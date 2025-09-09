Bitcoin може "легко" досягти 200 000 доларів цього року, каже Том Лі

Коротко кажучи, керуючий партнер Fundstrat Global Advisors Том Лі повідомив CNBC, що Bitcoin може досягти $200,000 цього року. Він заявив під час інтерв'ю, що цифрова монета виграє, якщо Федеральний резервний банк США (FRB) знизить процентні ставки. Bitcoin та інші цифрові монети і токени здебільшого добре працюють у середовищі з низькими процентними ставками. Bitcoin все ще може досягти $200,000 за монету до кінця року, заявив CNBC у понеділок криптобик і керуючий партнер Fundstrat Global Advisors Том Лі. Лі, який робив сміливі прогнози в минулому, сказав, що очікуване зниження процентної ставки центральним банком США на наступному засіданні з монетарної політики 17 вересня підштовхне вартість активу вгору. "Bitcoin та криптовалюти, як Ethereum, надзвичайно чутливі до монетарної політики", - сказав Лі. "Я думаю, що 17 вересня - це важливий каталізатор". Він додав: "Я думаю, що Bitcoin може легко досягти $200,000 до кінця року, і я знаю, що це великий рух". ﻿ Нещодавно Bitcoin торгувався трохи більше ніж за $112,000, зростання менше ніж на один відсоток за останні 24 години, показують дані CoinGecko. Минулого місяця він досяг історичного максимуму (ATH) у $124,128, перш ніж знизитися через занепокоєння інвесторів щодо інфляції, економіки США та інших макроекономічних невизначеностей. Лі, який також є рушійною силою стратегії Ethereum-скарбниці майнера Bitcoin BitMine Immersions і є головою цієї компанії, загалом був правий щодо зростання Bitcoin, але помилявся щодо дат, коли монета досягає цільових цін. Наприклад, у 2018 році інвестор сказав, що Bitcoin досягне $125,000 до 2022 року. Найвища ціна флагманської криптовалюти того року становила $47,737, перш ніж вона впала нижче $16,000 після того, як встановила рекорд у $69,044 у 2021 році. Федеральна резервна система США (FRS) повільно знижувала процентні ставки цього року, незважаючи на тиск з боку президента Дональда Трампа. Аналітики очікують...