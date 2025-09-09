Абу-Дабі розкриває, що Діснейленд може відкритися раніше, ніж Universal Studios Great Britain

Пост "Абу-Дабі розкриває, що Disneyland може відкритися раніше, ніж Universal Studios у Великій Британії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Disneyland Абу-Дабі може відкритися раніше, ніж новий парк Universal Studios у Великій Британії. Департамент культури та туризму Абу-Дабі повідомив, що їхній тематичний парк Disney планується відкрити не раніше 2030 року, на рік раніше, ніж новий британський форпост, яким керує головний конкурент Мишки - Universal Studios. Новина була розкрита на офіційному веб-сайті Департаменту культури та туризму Visit Abu Dhabi, де зазначено, що "Disneyland Абу-Дабі все ще перебуває на ранніх етапах проєктування. Хоча жодних дат офіційно ще не повідомлялося, очікується, що відкриття Disneyland Абу-Дабі відбудеться десь між 2030 та 2032 роками". Це відображає коментарі Джоша Д'Амаро, голови підрозділу тематичних парків Disney Experiences, який повідомив Reuters у травні, коли було оголошено про парк, що проєкт такого масштабу може зайняти рік чи два на проєктування та ще чотири-шість років на будівництво. Того ж дня головний виконавчий директор Disney Боб Айгер дав інтерв'ю CNBC щодо розвитку тематичних парків і висловив іншу думку. Він сказав, що "зазвичай нам потрібно від 18 місяців до двох років для проєктування та повного розвитку, і приблизно п'ять років на будівництво". Додаючи плутанини, незважаючи на ці заяви, лише через кілька годин команда з публічних зв'язків Disney повідомила мені, що "ми не надавали орієнтовної дати відкриття" парку. Як розкрив цей звіт, деталі запрошення на анонс Disneyland Абу-Дабі говорили, що він продемонструє "бачення на наступні п'ять років" острова Яс, розважального напрямку, де буде побудований парк. Це свідчить про те, що найраніше він зможе відкрити свої двері у 2030 році, відповідно до графіка Д'Амаро. Однак агентство з публічних зв'язків Disney швидко зазначило, що обіцянка...