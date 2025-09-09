2025-10-11 Saturday

Bitcoin стабільний, оскільки волатильність Ethereum знижується

Bitcoin стабільний, оскільки волатільність Ethereum знижується

Пост Bitcoin стабільний, оскільки волатильність Ethereum знижується з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют спостерігає відновлення інтересу до Bitcoin, Ethereum та XRP, оскільки вони долають важливі пороги. Колись сумнозвісна волатильність Ethereum тепер помітно стабілізувалася, підтримуючи вузькі коливання між встановленими діапазонами, тоді як Bitcoin залишається сильним вище життєво важливих рівнів підтримки. Читати далі: Bitcoin стабільний, оскільки волатильність Ethereum знижується Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
Клівленд Гардіанс заслуговують на завершення справи щодо звинувачень у азартних іграх

Клівленд Гардіанс заслуговують на завершення справи щодо звинувачень у азартних іграх

Пост "Клівленд Гардіанс заслуговують на завершення розслідування щодо звинувачень в азартних іграх" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. КЛІВЛЕНД, ОГАЙО – 18 ЛИПНЯ: Еммануель Класе #48 з Клівленд Гардіанс святкує перемогу команди 8-6 над Атлетікс на Прогресів Філд 18 липня 2025 року в Клівленді, Огайо. (Фото Ніка Камметта/Getty Images) Getty Images Клівленд Гардіанс все ще чекають на результати розслідування Головної бейсбольної ліги щодо потенційних порушень правил азартних ігор двома пітчерами Клівленда. Правило 21 Головної бейсбольної ліги забороняє будь-кому, хто пов'язаний з грою - включаючи гравців, суддів та персонал - брати участь в азартних іграх на будь-яку бейсбольну або софтбольну гру, незалежно від рівня. Ставки на інші види спорту дозволені, якщо вони законні і не використовують інсайдерську інформацію. Особливий інтерес представляє наступний пункт у Правилі 21: ("2) Будь-який гравець, суддя або офіційний представник чи працівник Клубу або Ліги, який поставить будь-яку суму на будь-яку бейсбольну гру, у зв'язку з якою ставник має обов'язок виконувати, буде оголошений назавжди неприйнятним." САКРАМЕНТО, КАЛІФОРНІЯ – 22 ЧЕРВНЯ: Луїс Л. Ортіс #45 з Клівленд Гардіанс спостерігає з лавки запасних під час гри проти Атлетікс на Саттер Хелс Парк 22 червня 2025 року в Сакраменто, Каліфорнія. (Фото Лахлана Каннінгема/Getty Images) Getty Images Оплачувана відпустка: 3 липня 2025 року правий стартовий пітчер Гардіанс, Луїс Ортіс, був позначений компанією з контролю за цілісністю ставок IC360 за нібито кидання пари подач, які отримали незвичайну кількість активності в азартних іграх. Головна бейсбольна ліга відправила Ортіса у "недисциплінарну оплачувану відпустку" до 17 липня, що було завершенням перерви на Матч всіх зірок. Розслідування стосується "проп" ставок - або ставок на певні подачі, які Ортіс міг зробити навмисно, щоб схилити ставку на свою користь. Тривалість оплачуваної відпустки була узгоджена між Асоціацією гравців MLB та Головною бейсбольною лігою. 18 липня MLB продовжила відпустку Ортіса до 31 серпня. Знову ж таки, Асоціація гравців MLB та Головна бейсбольна ліга...
Bitcoin знову на рівні $112K, але дані викликають сумніви щодо утримання цієї позиції

Bitcoin знову на рівні $112K, але дані викликають сумніви щодо утримання цієї позиції

Допис Bitcoin повернувся до $112K, але дані викликають сумніви щодо того, чи він Утримувати з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Перекіс опціонів Bitcoin та ставки фінансування ф'ючерсів підкреслюють постійну обережність, незважаючи на те, що BTC захищає Рівень підтримки $110,000. Відтік спотових Bitcoin ETF та негативне рішення щодо індексу S&P 500 Strategy продовжують тиснути на настрої трейдерів. Bitcoin (BTC) піднявся вище $112,000 у понеділок, відійшовши від рівня $108,000, який спостерігався минулого тижня. Проте, за даними метрик деривативів BTC, цього просування недостатньо для відновлення впевненості. Трейдери зараз намагаються визначити, що заважає покращенню настроїв і чи має Bitcoin імпульс для подолання позначки $120,000. 30-денний перекіс опціонів Bitcoin (пут-кол) на Deribit. Джерело даних: laevitas.ch Перекіс опціонів BTC наразі становить 9%, що означає, що пут (продаж) опціони оцінюються з премією порівняно з еквівалентними кол (купівля) інструментами. Це зазвичай сигналізує про уникнення ризику, хоча це може просто відображати умови торгівлі минулого тижня, а не чітке очікування різкого падіння. Справжній сплеск попиту на захист від падіння був би очевидним у співвідношенні пут-кол опціонів. Співвідношення премії опціонів пут-кол на Deribit. Джерело даних: laevitas.ch У понеділок попит на пут опціони різко зріс, змінивши тенденцію двох попередніх сесій. Дані вказують на сильніший апетит до нейтрально-ведмежих стратегій, що свідчить про те, що трейдери залишаються обережними щодо потенційного падіння нижче $108,000. Частина цього браку ентузіазму походить від нездатності Bitcoin відображати нові історичні максимуми як S&P 500, так і золота. Слабші, ніж очікувалося, показники ринку праці в Сполучених Штатах посилили очікування щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Очікувана процентна ставка Fed Funds на березень 2026 року. Джерело: інструмент CME Fedwatch Трейдери зараз призначають 73% ймовірності того, що процентні ставки впадуть до 3,50% або нижче до березня 2026 року, порівняно з 41% лише місяць тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Спотові Bitcoin ETF стикаються з відтоком, оскільки корпоративні резерви Ether набирають обертів Додаючи до обережності, спот...
Інтелектуальні агенти готові змінити екосистеми блокчейн-ігор, заявляє директор з ігрового напрямку

Інтелектуальні агенти готові змінити екосистеми блокчейн-ігор, заявляє директор з ігрового напрямку

Допис "Інтелектуальні агенти готові змінити екосистеми блокчейн-ігор, заявляє директор з ігор" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сектор Web3-ігор перейшов від спекулятивних моделей до фокусу на стійкості, покращеному геймплеї та надійній інфраструктурі. Директор з розробки ігор розглядає поточну корекцію ринку як необхідне перезавантаження, яке відкриває шлях для стабільного зростання, усуваючи проєкти без фундаментальних основ. Необхідне перезавантаження для Web3-ігор За останні кілька років, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
Останні новини Pepe Coin: колись названі королем криптовалют інвестори тепер звертаються до Remittix для отримання подібних прибутків

Останні новини Pepe Coin: колись названі королем криптовалют інвестори тепер звертаються до Remittix для отримання подібних прибутків

У той час як Pepe coin продовжує демонструвати скромні прибутки, багато трейдерів переспрямовують свою увагу на Remittix, альткоїн PayFi, який [...] Публікація Останні новини Pepe Coin: колись названі королем криптовалют інвестори тепер звертаються до Remittix для отримання подібних прибутків вперше з'явилася на Coindoo.
США запровадять скасування мит на японські товари

США запровадять скасування мит на японські товари

Пост "США запровадять повернення мит на японські товари" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мита США на японські товари будуть знижені, заявив у вівторок переговірник Японії з питань тарифів. Аказава написав у дописі в X, що Сполучені Штати переглянуть мита на Японію у вівторок, 16 вересня. Він послався на повідомлення Федерального реєстру, яке має вийти того дня, і сказав, що мита на автомобілі та автозапчастини з Японії будуть знижені. У квітні президент Дональд Трамп встановив 25% загальне мито на імпорт автомобілів та їхніх запчастин. До липня він оголосив, що кожен продукт з Японії зіткнеться з 25% збором. Пізніше в липні ставка, що застосовувалася до Японії, була знижена до 15%, при цьому чиновники посилалися на заплановані інвестиції в розмірі 550 мільярдів доларів у Сполучені Штати. У вересні Трамп повторив цю політику в указі. У ньому йшлося, що в обмін на нижчу ставку Японія надасть американським виробникам в аерокосмічній галузі, сільському господарстві, харчовій промисловості, енергетиці та автомобілебудуванні "прориви у доступі до ринку". Очікуване зниження мит США полегшить витрати для японських автовиробників Серпневий звіт Toyota прогнозував, що автомобільні мита скоротять операційний дохід у 2026 році на 1,4 трильйона єн, приблизно 9,5 мільярда доларів. Toyota також знизила свій прогноз операційного прибутку на повний рік на 16%, посилаючись на вищі витрати через мита США на автомобілі, запчастини, сталь та алюміній. "Чесно кажучи, нам дуже важко передбачити, що станеться з ринковим середовищем", - сказав Таканорі Азума, керівник фінансового відділу Toyota, на брифінгу, обіцяючи продовжувати виробляти автомобілі для американських клієнтів, незалежно від впливу мит. Також у серпні Honda попередила, що цього року може побачити падіння прибутків через мита, оцінюючи збитки в 450 мільярдів єн. У липні General Motors повідомила про зменшення прибутку за останній квартал на 1 мільярд доларів через мита. Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно. Джерело: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
Криптовалютна робоча група SEC проведе шосте засідання круглого столу щодо фінансового нагляду та конфіденційності

Криптовалютна робоча група SEC проведе шосте засідання круглого столу щодо фінансового нагляду та конфіденційності

Робоча група з криптовалют Комісії з цінних паперів і бірж США планує провести наступну зустріч за круглим столом у жовтні для обговорення фінансового нагляду та конфіденційності. Комісар Гестер Пірс, яка очолює робочу групу з криптовалют, наголосила на важливості захисту...
OpenAI погрожує покинути Каліфорнію, оскільки політика штату загрожує її переходу до прибуткової моделі

OpenAI погрожує покинути Каліфорнію, оскільки політика штату загрожує її переходу до прибуткової моделі

Пост OpenAI погрожує покинути Каліфорнію, оскільки політика штату загрожує її переходу до прибуткової моделі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. OpenAI попереджає, що може повністю залишити Каліфорнію, оскільки юридичні суперечки та політичний спротив загрожують знищити її плани реструктуризації. Керівники розглядають можливість виходу після усвідомлення того, що генеральний прокурор штату може заблокувати перехід компанії до прибуткової діяльності. Все майбутнє компанії тепер залежить від отримання регуляторного схвалення або ризику втратити майже 19 мільярдів доларів інвесторських коштів. Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, OpenAI стала мішенню деяких найбільших некомерційних коаліцій, профспілок та благодійних груп Каліфорнії. Ці організації хочуть, щоб генеральний прокурор розслідував, чи порушує реструктуризація компанії закони штату про благодійність. Генеральні прокурори погрожують юридичними діями, якщо реструктуризація продовжиться Генеральні прокурори Каліфорнії та Делавера обидва розслідують пропозицію. Вони мають юридичні повноваження подавати позови або вимагати змін, якщо вважають, що OpenAI порушує закон про некомерційні організації. Офіс генерального прокурора Каліфорнії вже попереджає, що поточний план OpenAI може суперечити її початковій місії. Штат надіслав листа, висловлюючи занепокоєння, особливо у світлі численних самогубств, про які повідомлялося серед людей, які взаємодіяли з ChatGPT протягом тривалого часу. У листі регулятори написали: "Нещодавні смерті неприйнятні. Вони справедливо похитнули довіру американської громадськості до OpenAI та цієї галузі". Вони повідомили OpenAI, що безпека повинна бути на першому місці. Вони також чітко дали зрозуміти, що некомерційний статус компанії вимагає прозорості та підходу, орієнтованого на суспільство, до впровадження ШІ. Керівники всередині OpenAI не очікували такого спротиву, коли оголосили про реструктуризацію наприкінці минулого року. Інтенсивність юридичного тиску, особливо з боку Каліфорнії, перетворилася на реальну загрозу. Сем Альтман, який співзаснував OpenAI у 2015 році, перетворив компанію на ШІ-гіганта вартістю 86 мільярдів доларів, але тепер ризикує спостерігати, як вона розпадається через юридичні формальності. OpenAI все ще функціонує як прибутковий підрозділ під...
Важливе попередження мережі Pi: з'являється прихована загроза

Важливе попередження мережі Pi: з'являється прихована загроза

Допис Серйозне попередження мережі Pi: З'являється прихована загроза з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Новий скандал виник всередині екосистеми Pi Network після того, як модератори викрили гаманець, який нібито пов'язаний з численними крадіжками токенів Pi. Це відкриття посилило дискусії про захист користувачів і відбувається в момент, коли проект розглядає другу велику міграцію токенів. Зростання занепокоєння щодо шахрайства Замість ізольованих спроб фішингу, позначений гаманець, схоже, систематично націлювався на користувачів, які розблоковують свої облікові записи, перенаправляючи токени, а потім розподіляючи їх через кілька менших адрес. Для багатьох першопрохідців це відкриття підтвердило давні побоювання, що шахраї використовують прогалини у верифікації та безпеці. Попередження було посилено відомими голосами спільноти. Інфлюенсер Вуді Лайтієр нагадав учасникам, що фішингові веб-сайти продовжують ловити необережних користувачів, закликаючи їх перевіряти кожне повідомлення з офіційним Довідковим центром Pi. Розробники впроваджують новий захист Паралельно команда Pi Core випустила нові функції додатку, спрямовані на закриття лазівок. Головним доповненням є PassKey — опція безпеки, яка пов'язує доступ до гаманця з перевірками на рівні пристрою, такими як біометрія або PIN-коди. У поєднанні з розширеними ресурсами в Довідковому центрі, оновлення покликане надати користувачам кращі інструменти для протидії шахрайству. У той час як оновлення безпеки виходять на перший план, міграція залишається довгостроковим фокусом спільноти. Реферальні бонуси та неперевірені баланси роками гальмували прогрес, залишаючи частину пропозиції поза відкритою економікою. Модератори натякнули, що друга міграція могла б відновити імпульс, винагороджуючи активних користувачів і відроджуючи інтерес. Ціна залишається стабільною Незважаючи на ці події, ціна токена Pi майже не змінилася. Торгуючись близько $0,3468 з мінімальними щоденними коливаннями, монета показала незначну волатильність навіть після лістингу на Onramp Money. Аналітики припускають, що приглушена реакція відображає тривалу обережність, доки мережа повністю не перейде на відкритий мейннет. Для Pi Network позначений гаманець служить нагадуванням про те, наскільки крихкою може бути довіра користувачів...
'Майже телепатичний' носимий пристрій дозволяє вам мовчки спілкуватися з пристроями

'Майже телепатичний' носимий пристрій дозволяє вам мовчки спілкуватися з пристроями

Допис "Пристрій 'майже телепатичного' носіння дозволяє безшумно спілкуватися з пристроями" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: бостонський стартап AlterEgo представив носимий пристрій, який дозволяє користувачам безшумно спілкуватися з машинами, розшифровуючи нервово-м'язові сигнали в щелепі та горлі. Технологія базується на прототипі MIT Media Lab 2018 року, який показав, що субвокальне мовлення можна фіксувати та перекладати з високою точністю. AlterEgo позиціонує свій неінвазивний підхід як практичну альтернативу мозковим імплантатам, таким як Neuralink або EMG-браслетам від Meta. Бостонський стартап AlterEgo у понеділок представив носимий пристрій, який дозволяє користувачам безшумно спілкуватися з комп'ютерами, що стало першою серйозною спробою комерціалізувати революційну технологію, розроблену в MIT Media Lab. Пристрій, описаний компанією як "майже телепатичний" інтерфейс, не зчитує мозкову активність. Натомість він виявляє слабкі нервово-м'язові сигнали в обличчі та горлі, коли людина внутрішньо вербалізує слова. Ці сигнали розшифровуються програмним забезпеченням машинного навчання та передаються як команди або текст. Відповіді надходять приватно через кісткову провідність звуку. Про цю історію вперше повідомив Axios, а засновник компанії Арнав Капур поділився нею на X. Представляємо Alterego: перший у світі майже телепатичний носимий пристрій, що забезпечує безшумне спілкування зі швидкістю думки. Alterego робить ШІ продовженням людського розуму. Ми досягли кількох проривів з моменту початку нашої роботи в MIT. Ми оголошуємо про них сьогодні. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) 8 вересня 2025 Підхід базується на дослідженнях, вперше представлених в MIT у 2018 році, коли Капур, тоді аспірант, представив прототип гарнітури з тією ж назвою. Ця версія продемонструвала, що субвокальне мовлення — слова, вимовлені в тиші — можна фіксувати з достатньою точністю для керування простими системами. Лабораторія позиціонувала його як потенційну допомогу для людей з порушеннями мовлення, а також пропонувала ширше застосування у взаємодії людини з комп'ютером. AlterEgo не розкрив деталей щодо фінансування, термінів запуску чи стратегії комерціалізації, але компанія представить технологію публічно...
Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів