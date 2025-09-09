Аналітична фірма попереджає, розкриває очікування щодо Bitcoin та альткоїнів! "Звертайте увагу на дані про інфляцію в США!"
Пост "Аналітична фірма попереджає, розкриває очікування щодо Bitcoin та Альткоїнів! "Зверніть увагу на дані про інфляцію в США!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сінгапурська криптовалютна фірма QCP Capital оцінила вплив даних про несільськогосподарську зайнятість, опублікованих минулої п'ятниці, на ринок та криптовалюти. Аналітики QCP заявили, що вони підвищили свої очікування щодо зниження процентної ставки після слабких даних про зайнятість, і що апетит до ризику зріс з очікуванням зниження процентної ставки, але ця ситуація не відобразилася на криптовалютному ринку. На цьому етапі фондовий ринок відновився, золото досягло нового максимуму, але Bitcoin (BTC) та Альткоїни рухалися незалежно і показували бічний тренд. Аналітики заявили, що ринок розглядає горизонтальну консолідацію як низхідний тренд і що попит на пут-опціони з терміном дії у вересні зріс. З іншого боку, аналітики заявили, що, незважаючи на зростаючу тенденцію пут-опціонів та відтік ETF, BTC утримувався вище $110 000, а Ethereum (ETH) вище $4 250, стверджуючи, що ця консолідація була відображенням стійкості криптовалют. Аналітики також відзначили відсутність напрямку та впевненості на криптовалютному ринку, кажучи, що ця відсутність може бути пов'язана з обережним ставленням ринку до четвергового звіту про інфляцію в США. Аналітики QCP нарешті додали, що якщо немає чіткого каталізатора, Bitcoin та криптовалютний ринок можуть продовжувати консолідуватися. Якщо ІСЦ зросте на 0,3% більше, ніж очікувалося, шлях ФРС до зниження ставок може ускладнитися. Однак, враховуючи фактор митних зборів, ринок не буде надто здивований цією ситуацією. Навіть якщо тарифна політика спричинить тимчасовий сплеск даних, враховуючи поточний економічний клімат, малоймовірно, що адміністрація Трампа далі загострюватиме торгові суперечки. Тому, якщо дані про інфляцію цього тижня не призведуть до надмірної реакції, криптовалютний ринок продовжуватиме отримувати сильну підтримку, доки не з'явиться значний каталізатор."
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:50