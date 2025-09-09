2025-10-11 Saturday

Bitcoin може "легко" досягти 200 000 доларів цього року, каже Том Лі

Bitcoin може "легко" досягти 200 000 доларів цього року, каже Том Лі

Пост Bitcoin може "легко" досягти $200,000 цього року, каже Том Лі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко кажучи, керуючий партнер Fundstrat Global Advisors Том Лі повідомив CNBC, що Bitcoin може досягти $200,000 цього року. Він заявив під час інтерв'ю, що цифрова монета виграє, якщо Федеральний резервний банк США (FRB) знизить процентні ставки. Bitcoin та інші цифрові монети і токени здебільшого добре працюють у середовищі з низькими процентними ставками. Bitcoin все ще може досягти $200,000 за монету до кінця року, заявив CNBC у понеділок криптобик і керуючий партнер Fundstrat Global Advisors Том Лі. Лі, який робив сміливі прогнози в минулому, сказав, що очікуване зниження процентної ставки центральним банком США на наступному засіданні з монетарної політики 17 вересня підштовхне вартість активу вгору. "Bitcoin та криптовалюти, як Ethereum, надзвичайно чутливі до монетарної політики", - сказав Лі. "Я думаю, що 17 вересня - це важливий каталізатор". Він додав: "Я думаю, що Bitcoin може легко досягти $200,000 до кінця року, і я знаю, що це великий рух". ﻿ Нещодавно Bitcoin торгувався трохи більше ніж за $112,000, зростання менше ніж на один відсоток за останні 24 години, показують дані CoinGecko. Минулого місяця він досяг історичного максимуму (ATH) у $124,128, перш ніж знизитися через занепокоєння інвесторів щодо інфляції, економіки США та інших макроекономічних невизначеностей. Лі, який також є рушійною силою стратегії Ethereum-скарбниці майнера Bitcoin BitMine Immersions і є головою цієї компанії, загалом був правий щодо зростання Bitcoin, але помилявся щодо дат, коли монета досягає цільових цін. Наприклад, у 2018 році інвестор сказав, що Bitcoin досягне $125,000 до 2022 року. Найвища ціна флагманської криптовалюти того року становила $47,737, перш ніж вона впала нижче $16,000 після того, як встановила рекорд у $69,044 у 2021 році. Федеральна резервна система США (FRS) повільно знижувала процентні ставки цього року, незважаючи на тиск з боку президента Дональда Трампа. Аналітики очікують...
MegaETH запустить Стейблкоїн з Ethena для утримання комісій Блокчейну на низькому рівні

MegaETH запустить Стейблкоїн з Ethena для утримання комісій Блокчейну на низькому рівні

Пост MegaETH запускає Стейблкоїн з Ethena для зниження комісій блокчейну з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MegaETH, мережа масштабування Ethereum, розроблена для транзакцій, які обробляються настільки швидко, що називає себе блокчейном "реального часу", у понеділок повідомила про запуск власного стейблкоїну з протоколом DeFi Ethena ENA$0,7923, що швидко розвивається. Токен, названий USDm, буде тісно інтегрований у додатки та протоколи, побудовані на базі мережі, і має на меті допомогти утримувати низькі витрати на транзакції в мережі, перенаправляючи доходи від резервних активів для субсидування витрат секвенсора, згідно з блог-постом. "USDm означає нижчі комісії для користувачів і більш виразний простір для проєктування додатків", - сказав співзасновник MegaETH Шуяо Конг у блог-пості. "Ми раді співпрацювати з Ethena, щоб забезпечити взаємовигідний сценарій для всіх зацікавлених сторін у нашій екосистемі". Токен спочатку буде забезпечений USDtb від Ethena, токеном, що генерує прибутковість, забезпеченим токенізованим фондом грошового ринку BlackRock BUIDL. Пізніше можуть бути додані інші та майбутні токени, випущені Ethena, такі як USDe, повідомила MegaETH у блог-пості. Токен управління Ethena, ENA (ENA), зріс на 7% за останні 24 години, перевершивши показники ширшого ринку криптовалют. Стейблкоїни - це група криптовалют вартістю $270 мільярдів, що швидко зростає, переважно з цінами, прив'язаними до долара США. Вони служать основною ліквідністю та торговими парами на криптовалютних майданчиках, а також все частіше використовуються для транскордонних платежів, обіцяючи швидші, дешевші транзакції на блокчейн-рейках порівняно з традиційними банківськими каналами. Вони отримали регуляторний поштовх на початку цього року в США, коли президент Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act, перший великий законодавчий акт про криптовалюти в країні. Стейблкоїн MegaETH є останнім прикладом криптоекосистем, які роблять кроки для випуску власного стейблкоїну з постачальником послуг, замість того, щоб покладатися виключно на існуючі пропозиції стейблкоїнів, якими наразі домінують USDC від Circle та USDT від Tether. Популярний криптогаманець MetaMask нещодавно оголосив про запуск...
Основні моменти медіа-дня напередодні кваліфікації Чемпіонату світу з футболу

Основні моменти медіа-дня напередодні кваліфікації Чемпіонату світу з футболу

Допис "Особливості медіа-дня напередодні кваліфікації Чемпіонату світу з футболу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нігерійський гравець Мозес Дедді Саймон (зліва) бореться за м'яч з Обрі Мафоса Модіба з Південної Африки під час півфінального футбольного матчу Кубка африканських націй (КАН) 2024 року між Нігерією та Південною Африкою на Стадіоні миру в Буаке, Кот-д'Івуар, 7 лютого 2024 року. (Фото Аніс/APP/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Вже понад два десятиліття Південна Африка чекає. Останнього разу, коли Бафана Бафана успішно забронювали своє місце на Чемпіонаті світу з футболу через кваліфікацію, був 2001 рік, заробивши місце на турнірі 2002 року в Кореї та Японії. Їхня поява у 2010 році відбулася завдяки статусу господаря, а не через складний процес кваліфікації. В результаті ціле покоління південноафриканських вболівальників ніколи не бачило, як їхня команда заслужено здобуває місце. Тепер, під керівництвом Хуго Брооса, Бафана Бафана стоять на порозі завершення цієї тривалої посухи. Ставки в групі C Бафана Бафана мають шанс забезпечити свою кваліфікацію на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, якщо вони зможуть перемогти Нігерію 9 вересня на стадіоні Toyota в Блумфонтейні Надано Бафана Бафана прийматимуть Нігерію, знаючи, що перемога може фактично усунути шанси Суперорлів очолити групу C, якщо тільки позаігрові проблеми не змінять ситуацію. ФІФА ще не підтвердила, чи втратить Південна Африка три очки за те, що виставила дискваліфікованого півзахисника Тебохо Мокоену у своїй перемозі 2:0 над Лесото в березні, що залишає турнірну таблицю невизначеною. На даний момент Південна Африка має 16 очок із семи матчів, на п'ять очок випереджаючи Бенін на другому місці. Нігерія посідає третє місце з 10 очками, що означає, що перемога може скоротити розрив і зберегти їхні надії. Якщо ФІФА вирішить накласти штраф у вигляді зняття очок, гонка може значно загостритися, даючи Беніну можливість скористатися ситуацією. Тільки переможці групи...
Рішуча боротьба з мережами торгівлі людьми

Рішуча боротьба з мережами торгівлі людьми

Допис "Рішуча боротьба з мережами торгівлі людьми" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Санкції США проти криптовалютного шахрайства: рішуча боротьба з мережами торгівлі людьми Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Санкції США проти криптовалютного шахрайства: рішуча боротьба з мережами торгівлі людьми Джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctions-crypto-scam/
Lion Group планує обміняти свої активи SOL, SUI на HYPE

Lion Group планує обміняти свої активи SOL, SUI на HYPE

Пост Lion Group планує обміняти свої активи SOL, SUI на HYPE з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія Lion Group (LGHL), що котирується на Nasdaq, планує обміняти всі свої активи SOL і SUI на токени HYPE. Сінгапурський оператор торгової платформи прагне скористатися запуском послуг зберігання для екосистеми Hyperliquid у США від кастодіана цифрових активів BitGo. Lion Group заявила, що планує оптимізувати свій криптопортфель, використовуючи можливості децентралізованої біржі безстрокових ф'ючерсів мережі Hyperliquid layer-1, про що було оголошено в понеділок. Компанія почала придбання токенів HYPE наприкінці червня, раніше оголосивши про свою ініціативу казначейства Hyperliquid. Однак на той момент Lion Group заявила, що планує продовжувати придбання SOL і SUI. Генеральний директор Lion Group Вілсон Ванг описав Hyperliquid як "найпривабливішу можливість у децентралізованих фінансах, з її онлайн-книгою замовлень та ефективною торговою інфраструктурою". "Переміщуючи наші активи з SOL і SUI на HYPE через дисциплінований процес накопичення, ми прагнемо підвищити ефективність портфеля та позиціонувати компанію для стабільного зростання в криптосекторі", - додав він. На момент написання ціна HYPE становить $51,39, що на 9% вище за останні 24 години. Акції LGHL торгувалися за ціною $1,25 на полудень на Східному узбережжі в понеділок, що на 7,4% нижче за день. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
Комісар SEC Пірс попереджає про майбутнє регулювання Layer 2 для централізованих протоколів

Комісар SEC Пірс попереджає про майбутнє регулювання Layer 2 для централізованих протоколів

Публікація "Пірс з SEC попереджає про майбутнє регулювання Layer 2 для централізованих протоколів" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Важливе попередження: Пірс з Комісії з цінних паперів і бірж США попереджає про майбутнє регулювання Layer 2 для централізованих протоколів Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Важливе попередження: Пірс з Комісії з цінних паперів і бірж США попереджає про майбутнє регулювання Layer 2 для централізованих протоколів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
Технічний директор Ripple хвалить XRP гаманець за швидку реакцію на атаку ланцюга поставок

Технічний директор Ripple хвалить XRP гаманець за швидку реакцію на атаку ланцюга поставок

Пост Головний технічний директор (CTO) Ripple хвалить гаманець XRP за швидку реакцію на атаку ланцюга поставок з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Девід Шварц, головний технічний директор (CTO) Ripple, похвалив Xaman, популярний гаманець XRP, за швидку реакцію на масштабну атаку ланцюга поставок в екосистемі Node Package Manager (NPM). Нещодавно було скомпрометовано обліковий запис NPM авторитетного розробника, і широко використовувані пакети JavaScript були заражені шкідливим кодом. Шкідливе програмне забезпечення спеціально націлене на криптовалютні гаманці, такі як MetaMask, щоб перенаправляти кошти непідготовлених користувачів криптовалют до зловмисників шляхом таємної підміни адрес. Вам також може сподобатися Як повідомляє U.Today, Шарль Гійєме, CTO Ledger, закликав користувачів криптовалют, які не мають апаратних гаманців з чітким підписом, тимчасово припинити проведення ончейн транзакцій. Реакція Xaman Команда, що стоїть за гаманцем Xaman, негайно провела аудит, який показав, що він безпечний для користувачів. Співзасновник XRPL Labs Вітсе Вінд зазначив, що атаки на ланцюги поставок стають "все більш поширеними". Джерело: https://u.today/ripple-cto-praises-xrp-wallet-for-swift-reaction-to-supply-chain-attack
Спот Bitcoin ETF у США зростають із вражаючим розворотом притоку в $364 млн

Спот Bitcoin ETF у США зростають із вражаючим розворотом притоку в $364 млн

Допис Спот Bitcoin ETF у США зростають із вражаючим розворотом притоку в $364 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спот Bitcoin ETF у США зростають із вражаючим розворотом притоку в $364 млн Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Спот Bitcoin ETF у США зростають із вражаючим розворотом притоку в $364 млн Джерело: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-rebound/
Coinshares готується до дебюту на Nasdaq з оцінкою в $1,2 млрд та розширенням на 200%

Coinshares готується до дебюту на Nasdaq з оцінкою в $1,2 млрд та розширенням на 200%

Пост Coinshares готується до дебюту на Nasdaq з оцінкою в $1,2 млрд та розширенням на 200% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coinshares стрімко виходить на ринок США з дебютом на Nasdaq вартістю $1,2 млрд, прагнучи домінувати в інвестуванні в цифрові активи та масштабувати свою платформу на $10 млрд у всьому світі. Coinshares рухається до дебюту на Nasdaq з підтримкою вартості $1,2 млрд та зростанням на 200% Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) оголосила 8 вересня, що вона об'єднається [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
Зміни S&P 500 відправляють HOOD вище, MSTR нижче

Зміни S&P 500 відправляють HOOD вище, MSTR нижче

Пост "Зміни S&P 500 відправляють HOOD вище, MSTR нижче" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Robinhood (HOOD) злетіли на 15% у понеділок після включення компанії до S&P 500, широко відстежуваного орієнтира для Акції США. Оголошення було зроблено після закриття ринків у п'ятницю і набуває чинності з ребалансуванням індексу 22 вересня. Торгова платформа, ціна акцій якої цього року майже потроїлася, давно вважалася фаворитом для включення. Це була одна з трьох найбільших прийнятних компаній, які ще не були додані до індексу. Тим часом, акції Strategy (MSTR) знизилися після того, як компанія з розробки біткоїна BTC$111,661.49 була пропущена, незважаючи на те, що вперше в цьому кварталі відповідала критеріям включення. Strategy повідомила про операційний дохід у розмірі 14 мільярдів доларів і чистий прибуток у розмірі 10 мільярдів доларів за другий квартал 2025 року — вражаючі цифри, які відповідали вимогам S&P. Джерело прибутку — різке зростання ціни біткоїна — ймовірно, не влаштувало відбірковий комітет, який, безумовно, усвідомлював, що BTC також може рухатися в протилежному напрямку. MSTR знизилася на 1,5% у пізній ранковий час торгів у США. Виступаючи на CNBC у понеділок вранці, генеральний директор Strategy Майкл Сейлор сказав, що він не очікував негайного включення. "Я не думаю, що ми очікували бути обраними в перший квартал нашої прийнятності", — сказав він. "Ми вважали, що це станеться колись". Аналітик Benchmark Марк Палмер підтримав цю думку, написавши, що Strategy "не потребує схвалення S&P як підтвердження своєї операційної моделі, оскільки ринковий табло вже надав його в переконливій формі". Аналітик TD Cowen Ленс Вітанка назвав рішення комітету несподіваним. "Включення ніколи не було центральним у нашій інвестиційній тезі, хоча воно залишається потенційним позитивним каталізатором", — написав він. Деякі спостерігачі припускають, що комітет може вагатися щодо включення компанії, настільки тісно пов'язаної з біткоїном. Вітанка безпосередньо звернувся до цієї можливості, написавши: "У тій мірі, в якій Комітет є...
