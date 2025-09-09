Бредлі закликає команду Кубка Райдера залишатися конкурентоспроможною

Пост "Бредлі закликає команду Кубка Райдера залишатися конкурентоспроможною" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НАПА, КАЛІФОРНІЯ – 15 ВЕРЕСНЯ: Паттон Кіззір зі Сполучених Штатів святкує після забивання м'яча на лунці №18 та перемоги в турнірі під час фінального раунду Чемпіонату Procore 2024 у курорті Сільверадо 15 вересня 2024 року в Напі, Каліфорнія. (Фото Ал Чанг/ISI Photos/Getty Images) Getty Images PGA Tour цього тижня прямує до Напи, Каліфорнія, де десять із дванадцяти членів команди Кубка Райдера Сполучених Штатів змагатимуться в Чемпіонаті Procore на Північному полі курорту Сільверадо. Більшою історією можуть бути два відсутні: Ксандер Шауфеле та Брайсон ДеШамбо. Шауфеле не пояснив своє рішення пропустити подію, хоча чутки припускають, що він має справу з сімейними питаннями. На запитання в середині серпня під час Чемпіонату BMW, чи планує він грати в Напі, Шауфеле сказав: "Я не знаю, скільки хлопців зареєструвалися чи ні, але я б не сказав, що від нас очікують гри. Багато з нас дійсно хочуть грати, щоб залишатися свіжими, позбутися іржі. У мене буде ще довша перерва, тож подивимося, як це буде". ДеШамбо звернувся до цього питання кілька тижнів потому на LIV Golf Індіанаполіс, кажучи: "Це залежить від Туру та їхнього рішення. Це на них, якщо вони не дозволять нам зібратися разом як команда і грати". ДеШамбо залишається неприйнятним для подій PGA Tour як член Ліги LIV Golf, хоча він висловив своє бажання змагатися в Напі: "Це просто показує вам... так, я не збираюся це говорити. Так, це сценарій, який є нещасливим, і я хотів би, щоб було інакше, але LIV готовий дозволити мені грати". ОГАСТА, ДЖОРДЖІЯ – 12 КВІТНЯ: Брайсон ДеШамбо зі Сполучених Штатів пересуває знак, готуючись зробити свій другий удар на 13-й лунці з...