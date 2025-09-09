США запровадять скасування мит на японські товари

Пост "США запровадять повернення мит на японські товари" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мита США на японські товари будуть знижені, заявив у вівторок переговірник Японії з питань тарифів. Аказава написав у дописі в X, що Сполучені Штати переглянуть мита на Японію у вівторок, 16 вересня. Він послався на повідомлення Федерального реєстру, яке має вийти того дня, і сказав, що мита на автомобілі та автозапчастини з Японії будуть знижені. У квітні президент Дональд Трамп встановив 25% загальне мито на імпорт автомобілів та їхніх запчастин. До липня він оголосив, що кожен продукт з Японії зіткнеться з 25% збором. Пізніше в липні ставка, що застосовувалася до Японії, була знижена до 15%, при цьому чиновники посилалися на заплановані інвестиції в розмірі 550 мільярдів доларів у Сполучені Штати. У вересні Трамп повторив цю політику в указі. У ньому йшлося, що в обмін на нижчу ставку Японія надасть американським виробникам в аерокосмічній галузі, сільському господарстві, харчовій промисловості, енергетиці та автомобілебудуванні "прориви у доступі до ринку". Очікуване зниження мит США полегшить витрати для японських автовиробників Серпневий звіт Toyota прогнозував, що автомобільні мита скоротять операційний дохід у 2026 році на 1,4 трильйона єн, приблизно 9,5 мільярда доларів. Toyota також знизила свій прогноз операційного прибутку на повний рік на 16%, посилаючись на вищі витрати через мита США на автомобілі, запчастини, сталь та алюміній. "Чесно кажучи, нам дуже важко передбачити, що станеться з ринковим середовищем", - сказав Таканорі Азума, керівник фінансового відділу Toyota, на брифінгу, обіцяючи продовжувати виробляти автомобілі для американських клієнтів, незалежно від впливу мит. Також у серпні Honda попередила, що цього року може побачити падіння прибутків через мита, оцінюючи збитки в 450 мільярдів єн. У липні General Motors повідомила про зменшення прибутку за останній квартал на 1 мільярд доларів через мита.