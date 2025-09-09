2025-10-11 Saturday

Ціна MYX досягає історичного максимуму, з найбільшим одноденним зростанням, що перевищує 300%.

MYX Finance
MYX$2.8222-48.18%
MEXC NEWS2025/09/09 11:01
Пост "Бредлі закликає команду Кубка Райдера залишатися конкурентоспроможною" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НАПА, КАЛІФОРНІЯ – 15 ВЕРЕСНЯ: Паттон Кіззір зі Сполучених Штатів святкує після забивання м'яча на лунці №18 та перемоги в турнірі під час фінального раунду Чемпіонату Procore 2024 у курорті Сільверадо 15 вересня 2024 року в Напі, Каліфорнія. (Фото Ал Чанг/ISI Photos/Getty Images) Getty Images PGA Tour цього тижня прямує до Напи, Каліфорнія, де десять із дванадцяти членів команди Кубка Райдера Сполучених Штатів змагатимуться в Чемпіонаті Procore на Північному полі курорту Сільверадо. Більшою історією можуть бути два відсутні: Ксандер Шауфеле та Брайсон ДеШамбо. Шауфеле не пояснив своє рішення пропустити подію, хоча чутки припускають, що він має справу з сімейними питаннями. На запитання в середині серпня під час Чемпіонату BMW, чи планує він грати в Напі, Шауфеле сказав: "Я не знаю, скільки хлопців зареєструвалися чи ні, але я б не сказав, що від нас очікують гри. Багато з нас дійсно хочуть грати, щоб залишатися свіжими, позбутися іржі. У мене буде ще довша перерва, тож подивимося, як це буде". ДеШамбо звернувся до цього питання кілька тижнів потому на LIV Golf Індіанаполіс, кажучи: "Це залежить від Туру та їхнього рішення. Це на них, якщо вони не дозволять нам зібратися разом як команда і грати". ДеШамбо залишається неприйнятним для подій PGA Tour як член Ліги LIV Golf, хоча він висловив своє бажання змагатися в Напі: "Це просто показує вам... так, я не збираюся це говорити. Так, це сценарій, який є нещасливим, і я хотів би, щоб було інакше, але LIV готовий дозволити мені грати". ОГАСТА, ДЖОРДЖІЯ – 12 КВІТНЯ: Брайсон ДеШамбо зі Сполучених Штатів пересуває знак, готуючись зробити свій другий удар на 13-й лунці з...
MemeCore
M$2.19338+7.00%
Threshold
T$0.01198-21.69%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:21
Допис "Творець Bitcoin Ordinals погрожує зробити Хардфорк Bitcoin Core" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: творець Bitcoin Ordinals Леонідас погрожує фінансувати хардфорк Bitcoin Core. Леонідас попередив, що цензура Ordinals або Runes створить небезпечний прецедент і спровокує рішучі дії. Він сказав, що DOG Army готова фінансувати відкритий форк Bitcoin Core. Розробник Bitcoin Ordinals Леонідас попередив, що він профінансує відкритий форк Bitcoin Core, якщо розробники почнуть цензурувати Bitcoin Runes, Ordinals або будь-які інші нефінансові транзакції в мережі. У відкритому листі до спільноти творець Ordinals і ведучий The Ordinal Show висловився щодо зростаючого розколу всередині Bitcoin. Дискусія зосереджена на тому, чи повинні валідатори вузлів надавати пріоритет однорангових транзакцій, фільтруючи великі завантаження даних, такі як зображення, відео або документи, які критики називають спамом. За словами Леонідаса, посилення правил політики або цензура транзакцій Ordinals і Runes створить "небезпечний прецедент" і спровокує "рішучі дії". Він сказав, що DOG Army готова фінансувати відкритий форк Bitcoin Core, де більшість правил політики буде видалено, забезпечуючи, що тисячі запустять його, щоб продемонструвати, що Bitcoin призначений бути стійким до цензури. Його відкритий лист слідує за зауваженнями генерального директора Blockstream Адама Бека, який стверджував, що такі транзакції є спамом і не мають місця в таймчейні. Альтернатива Bitcoin Core, Bitcoin Knots Bitcoin Knots, альтернатива Bitcoin Core, стрімко зросла в популярності, збільшившись з 67 вузлів у березні 2024 року до понад 4380 сьогодні, і наразі складає понад 18% мережі. Їхнє зростаюче прийняття відбувається напередодні випуску Bitcoin Core v30 30 жовтня, який видалить обмеження OP_RETURN у 80 байт і підтримуватиме зберігання набагато більших медіафайлів. Леонідас написав лист через занепокоєння, що оновлення може бути скасовано. Позицію Бека поділяє Satoshi Action Fund...
Prompt
PROMPT$0.0891-33.55%
Omnity Network
OCT$0.05073-31.01%
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:57
Пост "Сьогоднішній Wordle #1543 підказки та відповідь на вівторок, 9 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як розв'язати сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket via Getty Images Ще один день Тіра, ще один Wordle. Wordle щодня відганяє туман у голові. Wordle в руці вартий двох на кущі. Wordle вартий тисячі слів. І так далі, і тому подібне. Ці вступи не завжди мають сенс. Іноді мені нічого сказати, окрім... у нас є Wordle для розв'язання. Давайте перейдемо прямо до справи! Шукаєте Wordle понеділка? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle — це щоденна словесна головоломка, де ваша мета — вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і всі у світі намагаються розв'язати одну й ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, родини, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle наприкінці цього посту. Сьогоднішні підказки та відповідь Wordle Початкове слово Wordle Bot: SLATE Моє початкове слово сьогодні: SPORE (залишилося 146 слів) Підказка: Розіграш Ключ: У цьому Wordle набагато більше приголосних, ніж голосних. Гаразд, спойлери нижче! Відповідь наближається! . . . Відповідь: Сьогоднішній Wordle Скріншот: Erik Kain Аналіз Wordle Щодня я перевіряю Wordle Bot, щоб проаналізувати свою гру вгадування. Ви можете перевірити свій рахунок Wordle за допомогою Wordle Bot прямо тут. SPORE не було жахливим, але й не було чудовим. Залишилося 146 слів...
Threshold
T$0.01198-21.69%
FOGNET Token
FOG$0.0211+0.18%
SIX
SIX$0.01681-14.36%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:54
Пост Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 8 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок знову в зеленій зоні, згідно з CoinStats. Топ монети за CoinStats BTC/USD Ціна Bitcoin (BTC) зросла на 1,35% з учорашнього дня. Зображення від TradingView На годинному графіку курс BTC зробив хибний пробій локального опору $112,775. Вам також може сподобатися Однак, якщо денна свічка закриється близько цієї позначки або вище неї, висхідний рух може продовжитися до діапазону $113,000 до завтра. Зображення від TradingView На більш тривалому часовому проміжку ціна основної криптовалюти рухається до рівня опору $113,473. Якщо тиск биків продовжиться, є шанс побачити тест області $113,000-$116,000 найближчим часом. Зображення від TradingView З середньострокової точки зору, курс BTC зростає після хибного пробою рівня $107,389. Однак покупцям може знадобитися більше часу для накопичення енергії для подальшого руху. У цьому випадку бічний ринок в області $111,000-$115,000 є найбільш імовірним сценарієм. Bitcoin торгується за ціною $112,831 на момент публікації. Джерело: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
Union
U$0.00844-15.43%
Bitcoin
BTC$112,018.71-7.71%
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:52
Пост WWE Raw Поточна ціна, переможці та оцінки 8 вересня 2025 року з'явився на BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee повертається на WWE Raw WWE WWE Raw анонсувало повернення AJ Lee на Raw вперше за 10 років після її драматичного повернення на SmackDown, де вона розправилася з Беккі Лінч минулої п'ятниці. Raw також анонсувало поєдинок AJ Styles проти El Grande Americano після того, як El Grande коштував Styles титулу Інтерконтинентального чемпіона WWE, а також поєдинок Lyra Valkyria проти Raquel Rodriguez. Трансляція Raw від 25 серпня 2025 року зібрала 2,6 мільйона глядачів. Картка матчів WWE Raw та результати AJ Styles проти El Grande Americano Lyra Valkyria проти Raquel Rodriguez Рейтинги та перегляди WWE Raw на Netflix 25 серпня 2025 | 2,6 мільйона глобальних переглядів (№6) 18 серпня 2025 | 2,8 мільйона глобальних переглядів (№5) 11 серпня 2025 | 2,8 мільйона глобальних переглядів (№6) 4 серпня 2025 | 3,0 мільйона глобальних переглядів (№5) 28 липня 2025 | 2,7 мільйона глобальних переглядів (№8) Продаж квитків на WWE Raw Місце проведення WWE Raw: Fiserv Forum (Мілуокі, Вісконсин) Розповсюджено квитків на WWE Raw: 8 785 Доступно квитків на WWE Raw: 665 Коли починається WWE Raw? Як дивитися WWE Raw Дата: Понеділок, 8 вересня 2025 Час початку WWE Raw: 17:00 за тихоокеанським часом (20:00 за східним часом) Де дивитися/транслювати WWE Raw: Netflix Поточна ціна WWE Raw та особливості 8.09.25 Слідкуйте за оновленнями WWE Raw протягом вечора. Джерело: https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
Streamflow
STREAM$0.05953-31.18%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Love Earn Enjoy
LEE$1.511+0.33%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:51
Пост MTV Video Music Awards досягли найвищої аудиторії за шість років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "VMAs" на CBS досягли найвищої аудиторії за шість років. CBS Церемонія MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 року, ведучим якої був LL Cool J, показала конкурентоспроможні результати на CBS, незважаючи на жорстку конкуренцію з Sunday Night Football на NBC (Ravens проти Bills). Трансляція 7 вересня зібрала трохи більше 5,5 мільйонів глядачів, згідно з даними Nielsen – найбільша аудиторія VMA з 2019 року та на 42 відсотки більше, ніж торішні 3,91 мільйона глядачів на MTV та інших мережах Paramount. Висновок: телевізійне мовлення далеко не мертве, незалежно від того, скільки звітів стверджують протилежне. VMAs також досягли кількох інших віх: це було найпопулярніше розважальне шоу на CBS з часів Grammy Awards у лютому та третя за величиною розважальна подія року на Paramount+, поступаючись лише Grammy та Golden Globes. Залучення фанбази також досягло рекордних показників. Кампанія голосування VMAs 2025 року згенерувала безпрецедентні 2,5 мільярда голосів по всьому світу, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний результат, згідно з внутрішніми даними через Telescope (з 5 серпня по 5 вересня 2025 року). Віха в соціальних медіа VMAs встановили нові рекорди як найбільш переглянуте та найбільш залучене видання в історії шоу, згенерувавши 1 мільярд переглядів відео (зростання на 21 відсоток) та понад 81 мільйон взаємодій (зростання на 6 відсотків) на офіційних акаунтах. Популярність хештегів була також високою: #VMAs посів перше місце на X у США протягом трьох годин поспіль і залишався в топ-10 протягом дев'яти годин, тоді як #VMA був у тренді №1 у всьому світі протягом чотирьох годин поспіль і досяг першого місця у 12 країнах. Джерело: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
Union
U$0.00844-15.43%
SIX
SIX$0.01681-14.36%
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:48
Пост "Мердоки вирішують суперечку про спадкоємність грандіозною угодою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Лахлан Мердок, старший син мільярдера та власника News Corp. і Fox Corp. Руперта Мердока, отримає контроль над медіабізнесом своєї родини, згідно із заявою, завершуючи багаторічну сагу про спадкоємність багатомільярдною угодою. Про врегулювання було оголошено в понеділок. (Фото Scott Olson/Getty Images) Getty Images Ключові факти Руперт і Лахлан погодилися на врегулювання з братами і сестрами Лахлана, Пруденс, Елізабет і Джеймсом, надаючи Лахлану контроль над сімейним трастом, який включає контрольні пакети акцій Fox Corp. і News Corp., остання з яких є видавцем The Wall Street Journal. Пруденс, Елізабет і Джеймс більше не будуть бенефіціарами трасту, згідно із заявою Fox Corp., і отримають приблизно по 1,4 мільярда доларів кожен, за даними Bloomberg, який базував цю цифру на цінах акцій Fox і News Corp. у понеділок. Вартість врегулювання оцінюється в 3,3 мільярда доларів, повідомила The New York Times, посилаючись на неназвану особу, знайому з переговорами. Поточний траст продасть 16,9 мільйона акцій класу B Fox і 14,2 мільйона акцій класу B News Corp. для фінансування врегулювань, і буде розпущений. Новий траст для Лахлана закінчиться в 2050 році, забезпечуючи контроль Лахлана над медіаімперією до цього року, згідно із заявою. Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини, що формують заголовки дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Оцінка Forbes Ми оцінюємо чисту вартість Руперта та його родини в 24,4 мільярда доларів станом на понеділок, що більше порівняно з 19,5 мільярда доларів у 2024 році. Ключова передісторія Початковий план спадкоємності Руперта передбачав розподіл контролю над його медіаімперією між чотирма старшими дітьми. Це змінилося в 2023 році, коли Руперт спробував передати Лахлану повний контроль над компаніями, що спровокувало позов від Пруденс, Елізабет і Джеймса...
B
B$0.17496-29.40%
FOX Token
FOX$0.02119-10.70%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:36
Пост "Що ми знаємо про iPhone 17 та "вражаючу" подію Apple" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Apple готується провести продуктову подію у вівторок після обіду і, як очікується, представить свою найновішу модель iPhone, яка за чутками матиме тоншу версію флагманського продукту компанії разом із покращенням ємності батареї та фронтальної камери. Подія Apple запланована на вівторок після обіду. (Фото Annice Lyn/Getty Images) Getty Images Ключові факти Щорічна подія Apple у вівторок розпочнеться о 20:00 за Києвом і її можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube, вебсайті Apple та Apple TV. Apple не підтвердила, що буде показано на події, але очікується, що буде представлено iPhone 17 та новий Apple Watch, за даними кількох джерел. Отримуйте текстові сповіщення про останні новини Forbes: ми запускаємо текстові сповіщення, щоб ви завжди знали найважливіші новини дня. Надішліть "Alerts" на (201) 335-0739 або зареєструйтеся тут. Що ми знаємо про iPhone 17? Наступна ітерація iPhone матиме покращений час роботи батареї, за даними 9to5Mac, що пояснюється збільшенням батареї завдяки місцю, збереженому за рахунок використання eSIM замість SIM-карт. iPhone 17 Pro, як повідомляється, матиме на 6,6% більшу ємність батареї, додає 9to5Mac. Apple також представить iPhone 17 Air, більш доступну, але менш потужну модель, яка буде на третину тонша за iPhone 16 Pro, повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що телефон матиме одну задню камеру. iPhone 17 Pro та Pro Max, преміальні версії телефону, матимуть покращені процесори, оновлення якості камери та одночасний запис відео спереду і ззаду, додає Bloomberg. Скільки коштуватимуть нові iPhone? Офіційні ціни не будуть відомі до вівторкової події, але витоки цін припускають ціну в $799 для iPhone 17 і підвищення ціни на $100 до $1 099 для iPhone 17 Pro з...
MemeCore
M$2.19338+7.00%
SOLANIUM
SLIM$0.02872-16.36%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:09
Пост Bitcoin ETF отримали приплив у розмірі $246 мільйонів, але ринок залишається обережним з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Змішані загальні потоки ETF є ознакою вагання за межами Bitcoin, причому ETF Ethereum зокрема зазнають останнім часом відтоків Домінування BTC дещо послабилося порівняно з літніми максимумами, що зазвичай відкриває двері для ралі Альткоїнів Криптовалютний ринок зазнав ліквідацій на суму $162 мільйони, що є відносно помірним для ринку вартістю майже $4 трильйони Незважаючи на залучення чверті мільярда доларів припливу цього місяця, ринок ETF Bitcoin показує змішані сигнали. Приплив у розмірі $246 мільйонів у Bitcoin ETF цього місяця свідчить про те, що інституційні інвестори все ще збільшують свою присутність, але повільнішими темпами порівняно зі сплесками у липні та серпні. Змішані загальні потоки ETF є ознакою вагання за межами Bitcoin, причому ETF Ethereum зокрема зазнають останнім часом відтоків, що показує, що не всі криптовалюти отримують однакову увагу від інвесторів. Домінування BTC дещо послабилося порівняно з літніми максимумами, що зазвичай відкриває двері для ралі Альткоїнів. За даними CoinMarketCap, наразі воно становить 57,6%. Однак CryptoRank зазначає, що ротація капіталу в Альткоїни залишається обережною, що вказує на те, що макроекономічна невизначеність (така як очікувані зниження ставок ФРС та слабкі дані щодо робочих місць) робить інвесторів схильними до уникнення ризиків. Пов'язано: Криптовалютний огляд за серпень 2025: Біржові токени випереджають інші сектори Замість повноцінного сезону Альткоїнів, ми бачимо, що люди повільно і обережно купують кілька монет, на відміну від поспішного входження всюди. Ще одним вартим уваги показником є те, що індекс страху і жадібності становить 51 (принаймні за даними CryptoRank, оскільки деякі індекси мають ще нижче число). Це показує нерішучість, коли ринки не в паніці, але й не в ейфорії. Також криптовалютний ринок зазнав ліквідацій на суму $162 мільйони, що є відносно помірним для ринку вартістю майже $4 трильйони, що свідчить про те, що кредитне плече використовується контрольованим чином і не призводить до каскадних розпродажів. Поки що не сезон Альткоїнів На даний момент,...
Threshold
T$0.01198-21.69%
Bitcoin
BTC$112,018.71-7.71%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002642-34.45%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:53
