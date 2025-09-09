2025-10-11 Saturday

Кити почали продавати на тлі наближення Cardano до $1

Тиск посилився через активацію китових гаманців, що утримують понад 1 мільйон ADA. Група великих інвесторів почала фіксувати прибуток у районі $0,92.
MEXC NEWS2025/09/09 09:42
Чи може перспективний гравець Філліс Ейдан Міллер замінити Трея Тернера або Алека Бома? Е, поки що ні

Пост "Чи може перспективний гравець Філліс Ейдан Міллер замінити Треа Тернера чи Алека Бома? Е, ще ні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чи міг би Ейдан Міллер замінити травмованого Треа Тернера на позиції шортстопа? (Фото: Майк Карлсон/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images Це настільки очевидно, що потрібно запитати: чому перспективного гравця Філліс Ейдана Міллера не викликають до основної команди? Два стартові інфілдери — шортстоп Треа Тернер (підколінне сухожилля) і третій бейсмен Алек Бом (плече) — були відправлені до списку травмованих у понеділок, створивши вакансію, яка, здається, кричить про прихід молодого гравця. Але ні, Філліс викликали універсала Отто Кемпа та інфілдера Донована Волтона, щоб замінити Тернера і Бома в активному складі. Кемп дебютував у вищій лізі раніше цього року, показавши лише .196/.270/.393 у 145 виходах на биту, перш ніж його відправили назад. Волтон — 31-річний мандрівний гравець із середнім показником відбивання .174 у 190 виходах на биту в мейджор-лізі. Ще до того, як було оголошено про перебування Бома в списку травмованих, колишній генеральний менеджер Філліс і нинішній коментатор Рубен Амаро висунув ідею про просування Міллера після травми Тернера. "Чи (Міллер) потрапить до вищої ліги тепер, коли інший хлопець вибув?" — сказав Амаро в останньому епізоді The Phillies Show, який вийшов у понеділок. "(Міллер) був вражаючим. Я знаю, що Ларрі Боуа вірить у нього як у шортстопа. Він розвивався семимильними кроками, і зараз він грає свій найкращий бейсбол". Міллер, найкращий перспективний гравець Філліс після Ендрю Пейнтера, був підвищений до команди Ліхай Веллі (Triple-A) у неділю, після того як розривав пітчинг Double-A протягом останніх кількох місяців. У своїх останніх 28 іграх він показав .352/.495/.634 з чотирма хоум-ранами і вісьмома вкраденими базами. Як тільки Тернер отримав травму, фанати Філліс розпочали шторм у соціальних мережах, вимагаючи, щоб Міллер отримав свій шанс. Але будьмо реалістами, це величезне прохання для 21-річного гравця — без жодного виходу на биту вище рівня Double-A — бути викликаним до The Show посеред...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:42
Верховний суд розгляне тарифи Трампа — і справа є очевидною

Пост "Верховний суд розгляне тарифи Трампа — і справа очевидна" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нещодавно значна частина тарифів президента Трампа зазнала чергової юридичної невдачі — цього разу в апеляційному суді. У рішенні 7-4 Апеляційний суд США федерального округу заявив, що Трамп перевищив свої президентські повноваження, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для введення тарифів. У програмі "Forbes Newsroom" колишній сенатор Джон Данфорт (республіканець, Міссурі), голова організації "Наша республіканська спадщина", обговорив юридичну боротьбу за скасування тарифів президента Трампа, для чого він подав експертний висновок. Дивіться повне інтерв'ю вище. Джерело: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:39
Додаток Bitcoin SwissBorg щойно зазнав хакерської атаки на Solana на суму $41 млн

Пост Bitcoin App SwissBorg Just Got Hit With a $41M Solana Hack з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Злочин Вразливість в одному з постачальників послуг SwissBorg призвела до однієї з найбільших крадіжок, пов'язаних з Solana, цього року. Приблизно 193 000 SOL – вартістю близько $41,5 мільйона – зникли після того, як зловмисники використали інтеграцію, надану Kiln, партнером, який керує інфраструктурою стейкінгу SwissBorg. Відкриття вперше було оприлюднено блокчейн-дослідником ZachXBT, який відстежив рух коштів в ончейн. SwissBorg пізніше підтвердив інцидент, підкреслюючи, що експлойт був обмежений його продуктом Solana Earn і не поширився на його основний застосунок чи інші пропозиції прибутку. Заходи компенсації на столі Замість того, щоб перекласти збитки на клієнтів, SwissBorg заявив, що використає власну скарбницю для відновлення більшості балансів користувачів. Команди безпеки та білі хакери також були залучені для спроби відстежити вкрадені токени та відновити те, що можливо. Компанія наполягала на тому, що її фінанси залишаються стабільними, а щоденні операції продовжуються без перебоїв. SwissBorg пообіцяв безпосередньо зв'язатися з усіма, хто постраждав, з детальними поясненнями, які надійдуть електронною поштою. Щоб додатково заспокоїти клієнтів, генеральний директор Сайрус Фазель запланував пряму трансляцію на YouTube, щоб відкрито обговорити ситуацію зі спільнотою. Що буде далі Хоча збитки користувачів будуть здебільшого покриті, порушення підкреслює ризики покладання на сторонні інфраструктури в програмах стейкінгу криптовалют. Для SwissBorg, платформи, яка часто рекламується на довірі та прозорості, інцидент є серйозним випробуванням її здатності захищати довіру клієнтів, одночасно посилюючи партнерство з безпеки в майбутньому. Ця публікація є спонсорованою. Coindoo не підтримує і не бере на себе відповідальність за зміст, точність, якість, рекламу, продукти чи будь-які інші матеріали на цій сторінці. Читачам рекомендується проводити власне дослідження перед тим, як брати участь у будь-яких діях, пов'язаних з криптовалютою. Coindoo не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки, що виникають внаслідок використання або покладання на будь-який зміст,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:21
Стратегічний пул купує ще на 217 мільйонів доларів Bitcoin після відмови S&P 500

Пост "Strategy купує ще $217 мільйонів у Bitcoin після відмови S&P 500" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Strategy придбала 1 955 BTC за $217,4 мільйона по $111 196 за монету після п'ятничного відхилення S&P 500. Компанія тепер володіє 638 460 BTC вартістю $71,5 мільярда, досягнувши "Прибутковості BTC 25,8% YTD 2025" для акціонерів. Японська Metaplanet також купила 136 BTC за $15,2 мільйона в понеділок, продовжуючи глобальну тенденцію корпоративних покупок. Strategy Inc. Майкла Сейлора оголосила в понеділок про придбання 1 955 BTC за $217,4 мільйона за середньою ціною $111 196 за Bitcoin, через кілька днів після того, як її обійшли при включенні до S&P 500. Компанія з Вірджинії, раніше відома як MicroStrategy, тепер володіє величезними 638 460 BTC вартістю приблизно $71,5 мільярда за поточними цінами, зберігаючи свою позицію як найбільший публічний корпоративний власник Bitcoin у світі. Покупка відбулася лише через кілька днів після того, як Strategy проігнорували при включенні до індексу S&P 500, незважаючи на сильні результати у другому кварталі, тоді як Robinhood зайняв це місце, з підскоком акцій на 7%, в той час як Strategy впала майже на 3% у торгівлі після закриття ринку в п'ятницю. QCP Capital зазначив у своєму останньому звіті, що здатність Bitcoin підтримувати рівні вище $110 000 "незважаючи на виключення Strategy з S&P500" демонструє "стійкість". Bitcoin торгується близько $112 000, зростаючи на 0,9% за останні 24 години, згідно з CoinGecko. Остання покупка Strategy забезпечила "Прибутковість BTC 25,8% YTD 2025" для акціонерів, згідно з її формою 8-K. Компанія фінансувала понеділкову покупку через свої програми ринкових пропозицій, продавши 591 606 звичайних акцій за $200,5 мільйона чистого доходу разом з продажами привілейованих акцій на загальну суму $16,9 мільйона протягом періоду 2-7 вересня. Цей крок слідує за подібними придбаннями інших великих корпоративних власників Bitcoin, при цьому японська Metaplanet Inc. оголосила в понеділок про придбання 136 BTC за $15,2 мільйона, довівши свої загальні запаси до 20 136 BTC. Тим часом Сальвадор відзначив четверту річницю свого закону про Bitcoin як законний платіжний засіб, придбавши 21 BTC у неділю, продовжуючи свою стратегію щоденного накопичення Bitcoin.
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:14
Рух у футбольному рейтингу коледжів протягом двох тижнів включає вибуття команд CFP 2024 року

Пост "Рух у футбольному рейтингу коледжів протягом двох тижнів включає випадіння команд CFP 2024 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СТАРКВІЛЛ, МІССІСІПІ – Сем Левітт з Arizona State Sun Devils реагує перед грою проти Mississippi State Bulldogs на стадіоні Девіс Вейд 06 вересня 2025 року в Старквіллі, Міссісіпі. (Фото Джастіна Форда/Getty Images) Getty Images Через два повні тижні сезону студентського футболу 2025 року ми спостерігаємо значні зміни в рейтингу AP, особливо за межами топ-10. Три команди плей-офф з минулого сезону вже випали з топ-25. Пара команд із Сонячного штату, одна з яких отримала вісім голосів у передсезонному опитуванні, а інша взагалі не фігурувала, зараз у топ-20. Потім є SEC, який займає здорові 44 відсотки рейтингу. Звичайно, все продовжуватиме змінюватися, оскільки неконференційні ігри здебільшого завершуються, а конференційний календар розпочинається всерйоз у наступні кілька тижнів. Ранні поразки зашкодили командам CFP 2024 Спочатку це був Boise State на першому тижні, потім Arizona State та SMU на другому тижні. Три команди, які вийшли до плей-офф з 12 команд минулого сезону, випали з топ-25 внаслідок поразок у перші два повні тижні сезону. Broncos, які представляли групу неконференційних команд за столом плей-офф минулого сезону завдяки значною мірою бігу Ештона Джінті, розпочали цей сезон на 25-му місці. Поразка 34-7 від USF у грі, яка була 10-7 у перерві, стала найгіршою поразкою Broncos від нерейтингової команди за шість років, що вибила їх з рейтингу. Чемпіон Big 12 Arizona State, який довів Texas до подвійного овертайму в плей-офф, розпочав сезон на 11-му місці, незважаючи на відсутність послуг зіркового раннінгбека Кема Скаттебо, який, як і Джінті, зараз в NFL. Sun Devils передбачувано...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:48
Stripe та Paradigm представляють Tempo, блокчейн, розроблений для платежів

Допис Stripe та Paradigm представляють Tempo, блокчейн, розроблений для платежів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Венчурний капіталіст у сфері криптовалют та співзасновник Paradigm Метт Хуанг каже: "Tempo спеціально створений для стейблкоїнів та платежів у реальному світі". Stripe та Paradigm анонсують Tempo для забезпечення онлайн-платежів Bitcoin - це цифрова готівка для однорангових платежів, Ethereum - світовий комп'ютер, а тепер Tempo, новий блокчейн, представлений платіжним гігантом Stripe та венчурною фірмою криптовалют Paradigm у четвер, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:37
Прогнози ціни Dogecoin у вересні, жовтні та листопаді: знайдіть найважливіші новини Dogecoin сьогодні

Одна з найцікавіших думок, що циркулює в криптоновинах сьогодні, це вердикт щодо ціни Dogecoin. На відміну від [...] Допис "Прогнози ціни Dogecoin у вересні, жовтні та листопаді: знайдіть найважливіші новини про Dogecoin сьогодні" вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/09 08:29
Прогноз ціни Chainlink: LINK падає після хірургічного зростання, оскільки інвестори об'єднуються навколо нового шару L2 Brett

Допис "Прогноз ціни Chainlink: LINK падає після хірургічного зростання, оскільки інвестори об'єднуються навколо нового L2 Layer Brett" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ландшафт - це вихор, оскільки прогноз ціни Cardano та Chainlink стикаються з волатильними коливаннями, а Smart money тихо стікається до нових можливостей. Особливо інтригує ажіотаж навколо Layer Brett, інноваційного токена Layer 2, який наразі проходить передпродаж, що привертає серйозну увагу, швидко залучає капітал і обіцяє раннім користувачам унікальне поєднання енергії, підживленої мемами, та безперечної корисності блокчейну. Це не просто чергова тимчасова сенсація; це справжній претендент. Layer Brett (LBRETT) - найперспективніший крипто-токен майбутнього Layer Brett (LBRETT) - це не просто ще один мемкоїн, що їде на швидкоплинному тренді. Цей токен ERC-20 - це звір Layer 2 нового покоління, побудований повністю на блокчейн Ethereum, розроблений для об'єднання вірусної мем-культури з відчутною масштабованістю блокчейну. Уявіть собі Brett (оригінал), але на стероїдах, з метою. Це втеча від безкорисних витоків свого тезки, що обіцяє надійну екосистему з високоприбутковими винагородами за стейкінг, безперебійною інтероперабельністю блокчейнів та дійсно дорожньою картою, керованою спільнотою. Він прагне надавати реальні рішення, не жертвуючи заразною енергією цих мемів. Layer Brett використовує передову технологію Layer 2, щоб обійти горезвісні затори Ethereum. Це означає, що транзакції відбуваються поза мережею, блискавично швидко, зберігаючи при цьому непорушну безпеку та децентралізацію провідної мережі Ethereum. Це справжній переворот. Що це означає для вас? Блискавично швидкі транзакції: Попрощайтеся з нескінченним часом очікування. Layer Brett пропонує майже миттєві розрахунки для всього: від торгівлі до стейкінгу. Наднизькі комісії за газ: Втомилися від високих комісій, що з'їдають ваші прибутки? Це рішення Layer 2 знижує витрати до кількох центів, роблячи мікротранзакції доступними для всіх. Гіперстимульований стейкінг: Ранні покупці можуть одразу стейкати свої токени LBRETT, фіксуючи неймовірний APY у 850%. Це серйозна можливість пасивного доходу. Підхід "спільнота перш за все": Layer Brett - це не просто технічне диво; це рух. З запланованим розіграшем у 1 мільйон доларів, він активно...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:21
Stray Kids дебютують у кількох чартах Billboard вперше

Допис Stray Kids вперше дебютують у кількох чартах Billboard з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Karma від Stray Kids приносить гурту перші в історії позиції в чартах Billboard's Vinyl Albums та Top Streaming Albums, очолюючи Billboard 200. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 16 ЧЕРВНЯ: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin та I.N. з Stray Kids відвідують студії SiriusXM 16 червня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Ноама Галая/Getty Images) Getty Images Stray Kids — одна з найуспішніших музичних груп останніх років в Америці — має більше альбомів №1, ніж більшість виконавців зможуть зібрати за десятиліття. Колектив повертається на першу позицію в кількох чартах, які музиканти підкорили раніше, з новим релізом Karma, який також приводить улюбленців K-pop до двох списків Billboard, яких гурт ніколи не досягав. Дебют Stray Kids у чарті вінілових альбомів Karma дебютує на 4 місці у списку вінілових альбомів Billboard, який відстежує найбільш продавані назви в цьому форматі. Запуск знаменує першу появу групи в списку, і гурт досягає топ-10 з першої спроби. Конкурентний тиждень для вінілу Karma отримує третій найвищий дебют тижня в чарті вінілових альбомів. Laufey запускає A Matter of Time на №1, Private Music від Deftones відкривається на №2, а Cherry Bomb від Tyler, The Creator повертається на №3 — новий історичний максимум, хоча цей хіп-хоп проєкт не є новим у списку. Топ-10 цього тижня також включає дебюти від співачки Blackpink Jennie, Billy Joel та Royel Otis, серед інших. Перша поява в списку Top Streaming Albums Stray Kids також вперше потрапляють до чарту Top Streaming Albums від Billboard. Karma дебютує на 38 місці в рейтингу. Karma є одним із семи назв, які дебютують цього тижня. Stray Kids потрапляють...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:18
