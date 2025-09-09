Арина Сабаленка, Іга Швьонтек та Коко Гауфф: Велика трійка жіночого тенісу
КАНКУН, МЕКСИКА – 27 ЖОВТНЯ: Маркета Вондроушова, Чехія, Джессіка Пегула, США, Коко Гауфф, США, Арина Сабаленка, Білорусь, Іга Швьонтек, Польща, Олена Рибакіна, Казахстан, Онс Жабер, Туніс, Марія Саккарі, Греція позують для фото перед церемонією жеребкування в готелі Kempinski Канкун для фіналів GNP Seguros WTA Канкун 2023 в рамках туру Hologic WTA 27 жовтня 2023 року в Канкуні, Мексика. (Фото Клайва Бранскілла/Getty Images) Getty Images Велика двійка, Карлос Алькарас та Яннік Сіннер, настільки домінують у чоловічому тенісі, що затьмарюють усталену Велику трійку в жіночому тенісі. Арина Сабаленка захистила свій титул на Відкритому чемпіонаті США 2025 року, перемігши Аманду Анісімову з рахунком 6-3, 7-6. Сабаленка впевнено лідирує на першому місці. Іга Швьонтек на другому місці, а Коко Гауфф, незважаючи на вибуття в четвертому раунді, все ще на третьому місці. З новими обличчями та гравцями з нижчим посівом, які виходять на пізніші стадії турнірів Великого шолома, іноді легко забути, наскільки стабільними були ці троє. Цьогорічний Відкритий чемпіонат США представив кілька несподіваних сюжетів: відроджена Наомі Осака та стійка Анісімова, а також перехід Тейлор Таунсенд від спеціаліста з парного розряду до загрози в одиночному. Проте верхівка жіночого тенісу після Відкритого чемпіонату США залишається такою ж, як і перед Флашинг-Медоуз: Сабаленка, Швьонтек і Гауфф. Наскільки ці троє домінували за останні два роки? Марк Петчі, тенісний коментатор і тренер Емми Радукану, заявив (через Yahoo Sports), що гра еволюціонувала відтоді, як вона виграла Відкритий чемпіонат США чотири роки тому. "З того часу, як я почав допомагати Еммі, я сказав, що їй потрібно почати скорочувати розрив між найкращими гравцями... проти Іги та Коко вона знає, що їй потрібно робити, і це займе багато часу", - сказав Петчі. Радукану має рахунок 0-10 проти Великої...
