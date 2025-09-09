Азіатські акції зростають, а долар падає, оскільки ринки закладають зниження ставки ФРС

Пост "Азіатські акції зростають, а долар падає, оскільки ринки закладають зниження ставки ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросли у вівторок на надіях, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки вже наступного тижня, навіть попри те, що політична напруженість та ризики політики зберігали обережність на валютних та облігаційних ринках. Індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 0,2% на початку торгів після сильного дня на Уолл-стріт, який завершився рекордом Nasdaq. У Нью-Йорку S&P 500 зріс на 0,2%, трохи не дотягнувши до рекорду минулого тижня. Dow додав 114 пунктів (0,3%), а Nasdaq виріс на 0,5% до нового рекорду. Ціноутворення на ф'ючерсах показує трохи більше 10% ймовірності зниження на 50 базисних пунктів цього місяця, порівняно з нулем тиждень тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Європейські ф'ючерси на акції послабилися після зростання на готівковому ринку в понеділок. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 знизилися на 0,17%, ф'ючерси FTSE послабилися на 0,04%, а ф'ючерси DAX впали на 0,22%. Японський Nikkei 225 зріс майже на 0,3% до 43 763,96; австралійський ASX 200 впав на 0,5% до 8 806,60; південнокорейський Kospi піднявся на 0,6% до 3 238,07; гонконгський Hang Seng додав 1,2% до 25 949,48; шанхайський Shanghai Composite зріс на 0,1% до 3 831,45. На валютних ринках єна зросла на 0,1% до 147,37 за долар, скасувавши вчорашнє падіння, тоді як євро залишалося стабільним на рівні $1,1768. Прибутковість японських державних облігацій знизилася після зростання днем раніше, оскільки ціни та прибутковість рухаються у протилежних напрямках. Долар США впав до найнижчого рівня за майже сім тижнів у вівторок, згідно з Reuters. Прибутковість США залишалася близькою до найнижчої точки. Прибутковість двохрічних казначейських облігацій, чутлива до очікувань політики, трималася поблизу п'ятимісячного мінімуму на рівні 3,4966%. Базова 10-річна прибутковість також була близька до п'ятимісячного мінімуму на рівні 4,0494%. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,04% з 4,10% у п'ятницю та з 4,28% минулого вівторка. Товари показували змішану динаміку. У торгівлі енергоносіями еталонна нафта США зросла на 25 центів до $62,51 за барель, а нафта Brent додала 27...