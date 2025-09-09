Чи може перспективний гравець Філліс Ейдан Міллер замінити Трея Тернера або Алека Бома? Е, поки що ні

Чи міг би Ейдан Міллер замінити травмованого Треа Тернера на позиції шортстопа? (Фото: Майк Карлсон/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images Це настільки очевидно, що потрібно запитати: чому перспективного гравця Філліс Ейдана Міллера не викликають до основної команди? Два стартові інфілдери — шортстоп Треа Тернер (підколінне сухожилля) і третій бейсмен Алек Бом (плече) — були відправлені до списку травмованих у понеділок, створивши вакансію, яка, здається, кричить про прихід молодого гравця. Але ні, Філліс викликали універсала Отто Кемпа та інфілдера Донована Волтона, щоб замінити Тернера і Бома в активному складі. Кемп дебютував у вищій лізі раніше цього року, показавши лише .196/.270/.393 у 145 виходах на биту, перш ніж його відправили назад. Волтон — 31-річний мандрівний гравець із середнім показником відбивання .174 у 190 виходах на биту в мейджор-лізі. Ще до того, як було оголошено про перебування Бома в списку травмованих, колишній генеральний менеджер Філліс і нинішній коментатор Рубен Амаро висунув ідею про просування Міллера після травми Тернера. "Чи (Міллер) потрапить до вищої ліги тепер, коли інший хлопець вибув?" — сказав Амаро в останньому епізоді The Phillies Show, який вийшов у понеділок. "(Міллер) був вражаючим. Я знаю, що Ларрі Боуа вірить у нього як у шортстопа. Він розвивався семимильними кроками, і зараз він грає свій найкращий бейсбол". Міллер, найкращий перспективний гравець Філліс після Ендрю Пейнтера, був підвищений до команди Ліхай Веллі (Triple-A) у неділю, після того як розривав пітчинг Double-A протягом останніх кількох місяців. У своїх останніх 28 іграх він показав .352/.495/.634 з чотирма хоум-ранами і вісьмома вкраденими базами. Як тільки Тернер отримав травму, фанати Філліс розпочали шторм у соціальних мережах, вимагаючи, щоб Міллер отримав свій шанс. Але будьмо реалістами, це величезне прохання для 21-річного гравця — без жодного виходу на биту вище рівня Double-A — бути викликаним до The Show посеред...