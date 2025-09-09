Ув'язнений у США, але До Квон стикається з новими проблемами в Сінгапурі

Пост "Ув'язнений у США, але До Квон стикається з новими проблемами в Сінгапурі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. До Квон, засновник Terraform Labs, програв судову справу щодо елітної квартири в Сінгапурі. Він намагався повернути 14 мільйонів доларів платежів, які були втрачені, коли угода купівлі розпалася у 2023 році. Ця поразка є ще одним ударом для проблемного засновника, хоча це навряд чи його найсерйозніша юридична проблема. Тим не менш, ці 14 мільйонів доларів могли б допомогти відновити його фінанси або зменшити майбутні штрафи. Судовий позов До Квона в Сінгапурі Засновник Terraform Labs зіткнувся з багатьма проблемами після краху його компанії у 2022 році. Хоча спочатку він заявляв про свою невинність щодо звинувачень у шахрайстві в США, менше місяця тому він погодився на угоду з прокурорами. Спонсоровано Спонсоровано Тепер До Квон стикається з ще однією невдачею, пов'язаною з нерухомістю в Сінгапурі та подальшим судовим позовом: "Квон звернув увагу на апартаменти Sculptura Ardmore вартістю [30] мільйонів доларів за п'ять місяців до краху його криптовалют TerraUSD і Luna у 2022 році. Він обрав двоповерховий пентхаус площею 7 600 квадратних футів з чотирма спальнями на 19-му поверсі будівлі, один із лише трьох пентхаусів у проєкті", стверджували місцеві ЗМІ, перефразовуючи оригінальні судові документи. Зокрема, До Квон сплатив приблизно половину вартості цієї сінгапурської квартири, але угода почала псуватися у 2023 році. Незважаючи на спроби зберегти контракт відкритим або продовжити оренду нерухомості після кінцевого терміну продажу, і Квон, і його дружина виїхали до липня того ж року. Згодом забудовник повернув собі квартиру і продав її іншому покупцеві. Це призвело до того, що До Квон подав позов до Верховного суду Сінгапуру, намагаючись повернути свої втрачені 14 мільйонів доларів інвестицій. Забудовник, у свою чергу, висунув власні претензії, вимагаючи додатковий місяць оренди та витрати на ремонт; До Квон, очевидно, розпочав суттєвий ремонт. Серія поразок У будь-якому випадку, жодна зі сторін не була повністю задоволена. Сінгапур твердо виніс рішення проти До...