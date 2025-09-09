2025-10-11 Saturday

Знайдіть найважливіші новини Dogecoin сьогодні

Пост "Знайдіть найважливіші новини Dogecoin сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини З новим тижнем на горизонті, не дивно, що криптоаналітики та експерти надають можливі прогнози щодо того, що новий тиждень може принести для деяких найбільших альткоїнів на ринку. Одним із цікавіших поглядів, що циркулюють у криптоновинах сьогодні, є вердикт щодо ціни Dogecoin. На відміну від попередніх циклів, ціна Dogecoin застрягла в негативному лімбо, коливаючись нижче критичних рівнів підтримки, оскільки інтерес до мемів продовжує зменшуватися. На даний момент аналітики не передбачають корекції ціни для найбільшого мемкоїна за ринковою капіталізацією, але стверджують, що під час бичачого ринку можливо все. Тим часом RTX, нативний токен майбутнього проєкту PayFi, Remittix, перевищив $24,3 мільйона у своєму поточному передпродажі, наближаючись до довгоочікуваної події генерації токенів. Аналітики залишаються ведмежими щодо ціни Dogecoin на початку нового тижня Аналітики не вірять, що протягом наступних семи днів відбудуться значні покращення ціни Dogecoin, на велике розчарування власників токенів і шанувальників ширшого сектору мемкоїнів. Це тому, що аналітики не вірять у будь-які різкі зміни в поведінці інвесторів у цьому циклі, оскільки існує консенсус, що інвестори відмовилися від мемів на користь новіших наративів, таких як платежі. Тому, за відсутності надзвичайних обставин, ціна Dogecoin, а також ціни інших топових мемкоїнів на ринку, залишатимуться в невідомості до подальшого повідомлення. З іншого боку, попит на платіжні токени відправляє їхню вартість до місяця, роблячи майбутній токен RTX одним із найбільш затребуваних альткоїнів на ринку. Попит на RTX досягає піку, оскільки токен перетинає ще одну віху в передпродажі Аналітики прогнозують...
Абу-Дабі розкриває, що Діснейленд може відкритися раніше, ніж Universal Studios Great Britain

Абу-Дабі розкриває, що Діснейленд може відкритися раніше, ніж Universal Studios Great Britain

Пост "Абу-Дабі розкриває, що Disneyland може відкритися раніше, ніж Universal Studios у Великій Британії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Disneyland Абу-Дабі може відкритися раніше, ніж новий парк Universal Studios у Великій Британії. Департамент культури та туризму Абу-Дабі повідомив, що їхній тематичний парк Disney планується відкрити не раніше 2030 року, на рік раніше, ніж новий британський форпост, яким керує головний конкурент Мишки - Universal Studios. Новина була розкрита на офіційному веб-сайті Департаменту культури та туризму Visit Abu Dhabi, де зазначено, що "Disneyland Абу-Дабі все ще перебуває на ранніх етапах проєктування. Хоча жодних дат офіційно ще не повідомлялося, очікується, що відкриття Disneyland Абу-Дабі відбудеться десь між 2030 та 2032 роками". Це відображає коментарі Джоша Д'Амаро, голови підрозділу тематичних парків Disney Experiences, який повідомив Reuters у травні, коли було оголошено про парк, що проєкт такого масштабу може зайняти рік чи два на проєктування та ще чотири-шість років на будівництво. Того ж дня головний виконавчий директор Disney Боб Айгер дав інтерв'ю CNBC щодо розвитку тематичних парків і висловив іншу думку. Він сказав, що "зазвичай нам потрібно від 18 місяців до двох років для проєктування та повного розвитку, і приблизно п'ять років на будівництво". Додаючи плутанини, незважаючи на ці заяви, лише через кілька годин команда з публічних зв'язків Disney повідомила мені, що "ми не надавали орієнтовної дати відкриття" парку. Як розкрив цей звіт, деталі запрошення на анонс Disneyland Абу-Дабі говорили, що він продемонструє "бачення на наступні п'ять років" острова Яс, розважального напрямку, де буде побудований парк. Це свідчить про те, що найраніше він зможе відкрити свої двері у 2030 році, відповідно до графіка Д'Амаро. Однак агентство з публічних зв'язків Disney швидко зазначило, що обіцянка...
Stray Kids дебютують у кількох чартах Billboard вперше

Stray Kids дебютують у кількох чартах Billboard вперше

Допис Stray Kids вперше дебютують у кількох чартах Billboard з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Karma від Stray Kids приносить гурту перші в історії позиції в чартах Billboard's Vinyl Albums та Top Streaming Albums, очолюючи Billboard 200. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 16 ЧЕРВНЯ: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin та I.N. з Stray Kids відвідують студії SiriusXM 16 червня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Ноама Галая/Getty Images) Getty Images Stray Kids — одна з найуспішніших музичних груп останніх років в Америці — має більше альбомів №1, ніж більшість виконавців зможуть зібрати за десятиліття. Колектив повертається на першу позицію в кількох чартах, які музиканти підкорили раніше, з новим релізом Karma, який також приводить улюбленців K-pop до двох списків Billboard, яких гурт ніколи не досягав. Дебют Stray Kids у чарті вінілових альбомів Karma дебютує на 4 місці у списку вінілових альбомів Billboard, який відстежує найбільш продавані назви в цьому форматі. Запуск знаменує першу появу групи в списку, і гурт досягає топ-10 з першої спроби. Конкурентний тиждень для вінілу Karma отримує третій найвищий дебют тижня в чарті вінілових альбомів. Laufey запускає A Matter of Time на №1, Private Music від Deftones відкривається на №2, а Cherry Bomb від Tyler, The Creator повертається на №3 — новий історичний максимум, хоча цей хіп-хоп проєкт не є новим у списку. Топ-10 цього тижня також включає дебюти від співачки Blackpink Jennie, Billy Joel та Royel Otis, серед інших. Перша поява в списку Top Streaming Albums Stray Kids також вперше потрапляють до чарту Top Streaming Albums від Billboard. Karma дебютує на 38 місці в рейтингу. Karma є одним із семи назв, які дебютують цього тижня. Stray Kids потрапляють...
Огляд ETF: Ethereum зазнає рекордного тижневого відтоку в $788 мільйонів, тоді як Bitcoin залучає $246 мільйонів

Огляд ETF: Ethereum зазнає рекордного тижневого відтоку в $788 мільйонів, тоді як Bitcoin залучає $246 мільйонів

Пост ETF Recap: Ether бачить рекордний відтік у $788 мільйонів за тиждень, тоді як Bitcoin залучає $246 мільйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Біржові фонди Ether (ETF) пережили свій найгірший тиждень з моменту створення, втративши $788 мільйонів, тоді як ETF Bitcoin залучили $246 мільйонів з 1–5 вересня. Інституційний зсув: ETF BTC показують прибутки, тоді як фонди ETH бачать найбільший тижневий відтік Перший тиждень вересня намалював дві різко відмінні історії для крипто-ETF. У той час як фонди Bitcoin залучали свіжий капітал, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
Прибутковість Metaplanet з початку року зросла майже на 500% після придбання 136 BTC

Прибутковість Metaplanet з початку року зросла майже на 500% після придбання 136 BTC

Допис "Прибутковість Metaplanet з початку року наближається до 500% після придбання 136 BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Прибутковість Metaplanet з початку року досягла майже 500%. Це оголошення слідує за придбанням Metaplanet додаткових 136 BTC за 15,2 мільйона доларів. За 30-денний період пропозиція довгострокових власників зменшилася на 241 000 BTC. Metaplanet на шляху до 500% прибутковості з початку року після досягнення 487%. Компанія розширила свої запаси BTC новою додатковою покупкою 136 BTC, тоді як ціна Bitcoin продовжує відновлюватися зі стабільним зростанням. Metaplanet оголосила про придбання додаткових 136 BTC за 15,2 мільйона доларів. З цим придбанням загальні запаси компанії зросли до 20 136 BTC, що представляє сукупні інвестиції приблизно в 2,057 мільярда доларів. Згідно з поданням, середня ціна покупки для останньої покупки становила 111 000 доларів за BTC. Крім того, компанія підкреслила, що її прибутковість BTC наближалася до 500%. Цей показник вимірює вартість акціонерів, пов'язану зі стратегією Bitcoin-скарбниці компанії. Він також відстежує, наскільки ефективно план додає більше BTC до свого портфеля, обмежуючи ризики розмивання. Це придбання відбулося після минулотижневої покупки, в якій Metaplanet придбала 1 009 BTC приблизно за 112 мільйонів доларів. В результаті загальні запаси компанії перевищили 20 000 BTC. Крім того, акціонери Metaplanet також схвалили план випуску до 550 мільйонів нових акцій за кордоном вартістю 884 мільйони доларів. Кошти підтримають розширення резервів BTC. Генеральний директор Саймон Герович описав цей крок як ключовий для зміцнення управління та вдосконалення стратегії накопичення Bitcoin компанії. Довгострокові власники продають Bitcoin на 26 мільярдів доларів Згідно з новими даними, проаналізованими Маартунном з CryptoQuant, довгострокові власники Bitcoin (LTH), інвестори, які тримають монети щонайменше шість місяців, почали продавати, коли BTC піднявся вище 124 500 доларів у серпні. За 30-денний період пропозиція LTH зменшилася на 241 000 BTC, що оцінюється приблизно в 26,8 мільярда доларів за цінами понеділка. Ця тенденція може продовжувати тиснути на ціну Bitcoin у наступні тижні, особливо коли кити...
Найкращі нові монети для експоненційного прибутку

Найкращі нові монети для експоненційного прибутку

Пост "Найкращі нові токени для експоненційної прибутковості" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Що якщо наступна велика криптовалютна можливість прямо перед вами, чекаючи, коли ви її схопите до того, як натовп зрозуміє? На ринку, де час визначає прибуток, інвестори полюють за найкращими новими токенами для експоненційної прибутковості. Три назви виділяються в сьогоднішній розмові: Sui, Hedera та вибуховий пресейл BullZilla. У той час як Sui та Hedera забезпечують інфраструктуру, масштабування та партнерство в реальному світі, Bull Zilla переписує правила ранньої стадії з агресивною структурою пресейлу. Для інвесторів, готових діяти швидко, кожен 48-годинний цикл або кожна віха в $100,000 відкриває новий стрибок ціни. Цей порівняльний огляд розглядає поточний стан кожного проєкту, показники зростання та майбутній потенціал. Давайте подивимося, чому ці три претенденти знаходяться в центрі обговорень про найкращі нові токени для експоненційної прибутковості в 2025 році. Sui (SUI): Об'єктно-орієнтовані інновації SUI торгується близько $3.40 USD, зростання ~1.2% за останні 24 години, з ринковою капіталізацією $12.2 мільярдів та щоденним обсягом торгівлі майже $740 мільйонів. За минулий тиждень Sui зріс на 7%, а за минулий рік він виріс більш ніж на 250%. Його унікальна об'єктно-орієнтована модель програмування та надшвидка завершеність притягують розробників та інституційних гравців до його екосистеми. Sui може не забезпечити миттєві 100-кратні стрибки, але його стабільне зростання та сильні фундаментальні показники роблять його одним із найкращих нових токенів для експоненційної прибутковості для інвесторів, які шукають стійкий, довгостроковий вплив на інновації Layer-1. Hedera (HBAR): Корпоративне впровадження в масштабі Hedera торгується близько $0.2226 USD, з незначним зростанням за 24 години. Її ринкова активність була відносно стабільною, консолідуючись між $0.21–$0.22. За минулий рік HBAR здійснив тихе, але помітне відновлення, і технічні аналітики розглядають потенційний прорив до $0.40. Її керівна рада включає великі корпорації, що надає їй авторитет, якого немає у багатьох новіших альткоїнів. Hedera може не відповідати ажіотажу наступного Shiba Inu,...
Polkadot (DOT) зріс на 5,2%, індекс вище

Polkadot (DOT) зріс на 5,2%, індекс вище

Пост Polkadot (DOT) зріс на 5,2%, очоливши зростання Індексу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляє своє щоденне оновлення ринку, висвітлюючи показники лідерів та аутсайдерів у Індексі CoinDesk 20. CoinDesk 20 наразі торгується на рівні 4093,61, зростання на 1,8% (+71,58) з 16:00 за східним часом у п'ятницю. Шістнадцять із 20 активів торгуються вище. Лідери: DOT (+5,2%) та SOL (+4,5%). Аутсайдери: BCH (-3,0%) та POL (-1,4%). CoinDesk 20 — це широкий індекс, який торгується на кількох платформах у різних регіонах світу. Джерело: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
Blackpink перевершує один з найбільших синглів гурту новим хітом

Blackpink перевершує один з найбільших синглів гурту новим хітом

Пост Blackpink перевершує один з найбільших синглів гурту новим хітом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Jump" від Blackpink проводить сьомий тиждень у Hot 100, стаючи другим найдовшим хітом групи в чарті, випереджаючи "Pink Venom" і майже наздоганяючи "Ice Cream". ІНДІО, КАЛІФОРНІЯ – 22 КВІТНЯ: (зліва направо) Розе, Дженні, Джісу та Ліса з BLACKPINK виступають на сцені Coachella під час музичного та мистецького фестивалю Coachella Valley 2023 22 квітня 2023 року в Індіо, Каліфорнія. (Фото Емми Макінтайр/Getty Images для Coachella) Getty Images для Coachella Протягом останнього року чи близько того всі чотири учасниці південнокорейського жіночого гурту Blackpink просували свою сольну музику. Всі вони потрапили до чартів Billboard, а деякі зробили історію з кількома синглами та альбомами в топ-10. Настав час гурту знову зібратися разом, і в липні Blackpink випустили "Jump", свій перший сингл за кілька років. Майже через два місяці "Jump" все ще присутній у кількох рейтингах Billboard в Америці — і навіть коли він падає, трек тримається, займає особливе місце в дискографії Blackpink і майже стає найдовшим хітом групи в найбільшому чарті пісень у Сполучених Штатах. "Jump" тримається в Hot 100 "Jump" опускається з №74 на №78 у Hot 100, найконкурентнішому рейтингу пісень в Америці. Трек провів уже сім тижнів у списку після початкового дебюту на 28 місці. Другий найдовший період у Hot 100 для Blackpink З сьомим тижнем на своєму рахунку, "Jump" тепер є другим найдовшим хітом Blackpink у Hot 100. Він розриває нічию з "Pink Venom", який протримався шість тижнів у чарті в 2022 році і досяг піку на 22 місці. Трохи відстає від "Ice Cream" з Селеною Гомес "Jump" відстає лише на один тиждень від "Ice Cream", колаборації Blackpink з Селеною Гомес. Ця пісня провела вісім тижнів у Hot 100 після дебюту у вересні 2020 року. Вона залишається найвищим хітом групи...
Tembo від VivoPower впроваджує RLUSD для глобальних платежів

Tembo від VivoPower впроваджує RLUSD для глобальних платежів

Пост VivoPower's Tembo впроваджує RLUSD для глобальних платежів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. VivoPower International оголосила, що її дочірня компанія з виробництва електромобілів Tembo тепер прийматиме стейблкоїн Ripple USD (RLUSD) для платежів. Це рішення робить Tembo однією з перших глобальних автомобільних компаній, що інтегрує швидкозростаючий стейблкоїн. Tembo впроваджує RLUSD для прискорення платежів та зниження витрат Компанія заявила в прес-релізі, що цей крок зменшить затримки та витрати, пов'язані з традиційними міжнародними переказами. Велика кількість клієнтів та партнерів Tembo знаходиться в регіонах, що розвиваються, де переказ грошей через банки може бути складним і дорогим. З RLUSD, Tembo зможе здійснювати майже миттєві кросчейн платежі за частку вартості порівняно з традиційними методами. Компанія окреслила кілька причин для впровадження RLUSD. Платежі тепер можуть рухатися швидше, особливо для міжнародних клієнтів. Витрати, пов'язані з банківськими переказами, зменшуються. Стейблкоїн також забезпечує стабільність, яку не можуть гарантувати цифрові активи без прив'язки. Після десятикратного збільшення ринкової капіталізації з січня, впровадження RLUSD тепер зростає в різних регіонах. Нещодавно Ripple розширився в Африку зі стейблкоїном RLUSD через партнерство з фінансовими підприємствами, такими як Chipper Cash, Yellow Card та VARL. VivoPower зазначила, що це зростання є ознакою довіри до Ripple як лідера блокчейн платежів. Tembo виробляє повністю електричні комунальні транспортні засоби, які використовуються для гірничодобувної промисловості, сільського господарства, військових, будівельних та гуманітарних цілей. Транспортні засоби сконструйовані для використання як на дорогах, так і на бездоріжжі. Tembo також пропонує супутні послуги, такі як зарядка, фінансування, акумулятори та мікромережі. Впроваджуючи RLUSD, дочірня компанія додає ще одне цифрове рішення для своїх глобальних клієнтів. VivoPower пов'язує стратегію XRP з впровадженням RLUSD, оскільки цей крок отримує підтримку спільноти Прийняття RLUSD також відповідає довгостроковій стратегії цифрового управління активами VivoPower. VivoPower знаходиться в процесі трансформації в те, що вона називає першим у світі підприємством цифрових активів, орієнтованим на XRP. Як частина цієї стратегії,...
Rug pull Aqua виводить $4,65M SOL на Solana

Rug pull Aqua виводить $4,65M SOL на Solana

Публікація Aqua Rug Pull виводить $4.65M SOL на Solana з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Термінове попередження: Aqua Rug pull (витягування килимка) виводить $4.65M SOL на Solana Перейти до вмісту Головна Крипто новини Термінове попередження: Aqua Rug pull (витягування килимка) виводить $4.65M SOL на Solana Джерело: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
