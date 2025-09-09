2025-10-11 Saturday

Трамп хвалить Вест-Пойнт за скасування церемонії нагородження Тома Хенкса

Трамп хвалить Вест-Пойнт за скасування церемонії нагородження Тома Хенкса

Допис "Трамп хвалить Вест-Пойнт за скасування церемонії нагородження Тома Хенкса" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: президент Дональд Трамп похвалив Військову академію США у Вест-Пойнті за скасування церемонії нагородження Тома Хенкса, назвавши актора "ПРОБУДЖЕНИМ" на тлі звинувачень, що асоціація випускників школи прийняла це рішення з політичних причин. Трамп похвалив Вест-Пойнт після того, як його асоціація випускників скасувала церемонію нагородження, заплановану на честь Тома Хенкса. (Фото SAUL LOEB / AFP) (Фото SAUL LOEB/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключові факти "Нам не потрібні деструктивні, ПРОБУДЖЕНІ отримувачі наших цінних американських нагород", - написав Трамп у дописі в Truth Social у понеділок вранці, хвалячи Вест-Пойнт за "розумне" скасування церемонії нагородження Хенкса. Допис Трампа з'явився через кілька днів після того, як асоціація випускників Вест-Пойнта повідомила факультету, що більше не проводитиме церемонію нагородження, на якій Хенксу мали вручити нагороду Сільвануса Тайєра, призначену для вшанування випускників не з Вест-Пойнта, які втілюють ідеали школи щодо обов'язку, честі та країни. Це оголошення спонукало деяких ветеранів та політиків-демократів звинуватити установу в скасуванні церемонії з політичних причин, оскільки Хенкс раніше критикував Трампа та збирав кошти для колишнього президента Джо Байдена. Генерал-майор Пол Ітон, який командував підготовкою військ під час вторгнення США в Ірак, написав у X у понеділок вранці: "Мою альма-матер, Вест-Пойнт, як і Америку, захопили MAGA, відкинувши Тома Хенкса. Новий мінімум". Трамп у своєму дописі також атакував Оскар та інші "Фальшиві церемонії нагородження", закликаючи їх "переглянути свої стандарти та практики в ім'я справедливості та правосуддя". Forbes звернувся до Асоціації випускників Вест-Пойнта за коментарем (The Washington Post, який першим повідомив про скасування церемонії, заявив, що асоціація випускників не відповіла на запити про коментар, і що з Хенксом не вдалося зв'язатися). Чому Вест-Пойнт скасував церемонію нагородження Тома Хенкса? Полковник у відставці...
2025/09/09
Ув'язнений у США, але До Квон стикається з новими проблемами в Сінгапурі

Ув'язнений у США, але До Квон стикається з новими проблемами в Сінгапурі

Пост "Ув'язнений у США, але До Квон стикається з новими проблемами в Сінгапурі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. До Квон, засновник Terraform Labs, програв судову справу щодо елітної квартири в Сінгапурі. Він намагався повернути 14 мільйонів доларів платежів, які були втрачені, коли угода купівлі розпалася у 2023 році. Ця поразка є ще одним ударом для проблемного засновника, хоча це навряд чи його найсерйозніша юридична проблема. Тим не менш, ці 14 мільйонів доларів могли б допомогти відновити його фінанси або зменшити майбутні штрафи. Судовий позов До Квона в Сінгапурі Засновник Terraform Labs зіткнувся з багатьма проблемами після краху його компанії у 2022 році. Хоча спочатку він заявляв про свою невинність щодо звинувачень у шахрайстві в США, менше місяця тому він погодився на угоду з прокурорами. Спонсоровано Спонсоровано Тепер До Квон стикається з ще однією невдачею, пов'язаною з нерухомістю в Сінгапурі та подальшим судовим позовом: "Квон звернув увагу на апартаменти Sculptura Ardmore вартістю [30] мільйонів доларів за п'ять місяців до краху його криптовалют TerraUSD і Luna у 2022 році. Він обрав двоповерховий пентхаус площею 7 600 квадратних футів з чотирма спальнями на 19-му поверсі будівлі, один із лише трьох пентхаусів у проєкті", стверджували місцеві ЗМІ, перефразовуючи оригінальні судові документи. Зокрема, До Квон сплатив приблизно половину вартості цієї сінгапурської квартири, але угода почала псуватися у 2023 році. Незважаючи на спроби зберегти контракт відкритим або продовжити оренду нерухомості після кінцевого терміну продажу, і Квон, і його дружина виїхали до липня того ж року. Згодом забудовник повернув собі квартиру і продав її іншому покупцеві. Це призвело до того, що До Квон подав позов до Верховного суду Сінгапуру, намагаючись повернути свої втрачені 14 мільйонів доларів інвестицій. Забудовник, у свою чергу, висунув власні претензії, вимагаючи додатковий місяць оренди та витрати на ремонт; До Квон, очевидно, розпочав суттєвий ремонт. Серія поразок У будь-якому випадку, жодна зі сторін не була повністю задоволена. Сінгапур твердо виніс рішення проти До...
2025/09/09
Прорив Solana на горизонті? Трейдери очікують прориву, який може Push SOL до $250

Прорив Solana на горизонті? Трейдери очікують прориву, який може Push SOL до $250

Пост Ралі Solana на горизонті? Трейдери спостерігають за Проривом, який може Push SOL до $250 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ралі Solana на горизонті? Трейдери спостерігають за Проривом, який може Push SOL до $250 Відмова від відповідальності: інформація, представлена на NewsBTC, призначена лише для освітніх цілей. Вона не відображає думку NewsBTC щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких інвестицій, і, звичайно, інвестування несе ризики. Вам рекомендується проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Використовуйте інформацію, надану на цьому веб-сайті, повністю на свій ризик. Пов'язані новини © 2025 NewsBTC. Усі права захищені. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
2025/09/09
Компрометація Javascript-бібліотеки націлена на Bitcoin гаманці

Компрометація Javascript-бібліотеки націлена на Bitcoin гаманці

Пост Javascript Library Compromise Goes After Bitcoin Wallets з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Основний розробник NPM, qix, мав свій акаунт скомпрометований. Він був використаний для поширення шкідливого програмного забезпечення, яке націлене на пошук Bitcoin та криптовалютних гаманців на пристроях користувачів. При виявленні, шкідливе ПЗ модифікує функції коду, що використовуються для координації підписання транзакцій, і замінює адресу, на яку користувач намагається відправити гроші, на одну з адрес творця шкідливого ПЗ. Це має бути переважно проблемою для користувачів веб-гаманців, особливо в екосистемі Bitcoin для користувачів Ordinals або Runes/інших токенів, оскільки якщо оновлення для вашого звичайного програмного гаманця не було випущено саме сьогодні з скомпрометованою залежністю, або якщо ваш гаманець не завантажує код динамічно безпосередньо з бекенду гаманця в обхід app-store, ви повинні бути в безпеці. NPM - це менеджер пакетів для Node.js, популярного Javascript фреймворку. Це означає, що він використовується для отримання великих наборів попередньо написаного коду для загальної функціональності, який інтегрується в різні програми без необхідності розробникам переписувати базові функції самостійно. Цільові пакети не були специфічними для криптовалют, а пакетами, які використовуються незліченною кількістю звичайних додатків, побудованих на Node.js, а не лише криптовалютними гаманцями. Якщо ви використовуєте апаратний гаманець у поєднанні з веб-гаманцем, будьте особливо уважні та перевіряйте на самому пристрої, що адреса призначення, на яку ви відправляєте, є правильною перед підписанням будь-чого. Якщо ви використовуєте програмні ключі в самому веб-гаманці, рекомендується не відкривати їх і не здійснювати транзакції, доки ви не будете впевнені, що не використовуєте вразливу версію гаманця. Найбезпечнішим курсом дій було б очікування оголошення від команди, що розробляє гаманець, який ви використовуєте. Джерело: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
2025/09/09
Сабріна Карпентер встановлює рекорд найбільшого дебюту альбому для жінки у 2025 році

Сабріна Карпентер встановлює рекорд найбільшого дебюту альбому для жінки у 2025 році

Пост Сабріна Карпентер здобуває найбільший дебют альбому для жінки у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Сабріни Карпентер "Man's Best Friend" дебютує на 1 місці Billboard 200 з 366 000 одиниць, що є найбільшим жіночим дебютом 2025 року та найкращим тижнем у її кар'єрі. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: Сабріна Карпентер відвідує церемонію MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото: Діа Діпасупіл/FilmMagic) FilmMagic Сабріна Карпентер повертається на 1 місце Billboard 200, рейтингу найбільш споживаних альбомів у Сполучених Штатах. Її новий повноформатний альбом "Man's Best Friend" очолює чарт від 13 вересня 2025 року, показавши найбільший дебют у Америці серед жінок цього року та найбільший у її кар'єрі на сьогодні. Новий рекорд кар'єри Сабріни Карпентер Останній проєкт Карпентер стартує з 366 000 еквівалентних альбомних одиниць, згідно з Luminate. Ця цифра приносить Карпентер новий особистий рекорд, оскільки вона ледь перевершує 362 000 одиниць, які її повноформатний альбом "Short n' Sweet" 2024 року зібрав у перший тиждень трохи більше року тому. "Man's Best Friend" слідує за Морганом Волленом та The Weeknd "Man's Best Friend" показує третій за величиною дебют 2025 року загалом. Карпентер поступається Моргану Воллену з його "I'm the Problem" з 493 000 еквівалентних одиниць та The Weeknd з "Hurry Up Tomorrow", який стартував з 490 000. Сотні тисяч продажів З загальної кількості першого тижня, 224 000 з 366 000 одиниць припадають на фактичні продажі. Це також новий рекорд кар'єри для Карпентер. Ця вражаюча сума також дає "Man's Best Friend" найсильніший тиждень продажів року для жінки-виконавиці. Альбом легко очолює чарт Top Album Sales, приєднуючись до "Short n' Sweet" як її другий №1 у цьому рейтингу. Альбом №1 за стримінгом в Америці Стримінгова активність забезпечила ще 141 000 одиниць, що дорівнює 184,11 мільйонам офіційних стримів за запитом 12 треків. Це робить "Man's Best Friend" найбільш стримінговим дебютом жінки в...
2025/09/09
Аналітична фірма попереджає, розкриває очікування щодо Bitcoin та альткоїнів! "Звертайте увагу на дані про інфляцію в США!"

Аналітична фірма попереджає, розкриває очікування щодо Bitcoin та альткоїнів! "Звертайте увагу на дані про інфляцію в США!"

Пост "Аналітична фірма попереджає, розкриває очікування щодо Bitcoin та Альткоїнів! "Зверніть увагу на дані про інфляцію в США!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сінгапурська криптовалютна фірма QCP Capital оцінила вплив даних про несільськогосподарську зайнятість, опублікованих минулої п'ятниці, на ринок та криптовалюти. Аналітики QCP заявили, що вони підвищили свої очікування щодо зниження процентної ставки після слабких даних про зайнятість, і що апетит до ризику зріс з очікуванням зниження процентної ставки, але ця ситуація не відобразилася на криптовалютному ринку. На цьому етапі фондовий ринок відновився, золото досягло нового максимуму, але Bitcoin (BTC) та Альткоїни рухалися незалежно і показували бічний тренд. Аналітики заявили, що ринок розглядає горизонтальну консолідацію як низхідний тренд і що попит на пут-опціони з терміном дії у вересні зріс. З іншого боку, аналітики заявили, що, незважаючи на зростаючу тенденцію пут-опціонів та відтік ETF, BTC утримувався вище $110 000, а Ethereum (ETH) вище $4 250, стверджуючи, що ця консолідація була відображенням стійкості криптовалют. Аналітики також відзначили відсутність напрямку та впевненості на криптовалютному ринку, кажучи, що ця відсутність може бути пов'язана з обережним ставленням ринку до четвергового звіту про інфляцію в США. Аналітики QCP нарешті додали, що якщо немає чіткого каталізатора, Bitcoin та криптовалютний ринок можуть продовжувати консолідуватися. Якщо ІСЦ зросте на 0,3% більше, ніж очікувалося, шлях ФРС до зниження ставок може ускладнитися. Однак, враховуючи фактор митних зборів, ринок не буде надто здивований цією ситуацією. Навіть якщо тарифна політика спричинить тимчасовий сплеск даних, враховуючи поточний економічний клімат, малоймовірно, що адміністрація Трампа далі загострюватиме торгові суперечки. Тому, якщо дані про інфляцію цього тижня не призведуть до надмірної реакції, криптовалютний ринок продовжуватиме отримувати сильну підтримку, доки не з'явиться значний каталізатор." *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
2025/09/09
Невтішні дані про робочі місця за серпень привертають увагу до цих секторних ETF

Невтішні дані про робочі місця за серпень привертають увагу до цих секторних ETF

Пост про невтішні дані щодо робочих місць за серпень зосереджує увагу на цих секторних ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Економіка США додала 22 000 робочих місць у серпні 2025 року, що нижче, ніж переглянуті у бік збільшення 79 000 у липні та прогнози ринку в 75 000, як зазначено на tradingeconomics. Дані підтверджують слабкість на ринку праці. Дані щодо робочих місць за червень були переглянуті в бік зменшення на 27 000, а зміна за липень була переглянута в бік збільшення на 6 000. З цими переглядами, раніше повідомлені дані про зайнятість у червні та липні разом скоротилися на 21 000. Рівень безробіття на рівні 4,3% мало змінився у серпні, згідно з урядовими даними. Зростання робочих місць було переважно помічено в таких секторах, як охорона здоров'я (+31 000) та соціальна допомога (+16 000). Втрати робочих місць також були помітні в оптовій торгівлі (12 000) та виробництві (12 000). Нижче ми виділили деякі сектори та пов'язані з ними біржові фонди (ETF), які можуть привернути увагу інвесторів у світлі невтішних даних про робочі місця за серпень. Переможець Охорона здоров'я – Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) Сектор охорони здоров'я додав 31 000 робочих місць у серпні, що нижче середньомісячного приросту в 42 000 за минулий рік. Зайнятість продовжувала зростати протягом місяця в амбулаторних службах охорони здоров'я (+13 000), закладах сестринського догляду та проживання (+9 000) та лікарнях (+9 000). Zacks Rank #1 (Strong Buy) Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) можна використовувати для використання помірного імпульсу. Фонд має 30% експозиції до фармацевтичної галузі, за якою слідує 22,32% експозиції до галузі постачальників медичних послуг, близько 22% фокусу на медичному обладнанні та витратних матеріалах, 17,1% фокусу на біотехнологічному секторі та 8,7% фокусу на інструментах та послугах для наук про життя. ETF XLV виріс на 6,9% за минулий місяць. Невдаха Виробництво – Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) Зайнятість у виробництві мало змінилася у серпні (-12 000), але знизилася на 78 000 за рік. Це вказує на те, що сектор знаходиться у вразливому становищі. Zacks Rank #1 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) включає компанії...
2025/09/09
Tether роз'яснює щодо 37,229 BTC:

Tether роз'яснює щодо 37,229 BTC:

Пост Tether роз'яснює щодо 37,229 BTC: з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Офіційне спростування, внутрішні перекази та відсутність тиску продажів: Tether підтвердив, що приблизно 37,229 BTC, які були переміщені та передані до Twenty One Capital, не були продані на ринку. Офіційна заява Tether доступна на сайті прозорості, а реконструкція також була висвітлена спеціалізованими виданнями (Tether – Transparency). Компанія, очолювана Паоло Ардоіно (часто цитованим в офіційних повідомленнях), підтверджує розподіл прибутку в bitcoin, золоті та землі з метою зміцнення своїх резервів. Згідно з даними, зібраними нашою командою ончейн аналізу та перевіреними на публічних експлорерах, схеми руху відповідають типовим кластерам внутрішньогрупового перерозподілу, а не розподілам у напрямку спотових бірж. Аналітики галузі зазначають, що перекази такого масштабу (десятки тисяч BTC) зазвичай вказують на реорганізацію казначейства або впровадження пов'язаних фінансових інструментів, а не на негайні продажі на ринку. 3 речі, які потрібно знати Офіційна позиція: Tether заявляє, що не продавав BTC; спостережувані рухи є виключно внутрішніми переказами та перерозподілами. Хронологія: основний блок приблизно 37,229 BTC був переведений на початку червня, оцінений приблизно в 3,9 мільярда доларів за курсом того часу, тоді як наступні потоки 14,000 BTC і 5,800 BTC, відповідно в червні та липні, становлять окрему серію рухів (дві серії не обов'язково повинні сумуватися) (BitcoinEthereumNews). Стратегія: частина прибутку реінвестується в bitcoin, золото та землю для диверсифікації активів та управління ризиками, таким чином підтверджуючи розумну політику збереження вартості. Офіційна заява та контекст Паоло Ардоіно публічно роз'яснив, що «Tether не продавав жодного Bitcoin», пояснюючи, що квартальні атестації можуть включати внутрішньогрупові рухи або операції, пов'язані з конкретними ініціативами – у цьому випадку, перерозподіл казначейства – а не фактичні продажі на ринку. У цьому...
2025/09/09
Запрошення Трампа на U.S. Open від Rolex надійшло після введення мита на Швейцарію

Запрошення Трампа на U.S. Open від Rolex надійшло після введення мита на Швейцарію

Пост про запрошення Трампа на U.S. Open від Rolex після введення мита на Швейцарію з'явився на BitcoinEthereumNews.com. (Зліва направо) Президент США Дональд Трамп та генеральний директор Rolex Жан-Фредерік Дюфур прибувають до люксу Rolex перед фінальним матчем одиночного розряду серед чоловіків між Янніком Сіннером з Італії та Карлосом Алькарасом з Іспанії в п'ятнадцятий день US Open 2025 в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 07 вересня 2025 року в Нью-Йорку. Matthew Stockman | Getty Images Президент Дональд Трамп з'явився на U.S. Open цими вихідними разом з генеральним директором Rolex Жан-Фредеріком Дюфуром через кілька тижнів після введення мита на країну виробника годинників. Трамп спостерігав за фінальним матчем одиночного розряду серед чоловіків у Нью-Йорку в неділю з центральної ложі, якою керує Rolex, що також є спонсором турніру. До президента приєдналися члени родини та високопоставлені чиновники Білого дому, включаючи міністра фінансів Скотта Бессента та прес-секретаря Кароліну Левітт, згідно з NBC News. Трампа запросив Rolex, згідно з повідомленням Associated Press у суботу з посиланням на особу, обізнану з деталями. Rolex та Білий дім не відповіли на запит CNBC щодо коментарів. Ймовірне запрошення від Rolex надійшло протягом кількох тижнів після того, як Трамп встановив 39% митний тариф на Швейцарію, де базується Rolex. Це вище, ніж для інших країн регіону після угод між США та Європейським Союзом і Сполученим Королівством. Вигляд президента США Дональда Трампа (в центрі) на дисплеї Rolex під час фінального матчу одиночного розряду серед чоловіків між Янніком Сіннером з Італії та Карлосом Алькарасом з Іспанії в п'ятнадцятий день US Open 2025 в Національному тенісному центрі USTA імені Біллі Джин Кінг 07 вересня 2025 року в Нью-Йорку. Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images Аналітик Bernstein Лука Солка написав клієнтам минулого місяця, що "угода в останню хвилину, на яку багато хто сподівався, не матеріалізувалася". Солка сказав, що швейцарським виробникам годинників, ймовірно, доведеться підвищити ціни...
2025/09/09
Інституційні інвестори позбулися Ethereum (ETH), купили Bitcoin та ці два альткоїни! Ось останні критичні дані!

Інституційні інвестори позбулися Ethereum (ETH), купили Bitcoin та ці два альткоїни! Ось останні критичні дані!

Пост Інституційні інвестори позбулися Ethereum (ETH), купили Bitcoin та ці два альткоїни! Ось останні критичні дані! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як деякі аналітики чекають рішення ФРС щодо зниження процентної ставки для зростання Bitcoin, деякі аналітики вважають, що рішення ФРС щодо процентної ставки буде недостатнім для підвищення BTC. У той час як аналітики кажуть, що для зростання потрібно, щоб притік спотових ETF став позитивним, CoinShares опублікував свій щотижневий звіт про криптовалюти і повідомив, що минулого тижня відтік склав 352 мільйони доларів. Інвестиційні продукти криптовалют втратили 352 мільйони доларів у вартості минулого тижня, при цьому обсяг торгівлі знизився на 27%, але притік з початку року залишається сильним на рівні 35,2 мільярда доларів. Найбільший прорив стався в Ethereum! При розгляді окремих криптофондів було видно, що більшість відтоків припадала на Ethereum. У той час як Bitcoin (BTC) зазнав притоку в розмірі 524 мільярдів доларів, Ethereum (ETH) зазнав відтоку в розмірі 912 мільйонів доларів. Коли ми дивимося на інші альткоїни, XRP зазнав притоку в розмірі 14,7 мільйона доларів, Solana (SOL) - 16,1 мільйона доларів, а Chainlink (LINK) - 1 мільйон доларів. "Bitcoin побачив чистий притік у розмірі 524 мільйонів доларів минулого тижня. Ethereum зазнав чистого щотижневого відтоку в розмірі 912 мільйонів доларів минулого тижня. Відтоки відбувалися щодня протягом останніх семи торгових днів і через кількох емітентів ETP. Незважаючи на це, притоки залишаються високими на рівні 11,2 мільярда доларів за рік. XRP і Solana продовжують бачити стабільні щотижневі притоки. Solana побачила загальний притік у розмірі 1,16 мільярда доларів на 21-му тижні, тоді як XRP побачив 1,22 мільярда доларів за той же період. При розгляді регіональних притоків і відтоків фондів, США посіли перше місце з відтоком у розмірі 440 мільйонів доларів. Після США Швеція зазнала відтоку в розмірі 13,5 мільйона доларів. На тлі цих відтоків Німеччина зазнала притоку в розмірі 85,1 мільйона доларів, а Гонконг - 3,7 мільйона доларів. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та акаунт у Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
2025/09/09
