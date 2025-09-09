Мердоки вирішують суперечку про спадкоємність блокбастерною угодою
Пост "Мердоки вирішують суперечку про спадкоємність грандіозною угодою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Лахлан Мердок, старший син мільярдера та власника News Corp. і Fox Corp. Руперта Мердока, отримає контроль над медіабізнесом своєї родини, згідно із заявою, завершуючи багаторічну сагу про спадкоємність багатомільярдною угодою. Про врегулювання було оголошено в понеділок. (Фото Scott Olson/Getty Images) Getty Images Ключові факти Руперт і Лахлан погодилися на врегулювання з братами і сестрами Лахлана, Пруденс, Елізабет і Джеймсом, надаючи Лахлану контроль над сімейним трастом, який включає контрольні пакети акцій Fox Corp. і News Corp., остання з яких є видавцем The Wall Street Journal. Пруденс, Елізабет і Джеймс більше не будуть бенефіціарами трасту, згідно із заявою Fox Corp., і отримають приблизно по 1,4 мільярда доларів кожен, за даними Bloomberg, який базував цю цифру на цінах акцій Fox і News Corp. у понеділок. Вартість врегулювання оцінюється в 3,3 мільярда доларів, повідомила The New York Times, посилаючись на неназвану особу, знайому з переговорами. Поточний траст продасть 16,9 мільйона акцій класу B Fox і 14,2 мільйона акцій класу B News Corp. для фінансування врегулювань, і буде розпущений. Новий траст для Лахлана закінчиться в 2050 році, забезпечуючи контроль Лахлана над медіаімперією до цього року, згідно із заявою. Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Оцінка Forbes Ми оцінюємо чисту вартість Руперта та його родини в 24,4 мільярда доларів станом на понеділок, що більше порівняно з 19,5 мільярда доларів у 2024 році. Ключова передісторія Початковий план спадкоємності Руперта передбачав розподіл контролю над його медіаімперією між чотирма старшими дітьми. Це змінилося в 2023 році, коли Руперт спробував передати Лахлану повний контроль над компаніями, що спровокувало позов від Пруденс, Елізабет і Джеймса...
