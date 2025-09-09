2025 MTV VMAs віддають данину поваги Оззі Осборну

Пост 2025 MTV VMAs віддають данину поваги Оззі Осборну з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: Yungblud, Стівен Тайлер та Джо Перрі виступають під час триб'юту Оззі Осборну на церемонії MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Артуро Холмса/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Церемонія MTV Video Music Awards 2025 віддала данину поваги покійному принцу темряви, Оззі Осборну, особливим зірковим виступом. Yungblud, разом із Стівеном Тайлером та Джо Перрі з Aerosmith, гітаристом Extreme Нуно Беттенкуртом та багаторічним клавішником Оззі Осборна Адамом Вейкманом, виконали попурі з культових гімнів Осборна "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home" та "Changes" від Black Sabbath. Усі ці музиканти виступали на прощальному концерті Оззі Осборна Back to the Beginning у липні, який відбувся лише за два тижні до смерті співака. Пізніше було виявлено, що причиною смерті Осборна став серцевий напад. Yungblud зблизився з Осборном та його родиною напередодні його несподіваної смерті, і після вірусного виконання "Changes" на Back to the Beginning, Yungblud відтоді поклявся виконувати цей хіт Black Sabbath на всіх своїх шоу на честь Оззі Осборна. Виконання "Changes" від Yungblud на VMAs було не менш вражаючим. Однак справжньою сенсацією стало те, що після "Changes" Стівен Тайлер і Джо Перрі здивували публіку та приєдналися до Yungblud з легендарним виконанням "Mama, I'm Coming Home". Враховуючи вік Тайлера та весь його досвід, було шокуюче, наскільки чудово він звучав. Те саме можна сказати про його виступ на Back to the Beginning лише кілька місяців тому. Крім того, той факт, що Тайлер і Aerosmith скасували своє прощальне турне ще у 2024 році через травму голосу Тайлера, робить дивовижним і водночас гірко-солодким бачити учасників Aerosmith, які знову виступають так добре. Це просто занадто...