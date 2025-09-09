Трейдери бачать шанс, що ФРС знизить ставку на півпункту

Трейдери працюють на Нью-Йоркській фондовій біржі 29 серпня 2025 року. NYSE Трейдери залишають відкритою можливість того, що Федеральний резерв наступного тижня може знизити свою ключову процентну ставку на півпроцентного пункту, хоча більшість на Уолл-стріт вважає, що поріг для цього досить високий. У найбільш імовірному сценарії, який закладається ринками, ФРС 17 вересня знизить ставку овернайт на 25 базисних пунктів, або 0,25 процентного пункту. Коефіцієнт для зниження на чверть пункту становив близько 88% у понеділок вдень, згідно з інструментом FedWatch від CME Group, який вимірює ймовірність дій ФРС на основі 30-денних ф'ючерсних контрактів на федеральні фонди. Однак це залишило віддалений шанс, що Федеральний комітет відкритого ринку центрального банку все ж може здійснити зниження на півпункту, як це було на вересневому засіданні 2024 року. Шанси на це становили 12%, оскільки трейдери відкинули будь-яку можливість того, що комітет може залишитися на місці. Ринкові настрої ще більше схилилися до пом'якшення політики ФРС після п'ятничного звіту про робочі місця, який показав, що кількість робочих місць поза сільським господарством зросла лише на 22 000 у серпні, а рівень безробіття піднявся до майже чотирирічного максимуму в 4,3%. "М'який серпневий звіт про робочі місця допоможе досягти консенсусу в комітеті щодо того, що не лише слід відновити зниження ставок цього місяця, але й подальші зниження, ймовірно, будуть доречними в наступні місяці", - сказав економіст Citigroup Ендрю Холленхорст у записці після публікації даних про зайнятість. Хоча Холленхорст вважає, що в FOMC може бути певна підтримка більшого кроку, "ми не думаємо, що більшість комітету підтримає зниження на 50 [базисних пунктів]". До тих, хто, можливо, підтримує більший крок, належать губернатори Мішель Боуман і Крістофер Уоллер, а також Стівен Міран, якщо Сенат затвердить його до засідання ФРС. Citi дотримується дещо відмінної від консенсусу думки, що FOMC...