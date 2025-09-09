Знайдіть найважливіші новини Dogecoin сьогодні
Пост "Знайдіть найважливіші новини Dogecoin сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини З новим тижнем на горизонті, не дивно, що криптоаналітики та експерти надають можливі прогнози щодо того, що новий тиждень може принести для деяких найбільших альткоїнів на ринку. Одним із цікавіших поглядів, що циркулюють у криптоновинах сьогодні, є вердикт щодо ціни Dogecoin. На відміну від попередніх циклів, ціна Dogecoin застрягла в негативному лімбо, коливаючись нижче критичних рівнів підтримки, оскільки інтерес до мемів продовжує зменшуватися. На даний момент аналітики не передбачають корекції ціни для найбільшого мемкоїна за ринковою капіталізацією, але стверджують, що під час бичачого ринку можливо все. Тим часом RTX, нативний токен майбутнього проєкту PayFi, Remittix, перевищив $24,3 мільйона у своєму поточному передпродажі, наближаючись до довгоочікуваної події генерації токенів.
Аналітики залишаються ведмежими щодо ціни Dogecoin на початку нового тижня
Аналітики не вірять, що протягом наступних семи днів відбудуться значні покращення ціни Dogecoin, на велике розчарування власників токенів і шанувальників ширшого сектору мемкоїнів. Це тому, що аналітики не вірять у будь-які різкі зміни в поведінці інвесторів у цьому циклі, оскільки існує консенсус, що інвестори відмовилися від мемів на користь новіших наративів, таких як платежі. Тому, за відсутності надзвичайних обставин, ціна Dogecoin, а також ціни інших топових мемкоїнів на ринку, залишатимуться в невідомості до подальшого повідомлення. З іншого боку, попит на платіжні токени відправляє їхню вартість до місяця, роблячи майбутній токен RTX одним із найбільш затребуваних альткоїнів на ринку.
Попит на RTX досягає піку, оскільки токен перетинає ще одну віху в передпродажі
Аналітики прогнозують...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:42