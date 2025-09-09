Комісар NFL Роджер Гуделл розповідає про те, як пілатес йому допоміг

Допис "Комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл розповідає про те, як пілатес йому допоміг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл, якого тут видно під час оголошення вибору на Драфті NFL 2025, займається пілатесом вже 18 років. (Фото Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Можна сказати, що комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл дійсно хотів дійти до суті речей, коли відвідав "Forward and Up NYC 2025" 29 серпня. Там він отримав сеанс пілатесу з Дарією Пейс, головним інструктором-тренером та керівником Romana's Pilates International, яка організувала цю подію. Він навіть отримав лікування на "Кадиллаку" — це означає, що Пейс провела його через різні рухи для зміцнення м'язів кору на пристрої для пілатесу під назвою "Кадиллак". Гуделл займається пілатесом вже 18 років Там Гуделл розповів мені про свій досвід з пілатесом, який почався близько 18 років тому, коли, як він розповів: "Мій брат Майкл був інструктором досить довгий час і залучив мене до цього". Гуделл продовжив: "Це було абсолютно інакше, ніж будь-які вправи, до яких я звик, і саме це, я думаю, зацікавило мене і підходить мені. З віком я побачив потребу в чомусь іншому, чомусь із розтяжкою, зміцненням та фітнесом". Зазвичай він займається пілатесом двічі на тиждень, як правило, рано вранці, щоб пристосуватися до свого напруженого графіка та багатьох обов'язків комісара Національної футбольної ліги (NFL), посаду яку він обіймає з 1 вересня 2006 року, після виходу на пенсію Пола Тагліабу. Пілатес давно став основною частиною — каламбур частково навмисний — його регулярного режиму фізичної активності, який також включає гарячу йогу, греблю та їзду на велосипеді. Він цінує пілатес як "мій час, коли я можу зосередитися на собі". Він також додав, що пілатес допоміг йому почуватися "чудово. Коли ти почуваєшся краще, коли ти у формі фізично, розумово та емоційно, ти можеш краще впоратися з будь-яким викликом. Тож я думаю, що це...