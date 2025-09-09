Додаток Bitcoin SwissBorg щойно зазнав хакерської атаки на Solana на суму $41 млн
Пост Bitcoin App SwissBorg Just Got Hit With a $41M Solana Hack з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Злочин Вразливість в одному з постачальників послуг SwissBorg призвела до однієї з найбільших крадіжок, пов'язаних з Solana, цього року. Приблизно 193 000 SOL – вартістю близько $41,5 мільйона – зникли після того, як зловмисники використали інтеграцію, надану Kiln, партнером, який керує інфраструктурою стейкінгу SwissBorg. Відкриття вперше було оприлюднено блокчейн-дослідником ZachXBT, який відстежив рух коштів в ончейн. SwissBorg пізніше підтвердив інцидент, підкреслюючи, що експлойт був обмежений його продуктом Solana Earn і не поширився на його основний застосунок чи інші пропозиції прибутку. Заходи компенсації на столі Замість того, щоб перекласти збитки на клієнтів, SwissBorg заявив, що використає власну скарбницю для відновлення більшості балансів користувачів. Команди безпеки та білі хакери також були залучені для спроби відстежити вкрадені токени та відновити те, що можливо. Компанія наполягала на тому, що її фінанси залишаються стабільними, а щоденні операції продовжуються без перебоїв. SwissBorg пообіцяв безпосередньо зв'язатися з усіма, хто постраждав, з детальними поясненнями, які надійдуть електронною поштою. Щоб додатково заспокоїти клієнтів, генеральний директор Сайрус Фазель запланував пряму трансляцію на YouTube, щоб відкрито обговорити ситуацію зі спільнотою. Що буде далі Хоча збитки користувачів будуть здебільшого покриті, порушення підкреслює ризики покладання на сторонні інфраструктури в програмах стейкінгу криптовалют. Для SwissBorg, платформи, яка часто рекламується на довірі та прозорості, інцидент є серйозним випробуванням її здатності захищати довіру клієнтів, одночасно посилюючи партнерство з безпеки в майбутньому. Ця публікація є спонсорованою. Coindoo не підтримує і не бере на себе відповідальність за зміст, точність, якість, рекламу, продукти чи будь-які інші матеріали на цій сторінці. Читачам рекомендується проводити власне дослідження перед тим, як брати участь у будь-яких діях, пов'язаних з криптовалютою. Coindoo не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки, що виникають внаслідок використання або покладання на будь-який зміст,...
