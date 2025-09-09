2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Paxos пропонує стейблкоїн USDH з 95% викупами для підтримки екосистеми HYPE

Paxos пропонує стейблкоїн USDH з 95% викупами для підтримки екосистеми HYPE

Допис Paxos пропонує стейблкоїн USDH з 95% викупом для підтримки екосистеми HYPE з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Paxos представив USDH, стейблкоїн, орієнтований на Hyperliquid, із вбудованою системою винагород HYPE, націлений на інституційне впровадження та відповідність нормативним вимогам. Hyperliquid залишається лідером DeFi з високими обсягами торгівлі та активністю великих гравців. Paxos, постачальник інфраструктури стейблкоїнів, оголосив про плани запуску USDH – нового стейблкоїну, створеного за принципом "Hyperliquid-first" і повністю відповідного нормативним базам, таким як GENIUS Act та стандарти MiCA. За словами компанії, "Ми пропонуємо запуск USDH, повністю відповідного стейблкоїну, орієнтованого на Hyperliquid, спеціально створеного для стимулювання впровадження, узгодження стимулів та закріплення наступної ери зростання екосистеми." Деталі партнерства Paxos – Hyperliquid Оголошення, опубліковане публічно, підкреслює унікальну модель токеноміки, в якій 95% відсотків, отриманих від резервів USDH, будуть використані для викупу нативного токена Hyperliquid – HYPE. Потім Paxos перерозподілить прибутки між користувачами, валідаторами та партнерськими протоколами. Водночас він також впровадить USDH на HyperEVM та HyperCore. Це буде спрямовано на залучення інституційних інвесторів та фінтех-платформ шляхом підключення до глобальних банківських систем та дотримання нормативних стандартів. Використовуючи свою мережу з понад 70 фінансових партнерів у США, ЄС, Сінгапурі, Абу-Дабі та Латинській Америці, Paxos ефективно розповсюджуватиме USDH, дотримуючись місцевих нормативних вимог. Реакція спільноти Спостерігачі галузі високо оцінили пропозицію USDH від @withAUSD, @raincards, @LayerZero_Core та @EtherFi як найбільш надійну на сьогодні. За словами Роба Хедіка, наприклад, пропозиція поєднує інфраструктуру Paxos, інструменти витрат Rain, інтероперабельність LayerZero та експертизу сховищ Ether.fi. Він також зазначив, що ця пропозиція уникає проблем масштабування та контрагентів, які спостерігаються в інших, створюючи міцну основу для трансформаційного потенціалу USDH. "Отже, це пов'язано з найкращою інституційною підтримкою та має зручність використання та інфраструктуру, яка, без сумніву, перевершує інших." Він додав: "Буде цікаво побачити...
Union
U$0.008431-15.52%
Hyperliquid
HYPE$38.85-12.02%
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:28
Поділитись
Метавсесвіт тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн

Метавсесвіт тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн

Пост Метавсесвіт тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Запаси Bitcoin зростають: Метавсесвіт тепер володіє 20 136 BTC після купівлі на $15 млн Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Крістіан, журналіст та редактор з керівними посадами у філіппінських та канадських ЗМІ, надихається своєю любов'ю до письма та криптовалюти. Поза роботою він кухар та кіноман, якого постійно інтригує розмір всесвіту. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-stash-grows-metaplanet-now-holds-20136-btc-after-15m-buy/
Bitcoin
BTC$112,039.26-7.69%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Sign
SIGN$0.04158-32.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:25
Поділитись
Цензура Bitcoin Core може спровокувати форк: лідер Ordinals

Цензура Bitcoin Core може спровокувати форк: лідер Ordinals

Допис Bitcoin Core цензура може спричинити хардфорк: лідер Ordinals з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Core цензура може спричинити хардфорк: лідер Ordinals Зареєструйтеся для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Джейк Сіммонс є ентузіастом Bitcoin з 2016 року. Відтоді, як він почув про Bitcoin, він щодня вивчає цю тему і намагається ділитися своїми знаннями з іншими. Його мета - зробити внесок у фінансову революцію Bitcoin, яка замінить фіатну грошову систему. Окрім BTC та криптовалют, Джейк вивчав бізнес-інформатику в університеті. Після закінчення навчання у 2017 році він працює в секторі блокчейну та криптовалют. Ви можете слідкувати за Джейком у Twitter за адресою @realJakeSimmons. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-censorship-trigger-fork/
Bitcoin
BTC$112,039.26-7.69%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Sign
SIGN$0.04158-32.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:46
Поділитись
Азіатські акції зростають, а долар падає, оскільки ринки закладають зниження ставки ФРС

Азіатські акції зростають, а долар падає, оскільки ринки закладають зниження ставки ФРС

Пост "Азіатські акції зростають, а долар падає, оскільки ринки закладають зниження ставки ФРС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону зросли у вівторок на надіях, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки вже наступного тижня, навіть попри те, що політична напруженість та ризики політики зберігали обережність на валютних та облігаційних ринках. Індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 0,2% на початку торгів після сильного дня на Уолл-стріт, який завершився рекордом Nasdaq. У Нью-Йорку S&P 500 зріс на 0,2%, трохи не дотягнувши до рекорду минулого тижня. Dow додав 114 пунктів (0,3%), а Nasdaq виріс на 0,5% до нового рекорду. Ціноутворення на ф'ючерсах показує трохи більше 10% ймовірності зниження на 50 базисних пунктів цього місяця, порівняно з нулем тиждень тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Європейські ф'ючерси на акції послабилися після зростання на готівковому ринку в понеділок. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 знизилися на 0,17%, ф'ючерси FTSE послабилися на 0,04%, а ф'ючерси DAX впали на 0,22%. Японський Nikkei 225 зріс майже на 0,3% до 43 763,96; австралійський ASX 200 впав на 0,5% до 8 806,60; південнокорейський Kospi піднявся на 0,6% до 3 238,07; гонконгський Hang Seng додав 1,2% до 25 949,48; шанхайський Shanghai Composite зріс на 0,1% до 3 831,45. На валютних ринках єна зросла на 0,1% до 147,37 за долар, скасувавши вчорашнє падіння, тоді як євро залишалося стабільним на рівні $1,1768. Прибутковість японських державних облігацій знизилася після зростання днем раніше, оскільки ціни та прибутковість рухаються у протилежних напрямках. Долар США впав до найнижчого рівня за майже сім тижнів у вівторок, згідно з Reuters. Прибутковість США залишалася близькою до найнижчої точки. Прибутковість двохрічних казначейських облігацій, чутлива до очікувань політики, трималася поблизу п'ятимісячного мінімуму на рівні 3,4966%. Базова 10-річна прибутковість також була близька до п'ятимісячного мінімуму на рівні 4,0494%. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,04% з 4,10% у п'ятницю та з 4,28% минулого вівторка. Товари показували змішану динаміку. У торгівлі енергоносіями еталонна нафта США зросла на 25 центів до $62,51 за барель, а нафта Brent додала 27...
NEAR
NEAR$2.399-18.06%
Union
U$0.008431-15.52%
BarnBridge
BOND$0.1326-14.78%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:45
Поділитись
США розглядають заборону лабораторій з тестування електроніки, пов'язаних з Китаєм

США розглядають заборону лабораторій з тестування електроніки, пов'язаних з Китаєм

Пост "США планують заборонити лабораторії з тестування електроніки, пов'язані з Китаєм" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У понеділок Федеральна комісія зв'язку США (FCC) повідомила, що розпочала процедуру скасування визнання США для семи тестових лабораторій, пов'язаних з урядом Китаю, посилаючись на проблеми національної безпеки. У травні агентство затвердило правила, що блокують деяким китайським лабораторіям сертифікацію таких пристроїв, як телефони, камери та комп'ютери для продажу в США. FCC додала, що визнання для чотирьох інших китайських лабораторій закінчилося з травня і не буде поновлено, включаючи дві, які просили про продовження. "Уряди іноземних супротивників не повинні володіти та контролювати лабораторії, які тестують пристрої, які FCC сертифікує як безпечні для ринку США", - заявив голова FCC Брендан Карр. Кожен електронний продукт, що прямує до Сполучених Штатів, повинен пройти процес авторизації обладнання FCC перед імпортом. Агентство оцінює, що близько 75% таких пристроїв тестуються в лабораторіях, розташованих у Китаї. Як повідомляє Reuters, цілями, названими FCC, є Чунцінська академія інформації та комунікацій, CQC Internet of Vehicles Technical Service Co, CVC Testing, TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co, UL-CCIC, CESI (Guangzhou) Standards, Китайська академія інформаційних та комунікаційних технологій, Шанхайський інститут вимірювань та тестових технологій та CCIC Southern Testing Co. Китайське посольство критикує США за політизацію торгівлі Посольство Китаю у Вашингтоні раніше заявляло, що виступає проти того, щоб Сполучені Штати "надмірно розширювали концепцію національної безпеки, використовуючи національний апарат та юрисдикцію далекої дії для знищення китайських компаній. Ми виступаємо проти перетворення торгових та технологічних питань на політичну зброю". FCC раніше заявляла, що багато лабораторій, здається, мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю, включаючи зв'язки з державними підприємствами або китайською армією. Агентство заявило, що ці об'єкти протестували тисячі пристроїв для ринку США за останні роки. У листопаді 2022 року комісія припинила схвалення нового телекомунікаційного обладнання від Huawei та ZTE, та...
Union
U$0.008431-15.52%
Carnomaly
CARR$0.00084-4.54%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:33
Поділитись
Частка ринку USDC від Circle "стрімко зростає", говорить брокер з Волл-стріт Bernstein

Частка ринку USDC від Circle "стрімко зростає", говорить брокер з Волл-стріт Bernstein

Пост "Частка ринку USDC від Circle 'стрімко зростає', — каже брокер з Уолл-стріт Bernstein" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Hyperliquid планує запустити власний стейблкоїн, що може зменшити залежність децентралізованої біржі (DEX) від USDC Circle. Незважаючи на ці побоювання, пропозиція USDC зросла до 72,5 мільярдів доларів, що на 25% випереджає прогнози брокера з Уолл-стріт Bernstein на 2025 рік. Фірма прогнозувала, що пропозиція стейблкоїна досягне 74 мільярдів доларів до кінця року. Частка ринку стейблкоїна "стрімко зростає", написали аналітики на чолі з Гаутамом Чугані у вівторковому звіті. Частка ринку відносно Tether, емітента найбільшого у світі стейблкоїна USDT, також зросла до 30% порівняно з 28% у другому кварталі, повідомив брокер. Стейблкоїни — це криптовалюти, вартість яких прив'язана до іншого активу, наприклад, долара США або золота. Вони відіграють важливу роль на ринках криптовалют, забезпечуючи, серед іншого, платіжну інфраструктуру, а також використовуються для міжнародних грошових переказів. У звіті зазначено, що 5,5 мільярдів доларів у USDC (близько 7,5% пропозиції) наразі використовуються як забезпечення на Hyperliquid. Хоча крок біржі створює конкуренцію, буде складно забезпечити достатню ліквідність для нового стейблкоїна на ринках деривативів, де надійність виконання та обсяги мають вирішальне значення, написали аналітики. Bernstein заявив, що після прийняття закону GENIUS поява нових стейблкоїнів неминуча. Однак забезпечення ліквідності для деривативів — непросте завдання. Занепокоєння щодо впливу зниження ставок на Circle (оскільки нижчий процентний дохід може вплинути на доходи) не враховують загальну картину, на думку аналітиків Bernstein, оскільки емітент стейблкоїнів отримує вигоду від розширення пропозиції USDC. Зниження ставок може навіть підтримати ризикові настрої щодо цифрових активів, стимулюючи подальший попит на USDC та пов'язані стратегії прибутковості, додається у звіті. Bernstein має рейтинг "перевищення показників" для акцій Circle з цільовою ціною 230 доларів. На момент публікації акції торгувалися на 1,2% вище, близько 116 доларів. Читайте більше: Circle представляє блокчейн першого рівня Arc, повідомляє про 428 мільйонів доларів у другому кварталі...
Union
U$0.008431-15.52%
PlaysOut
PLAY$0.03289-27.77%
Moonveil
MORE$0.02623-17.09%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:28
Поділитись
Ось найбільш шокуючі нові заяви

Ось найбільш шокуючі нові заяви

Пост "Ось найбільш шокуючі нові заяви" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Комітет з нагляду Палати представників у понеділок увечері оприлюднив записи, надані маєтком Джеффрі Епштейна у відповідь на повістку — включаючи відредаговану копію книги до його 50-річчя з непристойним малюнком та привітанням з днем народження, нібито підписаним президентом Дональдом Трампом — та кілька інших документів з новими заявами. Знімок екрана сторінки з книги до дня народження Епштейна, опублікованої Комітетом з нагляду Палати представників, на якій показано запис, нібито підписаний президентом Дональдом Трампом. Комітет з нагляду Палати представників Ключові факти Документ зі сканами книги до 50-річчя Епштейна, опублікований комітетом, має 238 сторінок і містить копію повідомлення, нібито підписаного президентом Дональдом Трампом, разом з непристойним малюнком на сторінці 165. Сторінка з нібито підписом Трампа, який президент раніше називав підробкою, та малюнком вперше була опублікована в соціальних мережах демократами з Комітету з нагляду Палати представників. На сторінці 126 книги до дня народження є рукописна записка, нібито підписана колишнім президентом Біллом Клінтоном, яка, здається, хвалить "дитячу допитливість" Епштейна та "прагнення змінити світ". Трамп знову згадується на сторінці 156 книги до дня народження в фотографії та рукописному підписі з грубим жартом, нібито написаним Джоелем Пашковим, який, за повідомленням Wall Street Journal, є давнім членом Мар-а-Лаго. На фотографії показано імітацію збільшеного чека на 22 500 доларів, який створює враження, ніби Трамп платив Епштейну, за яким слідує підпис: "Джеффрі демонструє ранні таланти з грошима + жінками! Продає 'повністю амортизовану' [ім'я жінки відредаговано] Дональду Трампу за 22 500 доларів". Ім'я та зображення жінки були відредаговані в документі Палати представників, і за даними New York Times, адвокати маєтку Епштейна повідомили комітету, що редагування було зроблено для захисту особистостей неповнолітніх та жінок, які можуть...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.617-25.54%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:18
Поділитись
Моделі ШІ прогнозують нейтральний тренд Bitcoin: попереджають про шок наприкінці вересня

Моделі ШІ прогнозують нейтральний тренд Bitcoin: попереджають про шок наприкінці вересня

Допис "ШІ-агенти прогнозують нейтральний тренд Bitcoin: попереджають про шок наприкінці вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ШІ-агенти прогнозують нейтральний тренд Bitcoin: попереджають про шок наприкінці вересня | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкові дослідження були зосереджені на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання, Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу ділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на контенті, пов'язаному з фінтехом та криптовалютами. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню швидко еволюціонуючого криптовалютного ландшафту. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-спільноті криптовалют. Щоб далі вдосконалити свої знання, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця сувора програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у дискусіях, що спонукають до роздумів про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна як...
Sidekick
K$0.03262-45.83%
DeepBook
DEEP$0.101056-24.29%
DeFi
DEFI$0.001495-11.27%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:10
Поділитись
Казахстан планує національний криптовалютний резерв та місто на основі блокчейну

Казахстан планує національний криптовалютний резерв та місто на основі блокчейну

Президент Касим-Жомарт Токаєв використав своє щорічне звернення, щоб окреслити бачення, яке включає як державний криптовалютний резерв, так і [...] Допис Казахстан планує національний криптовалютний резерв та місто на основі блокчейну вперше з'явився на Coindoo.
Manchester City Fan
CITY$0.7612-21.26%
VisionGame
VISION$0.0002817--%
Поділитись
Coindoo2025/09/09 13:00
Поділитись
Ключові події блокчейну, які можуть вплинути на ринкові настрої

Ключові події блокчейну, які можуть вплинути на ринкові настрої

Пост "Ключові події блокчейну, які можуть сформувати ринкові настрої" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оскільки ринок криптовалют та блокчейну залишається динамічним з швидкими інноваціями, наступний тиждень з 8 по 14 вересня включає ряд ключових подій у різних блокчейн-проєктах. Голосування з управління та розблокування токенів до хардфорків, аудитів та важливих оголошень про партнерство - ці віхи можуть створити значний вплив на настрої інвесторів та напрямок ринку в короткостроковій перспективі. Понеділок, 8 вересня: Управління та залучення спільноти Тиждень починається з кількох заходів, орієнтованих на спільноту. Origin Protocol запланував дзвінок спільноти, який відбудеться о 16:00 за UTC, і має на меті зустрітися зі своїми користувачами та оновити їх щодо розробок проєкту. Тим часом, лідер у рідкому стейкінгу, Lido проведе подвійне голосування з управління, що є важливим у контексті децентралізації прийняття рішень на своїй платформі. Для підтримки імпульсу, dYdX запускає свою першу пропозицію з управління, Голосування за пропозицію №275, у серії пропозицій з управління, оскільки децентралізована біржа деривативів консолідує свою екосистему. Вівторок, 9 вересня: Голосування, оновлення та AMA Вівторок також перевантажений заходами з управління та технічними вдосконаленнями. dYdX переходить до голосування за пропозицію №276, що вказує на швидкий розвиток управління проєктом. Технічно, Tezos пройде оновлення тестової мережі Seoul, що означатиме перехід, у якому як Shadownet, так і Ghostnet тестові мережі будуть перенесені до Seoul. Такий крок є значним кроком до подальшої гнучкості блокчейну. Крім того, Metis проводить сесію "Запитай мене про що завгодно" з LazAI о 16:00 за UTC, запрошуючи свою спільноту до розуміння та планів на майбутнє. Середа, 10 вересня: Пропозиції, аудити та хардфорки У середу відбудуться три різні події. Celo прийме свій хардфорк Ice Cream, одне з критичних оновлень, яке покращить стабільність та масштабування мережі. AB - це блокчейн, орієнтований на безпеку...
CELO
CELO$0.2687-26.01%
TokenFi
TOKEN$0.00838-32.14%
BRC20.COM
COM$0.010041-10.33%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів