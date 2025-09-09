2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Вирішальне голосування щодо кандидата до ФРС Стівена Мірана наближається в Сенаті США

Вирішальне голосування щодо кандидата до ФРС Стівена Мірана наближається в Сенаті США

Допис "Вирішальне голосування щодо кандидата до Федеральної резервної системи США (FRS) Стівена Мірана наближається в Сенаті США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінансовий світ гуде в очікуванні, оскільки Сенат США готується до вирішального голосування. 10 вересня законодавці мають підтвердити кандидатуру Стівена Мірана до Федеральної резервної системи США (FRS), рішення, яке може викликати значні хвилі в економіці. Для тих, хто відстежує ринки криптовалют, розуміння складу та керівництва Федеральної резервної системи США (FRS) є абсолютно вирішальним. Новий голос у раді ФРС може вплинути на монетарну політику, що, у свою чергу, впливає на все: від процентних ставок до настроїв інвесторів і, зрештою, на вартість цифрових активів. Хто такий кандидат до Федеральної резервної системи США (FRS) Стівен Міран і чому це призначення має значення? Стівен Міран, який наразі обіймає посаду голови Ради економічних консультантів Білого дому (CEA), був обраний президентом Трампом для заповнення ключової вакансії в раді Федеральної резервної системи США (FRS). Його номінація — це більше, ніж просто процедурний крок; вона представляє потенційний зсув у нюансованому балансі економічних перспектив всередині ФРС. Федеральна резервна система США (FRS) відіграє безпрецедентну роль у формуванні економічного ландшафту країни. Її рішення щодо процентних ставок, цілей інфляції та кількісного пом'якшення безпосередньо впливають на доступність кредитів, споживчі витрати та потоки інвестицій. Тому особи, які засідають у її раді, мають величезну владу. Яку роль відіграє кандидат до Федеральної резервної системи США (FRS) у монетарній політиці? Кожен керівник Федеральної резервної ради робить внесок у формування монетарної політики. Вони беруть участь у засіданнях Федерального комітету відкритого ринку (FOMC), де приймаються критичні рішення щодо процентних ставок та грошової маси. Ці рішення є основою економічної стабільності та зростання. Новий керівник, такий як кандидат до Федеральної резервної системи США (FRS) Стівен Міран, привносить у ці дискусії власну економічну філософію та погляди. Їхні погляди можуть вплинути на колективний напрямок ФРС, потенційно призводячи до коригувань у тому, як центральний банк підходить до інфляції, зайнятості та фінансової стабільності. Цей ефект відчувається у всіх...
Union
U$0.00844-15.43%
Whiterock
WHITE$0.0002209-15.71%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.621-25.49%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:38
Поділитись
Чи позбувається Tether своїх масштабних запасів Bitcoin? Генеральний директор розкриває правду

Чи позбувається Tether своїх масштабних запасів Bitcoin? Генеральний директор розкриває правду

Допис "Чи Демпінгує Tether Свої Масивні Запаси Bitcoin? Генеральний директор розкриває правду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чи Демпінгує Tether Свої Масивні Запаси Bitcoin? Генеральний директор розкриває правду | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Скотт Матерсон - провідний крипто-письменник у Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора, що надає змістовні та добре досліджені статті, які резонують як з новачками, так і з досвідченими крипто-ентузіастами. Поза своїм письменництвом, Скотт пристрасно просуває криптовалютну грамотність і часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/tether-massive-bitcoin-dumping/
DeepBook
DEEP$0.101165-24.21%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Sign
SIGN$0.04158-32.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:37
Поділитись
Каліфорнійцю загрожує серйозний тюремний термін за схему на 37 млн доларів

Каліфорнійцю загрожує серйозний тюремний термін за схему на 37 млн доларів

Публікація "Каліфорнійцю загрожує серйозний тюремний термін за схему на $37 млн" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття криптовалютного відмивання грошей: каліфорнійцю загрожує серйозний тюремний термін за схему на $37 млн Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Розкриття криптовалютного відмивання грошей: каліфорнійцю загрожує серйозний тюремний термін за схему на $37 млн Джерело: https://bitcoinworld.co.in/california-crypto-laundering-sentence/
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Matrix AI Network
MAN$0.0058-12.38%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:23
Поділитись
Комісар NFL Роджер Гуделл розповідає про те, як пілатес йому допоміг

Комісар NFL Роджер Гуделл розповідає про те, як пілатес йому допоміг

Допис "Комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл розповідає про те, як пілатес йому допоміг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл, якого тут видно під час оголошення вибору на Драфті NFL 2025, займається пілатесом вже 18 років. (Фото Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Можна сказати, що комісар Національної футбольної ліги (NFL) Роджер Гуделл дійсно хотів дійти до суті речей, коли відвідав "Forward and Up NYC 2025" 29 серпня. Там він отримав сеанс пілатесу з Дарією Пейс, головним інструктором-тренером та керівником Romana's Pilates International, яка організувала цю подію. Він навіть отримав лікування на "Кадиллаку" — це означає, що Пейс провела його через різні рухи для зміцнення м'язів кору на пристрої для пілатесу під назвою "Кадиллак". Гуделл займається пілатесом вже 18 років Там Гуделл розповів мені про свій досвід з пілатесом, який почався близько 18 років тому, коли, як він розповів: "Мій брат Майкл був інструктором досить довгий час і залучив мене до цього". Гуделл продовжив: "Це було абсолютно інакше, ніж будь-які вправи, до яких я звик, і саме це, я думаю, зацікавило мене і підходить мені. З віком я побачив потребу в чомусь іншому, чомусь із розтяжкою, зміцненням та фітнесом". Зазвичай він займається пілатесом двічі на тиждень, як правило, рано вранці, щоб пристосуватися до свого напруженого графіка та багатьох обов'язків комісара Національної футбольної ліги (NFL), посаду яку він обіймає з 1 вересня 2006 року, після виходу на пенсію Пола Тагліабу. Пілатес давно став основною частиною — каламбур частково навмисний — його регулярного режиму фізичної активності, який також включає гарячу йогу, греблю та їзду на велосипеді. Він цінує пілатес як "мій час, коли я можу зосередитися на собі". Він також додав, що пілатес допоміг йому почуватися "чудово. Коли ти почуваєшся краще, коли ти у формі фізично, розумово та емоційно, ти можеш краще впоратися з будь-яким викликом. Тож я думаю, що це...
Perry
PERRY$0.0010211-24.69%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
GET
GET$0.003622-13.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:18
Поділитись
BTC утримує підтримку, основні всі вгору, памп +40% за тиждень

BTC утримує підтримку, основні всі вгору, памп +40% за тиждень

Допис BTC УТРИМУЄ ПІДТРИМКУ, ОСНОВНІ КРИПТОВАЛЮТИ ЗРОСТАЮТЬ, PUMP +40% ЗА ТИЖДЕНЬ з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BTC УТРИМУЄ ПІДТРИМКУ, ОСНОВНІ КРИПТОВАЛЮТИ ЗРОСТАЮТЬ, PUMP +40% ЗА ТИЖДЕНЬ BTC утримує підтримку на рівні $110k, аналіз настроїв повернувся до нейтрального. Robinhood приєднається до S&P 500, Стратегія не потрапила. Кити продали $12.7b BTC за минулий місяць. Компанії наразі купують 1755 BTC на день. SOL отримує новий казначейський інструмент з $1.65bn готівки. ETH ETF зафіксували 2-й найбільший денний відтік за весь час. Законопроєкт щодо криптовалют пропонує комітет SEC-CFTC з криптовалют. SEC, CFTC прагнуть "гармонізувати" підхід до DeFi. HYPE наближається до історичного максимуму, Paxos, Frax, Agora борються за стейблкоїн. StablecoinX забезпечує $890m для купівлі ENA. Ми не продавали BTC для купівлі золота: CEO Tether. Metaplanet купує BTC на $15.2m. Дохід ETH знизився на 44% у серпні. Складність майнінгу мережі BTC на історичному максимумі. SUI Group купує 20m SUI. Сім'я Трампа заробила $1.3b на WLFI, American Bitcoin. SOL Strategies планує вивести акції на Nasdaq. Cardone продав маєток у Маямі за 400 BTC. Джерело: https://decrypt.co/videos/interviews/z4jTlMkG/btc-holds-support-majors-all-up-pump-40-in-a-week
Threshold
T$0.01199-21.63%
CreatorBid
BID$0.04899-21.97%
Solana
SOL$184.68-16.52%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:14
Поділитись
Палата представників США просуває план управління стратегічними резервами Bitcoin

Палата представників США просуває план управління стратегічними резервами Bitcoin

Публікація "Палата представників США просуває план стратегічного управління резервами Bitcoin" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Важливо: Палата представників США просуває план стратегічного управління резервами Bitcoin Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Важливо: Палата представників США просуває план стратегічного управління резервами Bitcoin Джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-bitcoin-reserves-plan/
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Housecoin
HOUSE$0.004994-26.46%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:02
Поділитись
Запаси Bitcoin зростають: Metaplanet тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн

Запаси Bitcoin зростають: Metaplanet тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн

Metaplanet Inc. знову увійшла в зону Bitcoin в рамках свого казначейського плану, придбавши 136 Bitcoin приблизно за $15,2 мільйона за середньою ціною $111,783 за монету. Пов'язане читання: Росія планує ширше відкрити криптовалютний ринок для громадян – деталі. За даними компанії, це доводить її загальні запаси до 20,136 монет. […]
LooksRare
LOOKS$0.010348-24.75%
Bitcoin
BTC$112,043.94-7.69%
Particl
PART$0.2587-1.52%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/09 11:00
Поділитись
Hashkey планує запустити найбільший в Азії мультивалютний фонд казначейства цифрових активів

Hashkey планує запустити найбільший в Азії мультивалютний фонд казначейства цифрових активів

Допис Hashkey планує запустити найбільший в Азії мультивалютний фонд казначейства цифрових активів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Hashkey прагне запустити найбільший в Азії фонд казначейства цифрових активів, відкриваючи нову еру інституційних фінансів, що зближуються з криптовалютою через постійну мультивалютну екосистему. Hashkey прагне об'єднати фінанси та криптовалюту за допомогою фонду казначейства цифрових активів Hashkey Group, компанія з надання фінансових послуг у сфері цифрових активів, що базується в Гонконзі, оголосила 8 вересня, що вона [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/hashkey-plans-to-launch-asias-largest-multi-currency-digital-asset-treasury-fund/
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Multichain
MULTI$0.04124-10.11%
FUND
FUND$0.0197--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:52
Поділитись
Акції Eightco стрімко зростають після руху скарбниці Worldcoin та підтримки BitMine

Акції Eightco стрімко зростають після руху скарбниці Worldcoin та підтримки BitMine

Пост "Акції Eightco стрімко зростають завдяки переміщенню Скарбниці спільноти Worldcoin та підтримці BitMine" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Eightco Holdings, компанія, що пропонує підтримку грошових потоків та послуги пакування для онлайн-продавців, зафіксувала один із найрізкіших ринкових рухів року після оприлюднення плану розподілити свою корпоративну скарбницю переважно на Worldcoin. Компанія також отримала нову підтримку від BitMine, криптомайнінгової фірми з великим портфелем Ethereum, що підживлює спекуляції щодо того, чи можуть токени цифрової ідентифікації відігравати більшу роль у корпоративних резервах. Історичне зростання та реструктуризація скарбниці У понеділок акції Eightco закрилися на рівні $45,08 після того, як лише три дні тому торгувалися на рівні $1,43. Акції короткочасно досягли внутрішньоденного максимуму в $83,12, що в певний момент дня становило приріст понад 5 000%. Цей стрибок відбувся після оголошення Eightco про залучення $250 мільйонів через приватне розміщення для придбання токенів Worldcoin (WLD). Спонсоровано Спонсоровано Графік акцій Eightco (лістинг на Nasdaq). Джерело: Yahoo Finance Цей крок ознаменував першу публічно торговану компанію, яка зобов'язалася структурувати свої резерви переважно навколо Worldcoin. Суперечливий проєкт використовує біометричні пристрої, відомі як Orbs, для перевірки людської ідентичності та розподілу токенів WLD. За даними CoinGecko, Worldcoin підскочив на 49% того ж дня, досягнувши $1,54 і торкнувшись найвищої ціни за сім місяців. Eightco також підтвердила, що змінить свій тікер на Nasdaq з OCTO на ORBS 11 вересня 2025 року. Коригування тікера підкреслює намір компанії брендувати себе навколо екосистеми ідентифікації World, відображаючи стратегічний відхід від своїх витоків як невеликого оператора електронної комерції. Ініціатива Eightco отримала додатковий імпульс, коли BitMine інвестувала $20 мільйонів у компанію. BitMine, яка вже володіє понад двома мільйонами Ether вартістю приблизно $9 мільярдів, описала цю транзакцію як свою першу "місячну" ставку. Для BitMine ця угода сигналізує про готовність диверсифікуватися від майнінгу та накопичення Ethereum до проєктів на перетині блокчейну та інфраструктури цифрової ідентифікації. Хоча резерви Eightco будуть...
Worldcoin
WLD$0.935-24.65%
ChangeX
CHANGE$0.00147002-7.96%
PlaysOut
PLAY$0.03289-27.77%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:23
Поділитись
Акції Forward Industries зростають після переорієнтації скарбниці Solana на 1,65 мільярда доларів

Акції Forward Industries зростають після переорієнтації скарбниці Solana на 1,65 мільярда доларів

Пост "Акції Forward Industries злетіли після переходу на скарбницю Solana вартістю $1,65 мільярда" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: Forward Industries оголосила про приватне розміщення в публічній пропозиції на суму $1,65 мільярда. Компанія накопичуватиме Solana за підтримки кількох фірм. Ціна акцій Forward зросла на 92% у премаркеті, але потім впала. На момент написання вона все ще на 40% вище за день. Forward Industries оголосила про приватне розміщення в публічній пропозиції (PIPE) на суму $1,65 мільярда для закріплення своєї стратегії скарбниці Solana в понеділок, згідно з прес-релізом. Компанія, яка раніше займалася розробкою продуктів для медичних та технологічних фірм, як очікується, буде очолена співзасновником і керуючим партнером Multicoin Capital Кайлом Самані, який стане головою ради директорів Forward Industries після закриття PIPE, повідомила компанія. Multicoin була заснована як інвестиційна фірма у 2017 році, і компанія інвестує в екосистему Solana з моменту посівного раунду активу в травні 2018 року. Фірма також отримає стратегічну підтримку від інституційних криптофірм Galaxy Digital і Jump Crypto. Ціна акцій Forward Industries (FORD) зросла на 92% під час премаркетних торгів до $31,50 у понеділок, згідно з Yahoo Finance. Вона торгувалася близько $28,61 через годину після відкриття ринків, показуючи зростання на 75% за день, але з тих пір падає. Наразі FORD коштує $22,95, що приблизно на 40% вище за день. Якби Forward вклала всі свої надходження від PIPE в Solana, вона б опинилася серед найбільших скарбничих фірм, які спеціалізуються на Bitcoin та Ethereum. Три публічно торговані фірми володіють Ethereum на суму понад $1,65 мільярда, згідно зі Strategic Ethereum Reserve, тоді як вісім публічно торгованих фірм володіють Bitcoin на суму понад $1,65 мільярда, згідно з Bitcoin Treasuries. Серед фірм зі скарбницею Solana, Forward стала б найбільшою, якби витратила приблизно чверть своїх надходжень від PIPE на цей цифровий актив. Фірма зі скарбницею Solana Upexi володіла 2 000 518 Solana...
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
SEED
SEED$0.000767-13.13%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:05
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів