Альткоїни сяють, поки Bitcoin спотикається

Альткоїни сяють, поки Bitcoin спотикається

Ринок криптовалют спостерігає інтригуючі рухи, оскільки Bitcoin бореться за утримання рівня $112,500, тоді як альткоїни, такі як DOGE і SOL, демонструють помітні прибутки. Цей непередбачуваний ринок спровокував тривалі дебати щодо траєкторії ціни таких криптовалют, як ADA, SHIB, PEPE, AVAX і DOGE, спонукаючи інвесторів переглядати стратегії на тлі цієї волатильності.
Впровадження багатомовного пошуку з п'ятьма новими мовами

Впровадження багатомовного пошуку з п'ятьма новими мовами

Режим Google ШІ: Новаторський багатомовний пошук з п'ятьма новими мовами
Rug pull AquaBot виводить $4,65 млн з коштів передпродажу Solana

Rug pull AquaBot виводить $4,65 млн з коштів передпродажу Solana

Онлайн-дослідник @zachxbt повідомив про останній великий rug pull (витягування килимка) у мережі Solana. Проєкт торгового бота AquaBot (@Aquabot_io) зібрав 21 770 SOL ($4,65 млн) під час передпродажу, перш ніж зникнути з коштами інвесторів. Дані блокчейну показують, що основний гаманець передпродажу проєкту, 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q, швидко розподілив кошти на кілька адрес. Ці активи пізніше були перенаправлені через миттєві обміни, що зробило повернення практично неможливим. Цей крок залишив тисячі роздрібних інвесторів ошуканими, лише за кілька годин до запланованого запуску токена Aqua. AQUA запуск з галасом закінчується хаосом Команда Aqua тижнями підігрівала інтерес до сьогоднішнього запуску. Токен AQUA мав вийти через пул Meteora DLMM у понеділок о 20:00 за Києвом. За кілька годин до rug pull, Aqua опублікував тред на X: "AQUA щойно запустився. Але ми знаємо, що шлях не буде легким. Далі йде справжня історія для тих, хто хоче зрозуміти, що ми створили, що змінилося і що буде далі." AQUA just launched. But we know the path won't be easy. What follows is the real story for those who want to understand what we've built, what changed, and what's next.🧵 Read this carefully: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 Але замість "справжньої історії" інвестори отримали зникнення. Незабаром після rug pull передпродажу, Aqua відключив відповіді на всі свої пости в X. Передпродаж: гейміфікована азартна гра Модель передпродажу AquaBot була незвичайною. Користувачам пропонували надсилати SOL у смартконтракт з гейміфікованою системою "множників". Смартконтракт випадковим чином збільшував розподіли, створюючи ефект лотереї. Зібрані кошти: 21 770 SOL (~$4,67 млн) Обіцянка: 0 вестингу, 100% розблокування токенів при TGE Реальність: За хвилини до запуску раптово був введений вестинг Ця зміна в останню хвилину викликала тривогу по всьому X. Члени спільноти звинуватили Aqua в організації класичної схеми шахрайства. Новий rug pull щойно стався в Solana і його просували...
Новий токен вартістю менше $0,005 готовий домінувати, як колись Solana (SOL) і Cardano (ADA)

Новий токен вартістю менше $0,005 готовий домінувати, як колись Solana (SOL) і Cardano (ADA)

Історія криптовалют відзначена токенами-аутсайдерами, які вибухнули до домінування. Solana піднялася з кількох центів до понад $200 лише за кілька років. Cardano пройшла подібну траєкторію, досягнувши максимуму в $3,09 і закріпившись як одна з провідних платформ смартконтрактів. У цьому циклі новий проєкт вартістю менше $0,005 привертає увагу як потенційний прорив: Little Pepe (LILPEPE). Поєднуючи вірусну привабливість мемів з реальною інфраструктурою та безпекою, LILPEPE стає претендентом серед мемкоїнів з траєкторією, яка може конкурувати з ранніми днями Solana та Cardano. Мемкоїн з реальною інфраструктурою Мем-токени мають історію відсутності змісту, слугуючи лише токенами для швидкої торгівлі під час бичачих ринків. Little Pepe змінює це, прив'язуючи свою екосистему до фреймворку Ethereum Layer-2. Цей підхід забезпечує економічно ефективні транзакції, вирішуючи проблеми масштабування, які перешкоджали навіть Cardano на ранніх етапах. Унікальність LILPEPE полягає в його фокусі: він не намагається бути універсальним Layer-2, а створений виключно для мемів. Запровадивши власний Meme Launchpad, проєкт забезпечує справедливий запуск нових токенів та їх зростання в підтримуючій екосистемі. Ще важливіше, Little Pepe інтегрував захист від ботів, що робить його єдиним блокчейном, де снайперські боти не можуть втручатися в запуски. Це поєднання мемів і технічної строгості відрізняє його від незліченних монет, які борються за виживання після початкового хайпу. Імпульс передпродажу LILPEPE та зростаюча довіра З моменту запуску 10 червня за ціною $0,001, передпродаж Little Pepe став одним із найшвидше зростаючих на ринку. Зараз він на 12 етапі за ціною $0,0021, з понад $24,1 мільйона залучених коштів та 15,1 мільярда проданих токенів. Кінцева ціна лістингу встановлена на рівні $0,003, що означає, що ранні учасники вже мають значні нереалізовані прибутки. Зобов'язання проєкту...
Едо Ліберті розкриває революційну силу розумнішого пошуку на Bitcoin World Disrupt 2025

Едо Ліберті розкриває революційну силу розумнішого пошуку на Bitcoin World Disrupt 2025

Прорив у ШІ: Едо Ліберті розкриває революційну силу розумнішого пошуку на Bitcoin World Disrupt 2025
2025 MTV VMAs віддають данину поваги Оззі Осборну

2025 MTV VMAs віддають данину поваги Оззі Осборну

ЕЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 ВЕРЕСНЯ: Yungblud, Стівен Тайлер та Джо Перрі виступають під час триб'юту Оззі Осборну на церемонії MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 07 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк. (Фото Артуро Холмса/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Церемонія MTV Video Music Awards 2025 віддала данину поваги покійному принцу темряви, Оззі Осборну, особливим зірковим виступом. Yungblud, разом із Стівеном Тайлером та Джо Перрі з Aerosmith, гітаристом Extreme Нуно Беттенкуртом та багаторічним клавішником Оззі Осборна Адамом Вейкманом, виконали попурі з культових гімнів Осборна "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home" та "Changes" від Black Sabbath. Усі ці музиканти виступали на прощальному концерті Оззі Осборна Back to the Beginning у липні, який відбувся лише за два тижні до смерті співака. Пізніше було виявлено, що причиною смерті Осборна став серцевий напад. Yungblud зблизився з Осборном та його родиною напередодні його несподіваної смерті, і після вірусного виконання "Changes" на Back to the Beginning, Yungblud відтоді поклявся виконувати цей хіт Black Sabbath на всіх своїх шоу на честь Оззі Осборна. Виконання "Changes" від Yungblud на VMAs було не менш вражаючим. Однак справжньою сенсацією стало те, що після "Changes" Стівен Тайлер і Джо Перрі здивували публіку та приєдналися до Yungblud з легендарним виконанням "Mama, I'm Coming Home". Враховуючи вік Тайлера та весь його досвід, було шокуюче, наскільки чудово він звучав. Те саме можна сказати про його виступ на Back to the Beginning лише кілька місяців тому. Крім того, той факт, що Тайлер і Aerosmith скасували своє прощальне турне ще у 2024 році через травму голосу Тайлера, робить дивовижним і водночас гірко-солодким бачити учасників Aerosmith, які знову виступають так добре. Це просто занадто...
Metaplanet збільшує скарбницю Bitcoin додатковою покупкою 136 BTC

Metaplanet збільшує скарбницю Bitcoin додатковою покупкою 136 BTC

Токійська компанія Metaplanet (MTPLF) додала ще 136 bitcoin BTC$111,922.95 до своєї скарбниці, після того як раніше цього місяця довела свої запаси до понад 20 000 монет. Придбання було здійснено за середньою ціною трохи нижче $112 000 за bitcoin, що підвищує загальну суму, витрачену компанією на BTC, до понад $2 мільярдів. Metaplanet відстежує ефективність своїх інвестицій за допомогою метрики прибутковості BTC, яка вимірює зростання bitcoin, що утримується на повністю розведену акцію, а не традиційну прибутковість від утримуваних активів. З квітня по червень Metaplanet показав прибутковість BTC у 129,4%. На сьогоднішній день за третій квартал цей показник становить 30,8%. Запас компанії у 20 136 BTC робить її шостою за величиною публічною компанією зі скарбницею bitcoin. Разом ці компанії утримують понад 1 мільйон BTC, причому левова частка припадає на 638 460 bitcoin у скарбниці Strategy. Акції впали більш ніж на 30% за останній місяць через помірне зниження ціни bitcoin разом зі зменшенням mNAV — премії ринкової капіталізації компанії порівняно з її запасами bitcoin.
Альбом Tyler, The Creator зріс у продажах на 12 500%

Альбом Tyler, The Creator зріс у продажах на 12 500%

Пост "Продажі альбому Tyler, The Creator зросли на 12 500%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cherry Bomb від Tyler, The Creator повертається до чартів Billboard після перевидання вінілу до десятої річниці, посідаючи перше місце у списках реп та R&B/хіп-хоп альбомів. Американський репер Tyler Gregory Okonma, відомий як 'Tyler, the Creator', виступає на сцені під час фестивалю музики та мистецтв Coachella Valley у Empire Polo Club в Індіо, Каліфорнія, 13 квітня 2024 року. (Фото VALERIE MACON / AFP) (Фото VALERIE MACON/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Трохи більше 10 років тому Tyler, The Creator з'являвся як одне з найгарячіших і найкреативніших імен у хіп-хопі. Cherry Bomb допоміг закріпити його статус винахідливої фігури в жанрі, і приніс йому вражаючі позиції у кількох чартах Billboard. Десятиліття потому Tyler перевидав Cherry Bomb на вінілі до десятої річниці, і альбом знову стає бестселером і найкращим виконавцем у Сполучених Штатах, повертаючись до кількох рейтингів Billboard, оскільки фанати загалом придбали тисячі копій цього альбому. Вибух продажів ювілейного видання Після того, як Tyler випустив ювілейне видання Cherry Bomb, продажі вибухнули за минулий період відстеження. Luminate повідомляє, що десятирічний альбом продав 50 500 копій по всій Америці за останній тиждень. У попередньому періоді хіп-хоп проєкт продав лише 400 копій. Лише за один тиждень Cherry Bomb зазнав зростання продажів на 12 500%. Tyler, the Creator знову на першому місці Цей сплеск продажів виводить Cherry Bomb на перше місце як у чартах Top R&B/Hip-Hop Albums, так і Top Rap Albums. Cherry Bomb тепер має два тижні на першому місці у двох жанрово-специфічних рейтингах, оскільки він дебютував на першому місці у травні 2015 року. Кілька повторних входжень у топ-10 Той самий повноформатний альбом також з'являється в топ-10 на трьох інших чартах, повертаючись на 3 місце у списку Vinyl Albums,...
Bitcoin стикається з викликами, поки альткоїни сяють

Bitcoin стикається з викликами, поки альткоїни сяють

Пост Bitcoin стикається з викликами, оскільки Альткоїни сяють з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin нещодавно зміг утриматися вище свого рівня підтримки, проте його боротьба за утримання позицій вище $112,500 викликає побоювання щодо потенційного падіння до $110,000. Очікується, що майбутня подія Apple вплине на ринки завдяки потенційним презентаціям продуктів, пропонуючи можливу підтримку для Bitcoin. Продовжити читання: Bitcoin стикається з викликами, оскільки Альткоїни сяють Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
Трамп обіцяє нові вказівки щодо збереження "права на молитву" в публічних школах

Трамп обіцяє нові вказівки щодо збереження "права на молитву" в публічних школах

Пост "Трамп обіцяє нові вказівки щодо збереження 'права на молитву' в державних школах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що Міністерство освіти видасть нові вказівки, що посилюють захист учнів, які хочуть молитися в державних школах, хоча незрозуміло, що передбачатиме нова політика. Президент Дональд Трамп виступає під час зустрічі з питань релігійної свободи в освіті в Музеї Біблії у Вашингтоні, округ Колумбія, 8 вересня 2025 року. (Фото SAUL LOEB/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключові факти Трамп зробив цю заяву під час виступу на зустрічі Комісії з релігійної свободи своєї адміністрації в Музеї Біблії. Перша адміністрація Трампа запровадила подібну політику, яка проголошувала, що школи, які придушували право учнів на молитву, могли втратити федеральне фінансування — хоча ця політика не змінила існуючий закон, який забороняє державним школам спонсорувати молитву чи релігійну діяльність. Це новина, що розвивається, і буде оновлюватися. Джерело: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
