMC може бути певна підтримка більшого кроку, "ми не думаємо, що більшість комітету підтримає зниження на 50 [базисних пунктів]". До тих, хто, можливо, підтримує більший крок, належать губернатори Мішель Боуман і Крістофер Уоллер, а також Стівен Міран, якщо Сенат затвердить його до засідання ФРС. Citi дотримується дещо відмінної від консенсусу думки, що FOMC...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:43
Відновлення USD/JPY зупиняється нижче 200-денної ковзної середньої – Société Générale

Відновлення USD/JPY зупиняється нижче 200-денної ковзної середньої – Société Générale

Пост USD/JPY відскок зупиняється нижче 200-DMA – Société Générale з'явився на BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY відскочив від серпневого мінімуму близько 146,20, але залишається обмеженим 200-денною ковзною середньою. Нездатність подолати рівень опору близько 150,90-151,20 збереже ризики зниження, а прорив нижче 146,20 відкриє двері для глибшої корекції, зазначають аналітики Форекс (FX) Société Générale. Ключовий рівень опору спостерігається на верхній межі діапазону 150,90-151,20 "USD/JPY відскочив після встановлення проміжного мінімуму близько 146,20 у серпні. Однак він продовжує стикатися з опором на рівні 200-DMA. Якщо відбудеться короткострокове просування, верхня межа нещодавнього діапазону на рівні 150,90/151,20, ймовірно, буде значною зоною опору." "Нездатність подолати цю перешкоду вказуватиме на ризик відновленого зниження. Прорив нижче нещодавнього опорного мінімуму на рівні 146,20 може спричинити глибший відкат ринку." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:25
SpaceX Маска купує ліцензії на бездротовий спектр за $17 мільярдів

SpaceX Маска купує ліцензії на бездротовий спектр за $17 мільярдів

Пост "SpaceX Маска купує ліцензії на бездротовий спектр за 17 мільярдів доларів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне SpaceX придбає ліцензії на бездротовий спектр у EchoStar, телекомунікаційної компанії, якій належить мобільний оператор Boost Mobile, приблизно за 17 мільярдів доларів готівкою та акціями, повідомили компанії в понеділок вранці, що дозволить компанії Ілона Маска зайняти більшу роль на ринку мобільних телефонів. SpaceX погодилася придбати ліцензії на бездротовий спектр у EchoStar приблизно за 17 мільярдів доларів. Getty Images Ключові факти Це новина, що розвивається, і буде оновлюватися. Джерело: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:16
Рассел Вілсон, Джексон Дарт, Лінія нападу

Рассел Вілсон, Джексон Дарт, Лінія нападу

Пост Расселл Вілсон, Джексон Дарт, Лінія нападу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛЕНДОВЕР, МЕРІЛЕНД – 07 вересня: Расселл Вілсон №3 з Нью-Йорк Джайентс кидає пас під час другої чверті проти Вашингтон Коммандерс на стадіоні Норт-Вест 07 вересня 2025 року в Лендовері, Меріленд. (Фото Скотта Теча/Getty Images) Getty Images Яким був перший тиждень для нападу Нью-Йорк Джайентс? Браян Даболл у своїй вступній заяві для репортерів відчайдушно шукав позитивні моменти і сказав наступне після поразки 21-6 від Вашингтон Коммандерс. "Ми повинні краще працювати в нападі," сказав Даболл. "Гравці, тренери, всі. Щодо гри ногами, я вважаю, що ми зробили деякі хороші речі, але знову ж таки, безумовно недостатньо. Важка гра." Даболл має рацію — Грем Гено виглядав чудово, навіть при 55-ярдовому ударі з поля, який скоротив відставання Джайентс до 14-6. Але незважаючи на певний прогрес у захисті, Нью-Йорк завершив перший тиждень з розумінням того, що всі, починаючи від Расселла Вілсона і далі в нападі, повинні покращити свою гру. Що пішло не так? Більше, ніж просто Вілсон. Головною новиною з прес-конференції Даболла було те, що він не підтвердив Вілсона як стартового квотербека на другий тиждень. Але він наголосив на ключовому моменті, що ця поразка не лежить повністю на плечах його досвідченого квотербека. "Я довіряю Расселлу, тому ми повернемося, проаналізуємо запис," сказав Саболл. "Ця гра не на Расселлі Вілсоні. Це не на Расселлі Вілсоні. Хочу це чітко зазначити. Я довіряю Расселлу, ми повинні краще працювати у всіх аспектах." Тим не менш: Вілсон не допоміг своїй команді піднятися вище обмежень гри Лінії нападу чи загальної відсутності наступальної іскри. Він завершив 17 з 37, 168 ярдів у повітрі, ще 44 на землі. Здавалося...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:04
Metaplanet додає 136 BTC до скарбниці в рамках поточної стратегії Bitcoin

Metaplanet додає 136 BTC до скарбниці в рамках поточної стратегії Bitcoin

Пост Metaplanet додає 136 BTC до скарбниці в рамках поточної стратегії Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія Bitcoin-скарбниці Metaplanet придбала додаткові 136 Bitcoin вартістю близько 2,251 мільярда єн у рамках своєї постійної стратегії Bitcoin Treasury. BTC був придбаний за середньою ціною 16 554 535 єн (~111 666) за Bitcoin. Останнє придбання Metaplanet збільшує загальну кількість Bitcoin до 20 136 BTC за середньою ціною приблизно 15,1 мільйона єн за BTC. Загальна кількість Bitcoin компанії тепер коштує 304,563 мільярда єн (2,08 мільярда доларів). Metaplanet посідає шосте місце серед компаній Bitcoin-скарбниць *Metaplanet придбав додаткові 136 $BTC, загальна кількість досягла 20 136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 8 вересня 2025 Компанія Bitcoin-скарбниці мала прибутковість BTC 30,8% з 1 липня 2025 року до 8 вересня 2025 року. Компанія мала вищу прибутковість BTC 129,4% з 1 квітня 2025 року до 30 червня 2025 року. Останнє придбання Metaplanet базується на плані збільшити свій запас цифрових активів до 100 000 BTC до кінця 2026 року. Поточний запас фірми в 20 136 BTC свідчить про те, що вона досягла приблизно 67% своєї цілі на 2025 рік і 20% цілі на 2026 рік. Компанія також прагне придбати 210 000 BTC до 2027 року, що становитиме 10% від загальної кількості Bitcoin в обігу. Незалежний директор компанії Bitcoin-скарбниці Jetking Infotrain India, Пранав Агарвал, вважає, що Metaplanet може бути на шляху до виконання свого амбіційного графіка. Він стверджував, що з 4 місяцями року, що залишилися, і ще третиною цілі компанії, яку потрібно досягти, цього достатньо для Metaplanet, щоб досягти своїх цілей. Він також стверджував, що стиснення ринкової ціни компанії дуже близько до її чистих активів BTC може сповільнити темпи придбання. Запас Metaplanet у 20 136 BTC ставить її на шосте місце у світі серед публічних компаній зі стратегіями Bitcoin-скарбниці. Агарвал визнав, що компанії Bitcoin-скарбниці тепер накопичили понад мільйон BTC, приблизно...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:55
